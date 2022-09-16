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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023


Стадион:
Осер
1:3
Конец матча
Лорьян
0'
0:1
15' Гол
Уттара Данго
0:2
36' Гол
Моффи Теремас
40' Желтая карточка
Менса Гидеон
0:3
42' Гол
Ле Фе Энцо
1:3
50' Гол
Эн Готье
59' Желтая карточка
Калюлю Гедеон
75' Желтая карточка
Туре Бирама
83' Желтая карточка
Дюжимон Реми
90'+6

Ход матча

15'
0:1
Уттара Данго
(Понсо Жульен)
36'
0:2
Моффи Теремас
(Тальби Монтассар)
40'
Менса Гидеон
 
42'
0:3
Ле Фе Энцо
50'
Эн Готье
1:3
59'
 
Калюлю Гедеон
61'
Да Кошта Нуну
Перрен Гаэтан
 
61'
Синайоко Лассин
Эн Готье
 
72'
 
Инносент Бонке
Понсо Жульен
72'
 
Коне Ибраима
Моффи Теремас
75'
Туре Бирама
 
75'
 
Ле Бри Тео
Диарра Стефан
79'
Дюжимон Реми
Ньянг М'Байе
 
83'
Дюжимон Реми
 
86'
М'Чангама Юссуф
Отре Матиас
 
86'
Равелсон Райан
Сахи Хамза
 

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 7 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 8
  • 9 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 113
Осер 25.7% (29)
X 33.6% (38)
Лорьян 40.7% (46)
+1
выиграет Лорьян, со счетом 1:2
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Костиль
Бенуа
26
Жоли
Поль
4
Жубал
Мендес
20
Коэфф
Александр
14
Менса
Гидеон
12
Туре
Бирама
7
Эн
Готье
22
Сахи
Хамза
29
Отре
Матиас
10
Перрен
Гаэтан
11
Ньянг
М'Байе
38
Мвого
Ивон
24
Калюлю
Гедеон
15
Лапорт
Жульен
3
Тальби
Монтассар
25
Ле
Гофф
Венсан
6
Абергель
Лоран
10
Ле
Фе
Энцо
7
Диарра
Стефан
21
Понсо
Жульен
11
Уттара
Данго
13
Моффи
Теремас
Осер
4-1-4-1
Лорьян
4-2-3-1

История личных встреч

Осер
Лорьян

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

16 матчей

37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 2 победы

Первый тайм

25%
56.3%
18.7%
4 победы 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

Л2
1:0
Л2
2:2
Л2
0:0
Л2
1:3
Л2
1:0
Л1
1:1
Л1
1:1
ТМС
1:0
Л1
1:2
Л1
2:2
Л1
4:1
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
0:2
Л1
1:1
Л1
5:3

Бомбардиры внутри турнира

Осер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Отре Матиас 2 (1) 0.25
Перрен Гаэтан 1 0.13
Шарбонье Гаэтан 1 0.13
Жанвье Жульян 1 0.13
Да Кошта Нуну 1 0.13
Эн Готье 1 0.13
Дюжимон Реми 0 0
Бернар Кентин 0 0
Жубал Мендес 0 0
Синайоко Лассин 0 0
Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 6 (1) 0.75
Уттара Данго 4 0.5
Ле Фе Энцо 2 0.25
Коне Ибраима 2 (1) 0.25
Лорьенте Арман 1 0.13
Катлайн Йоанн 1 0.13
Калюлю Гедеон 0 0
Понсо Жульен 0 0
Тальби Монтассар 0 0

Карточки

Осер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Да Кошта Нуну 2 1
Синайоко Лассин 1 1
Жоли Поль 2 0
Ньянг М'Байе 0 1
Шарбонье Гаэтан 1 0
Дюжимон Реми 1 0
Жанвье Жульян 1 0
Туре Бирама 1 0
Жубал Мендес 1 0
Перрен Гаэтан 1 0
Менса Гидеон 1 0
Руис-Атиль Кайс 1 0
Jean-Marc Furlan 1 0
Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калюлю Гедеон 2 0
Коне Ибраима 2 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Абергель Лоран 1 0
Лапорт Жульен 1 0
Диарра Стефан 1 0
Моффи Теремас 1 0
Ле Фе Энцо 1 0
Уттара Данго 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
8
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
33%
2
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
33%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

8
9
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
25%
2
22%
76-90

Забито

4
8
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
75%
1
13%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

12
4
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
3
25%
1
25%
1-15
1
8%
1
25%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
1
25%
61-75
2
17%
1
25%
76-90

Забито

7
16
2 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
1
14%
3
19%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
0
0%
5
31%
31-45
1
14%
4
25%
46-60
3
43%
1
6%
61-75
1
14%
1
6%
76-90

Пропущено

20
13
12 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
6
30%
1
8%
1-15
2
10%
3
23%
16-30
4
20%
1
8%
31-45
1
5%
2
15%
46-60
3
15%
3
23%
61-75
4
20%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Осер
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Ренн - Осер 5:0 Осер - Марсель 0:2 Лион - Осер 2:1 Осер - Страсбург 1:0
Монпелье - Осер 1:2 Осер - Анже 2:2 Лилль - Осер 4:1 Осер - Red Star 3:2 Осер - Труа 1:0 Осер - ФППФ 3:1 Осер - Реймс 0:2 Орлеан - Осер 2:3 Осер - Амьен 2:3 Осер - Гренобль 1:2 Сент-Этьен - Осер 1:1 Осер - Сент-Этьен 1:1 Осер - Сошо 0:0 Осер - Амьен 2:1 Гавр - Осер 1:2 Осер - Дюнкерк 1:0
Лорьян
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Лорьян - Нант 3:2 Лорьян - Лион 3:1 Аяччо - Лорьян 0:1 Ланс - Лорьян 5:2
Лорьян - Клермон 2:1 Тулуза - Лорьян 2:2 Ренн - Лорьян 0:1 Лорьян - Аяччо 1:1 Лорьян - Шатору 2:1 Нант - Лорьян 2:0 Динамо-Брест - Лорьян 1:0 Лорьян - Конкарно 1:0 Лорьян - Труа 1:1 Бордо - Лорьян 0:0 Лорьян - Марсель 0:3 Лорьян - Реймс 1:2 Ренн - Лорьян 5:0 Лорьян - Мец 1:0 Ницца - Лорьян 2:1 Лорьян - Сент-Этьен 6:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 6 1 0 25 - 4 19
2. Марсель Заявка 7 6 1 0 15 - 4 19
3. Лорьян Заявка 8 6 1 1 17 - 12 19
4. Ланс Заявка 7 5 2 0 16 - 7 17
5. Лион Заявка 7 4 1 2 16 - 9 13
6. Ренн Заявка 7 3 2 2 13 - 7 11
7. Монако Заявка 7 3 2 2 10 - 12 11
8. Лилль Заявка 7 3 1 3 14 - 15 10
9. Клермон Заявка 7 3 1 3 8 - 10 10
10. Монпелье Заявка 7 3 0 4 17 - 14 9
11. Ницца Заявка 7 2 2 3 5 - 8 8
12. Тулуза Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
13. Труа Заявка 7 2 1 4 11 - 15 7
14. Осер Заявка 8 2 1 5 8 - 19 7
15. Нант Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
16. Реймс Заявка 7 1 3 3 10 - 14 6
17. Страсбург Заявка 7 0 5 2 5 - 7 5
18. Брест Заявка 7 1 2 4 8 - 17 5
19. Анже Заявка 7 1 2 4 8 - 18 5
20. Аяччо Заявка 7 0 1 6 3 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
2. Марсель Заявка 4 4 0 0 9 - 3 12
3. Ланс Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
4. Ренн Заявка 4 3 0 1 10 - 3 9
5. Лорьян Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
6. ПСЖ Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
7. Клермон Заявка 3 2 0 1 3 - 5 6
8. Монпелье Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
9. Тулуза Заявка 4 1 2 1 4 - 6 5
10. Труа Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
11. Нант Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
12. Анже Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
13. Осер Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
14. Монако Заявка 4 1 1 2 6 - 10 4
15. Лилль Заявка 3 1 0 2 6 - 10 3
16. Страсбург Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
17. Реймс Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
18. Брест Заявка 3 0 2 1 2 - 9 2
19. Ницца Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
20. Аяччо Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 18 - 1 12
2. Лорьян Заявка 5 3 1 1 9 - 8 10
3. Марсель Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
4. Монако Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Ницца Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
6. Лилль Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
7. Ланс Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
8. Клермон Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
9. Реймс Заявка 4 1 1 2 6 - 8 4
10. Монпелье Заявка 3 1 0 2 10 - 7 3
11. Тулуза Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
12. Брест Заявка 4 1 0 3 6 - 8 3
13. Труа Заявка 4 1 0 3 7 - 10 3
14. Осер Заявка 4 1 0 3 4 - 12 3
15. Страсбург Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16. Ренн Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
17. Нант Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
18. Лион Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
19. Анже Заявка 3 0 1 2 3 - 10 1
20. Аяччо Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Неймар 10 (6)
ПСЖ Мбаппе Килиан 7
Лорьян Моффи Теремас 7
Ланс Сотока Флориан 5 (2)
Реймс Балогун Фоларин 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Амума Ромен 2 2
Марсель Жиго Самуэль 1 3
Анже Менди Батиста 1 3
Ницца Росарио Пабло 4
Аяччо Гонсалес Омар II 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Лорьян заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Осер: 55%, Лорьян: 45%.
  • 95'
    Paul Joly из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 95'
    Осер пытается что-то создать.
  • 95'
    Мвого Ивон взял и забрал мяч на выходе
  • 94'
    Тальби Монтассар из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Это был отличный перфоманс от команды Лорьян, есть о чем петь фанатам в перерыве.
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 47'
      Контроль мяча: Осер: 55%, Лорьян: 45%.
    • Фол, нарушение
