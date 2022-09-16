Стадион: Аббе-Дешам
0'
0:1
15' ГолУттара Данго
0:2
36' ГолМоффи Теремас
40' Желтая карточкаМенса Гидеон
0:3
42' ГолЛе Фе Энцо
1:3
50' ГолЭн Готье
59' Желтая карточкаКалюлю Гедеон
75' Желтая карточкаТуре Бирама
83' Желтая карточкаДюжимон Реми
90'+6
Ход матча
15'
0:1
36'
40'
42'
0:3
50'
1:3
59'
75'
83'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
7 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 8
-
9 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
26
Жоли
Поль
14
Менса
Гидеон
12
Туре
Бирама
7
Эн
Готье
22
Сахи
Хамза
29
Отре
Матиас
11
Ньянг
М'Байе
38
Мвого
Ивон
10
Ле
Фе
Энцо
21
Понсо
Жульен
11
Уттара
Данго
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Жоли ПольЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Менса ГидеонЗащитник
-
12 Туре БирамаПолузащитник
-
7 Эн ГотьеПолузащитник
-
22 Сахи ХамзаПолузащитник
-
29 Отре МатиасПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ньянг М'БайеНападающий
- Запасные игроки
-
16 Леон ДонованВратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Бен ДениЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Дюжимон РемиНападающий
-
Главный тренер: Фурлан Жан-Марк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Понсо ЖульенПолузащитник
-
11 Уттара ДангоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Ле Бри ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
70 Аушиш АдильНападающий
-
27 Грбич АдрианНападающий
-
Главный тренер: Регис Ле Брис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Осер
Лорьян
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
16 матчей
37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 2 победы
Первый тайм
25%
56.3%
18.7%
4 победы 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Осер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Отре Матиас
|2 (1)
|0.25
|Перрен Гаэтан
|1
|0.13
|Шарбонье Гаэтан
|1
|0.13
|Жанвье Жульян
|1
|0.13
|Да Кошта Нуну
|1
|0.13
|Эн Готье
|1
|0.13
|Дюжимон Реми
|0
|0
|Бернар Кентин
|0
|0
|Жубал Мендес
|0
|0
|Синайоко Лассин
|0
|0
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моффи Теремас
|6 (1)
|0.75
|Уттара Данго
|4
|0.5
|Ле Фе Энцо
|2
|0.25
|Коне Ибраима
|2 (1)
|0.25
|Лорьенте Арман
|1
|0.13
|Катлайн Йоанн
|1
|0.13
|Калюлю Гедеон
|0
|0
|Понсо Жульен
|0
|0
|Тальби Монтассар
|0
|0
Карточки
Осер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Да Кошта Нуну
|2
|1
|Синайоко Лассин
|1
|1
|Жоли Поль
|2
|0
|Ньянг М'Байе
|0
|1
|Шарбонье Гаэтан
|1
|0
|Дюжимон Реми
|1
|0
|Жанвье Жульян
|1
|0
|Туре Бирама
|1
|0
|Жубал Мендес
|1
|0
|Перрен Гаэтан
|1
|0
|Менса Гидеон
|1
|0
|Руис-Атиль Кайс
|1
|0
|Jean-Marc Furlan
|1
|0
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калюлю Гедеон
|2
|0
|Коне Ибраима
|2
|0
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|Абергель Лоран
|1
|0
|Лапорт Жульен
|1
|0
|Диарра Стефан
|1
|0
|Моффи Теремас
|1
|0
|Ле Фе Энцо
|1
|0
|Уттара Данго
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
8
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
33%
2
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
33%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
8
9
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
25%
2
22%
76-90
Забито
4
8
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
75%
1
13%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
12
4
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
3
25%
1
25%
1-15
1
8%
1
25%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
1
25%
61-75
2
17%
1
25%
76-90
Забито
7
16
2 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
1
14%
3
19%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
0
0%
5
31%
31-45
1
14%
4
25%
46-60
3
43%
1
6%
61-75
1
14%
1
6%
76-90
Пропущено
20
13
12 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
6
30%
1
8%
1-15
2
10%
3
23%
16-30
4
20%
1
8%
31-45
1
5%
2
15%
46-60
3
15%
3
23%
61-75
4
20%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Осер
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Ренн - Осер 5:0 Осер - Марсель 0:2 Лион - Осер 2:1 Осер - Страсбург 1:0
Монпелье - Осер 1:2 Осер - Анже 2:2 Лилль - Осер 4:1 Осер - Red Star 3:2 Осер - Труа 1:0 Осер - ФППФ 3:1 Осер - Реймс 0:2 Орлеан - Осер 2:3 Осер - Амьен 2:3 Осер - Гренобль 1:2 Сент-Этьен - Осер 1:1 Осер - Сент-Этьен 1:1 Осер - Сошо 0:0 Осер - Амьен 2:1 Гавр - Осер 1:2 Осер - Дюнкерк 1:0
Лорьян
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Лорьян - Нант 3:2 Лорьян - Лион 3:1 Аяччо - Лорьян 0:1 Ланс - Лорьян 5:2
Лорьян - Клермон 2:1 Тулуза - Лорьян 2:2 Ренн - Лорьян 0:1 Лорьян - Аяччо 1:1 Лорьян - Шатору 2:1 Нант - Лорьян 2:0 Динамо-Брест - Лорьян 1:0 Лорьян - Конкарно 1:0 Лорьян - Труа 1:1 Бордо - Лорьян 0:0 Лорьян - Марсель 0:3 Лорьян - Реймс 1:2 Ренн - Лорьян 5:0 Лорьян - Мец 1:0 Ницца - Лорьян 2:1 Лорьян - Сент-Этьен 6:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|25 - 4
