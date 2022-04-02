США: МЛС 2022
2:1
Конец матча
Стадион: БМО Филд
1:0
31' ГолХименес Хесус
2:0
43' Гол в свои воротаМартинс Тьяго II
59' Желтая карточкаМартинс Тьяго II
59' Желтая карточкаКалленс Александр
2:1
90' ГолЭбер Араужо
Ход матча
31'
1:0
43'
2:0
59'
90'
2:1
27
О'Нил
Шейн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Мавинга КрисЗащитник
-
14 Окелло НоблПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Deandre Kerr
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Talles MagnoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Мизелл КодиВратарь
- Защитник
-
24 Грей ТэйвонЗащитник
-
80 Хаак ДжастинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дейла Ронни
История личных встреч
Торонто
Нью-Йорк Сити
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
22.2%
9 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
20 матчей
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Хесус
|3
|0.6
|Осорио Джонатан
|2
|0.4
|Посуэло Алехандро
|1
|0.2
|Luca Petrasso
|0
|0
|Брэдли Майкл
|0
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Talles Magno
|1
|0.2
|Хавьер Тиаго
|1
|0.2
|Эбер Араужо
|1
|0.2
|Калленс Александр
|1
|0.2
|Родригес Сантьяго
|1
|0.2
|Жассон Андрес
|0
|0
Карточки
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|О'Нил Шейн
|1
|0
|Посуэло Алехандро
|1
|0
|Осорио Джонатан
|1
|0
|Сальседо Карлос
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
|Нельсон Джейден
|1
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|1
|0
|Lukas MacNaughton
|1
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калленс Александр
|2
|0
|Родригес Сантьяго
|2
|0
|Кастельянос Валентин
|2
|0
|Моралес Альфредо
|1
|0
|Мартинс Тьяго II
|1
|0
|Амундсен Мальте
|1
|0
|Асеведо Николас
|1
|0
|Talles Magno
|1
|0
|Жассон Андрес
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
7
2
6 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
3
43%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
50%
76-90
Забито
2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
6
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
1
17%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
3
50%
1
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
10
5
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
20%
1
20%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
2
40%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Торонто
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Коламбус Кру - Торонто 2:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Даллас - Торонто 1:1
Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Интер Майами - Торонто 3:0 Торонто - Атланта Юнайтед 0:2 Торонто - Чикаго Файр 3:1 Торонто - Цинциннати 3:2 Колорадо Рэпидс - Торонто 0:0 Торонто - Нэшвилл 2:1 Торонто - Интер Майами 0:1 Цинциннати - Торонто 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 3:1 Интер Майами - Торонто 3:1 Атланта Юнайтед - Торонто 1:0 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:2
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 0:2 Комуникасьонес - Нью-Йорк Сити 4:2 Нью-Йорк Сити - Клёб де Фут Монреаль 4:1 Нью-Йорк Сити - Комуникасьонес 3:1
Ванкувер Уайткэпс - Нью-Йорк Сити 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Сантос де Гуапилес 4:0 Сантос де Гуапилес - Нью-Йорк Сити 0:2 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 2:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:3 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 6:0 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 0:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 2:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|Коламбус Кру
|0:0
|5
|2
|3
|0
|10 - 5
|9
|3.
|Чикаго Файр
|5
|2
|3
|0
|5 - 1
|9
|4.
|Орландо Сити
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|6.
|Атланта Юнайтед
|4
|2
|1
|1
|8 - 8
|7
|7.
|Торонто
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|8.
|Ди Си Юнайтед
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|9.
|Цинциннати
|6
|2
|0
|4
|8 - 14
|6
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|11.
|Нью-Йорк Сити
|5
|1
|1
|3
|5 - 6
|4
|12.
|Клёб де Фут Монреаль
|5
|1
|1
|3
|9 - 14
|4
|13.
|Интер Майами
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|2.
|Реал Солт-Лейк
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|3.
|Миннесота Юнайтед
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|4.
|Даллас
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|5.
|Остин
|4
|2
|1
|1
|11 - 3
|7
|6.
|Колорадо Рэпидс
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|8.
|Спортинг Канзас-Сити
|5
|2
|0
|3
|4 - 8
|6
|9.
|Портленд Тимберс
|5
|1
|3
|1
|6 - 8
|6
|10.
|Хьюстон Динамо
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|11.
|Нэшвилл
|0:0
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|12.
|Сиэтл Саундерс
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Атланта Юнайтед
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|3.
|Торонто
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|4.
|Чикаго Файр
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|5.
|Филадельфия Юнион
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Нью-Йорк Сити
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|7.
|Ди Си Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Цинциннати
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|10.
|Орландо Сити
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Интер Майами
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|13.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Клёб де Фут Монреаль
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|3
|2
|1
|0
|11 - 2
|7
|2.
|Даллас
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|3.
|Лос-Анджелес
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|4.
|Колорадо Рэпидс
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|5.
|Спортинг Канзас-Сити
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|6.
|Реал Солт-Лейк
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|7.
|Хьюстон Динамо
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Портленд Тимберс
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|9.
|Миннесота Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|Сиэтл Саундерс
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|14.
|Нэшвилл
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|Филадельфия Юнион
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Орландо Сити
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|4.
|Чикаго Файр
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|4
|1
|1
|2
|8 - 12
|4
|6.
|Ди Си Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Цинциннати
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|8.
|Коламбус Кру
|0:0
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|9.
|Торонто
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|11.
|Нью-Йорк Сити
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|12.
|Атланта Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|13.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|14.
|Интер Майами
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|0:0
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|2.
|Миннесота Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Реал Солт-Лейк
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|4.
|Лос-Анджелес
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|Сиэтл Саундерс
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|7.
|Даллас
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|8.
|Портленд Тимберс
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|9.
|Колорадо Рэпидс
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|10.
|Остин
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|13.
|Хьюстон Динамо
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0