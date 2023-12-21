Тур: 19. Стадион: Геламко.
0'
1:0
4' ГолСамуаз Матисс
42' Желтая карточкаEzechiel Banzuzi
2:0
57' ГолФофанан Малик
3:0
65' ГолКейперс Уго
4:0
69' ГолВатанабэ Цуёси
90'+4
Ход матча
4'
1:0
42'
57'
2:0
65'
3:0
69'
4:0
33
Руф
Дави
15
Лагэ
Брам
24
Кумс
Свен
11
Кейперс
Уго
20
Орбан
Гифт
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Лагэ БрамЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кейперс УгоНападающий
-
20 Орбан ГифтНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Фадига НоаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Н'Дри КонанЗащитник
-
88 Мазиз ЮссефПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Гент
АХ Лёвен
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
33.3%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
17 матчей
58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 1 победа
Первый тайм
58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
20
16
Голов в среднем за матч
2.5
1.78
Среднее время на гол
36
50
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
0.56
0.75
Среднее время на гол
162
120
Всего голов
25
22
Голов в среднем за матч
1.47
1.29
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
Среднее время на гол
61
69
Бомбардиры внутри турнира
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиссудали Тарик
|6
|0.32
|Кейперс Уго
|6 (1)
|0.32
|Хон Хён-Сок
|3
|0.16
|Самуаз Матисс
|3
|0.16
|Орбан Гифт
|3
|0.16
|Де Сар Жюльен
|3 (3)
|0.16
|Фофанан Малик
|2
|0.11
|Ватанабэ Цуёси
|2
|0.11
|Кумс Свен
|1
|0.05
|Торунарига Джордан
|1
|0.05
|Кандусс Исмаэль
|1
|0.05
|Гандельман Омри
|0
|0
|Браун Арчи
|0
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торстейнссон Йон
|3
|0.16
|Мендиль Хамза
|3
|0.16
|Браут-Брюнес Джонатан
|3
|0.16
|Мазиз Юссеф
|2
|0.11
|Richie Sagrado
|2
|0.11
|Шрейверс Сьебе
|2 (2)
|0.11
|Nachon Nsingi
|1
|0.05
|Мисао Кенто
|1
|0.05
|Nathaniel Opoku
|1 (1)
|0.05
|Рикка Федерико
|1
|0.05
|Шломо Раз
|1
|0.05
|Ezechiel Banzuzi
|1
|0.05
|Joel Schingtienne
|1
|0.05
|Дом Джорен
|0
|0
|Мигель Флориан
|0
|0
|Влитинк Тибо
|0
|0
|Кийине Софиан
|0
|0
Карточки
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кумс Свен
|3
|0
|Де Сар Жюльен
|3
|0
|Торунарига Джордан
|3
|0
|Самуаз Матисс
|3
|0
|Фадига Ноа
|1
|1
|Гандельман Омри
|1
|1
|Юльсагер Эндрю
|2
|0
|Фортуна Нуриу
|2
|0
|Кандусс Исмаэль
|0
|1
|Орбан Гифт
|0
|1
|Тиссудали Тарик
|1
|0
|Кейперс Уго
|1
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|Хон Хён-Сок
|1
|0
|Браун Арчи
|1
|0
|Фофанан Малик
|1
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендиль Хамза
|9
|1
|Шрейверс Сьебе
|6
|0
|Торстейнссон Йон
|4
|0
|Richie Sagrado
|2
|1
|Мигель Флориан
|3
|0
|Влитинк Тибо
|3
|0
|Ezechiel Banzuzi
|3
|0
|Дом Джорен
|2
|0
|Мисао Кенто
|2
|0
|Мертенс Матье
|2
|0
|Мазиз Юссеф
|2
|0
|Кийине Софиан
|2
|0
|Плетинкс Эвауд
|2
|0
|Joel Schingtienne
|2
|0
|Nachon Nsingi
|2
|0
|Браут-Брюнес Джонатан
|1
|0
|Шломо Раз
|1
|0
|Н'Дри Конан
|1
|0
|Nathaniel Opoku
|1
|0
Результаты матчей
Гент
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
АХ Лёвен
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
5
8
Гент
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
АХ Лёвен
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
9
Упущенные победы
10
9
Гент
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
32% (6)
53% (10)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
АХ Лёвен
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (4)
26% (5)
53% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
26% (5)
53% (10)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
11
10
Упущенные победы
15
17
Голы по времени матча
Забито
21
10
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
1
5%
3
30%
1-15
2
10%
1
10%
16-30
7
33%
3
30%
31-45
5
24%
0
0%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
3
14%
3
30%
76-90
Пропущено
12
27
8 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
4
33%
5
19%
1-15
1
8%
3
11%
16-30
3
25%
4
15%
31-45
1
8%
5
19%
46-60
2
17%
4
15%
61-75
1
8%
6
22%
76-90
Забито
10
12
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
1
10%
3
25%
1-15
2
20%
2
17%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
2
20%
3
25%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
2
20%
2
17%
76-90
Пропущено
11
11
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
5
45%
31-45
3
27%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
18%
2
18%
76-90
Забито
31
22
15 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
4 Не забивали 4
2
6%
6
27%
1-15
4
13%
3
14%
16-30
9
29%
29%
4
18%
31-45
7
23%
3
14%
46-60
4
13%
1
5%
61-75
5
16%
5
23%
76-90
Пропущено
23
38
14 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 17
5
22%
5
13%
1-15
4
17%
3
8%
16-30
5
22%
9
24%
31-45
4
17%
7
18%
46-60
2
9%
6
16%
61-75
3
13%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Гент
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Брюгге - Гент 2:0 Маккаби Тель-Авив - Гент 3:1 Гент - РВДМ 47 4:0 Сент-Трейден - Гент 0:1
Генк - Гент 2:2 Гент - Заря 4:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Гент - Андерлехт 1:1 Брейдаблик - Гент 2:3 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:3 Патро Эйсден - Гент 1:3 Гент - Стандард 3:1 Гент - Брейдаблик 5:0 Серкль Брюгге - Гент 2:0 Гент - Генк 1:1 Гент - Маккаби Тель-Авив 2:0 РВДМ 47 - Гент 1:1 Антверпен - Гент 0:0 Гент - Эйпен 2:1 Заря - Гент 1:1
АХ Лёвен
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:2 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Кнокке - АХ Лёвен 1:1 Антверпен - АХ Лёвен 1:0
АХ Лёвен - Брюгге 0:1 Генк - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Вестерло 0:2 АХ Лёвен - Эндрахт Элен-Гротенберге 5:0 Андерлехт - АХ Лёвен 5:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:0 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:2 АХ Лёвен - Стандард 1:2 Мехелен - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Гент 1:1 АХ Лёвен - Кортрейк 3:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 5:1 АХ Лёвен - РВДМ 47 1:2 Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 1:1
Результаты матчей
Гент
АХ Лёвен
Точный счет
1:1
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
4:0
2 раза 20%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:2
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
5:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
Точный счет
1:1
5 раз 26%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
1:2
4 раза 21%
3:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
5:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
4 раза 21%
0
3 раза 16%
4
2 раза 11%
1
11 раз 58%
0
4 раза 21%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Гент
АХ Лёвен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
27
46
27
28
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
82
36
28
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
154
109
415
613
217
217
118
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|14
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|12
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|11 (2)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|11 (1)
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|10 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 6
|Генк
|Баа Кристофер
|2 4
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|7
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 5