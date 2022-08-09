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Англия: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Саутгемптон
 
Позже
Лидс

История личных встреч

Саутгемптон
Лидс

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

9 матчей

44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
КЛ
3:0
Ч
0:1
Ч
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уорд-Праус Джеймс 1 1
Дженепо Мусса 0 0
Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Родриго 1 1
Харрисон Джек 0 0

Карточки

Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адамс Тайлер 1 0
Харрисон Джек 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Саутгемптон
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Тоттенхэм - Саутгемптон 4:1 Саутгемптон - Вильярреал 1:2 Саутгемптон - Монако 3:1 Уотфорд - Саутгемптон 0:0
Аустрия Клагенфурт - Саутгемптон 0:0 РБ Лейпциг - Саутгемптон 3:1 Лестер - Саутгемптон 4:1 Саутгемптон - Ливерпуль 1:2 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Кристал Пэлас 1:2 Брайтон - Саутгемптон 2:2 Бёрнли - Саутгемптон 2:0 Саутгемптон - Арсенал 1:0 Саутгемптон - Челси 0:6 Лидс - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Саутгемптон - Уотфорд 1:2 Саутгемптон - Ньюкасл 1:2 Астон Вилла - Саутгемптон 4:0 Саутгемптон - Вест Хэм 3:1
Лидс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лидс - Вулверхэмптон 2:1 Лидс - Кальяри 6:2 Кристал Пэлас - Лидс 1:1 Астон Вилла - Лидс 1:0
Брисбен Роар - Лидс 1:2 Блэкпул - Лидс 0:4 Брентфорд - Лидс 1:2 Лидс - Брайтон 1:1 Лидс - Челси 0:3 Арсенал - Лидс 2:1 Лидс - Манчестер Сити 0:4 Кристал Пэлас - Лидс 0:0 Уотфорд - Лидс 0:3 Лидс - Саутгемптон 1:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:3 Лидс - Норвич 2:1 Лидс - Астон Вилла 0:3 Лестер - Лидс 1:0 Лидс - Тоттенхэм 0:4 Ливерпуль - Лидс 6:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Ньюкасл 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Борнмут 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Арсенал 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Манчестер Сити 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Брайтон 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Челси Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Лидс 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Брентфорд 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Ливерпуль 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Лестер 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Фулхэм 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Эвертон 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Вулверхэмптон 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Манчестер Юнайтед Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Вест Хэм 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Астон Вилла 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Ноттингем Форест 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Кристал Пэлас 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Саутгемптон 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Борнмут 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Ньюкасл 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Лидс 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Фулхэм 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Лестер 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Астон Вилла 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ливерпуль 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Брентфорд 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Челси Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Брайтон 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Манчестер Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Арсенал 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Саутгемптон 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Эвертон 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Манчестер Юнайтед Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Вест Хэм 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Кристал Пэлас 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Манчестер Сити 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Брайтон 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Челси Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Брентфорд 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Ливерпуль 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Лестер 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Борнмут 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Лидс 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ньюкасл 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Тоттенхэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Эвертон 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Манчестер Юнайтед Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Вест Хэм 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Фулхэм 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Вулверхэмптон 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Астон Вилла 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Ноттингем Форест 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Саутгемптон 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Саутгемптон - Лидс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 августа 2022, осталось 2 дня 6 часов 51 минуту.

    Главный судья: Харрингтон Тони

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Саутгемптон 62.5% (25)
    X 27.5% (11)
    Лидс 10% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Саутгемптон
    Ничья
    Лидс
    2.37
    3.65
    3.45
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Саутгемптон - Лидс онлайн

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    Прогнозы на матч Саутгемптон - Лидс

    Исход игры
    Саутгемптон
    62.5% (25)
    Ничья
    27.5% (11)
    Лидс
    10% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.15% (18)
    Меньше
    53.85% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    74.36% (29)
    Нет
    25.64% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Саутгемптон
    35% (14)
    1:1 Ничья
    27.5% (11)
    1:0 Саутгемптон
    15% (6)
    2:0 Саутгемптон
    10% (4)
    1:2 Лидс
    5% (2)
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    Саутгемптон
    Лидс
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