Тур: 11. Стадион: Боллар-Делелис. Главный судья: Хадж Хаким
0'
19' Желтая карточкаВахи Элю
19' Желтая карточкаМедина Факундо
31' Желтая карточкаЭстев Максим
65' Желтая карточкаМачадо Дейвер
1:0
67' ГолСаид Уэсли
90'+8
Ход матча
19'
19'
31'
65'
67'
1:0
80'
86'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
9 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 1
-
4 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
30
Самба
Брис
11
Опенда
Луис
29
Тшато
Энзо
14
Эстев
Максим
31
Коцца
Николя
22
Фаяд
Халил
13
Шотар
Жорис
11
Саванье
Тежи
21
Вахи
Элю
- Основной состав
-
30 Самба БрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Опенда ЛуисНападающий
- Запасные игроки
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Кабо ДжиммиЗащитник
- Полузащитник
-
13 Пореба ЛукашПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Саид УэслиНападающий
-
31 Nolan Bonte
-
Главный тренер: Хайзе Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Тшато ЭнзоЗащитник
- Защитник
-
14 Эстев МаксимЗащитник
-
31 Коцца НиколяЗащитник
-
22 Фаяд ХалилПолузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Вахи ЭлюНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Мауасса ФетЗащитник
-
77 Сако ФалаеЗащитник
-
18 Леруа ЛеоПолузащитник
-
19 Делайе СашаПолузащитник
-
99 Хазри ВахбиНападающий
- Нападающий
-
36 Геген АксельНападающий
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Ланс
Монпелье
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
13 матчей
46.2%
7.7%
46.1%
6 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сотока Флориан
|6 (1)
|0.55
|Опенда Луис
|4
|0.36
|Саид Уэсли
|3
|0.27
|Фофана Секо
|2 (1)
|0.18
|Мачадо Дейвер
|1
|0.09
|Дансо Кевин
|1
|0.09
|Абдул-Самед Салис
|1
|0.09
|Да Коста Давид Перейра
|0
|0
|Франковски Пшемыслав
|0
|0
|Кабо Джимми
|0
|0
|Гради Жонатан
|0
|0
|Пореба Лукаш
|0
|0
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вахи Элю
|5
|0.45
|Норден Арно
|3
|0.27
|Саванье Тежи
|3 (1)
|0.27
|Хазри Вахби
|2
|0.18
|Коцца Николя
|2
|0.18
|Жермен Валер
|2
|0.18
|Мауасса Фет
|1
|0.09
|Сент-Люс Тео
|1
|0.09
|Тшато Энзо
|1
|0.09
|Сахо Мамаду
|1
|0.09
|Сако Фалае
|0
|0
|Ферри Жордан
|0
|0
|Шотар Жорис
|0
|0
|Фаяд Халил
|0
|0
Карточки
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мачадо Дейвер
|2
|1
|Медина Факундо
|3
|0
|Кабо Джимми
|2
|0
|Гради Жонатан
|2
|0
|Сотока Флориан
|2
|0
|Дансо Кевин
|2
|0
|Айдара Массадио
|1
|0
|Саид Уэсли
|1
|0
|Франковски Пшемыслав
|1
|0
|Пореба Лукаш
|1
|0
|Абдул-Самед Салис
|1
|0
|Да Коста Давид Перейра
|1
|0
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ферри Жордан
|3
|0
|Вахи Элю
|3
|0
|Эстев Максим
|3
|0
|Саванье Тежи
|1
|1
|Норден Арно
|2
|0
|Леруа Лео
|2
|0
|Шотар Жорис
|2
|0
|Жермен Валер
|0
|1
|Омлин Йонас
|0
|1
|Фаяд Халил
|0
|1
|Сахо Мамаду
|1
|0
|Хазри Вахби
|1
|0
|Жюльен Кристофер
|1
|0
|Камара Бингуру
|1
|0
|Сако Фалае
|1
|0
|Коцца Николя
|1
|0
|Макуана Бени
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
13
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
5 Не забивали 7
0
0%
5
38%
1-15
3
23%
1
8%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
5
38%
2
15%
61-75
3
23%
2
15%
76-90
Пропущено
5
11
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
1
20%
3
27%
61-75
2
40%
1
9%
76-90
Забито
5
9
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 5
9 Не забивали 6
1
20%
2
22%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
3
33%
76-90
Пропущено
3
10
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
67%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
33%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Забито
18
22
6 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 9
3 Не забивали 2
1
6%
7
32%
1-15
3
17%
4
18%
16-30
2
11%
3
14%
31-45
2
11%
1
5%
46-60
5
28%
2
9%
61-75
5
28%
5
23%
76-90
Пропущено
8
21
3 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 9
0
0%
2
10%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
3
38%
4
19%
31-45
1
13%
3
14%
46-60
2
25%
5
24%
61-75
2
25%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Ланс
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Лилль - Ланс 1:0 Ланс - Лион 1:0 Нант - Ланс 0:0 Ланс - Труа 1:0
Реймс - Ланс 1:1 Ланс - Лорьян 5:2 Ланс - Ренн 2:1 Монако - Ланс 1:4 Аяччо - Ланс 0:0 Ланс - Брест 3:2 Ланс - Вест Хэм 0:0 Ланс - Интер Милан 1:0 Ланс - Клермон 3:1 Родез - Ланс 0:1 Ланс - Валансьен 3:0 Ланс - Париж 0:0 Ланс - Монако 2:2 Труа - Ланс 1:3 Реймс - Ланс 1:2 Ланс - Нант 2:2
Монпелье
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Монпелье - Монако 0:2 Тулуза - Монпелье 4:2 Монпелье - Страсбург 2:1 Анже - Монпелье 2:1
Монпелье - Лилль 1:3 Монпелье - Аяччо 2:0 Брест - Монпелье 0:7 Монпелье - Осер 1:2 ПСЖ - Монпелье 5:2 Монпелье - Труа 3:2 Кристал Пэлас - Монпелье 4:2 Монпелье - Тулуза 4:5 Монпелье - Клермон 0:2 Эспаньол - Монпелье 2:0 Монпелье - Родез 0:1 Анже - Монпелье 2:0 Монпелье - ПСЖ 0:4 Клермон - Монпелье 2:1 Монпелье - Мец 2:2 Лион - Монпелье 5:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|28 - 5
