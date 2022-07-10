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США: МЛС

2022

Стадион:
Атланта Юнайтед
0:3
Конец матча
Остин
0'
0:1
9' Гол
Фелипе
0:2
17' Гол
Финлей Итан
25' Желтая карточка
Араужо Луис
42' Желтая карточка
Галлахер Джон
0:3
57' Гол
Дриусси Себастьян
90'+4
34
Rocco
Rios
Novo
37
Aiden
McFadden
6
Alan
Franco1
32
Кэмпбелл
Джордж
26
Caleb
Wiley
14
Ибарра
Франко
9
Россетто
Матеус
19
Араужо
Луис
8
Thiago
Almada
29
Ronaldo
Morell
7
Мартинес
Хосеф
1
Стувер
Брэд
24
Лима
Ник
4
Габриэльсен
Рубен
18
Касканте
Хулио
17
Галлахер
Джон
13
Финлей
Итан
8
Ринг
Александр
33
Gavin
Wolff
22
Фелипе
9
Хюсен
Дэнни
14
Фагундес
Диего
Атланта Юнайтед
4-2-3-1
Остин
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Хосеф 5 (1) 0.28
Араужо Луис 4 0.22
Ronaldo Morell 4 0.22
Дуайер Доминик 4 0.22
Thiago Almada 3 0.17
Морено Марселино 2 0.11
Леннон Брукс 2 0.11
Малрейни Джейк 1 0.06
Caleb Wiley 1 0.06
Alan Franco1 0 0
Ибарра Франко 0 0
Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дриусси Себастьян 11 (2) 0.58
Урути Максимилиано 6 0.32
Финлей Итан 4 0.21
Фагундес Диего 3 0.16
Ринг Александр 2 0.11
Даниэль Перейра 2 0.11
Габриэльсен Рубен 2 0.11
Хюсен Дэнни 2 0.11
Домингес Сесильо 2 0.11
Касканте Хулио 1 0.05
Джитте Мусса 1 0.05
Фелипе 1 0.05
Лима Ник 0 0
Галлахер Джон 0 0
Хименес Эктор 0 0
Колманич Жан 0 0
Jhojan Valencia 0 0
Gavin Wolff 0 0

Карточки

Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибарра Франко 5 0
Араужо Луис 4 0
Дуайер Доминик 2 1
Робинсон Майлз 2 1
Thiago Almada 2 1
Морено Марселино 3 0
Гутман Эндрю 3 0
Кэмпбелл Джордж 3 0
Алонсо Освальдо 2 0
Сейдич Амар 2 0
Alan Franco1 2 0
Эрнандес Рональд 1 0
Леннон Брукс 1 0
Соса Сантьяго 1 0
Конвей Джексон 1 0
Rocco Rios Novo 1 0
Aiden McFadden 1 0
Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даниэль Перейра 6 2
Kipp Keller 3 1
Ринг Александр 4 0
Дриусси Себастьян 4 0
Jhojan Valencia 4 0
Касканте Хулио 3 0
Урути Максимилиано 3 0
Галлахер Джон 3 0
Габриэльсен Рубен 2 0
Фагундес Диего 2 0
Хименес Эктор 2 0
Фелипе 2 0
Домингес Сесильо 1 0
Стувер Брэд 1 0
Лима Ник 1 0
Колманич Жан 1 0
Редес Родни 1 0
Gavin Wolff 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
19
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
11 Не забивали 9
4
24%
3
16%
1-15
2
12%
3
16%
16-30
2
12%
2
11%
31-45
1
6%
4
21%
46-60
2
12%
3
16%
61-75
6
35%
4
21%
76-90

Пропущено

13
15
9 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
3
23%
1
7%
1-15
3
23%
3
20%
16-30
3
23%
1
7%
31-45
2
15%
1
7%
46-60
1
8%
5
33%
61-75
1
8%
4
27%
76-90

Забито

9
18
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
1
11%
3
17%
1-15
1
11%
3
17%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
3
33%
2
11%
46-60
1
11%
6
33%
61-75
3
33%
3
17%
76-90

