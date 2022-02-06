Второй тайм

95' Лорьенте Арман из команды Лорьян сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

95' Лорьян заслуженно побеждает в отличном матче

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Лека Жан-Луи взял и забрал мяч на выходе

93' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Удар от ворот произведет Лорьян

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Фофана Секо из команды Ланс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

89' Ланс выполняет удар от ворот.

89' Ле Фе Энцо не смог попасть в створ ударом издали

89' Матч возобновлен

88' Монкондю Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Франковски Пшемыслав получил желтую карточку от судьи

87' Удар от ворот произведет Лорьян

87' Сотока Флориан из команды Ланс сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

86' Давид Коста навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

85' Дрейер Маттье взял и забрал мяч на выходе

85' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Фофана Секо из команды Ланс делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

84' Давид Коста из команды Ланс делает пас партнеру.

84' Сотока Флориан из команды Ланс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

84' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Дженц Мориц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Удар от ворот произведет Лорьян

82' Давид Коста навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Айдара Массадио получил желтую карточку от судьи

78' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

78' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

77' УДАЛЕНИЕ! - Каюзак Янник удален за устное оскорбление в адрес судьи

76' Г О О О О Л - Коне Ибраима первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

76' Лорьенте Арман разрезает оборону соперника отличным пасом

76' Матч возобновится спорным мячом

75' Тактическая замена. Sambou Soumano уходит с поля и его заменяет Ле Фе Энцо

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Сотока Флориан из команды Ланс делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

73' Лорьенте Арман нанес удар, мяч был парирован, но Жан-Луи Лека не удержал его в руках.

70' Дрейер Маттье взял и забрал мяч на выходе

69' Медина Факундо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Удар от ворот произведет Лорьян

68' Фофана Секо из команды Ланс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

67' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Матч возобновлен

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Тактическая замена. Вух Кристофер уходит с поля и его заменяет Давид Коста

63' Лека Жан-Луи взял и забрал мяч на выходе

63' ШТАНГА! Так было близко к голу - Моффи Теремас нанес удар в каркас ворот!

62' Отличные скиллы показывает Моффи Теремас , обводя своих соперников

62' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Матч возобновлен

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Инносент Бонке выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Sambou Soumano из команды Лорьян в офсайде

57' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Ле Гофф Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Ланс выполняет удар от ворот.

56' Удар от ворот произведет Ланс

55' Монкондю Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Медина Факундо из команды Ланс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

52' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Дансо Кевин наказан за толчок Sambou Soumano

51' Мендес Убулан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Дрейер Маттье взял и забрал мяч на выходе

50' Удар от ворот произведет Лорьян

49' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Клаусс Жонатан из команды Ланс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче