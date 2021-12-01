Франция: Лига 1 2021-2022
2:2
Конец матча
Стадион: Габриэль Монтпье
9' Желтая карточкаГастьен Йоан
0:1
12' Гол в свои воротаГастьен Йоан
15' Желтая карточкаДансо Кевин
36' Желтая карточкаАйдара Массадио
37' Желтая карточкаОжье Флоран
1:1
41' ГолМаньен Йоанн
1:2
47' ГолФофана Секо
56' Желтая карточкаКлаусс Жонатан
62' Желтая карточкаPascal Gastien
2:2
65' ГолБайо Мохамед
69' Желтая карточкаФранковски Пшемыслав
81' Желтая карточкаАмель Пьер-Ив
83' Undefined phrase: football_event_Yadaly Diaby
84' Красная карточкаYadaly Diaby
85' Вторая желтая карточкаPascal Gastien
86' Желтая карточкаДоссу Жодель
90' Желтая карточкаЖан Корентен
40
Джоко
Упарин
20
Зедатка
Аким
21
Ожье
Флоран
25
Гастьен
Йоан
24
Доссу
Жодель
27
Байо
Мохамед
16
Лека
Жан-Луи
18
Каюзак
Янник
28
Дукуре
Шейк
15
Мюинга
Арно
- Основной состав
-
40 Джоко УпаринВратарь
-
20 Зедатка АкимЗащитник
- Защитник
-
21 Ожье ФлоранЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Гастьен ЙоанПолузащитник
-
24 Доссу ЖодельНападающий
-
27 Байо МохамедНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Менди АриалЗащитник
-
36 Сейду АлидуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Yadaly Diaby
-
Главный тренер: Pascal Gastien
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Каюзак ЯнникПолузащитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Мюинга АрноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Какута ГаэльПолузащитник
-
20 Кошта ДавидПолузащитник
-
27 Боли ШарльПолузащитник
- Нападающий
-
25 Жан КорентенНападающий
-
Главный тренер: Хайзе Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
9'
12'
0:1
15'
36'
37'
41'
1:1
47'
1:2
56'
62'
65'
2:2
81'
83'
84'
85'
86'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
9 Удары по воротам 6
-
8 Удары в створ 2
-
5 Угловые 3
-
3 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 5
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
История личных встреч
Клермон
Ланс
9 матчей
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
2 победы 7 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
19 матчей
21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
21.1%
68.4%
10.5%
4 победы 13 ничьих 2 победы
Второй тайм
10.5%
57.9%
31.6%
2 победы 11 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байо Мохамед
|8
|0.5
|Рашани Эльбасан
|4
|0.25
|Бертомье Жезон
|1
|0.06
|Н'Симба Виталь
|1
|0.06
|Доссу Жодель
|1
|0.06
|Ожье Флоран
|1
|0.06
|Маньен Йоанн
|1
|0.06
|Гастьен Йоан
|0
|0
|Зедатка Аким
|0
|0
|Телль Жордан
|0
|0
|Аллевина Джим
|0
|0
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Франковски Пшемыслав
|4
|0.25
|Саид Уэсли
|4
|0.25
|Фофана Секо
|4
|0.25
|Мюинга Арно
|4 (1)
|0.25
|Сотока Флориан
|3 (2)
|0.19
|Ганаго Игнатиус
|3
|0.19
|Клаусс Жонатан
|2
|0.13
|Какута Гаэль
|2
|0.13
|Банза Симон
|1
|0.06
|Медина Факундо
|1
|0.06
|Дукуре Шейк
|0
|0
|Айдара Массадио
|0
|0
Карточки
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гастьен Йоан
|3
|2
|Ожье Флоран
|3
|0
|Абдул-Самед Салис
|3
|0
|Pascal Gastien
|1
|1
|Зедатка Аким
|2
|0
|Yadaly Diaby
|0
|1
|Рашани Эльбасан
|1
|0
|Доссу Жодель
|1
|0
|Хауи Саиф-Эдин
|1
|0
|Н'Симба Виталь
|1
|0
|Менди Ариал
|1
|0
|Биллонг Жан-Клод
|1
|0
|Амель Пьер-Ив
|1
|0
|Телль Жордан
|1
|0
|Аллевина Джим
|1
|0
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дансо Кевин
|3
|1
|Дукуре Шейк
|3
|1
|Медина Факундо
|4
|0
|Лека Жан-Луи
|3
|0
|Сотока Флориан
|3
|0
|Клаусс Жонатан
|3
|0
|Мюинга Арно
|1
|1
|Жан Корентен
|2
|0
|Саид Уэсли
|2
|0
|Ганаго Игнатиус
|2
|0
|Какута Гаэль
|1
|0
|Айдара Массадио
|1
|0
|Фофана Секо
|1
|0
|Франковски Пшемыслав
|1
|0
|Гради Жонатан
|1
|0
|Мачадо Дейвер
|1
|0
|Вух Кристофер
|1
|0
|Кошта Давид
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
11
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
2
18%
1
9%
1-15
2
18%
2
18%
16-30
2
18%
2
18%
31-45
2
18%
2
18%
46-60
3
27%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Пропущено
10
15
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
10%
4
27%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
1
10%
5
33%
31-45
3
30%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
30%
1
7%
76-90
Забито
8
17
1 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
1
13%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
2
25%
4
24%
46-60
1
13%
2
12%
61-75
4
50%
3
18%
76-90
Пропущено
21
7
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
10%
1
14%
1-15
2
10%
1
14%
16-30
5
24%
3
43%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
3
14%
2
29%
61-75
5
24%
0
0%
76-90
Забито
19
28
7 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 8
4 Не забивали 3
3
16%
3
11%
1-15
2
11%
4
14%
16-30
2
11%
6
21%
31-45
4
21%
6
21%
46-60
4
21%
4
14%
61-75
4
21%
5
18%
76-90
Пропущено
31
22
13 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
3
10%
5
23%
1-15
4
13%
2
9%
16-30
6
19%
8
36%
31-45
7
23%
2
9%
46-60
3
10%
4
18%
61-75
8
26%
1
5%
76-90
Результаты последних матчей
Клермон
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Реймс - Клермон 1:0 Клермон - Ницца 1:2 Сент-Этьен - Клермон 3:2 Клермон - Марсель 0:1
Нант - Клермон 2:1 Клермон - Лилль 1:0 Лорьян - Клермон 1:1 Клермон - Монако 1:3 Ренн - Клермон 6:0 Клермон - Брест 1:1 ПСЖ - Клермон 4:0 Клермон - Метц 2:2 Лион - Клермон 3:3 Клермон - Труа 2:0 Бордо - Клермон 0:2 Сент-Этьен - Клермон 2:3 Клермон - УНФП 1:0 Клермон - Монпелье 3:2 Клермон - Родез 2:2 Клермон - Труа 2:1
Ланс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ланс - Анже 2:2 Брест - Ланс 4:0 Ланс - Труа 4:0 Лион - Ланс 2:1
Ланс - Метц 4:1 Монпелье - Ланс 1:0 Ланс - Реймс 2:0 Марсель - Ланс 2:3 Ланс - Страсбург 0:1 Ланс - Лилль 1:0 Бордо - Ланс 2:3 Ланс - Лорьян 2:2 Монако - Ланс 0:2 Ланс - Сент-Этьен 2:2 Ренн - Ланс 1:1 Ланс - Удинезе 4:1 Ланс - Реймс 2:1 Ланс - Гавр 2:2 Ланс - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Ланс - Стандард 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|35 - 15
|41
|2.
|Марсель
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|22 - 13
|29
|3.
|Ренн
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|27 - 14
|28
|4.
|Ницца
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 12
|27
|5.
|Ланс
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|29 - 22
|26
|6.
|Страсбург
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|31 - 22
|23
|7.
|Монако
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|23 - 20
|23
|8.
|Лион
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|23 - 23
|22
|9.
|Монпелье
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 23
|22
|10.
|Анже
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|23 - 21
|22
|11.
|Брест
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|23 - 22
|21
|12.
|Лилль
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|21 - 23
|21
|13.
|Реймс
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|18 - 19
|19
|14.
|Нант
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 21
|19
|15.
|Труа
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|15 - 23
|16
|16.
|Лорьян
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|13 - 25
|15
|17.
|Клермон
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|19 - 31
|14
|18.
|Бордо
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|24 - 37
|13
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|17 - 32
|12
|20.
|Метц
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|18 - 33
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|19 - 6
|22
|2.
|Ренн
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|18 - 6
|19
|3.
|Страсбург
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|23 - 10
|17
|4.
|Марсель
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 7
|15
|5.
|Лион
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 10
|15
|6.
|Ланс
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 8
|15
|7.
|Монпелье
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 9
|14
|8.
|Нант
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|9.
|Анже
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 11
|13
|10.
|Брест
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 9
|12
|11.
|Лилль
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 9
|12
|12.
|Монако
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|13.
|Лорьян
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|14.
|Ницца
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 8
|11
|15.
|Реймс
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|16.
|Клермон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|17.
|Труа
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 9
|9
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 15
|7
|19.
|Бордо
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 15
|6
|20.
|Метц
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|10 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 9
|19
|2.
|Ницца
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 4
|16
|3.
|Марсель
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 6
|14
|4.
|Ланс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|5.
|Монако
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|6.
|Реймс
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 11
|10
|7.
|Анже
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|11 - 10
|9
|8.
|Ренн
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|9.
|Брест
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|10.
|Лилль
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|11.
|Монпелье
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|12.
|Метц
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 15
|8
|13.
|Лион
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|14.
|Труа
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 14
|7
|15.
|Бордо
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|13 - 22
|7
|16.
|Страсбург
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|17.
|Нант
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 13
|6
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 17
|5
|19.
|Клермон
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 20
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 18
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Клермон 2:2 Ланс
Исход игры
Клермон
9.2% (12)
Ничья
28.2% (37)
Ланс
62.6% (82)
Тотал 2.5
Больше
50% (64)
Меньше
50% (64)
Обе команды забьют
Да
74.22% (95)
Нет
25.78% (33)
Популярный счёт
1:2 Ланс
41.2% (54)
1:1 Ничья
23.7% (31)
0:1 Ланс
13% (17)
0:2 Ланс
4.6% (6)
1:0 Клермон
4.6% (6)
2:1 Клермон
3.1% (4)
1:3 Ланс
2.3% (3)
0:0 Ничья
2.3% (3)
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