Пропущено

16
8
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
3
19%
2
25%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
3
19%
1
13%
31-45
2
13%
2
25%
46-60
1
6%
1
13%
61-75
5
31%
1
13%
76-90

Забито

26
37
10 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 11
4 Не забивали 2
5
19%
6
16%
1-15
3
12%
6
16%
16-30
2
8%
3
8%
31-45
4
15%
6
16%
46-60
3
12%
9
24%
61-75
9
35%
7
19%
76-90

Пропущено

29
23
17 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 14
6
21%
3
13%
1-15
5
17%
4
17%
16-30
6
21%
2
9%
31-45
4
14%
3
13%
46-60
2
7%
6
26%
61-75
6
21%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Атланта Юнайтед
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:1 Торонто - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:0
Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 1:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 4:1 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Чаттануга 6:0 Атланта Юнайтед - Цинциннати 0:0 Шарлотт - Атланта Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 3:3 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:1 Колорадо Рэпидс - Атланта Юнайтед 3:0 Атланта Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:0
Остин
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Колорадо Рэпидс - Остин 2:3 Шарлотт - Остин 0:1 Остин - Даллас 2:2 Клёб де Фут Монреаль - Остин 0:1
Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 4:1 Остин - Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес - Остин 1:2 Реал Солт-Лейк - Остин 2:1 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Хьюстон Динамо - Остин 1:2 Остин - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Сан-Антонио - Остин 2:1 Ди Си Юнайтед - Остин 2:3 Остин - Миннесота Юнайтед 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 2:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:1 Портленд Тимберс - Остин 1:0 Остин - Интер Майами 5:1 Остин - Цинциннати 5:0 Портленд Тимберс - Остин 3:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 20 9 6 5 30 - 21 33
2. Филадельфия Юнион 19 8 9 2 29 - 13 33
3. Нью-Йорк Сити 18 9 5 4 37 - 21 32
4. Клёб де Фут Монреаль 1:2 19 9 2 8 33 - 35 29
5. Шарлотт 2:1 20 8 2 10 21 - 24 26
6. Цинциннати 1:1 19 7 5 7 30 - 33 26
7. Орландо Сити 18 7 4 7 23 - 28 25
8. Нью-Инглэнд Революшн 19 6 7 6 31 - 32 25
9. Интер Майами 17 6 4 7 18 - 26 22
10. Коламбус Кру 0:2 17 5 7 5 20 - 18 22
11. Торонто 2:1 19 6 3 10 26 - 35 21
12. Атланта Юнайтед 18 5 5 8 26 - 29 20
13. Чикаго Файр 2:0 19 5 5 9 18 - 24 20
14. Ди Си Юнайтед 17 5 2 10 23 - 37 17

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 19 11 4 4 38 - 22 37
2. Лос-Анджелес 18 11 3 4 36 - 21 36
3. Даллас 1:0 19 8 6 5 29 - 21 30
4. Реал Солт-Лейк 18 8 5 5 22 - 22 29
5. Нэшвилл 1:2 19 7 6 6 25 - 23 27
6. Миннесота Юнайтед 19 8 3 8 26 - 24 27
7. Лос-Анджелес Гэлакси 18 8 3 7 26 - 22 27
8. Портленд Тимберс 20 6 8 6 32 - 29 26
9. Сиэтл Саундерс 18 8 2 8 26 - 22 26
10. Ванкувер Уайткэпс 19 7 3 9 20 - 31 24
11. Хьюстон Динамо 0:1 19 6 3 10 22 - 24 21
12. Колорадо Рэпидс 17 5 4 8 19 - 24 19
13. Спортинг Канзас-Сити 2:1 20 5 4 11 18 - 34 19
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 18 4 6 8 28 - 37 18

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 11 7 3 1 28 - 12 24
2. Шарлотт 2:1 10 7 0 3 13 - 7 21
3. Филадельфия Юнион 10 5 5 0 18 - 5 20
4. Торонто 2:1 11 6 0 5 16 - 18 18
5. Интер Майами 9 5 2 2 14 - 12 17
6. Нью-Инглэнд Революшн 10 4 4 2 15 - 12 16
7. Клёб де Фут Монреаль 1:2 9 5 0 4 17 - 14 15
8. Атланта Юнайтед 9 4 3 2 17 - 13 15
9. Чикаго Файр 2:0 9 4 3 2 9 - 5 15
10. Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 9 3 4 2 14 - 10 13
11. Орландо Сити 9 4 0 5 14 - 19 12
12. Коламбус Кру 0:2 7 3 2 2 10 - 5 11
13. Цинциннати 1:1 9 3 2 4 17 - 16 11
14. Ди Си Юнайтед 9 3 1 5 13 - 15 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 11 8 2 1 26 - 12 26
2. Реал Солт-Лейк 8 6 2 0 13 - 4 20
3. Ванкувер Уайткэпс 10 5 3 2 13 - 11 18
4. Даллас 1:0 9 5 2 2 16 - 9 17
5. Колорадо Рэпидс 9 5 2 2 14 - 7 17
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 9 4 4 1 19 - 17 16
7. Сиэтл Саундерс 10 5 1 4 17 - 12 16
8. Лос-Анджелес Гэлакси 10 5 1 4 16 - 13 16
9. Портленд Тимберс 9 4 3 2 17 - 11 15
10. Остин 8 4 3 1 19 - 7 15
11. Хьюстон Динамо 0:1 11 4 3 4 13 - 11 15
12. Миннесота Юнайтед 9 4 2 3 13 - 9 14
13. Спортинг Канзас-Сити 2:1 9 3 2 4 8 - 9 11
14. Нэшвилл 1:2 7 2 4 1 10 - 8 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 11 6 2 3 16 - 11 20
2. Цинциннати 1:1 10 4 3 3 13 - 17 15
3. Клёб де Фут Монреаль 1:2 10 4 2 4 16 - 21 14
4. Филадельфия Юнион 9 3 4 2 11 - 8 13
5. Орландо Сити 9 3 4 2 9 - 9 13
6. Коламбус Кру 0:2 10 2 5 3 10 - 13 11
7. Нью-Инглэнд Революшн 9 2 3 4 16 - 20 9
8. Нью-Йорк Сити 7 2 2 3 9 - 9 8
9. Ди Си Юнайтед 8 2 1 5 10 - 22 7
10. Шарлотт 2:1 10 1 2 7 8 - 17 5
11. Атланта Юнайтед 9 1 2 6 9 - 16 5
12. Интер Майами 8 1 2 5 4 - 14 5
13. Чикаго Файр 2:0 10 1 2 7 9 - 19 5
14. Торонто 2:1 8 0 3 5 10 - 17 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 11 7 1 3 19 - 15 22
2. Нэшвилл 1:2 12 5 2 5 15 - 15 17
3. Миннесота Юнайтед 10 4 1 5 13 - 15 13
4. Даллас 1:0 10 3 4 3 13 - 12 13
5. Лос-Анджелес Гэлакси 8 3 2 3 10 - 9 11
6. Портленд Тимберс 11 2 5 4 15 - 18 11
7. Лос-Анджелес 7 3 1 3 10 - 9 10
8. Сиэтл Саундерс 8 3 1 4 9 - 10 10
9. Реал Солт-Лейк 10 2 3 5 9 - 18 9
10. Спортинг Канзас-Сити 2:1 11 2 2 7 10 - 25 8
11. Хьюстон Динамо 0:1 8 2 0 6 9 - 13 6
12. Ванкувер Уайткэпс 9 2 0 7 7 - 20 6
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 9 0 2 7 9 - 20 2
14. Колорадо Рэпидс 8 0 2 6 5 - 17 2
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Джон Галлахер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Араужо Луис получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
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    • Описание гола
      17'
      Г О О О О Л - Финлей Итан бьет в цель!
    • Описание гола
      9'
      Г О О О О Л - Фелипе Мартинс бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Атланта Юнайтед 0:3 Остин онлайн

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