|19
|2.
|Марсель
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 4
|19
|3.
|Лорьян
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 12
|19
|4.
|Ланс
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 7
|17
|5.
|Лион
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|16 - 9
|13
|6.
|Ренн
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|7.
|Монако
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 12
|11
|8.
|Лилль
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 15
|10
|9.
|Клермон
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 10
|10
|10.
|Монпелье
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|17 - 14
|9
|11.
|Ницца
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|12.
|Тулуза
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|13.
|Труа
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 15
|7
|14.
|Осер
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 19
|7
|15.
|Нант
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|16.
|Реймс
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 14
|6
|17.
|Страсбург
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|5 - 7
|5
|18.
|Брест
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 17
|5
|19.
|Анже
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 18
|5
|20.
|Аяччо
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|2.
|Марсель
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 3
|12
|3.
|Ланс
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 5
|12
|4.
|Ренн
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 3
|9
|5.
|Лорьян
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|6.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|7.
|Клермон
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|8.
|Монпелье
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|9.
|Тулуза
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|10.
|Труа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|11.
|Нант
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|12.
|Анже
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|13.
|Осер
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|14.
|Монако
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|15.
|Лилль
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 10
|3
|16.
|Страсбург
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|17.
|Реймс
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|18.
|Брест
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 9
|2
|19.
|Ницца
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|20.
|Аяччо
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|18 - 1
|12
|2.
|Лорьян
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 8
|10
|3.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|Монако
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Ницца
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|6.
|Лилль
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|7.
|Ланс
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|8.
|Клермон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|9.
|Реймс
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|10.
|Монпелье
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|10 - 7
|3
|11.
|Тулуза
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|12.
|Брест
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|13.
|Труа
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|14.
|Осер
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 12
|3
|15.
|Страсбург
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Ренн
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|17.
|Нант
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|18.
|Лион
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|19.
|Анже
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 10
|1
|20.
|Аяччо
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
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- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Неймар
|10 (6)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|7
|Лорьян
|Моффи Теремас
|7
|Ланс
|Сотока Флориан
|5 (2)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|7 (1)
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 2
|Марсель
|Жиго Самуэль
|1 3
|Анже
|Менди Батиста
|1 3
|Ницца
|Росарио Пабло
|4
|Аяччо
|Гонсалес Омар II
|4
Прогнозы на матч Осер 1:3 Лорьян
Исход игры
Осер
25.7% (29)
Ничья
33.6% (38)
Лорьян
40.7% (46)
Тотал 2.5
Больше
31.43% (33)
Меньше
68.57% (72)
Обе команды забьют
Да
63.81% (67)
Нет
36.19% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.1% (34)
1:2 Лорьян
20.4% (23)
1:0 Осер
13.3% (15)
0:1 Лорьян
11.5% (13)
2:1 Осер
7.1% (8)
2:0 Осер
5.3% (6)
0:2 Лорьян
3.5% (4)
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