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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Клермон
1:1
Конец матча

Стадион:
Бордо
0'
0:1
13' Гол
Гилавоги Жошуа
1:1
32' Гол
Рашани Эльбасан
44' Желтая карточка
Ахмедходжич Анел
48' Желтая карточка
Абдул-Самед Салис
76' Желтая карточка
Фильо Марсело
90'+5

Ход матча

13'
0:1
Гилавоги Жошуа
(Грегерсен Стиан)
32'
Рашани Эльбасан
(Зедатка Аким)
1:1
44'
 
Ахмедходжич Анел
48'
Абдул-Самед Салис
 
63'
 
Мара Секу
Уден Реми
63'
Аллевина Джим
Да Кунья Лукас
 
63'
Бертомье Жезон
Маньен Йоанн
 
76'
 
Фильо Марсело
80'
 
Пембеле Тимоте
Лакукс Том
81'
 
Ньянг М'Байе
Хван Ый-Чжо
87'
 
Игнатенко Даниил
Онана Жан

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 119
Клермон 47.1% (56)
X 25.2% (30)
Бордо 27.7% (33)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
40
Джоко
Упарин
20
Зедатка
Аким
21
Ожье
Флоран
4
Унтонджи
Седрик
12
Н'Симба
Виталь
19
Абдул-Самед
Салис
25
Гастьен
Йоан
7
Маньен
Йоанн
10
Да
Кунья
Лукас
27
Байо
Мохамед
18
Рашани
Эльбасан
16
Пуссен
Гаэтан
2
Грегерсен
Стиан
15
Фильо
Марсело
5
Ахмедходжич
Анел
27
Лакукс
Том
8
Онана
Жан
23
Гилавоги
Жошуа
14
Менса
Гидеон
28
Уден
Реми
18
Хван
Ый-Чжо
19
Адли
Ясин
Клермон
4-3-3
Бордо
3-4-3

История личных встреч

Клермон
Бордо

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

Л1
0:2
К
0:1
ТМК
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байо Мохамед 10 (1) 0.38
Рашани Эльбасан 6 0.23
Бертомье Жезон 1 0.04
Н'Симба Виталь 1 0.04
Аллевина Джим 1 0.04
Доссу Жодель 1 0.04
Телль Жордан 1 0.04
Ожье Флоран 1 0.04
Унтонджи Седрик 1 0.04
Маньен Йоанн 1 0.04
Да Кунья Лукас 1 0.04
Зедатка Аким 0 0
Гастьен Йоан 0 0
Бордо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хван Ый-Чжо 10 0.38
Элис Альберт 9 0.35
Уден Реми 4 0.15
Онана Жан 2 0.08
Бриан Джимми 2 (1) 0.08
Адли Ясин 1 0.04
Грегерсен Стиан 1 0.04
Калу Самуэль 1 0.04
Мангаш Рикарду 1 0.04
Пембеле Тимоте 1 0.04
Мешер Андре 1 0.04
Гилавоги Жошуа 1 0.04
Ньянг М'Байе 1 0.04
Мара Секу 1 0.04
Дилросун Джавайро 0 0
Косельни Лоран 0 0
Франсержио Родригес 0 0
Башич Тома 0 0
Менса Гидеон 0 0
Ахмедходжич Анел 0 0

Карточки

Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абдул-Самед Салис 7 1
Гастьен Йоан 5 2
Сейду Алиду 2 1
Pascal Gastien 2 1
Ожье Флоран 3 0
Зедатка Аким 3 0
Yadaly Diaby 1 1
Рашани Эльбасан 2 0
Унтонджи Седрик 2 0
Доссу Жодель 2 0
Н'Симба Виталь 2 0
Амель Пьер-Ив 2 0
Хауи Саиф-Эдин 1 0
Киэ Грежон 1 0
Менди Ариал 1 0
Биллонг Жан-Клод 1 0
Телль Жордан 1 0
Маньен Йоанн 1 0
Аллевина Джим 1 0
Бордо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Франсержио Родригес 5 0
Грегерсен Стиан 4 0
Кватенг Энок 4 0
Адли Ясин 4 0
Онана Жан 2 1
Сиссоко Иссуф 2 1
Уден Реми 3 0
Отавио II 3 0
Пембеле Тимоте 3 0
Лакукс Том 3 0
Косельни Лоран 2 0
Мешер Андре 2 0
Гилавоги Жошуа 2 0
Ньянг М'Байе 2 0
Дилросун Джавайро 2 0
Хван Ый-Чжо 2 0
Элис Альберт 2 0
Мангаш Рикарду 2 0
Игнатенко Даниил 0 1
Бриан Джимми 1 0
Фильо Марсело 1 0
Костиль Бенуа 1 0
Калу Самуэль 1 0
Пуссен Гаэтан 1 0
Ахмедходжич Анел 1 0
Мара Секу 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
17
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
2
13%
3
18%
1-15
2
13%
3
18%
16-30
4
25%
2
12%
31-45
3
19%
6
35%
46-60
4
25%
1
6%
61-75
1
6%
2
12%
76-90

