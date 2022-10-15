Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Хорошую попытку сделал Давид Коста. Удар в створ, но вратарь начеку

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

93' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Давид Коста выиграл воздушное противоборство у Фаяд Халил

92' Матч возобновится спорным мячом

91' Абдул-Самед Салис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

90' Хорошую попытку сделал Давид Коста. Удар в створ, но вратарь начеку

90' Сотока Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

90' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Хорошую попытку сделал Сотока Флориан . Удар в створ, но вратарь начеку

89' Кабо Джимми создает голевую возможность для своего партнера по команде.

89' Давид Коста выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Тактическая замена. Шотар Жорис уходит с поля и его заменяет Axel Gueguin

86' Коцца Николя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Самба Брис взял и забрал мяч на выходе

84' Жермен Валер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Удар от ворот произведет Ланс

84' Матч возобновлен

83' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

83' Хазри Вахби из команды Монпелье наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

83' Удар от ворот произведет Монпелье

82' Саид Уэсли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Удар от ворот произведет Ланс

81' Оооо... вот это был удар! Жермен Валер должен был забить с этой позиции.

81' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Удар от ворот произведет Монпелье

78' Давид Коста нанес удар чуть мимо. Близко!

78' Кабо Джимми создает голевую возможность для своего партнера по команде.

78' Удар от ворот произведет Монпелье

77' Игра в одни ворота сейчас. Ланс доминирует и владеет мячом

76' Медина Факундо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Омлин Йонас взял и забрал мяч на выходе

76' Тшато Энзо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Омлин Йонас взял и забрал мяч на выходе

74' Кабо Джимми из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

73' Дансо Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Кабо Джимми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Тшато Энзо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Саванье Тежи плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

67' Сотока Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

67' Сотока Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Г О О О О Л - Саид Уэсли первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

67' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Удар от ворот произведет Ланс

66' Вахи Элю из команды Монпелье наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

66' Саванье Тежи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Дансо Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Матч возобновлен

65' Тшато Энзо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Мачадо Дейвер получил желтую карточку от судьи

63' Кабо Джимми навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Абдул-Самед Салис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Тактическая замена. Клод-Морис Алексис уходит с поля и его заменяет Давид Коста

59' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Удар от ворот произведет Монпелье

56' Фаяд Халил выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Клод-Морис Алексис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Удар от ворот произведет Монпелье

55' Франковски Пшемыслав навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Омлин Йонас взял и забрал мяч на выходе

53' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Удар от ворот произведет Монпелье

51' Клод-Морис Алексис не смог попасть в створ ударом издали

51' Мачадо Дейвер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Удар от ворот произведет Ланс

47' Удар от ворот произведет Монпелье

47' Фофана Секо из команды Ланс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.