Стадион: Сапуто
0:1
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаДаниэль Перейра
44' Вторая желтая карточкаДаниэль Перейра
45' Желтая карточкаУрути Максимилиано
48' Желтая карточкаКасканте Хулио
60' Желтая карточкаГаллахер Джон
0:1
67' ГолУрути Максимилиано
90'+5
Ход матча
44'
48'
60'
67'
74'
23
Камара
Кей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Камара КейНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Тойе МейсонНападающий
-
30 Киото РомельНападающий
-
-
28 Коне Исмаэль
-
-
Главный тренер: Wilfried Nancy
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Gavin WolffПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Лима НикЗащитник
-
23 Колманич ЖанЗащитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
-
11 Редес РодниПолузащитник
- Нападающий
-
22 ФелипеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Josh Wolff
Бомбардиры внутри турнира
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Михайлович Джордже
|7
|0.47
|Киото Ромель
|5 (2)
|0.33
|Камара Кей
|3
|0.2
|Торрес Хоакин
|3
|0.2
|Бро-Гийяр Закари
|2
|0.13
|Уотерман Джоэль
|2
|0.13
|Миллер Камаль
|1
|0.07
|Джонстон Алистер
|1
|0.07
|Коне Исмаэль
|1
|0.07
|Лаппалайнен Ласси
|1
|0.07
|Камашо Руди
|1
|0.07
|Шуэньер Матьё
|1
|0.07
|Ваньяма Виктор
|0
|0
|Хафиз Хуссейн Ахмед
|0
|0
Остин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дриусси Себастьян
|8 (2)
|0.53
|Урути Максимилиано
|5
|0.33
|Фагундес Диего
|3
|0.2
|Ринг Александр
|2
|0.13
|Финлей Итан
|2
|0.13
|Габриэльсен Рубен
|2
|0.13
|Домингес Сесильо
|2
|0.13
|Касканте Хулио
|1
|0.07
|Даниэль Перейра
|1
|0.07
|Хюсен Дэнни
|1
|0.07
|Джитте Мусса
|1
|0.07
|Хименес Эктор
|0
|0
|Колманич Жан
|0
|0
|Лима Ник
|0
|0
|Jhojan Valencia
|0
|0
|Галлахер Джон
|0
|0
|Gavin Wolff
|0
|0
Карточки
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уотерман Джоэль
|6
|0
|Ваньяма Виктор
|5
|0
|Коне Исмаэль
|5
|0
|Киото Ромель
|2
|1
|Камашо Руди
|3
|0
|Михайлович Джордже
|3
|0
|Пьетт Самуэль
|2
|0
|Торрес Хоакин
|2
|0
|Matko Miljevic
|2
|0
|Хафиз Хуссейн Ахмед
|2
|0
|Миллер Камаль
|2
|0
|Джонстон Алистер
|2
|0
|Лаппалайнен Ласси
|1
|0
|Бреза Себастьян
|1
|0
|Бассонг Зохран
|1
|0
|Зухир Рида
|1
|0
Остин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даниэль Перейра
|5
|2
|Ринг Александр
|4
|0
|Дриусси Себастьян
|4
|0
|Jhojan Valencia
|4
|0
|Касканте Хулио
|3
|0
|Урути Максимилиано
|3
|0
|Фагундес Диего
|2
|0
|Галлахер Джон
|2
|0
|Kipp Keller
|2
|0
|Габриэльсен Рубен
|1
|0
|Хименес Эктор
|1
|0
|Домингес Сесильо
|1
|0
|Стувер Брэд
|1
|0
|Лима Ник
|1
|0
|Колманич Жан
|1
|0
|Редес Родни
|1
|0
|Фелипе
|1
|0
|Gavin Wolff
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
12
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
3
21%
2
17%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
4
29%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
3
21%
4
33%
76-90
Пропущено
11
13
1 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
9%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
5
45%
1
8%
46-60
5
45%
5
38%
61-75
0
0%
4
31%
76-90
Забито
15
16
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
0
0%
3
19%
1-15
3
20%
3
19%
16-30
5
33%
1
6%
31-45
3
20%
2
13%
46-60
3
20%
5
31%
61-75
1
7%
2
13%
76-90
Пропущено
15
6
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
4
27%
2
33%
1-15
3
20%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
20%
1
17%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
20%
1
17%
76-90
Забито
29
28
15 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 9
2 Не забивали 2
3
10%
5
18%
1-15
5
17%
4
14%
16-30
7
24%
2
7%
31-45
7
24%
4
14%
46-60
3
10%
7
25%
61-75
4
14%
6
21%
76-90
Пропущено
26
19
8 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
5
19%
3
16%
1-15
3
12%
2
11%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
8
31%
2
11%
46-60
7
27%
5
26%
61-75
3
12%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 4:3 Клёб де Фут Монреаль - Реал Солт-Лейк 1:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Шарлотт - Клёб де Фут Монреаль 0:2
Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 4:1 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Атланта Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 3:3 Клёб де Фут Монреаль - Крус Асуль 1:1 Нью-Йорк Сити - Клёб де Фут Монреаль 4:1 Крус Асуль - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 1:2 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Сантос Лагуна 3:0 Сантос Лагуна - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Хьюстон Динамо 2:0
Остин
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 4:1 Остин - Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес - Остин 1:2 Реал Солт-Лейк - Остин 2:1
Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Хьюстон Динамо - Остин 1:2 Остин - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Сан-Антонио - Остин 2:1 Ди Си Юнайтед - Остин 2:3 Остин - Миннесота Юнайтед 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 2:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:1 Портленд Тимберс - Остин 1:0 Остин - Интер Майами 5:1 Остин - Цинциннати 5:0 Портленд Тимберс - Остин 3:0 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Даллас - Остин 2:1 Остин - Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 4:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|16
|7
|5
|4
|26 - 17
|26
|2.
