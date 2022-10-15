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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Хадж Хаким
Ланс
1:0
Конец матча
Монпелье
0'
19' Желтая карточка
Вахи Элю
19' Желтая карточка
Медина Факундо
31' Желтая карточка
Эстев Максим
65' Желтая карточка
Мачадо Дейвер
1:0
67' Гол
Саид Уэсли
90'+8

Ход матча

19'
 
Вахи Элю
19'
Медина Факундо
 
31'
 
Эстев Максим
59'
Кабо Джимми
Франковски Пшемыслав
 
60'
Да Коста Давид Перейра
Клод-Морис Алексис
 
60'
Саид Уэсли
Опенда Луис
 
64'
 
Мауасса Фет
Норден Арно
64'
 
Хазри Вахби
Мавидиди Стефи
65'
Мачадо Дейвер
 
67'
Саид Уэсли
1:0
80'
 
Жермен Валер
Саванье Тежи
80'
 
Делайе Саша
Вахи Элю
86'
Онана Жан
Фофана Секо
 
86'
 
Геген Аксель
Шотар Жорис
90'
Пореба Лукаш
Абдул-Самед Салис
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Ланс 77.5% (93)
X 17.5% (21)
Монпелье 5% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
30
Самба
Брис
21
Айдара
Массадио
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
29
Франковски
Пшемыслав
3
Мачадо
Дейвер
26
Абдул-Самед
Салис
8
Фофана
Секо
7
Сотока
Флориан
18
Клод-Морис
Алексис
11
Опенда
Луис
1
Омлин
Йонас
29
Тшато
Энзо
6
Жюльен
Кристофер
14
Эстев
Максим
31
Коцца
Николя
22
Фаяд
Халил
13
Шотар
Жорис
7
Норден
Арно
11
Саванье
Тежи
10
Мавидиди
Стефи
21
Вахи
Элю
Ланс
3-4-2-1
Монпелье
4-2-3-1

История личных встреч

Ланс
Монпелье

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

13 матчей

46.2%
7.7%
46.1%
6 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
2:3
Л1
0:1
Л1
3:3
Л1
1:4
Л1
2:0
Л1
0:1
КЛ
3:4
Л1
1:0
Л2
0:1
Л2
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сотока Флориан 6 (1) 0.55
Опенда Луис 4 0.36
Саид Уэсли 3 0.27
Фофана Секо 2 (1) 0.18
Мачадо Дейвер 1 0.09
Дансо Кевин 1 0.09
Абдул-Самед Салис 1 0.09
Да Коста Давид Перейра 0 0
Франковски Пшемыслав 0 0
Кабо Джимми 0 0
Гради Жонатан 0 0
Пореба Лукаш 0 0
Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вахи Элю 5 0.45
Норден Арно 3 0.27
Саванье Тежи 3 (1) 0.27
Хазри Вахби 2 0.18
Коцца Николя 2 0.18
Жермен Валер 2 0.18
Мауасса Фет 1 0.09
Сент-Люс Тео 1 0.09
Тшато Энзо 1 0.09
Сахо Мамаду 1 0.09
Сако Фалае 0 0
Ферри Жордан 0 0
Шотар Жорис 0 0
Фаяд Халил 0 0

Карточки

Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мачадо Дейвер 2 1
Медина Факундо 3 0
Кабо Джимми 2 0
Гради Жонатан 2 0
Сотока Флориан 2 0
Дансо Кевин 2 0
Айдара Массадио 1 0
Саид Уэсли 1 0
Франковски Пшемыслав 1 0
Пореба Лукаш 1 0
Абдул-Самед Салис 1 0
Да Коста Давид Перейра 1 0
Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ферри Жордан 3 0
Вахи Элю 3 0
Эстев Максим 3 0
Саванье Тежи 1 1
Норден Арно 2 0
Леруа Лео 2 0
Шотар Жорис 2 0
Жермен Валер 0 1
Омлин Йонас 0 1
Фаяд Халил 0 1
Сахо Мамаду 1 0
Хазри Вахби 1 0
Жюльен Кристофер 1 0
Камара Бингуру 1 0
Сако Фалае 1 0
Коцца Николя 1 0
Макуана Бени 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
13
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
5 Не забивали 7
0
0%
5
38%
1-15
3
23%
1
8%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
5
38%
2
15%
61-75
3
23%
2
15%
76-90

Пропущено

5
11
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
1
20%
3
27%
61-75
2
40%
1
9%
76-90

Забито

5
9
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 5
9 Не забивали 6
1
20%
2
22%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
3
33%
76-90

Пропущено

3
10
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
67%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
33%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Забито

18
22
6 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 9
3 Не забивали 2
1
6%
7
32%
1-15
3
17%
4
18%
16-30
2
11%
3
14%
31-45
2
11%
1
5%
46-60
5
28%
2
9%
61-75
5
28%
5
23%
76-90

Пропущено

8
21
3 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 9
0
0%
2
10%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
3
38%
4
19%
31-45
1
13%
3
14%
46-60
2
25%
5
24%
61-75
2
25%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Ланс
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Лилль - Ланс 1:0 Ланс - Лион 1:0 Нант - Ланс 0:0 Ланс - Труа 1:0
Реймс - Ланс 1:1 Ланс - Лорьян 5:2 Ланс - Ренн 2:1 Монако - Ланс 1:4 Аяччо - Ланс 0:0 Ланс - Брест 3:2 Ланс - Вест Хэм 0:0 Ланс - Интер Милан 1:0 Ланс - Клермон 3:1 Родез - Ланс 0:1 Ланс - Валансьен 3:0 Ланс - Париж 0:0 Ланс - Монако 2:2 Труа - Ланс 1:3 Реймс - Ланс 1:2 Ланс - Нант 2:2
Монпелье
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Монпелье - Монако 0:2 Тулуза - Монпелье 4:2 Монпелье - Страсбург 2:1 Анже - Монпелье 2:1
Монпелье - Лилль 1:3 Монпелье - Аяччо 2:0 Брест - Монпелье 0:7 Монпелье - Осер 1:2 ПСЖ - Монпелье 5:2 Монпелье - Труа 3:2 Кристал Пэлас - Монпелье 4:2 Монпелье - Тулуза 4:5 Монпелье - Клермон 0:2 Эспаньол - Монпелье 2:0 Монпелье - Родез 0:1 Анже - Монпелье 2:0 Монпелье - ПСЖ 0:4 Клермон - Монпелье 2:1 Монпелье - Мец 2:2 Лион - Монпелье 5:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 8 2 0 28 - 5 26
2. Лорьян Заявка 11 8 2 1 21 - 14 26
3. Ланс Заявка 11 7 3 1 18 - 8 24
4. Марсель Заявка 10 7 2 1 20 - 7 23
5. Монако Заявка 10 6 2 2 19 - 13 20
6. Лилль Заявка 11 6 1 4 21 - 18 19
7. Ренн Заявка 10 5 3 2 20 - 9 18
8. Клермон Заявка 10 5 1 4 14 - 15 16
9. Лион Заявка 10 4 2 4 17 - 12 14
10. Монпелье Заявка 11 4 0 7 21 - 22 12
11. Тулуза Заявка 10 3 3 4 14 - 16 12
12. Труа Заявка 10 3 2 5 18 - 21 11
13. Ницца Заявка 10 3 2 5 9 - 13 11
14. Реймс Заявка 11 1 6 4 12 - 19 9
15. Страсбург Заявка 11 1 5 5 10 - 17 8
16. Анже Заявка 10 2 2 6 11 - 24 8
17. Осер Заявка 10 2 2 6 10 - 22 8
18. Аяччо Заявка 10 2 1 7 7 - 15 7
19. Нант Заявка 10 1 4 5 9 - 18 7
20. Брест Заявка 10 1 3 6 10 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 6 6 0 0 13 - 5 18
2. Лорьян Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
3. Лион Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
4. Марсель Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
5. Ренн Заявка 5 4 0 1 13 - 3 12
6. ПСЖ Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
7. Монпелье Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
8. Лилль Заявка 5 3 0 2 9 - 11 9
9. Клермон Заявка 5 3 0 2 6 - 9 9
10. Тулуза Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
11. Монако Заявка 5 2 1 2 10 - 11 7
12. Нант Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
13. Труа Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
14. Осер Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15. Анже Заявка 6 1 1 4 7 - 14 4
16. Ницца Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
17. Реймс Заявка 5 0 3 2 4 - 9 3
18. Страсбург Заявка 6 0 3 3 4 - 10 3
19. Брест Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
20. Аяччо Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 5 1 0 19 - 1 16
2. Монако Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
3. Лорьян Заявка 6 4 1 1 11 - 9 13
4. Марсель Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
5. Лилль Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
6. Клермон Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
7. Ницца Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
8. Ланс Заявка 5 1 3 1 5 - 3 6
9. Ренн Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
10. Аяччо Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
11. Реймс Заявка 6 1 3 2 8 - 10 6
12. Труа Заявка 6 2 0 4 12 - 14 6
13. Страсбург Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
14. Анже Заявка 4 1 1 2 4 - 10 4
15. Тулуза Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
16. Брест Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
17. Осер Заявка 5 1 0 4 5 - 14 3
18. Монпелье Заявка 5 1 0 4 12 - 12 3
19. Нант Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
20. Лион Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
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  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Лилль Дэвид Джонатан 11 (2)
ПСЖ Неймар 10 (7)
ПСЖ Мбаппе Килиан 8
Лорьян Моффи Теремас 9
Ланс Сотока Флориан 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Амума Ромен 2 3
Реймс Лопи Дион 2 3
Анже Менди Батиста 1 4
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 2
Реймс Агбаду Эммануэль 2 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Ланс вырывает победу
  • Свисток
    98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Ланс: 66%, Монпелье: 34%.
  • 98'
    Фаяд Халил не смог попасть в створ ударом издали
  • 98'
    Саид Уэсли из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    97'
    Мауасса Фет навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 97'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    97'
    Ох, нехорошо это выглядит. Кабо Джимми получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    96'
    Кабо Джимми на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 95'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 95'
    Дансо Кевин из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Кабо Джимми из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Хорошую попытку сделал Давид Коста. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 95'
    Сотока Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 95'
    Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Ланс 77.5% (93)
    X 17.5% (21)
    Монпелье 5% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Ланс 1:0 Монпелье

    Исход игры
    Ланс
    77.5% (93)
    Ничья
    17.5% (21)
    Монпелье
    5% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.17% (59)
    Меньше
    50.83% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    62.5% (75)
    Нет
    37.5% (45)
    Популярный счёт
    2:1 Ланс
    36.7% (44)
    1:0 Ланс
    19.2% (23)
    2:0 Ланс
    15% (18)
    1:1 Ничья
    13.3% (16)
    3:1 Ланс
    5.8% (7)
    1:2 Монпелье
    4.2% (5)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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