Франция: Лига 1 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Габриэль Монтпье
0:1
13' ГолГилавоги Жошуа
1:1
32' ГолРашани Эльбасан
44' Желтая карточкаАхмедходжич Анел
48' Желтая карточкаАбдул-Самед Салис
76' Желтая карточкаФильо Марсело
Ход матча
13'
32'
1:1
44'
76'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 4
-
6 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 4
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
40
Джоко
Упарин
20
Зедатка
Аким
21
Ожье
Флоран
25
Гастьен
Йоан
27
Байо
Мохамед
27
Лакукс
Том
14
Менса
Гидеон
28
Уден
Реми
18
Хван
Ый-Чжо
19
Адли
Ясин
- Основной состав
-
40 Джоко УпаринВратарь
-
20 Зедатка АкимЗащитник
-
21 Ожье ФлоранЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Гастьен ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Байо МохамедНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Фожо ЖеромЗащитник
- Полузащитник
-
15 Менди АриалНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Доссу ЖодельНападающий
-
Главный тренер: Pascal Gastien
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Лакукс ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Менса ГидеонПолузащитник
-
28 Уден РемиНападающий
-
18 Хван Ый-ЧжоНападающий
-
19 Адли ЯсинНападающий
- Запасные игроки
-
30 Руярд ДэвиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ньянг М'БайеНападающий
-
11 Мара СекуНападающий
-
33 Клиджэ ТибоНападающий
-
Главный тренер: Гийон Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Клермон
Бордо
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байо Мохамед
|10 (1)
|0.38
|Рашани Эльбасан
|6
|0.23
|Бертомье Жезон
|1
|0.04
|Н'Симба Виталь
|1
|0.04
|Аллевина Джим
|1
|0.04
|Доссу Жодель
|1
|0.04
|Телль Жордан
|1
|0.04
|Ожье Флоран
|1
|0.04
|Унтонджи Седрик
|1
|0.04
|Маньен Йоанн
|1
|0.04
|Да Кунья Лукас
|1
|0.04
|Зедатка Аким
|0
|0
|Гастьен Йоан
|0
|0
Бордо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хван Ый-Чжо
|10
|0.38
|Элис Альберт
|9
|0.35
|Уден Реми
|4
|0.15
|Онана Жан
|2
|0.08
|Бриан Джимми
|2 (1)
|0.08
|Адли Ясин
|1
|0.04
|Грегерсен Стиан
|1
|0.04
|Калу Самуэль
|1
|0.04
|Мангаш Рикарду
|1
|0.04
|Пембеле Тимоте
|1
|0.04
|Мешер Андре
|1
|0.04
|Гилавоги Жошуа
|1
|0.04
|Ньянг М'Байе
|1
|0.04
|Мара Секу
|1
|0.04
|Дилросун Джавайро
|0
|0
|Косельни Лоран
|0
|0
|Франсержио Родригес
|0
|0
|Башич Тома
|0
|0
|Менса Гидеон
|0
|0
|Ахмедходжич Анел
|0
|0
Карточки
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абдул-Самед Салис
|7
|1
|Гастьен Йоан
|5
|2
|Сейду Алиду
|2
|1
|Pascal Gastien
|2
|1
|Ожье Флоран
|3
|0
|Зедатка Аким
|3
|0
|Yadaly Diaby
|1
|1
|Рашани Эльбасан
|2
|0
|Унтонджи Седрик
|2
|0
|Доссу Жодель
|2
|0
|Н'Симба Виталь
|2
|0
|Амель Пьер-Ив
|2
|0
|Хауи Саиф-Эдин
|1
|0
|Киэ Грежон
|1
|0
|Менди Ариал
|1
|0
|Биллонг Жан-Клод
|1
|0
|Телль Жордан
|1
|0
|Маньен Йоанн
|1
|0
|Аллевина Джим
|1
|0
Бордо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Франсержио Родригес
|5
|0
|Грегерсен Стиан
|4
|0
|Кватенг Энок
|4
|0
|Адли Ясин
|4
|0
|Онана Жан
|2
|1
|Сиссоко Иссуф
|2
|1
|Уден Реми
|3
|0
|Отавио II
|3
|0
|Пембеле Тимоте
|3
|0
|Лакукс Том
|3
|0
|Косельни Лоран
|2
|0
|Мешер Андре
|2
|0
|Гилавоги Жошуа
|2
|0
|Ньянг М'Байе
|2
|0
|Дилросун Джавайро
|2
|0
|Хван Ый-Чжо
|2
|0
|Элис Альберт
|2
|0
|Мангаш Рикарду
|2
|0
|Игнатенко Даниил
|0
|1
|Бриан Джимми
|1
|0
|Фильо Марсело
|1
|0
|Костиль Бенуа
|1
|0
|Калу Самуэль
|1
|0
|Пуссен Гаэтан
|1
|0
|Ахмедходжич Анел
|1
|0
|Мара Секу
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
17
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
2
13%
3
18%
1-15
2
13%
3
18%
16-30
4
25%
2
12%
31-45
3
19%
6
35%
46-60
4
25%
1
6%
61-75
1
6%
2
12%
76-90
Пропущено
15
39
7 В 1-м тайме 20
8 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
2
13%
3
8%
1-15
3
20%
5
13%
16-30
2
13%
12
31%
31-45
3
20%
6
15%
46-60
1
7%
8
21%
61-75
4
27%
5
13%
76-90
Забито
12
20
2 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 15
2
17%
1
5%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
2
17%
2
10%
46-60
1
8%
3
15%
61-75
7
58%
7
35%
76-90
Пропущено
26
25
11 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
2
8%
0
0%
1-15
3
12%
2
8%
16-30
6
23%
10
40%
31-45
5
19%
3
12%
46-60
4
15%
4
16%
61-75
6
23%
6
24%
76-90
Забито
28
37
10 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 11
7 Не забивали 6
4
14%
4
11%
1-15
2
7%
7
19%
16-30
4
14%
5
14%
31-45
5
18%
8
22%
46-60
5
18%
4
11%
61-75
8
29%
9
24%
76-90
Пропущено
41
64
18 В 1-м тайме 32
23 Во 2-м тайме 32
13 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 25
4
10%
3
5%
1-15
6
15%
7
11%
16-30
8
20%
22
34%
31-45
8
20%
9
14%
46-60
5
12%
12
19%
61-75
10
24%
11
17%
76-90
Результаты последних матчей
Клермон
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Марсель - Клермон 0:2 Клермон - Сент-Этьен 1:2 Ницца - Клермон 0:1 Клермон - Ренн 2:1
Клермон - Страсбург 0:2 Монако - Клермон 4:0 Клермон - Реймс 0:0 Бастия - Клермон 2:0 ЖС Чемин Бас д'Авигнон - Клермон 0:4 Анже - Клермон 0:1 Монпелье - Клермон 1:0 Клермон - Ланс 2:2 Реймс - Клермон 1:0 Клермон - Ницца 1:2 Сент-Этьен - Клермон 3:2 Клермон - Марсель 0:1 Нант - Клермон 2:1 Клермон - Лилль 1:0 Лорьян - Клермон 1:1 Клермон - Монако 1:3
Бордо
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Бордо - Монако 1:1 Ланс - Бордо 3:2 Реймс - Бордо 5:0 Бордо - Страсбург 4:3
Ренн - Бордо 6:0 Бордо - Марсель 0:1 Брест - Бордо 3:0 Бордо - Лилль 2:3 Бордо - Ле Жюмо М'Зуасиа 10:0 Труа - Бордо 1:2 Бордо - Лион 2:2 Страсбург - Бордо 5:2 Бордо - Брест 1:2 Метц - Бордо 3:3 Бордо - ПСЖ 2:3 Бордо - Реймс 3:2 Лорьян - Бордо 1:1 Бордо - Нант 1:1 Монако - Бордо 3:0 Бордо - Ренн 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|26
|19
|5
|2
|56 - 23
|62
|2.
|Марсель
|1:0 Заявка
|26
|14
|7
|5
|39 - 24
|49
|3.
|Ницца
|Заявка
|26
|14
|5
|7
|38 - 21
|46
|4.
|Ренн
|Заявка
|26
|13
|4
|9
|51 - 25
|43
|5.
|Страсбург
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|48 - 31
|43
|6.
|Ланс
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|42 - 37
|40
|7.
|Лион
|Заявка
|25
|10
|9
|6
|34 - 31
|39
|8.
|Нант
|Заявка
|26
|11
|6
|9
|34 - 29
|39
|9.
|Монако
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|39 - 29
|38
|10.
|Монпелье
|Заявка
|26
|11
|4
|11
|41 - 38
|37
|11.
|Лилль
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|32 - 35
|36
|12.
|Брест
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|34 - 38
|32
|13.
|Реймс
|Заявка
|26
|7
|10
|9
|30 - 30
|31
|14.
|Анже
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|31 - 38
|29
|15.
|Клермон
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|27 - 42
|28
|16.
|Лорьян
|Заявка
|26
|5
|9
|12
|21 - 39
|24
|17.
|Бордо
|Заявка
|26
|4
|10
|12
|38 - 63
|22
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|26
|5
|7
|14
|27 - 50
|22
|19.
|Метц
|Заявка
|26
|4
|10
|12
|25 - 45
|22
|20.
|Труа
|0:1 Заявка
|26
|5
|6
|15
|22 - 41
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|31 - 7
|37
|2.
|Ренн
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|31 - 9
|28
|3.
|Лион
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|23 - 13
|26
|4.
|Нант
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|22 - 13
|26
|5.
|Монако
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|26 - 13
|25
|6.
|Страсбург
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 13
|24
|7.
|Монпелье
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|24 - 18
|23
|8.
|Ланс
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|23 - 14
|23
|9.
|Ницца
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 14
|20
|10.
|Лилль
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|15 - 16
|20
|11.
|Марсель
|1:0 Заявка
|13
|5
|5
|3
|22 - 15
|20
|12.
|Брест
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 18
|18
|13.
|Анже
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|15 - 17
|16
|14.
|Реймс
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 12
|16
|15.
|Лорьян
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|10 - 10
|16
|16.
|Клермон
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 17
|14
|17.
|Бордо
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|20 - 25
|11
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|16 - 26
|11
|19.
|Труа
|0:1 Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 14
|11
|20.
|Метц
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|15 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|1:0 Заявка
|13
|9
|2
|2
|17 - 9
|29
|2.
|Ницца
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 7
|26
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 16
|25
|4.
|Страсбург
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 18
|19
|5.
|Ланс
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 23
|17
|6.
|Лилль
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 19
|16
|7.
|Реймс
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 18
|15
|8.
|Ренн
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 16
|15
|9.
|Монпелье
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 20
|14
|10.
|Метц
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|10 - 20
|14
|11.
|Брест
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 20
|14
|12.
|Клермон
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 25
|14
|13.
|Анже
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|16 - 21
|13
|14.
|Лион
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 18
|13
|15.
|Нант
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 16
|13
|16.
|Монако
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 16
|13
|17.
|Бордо
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 38
|11
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 24
|11
|19.
|Труа
|0:1 Заявка
|13
|3
|1
|9
|11 - 27
|10
|20.
|Лорьян
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 29
|8
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Клермон 1:1 Бордо
Исход игры
Клермон
47.1% (56)
Ничья
25.2% (30)
Бордо
27.7% (33)
Тотал 2.5
Больше
51.69% (61)
Меньше
48.31% (57)
Обе команды забьют
Да
69.49% (82)
Нет
30.51% (36)
Популярный счёт
2:1 Клермон
29.4% (35)
1:1 Ничья
19.3% (23)
1:2 Бордо
16% (19)
1:0 Клермон
15.1% (18)
0:1 Бордо
8.4% (10)
2:2 Ничья
3.4% (4)
0:2 Бордо
2.5% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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