Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Команда Сельта играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Дитуро Матиас взял и забрал мяч на выходе

44' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Анхель Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Отличный командный гол!

38' Г О О О О Л - Мина Сантьяго забивает с левой ноги!

38' Отличные скиллы показывает Аспас Яго , обводя своих соперников

38' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Мальо Уго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Араухо Нестор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

36' Монкайола Хон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

34' Круз Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' О, нет. Из многообещающей позиции Мина Сантьяго из команды Сельта наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

34' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Галан Хави тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

31' Команда Сельта забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

29' Г О О О О Л - Мальо Уго забивает с левой ноги!

29' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Удар от ворот произведет Осасуна

28' Как он промахнулся? Мальо Уго имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

26' Дитуро Матиас взял и забрал мяч на выходе

25' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Торро Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

21' Матч возобновится спорным мячом

21' Браис Мендес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Удар от ворот произведет Сельта

19' Айду Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Дуфур Унаи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Круз Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Круз Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Удар от ворот произведет Осасуна

12' Дитуро Матиас взял и забрал мяч на выходе

12' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Матч возобновлен

11' Ох, нехорошо это выглядит. Мальо Уго получил травму и медбригада забирает его с поля.

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Круз Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' ПЕРЕКЛАДИНА! Будимир Анте упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!

8' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Осасуна

7' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Удар от ворот произведет Сельта

3' Брашанац Дарко из команды Осасуна сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

2' Айду Джозеф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

2' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

1' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Осасуна начинает с центра поля