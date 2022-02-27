Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Удар от ворот произведет Бордо

94' Гастьен Йоан из команды Клермон наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

93' Должен был быть гол! Рашани Эльбасан имел отличный шанс, но Гаэтан Пуссен не дал голу состоятся!

92' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Зедатка Аким выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Адли Ясин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

88' Унтонджи Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Онана Жан пробует нанести удар издали, но Упарин Джоко держит все под контролем

84' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Фильо Марсело выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Гастьен Йоан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

80' Тактическая замена. Том Лаку уходит с поля и его заменяет Пембеле Тимоте

80' Ох, нехорошо это выглядит. Том Лаку получил травму и медбригада забирает его с поля.

80' Том Лаку на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Фильо Марсело выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Бертомье Жезон из команды Клермон навешивает со штрафного, но никто из своих не был вовремя на мяче.

76' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Менса Гидеон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Грегерсен Стиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Гастьен Йоан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Секу Мара из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

71' Джоко Упарин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Бордо выполняет удар от ворот.

68' Бертомье Жезон из команды Клермон навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

68' Пуссен Гаэтан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Ахмедходжич Анел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Грегерсен Стиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

66' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Гастьен Йоан из команды Клермон высоко подбросил мяч, чтобы его поймал Гаэтан Пуссен, но его отбил вратарь на угловой.

65' Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Клермон выполняет удар от ворот.

64' Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Тактическая замена. Уден Реми уходит с поля и его заменяет Секу Мара

62' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Адли Ясин из команды Бордо делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

59' Фильо Марсело выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Фильо Марсело выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Безумный фол. Том Лаку грубо играет против соперника. Пострадал Рашани Эльбасан

55' Пуссен Гаэтан взял и забрал мяч на выходе

55' Адли Ясин из команды Бордо попытался ударить издали. Случился неловкий рикошет, но Упарин Джоко все равно смог отбить мяч.

54' Матч возобновится спорным мячом

53' Матч возобновлен

53' Ох, нехорошо это выглядит. Рашани Эльбасан получил травму и медбригада забирает его с поля.

53' Рашани Эльбасан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Матч возобновится спорным мячом

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Матч возобновлен

50' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

49' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Джоко Упарин взял и забрал мяч на выходе

47' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Джоко Упарин взял и забрал мяч на выходе

47' Том Лаку из команды Бордо отправил кросс в штрафную...

46' Ожье Флоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота