Олимпиада 2022
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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Лорьян
2:0
Конец матча

Стадион:
Ланс
0'
1:0
43' Гол
Сумано Самбу
45' Желтая карточка
Вух Кристофер
2:0
76' Гол
Коне Ибраима
77' Красная карточка
Каюзак Янник
79' Желтая карточка
Айдара Массадио
87' Желтая карточка
Франковски Пшемыслав
90'+5

Ход матча

30'
 
Вух Кристофер
Гради Жонатан
43'
Сумано Самбу
(Лорьенте Арман)
1:0
45'
 
Вух Кристофер
46'
 
Сотока Флориан
Саид Уэсли
63'
 
Дукуре Шейк
Берг Патрик
63'
 
Кошта Давид
Вух Кристофер
75'
Диарра Стефан
Буасгар Кентен
 
75'
Ле Фе Энцо
Сумано Самбу
 
75'
Коне Ибраима
Моффи Теремас
 
76'
Коне Ибраима
2:0
77'
 
Каюзак Янник
79'
 
Айдара Массадио
81'
 
Франковски Пшемыслав
Клаусс Жонатан
83'
Силва Игор
Лорьенте Арман
 
87'
 
Франковски Пшемыслав

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 129
Лорьян 14.7% (19)
X 27.1% (35)
Ланс 58.1% (75)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Дрейер
Маттье
17
Мендес
Убулан
15
Лапорт
Жульен
3
Дженц
Мориц
25
Ле
Гофф
Венсан
8
Инносент
Бонке
28
Лорьенте
Арман
23
Монкондю
Томас
11
Буасгар
Кентен
13
Моффи
Теремас
32
Сумано
Самбу
16
Лека
Жан-Луи
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
11
Клаусс
Жонатан
6
Берг
Патрик
8
Фофана
Секо
21
Айдара
Массадио
22
Саид
Уэсли
15
Мюинга
Арно
10
Какута
Гаэль
Лорьян
4-1-4-1
Ланс
3-4-2-1

История личных встреч

Лорьян
Ланс

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 8 побед

19 матчей

47.4%
31.6%
21%
9 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

42.1%
42.1%
15.8%
8 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

26.3%
31.6%
42.1%
5 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

Л1
2:2
Л1
4:1
Л1
2:3
Л2
1:0
Л2
0:1
Л2
2:2
Л2
1:1
Л2
2:3
КЛ
3:2
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
2:3
Л1
3:0
Л1
1:0
КЛ
1:2
Л1
1:1
КЛ
0:3
Л1
1:0
Л1
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лорьенте Арман 4 (1) 0.17
Моффи Теремас 3 (1) 0.13
Монкондю Томас 3 0.13
Сумано Самбу 3 0.13
Лапорт Жульен 2 0.09
Ле Гофф Венсан 1 0.04
Грбич Адриан 1 0.04
Коне Ибраима 1 0.04
Дженц Мориц 1 0.04
Ле Фе Энцо 0 0
Лемуан Фабьен 0 0
Абергель Лоран 0 0
Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фофана Секо 6 0.26
Мюинга Арно 6 (1) 0.26
Саид Уэсли 5 0.22
Франковски Пшемыслав 4 0.17
Сотока Флориан 4 (2) 0.17
Ганаго Игнатиус 3 0.13
Клаусс Жонатан 2 0.09
Какута Гаэль 2 0.09
Кошта Давид 1 0.04
Банза Симон 1 0.04
Медина Факундо 1 0.04
Дукуре Шейк 0 0
Айдара Массадио 0 0
Вух Кристофер 0 0

Карточки

Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абергель Лоран 7 0
Лапорт Жульен 5 0
Дженц Мориц 3 1
Эрго Жером 1 2
Мендес Убулан 2 1
Лемуан Фабьен 3 0
Монкондю Томас 2 0
Буасгар Кентен 2 0
Силва Игор 2 0
Диарра Стефан 2 0
Уттара Данго 2 0
Фонтен Тома 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Нарди Поль 1 0
Лорьенте Арман 1 0
Сумано Самбу 1 0
Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Медина Факундо 8 0
Дансо Кевин 4 1
Гради Жонатан 5 0
Дукуре Шейк 3 1
Айдара Массадио 4 0
Сотока Флориан 4 0
Лека Жан-Луи 3 0
Клаусс Жонатан 3 0
Мюинга Арно 1 1
Жан Корентен 2 0
Саид Уэсли 2 0
Франковски Пшемыслав 2 0
Вух Кристофер 2 0
Ганаго Игнатиус 2 0
Каюзак Янник 0 1
Какута Гаэль 1 0
Фофана Секо 1 0
Мачадо Дейвер 1 0
Кошта Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
16
6 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
2
20%
3
19%
1-15
1
10%
3
19%
16-30
3
30%
2
13%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
30%
4
25%
76-90

Пропущено

9
23
2 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
1
11%
4
17%
1-15
1
11%
1
4%
16-30
0
0%
7
30%
31-45
2
22%
4
17%
46-60
1
11%
3
13%
61-75
4
44%
4
17%
76-90

Забито

11
19
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 7
16 Не забивали 14
2
18%
2
11%
1-15
3
27%
2
11%
16-30
1
9%
4
21%
31-45
2
18%
4
21%
46-60
1
9%
3
16%
61-75
2
18%
4
21%
76-90

Пропущено

28
10
13 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
3
11%
1
10%
1-15
5
18%
1
10%
16-30
5
18%
4
40%
31-45
5
18%
0
0%
46-60
5
18%
2
20%
61-75
5
18%
2
20%
76-90

Забито

21
35
12 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 12
8 Не забивали 5
4
19%
5
14%
1-15
4
19%
5
14%
16-30
4
19%
6
17%
31-45
3
14%
6
17%
46-60
1
5%
5
14%
61-75
5
24%
8
23%
76-90

Пропущено

37
33
15 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 18
4
11%
5
15%
1-15
6
16%
2
6%
16-30
5
14%
11
33%
31-45
7
19%
4
12%
46-60
6
16%
5
15%
61-75
9
24%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Лорьян
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Нант - Лорьян 4:2 Лилль - Лорьян 3:1 Лорьян - Анже 0:0 Лорьян - ПСЖ 1:1
Ренн - Лорьян 1:0 Метц - Лорьян 4:1 Лорьян - Нант 0:1 Труа - Лорьян 2:0 Лорьян - Ренн 0:2 Анже - Лорьян 1:0 Лорьян - Брест 1:2 Страсбург - Лорьян 4:0 Лорьян - Бордо 1:1 Марсель - Лорьян 4:1 Лорьян - Клермон 1:1 Лион - Лорьян 1:1 Лорьян - Ницца 1:0 Реймс - Лорьян 0:0 Лорьян - Лилль 2:1 Ланс - Лорьян 2:2
Ланс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ланс - Монако 2:4 Ланс - Марсель 0:2 Сент-Этьен - Ланс 1:2 Ланс - Ренн 1:0
Ланс - Лилль 2:2 Ницца - Ланс 2:1 Пуатье - Ланс 0:1 Нант - Ланс 3:2 Ланс - ПСЖ 1:1 Клермон - Ланс 2:2 Ланс - Анже 2:2 Брест - Ланс 4:0 Ланс - Труа 4:0 Лион - Ланс 2:1 Ланс - Метц 4:1 Монпелье - Ланс 1:0 Ланс - Реймс 2:0 Марсель - Ланс 2:3 Ланс - Страсбург 0:1 Ланс - Лилль 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 22 16 5 1 46 - 18 53
2. Ницца 0:0 Заявка 23 13 5 5 37 - 18 43
3. Марсель Заявка 23 12 7 4 36 - 21 43
4. Страсбург 0:0 Заявка 23 10 6 7 44 - 29 36
5. Монако Заявка 23 10 6 7 37 - 26 36
6. Лион Заявка 23 9 8 6 31 - 30 35
7. Ренн Заявка 22 10 4 8 41 - 21 34
8. Монпелье Заявка 23 10 4 9 38 - 33 34
9. Нант 0:0 Заявка 23 9 6 8 30 - 27 33
10. Ланс Заявка 23 9 6 8 36 - 33 33
11. Лилль Заявка 22 8 8 6 30 - 30 32
12. Анже Заявка 23 7 8 8 30 - 34 29
13. Брест Заявка 22 7 7 8 28 - 33 28
14. Реймс 1:0 Заявка 23 6 9 8 23 - 27 27
15. Клермон 0:0 Заявка 23 5 7 11 22 - 39 22
16. Труа 0:0 Заявка 23 5 6 12 20 - 31 21
17. Бордо 0:1 Заявка 23 4 8 11 34 - 54 20
18. Метц 0:0 Заявка 23 4 8 11 24 - 43 20
19. Лорьян Заявка 23 4 8 11 20 - 38 20
20. Сент-Этьен Заявка 23 4 6 13 22 - 44 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 11 10 1 0 27 - 6 31
2. Монако Заявка 12 7 3 2 25 - 11 24
3. Лион Заявка 12 6 5 1 21 - 13 23
4. Монпелье Заявка 12 7 2 3 22 - 13 23
5. Ренн Заявка 11 7 1 3 25 - 8 22
6. Страсбург 0:0 Заявка 12 6 3 3 26 - 13 21
7. Марсель Заявка 12 5 5 2 22 - 13 20
8. Нант 0:0 Заявка 11 6 2 3 18 - 12 20
9. Ланс Заявка 11 5 4 2 19 - 11 19
10. Лилль Заявка 10 5 4 1 14 - 11 19
11. Ницца 0:0 Заявка 12 5 4 3 17 - 13 18
12. Анже Заявка 11 5 1 5 14 - 14 16
13. Лорьян Заявка 11 4 4 3 10 - 9 16
14. Реймс 1:0 Заявка 11 4 3 4 12 - 11 15
15. Брест Заявка 11 4 3 4 15 - 16 15
16. Клермон 0:0 Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
17. Труа 0:0 Заявка 12 2 5 5 11 - 13 11
18. Бордо 0:1 Заявка 12 2 4 6 19 - 24 10
19. Сент-Этьен Заявка 12 2 4 6 14 - 24 10
20. Метц 0:0 Заявка 11 1 4 6 14 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца 0:0 Заявка 11 8 1 2 20 - 5 25
2. Марсель Заявка 11 7 2 2 14 - 8 23
3. ПСЖ Заявка 11 6 4 1 19 - 12 22
4. Страсбург 0:0 Заявка 11 4 3 4 18 - 16 15
5. Ланс Заявка 12 4 2 6 17 - 22 14
6. Нант 0:0 Заявка 12 3 4 5 12 - 15 13
7. Анже Заявка 12 2 7 3 16 - 20 13
8. Брест Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
9. Лилль Заявка 12 3 4 5 16 - 19 13
10. Метц 0:0 Заявка 12 3 4 5 10 - 20 13
11. Монако Заявка 11 3 3 5 12 - 15 12
12. Реймс 1:0 Заявка 12 2 6 4 11 - 16 12
13. Ренн Заявка 11 3 3 5 16 - 13 12
14. Лион Заявка 11 3 3 5 10 - 17 12
15. Монпелье Заявка 11 3 2 6 16 - 20 11
16. Бордо 0:1 Заявка 11 2 4 5 15 - 30 10
17. Труа 0:0 Заявка 11 3 1 7 9 - 18 10
18. Клермон 0:0 Заявка 12 2 3 7 10 - 25 9
19. Сент-Этьен Заявка 11 2 2 7 8 - 20 8
20. Лорьян Заявка 12 0 4 8 10 - 29 4
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Новости матча
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 47'
    Контроль мяча: Лорьян: 40%, Ланс: 60%.
  • 47'
    Команда Лорьян имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • Желтая карточка
    46'
    Вух Кристофер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    46'
    Вух Кристофер из команды Ланс заходит слишком далеко, он валит Лорьенте Арман.
  • 46'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Мендес Убулан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 46'
    Мюинга Арно из команды Ланс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • Фол, нарушение
    46'
    Инносент Бонке из команды Лорьян опасно и грубо сыграл. Айдара Массадио пострадал.
  • 45'
    Контроль мяча: Лорьян: 41%, Ланс: 59%.
  • 43'
    Лорьенте Арман сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Sambou Soumano забивает с правой ноги!
  • 43'
    Лорьенте Арман из команды Лорьян отправил кросс в штрафную...
  • 43'
    Лорьенте Арман из команды Лорьян идет с мячом вперед на обострение...
  • 43'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 42'
    Лорьян пытается что-то создать.
  • 41'
    Удар от ворот произведет Лорьян
  • 41'
    Айдара Массадио из команды Ланс делает неудачный навес.
  • 41'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Контроль мяча: Лорьян: 38%, Ланс: 62%.
  • 40'
    Ланс выполняет удар от ворот.
  • 40'
    Мендес Убулан из команды Лорьян наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 40'
    Медина Факундо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 40'
    Мендес Убулан из команды Лорьян отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Вух Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 40'
    Монкондю Томас из команды Лорьян отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Sambou Soumano из команды Лорьян сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 40'
    Игрок из команды Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 39'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Лорьян контролирует мяч.
  • 38'
    Айдара Массадио из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Фофана Секо из команды Ланс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 38'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 37'
    Буасгар Кентен из команды Лорьян делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 37'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Лорьян контролирует мяч.
  • Офсайд
    36'
    Саид Уэсли из команды Ланс в офсайде
  • 36'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 35'
    Айдара Массадио из команды Ланс четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.
  • 35'
    Контроль мяча: Лорьян: 35%, Ланс: 65%.
  • 34'
    Лорьян контролирует мяч.
  • 34'
    Лорьян пытается что-то создать.
  • 33'
    Ланс контролирует мяч.
  • 32'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 32'
    Лорьян пытается что-то создать.
  • Офсайд
    31'
    Sambou Soumano из команды Лорьян в офсайде
  • 31'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: Лорьян: 36%, Ланс: 64%.
  • 30'
    Ланс контролирует мяч.
  • 30'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Матч возобновлен
  • 30'
    Гради Жонатан получил травму и заменен. Вух Кристофер выходит на поле.
  • Травма, повреждение
    29'
    Ох, нехорошо это выглядит. Гради Жонатан получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    28'
    Гради Жонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 28'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 28'
    Мендес Убулан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    27'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс подал угловой справа.
  • 27'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 27'
    Саид Уэсли из команды Ланс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 26'
    Ланс контролирует мяч.
  • 26'
    Удар от ворот произведет Лорьян
  • 25'
    Какута Гаэль из команды Ланс делает неудачный навес.
  • 25'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: Лорьян: 38%, Ланс: 62%.
  • 25'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Удар от ворот произведет Лорьян
  • 24'
    Мюинга Арно из команды Ланс наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • Угловой
    24'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс подал угловой справа.
  • 23'
    Какута Гаэль нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 23'
    Какута Гаэль из команды Ланс идет с мячом вперед на обострение...
  • 23'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Удар от ворот произведет Лорьян
  • 21'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: Лорьян: 34%, Ланс: 66%.
  • 20'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Медина Факундо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 19'
    Мендес Убулан из команды Лорьян отправил кросс в штрафную...
  • 19'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 19'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Угловой
    18'
    Клаусс Жонатан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 18'
    Мендес Убулан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 18'
    Саид Уэсли из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 18'
    Ланс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    17'
    Судья сигнализирует, что Дансо Кевин из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Sambou Soumano
  • Фол, нарушение
    16'
    Буасгар Кентен наказан за толчок Айдара Массадио
  • 16'
    Лорьян контролирует мяч.
  • 15'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: Лорьян: 24%, Ланс: 76%.
  • 14'
    Лорьян контролирует мяч.
  • 14'
    Sambou Soumano из команды Лорьян делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 14'
    Моффи Теремас из команды Лорьян идет с мячом вперед на обострение...
  • 14'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс направляет мяч в штрафную площадку, но Дрейер Маттье выбегает и ловит мяч
  • 14'
    Саид Уэсли из команды Ланс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 13'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 13'
    Монкондю Томас из команды Лорьян делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 13'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Ланс контролирует мяч.
  • 11'
    Ланс контролирует мяч.
  • 11'
    Лорьян пытается что-то создать.
  • 11'
    Лорьян контролирует мяч.
  • 10'
    Ланс контролирует мяч.
  • 10'
    Контроль мяча: Лорьян: 29%, Ланс: 71%.
  • 10'
    Лорьян контролирует мяч.
  • 10'
    Дрейер Маттье взял и забрал мяч на выходе
  • 10'
    Клаусс Жонатан делает длинную передачу вперед
  • 9'
    Ланс контролирует мяч.
  • 9'
    Мендес Убулан ошибается в защите.
  • 9'
    Ланс контролирует мяч.
  • 8'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    8'
    Инносент Бонке из команды Лорьян заходит слишком далеко, он валит Какута Гаэль.
  • 8'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 7'
    Ланс выполняет удар от ворот.
  • 6'
    Sambou Soumano из команды Лорьян наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • Угловой
    6'
    Буасгар Кентен из команды Лорьян подал угловой справа.
  • 6'
    Sambou Soumano из команды Лорьян делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 5'
    Ланс контролирует мяч.
  • 5'
    Контроль мяча: Лорьян: 18%, Ланс: 82%.
  • Фол, нарушение
    5'
    Моффи Теремас из команды Лорьян опасно и грубо сыграл. Фофана Секо пострадал.
  • 4'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Sambou Soumano из команды Лорьян делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 4'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Лорьян контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    3'
    Берг Патрик из команды Ланс заходит слишком далеко, он валит Ле Гофф Венсан.
  • 2'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    2'
    Sambou Soumano наказан за толчок Медина Факундо
  • 1'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Ланс контролирует мяч.
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Ланс начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Moustoir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 129
Лорьян 14.7% (19)
X 27.1% (35)
Ланс 58.1% (75)
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Прогнозы на матч Лорьян 2:0 Ланс

Исход игры
Лорьян
14.7% (19)
Ничья
27.1% (35)
Ланс
58.1% (75)
Тотал 2.5
Больше
46.09% (59)
Меньше
53.91% (69)
Обе команды забьют
Да
69.53% (89)
Нет
30.47% (39)
Популярный счёт
1:2 Ланс
35.7% (46)
1:1 Ничья
23.3% (30)
0:1 Ланс
18.6% (24)
1:0 Лорьян
7% (9)
2:1 Лорьян
6.2% (8)
0:2 Ланс
3.9% (5)
2:2 Ничья
2.3% (3)
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