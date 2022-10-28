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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Батта Флоран
Ланс
3:0
Конец матча
Тулуза
0'
0:0
50' Не забитый пенальти
Фофана Секо
1:0
60' Гол
Опенда Луис
67' Желтая карточка
Айдара Массадио
80' Желтая карточка
Деягере Брехт
2:0
87' Гол
Опенда Луис
3:0
90' Гол
Опенда Луис
90' Желтая карточка
Опенда Луис
90'+4

Ход матча

50'
Фофана Секо
0:0
56'
Опенда Луис
Саид Уэсли
 
56'
Сотока Флориан
Онана Жан
 
60'
Опенда Луис
(Сотока Флориан)
1:0
67'
Айдара Массадио
 
70'
Клод-Морис Алексис
Да Коста Давид Перейра
 
72'
 
Бирманчевич Велько
Шаиби Фарес
72'
 
Онаиу Адо
Даллинга Тийс
80'
 
Деягере Брехт
84'
Фортес Стивен
Гради Жонатан
 
84'
 
Беграуи Янис
Деягере Брехт
84'
Боура Исмаэль
Мачадо Дейвер
 
87'
Опенда Луис
(Клод-Морис Алексис)
2:0
90'
 
Кебен Кевин
Деслер Миккел
90'
Опенда Луис
(Клод-Морис Алексис)
3:0
90'
Опенда Луис
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 8
  • 0 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Самба
Брис
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
21
Айдара
Массадио
29
Франковски
Пшемыслав
3
Мачадо
Дейвер
6
Онана
Жан
26
Абдул-Самед
Салис
20
Да
Коста
Давид
Перейра
8
Фофана
Секо
22
Саид
Уэсли
30
Дюпе
Максим
3
Деслер
Миккел
4
Руо
Антони
23
Диарра
Мусса
12
Силла
Иссиага
10
Деягере
Брехт
17
Спирингс
Стейн
8
Ван
ден
Бомен
Бранко
6
Абухлал
Закария
27
Даллинга
Тийс
28
Шаиби
Фарес
Ланс
3-4-2-1
Тулуза
4-3-3

История личных встреч

Ланс
Тулуза

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

7 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

История матчей

Л1
1:0
Л1
0:2
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
0:2
Л1
1:1

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

0.57
1

Тотал матчей

1.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3

Среднее время на гол

157
90

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Опенда Луис 7 0.54
Сотока Флориан 6 (1) 0.46
Саид Уэсли 3 0.23
Фофана Секо 2 (1) 0.15
Да Коста Давид Перейра 1 0.08
Мачадо Дейвер 1 0.08
Дансо Кевин 1 0.08
Абдул-Самед Салис 1 0.08
Франковски Пшемыслав 0 0
Клод-Морис Алексис 0 0
Кабо Джимми 0 0
Гради Жонатан 0 0
Медина Факундо 0 0
Пореба Лукаш 0 0
Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абухлал Закария 3 0.23
Деягере Брехт 3 0.23
Ратао Рафаэл 3 0.23
Шаиби Фарес 2 0.15
Даллинга Тийс 2 0.15
Спирингс Стейн 2 0.15
Ван ден Бомен Бранко 1 (1) 0.08
Хили Рис 1 0.08
Руо Антони 1 0.08
Деслер Миккел 0 0
Онаиу Адо 0 0
Николаесен Расмус 0 0

Карточки

Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мачадо Дейвер 2 1
Айдара Массадио 3 0
Сотока Флориан 3 0
Медина Факундо 3 0
Кабо Джимми 2 0
Гради Жонатан 2 0
Дансо Кевин 2 0
Онана Жан 1 0
Саид Уэсли 1 0
Франковски Пшемыслав 1 0
Опенда Луис 1 0
Пореба Лукаш 1 0
Абдул-Самед Салис 1 0
Да Коста Давид Перейра 1 0
Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николаесен Расмус 3 1
Даллинга Тийс 3 0
Деслер Миккел 1 1
Деягере Брехт 2 0
Ван ден Бомен Бранко 2 0
Силла Иссиага 2 0
Спирингс Стейн 2 0
Генро Денис 2 0
Абухлал Закария 2 0
Ратао Рафаэл 1 0
Кебен Кевин 1 0
Шаиби Фарес 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
5
4 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
0
0%
1
20%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
2
13%
2
40%
46-60
5
31%
1
20%
61-75
5
31%
1
20%
76-90

Пропущено

5
12
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
8%
31-45
1
20%
5
42%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
2
40%
3
25%
76-90

Забито

6
13
2 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
1
17%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
17%
5
38%
31-45
1
17%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
12
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
33%
3
25%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Забито

22
18
6 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
1
5%
2
11%
1-15
3
14%
3
17%
16-30
2
9%
5
28%
31-45
3
14%
4
22%
46-60
5
23%
3
17%
61-75
8
36%
1
6%
76-90

Пропущено

8
24
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 17
2 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 12
0
0%
4
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
3
13%
31-45
1
13%
6
25%
46-60
2
25%
4
17%
61-75
2
25%
7
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Ланс
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Марсель - Ланс 0:1 Ланс - Монпелье 1:0 Лилль - Ланс 1:0 Ланс - Лион 1:0
Нант - Ланс 0:0 Ланс - Труа 1:0 Реймс - Ланс 1:1 Ланс - Лорьян 5:2 Ланс - Ренн 2:1 Монако - Ланс 1:4 Аяччо - Ланс 0:0 Ланс - Брест 3:2 Ланс - Вест Хэм 0:0 Ланс - Интер Милан 1:0 Ланс - Клермон 3:1 Родез - Ланс 0:1 Ланс - Валансьен 3:0 Ланс - Париж 0:0 Ланс - Монако 2:2 Труа - Ланс 1:3
Тулуза
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Тулуза - Страсбург 2:2 Тулуза - Анже 3:2 Лион - Тулуза 1:1 Тулуза - Монпелье 4:2
Тулуза - Ним 2:1 Лилль - Тулуза 2:1 Тулуза - Реймс 1:0 Клермон - Тулуза 2:0 Тулуза - ПСЖ 0:3 Нант - Тулуза 3:1 Тулуза - Лорьян 2:2 Труа - Тулуза 0:3 Тулуза - Ницца 1:1 Тулуза - Клермон 0:1 Монпелье - Тулуза 4:5 Осасуна - Тулуза 3:3 Реал Сосьедад - Тулуза 0:1 Тулуза - По 2:0 Тулуза - Труа 6:1 Тулуза - Ним 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 10 2 0 32 - 5 32
2. Ланс Заявка 13 9 3 1 22 - 8 30
3. Лорьян Заявка 12 8 3 1 23 - 16 27
4. Ренн Заявка 12 7 3 2 25 - 12 24
5. Марсель Заявка 12 7 2 3 20 - 9 23
6. Лилль Заявка 12 7 1 4 25 - 21 22
7. Монако Заявка 12 6 3 3 23 - 18 21
8. Лион Заявка 12 5 2 5 21 - 16 17
9. Клермон Заявка 12 5 2 5 16 - 19 17
10. Тулуза Заявка 13 4 4 5 19 - 23 16
11. Ницца Заявка 12 3 4 5 11 - 15 13
12. Труа Заявка 12 3 4 5 21 - 24 13
13. Монпелье Заявка 12 4 0 8 22 - 24 12
14. Реймс Заявка 12 2 6 4 14 - 20 12
15. Нант Заявка 12 2 5 5 14 - 20 11
16. Страсбург Заявка 12 1 6 5 12 - 19 9
17. Брест Заявка 12 2 3 7 14 - 26 9
18. Осер Заявка 12 2 3 7 12 - 25 9
19. Аяччо Заявка 12 2 2 8 8 - 19 8
20. Анже Заявка 12 2 2 8 14 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 7 7 0 0 16 - 5 21
2. Ренн Заявка 6 5 0 1 16 - 5 15
3. Лион Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
4. ПСЖ Заявка 5 4 1 0 10 - 4 13
5. Лорьян Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
6. Марсель Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
7. Лилль Заявка 6 4 0 2 13 - 14 12
8. Тулуза Заявка 7 3 3 1 13 - 12 12
9. Клермон Заявка 6 3 0 3 7 - 12 9
10. Монпелье Заявка 7 3 0 4 10 - 12 9
11. Монако Заявка 6 2 2 2 11 - 12 8
12. Нант Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
13. Труа Заявка 6 1 4 1 9 - 10 7
14. Осер Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
15. Реймс Заявка 6 1 3 2 6 - 10 6
16. Ницца Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
17. Анже Заявка 7 1 1 5 8 - 16 4
18. Страсбург Заявка 6 0 3 3 4 - 10 3
19. Брест Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
20. Аяччо Заявка 6 0 1 5 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 6 1 0 22 - 1 19
2. Лорьян Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
3. Монако Заявка 6 4 1 1 12 - 6 13
4. Марсель Заявка 5 3 1 1 9 - 2 10
5. Лилль Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
6. Ланс Заявка 6 2 3 1 6 - 3 9
7. Ренн Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
8. Клермон Заявка 6 2 2 2 9 - 7 8
9. Ницца Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
10. Аяччо Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
11. Брест Заявка 7 2 1 4 11 - 14 7
12. Реймс Заявка 6 1 3 2 8 - 10 6
13. Труа Заявка 6 2 0 4 12 - 14 6
14. Страсбург Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
15. Лион Заявка 6 1 1 4 7 - 11 4
16. Тулуза Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
17. Анже Заявка 5 1 1 3 6 - 13 4
18. Монпелье Заявка 5 1 0 4 12 - 12 3
19. Нант Заявка 7 0 3 4 6 - 14 3
20. Осер Заявка 6 1 0 5 6 - 16 3
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Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 10 (2)
ПСЖ Неймар 11 (7)
Лилль Дэвид Джонатан 11 (3)
Лорьян Моффи Теремас 9