|Филадельфия Юнион
|15
|6
|8
|1
|20 - 11
|26
|3.
|Нью-Йорк Сити
|13
|8
|2
|3
|25 - 10
|26
|4.
|Орландо Сити
|16
|7
|4
|5
|20 - 22
|25
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|15
|7
|2
|6
|28 - 27
|23
|6.
|Шарлотт
|16
|6
|2
|8
|16 - 19
|20
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|15
|5
|5
|5
|25 - 25
|20
|8.
|Цинциннати
|15
|6
|2
|7
|22 - 26
|20
|9.
|Интер Майами
|14
|5
|3
|6
|15 - 22
|18
|10.
|Коламбус Кру
|13
|4
|5
|4
|18 - 15
|17
|11.
|Атланта Юнайтед
|13
|4
|4
|5
|20 - 20
|16
|12.
|Торонто
|15
|4
|3
|8
|21 - 29
|15
|13.
|Чикаго Файр
|15
|3
|5
|7
|14 - 20
|14
|14.
|Ди Си Юнайтед
|14
|4
|2
|8
|17 - 24
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|16
|8
|4
|4
|19 - 19
|28
|2.
|Остин
|15
|8
|3
|4
|29 - 18
|27
|3.
|Лос-Анджелес
|14
|8
|3
|3
|28 - 17
|27
|4.
|Даллас
|0:2
|15
|7
|4
|4
|24 - 15
|25
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|7
|3
|5
|18 - 16
|24
|6.
|Нэшвилл
|15
|6
|5
|4
|18 - 16
|23
|7.
|Сиэтл Саундерс
|14
|6
|2
|6
|20 - 17
|20
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|2:0
|16
|6
|2
|8
|18 - 28
|20
|9.
|Миннесота Юнайтед
|14
|5
|3
|6
|15 - 15
|18
|10.
|Колорадо Рэпидс
|14
|5
|3
|6
|16 - 17
|18
|11.
|Хьюстон Динамо
|15
|5
|3
|7
|18 - 19
|18
|12.
|Портленд Тимберс
|16
|3
|7
|6
|22 - 26
|16
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:1
|16
|3
|6
|7
|25 - 33
|15
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|16
|3
|4
|9
|14 - 28
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|8
|6
|1
|1
|21 - 7
|19
|2.
|Шарлотт
|8
|6
|0
|2
|11 - 5
|18
|3.
|Интер Майами
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|4.
|Филадельфия Юнион
|8
|3
|5
|0
|9 - 4
|14
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|7
|4
|0
|3
|14 - 11
|12
|6.
|Орландо Сити
|8
|4
|0
|4
|11 - 14
|12
|7.
|Торонто
|7
|4
|0
|3
|11 - 12
|12
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|9.
|Атланта Юнайтед
|7
|3
|3
|1
|15 - 10
|12
|10.
|Коламбус Кру
|6
|3
|1
|2
|10 - 5
|10
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|8
|2
|4
|2
|12 - 9
|10
|12.
|Ди Си Юнайтед
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|13.
|Чикаго Файр
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
|14.
|Цинциннати
|6
|2
|0
|4
|11 - 11
|6
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|7
|6
|1
|0
|12 - 4
|19
|2.
|Лос-Анджелес
|8
|5
|2
|1
|18 - 9
|17
|3.
|Колорадо Рэпидс
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|4.
|Даллас
|0:2
|8
|5
|1
|2
|15 - 8
|16
|5.
|Остин
|7
|4
|2
|1
|17 - 5
|14
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|2:0
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|7.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:1
|8
|3
|4
|1
|17 - 16
|13
|8.
|Сиэтл Саундерс
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|10.
|Хьюстон Динамо
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|11.
|Миннесота Юнайтед
|8
|3
|2
|3
|10 - 7
|11
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|13.
|Нэшвилл
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|14.
|Портленд Тимберс
|7
|2
|3
|2
|12 - 10
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|8
|5
|1
|2
|14 - 8
|16
|2.
|Цинциннати
|9
|4
|2
|3
|11 - 15
|14
|3.
|Орландо Сити
|8
|3
|4
|1
|9 - 8
|13
|4.
|Филадельфия Юнион
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|8
|3
|2
|3
|14 - 16
|11
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|7
|2
|2
|3
|14 - 16
|8
|7.
|Нью-Йорк Сити
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|8.
|Коламбус Кру
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|9.
|Чикаго Файр
|8
|1
|2
|5
|8 - 15
|5
|10.
|Интер Майами
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|11.
|Атланта Юнайтед
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|12.
|Ди Си Юнайтед
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|13.
|Торонто
|8
|0
|3
|5
|10 - 17
|3
|14.
|Шарлотт
|8
|0
|2
|6
|5 - 14
|2
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|10
|4
|2
|4
|11 - 12
|14
|2.
|Остин
|8
|4
|1
|3
|12 - 13
|13
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|4.
|Лос-Анджелес
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|5.
|Даллас
|0:2
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|6.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|9
|2
|3
|4
|7 - 15
|9
|7.
|Сиэтл Саундерс
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|8.
|Миннесота Юнайтед
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|9.
|Портленд Тимберс
|9
|1
|4
|4
|10 - 16
|7
|10.
|Хьюстон Динамо
|7
|2
|0
|5
|8 - 11
|6
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|2:0
|9
|2
|0
|7
|7 - 20
|6
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|8
|0
|2
|6
|6 - 20
|2
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:1
|8
|0
|2
|6
|8 - 17
|2
|14.
|Колорадо Рэпидс
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1