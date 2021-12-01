  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2021-2022

Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Клермон
2:2
Конец матча

Стадион:
Ланс
0'
9' Желтая карточка
Гастьен Йоан
0:1
12' Гол в свои ворота
Гастьен Йоан
15' Желтая карточка
Дансо Кевин
36' Желтая карточка
Айдара Массадио
37' Желтая карточка
Ожье Флоран
1:1
41' Гол
Маньен Йоанн
1:2
47' Гол
Фофана Секо
56' Желтая карточка
Клаусс Жонатан
62' Желтая карточка
Pascal Gastien
2:2
65' Гол
Байо Мохамед
69' Желтая карточка
Франковски Пшемыслав
81' Желтая карточка
Амель Пьер-Ив
83' Undefined phrase: football_event_
Yadaly Diaby
84' Красная карточка
Yadaly Diaby
85' Вторая желтая карточка
Pascal Gastien
86' Желтая карточка
Доссу Жодель
90' Желтая карточка
Жан Корентен
90'+7
40
Джоко
Упарин
20
Зедатка
Аким
5
Биллонг
Жан-Клод
21
Ожье
Флоран
12
Н'Симба
Виталь
19
Абдул-Самед
Салис
7
Маньен
Йоанн
25
Гастьен
Йоан
24
Доссу
Жодель
27
Байо
Мохамед
11
Аллевина
Джим
16
Лека
Жан-Луи
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
21
Айдара
Массадио
11
Клаусс
Жонатан
18
Каюзак
Янник
28
Дукуре
Шейк
8
Фофана
Секо
29
Франковски
Пшемыслав
7
Сотока
Флориан
15
Мюинга
Арно
Клермон
4-3-3
Ланс
3-5-2

Ход матча

9'
Гастьен Йоан
 
12'
0:1
Гастьен Йоан
15'
 
Дансо Кевин
36'
 
Айдара Массадио
37'
Ожье Флоран
 
41'
Маньен Йоанн
(Зедатка Аким)
1:1
47'
1:2
Фофана Секо
(Клаусс Жонатан)
56'
 
Клаусс Жонатан
62'
Pascal Gastien
 
63'
Yadaly Diaby
Аллевина Джим
 
65'
Байо Мохамед
(Доссу Жодель)
2:2
69'
 
Франковски Пшемыслав
70'
 
Какута Гаэль
Сотока Флориан
70'
 
Ганаго Игнатиус
Мюинга Арно
75'
Амель Пьер-Ив
Байо Мохамед
 
79'
 
Медина Факундо
Айдара Массадио
81'
Амель Пьер-Ив
 
83'
Yadaly Diaby
 
84'
Yadaly Diaby
 
85'
Pascal Gastien
 
86'
Доссу Жодель
 
86'
Сейду Алиду
Доссу Жодель
 
89'
 
Кошта Давид
Каюзак Янник
89'
 
Жан Корентен
Гради Жонатан
90'
 
Жан Корентен

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 9 Удары по воротам 6
  • 8 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 13
  • 4 Жёлтые карточки 5
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

История личных встреч

Клермон
Ланс

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
2 победы 7 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

19 матчей

21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

21.1%
68.4%
10.5%
4 победы 13 ничьих 2 победы

Второй тайм

10.5%
57.9%
31.6%
2 победы 11 ничьих 6 побед

История матчей

Л2
1:1
КЛ
2:2
Л2
1:1
Л2
1:0
Л2
0:0
Л2
0:1
Л2
1:0
Л2
3:1
Л2
1:1
Л2
1:1
Л2
2:2
Л2
1:1
Л2
0:0
Л2
1:0
Л2
2:1
Л2
2:0
КЛ
3:0
Л2
1:2
Л2
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байо Мохамед 8 0.5
Рашани Эльбасан 4 0.25
Бертомье Жезон 1 0.06
Н'Симба Виталь 1 0.06
Доссу Жодель 1 0.06
Ожье Флоран 1 0.06
Маньен Йоанн 1 0.06
Гастьен Йоан 0 0
Зедатка Аким 0 0
Телль Жордан 0 0
Аллевина Джим 0 0
Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Франковски Пшемыслав 4 0.25
Саид Уэсли 4 0.25
Фофана Секо 4 0.25
Мюинга Арно 4 (1) 0.25
Сотока Флориан 3 (2) 0.19
Ганаго Игнатиус 3 0.19
Клаусс Жонатан 2 0.13
Какута Гаэль 2 0.13
Банза Симон 1 0.06
Медина Факундо 1 0.06
Дукуре Шейк 0 0
Айдара Массадио 0 0

Карточки

Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гастьен Йоан 3 2
Ожье Флоран 3 0
Абдул-Самед Салис 3 0
Pascal Gastien 1 1
Зедатка Аким 2 0
Yadaly Diaby 0 1
Рашани Эльбасан 1 0
Доссу Жодель 1 0
Хауи Саиф-Эдин 1 0
Н'Симба Виталь 1 0
Менди Ариал 1 0
Биллонг Жан-Клод 1 0
Амель Пьер-Ив 1 0
Телль Жордан 1 0
Аллевина Джим 1 0
Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дансо Кевин 3 1
Дукуре Шейк 3 1
Медина Факундо 4 0
Лека Жан-Луи 3 0
Сотока Флориан 3 0
Клаусс Жонатан 3 0
Мюинга Арно 1 1
Жан Корентен 2 0
Саид Уэсли 2 0
Ганаго Игнатиус 2 0
Какута Гаэль 1 0
Айдара Массадио 1 0
Фофана Секо 1 0
Франковски Пшемыслав 1 0
Гради Жонатан 1 0
Мачадо Дейвер 1 0
Вух Кристофер 1 0
Кошта Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
11
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
2
18%
1
9%
1-15
2
18%
2
18%
16-30
2
18%
2
18%
31-45
2
18%
2
18%
46-60
3
27%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

10
15
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
10%
4
27%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
1
10%
5
33%
31-45
3
30%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
30%
1
7%
76-90

Забито

8
17
1 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
1
13%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
2
25%
4
24%
46-60
1
13%
2
12%
61-75
4
50%
3
18%
76-90

Пропущено

21
7
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
10%
1
14%
1-15
2
10%
1
14%
16-30
5
24%
3
43%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
3
14%
2
29%
61-75
5
24%
0
0%
76-90

Забито

19
28
7 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 8
4 Не забивали 3
3
16%
3
11%
1-15
2
11%
4
14%
16-30
2
11%
6
21%
31-45
4
21%
6
21%
46-60
4
21%
4
14%
61-75
4
21%
5
18%
76-90

Пропущено

31
22
13 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
3
10%
5
23%
1-15
4
13%
2
9%
16-30
6
19%
8
36%
31-45
7
23%
2
9%
46-60
3
10%
4
18%
61-75
8
26%
1
5%
76-90

Результаты последних матчей

Клермон
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Реймс - Клермон 1:0 Клермон - Ницца 1:2 Сент-Этьен - Клермон 3:2 Клермон - Марсель 0:1
Нант - Клермон 2:1 Клермон - Лилль 1:0 Лорьян - Клермон 1:1 Клермон - Монако 1:3 Ренн - Клермон 6:0 Клермон - Брест 1:1 ПСЖ - Клермон 4:0 Клермон - Метц 2:2 Лион - Клермон 3:3 Клермон - Труа 2:0 Бордо - Клермон 0:2 Сент-Этьен - Клермон 2:3 Клермон - УНФП 1:0 Клермон - Монпелье 3:2 Клермон - Родез 2:2 Клермон - Труа 2:1
Ланс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ланс - Анже 2:2 Брест - Ланс 4:0 Ланс - Труа 4:0 Лион - Ланс 2:1
Ланс - Метц 4:1 Монпелье - Ланс 1:0 Ланс - Реймс 2:0 Марсель - Ланс 2:3 Ланс - Страсбург 0:1 Ланс - Лилль 1:0 Бордо - Ланс 2:3 Ланс - Лорьян 2:2 Монако - Ланс 0:2 Ланс - Сент-Этьен 2:2 Ренн - Ланс 1:1 Ланс - Удинезе 4:1 Ланс - Реймс 2:1 Ланс - Гавр 2:2 Ланс - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Ланс - Стандард 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 16 13 2 1 35 - 15 41
2. Марсель Заявка 15 8 5 2 22 - 13 29
3. Ренн Заявка 16 8 4 4 27 - 14 28
4. Ницца Заявка 16 8 4 4 26 - 12 27
5. Ланс Заявка 16 7 5 4 29 - 22 26
6. Страсбург Заявка 16 6 5 5 31 - 22 23
7. Монако Заявка 16 6 5 5 23 - 20 23
8. Лион Заявка 15 6 4 5 23 - 23 22
9. Монпелье Заявка 16 6 4 6 24 - 23 22
10. Анже Заявка 16 5 7 4 23 - 21 22
11. Брест Заявка 16 5 6 5 23 - 22 21
12. Лилль Заявка 16 5 6 5 21 - 23 21
13. Реймс Заявка 16 4 7 5 18 - 19 19
14. Нант Заявка 16 5 4 7 20 - 21 19
15. Труа Заявка 16 4 4 8 15 - 23 16
16. Лорьян Заявка 16 3 6 7 13 - 25 15
17. Клермон Заявка 16 3 5 8 19 - 31 14
18. Бордо Заявка 16 2 7 7 24 - 37 13
19. Сент-Этьен Заявка 16 2 6 8 17 - 32 12
20. Метц Заявка 16 2 6 8 18 - 33 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 7 1 0 19 - 6 22
2. Ренн Заявка 9 6 1 2 18 - 6 19
3. Страсбург Заявка 9 5 2 2 23 - 10 17
4. Марсель Заявка 8 4 3 1 14 - 7 15
5. Лион Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
6. Ланс Заявка 8 4 3 1 17 - 8 15
7. Монпелье Заявка 8 4 2 2 14 - 9 14
8. Нант Заявка 8 4 1 3 11 - 8 13
9. Анже Заявка 8 4 1 3 12 - 11 13
10. Брест Заявка 8 3 3 2 13 - 9 12
11. Лилль Заявка 7 3 3 1 9 - 9 12
12. Монако Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
13. Лорьян Заявка 7 3 2 2 7 - 7 11
14. Ницца Заявка 8 3 3 2 13 - 8 11
15. Реймс Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
16. Клермон Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
17. Труа Заявка 8 2 3 3 9 - 9 9
18. Сент-Этьен Заявка 8 1 4 3 10 - 15 7
19. Бордо Заявка 8 1 3 4 11 - 15 6
20. Метц Заявка 8 0 4 4 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 6 1 1 16 - 9 19
2. Ницца Заявка 8 5 1 2 13 - 4 16
3. Марсель Заявка 7 4 2 1 8 - 6 14
4. Ланс Заявка 8 3 2 3 12 - 14 11
5. Монако Заявка 8 3 2 3 10 - 10 11
6. Реймс Заявка 9 2 4 3 10 - 11 10
7. Анже Заявка 8 1 6 1 11 - 10 9
8. Ренн Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
9. Брест Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
10. Лилль Заявка 9 2 3 4 12 - 14 9
11. Монпелье Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
12. Метц Заявка 8 2 2 4 8 - 15 8
13. Лион Заявка 7 2 1 4 7 - 13 7
14. Труа Заявка 8 2 1 5 6 - 14 7
15. Бордо Заявка 8 1 4 3 13 - 22 7
16. Страсбург Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
17. Нант Заявка 8 1 3 4 9 - 13 6
18. Сент-Этьен Заявка 8 1 2 5 7 - 17 5
19. Клермон Заявка 8 1 2 5 9 - 20 5
20. Лорьян Заявка 9 0 4 5 6 - 18 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Gabriel Montpied. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 131
Клермон 9.2% (12)
X 28.2% (37)
Ланс 62.6% (82)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Клермон 2:2 Ланс онлайн


Прогнозы на матч Клермон 2:2 Ланс

Исход игры
Клермон
9.2% (12)
Ничья
28.2% (37)
Ланс
62.6% (82)
Тотал 2.5
Больше
50% (64)
Меньше
50% (64)
Обе команды забьют
Да
74.22% (95)
Нет
25.78% (33)
Популярный счёт
1:2 Ланс
41.2% (54)
1:1 Ничья
23.7% (31)
0:1 Ланс
13% (17)
0:2 Ланс
4.6% (6)
1:0 Клермон
4.6% (6)
2:1 Клермон
3.1% (4)
1:3 Ланс
2.3% (3)
0:0 Ничья
2.3% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 