Стадион: Mercedes-Benz Stadium
0:3
Конец матча
0'
0:1
9' ГолФелипе
0:2
17' ГолФинлей Итан
25' Желтая карточкаАраужо Луис
42' Желтая карточкаГаллахер Джон
0:3
57' ГолДриусси Себастьян
90'+4
Ход матча
9'
0:1
17'
0:2
25'
42'
57'
26
Caleb
Wiley
19
Араужо
Луис
24
Лима
Ник
13
Финлей
Итан
33
Gavin
Wolff
22
Фелипе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Caleb WileyЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Араужо ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Сейдич АмарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Чол МачопПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Gonzalo Pineda
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Лима НикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Gavin WolffПолузащитник
-
22 ФелипеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Колманич ЖанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Редес РодниПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Josh Wolff
Бомбардиры внутри турнира
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Хосеф
|5 (1)
|0.28
|Араужо Луис
|4
|0.22
|Ronaldo Morell
|4
|0.22
|Дуайер Доминик
|4
|0.22
|Thiago Almada
|3
|0.17
|Морено Марселино
|2
|0.11
|Леннон Брукс
|2
|0.11
|Малрейни Джейк
|1
|0.06
|Caleb Wiley
|1
|0.06
|Alan Franco1
|0
|0
|Ибарра Франко
|0
|0
Остин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дриусси Себастьян
|11 (2)
|0.58
|Урути Максимилиано
|6
|0.32
|Финлей Итан
|4
|0.21
|Фагундес Диего
|3
|0.16
|Ринг Александр
|2
|0.11
|Даниэль Перейра
|2
|0.11
|Габриэльсен Рубен
|2
|0.11
|Хюсен Дэнни
|2
|0.11
|Домингес Сесильо
|2
|0.11
|Касканте Хулио
|1
|0.05
|Джитте Мусса
|1
|0.05
|Фелипе
|1
|0.05
|Лима Ник
|0
|0
|Галлахер Джон
|0
|0
|Хименес Эктор
|0
|0
|Колманич Жан
|0
|0
|Jhojan Valencia
|0
|0
|Gavin Wolff
|0
|0
Карточки
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибарра Франко
|5
|0
|Араужо Луис
|4
|0
|Дуайер Доминик
|2
|1
|Робинсон Майлз
|2
|1
|Thiago Almada
|2
|1
|Морено Марселино
|3
|0
|Гутман Эндрю
|3
|0
|Кэмпбелл Джордж
|3
|0
|Алонсо Освальдо
|2
|0
|Сейдич Амар
|2
|0
|Alan Franco1
|2
|0
|Эрнандес Рональд
|1
|0
|Леннон Брукс
|1
|0
|Соса Сантьяго
|1
|0
|Конвей Джексон
|1
|0
|Rocco Rios Novo
|1
|0
|Aiden McFadden
|1
|0
Остин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даниэль Перейра
|6
|2
|Kipp Keller
|3
|1
|Ринг Александр
|4
|0
|Дриусси Себастьян
|4
|0
|Jhojan Valencia
|4
|0
|Касканте Хулио
|3
|0
|Урути Максимилиано
|3
|0
|Галлахер Джон
|3
|0
|Габриэльсен Рубен
|2
|0
|Фагундес Диего
|2
|0
|Хименес Эктор
|2
|0
|Фелипе
|2
|0
|Домингес Сесильо
|1
|0
|Стувер Брэд
|1
|0
|Лима Ник
|1
|0
|Колманич Жан
|1
|0
|Редес Родни
|1
|0
|Gavin Wolff
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
19
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
11 Не забивали 9
4
24%
3
16%
1-15
2
12%
3
16%
16-30
2
12%
2
11%
31-45
1
6%
4
21%
46-60
2
12%
3
16%
61-75
6
35%
4
21%
76-90
Пропущено
13
15
9 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
3
23%
1
7%
1-15
3
23%
3
20%
16-30
3
23%
1
7%
31-45
2
15%
1
7%
46-60
1
8%
5
33%
61-75
1
8%
4
27%
76-90
Забито
9
18
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
1
11%
3
17%
1-15
1
11%
3
17%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
3
33%
2
11%
46-60
1
11%
6
33%
61-75
3
33%
3
17%
76-90
Пропущено
16
8
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
3
19%
2
25%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
3
19%
1
13%
31-45
2
13%
2
25%
