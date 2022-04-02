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США: МЛС 2022

2022
Торонто
2:1
Конец матча

Стадион:
Нью-Йорк Сити
0'
1:0
31' Гол
Хименес Хесус
2:0
43' Гол в свои ворота
Мартинс Тьяго II
59' Желтая карточка
Мартинс Тьяго II
59' Желтая карточка
Калленс Александр
2:1
90' Гол
Эбер Араужо
90'+4
25
Боно
Александер
5
Lukas
MacNaughton
3
Сальседо
Карлос
27
О'Нил
Шейн
47
Kosi
Thompson
4
Брэдли
Майкл
21
Осорио
Джонатан
38
Luca
Petrasso
10
Посуэло
Алехандро
22
Шаффельбург
Джейкоб
9
Хименес
Хесус
1
Джонсон
Шон
26
Асеведо
Николас
5
Мартинс
Тьяго
II
6
Калленс
Александр
2
Глостер
Кристофер
55
Паркс
Китон
7
Моралес
Альфредо
20
Родригес
Сантьяго
10
Моралес
Максимильяно
43
Talles
Magno
11
Кастельянос
Валентин
Торонто
3-4-2-1
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Торонто
Нью-Йорк Сити

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
22.2%
9 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

20 матчей

35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

М
2:2
М
1:1
М
0:1
М
0:1
ЧМ
1:3
М
1:0
М
1:2
М
1:1
М
4:0
М
2:3
М
2:1
М
4:0
М
2:2
М
0:5
М
2:0
М
1:1
М
2:2
М
2:0
М
4:4
М
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Хесус 3 0.6
Осорио Джонатан 2 0.4
Посуэло Алехандро 1 0.2
Luca Petrasso 0 0
Брэдли Майкл 0 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Talles Magno 1 0.2
Хавьер Тиаго 1 0.2
Эбер Араужо 1 0.2
Калленс Александр 1 0.2
Родригес Сантьяго 1 0.2
Жассон Андрес 0 0

Карточки

Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
О'Нил Шейн 1 0
Посуэло Алехандро 1 0
Осорио Джонатан 1 0
Сальседо Карлос 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
Нельсон Джейден 1 0
Присо-Мбонге Ральф 1 0
Lukas MacNaughton 1 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калленс Александр 2 0
Родригес Сантьяго 2 0
Кастельянос Валентин 2 0
Моралес Альфредо 1 0
Мартинс Тьяго II 1 0
Амундсен Мальте 1 0
Асеведо Николас 1 0
Talles Magno 1 0
Жассон Андрес 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

7
2
6 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
3
43%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
50%
76-90

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
6
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
1
17%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
3
50%
1
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

10
5
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
20%
1
20%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
2
40%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Торонто
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Коламбус Кру - Торонто 2:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Даллас - Торонто 1:1
Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Интер Майами - Торонто 3:0 Торонто - Атланта Юнайтед 0:2 Торонто - Чикаго Файр 3:1 Торонто - Цинциннати 3:2 Колорадо Рэпидс - Торонто 0:0 Торонто - Нэшвилл 2:1 Торонто - Интер Майами 0:1 Цинциннати - Торонто 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 3:1 Интер Майами - Торонто 3:1 Атланта Юнайтед - Торонто 1:0 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:2
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 0:2 Комуникасьонес - Нью-Йорк Сити 4:2 Нью-Йорк Сити - Клёб де Фут Монреаль 4:1 Нью-Йорк Сити - Комуникасьонес 3:1
Ванкувер Уайткэпс - Нью-Йорк Сити 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Сантос де Гуапилес 4:0 Сантос де Гуапилес - Нью-Йорк Сити 0:2 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 2:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:3 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 6:0 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 0:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 2:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 4 3 1 0 7 - 2 10
2. Коламбус Кру 0:0 5 2 3 0 10 - 5 9
3. Чикаго Файр 5 2 3 0 5 - 1 9
4. Орландо Сити 5 2 2 1 5 - 3 8
5. Нью-Йорк Ред Буллз 4 2 1 1 8 - 4 7
6. Атланта Юнайтед 4 2 1 1 8 - 8 7
7. Торонто 5 2 1 2 7 - 9 7
8. Ди Си Юнайтед 4 2 0 2 5 - 4 6
9. Цинциннати 6 2 0 4 8 - 14 6
10. Нью-Инглэнд Революшн 4 1 1 2 6 - 8 4
11. Нью-Йорк Сити 5 1 1 3 5 - 6 4
12. Клёб де Фут Монреаль 5 1 1 3 9 - 14 4
13. Интер Майами 4 0 1 3 2 - 10 1
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 4 3 1 0 9 - 2 10
2. Реал Солт-Лейк 5 3 1 1 6 - 4 10
3. Миннесота Юнайтед 4 2 2 0 4 - 2 8
4. Даллас 5 2 2 1 7 - 3 8
5. Остин 4 2 1 1 11 - 3 7
6. Колорадо Рэпидс 4 2 1 1 6 - 4 7
7. Лос-Анджелес Гэлакси 4 2 0 2 4 - 4 6
8. Спортинг Канзас-Сити 5 2 0 3 4 - 8 6
9. Портленд Тимберс 5 1 3 1 6 - 8 6
10. Хьюстон Динамо 4 1 2 1 3 - 3 5
11. Нэшвилл 0:0 5 1 2 2 3 - 5 5
12. Сиэтл Саундерс 4 1 1 2 4 - 5 4
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 4 0 1 3 4 - 9 1
14. Ванкувер Уайткэпс 4 0 1 3 2 - 9 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру 0:0 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Атланта Юнайтед 3 2 1 0 8 - 5 7
3. Торонто 3 2 0 1 5 - 6 6
4. Чикаго Файр 3 1 2 0 3 - 1 5
5. Филадельфия Юнион 2 1 1 0 3 - 1 4
6. Нью-Йорк Сити 2 1 0 1 4 - 3 3
7. Ди Си Юнайтед 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Нью-Инглэнд Революшн 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Цинциннати 3 1 0 2 6 - 6 3
10. Орландо Сити 2 1 0 1 3 - 2 3
11. Нью-Йорк Ред Буллз 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Интер Майами 2 0 1 1 0 - 2 1
13. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Клёб де Фут Монреаль 1 0 0 1 1 - 2 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 3 2 1 0 11 - 2 7
2. Даллас 3 2 1 0 7 - 2 7
3. Лос-Анджелес 3 2 1 0 7 - 2 7
4. Колорадо Рэпидс 2 2 0 0 5 - 0 6
5. Спортинг Канзас-Сити 2 2 0 0 2 - 0 6
6. Реал Солт-Лейк 2 2 0 0 3 - 1 6
7. Хьюстон Динамо 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Портленд Тимберс 3 1 2 0 4 - 3 5
9. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2 - 1 4
10. Сиэтл Саундерс 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Лос-Анджелес Гэлакси 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Ванкувер Уайткэпс 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2 0 1 1 4 - 6 1
14. Нэшвилл 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 2 2 0 0 7 - 2 6
2. Филадельфия Юнион 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Орландо Сити 3 1 2 0 2 - 1 5
4. Чикаго Файр 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Клёб де Фут Монреаль 4 1 1 2 8 - 12 4
6. Ди Си Юнайтед 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Цинциннати 3 1 0 2 2 - 8 3
8. Коламбус Кру 0:0 2 0 2 0 4 - 4 2
9. Торонто 2 0 1 1 2 - 3 1
10. Нью-Инглэнд Революшн 2 0 1 1 3 - 5 1
11. Нью-Йорк Сити 3 0 1 2 1 - 3 1
12. Атланта Юнайтед 1 0 0 1 0 - 3 0
13. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0
14. Интер Майами 2 0 0 2 2 - 8 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 0:0 5 1 2 2 3 - 5 5
2. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Реал Солт-Лейк 3 1 1 1 3 - 3 4
4. Лос-Анджелес 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Лос-Анджелес Гэлакси 2 1 0 1 3 - 3 3
6. Сиэтл Саундерс 2 0 1 1 1 - 2 1
7. Даллас 2 0 1 1 0 - 1 1
8. Портленд Тимберс 2 0 1 1 2 - 5 1
9. Колорадо Рэпидс 2 0 1 1 1 - 4 1
10. Остин 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2 0 0 2 0 - 3 0
12. Спортинг Канзас-Сити 3 0 0 3 2 - 8 0
13. Хьюстон Динамо 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Ванкувер Уайткэпс 3 0 0 3 2 - 9 0
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Мартинс Тьяго II уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Хименес Хесус бьет в цель!
  • Желтая карточка
    8'
    Kosi Thompson получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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