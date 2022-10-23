Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Беллегард Жан-Рикнер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Команда Тулуза имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Деягере Брехт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Г О О О О О Л - Anthony Rouault из команды Тулуза легко посылает мяч в пустые ворота правой! Anthony Rouault легко с этим справился!

44' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

44' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

43' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Anthony Rouault бьет ударом через себя, но Матц Зельс блокирует удар!

42' Ван ден Бомен Бранко навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Ратао Рафаэл создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Николаесен Расмус совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

39' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Anthony Rouault выиграл воздушное противоборство у Томассон Адриен

38' Удар от ворот произведет Страсбург

38' Спирингс Стейн из команды Тулуза наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

38' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Anthony Rouault выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Ньямси Жерзино выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Николаесен Расмус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Люка Перрен из команды Страсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

37' Люка Перрен выиграл воздушное противоборство у Шаиби Фарес

35' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Дагба Колин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Anthony Rouault выиграл воздушное противоборство у Гамейро Кевин

31' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Льенар Димитри совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

30' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Anthony Rouault выиграл воздушное противоборство у Диалло Хабиб

30' Удар от ворот произведет Страсбург

30' Ратао Рафаэл оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

29' Anthony Rouault из команды Тулуза наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

29' Абухлал Закария пробует нанести удар издали, но Матц Зельс держит все под контролем

29' Деягере Брехт создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Хорошую попытку сделал Абухлал Закария . Удар в створ, но вратарь начеку

28' Деягере Брехт создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Anthony Rouault выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Удар от ворот произведет Страсбург

27' Матч возобновлен

26' Джику Александр получил травму и заменен. Люка Перрен выходит на поле.

26' Джику Александр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Спирингс Стейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Anthony Rouault ослабляет давление, выбив мяч.

24' Удар от ворот произведет Страсбург

23' Удар от ворот произведет Страсбург

22' Спирингс Стейн из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Прчич Саньин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Спирингс Стейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Дагба Колин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Тулуза

18' Гамейро Кевин из команды Страсбург не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

18' Льенар Димитри из команды Страсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

16' Беллегард Жан-Рикнер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Удар от ворот произведет Страсбург

15' Удар от ворот произведет Тулуза

14' Беллегард Жан-Рикнер не смог попасть в створ ударом издали

14' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Беллегард Жан-Рикнер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Anthony Rouault успешно блокирует удар.

12' Гамейро Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Беллегард Жан-Рикнер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Ох, нехорошо это выглядит. Шаиби Фарес получил травму и медбригада забирает его с поля.

11' Удар от ворот произведет Тулуза

10' Льенар Димитри навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Anthony Rouault ослабляет давление, выбив мяч.

8' Льенар Димитри пробует нанести удар издали, но Максим Дупе ловит мяч

8' Anthony Rouault из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

8' Льенар Димитри из команды Страсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Матч возобновлен

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Беллегард Жан-Рикнер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Удар от ворот произведет Страсбург

6' Ван ден Бомен Бранко оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

6' Силла Иссиага создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Абухлал Закария создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Силла Иссиага выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Деягере Брехт создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Прчич Саньин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' О, нет. Из многообещающей позиции Шаиби Фарес из команды Тулуза наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

2' Ратао Рафаэл создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Деслер Миккел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Льенар Димитри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Тулуза начинает с центра поля