46-60
1
6%
1
13%
61-75
5
31%
1
13%
76-90
Забито
26
37
10 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 11
4 Не забивали 2
5
19%
6
16%
1-15
3
12%
6
16%
16-30
2
8%
3
8%
31-45
4
15%
6
16%
46-60
3
12%
9
24%
61-75
9
35%
7
19%
76-90
Пропущено
29
23
17 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 14
6
21%
3
13%
1-15
5
17%
4
17%
16-30
6
21%
2
9%
31-45
4
14%
3
13%
46-60
2
7%
6
26%
61-75
6
21%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:1 Торонто - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:0
Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 1:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 4:1 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Чаттануга 6:0 Атланта Юнайтед - Цинциннати 0:0 Шарлотт - Атланта Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 3:3 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:1 Колорадо Рэпидс - Атланта Юнайтед 3:0 Атланта Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:0
Остин
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Колорадо Рэпидс - Остин 2:3 Шарлотт - Остин 0:1 Остин - Даллас 2:2 Клёб де Фут Монреаль - Остин 0:1
Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 4:1 Остин - Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес - Остин 1:2 Реал Солт-Лейк - Остин 2:1 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Хьюстон Динамо - Остин 1:2 Остин - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Сан-Антонио - Остин 2:1 Ди Си Юнайтед - Остин 2:3 Остин - Миннесота Юнайтед 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 2:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:1 Портленд Тимберс - Остин 1:0 Остин - Интер Майами 5:1 Остин - Цинциннати 5:0 Портленд Тимберс - Остин 3:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:1
|20
|9
|6
|5
|30 - 21
|33
|2.
|Филадельфия Юнион
|19
|8
|9
|2
|29 - 13
|33
|3.
|Нью-Йорк Сити
|18
|9
|5
|4
|37 - 21
|32
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:2
|19
|9
|2
|8
|33 - 35
|29
|5.
|Шарлотт
|2:1
|20
|8
|2
|10
|21 - 24
|26
|6.
|Цинциннати
|1:1
|19
|7
|5
|7
|30 - 33
|26
|7.
|Орландо Сити
|18
|7
|4
|7
|23 - 28
|25
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|19
|6
|7
|6
|31 - 32
|25
|9.
|Интер Майами
|17
|6
|4
|7
|18 - 26
|22
|10.
|Коламбус Кру
|0:2
|17
|5
|7
|5
|20 - 18
|22
|11.
|Торонто
|2:1
|19
|6
|3
|10
|26 - 35
|21
|12.
|Атланта Юнайтед
|18
|5
|5
|8
|26 - 29
|20
|13.
|Чикаго Файр
|2:0
|19
|5
|5
|9
|18 - 24
|20
|14.
|Ди Си Юнайтед
|17
|5
|2
|10
|23 - 37
|17
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|19
|11
|4
|4
|38 - 22
|37
|2.
|Лос-Анджелес
|18
|11
|3
|4
|36 - 21
|36
|3.
|Даллас
|1:0
|19
|8
|6
|5
|29 - 21
|30
|4.
|Реал Солт-Лейк
|18
|8
|5
|5
|22 - 22
|29
|5.
|Нэшвилл
|1:2
|19
|7
|6
|6
|25 - 23
|27
|6.
|Миннесота Юнайтед
|19
|8
|3
|8
|26 - 24
|27
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|18
|8
|3
|7
|26 - 22
|27
|8.
|Портленд Тимберс
|20
|6
|8
|6
|32 - 29
|26
|9.
|Сиэтл Саундерс
|18
|8
|2
|8
|26 - 22
|26
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|19
|7
|3
|9
|20 - 31
|24
|11.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|19
|6
|3
|10
|22 - 24
|21
|12.
|Колорадо Рэпидс
|17
|5
|4
|8
|19 - 24
|19
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|2:1
|20
|5
|4
|11
|18 - 34
|19
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:2
|18
|4
|6
|8
|28 - 37
|18
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|11
|7
|3
|1
|28 - 12
|24
|2.
