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США: МЛС

2022

Стадион:
Клёб де Фут Монреаль
0:1
Конец матча
Остин
0'
6' Желтая карточка
Даниэль Перейра
44' Вторая желтая карточка
Даниэль Перейра
45' Желтая карточка
Урути Максимилиано
48' Желтая карточка
Касканте Хулио
60' Желтая карточка
Галлахер Джон
0:1
67' Гол
Урути Максимилиано
90'+5
1
Бреза
Себастьян
5
Корбо
Габриэле
4
Камашо
Руди
16
Уотерман
Джоэль
15
Бро-Гийяр
Закари
2
Ваньяма
Виктор
6
Пьетт
Самуэль
29
Шуэньер
Матьё
10
Торрес
Хоакин
11
Matko
Miljevic
23
Камара
Кей
1
Стувер
Брэд
16
Хименес
Эктор
18
Касканте
Хулио
4
Габриэльсен
Рубен
17
Галлахер
Джон
6
Даниэль
Перейра
8
Ринг
Александр
33
Gavin
Wolff
7
Дриусси
Себастьян
14
Фагундес
Диего
37
Урути
Максимилиано
Клёб де Фут Монреаль
3-4-2-1
Остин
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Клёб де Фут Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Михайлович Джордже 7 0.47
Киото Ромель 5 (2) 0.33
Камара Кей 3 0.2
Торрес Хоакин 3 0.2
Бро-Гийяр Закари 2 0.13
Уотерман Джоэль 2 0.13
Миллер Камаль 1 0.07
Джонстон Алистер 1 0.07
Коне Исмаэль 1 0.07
Лаппалайнен Ласси 1 0.07
Камашо Руди 1 0.07
Шуэньер Матьё 1 0.07
Ваньяма Виктор 0 0
Хафиз Хуссейн Ахмед 0 0
Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дриусси Себастьян 8 (2) 0.53
Урути Максимилиано 5 0.33
Фагундес Диего 3 0.2
Ринг Александр 2 0.13
Финлей Итан 2 0.13
Габриэльсен Рубен 2 0.13
Домингес Сесильо 2 0.13
Касканте Хулио 1 0.07
Даниэль Перейра 1 0.07
Хюсен Дэнни 1 0.07
Джитте Мусса 1 0.07
Хименес Эктор 0 0
Колманич Жан 0 0
Лима Ник 0 0
Jhojan Valencia 0 0
Галлахер Джон 0 0
Gavin Wolff 0 0

Карточки

Клёб де Фут Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уотерман Джоэль 6 0
Ваньяма Виктор 5 0
Коне Исмаэль 5 0
Киото Ромель 2 1
Камашо Руди 3 0
Михайлович Джордже 3 0
Пьетт Самуэль 2 0
Торрес Хоакин 2 0
Matko Miljevic 2 0
Хафиз Хуссейн Ахмед 2 0
Миллер Камаль 2 0
Джонстон Алистер 2 0
Лаппалайнен Ласси 1 0
Бреза Себастьян 1 0
Бассонг Зохран 1 0
Зухир Рида 1 0
Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даниэль Перейра 5 2
Ринг Александр 4 0
Дриусси Себастьян 4 0
Jhojan Valencia 4 0
Касканте Хулио 3 0
Урути Максимилиано 3 0
Фагундес Диего 2 0
Галлахер Джон 2 0
Kipp Keller 2 0
Габриэльсен Рубен 1 0
Хименес Эктор 1 0
Домингес Сесильо 1 0
Стувер Брэд 1 0
Лима Ник 1 0
Колманич Жан 1 0
Редес Родни 1 0
Фелипе 1 0
Gavin Wolff 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
12
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
3
21%
2
17%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
4
29%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
3
21%
4
33%
76-90

Пропущено

11
13
1 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
9%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
5
45%
1
8%
46-60
5
45%
5
38%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Забито

15
16
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
0
0%
3
19%
1-15
3
20%
3
19%
16-30
5
33%
1
6%
31-45
3
20%
2
13%
46-60
3
20%
5
31%
61-75
1
7%
2
13%
76-90

Пропущено

15
6
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
4
27%
2
33%
1-15
3
20%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
20%
1
17%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
20%
1
17%
76-90

Забито

29
28
15 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 9
2 Не забивали 2
3
10%
5
18%
1-15
5
17%
4
14%
16-30
7
24%
2
7%
31-45
7
24%
4
14%
46-60
3
10%
7
25%
61-75
4
14%
6
21%
76-90

Пропущено

26
19
8 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
5
19%
3
16%
1-15
3
12%
2
11%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
8
31%
2
11%
46-60
7
27%
5
26%
61-75
3
12%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 4:3 Клёб де Фут Монреаль - Реал Солт-Лейк 1:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Шарлотт - Клёб де Фут Монреаль 0:2
Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 4:1 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Атланта Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 3:3 Клёб де Фут Монреаль - Крус Асуль 1:1 Нью-Йорк Сити - Клёб де Фут Монреаль 4:1 Крус Асуль - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 1:2 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Сантос Лагуна 3:0 Сантос Лагуна - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Хьюстон Динамо 2:0
Остин
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 4:1 Остин - Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес - Остин 1:2 Реал Солт-Лейк - Остин 2:1
Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Хьюстон Динамо - Остин 1:2 Остин - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Сан-Антонио - Остин 2:1 Ди Си Юнайтед - Остин 2:3 Остин - Миннесота Юнайтед 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 2:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:1 Портленд Тимберс - Остин 1:0 Остин - Интер Майами 5:1 Остин - Цинциннати 5:0 Портленд Тимберс - Остин 3:0 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Даллас - Остин 2:1 Остин - Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 4:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 16 7 5 4 26 - 17 26
2. Филадельфия Юнион 15 6 8 1 20 - 11 26
3. Нью-Йорк Сити 13 8 2 3 25 - 10 26
4. Орландо Сити 16 7 4 5 20 - 22 25
5. Клёб де Фут Монреаль 15 7 2 6 28 - 27 23
6. Шарлотт 16 6 2 8 16 - 19 20
7. Нью-Инглэнд Революшн 15 5 5 5 25 - 25 20
8. Цинциннати 15 6 2 7 22 - 26 20
9. Интер Майами 14 5 3 6 15 - 22 18
10. Коламбус Кру 13 4 5 4 18 - 15 17
11. Атланта Юнайтед 13 4 4 5 20 - 20 16
12. Торонто 15 4 3 8 21 - 29 15
13. Чикаго Файр 15 3 5 7 14 - 20 14
14. Ди Си Юнайтед 14 4 2 8 17 - 24 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк 1:0 16 8 4 4 19 - 19 28
2. Остин 15 8 3 4 29 - 18 27
3. Лос-Анджелес 14 8 3 3 28 - 17 27
4. Даллас 0:2 15 7 4 4 24 - 15 25
5. Лос-Анджелес Гэлакси 15 7 3 5 18 - 16 24
6. Нэшвилл 15 6 5 4 18 - 16 23
7. Сиэтл Саундерс 14 6 2 6 20 - 17 20
