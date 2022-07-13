Стадион: Q2 Stadium
3:1
Конец матча
0'
0:1
11' ГолКарраскилья Адальберто
14' Желтая карточкаХадебе Тинейдж
1:1
15' ГолФагундес Диего
2:1
57' ГолУрути Максимилиано
62' Желтая карточкаЛундквист Адам
66' Желтая карточкаЛима Ник
3:1
70' ГолРинг Александр
80' Желтая карточкаЭррера Эктор
90'+5
Ход матча
11'
14'
15'
1:1
57'
62'
66'
70'
3:1
80'
23
Колманич
Жан
13
Финлей
Итан
33
Gavin
Wolff
12
Кларк
Стив
37
Зе
Карлос
10
Пико
Фабрис
22
Вера
Матиас
24
Серен
Дарвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Колманич ЖанЗащитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Gavin WolffПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Лима НикЗащитник
-
22 ФелипеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Редес РодниПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Josh Wolff
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
-
37 Зе КарлосЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Пико ФабрисПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Вера МатиасПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Серен ДарвинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Джункуа СэмЗащитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Бартлоу ИтанПолузащитник
-
19 Пашер ТайлерПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Paulo Nagamura
История личных встреч
Остин
Хьюстон Динамо
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Остин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дриусси Себастьян
|11 (2)
|0.55
|Урути Максимилиано
|7
|0.35
|Фагундес Диего
|4
|0.2
|Финлей Итан
|4
|0.2
|Ринг Александр
|3
|0.15
|Даниэль Перейра
|2
|0.1
|Габриэльсен Рубен
|2
|0.1
|Хюсен Дэнни
|2
|0.1
|Домингес Сесильо
|2
|0.1
|Касканте Хулио
|1
|0.05
|Джитте Мусса
|1
|0.05
|Фелипе
|1
|0.05
|Лима Ник
|0
|0
|Галлахер Джон
|0
|0
|Хименес Эктор
|0
|0
|Колманич Жан
|0
|0
|Jhojan Valencia
|0
|0
|Gavin Wolff
|0
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кинтеро Дарвин
|7 (1)
|0.35
|Carlos Ferreira III
|6
|0.3
|Пико Фабрис
|3 (1)
|0.15
|Пашер Тайлер
|2
|0.1
|Thorleif Ulfarsson
|2
|0.1
|Карраскилья Адальберто
|2
|0.1
|Хадебе Тинейдж
|2
|0.1
|Thor Ulfarsson
|1
|0.05
|Лундквист Адам
|0
|0
|Родригес Мемо
|0
|0
|Зе Карлос
|0
|0
|Бэрд Кори
|0
|0
Карточки
Остин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даниэль Перейра
|6
|2
|Kipp Keller
|3
|1
|Ринг Александр
|4
|0
|Дриусси Себастьян
|4
|0
|Jhojan Valencia
|4
|0
|Касканте Хулио
|3
|0
|Урути Максимилиано
|3
|0
|Галлахер Джон
|3
|0
|Габриэльсен Рубен
|2
|0
|Фагундес Диего
|2
|0
|Хименес Эктор
|2
|0
|Лима Ник
|2
|0
|Фелипе
|2
|0
|Домингес Сесильо
|1
|0
|Стувер Брэд
|1
|0
|Колманич Жан
|1
|0
|Редес Родни
|1
|0
|Gavin Wolff
|1
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хадебе Тинейдж
|9
|1
|Карраскилья Адальберто
|6
|1
|Лундквист Адам
|4
|1
|Родригес Мемо
|5
|0
|Кинтеро Дарвин
|4
|0
|Стирс Дэниэл
|4
|0
|Серен Дарвин
|4
|0
|Вера Матиас
|4
|0
|Пико Фабрис
|3
|0
|Зе Карлос
|3
|0
|Roberto Avila
|3
|0
|Thorleif Ulfarsson
|3
|0
|Паркер Тим
|2
|0
|Дорси Гриффин
|2
|0
|Бартлоу Итан
|2
|0
|Кларк Стив
|1
|0
|Эррера Эктор
|1
|0
|Carlos Ferreira III
|1
|0
|Бэрд Кори
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
10
8 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
4
19%
2
20%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
1
5%
1
10%
31-45
3
14%
4
40%
46-60
7
33%
2
20%
61-75
3
14%
1
10%
76-90
Пропущено
9
16
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
3
33%
1
6%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
1
11%
4
25%
31-45
2
22%
4
25%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
1
11%
3
19%
76-90
Забито
19
16
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
3
16%
2
13%
1-15
3
16%
3
19%
16-30
2
11%
3
19%
31-45
4
21%
3
19%
46-60
3
16%
2
13%
61-75
4
21%
3
19%
76-90
Пропущено
15
11
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
7%
1
9%
1-15
3
20%
4
36%
16-30
1
7%
2
18%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
5
33%
2
18%
61-75
4
27%
2
18%
76-90
Забито
40
26
16 В 1-м тайме 11
24 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 9
2 Не забивали 6
7
18%
4
15%
1-15
6
15%
3
12%
16-30
3
8%
4
15%
31-45
7
18%
7
27%
46-60
10
25%
4
15%
61-75
7
18%
4
15%
76-90
Пропущено
24
27
10 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 15
4
17%
2
7%
1-15
4
17%
6
22%
16-30
2
8%
6
22%
31-45
3
13%
4
15%
46-60
6
25%
4
15%
61-75
5
21%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Остин
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Атланта Юнайтед - Остин 0:3 Колорадо Рэпидс - Остин 2:3 Шарлотт - Остин 0:1 Остин - Даллас 2:2
Клёб де Фут Монреаль - Остин 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 4:1 Остин - Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес - Остин 1:2 Реал Солт-Лейк - Остин 2:1 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Хьюстон Динамо - Остин 1:2 Остин - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Сан-Антонио - Остин 2:1 Ди Си Юнайтед - Остин 2:3 Остин - Миннесота Юнайтед 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 2:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:1 Портленд Тимберс - Остин 1:0 Остин - Интер Майами 5:1 Остин - Цинциннати 5:0
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:2 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Чикаго Файр 2:0
Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:3 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Хьюстон Динамо - Нэшвилл 2:0 Хьюстон Динамо - Сан-Антонио 1:0 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Остин 1:2 Даллас - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Рио-Гранде Вэлли 2:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:0 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:3 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 2:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|20
|9
|6
|5
|30 - 21
|33
|2.
|Филадельфия Юнион
|19
|8
|9
|2
|29 - 13
|33
|3.
|Нью-Йорк Сити
|18
|9
|5
|4
|37 - 21
|32
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|19
|9
|2
|8
|33 - 35
|29
|5.
|Орландо Сити
|19
|8
|4
|7
|24 - 28
|28
|6.
|Шарлотт
|20
|8
|2
|10
|23 - 24
|26
|7.
|Цинциннати
|19
|7
|5
|7
|30 - 33
|26
|8.
|Коламбус Кру
|17
|6
|7
|4
|23 - 18
|25
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|19
|6
|7
|6
|31 - 32
|25
|10.
|Интер Майами
|18
|6
|4
|8
|18 - 27
|22
|11.
|Атланта Юнайтед
|18
|5
|5
|8
|26 - 29
|20
|12.
|Торонто
|19
|5
|4
|10
|26 - 36
|19
|13.
|Чикаго Файр
|19
|4
|5
|10
|18 - 27
|17
|14.
|Ди Си Юнайтед
|17
|5
|2
|10
|23 - 37
|17
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|20
|12
|4
|4
|41 - 23
|40
|2.
|Лос-Анджелес
|18
|11
|3
|4
|36 - 21
|36
|3.
|Реал Солт-Лейк
|19
|8
|6
|5
|24 - 24
|30
|4.
|Даллас
|19
|7
|7
|5
|30 - 23
|28
|5.
|Нэшвилл
|19
|7
|6
|6
|25 - 25
|27
|6.
|Миннесота Юнайтед
|19
|8
|3
|8
|26 - 24
|27
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|18
|8
|3
|7
|26 - 22
|27
|8.
|Портленд Тимберс
|20
|6
|8
|6
|32 - 29
|26
|9.
|Сиэтл Саундерс
|18
|8
|2
|8
|26 - 22
|26
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|19
|7
|3
|9
|20 - 31
|24
|11.
|Хьюстон Динамо
|20
|6
|4
|10
|25 - 28
|22
|12.
|Колорадо Рэпидс
|18
|5
|5
|8
|21 - 26
|20
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|20
|5
|4
|11
|18 - 34
|19
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|18
|4
|7
|7
|29 - 37
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|11
|7
|3
|1
|28 - 12
|24
|2.
|Шарлотт
|10
|7
|0
|3
|15 - 7
|21
|3.
|Филадельфия Юнион
|10
|5
|5
|0
|18 - 5
|20
|4.
|Интер Майами
|9
|5
|2
|2
|14 - 12
|17
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|4
|4
|2
|15 - 12
|16
|6.
|Торонто
|11
|5
|1
|5
|16 - 19
|16
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|9
|5
|0
|4
|17 - 14
|15
|8.
|Атланта Юнайтед
|9
|4
|3
|2
|17 - 13
|15
|9.
|Орландо Сити
|10
|5
|0
|5
|15 - 19
|15
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|9
|3
|4
|2
|14 - 10
|13
|11.
|Чикаго Файр
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|12.
|Коламбус Кру
|7
|3
|2
|2
|10 - 5
|11
|13.
|Цинциннати
|9
|3
|2
|4
|17 - 16
|11
|14.
|Ди Си Юнайтед
|9
|3
|1
|5
|13 - 15
|10
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|11
|8
|2
|1
|26 - 12
|26
|2.
|Реал Солт-Лейк
|9
|6
|3
|0
|15 - 6
|21
|3.
|Остин
|9
|5
|3
|1
|22 - 8
|18
|4.
|Ванкувер Уайткэпс
|10
|5
|3
|2
|13 - 11
|18
|5.
|Даллас
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|6.
|Колорадо Рэпидс
|9
|5
|2
|2
|14 - 7
|17
|7.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|9
|4
|4
|1
|19 - 17
|16
|8.
|Сиэтл Саундерс
|10
|5
|1
|4
|17 - 12
|16
|9.
|Хьюстон Динамо
|11
|4
|4
|3
|15 - 12
|16
|10.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|10
|5
|1
|4
|16 - 13
|16
|11.
|Портленд Тимберс
|9
|4
|3
|2
|17 - 11
|15
|12.
|Миннесота Юнайтед
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|9
|3
|2
|4
|8 - 9
|11
|14.
|Нэшвилл
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|2.
|Цинциннати
|10
|4
|3
|3
|13 - 17
|15
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|10
|4
|2
|4
|16 - 21
|14
|4.
|Коламбус Кру
|10
|3
|5
|2
|13 - 13
|14
|5.
|Филадельфия Юнион
|9
|3
|4
|2
|11 - 8
|13
|6.
|Орландо Сити
|9
|3
|4
|2
|9 - 9
|13
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|9
|2
|3
|4
|16 - 20
|9
|8.
|Нью-Йорк Сити
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|9.
|Ди Си Юнайтед
|8
|2
|1
|5
|10 - 22
|7
|10.
|Шарлотт
|10
|1
|2
|7
|8 - 17
|5
|11.
|Атланта Юнайтед
|9
|1
|2
|6
|9 - 16
|5
|12.
|Интер Майами
|9
|1
|2
|6
|4 - 15
|5
|13.
|Чикаго Файр
|10
|1
|2
|7
|9 - 19
|5
|14.
|Торонто
|8
|0
|3
|5
|10 - 17
|3
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|11
|7
|1
|3
|19 - 15
|22
|2.
|Нэшвилл
|12
|5
|2
|5
|15 - 17
|17
|3.
|Миннесота Юнайтед
|10
|4
|1
|5
|13 - 15
|13
|4.
|Даллас
|10
|2
|5
|3
|14 - 14
|11
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|6.
|Портленд Тимберс
|11
|2
|5
|4
|15 - 18
|11
|7.
|Лос-Анджелес
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|8.
|Сиэтл Саундерс
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|9.
|Реал Солт-Лейк
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|11
|2
|2
|7
|10 - 25
|8
|11.
|Хьюстон Динамо
|9
|2
|0
|7
|10 - 16
|6
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|9
|2
|0
|7
|7 - 20
|6
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|9
|0
|3
|6
|10 - 20
|3
|14.
|Колорадо Рэпидс
|9
|0
|3
|6
|7 - 19
|3
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию