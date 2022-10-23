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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Стина Жереми
Тулуза
2:2
Конец матча
Страсбург
0'
31' Желтая карточка
Льенар Димитри
40' Желтая карточка
Николаесен Расмус
1:0
44' Гол
Руо Антони
2:0
55' Гол
Деягере Брехт
2:1
65' Гол
Мотиба Лебо
71' Вторая желтая карточка
Николаесен Расмус
2:1
73' Не забитый пенальти
Гамейро Кевин
2:2
73' Гол
Гамейро Кевин
90'+7

Ход матча

26'
 
Перрен Люка
Джику Александр
31'
 
Льенар Димитри
40'
Николаесен Расмус
 
44'
Руо Антони
(Николаесен Расмус)
1:0
55'
Деягере Брехт
(Деслер Миккел)
2:0
60'
 
Пьер-Габриэль Ронаэль
Дагба Колин
60'
 
Аолу Жан-Эде
Томассон Адриен
60'
 
Мотиба Лебо
Прчич Саньин
65'
2:1
Мотиба Лебо
(Пьер-Габриэль Ронаэль)
71'
Николаесен Расмус
 
72'
 
Делен Тома
Льенар Димитри
73'
2:1
Гамейро Кевин
73'
2:2
Гамейро Кевин
74'
Диарра Мусса
Деягере Брехт
 
74'
Онаиу Адо
Шаиби Фарес
 
81'
Бирманчевич Велько
Ратао Рафаэл
 
90'
Генро Денис
Ван ден Бомен Бранко
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 6
  • 3 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 120
Тулуза 82.5% (99)
X 10% (12)
Страсбург 7.5% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
30
Дюпе
Максим
3
Деслер
Миккел
4
Руо
Антони
2
Николаесен
Расмус
12
Силла
Иссиага
10
Деягере
Брехт
17
Спирингс
Стейн
8
Ван
ден
Бомен
Бранко
21
Ратао
Рафаэл
28
Шаиби
Фарес
6
Абухлал
Закария
1
Селс
Матц
24
Джику
Александр
22
Ньямси
Жерзино
23
Ле
Маршан
Максим
2
Дагба
Колин
11
Льенар
Димитри
14
Прчич
Саньин
17
Беллегард
Жан-Рикнер
10
Томассон
Адриен
20
Диалло
Хабиб
9
Гамейро
Кевин
Тулуза
4-3-3
Страсбург
3-4-1-2

История личных встреч

Тулуза
Страсбург

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

История матчей

Л1
0:1
Л1
4:2
ТМК
3:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
2:1
Л1
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абухлал Закария 3 0.25
Деягере Брехт 3 0.25
Ратао Рафаэл 3 0.25
Шаиби Фарес 2 0.17
Даллинга Тийс 2 0.17
Спирингс Стейн 2 0.17
Ван ден Бомен Бранко 1 (1) 0.08
Хили Рис 1 0.08
Руо Антони 1 0.08
Деслер Миккел 0 0
Онаиу Адо 0 0
Николаесен Расмус 0 0
Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диалло Хабиб 5 (1) 0.42
Гамейро Кевин 3 0.25
Мотиба Лебо 1 0.08
Джику Александр 1 0.08
Ажорк Людовик 1 (1) 0.08
Томассон Адриен 0 0
Прчич Саньин 0 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 0 0
Беллегард Жан-Рикнер 0 0
Делен Тома 0 0

Карточки

Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николаесен Расмус 3 1
Даллинга Тийс 3 0
Деслер Миккел 1 1
Ван ден Бомен Бранко 2 0
Силла Иссиага 2 0
Спирингс Стейн 2 0
Генро Денис 2 0
Абухлал Закария 2 0
Деягере Брехт 1 0
Ратао Рафаэл 1 0
Кебен Кевин 1 0
Шаиби Фарес 1 0
Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Маршан Максим 3 1
Ньямси Жерзино 2 1
Жюльен Стефан 2 1
Прчич Саньин 1 1
Джику Александр 2 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 2 0
Селс Матц 1 0
Томассон Адриен 1 0
Аолу Жан-Эде 1 0
Ажорк Людовик 1 0
Льенар Димитри 1 0
Делен Тома 1 0
Дукуре Исмаэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
7
9 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
8%
1
14%
1-15
3
23%
1
14%
16-30
5
38%
0
0%
31-45
2
15%
2
29%
46-60
2
15%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

12
10
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
17%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
17%
3
30%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
4
33%
2
20%
76-90

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
2
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

9
10
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
3
30%
31-45
4
44%
2
20%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
1
11%
4
40%
76-90

Забито

18
11
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
2
11%
1
9%
1-15
3
17%
2
18%
16-30
5
28%
1
9%
31-45
4
22%
2
18%
46-60
3
17%
4
36%
61-75
1
6%
1
9%
76-90

Пропущено

21
20
7 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
4
19%
2
10%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
3
14%
6
30%
31-45
5
24%
3
15%
46-60
4
19%
1
5%
61-75
5
24%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Тулуза
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Тулуза - Анже 3:2 Лион - Тулуза 1:1 Тулуза - Монпелье 4:2 Тулуза - Ним 2:1
Лилль - Тулуза 2:1 Тулуза - Реймс 1:0 Клермон - Тулуза 2:0 Тулуза - ПСЖ 0:3 Нант - Тулуза 3:1 Тулуза - Лорьян 2:2 Труа - Тулуза 0:3 Тулуза - Ницца 1:1 Тулуза - Клермон 0:1 Монпелье - Тулуза 4:5 Осасуна - Тулуза 3:3 Реал Сосьедад - Тулуза 0:1 Тулуза - По 2:0 Тулуза - Труа 6:1 Тулуза - Ним 2:0 Аяччо - Тулуза 1:0
Страсбург
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Страсбург - Лилль 0:3 Анже - Страсбург 2:3 Страсбург - Ренн 1:3 Монпелье - Страсбург 2:1
Страсбург - Клермон 0:0 Брест - Страсбург 1:1 Страсбург - Нант 1:1 Осер - Страсбург 1:0 Страсбург - Реймс 1:1 Ницца - Страсбург 1:1 Страсбург - Монако 1:2 Ливерпуль - Страсбург 0:3 Страсбург - Кальяри 1:2 Страсбург - Фрайбург 3:3 Брентфорд - Страсбург 2:2 Шарлеруа - Страсбург 1:2 Сьон - Страсбург 1:2 Марсель - Страсбург 4:0 Страсбург - Клермон 1:0 Брест - Страсбург 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 10 2 0 32 - 5 32
2. Ланс Заявка 12 8 3 1 19 - 8 27
3. Лорьян Заявка 12 8 3 1 23 - 16 27
4. Ренн Заявка 12 7 3 2 25 - 12 24
5. Марсель Заявка 12 7 2 3 20 - 9 23
6. Монако Заявка 11 6 3 2 20 - 14 21
7. Лилль Заявка 11 6 1 4 21 - 18 19
8. Лион Заявка 12 5 2 5 21 - 16 17
9. Клермон Заявка 12 5 2 5 16 - 19 17
10. Тулуза Заявка 12 4 4 4 19 - 20 16
11. Ницца 0:0 Заявка 12 3 4 5 10 - 14 13
12. Труа Заявка 12 3 4 5 21 - 24 13
13. Монпелье Заявка 12 4 0 8 22 - 24 12
14. Реймс Заявка 12 2 6 4 14 - 20 12
15. Нант 0:0 Заявка 12 2 5 5 13 - 19 11
16. Страсбург Заявка 12 1 6 5 12 - 19 9
17. Брест Заявка 12 2 3 7 14 - 26 9
18. Осер Заявка 12 2 3 7 12 - 25 9
19. Аяччо Заявка 12 2 2 8 8 - 19 8
20. Анже Заявка 12 2 2 8 14 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 6 6 0 0 13 - 5 18
2. Ренн Заявка 6 5 0 1 16 - 5 15
3. Лион Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
4. ПСЖ Заявка 5 4 1 0 10 - 4 13
5. Лорьян Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
6. Марсель Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
7. Тулуза Заявка 7 3 3 1 13 - 12 12
8. Лилль Заявка 5 3 0 2 9 - 11 9
9. Клермон Заявка 6 3 0 3 7 - 12 9
10. Монпелье Заявка 7 3 0 4 10 - 12 9
11. Монако Заявка 6 2 2 2 11 - 12 8
12. Нант 0:0 Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
13. Труа Заявка 6 1 4 1 9 - 10 7
14. Осер Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