8. Ванкувер Уайткэпс 2:0 16 6 2 8 18 - 28 20
9. Миннесота Юнайтед 14 5 3 6 15 - 15 18
10. Колорадо Рэпидс 14 5 3 6 16 - 17 18
11. Хьюстон Динамо 15 5 3 7 18 - 19 18
12. Портленд Тимберс 16 3 7 6 22 - 26 16
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 16 3 6 7 25 - 33 15
14. Спортинг Канзас-Сити 16 3 4 9 14 - 28 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 8 6 1 1 21 - 7 19
2. Шарлотт 8 6 0 2 11 - 5 18
3. Интер Майами 8 4 2 2 12 - 11 14
4. Филадельфия Юнион 8 3 5 0 9 - 4 14
5. Клёб де Фут Монреаль 7 4 0 3 14 - 11 12
6. Орландо Сити 8 4 0 4 11 - 14 12
7. Торонто 7 4 0 3 11 - 12 12
8. Нью-Инглэнд Революшн 8 3 3 2 11 - 9 12
9. Атланта Юнайтед 7 3 3 1 15 - 10 12
10. Коламбус Кру 6 3 1 2 10 - 5 10
11. Нью-Йорк Ред Буллз 8 2 4 2 12 - 9 10
12. Ди Си Юнайтед 8 3 1 4 12 - 12 10
13. Чикаго Файр 7 2 3 2 6 - 5 9
14. Цинциннати 6 2 0 4 11 - 11 6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк 1:0 7 6 1 0 12 - 4 19
2. Лос-Анджелес 8 5 2 1 18 - 9 17
3. Колорадо Рэпидс 8 5 2 1 12 - 4 17
4. Даллас 0:2 8 5 1 2 15 - 8 16
5. Остин 7 4 2 1 17 - 5 14
6. Ванкувер Уайткэпс 2:0 7 4 2 1 11 - 8 14
7. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 8 3 4 1 17 - 16 13
8. Сиэтл Саундерс 7 4 1 2 13 - 7 13
9. Лос-Анджелес Гэлакси 8 4 1 3 10 - 10 13
10. Хьюстон Динамо 8 3 3 2 10 - 8 12
11. Миннесота Юнайтед 8 3 2 3 10 - 7 11
12. Спортинг Канзас-Сити 8 3 2 3 8 - 8 11
13. Нэшвилл 5 2 3 0 7 - 4 9
14. Портленд Тимберс 7 2 3 2 12 - 10 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 8 5 1 2 14 - 8 16
2. Цинциннати 9 4 2 3 11 - 15 14
3. Орландо Сити 8 3 4 1 9 - 8 13
4. Филадельфия Юнион 7 3 3 1 11 - 7 12
5. Клёб де Фут Монреаль 8 3 2 3 14 - 16 11
6. Нью-Инглэнд Революшн 7 2 2 3 14 - 16 8
7. Нью-Йорк Сити 5 2 1 2 4 - 3 7
8. Коламбус Кру 7 1 4 2 8 - 10 7
9. Чикаго Файр 8 1 2 5 8 - 15 5
10. Интер Майами 6 1 1 4 3 - 11 4
11. Атланта Юнайтед 6 1 1 4 5 - 10 4
12. Ди Си Юнайтед 6 1 1 4 5 - 12 4
13. Торонто 8 0 3 5 10 - 17 3
14. Шарлотт 8 0 2 6 5 - 14 2

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 10 4 2 4 11 - 12 14
2. Остин 8 4 1 3 12 - 13 13
3. Лос-Анджелес Гэлакси 7 3 2 2 8 - 6 11
4. Лос-Анджелес 6 3 1 2 10 - 8 10
5. Даллас 0:2 7 2 3 2 9 - 7 9
6. Реал Солт-Лейк 1:0 9 2 3 4 7 - 15 9
7. Сиэтл Саундерс 7 2 1 4 7 - 10 7
8. Миннесота Юнайтед 6 2 1 3 5 - 8 7
9. Портленд Тимберс 9 1 4 4 10 - 16 7
10. Хьюстон Динамо 7 2 0 5 8 - 11 6
11. Ванкувер Уайткэпс 2:0 9 2 0 7 7 - 20 6
12. Спортинг Канзас-Сити 8 0 2 6 6 - 20 2
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 8 0 2 6 8 - 17 2
14. Колорадо Рэпидс 6 0 1 5 4 - 13 1
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      46'
      Урути Максимилиано получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      44'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 44'
      Даниэль Перейра получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • Желтая карточка
      6'
      Даниэль Перейра получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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