|26
|2.
|Лорьян
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 14
|26
|3.
|Ланс
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|18 - 8
|24
|4.
|Марсель
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 7
|23
|5.
|Монако
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 13
|20
|6.
|Лилль
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|21 - 18
|19
|7.
|Ренн
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 9
|18
|8.
|Клермон
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 15
|16
|9.
|Лион
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 12
|14
|10.
|Монпелье
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|21 - 22
|12
|11.
|Тулуза
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 16
|12
|12.
|Труа
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|18 - 21
|11
|13.
|Ницца
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 13
|11
|14.
|Реймс
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|12 - 19
|9
|15.
|Страсбург
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 17
|8
|16.
|Анже
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 24
|8
|17.
|Осер
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 22
|8
|18.
|Аяччо
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|7 - 15
|7
|19.
|Нант
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 18
|7
|20.
|Брест
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланс
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|13 - 5
|18
|2.
|Лорьян
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|3.
|Лион
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|13
|4.
|Марсель
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|5.
|Ренн
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 3
|12
|6.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|7.
|Монпелье
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 10
|9
|8.
|Лилль
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 11
|9
|9.
|Клермон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 9
|9
|10.
|Тулуза
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|11.
|Монако
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 11
|7
|12.
|Нант
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|13.
|Труа
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|14.
|Осер
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|15.
|Анже
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 14
|4
|16.
|Ницца
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|17.
|Реймс
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 9
|3
|18.
|Страсбург
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 10
|3
|19.
|Брест
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|20.
|Аяччо
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|19 - 1
|16
|2.
|Монако
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|3.
|Лорьян
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 9
|13
|4.
|Марсель
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|5.
|Лилль
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|6.
|Клермон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|7.
|Ницца
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|8.
|Ланс
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 3
|6
|9.
|Ренн
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|10.
|Аяччо
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|11.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 10
|6
|12.
|Труа
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|12 - 14
|6
|13.
|Страсбург
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|14.
|Анже
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|4
|15.
|Тулуза
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|16.
|Брест
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|17.
|Осер
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 14
|3
|18.
|Монпелье
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|12 - 12
|3
|19.
|Нант
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|20.
|Лион
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
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- — Вылет в Лигу 2
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|11 (2)
|ПСЖ
|Неймар
|10 (7)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|8
|Лорьян
|Моффи Теремас
|9
|Ланс
|Сотока Флориан
|7 (2)
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Реймс
|Лопи Дион
|2 3
|Анже
|Менди Батиста
|1 4
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 2
|Реймс
|Агбаду Эммануэль
|2 2
Прогнозы на матч Ланс 1:0 Монпелье
Исход игры
Ланс
77.5% (93)
Ничья
17.5% (21)
Монпелье
5% (6)
Тотал 2.5
Больше
49.17% (59)
Меньше
50.83% (61)
Обе команды забьют
Да
62.5% (75)
Нет
37.5% (45)
Популярный счёт
2:1 Ланс
36.7% (44)
1:0 Ланс
19.2% (23)
2:0 Ланс
15% (18)
1:1 Ничья
13.3% (16)
3:1 Ланс
5.8% (7)
1:2 Монпелье
4.2% (5)
0:0 Ничья
2.5% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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