Лион Ляказетт Александр 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 3
Реймс Лопи Дион 2 3
Анже Менди Батиста 1 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Ланс: 53%, Тулуза: 47%.
  • Желтая карточка
    93'
    Опенда Луис снял футболку и вынудил судью показать предупреждение.
  • 92'
    Клод-Морис Алексис сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    92'
    Г О О О О Л - Опенда Луис забивает с правой ноги!
  • 92'
    Игрок команды Ланс делает передачу
  • 91'
    Клод-Морис Алексис создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 47'
      Контроль мяча: Ланс: 51%, Тулуза: 49%.
    • Фол, нарушение
      47'
      Шаиби Фарес наказан за толчок Гради Жонатан
    • Фол, нарушение
      46'
      Деягере Брехт задерживает мяч рукой
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 45'
      Контроль мяча: Ланс: 51%, Тулуза: 49%.
    • 45'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 45'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      44'
      Судья сигнализирует, что Абдул-Самед Салис из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Спирингс Стейн
    • 43'
      Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
    • 43'
      Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 43'
      Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 42'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 42'
      Франковски Пшемыслав нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 40'
      Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
    • 40'
      Контроль мяча: Ланс: 52%, Тулуза: 48%.
    • 40'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 39'
      Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 38'
      Anthony Rouault ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      Фофана Секо создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 38'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 38'
      Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 37'
      Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 37'
      Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 36'
      Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 36'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 35'
      Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 35'
      Контроль мяча: Ланс: 52%, Тулуза: 48%.
    • 35'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 34'
      Онана Жан успешно блокирует удар.
    • 34'
      Anthony Rouault из команды Тулуза нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • Угловой
      34'
      Ван ден Бомен Бранко из команды Тулуза подал угловой справа.
    • 34'
      Гради Жонатан успешно блокирует удар.
    • 34'
      Абухлал Закария нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 34'
      Деягере Брехт создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Травма, повреждение
      33'
      Anthony Rouault возвращается на поле.
    • 33'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 33'
      Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Травма, повреждение
      33'
      Ох, нехорошо это выглядит. Anthony Rouault получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      31'
      Anthony Rouault на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 31'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 30'
      Гради Жонатан из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      30'
      Ван ден Бомен Бранко навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 30'
      Контроль мяча: Ланс: 53%, Тулуза: 47%.
    • 30'
      Айдара Массадио из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 30'
      Мачадо Дейвер успешно блокирует удар.
    • 29'
      Деягере Брехт нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 29'
      Гради Жонатан ошибается в защите.
    • 29'
      Гради Жонатан из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 29'
      Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      28'
      Давид Коста из команды Ланс заходит слишком далеко, он валит Силла Иссиага.
    • 28'
      Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 28'
      Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 27'
      Anthony Rouault ослабляет давление, выбив мяч.
    • 27'
      Франковски Пшемыслав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 26'
      Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 25'
      Айдара Массадио успешно блокирует удар.
    • 25'
      Абухлал Закария нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 25'
      Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 25'
      Абухлал Закария выиграл воздушное противоборство у Айдара Массадио.
    • 25'
      Контроль мяча: Ланс: 50%, Тулуза: 50%.
    • Фол, нарушение
      24'
      Судья сигнализирует, что Мачадо Дейвер из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Anthony Rouault
    • 24'
      Дансо Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Муса Диарра выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      23'
      Anthony Rouault задерживает мяч рукой
    • 22'
      Фофана Секо пробует нанести удар издали, но Максим Дупе держит все под контролем
    • Фол, нарушение
      21'
      Судья сигнализирует, что Деслер Миккел из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Фофана Секо
    • 21'
      Спирингс Стейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Контроль мяча: Ланс: 47%, Тулуза: 53%.
    • Фол, нарушение
      21'
      Судья сигнализирует, что Гради Жонатан из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Даллинга Тийс
    • 19'
      Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 19'
      Деслер Миккел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Онана Жан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      17'
      Судья сигнализирует, что Мачадо Дейвер из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Абухлал Закария
    • 16'
      Спирингс Стейн из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 16'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      16'
      Anthony Rouault наказан за толчок Онана Жан
    • Фол, нарушение
      15'
      Абдул-Самед Салис наказан за толчок Ван ден Бомен Бранко
    • 15'
      Контроль мяча: Ланс: 41%, Тулуза: 59%.
    • 14'
      Саид Уэсли пробует нанести удар издали, но Максим Дупе держит все под контролем
    • 14'
      Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 14'
      Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 13'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 13'
      Оооо... вот это был удар! Фофана Секо должен был забить с этой позиции.
    • 12'
      Фофана Секо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 12'
      Франковски Пшемыслав создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 12'
      Ланс начинает контратаку
    • 12'
      Фофана Секо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Угловой
      12'
      Ван ден Бомен Бранко из команды Тулуза подал угловой справа.
    • 12'
      Дансо Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Контроль мяча: Ланс: 48%, Тулуза: 52%.
    • 11'
      Дюпе Максим взял и забрал мяч на выходе
    • Угловой
      11'
      Франковски Пшемыслав навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 10'
      Деслер Миккел ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      Давид Коста из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 9'
      Ланс контролирует мяч.
    • 9'
      Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 8'
      Тулуза контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      8'
      Франковски Пшемыслав из команды Ланс заходит слишком далеко, он валит Деягере Брехт.
    • 7'
      Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 7'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • 7'
      Фофана Секо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 6'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 6'
      Ланс контролирует мяч.
    • 5'
      Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Ланс: 25%, Тулуза: 75%.
    • 5'
      Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 5'
      Айдара Массадио выиграл воздушное противоборство у Абухлал Закария.
    • 4'
      Тулуза контролирует мяч.
    • 4'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 4'
      Мачадо Дейвер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Гради Жонатан из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      3'
      Ван ден Бомен Бранко навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 3'
      Гради Жонатан из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      2'
      Судья сигнализирует, что Мачадо Дейвер из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Абухлал Закария
    • 1'
      Деслер Миккел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      1'
      Судья сигнализирует, что Шаиби Фарес из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Абдул-Самед Салис
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Тулуза начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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