      47'
      Тальби Монтассар наказан за толчок Менса Гидеон
    • Фол, нарушение
      46'
      Судья сигнализирует, что Туре Бирама из команды Осер поставил подножку. Пострадал Ле Фе Энцо
    • Фол, нарушение
      46'
      Судья сигнализирует, что Туре Бирама из команды Осер поставил подножку. Пострадал Калюлю Гедеон
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 46'
      Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Описание гола
      42'
      Г О О О О Л - Ле Фе Энцо забивает ударом с левой ноги!
    • 42'
      ГОЛ! После пересмотра ситуации судья изменил первоначальное решение и засчитал гол команды Лорьян!
    • Описание гола
      42'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 42'
      Хорошую попытку сделал Моффи Теремас. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 42'
      Ле Фе Энцо создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 41'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 41'
      Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 41'
      Контроль мяча: Осер: 55%, Лорьян: 45%.
    • Офсайд
      41'
      Ле Фе Энцо создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 41'
      Перрен Гаэтан из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      41'
      Ле Фе Энцо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 40'
      Коэфф Александр из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Желтая карточка
      40'
      Менса Гидеон получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      40'
      Менса Гидеон из команды Осер заходит слишком далеко, он валит Диарра Стефан.
    • 39'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 39'
      Paul Joly ослабляет давление, выбив мяч.
    • 39'
      Лорьян начинает контратаку
    • 38'
      Осер пытается что-то создать.
    • 38'
      Мвого Ивон взял и забрал мяч на выходе
    • 38'
      Осер пытается что-то создать.
    • 36'
      Тальби Монтассар сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      36'
      ГОООООЛ - Моффи Теремас Лорьян забивает ударом головой
    • 36'
      Ле Гофф Венсан сделал ключевой пас для гола!
    • 36'
      Ле Гофф Венсан из команды Лорьян своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 36'
      Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 36'
      Ньянг М'Байе из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Контроль мяча: Осер: 60%, Лорьян: 40%.
    • Фол, нарушение
      35'
      Судья сигнализирует, что Менса Гидеон из команды Осер поставил подножку. Пострадал Диарра Стефан
    • 35'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 34'
      Лорьян контролирует мяч.
    • 34'
      Осер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 34'
      Калюлю Гедеон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 34'
      Осер пытается что-то создать.
    • 33'
      Уттара Данго пробует нанести удар издали, но Бенуа Костиль держит все под контролем
    • 32'
      Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 32'
      Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 32'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 32'
      Понсо Жульен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 32'
      Лапорт Жульен из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      31'
      Лапорт Жульен наказан за толчок Ньянг М'Байе
    • 30'
      Контроль мяча: Осер: 60%, Лорьян: 40%.
    • Фол, нарушение
      30'
      Судья сигнализирует, что Paul Joly из команды Осер поставил подножку. Пострадал Уттара Данго
    • 30'
      Жубал Мендес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 30'
      Лорьян начинает контратаку
    • 30'
      Тальби Монтассар ослабляет давление, выбив мяч.
    • 29'
      Осер пытается что-то создать.
    • 29'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 29'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 28'
      Удар от ворот произведет Лорьян
    • 28'
      Осер пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      28'
      Судья сигнализирует, что Тальби Монтассар из команды Лорьян поставил подножку. Пострадал Ньянг М'Байе
    • 28'
      Моффи Теремас выиграл воздушное противоборство у Туре Бирама.
    • 28'
      Удар от ворот произведет Лорьян
    • Угловой
      27'
      Сахи Хамза навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 27'
      Уттара Данго из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Осер пытается что-то создать.
    • 26'
      Хорошую попытку сделал Сахи Хамза. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 26'
      Эн Готье создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 26'
      Менса Гидеон из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 26'
      Лапорт Жульен из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Контроль мяча: Осер: 58%, Лорьян: 42%.
    • 25'
      Осер пытается что-то создать.
    • 25'
      Осер контролирует мяч.
    • 24'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 24'
      Идет дождь, трудные условия для игроков.
    • 24'
      Удар от ворот произведет Лорьян
    • 24'
      Paul Joly не смог попасть в створ ударом издали
    • 24'
      Сахи Хамза из команды Осер нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • Угловой
      23'
      Эн Готье навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • Угловой
      22'
      Отре Матиас из команды Осер разыграл угловой с левого угла.
    • 22'
      Ньянг М'Байе из команды Осер нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • Угловой
      22'
      Отре Матиас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 22'
      Калюлю Гедеон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      Осер пытается что-то создать.
    • 22'
      Осер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 21'
      Осер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 21'
      Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 21'
      Контроль мяча: Осер: 60%, Лорьян: 40%.
    • 21'
      Жубал Мендес из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 20'
      Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 19'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 18'
      Костиль Бенуа ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 17'
      Коэфф Александр ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 16'
      Контроль мяча: Осер: 60%, Лорьян: 40%.
    • 15'
      Понсо Жульен сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      15'
      Г О О О О Л - Уттара Данго забивает с правой ноги!
    • 14'
      Ле Фе Энцо сделал ключевой пас для гола!
    • 14'
      Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 14'
      Ле Фе Энцо бьет со штрафного в створ, но Бенуа Костиль держит все под контролем
    • Фол, нарушение
      13'
      Судья сигнализирует, что Туре Бирама из команды Осер поставил подножку. Пострадал Понсо Жульен
    • 13'
      Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 13'
      Жубал Мендес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 12'
      Менса Гидеон из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      12'
      Ле Фе Энцо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 12'
      Сахи Хамза из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 11'
      Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 11'
      Удар от ворот произведет Лорьян
    • 11'
      Сахи Хамза не смог попасть в створ ударом издали
    • 10'
      Эн Готье создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 10'
      Ньянг М'Байе из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 10'
      Контроль мяча: Осер: 70%, Лорьян: 30%.
    • 10'
      Осер контролирует мяч.
    • 10'
      Туре Бирама ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Лорьян начинает контратаку
    • 9'
      Осер пытается что-то создать.
    • 9'
      Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 8'
      Мвого Ивон ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      8'
      Перрен Гаэтан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 8'
      Лапорт Жульен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Осер пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      7'
      Лапорт Жульен наказан за толчок Перрен Гаэтан
    • Угловой
      7'
      Ле Фе Энцо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 7'
      Жубал Мендес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 6'
      Ньянг М'Байе выиграл воздушное противоборство у Уттара Данго.
    • 6'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 6'
      Моффи Теремас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 6'
      Коэфф Александр из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 5'
      Хорошую попытку сделал Отре Матиас. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 5'
      Менса Гидеон из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 5'
      Контроль мяча: Осер: 70%, Лорьян: 30%.
    • 5'
      Осер пытается что-то создать.
    • 4'
      Коэфф Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 4'
      Лорьян начинает контратаку
    • 3'
      Осер пытается что-то создать.
    • 2'
      Удар от ворот произведет Лорьян
    • 2'
      Ньянг М'Байе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 2'
      Осер пытается что-то создать.
    • 1'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Осер начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de l'Abbe-Deschamps. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Осер 25.7% (29)
    X 33.6% (38)
    Лорьян 40.7% (46)
    +1
    выиграет Лорьян, со счетом 1:2
    да
    Arii #
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    Прогнозы на матч Осер 1:3 Лорьян

    Исход игры
    Осер
    25.7% (29)
    Ничья
    33.6% (38)
    Лорьян
    40.7% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.43% (33)
    Меньше
    68.57% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    63.81% (67)
    Нет
    36.19% (38)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.1% (34)
    1:2 Лорьян
    20.4% (23)
    1:0 Осер
    13.3% (15)
    0:1 Лорьян
    11.5% (13)
    2:1 Осер
    7.1% (8)
    2:0 Осер
    5.3% (6)
    0:2 Лорьян
    3.5% (4)
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