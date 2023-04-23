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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Хьюстон Динамо
1:0
Конец матча
Интер Майами
0'
34' Желтая карточка
Franco Negri
1:0
72' Гол
Стирс Дэниэл
90'+7
12
Кларк
Стив
5
Стирс
Дэниэл
4
Бартлоу
Итан
17
Хадебе
Тинейдж
2
Эскобар
Франко
20
Карраскилья
Адальберто
6
Artur
Moraes
III
16
Эррера
Эктор
7
Ivan
Franco
11
Бэрд
Кори
8
Басси
Амине
1
Коллендер
Дрейк
2
Йедлин
Деандре
27
Кривцов
Сергей
31
Миллер
Камаль
33
Franco
Negri
3
Арройо
Диксон
7
Jean
Mota
14
Жан
Корентен
20
Писарро
Родольфо
22
Стефанелли
Николас
9
Кампана
Леонардо
Хьюстон Динамо
4-3-3
Интер Майами
4-2-3-1

История личных встреч

Хьюстон Динамо
Интер Майами

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

М
1:3
М
1:0

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
60

Бомбардиры внутри турнира

Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Басси Амине 5 (4) 0.63
Эррера Эктор 2 0.25
Стирс Дэниэл 1 0.13
Карраскилья Адальберто 1 0.13
Шмитт Тейт 1 0.13
Бэрд Кори 0 0
Ivan Franco 0 0
Дорси Гриффин 0 0
Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Franco Negri 1 0.13
Кривцов Сергей 1 0.13
Жан Корентен 1 0.13
Стефанелли Николас 1 0.13
Тейлор Роберт 1 0.13
Shanyder Borgelin 1 0.13
Jean Mota 0 0
Писарро Родольфо 0 0
Грегоре 0 0

Карточки

Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Artur Moraes III 3 0
Эррера Эктор 1 1
Эскобар Франко 2 0
Карраскилья Адальберто 2 0
Luis Caicedo III 2 0
Дорси Гриффин 2 0
Кларк Стив 1 0
Басси Амине 1 0
Ivan Franco 1 0
Шмитт Тейт 1 0
Бартлоу Итан 1 0
Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йедлин Деандре 3 0
Franco Negri 2 0
Кривцов Сергей 1 0
Жан Корентен 1 0
Jean Mota 1 0
Писарро Родольфо 1 0
Стефанелли Николас 1 0
Тейлор Роберт 1 0
Дюк Брайс 1 0

Результаты матчей

Хьюстон Динамо
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Интер Майами
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Хьюстон Динамо
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Интер Майами
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

7
4

Волевые поражения

1
4
Хьюстон Динамо
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
Интер Майами
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

7
4

Волевые поражения

1
5

Голы по времени матча

Забито

7
1
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
100%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
4
57%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

8
4
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
50%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
25%
76-90

Забито

10
7
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
4
57%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
5
50%
0
0%
61-75
1
10%
3
43%
76-90

Пропущено

8
8
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
2
25%
2
25%
61-75
1
13%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Хьюстон Динамо
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Сити 1:0
Хьюстон Динамо - Остин 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Хьюстон Динамо 3:0 Цинциннати - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:0 Коламбус Кру - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - КФ Монреаль 2:2 Пумас-УНАМ - Хьюстон Динамо 0:0 Хьюстон Динамо - Америка Мехико 1:6 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Нэшвилл - Хьюстон Динамо 1:2 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 3:1 Хьюстон Динамо - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 2:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:1
Интер Майами
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Интер Майами - Даллас 0:1 Цинциннати - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Чикаго Файр 2:3 Торонто - Интер Майами 2:0
Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Филадельфия Юнион 2:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Остин - Интер Майами 2:2 Интер Майами - КФ Монреаль 1:2 Интер Майами - Сент-Луис Сити 0:4 Интер Майами - ФИУ Пантерс 0:0 Интер Майами - Васко 0:3 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 3:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 1:3 Интер Майами - Орландо Сити 4:1 Торонто - Интер Майами 0:1 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:3 Интер Майами - Коламбус Кру 2:1 Чикаго Файр - Интер Майами 3:1 Коламбус Кру - Интер Майами 1:0

Результаты матчей

Хьюстон Динамо
Интер Майами

Точный счет

1:0
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
3 раза 75%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
4 раза 100%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:0
3 раза 38%
1:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
5 раз 63%
2
3 раза 38%

Тоталы голов в матче

Хьюстон Динамо
Интер Майами

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
3
1
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
3
5
2
6
1.5
3
5
1
7
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 1:0 9 7 0 2 21 - 9 21
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 9 6 2 1 15 - 8 20
3.
Цинциннати
 9 6 2 1 12 - 10 20
4.
Лос-Анджелес
 8 5 3 0 16 - 6 18
5.
Сиэтл Саундерс
 0:0 9 5 2 2 16 - 7 17
6.
Атланта Юнайтед
 8 4 3 1 16 - 12 15
7.
Нью-Йорк Сити
 9 4 3 2 12 - 10 15
8.
Коламбус Кру
 9 4 2 3 18 - 10 14
9.
Даллас
 9 4 2 3 12 - 11 14
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:3 9 4 2 3 11 - 11 14
11.
Хьюстон Динамо
 8 4 1 3 10 - 8 13
12.
Миннесота Юнайтед
 0:0 8 3 3 2 8 - 7 12
13.
Нэшвилл
 9 3 3 3 8 - 5 12
14.
Орландо Сити
 8 3 2 3 8 - 10 11
15.
Филадельфия Юнион
 9 3 2 4 14 - 13 11
16.
Ди Си Юнайтед
 9 3 2 4 11 - 13 11
17.
Чикаго Файр
 7 2 4 1 11 - 10 10
18.
Ванкувер Уайткэпс
 8 2 4 2 11 - 7 10
19.
Реал Солт-Лейк
 3:1 8 3 0 5 10 - 17 9
20.
Остин
 0:0 8 2 3 3 6 - 10 9
21.
Шарлотт
 9 2 3 4 10 - 16 9
22.
Торонто
 9 1 6 2 12 - 13 9
23.
Портленд Тимберс
 9 2 2 5 11 - 15 8
24.
Нью-Йорк Ред Буллз
 9 1 5 3 6 - 9 8
25.
Колорадо Рэпидс
 0:1 9 1 4 4 5 - 11 7
26.
Интер Майами
 8 2 0 6 6 - 9 6
27.
Клёб де Фут Монреаль
 8 2 0 6 5 - 17 6
28.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 8 0 4 4 5 - 12 4
29.
Спортинг Канзас-Сити
 9 0 3 6 3 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 5 5 0 0 7 - 2 15
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 5 4 1 0 11 - 2 13
3.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:3 5 4 1 0 8 - 2 13
4.
Нью-Йорк Сити
 5 4 1 0 10 - 5 13
5.
Лос-Анджелес
 4 4 0 0 12 - 3 12
6.
Хьюстон Динамо
 4 4 0 0 7 - 0 12
7.
Сиэтл Саундерс
 0:0 5 3 2 0 9 - 0 11
8.
Коламбус Кру
 4 3 1 0 13 - 2 10
9.
Атланта Юнайтед
 4 3 1 0 9 - 3 10
10.
Филадельфия Юнион
 5 3 1 1 10 - 5 10
11.
Даллас
 5 3 1 1 8 - 5 10
12.
Сент-Луис Сити
 1:0 4 3 0 1 11 - 3 9
13.
Нэшвилл
 5 2 2 1 5 - 2 8
14.
Ванкувер Уайткэпс
 4 2 1 1 8 - 3 7
15.
Портленд Тимберс
 4 2 1 1 6 - 3 7
16.
Чикаго Файр
 5 1 4 0 8 - 7 7
17.
Клёб де Фут Монреаль
 3 2 0 1 5 - 3 6
18.
Интер Майами
 4 2 0 2 6 - 4 6
19.
Реал Солт-Лейк
 3:1 4 2 0 2 7 - 8 6
20.
Торонто
 4 1 3 0 7 - 5 6
21.
Нью-Йорк Ред Буллз
 4 1 3 0 4 - 3 6
22.
Остин
 0:0 4 1 2 1 4 - 4 5
23.
Шарлотт
 5 1 2 2 4 - 7 5
24.
Ди Си Юнайтед
 4 1 1 2 5 - 7 4
25.
Орландо Сити
 5 1 1 3 3 - 7 4
26.
Миннесота Юнайтед
 0:0 3 0 2 1 3 - 4 2
27.
Колорадо Рэпидс
 0:1 4 0 2 2 1 - 3 2
28.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 4 0 2 2 4 - 6 2
29.
Спортинг Канзас-Сити
 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 1:0 5 4 0 1 10 - 6 12
2.
Миннесота Юнайтед
 0:0 5 3 1 1 5 - 3 10
3.
Орландо Сити
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 4 2 1 1 4 - 6 7
5.
Ди Си Юнайтед
 5 2 1 2 6 - 6 7
6.
Сиэтл Саундерс
 0:0 4 2 0 2 7 - 7 6
7.
Лос-Анджелес
 4 1 3 0 4 - 3 6
8.
Атланта Юнайтед
 4 1 2 1 7 - 9 5
9.
Цинциннати
 4 1 2 1 5 - 8 5
10.
Колорадо Рэпидс
 0:1 5 1 2 2 4 - 8 5
11.
Нэшвилл
 4 1 1 2 3 - 3 4
12.
Даллас
 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
Шарлотт
 4 1 1 2 6 - 9 4
14.
Остин
 0:0 4 1 1 2 2 - 6 4
15.
Коламбус Кру
 5 1 1 3 5 - 8 4
16.
Чикаго Файр
 2 1 0 1 3 - 3 3
17.
Реал Солт-Лейк
 3:1 4 1 0 3 3 - 9 3
18.
Ванкувер Уайткэпс
 4 0 3 1 3 - 4 3
19.
Торонто
 5 0 3 2 5 - 8 3
20.
Нью-Йорк Сити
 4 0 2 2 2 - 5 2
21.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 4 0 2 2 1 - 6 2
22.
Нью-Йорк Ред Буллз
 5 0 2 3 2 - 6 2
23.
Спортинг Канзас-Сити
 6 0 2 4 2 - 8 2
24.
Филадельфия Юнион
 4 0 1 3 4 - 8 1
25.
Хьюстон Динамо
 4 0 1 3 3 - 8 1
26.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:3 4 0 1 3 3 - 9 1
27.
Портленд Тимберс
 5 0 1 4 5 - 12 1
28.
Интер Майами
 4 0 0 4 0 - 5 0
29.
Клёб де Фут Монреаль
 5 0 0 5 0 - 14 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Лос-Анджелес Буанга Денис 7 (1)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 6 (2)
Сент-Луис Сити Клаусс Жоао 5 (2)
Филадельфия Юнион Уре Микаэль 5
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Данкан Кайл 5
Сент-Луис Сити Страуд Джаред 5
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 3
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 4
Торонто Бернардески Федерико 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    34'
    Франко Негри получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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