|Шарлотт
|2:1
|10
|7
|0
|3
|13 - 7
|21
|3.
|Филадельфия Юнион
|10
|5
|5
|0
|18 - 5
|20
|4.
|Торонто
|2:1
|11
|6
|0
|5
|16 - 18
|18
|5.
|Интер Майами
|9
|5
|2
|2
|14 - 12
|17
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|4
|4
|2
|15 - 12
|16
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:2
|9
|5
|0
|4
|17 - 14
|15
|8.
|Атланта Юнайтед
|9
|4
|3
|2
|17 - 13
|15
|9.
|Чикаго Файр
|2:0
|9
|4
|3
|2
|9 - 5
|15
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:1
|9
|3
|4
|2
|14 - 10
|13
|11.
|Орландо Сити
|9
|4
|0
|5
|14 - 19
|12
|12.
|Коламбус Кру
|0:2
|7
|3
|2
|2
|10 - 5
|11
|13.
|Цинциннати
|1:1
|9
|3
|2
|4
|17 - 16
|11
|14.
|Ди Си Юнайтед
|9
|3
|1
|5
|13 - 15
|10
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|11
|8
|2
|1
|26 - 12
|26
|2.
|Реал Солт-Лейк
|8
|6
|2
|0
|13 - 4
|20
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|10
|5
|3
|2
|13 - 11
|18
|4.
|Даллас
|1:0
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|5.
|Колорадо Рэпидс
|9
|5
|2
|2
|14 - 7
|17
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:2
|9
|4
|4
|1
|19 - 17
|16
|7.
|Сиэтл Саундерс
|10
|5
|1
|4
|17 - 12
|16
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|10
|5
|1
|4
|16 - 13
|16
|9.
|Портленд Тимберс
|9
|4
|3
|2
|17 - 11
|15
|10.
|Остин
|8
|4
|3
|1
|19 - 7
|15
|11.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|11
|4
|3
|4
|13 - 11
|15
|12.
|Миннесота Юнайтед
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|2:1
|9
|3
|2
|4
|8 - 9
|11
|14.
|Нэшвилл
|1:2
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:1
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|2.
|Цинциннати
|1:1
|10
|4
|3
|3
|13 - 17
|15
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:2
|10
|4
|2
|4
|16 - 21
|14
|4.
|Филадельфия Юнион
|9
|3
|4
|2
|11 - 8
|13
|5.
|Орландо Сити
|9
|3
|4
|2
|9 - 9
|13
|6.
|Коламбус Кру
|0:2
|10
|2
|5
|3
|10 - 13
|11
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|9
|2
|3
|4
|16 - 20
|9
|8.
|Нью-Йорк Сити
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|9.
|Ди Си Юнайтед
|8
|2
|1
|5
|10 - 22
|7
|10.
|Шарлотт
|2:1
|10
|1
|2
|7
|8 - 17
|5
|11.
|Атланта Юнайтед
|9
|1
|2
|6
|9 - 16
|5
|12.
|Интер Майами
|8
|1
|2
|5
|4 - 14
|5
|13.
|Чикаго Файр
|2:0
|10
|1
|2
|7
|9 - 19
|5
|14.
|Торонто
|2:1
|8
|0
|3
|5
|10 - 17
|3
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|11
|7
|1
|3
|19 - 15
|22
|2.
|Нэшвилл
|1:2
|12
|5
|2
|5
|15 - 15
|17
|3.
|Миннесота Юнайтед
|10
|4
|1
|5
|13 - 15
|13
|4.
|Даллас
|1:0
|10
|3
|4
|3
|13 - 12
|13
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|6.
|Портленд Тимберс
|11
|2
|5
|4
|15 - 18
|11
|7.
|Лос-Анджелес
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|8.
|Сиэтл Саундерс
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|9.
|Реал Солт-Лейк
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|2:1
|11
|2
|2
|7
|10 - 25
|8
|11.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|8
|2
|0
|6
|9 - 13
|6
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|9
|2
|0
|7
|7 - 20
|6
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:2
|9
|0
|2
|7
|9 - 20
|2
|14.
|Колорадо Рэпидс
|8
|0
|2
|6
|5 - 17
|2
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию