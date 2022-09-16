Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' М'Чангама Юссуф пробил со штрафного прямо в стенку

87' Paul Joly выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Удар от ворот произведет Осер

85' Paul Joly из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

83' Дюжимон Реми получил желтую карточку от судьи

82' Ле Фе Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Удар от ворот произведет Лорьян

82' Дюжимон Реми оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

80' Удар от ворот произведет Лорьян

79' Коэфф Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Ньянг М'Байе пробует нанести удар издали, но Ивон Мвого держит все под контролем

78' Менса Гидеон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

77' Калюлю Гедеон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Осер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' О, нет. Из многообещающей позиции Синайоко Лассин из команды Осер наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

76' Осер идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Туре Бирама получил желтую карточку от судьи

74' Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Удар от ворот произведет Лорьян

71' Осер идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Осер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Ле Фе Энцо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Хорошую попытку сделал Диарра Стефан . Удар в створ, но вратарь начеку

70' Ле Фе Энцо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Игра в одни ворота сейчас. Осер доминирует и владеет мячом

69' Осер идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Менса Гидеон из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

68' Осер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Осер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Удар от ворот произведет Лорьян

60' Матч возобновлен

59' Калюлю Гедеон получил желтую карточку от судьи

59' Понсо Жульен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Осер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Удар от ворот произведет Осер

56' Оооо... вот это был удар! Моффи Теремас должен был забить с этой позиции.

56' Моффи Теремас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

56' Ле Фе Энцо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Осер идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Осер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Г О О О О Л - Эн Готье забивает!

50' ГОЛ! После пересмотра ситуации судья изменил первоначальное решение и засчитал гол команды Осер

50' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

50' Осер идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Хорошую попытку сделал Отре Матиас . Удар в створ, но вратарь начеку

50' Осер идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Хорошую попытку сделал Моффи Теремас . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Матч возобновится спорным мячом

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.