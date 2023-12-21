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  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Гент
4:0
Конец матча
АХ Лёвен
0'
1:0
4' Гол
Самуаз Матисс
42' Желтая карточка
Ezechiel Banzuzi
2:0
57' Гол
Фофанан Малик
3:0
65' Гол
Кейперс Уго
4:0
69' Гол
Ватанабэ Цуёси
90'+4
33
Руф
Дави
5
Кандусс
Исмаэль
4
Ватанабэ
Цуёси
15
Лагэ
Брам
18
Самуаз
Матисс
19
Фофанан
Малик
24
Кумс
Свен
13
Де
Сар
Жюльен
7
Хон
Хён-Сок
11
Кейперс
Уго
20
Орбан
Гифт
1
Лейсен
Тобе
23
Joel
Schingtienne
28
Плетинкс
Эвауд
18
Мигель
Флориан
6
Дом
Джорен
20
Мендиль
Хамза
8
Шрейверс
Сьебе
3
Шломо
Раз
11
Ezechiel
Banzuzi
43
Nachon
Nsingi
7
Торстейнссон
Йон
Гент
3-4-1-2
АХ Лёвен
3-4-2-1

История личных встреч

Гент
АХ Лёвен

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
33.3%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

17 матчей

58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 1 победа

Первый тайм

58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

ПДА
1:1
ПДА
2:0
ПДА
1:1
ПДА
5:0
ПДА
0:1
ПДА
0:3
ПДА
2:3
ТМК
0:2
ЛП
1:1
ЛП
0:2
ЛЖ
2:0
КБ
3:0
ЛЖ
1:1
ЛЖ
4:1
ЛЖ
1:4
ЛЖ
1:1
ЛЖ
1:1

Голы

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

2.5
1.78

Среднее время на гол

36
50

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

0.56
0.75

Среднее время на гол

162
120

Всего голов

25
22

Голов в среднем за матч

1.47
1.29

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
4
Больше 24%
Меньше 76%
13

Среднее время на гол

61
69

Бомбардиры внутри турнира

Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиссудали Тарик 6 0.32
Кейперс Уго 6 (1) 0.32
Хон Хён-Сок 3 0.16
Самуаз Матисс 3 0.16
Орбан Гифт 3 0.16
Де Сар Жюльен 3 (3) 0.16
Фофанан Малик 2 0.11
Ватанабэ Цуёси 2 0.11
Кумс Свен 1 0.05
Торунарига Джордан 1 0.05
Кандусс Исмаэль 1 0.05
Гандельман Омри 0 0
Браун Арчи 0 0
АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торстейнссон Йон 3 0.16
Мендиль Хамза 3 0.16
Браут-Брюнес Джонатан 3 0.16
Мазиз Юссеф 2 0.11
Richie Sagrado 2 0.11
Шрейверс Сьебе 2 (2) 0.11
Nachon Nsingi 1 0.05
Мисао Кенто 1 0.05
Nathaniel Opoku 1 (1) 0.05
Рикка Федерико 1 0.05
Шломо Раз 1 0.05
Ezechiel Banzuzi 1 0.05
Joel Schingtienne 1 0.05
Дом Джорен 0 0
Мигель Флориан 0 0
Влитинк Тибо 0 0
Кийине Софиан 0 0

Карточки

Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кумс Свен 3 0
Де Сар Жюльен 3 0
Торунарига Джордан 3 0
Самуаз Матисс 3 0
Фадига Ноа 1 1
Гандельман Омри 1 1
Юльсагер Эндрю 2 0
Фортуна Нуриу 2 0
Кандусс Исмаэль 0 1
Орбан Гифт 0 1
Тиссудали Тарик 1 0
Кейперс Уго 1 0
Кастро-Монтес Алессио 1 0
Хон Хён-Сок 1 0
Браун Арчи 1 0
Фофанан Малик 1 0
АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендиль Хамза 9 1
Шрейверс Сьебе 6 0
Торстейнссон Йон 4 0
Richie Sagrado 2 1
Мигель Флориан 3 0
Влитинк Тибо 3 0
Ezechiel Banzuzi 3 0
Дом Джорен 2 0
Мисао Кенто 2 0
Мертенс Матье 2 0
Мазиз Юссеф 2 0
Кийине Софиан 2 0
Плетинкс Эвауд 2 0
Joel Schingtienne 2 0
Nachon Nsingi 2 0
Браут-Брюнес Джонатан 1 0
Шломо Раз 1 0
Н'Дри Конан 1 0
Nathaniel Opoku 1 0

Результаты матчей

Гент
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
АХ Лёвен
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

5
8
Гент
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
АХ Лёвен
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
9

Упущенные победы

10
9
Гент
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
32% (6)
53% (10)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
АХ Лёвен
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (4)
26% (5)
53% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
26% (5)
53% (10)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

11
10

Упущенные победы

15
17

Голы по времени матча

Забито

21
10
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
1
5%
3
30%
1-15
2
10%
1
10%
16-30
7
33%
3
30%
31-45
5
24%
0
0%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
3
14%
3
30%
76-90

Пропущено

12
27
8 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
4
33%
5
19%
1-15
1
8%
3
11%
16-30
3
25%
4
15%
31-45
1
8%
5
19%
46-60
2
17%
4
15%
61-75
1
8%
6
22%
76-90

Забито

10
12
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
1
10%
3
25%
1-15
2
20%
2
17%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
2
20%
3
25%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
2
20%
2
17%
76-90

Пропущено

11
11
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
5
45%
31-45
3
27%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
18%
2
18%
76-90

Забито

31
22
15 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
4 Не забивали 4
2
6%
6
27%
1-15
4
13%
3
14%
16-30
9
29%
29%
4
18%
31-45
7
23%
3
14%
46-60
4
13%
1
5%
61-75
5
16%
5
23%
76-90

Пропущено

23
38
14 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 17
5
22%
5
13%
1-15
4
17%
3
8%
16-30
5
22%
9
24%
31-45
4
17%
7
18%
46-60
2
9%
6
16%
61-75
3
13%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Гент
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Брюгге - Гент 2:0 Маккаби Тель-Авив - Гент 3:1 Гент - РВДМ 47 4:0 Сент-Трейден - Гент 0:1
Генк - Гент 2:2 Гент - Заря 4:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Гент - Андерлехт 1:1 Брейдаблик - Гент 2:3 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:3 Патро Эйсден - Гент 1:3 Гент - Стандард 3:1 Гент - Брейдаблик 5:0 Серкль Брюгге - Гент 2:0 Гент - Генк 1:1 Гент - Маккаби Тель-Авив 2:0 РВДМ 47 - Гент 1:1 Антверпен - Гент 0:0 Гент - Эйпен 2:1 Заря - Гент 1:1
АХ Лёвен
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:2 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Кнокке - АХ Лёвен 1:1 Антверпен - АХ Лёвен 1:0
АХ Лёвен - Брюгге 0:1 Генк - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Вестерло 0:2 АХ Лёвен - Эндрахт Элен-Гротенберге 5:0 Андерлехт - АХ Лёвен 5:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:0 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:2 АХ Лёвен - Стандард 1:2 Мехелен - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Гент 1:1 АХ Лёвен - Кортрейк 3:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 5:1 АХ Лёвен - РВДМ 47 1:2 Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 1:1

Результаты матчей

Гент
АХ Лёвен

Точный счет

1:1
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
4:0
2 раза 20%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:2
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
5:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%

Точный счет

1:1
5 раз 26%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
1:2
4 раза 21%
3:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
5:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
4 раза 21%
0
3 раза 16%
4
2 раза 11%
1
11 раз 58%
0
4 раза 21%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Гент
АХ Лёвен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
1.5
Больше Меньше
2
7
4
6
2.5
2
7
2
8
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
2
3
6
1.5
2
8
2
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
15
4
10
9
1.5
4
15
6
13
2.5
2
17
2
17
3.5
1
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 18 14 2 2 41 - 18 44
2.
Андерлехт
 18 10 6 2 35 - 20 36
3.
Гент
 19 9 8 2 34 - 20 35
4.
Антверпен
 18 8 7 3 35 - 15 31
5.
Генк
 18 8 7 3 37 - 18 31
6.
Серкль Брюгге
 19 10 1 8 25 - 20 31
7.
Брюгге
 18 8 6 4 31 - 15 30
8.
Сент-Трейден
 18 5 8 5 21 - 28 23
9.
Мехелен
 19 6 4 9 19 - 22 22
10.
Стандард
 19 5 7 7 18 - 28 22
11.
РВДМ 47
 18 5 6 7 21 - 31 21
12.
Спортинг Шарлеруа
 18 4 6 8 18 - 28 18
13.
Вестерло
 18 4 5 9 25 - 33 17
14.
Эйпен
 18 4 3 11 20 - 38 15
15.
АХ Лёвен
 19 3 4 12 22 - 38 13
16.
Кортрейк
 19 2 4 13 12 - 42 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 10 8 1 1 24 - 9 25
2.
Гент
 10 6 4 0 23 - 10 22
3.
Антверпен
 9 6 3 0 22 - 4 21
4.
Андерлехт
 8 6 2 0 18 - 8 20
5.
Брюгге
 9 5 4 0 20 - 7 19
6.
Серкль Брюгге
 10 6 0 4 15 - 12 18
7.
Спортинг Шарлеруа
 9 4 3 2 14 - 14 15
8.
Генк
 9 3 5 1 20 - 11 14
9.
Мехелен
 10 4 2 4 10 - 7 14
10.
Стандард
 9 3 4 2 8 - 7 13
11.
РВДМ 47
 9 3 4 2 11 - 11 13
12.
Сент-Трейден
 9 3 3 3 8 - 11 12
13.
АХ Лёвен
 9 2 2 5 12 - 11 8
14.
Кортрейк
 9 2 2 5 8 - 16 8
15.
Эйпен
 9 2 2 5 12 - 21 8
16.
Вестерло
 9 2 1 6 11 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 8 6 1 1 17 - 9 19
2.
Генк
 9 5 2 2 17 - 7 17
3.
Андерлехт
 10 4 4 2 17 - 12 16
4.
Серкль Брюгге
 9 4 1 4 10 - 8 13
5.
Гент
 9 3 4 2 11 - 10 13
6.
Брюгге
 9 3 2 4 11 - 8 11
7.
Сент-Трейден
 9 2 5 2 13 - 17 11
8.
Антверпен
 9 2 4 3 13 - 11 10
9.
Вестерло
 9 2 4 3 14 - 14 10
10.
Стандард
 10 2 3 5 10 - 21 9
11.
Мехелен
 9 2 2 5 9 - 15 8
12.
РВДМ 47
 9 2 2 5 10 - 20 8
13.
Эйпен
 9 2 1 6 8 - 17 7
14.
АХ Лёвен
 10 1 2 7 10 - 27 5
15.
Спортинг Шарлеруа
 9 0 3 6 4 - 14 3
16.
Кортрейк
 10 0 2 8 4 - 26 2
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 14
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 12
Андерлехт Дрейер Андерс 11 (2)
Сент-Трейден Койта Абубакари 11 (1)
Андерлехт Дольберг Каспер 10 (1)
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Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Стандард Nathan Ngoy 1 6
Генк Баа Кристофер 2 4
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 7
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 5
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    • 46'
      Ezechiel Banzuzi уходит с поля. Мазиз Юссеф выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Ezechiel Banzuzi получил желтую карточку от судьи
    • 4'
      Фофанан Малик сделал результативную передачу.
    • 4'
      Г О О О О Л - Самуаз Матисс бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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