15. Реймс Заявка 6 1 3 2 6 - 10 6
16. Ницца 0:0 Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
17. Анже Заявка 7 1 1 5 8 - 16 4
18. Страсбург Заявка 6 0 3 3 4 - 10 3
19. Брест Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
20. Аяччо Заявка 6 0 1 5 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 6 1 0 22 - 1 19
2. Лорьян Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
3. Монако Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
4. Марсель Заявка 5 3 1 1 9 - 2 10
5. Лилль Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
6. Ланс Заявка 6 2 3 1 6 - 3 9
7. Ренн Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
8. Клермон Заявка 6 2 2 2 9 - 7 8
9. Ницца 0:0 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
10. Аяччо Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
11. Брест Заявка 7 2 1 4 11 - 14 7
12. Реймс Заявка 6 1 3 2 8 - 10 6
13. Труа Заявка 6 2 0 4 12 - 14 6
14. Страсбург Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
15. Тулуза Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
16. Лион Заявка 6 1 1 4 7 - 11 4
17. Анже Заявка 5 1 1 3 6 - 13 4
18. Монпелье Заявка 5 1 0 4 12 - 12 3
19. Нант 0:0 Заявка 7 0 3 4 5 - 13 3
20. Осер Заявка 6 1 0 5 6 - 16 3
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  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 10 (2)
ПСЖ Неймар 11 (7)
Лилль Дэвид Джонатан 11 (2)
Лорьян Моффи Теремас 9
Лион Ляказетт Александр 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Реймс Лопи Дион 2 3
Анже Менди Батиста 1 4
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Тулуза: 48%, Страсбург: 52%.
  • Фол, нарушение
    96'
    Мотиба Лебо наказан за толчок Дюпе Максим
  • Угловой
    96'
    Беллегард Жан-Рикнер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 96'
    Матч возобновлен
  • 96'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Люка Перрен ослабляет давление, выбив мяч.
    • Травма, повреждение
      92'
      Ле Маршан Максим возвращается на поле.
    • 92'
      Дюпе Максим взял и забрал мяч на выходе
    • 92'
      Удар от ворот произведет Тулуза
    • Травма, повреждение
      92'
      Ох, нехорошо это выглядит. Ле Маршан Максим получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 91'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 90'
      Контроль мяча: Тулуза: 49%, Страсбург: 51%.
    • 89'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 89'
      Пьер-Габриэль Ронаэль из команды Страсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 89'
      Муса Диарра из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Тулуза 82.5% (99)
    X 10% (12)
    Страсбург 7.5% (9)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Тулуза 2:2 Страсбург

    Исход игры
    Тулуза
    82.5% (99)
    Ничья
    10% (12)
    Страсбург
    7.5% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.18% (74)
    Меньше
    37.82% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    70.59% (84)
    Нет
    29.41% (35)
    Популярный счёт
    2:1 Тулуза
    51.7% (62)
    1:0 Тулуза
    22.5% (27)
    1:1 Ничья
    8.3% (10)
    1:2 Страсбург
    5.8% (7)
    2:0 Тулуза
    5% (6)
    3:1 Тулуза
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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