Пропущено

15
39
7 В 1-м тайме 20
8 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
2
13%
3
8%
1-15
3
20%
5
13%
16-30
2
13%
12
31%
31-45
3
20%
6
15%
46-60
1
7%
8
21%
61-75
4
27%
5
13%
76-90

Забито

12
20
2 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 15
2
17%
1
5%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
2
17%
2
10%
46-60
1
8%
3
15%
61-75
7
58%
7
35%
76-90

Пропущено

26
25
11 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
2
8%
0
0%
1-15
3
12%
2
8%
16-30
6
23%
10
40%
31-45
5
19%
3
12%
46-60
4
15%
4
16%
61-75
6
23%
6
24%
76-90

Забито

28
37
10 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 11
7 Не забивали 6
4
14%
4
11%
1-15
2
7%
7
19%
16-30
4
14%
5
14%
31-45
5
18%
8
22%
46-60
5
18%
4
11%
61-75
8
29%
9
24%
76-90

Пропущено

41
64
18 В 1-м тайме 32
23 Во 2-м тайме 32
13 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 25
4
10%
3
5%
1-15
6
15%
7
11%
16-30
8
20%
22
34%
31-45
8
20%
9
14%
46-60
5
12%
12
19%
61-75
10
24%
11
17%
76-90

Результаты последних матчей

Клермон
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Марсель - Клермон 0:2 Клермон - Сент-Этьен 1:2 Ницца - Клермон 0:1 Клермон - Ренн 2:1
Клермон - Страсбург 0:2 Монако - Клермон 4:0 Клермон - Реймс 0:0 Бастия - Клермон 2:0 ЖС Чемин Бас д'Авигнон - Клермон 0:4 Анже - Клермон 0:1 Монпелье - Клермон 1:0 Клермон - Ланс 2:2 Реймс - Клермон 1:0 Клермон - Ницца 1:2 Сент-Этьен - Клермон 3:2 Клермон - Марсель 0:1 Нант - Клермон 2:1 Клермон - Лилль 1:0 Лорьян - Клермон 1:1 Клермон - Монако 1:3
Бордо
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Бордо - Монако 1:1 Ланс - Бордо 3:2 Реймс - Бордо 5:0 Бордо - Страсбург 4:3
Ренн - Бордо 6:0 Бордо - Марсель 0:1 Брест - Бордо 3:0 Бордо - Лилль 2:3 Бордо - Ле Жюмо М'Зуасиа 10:0 Труа - Бордо 1:2 Бордо - Лион 2:2 Страсбург - Бордо 5:2 Бордо - Брест 1:2 Метц - Бордо 3:3 Бордо - ПСЖ 2:3 Бордо - Реймс 3:2 Лорьян - Бордо 1:1 Бордо - Нант 1:1 Монако - Бордо 3:0 Бордо - Ренн 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 26 19 5 2 56 - 23 62
2. Марсель 1:0 Заявка 26 14 7 5 39 - 24 49
3. Ницца Заявка 26 14 5 7 38 - 21 46
4. Ренн Заявка 26 13 4 9 51 - 25 43
5. Страсбург Заявка 26 12 7 7 48 - 31 43
6. Ланс Заявка 26 11 7 8 42 - 37 40
7. Лион Заявка 25 10 9 6 34 - 31 39
8. Нант Заявка 26 11 6 9 34 - 29 39
9. Монако Заявка 26 10 8 8 39 - 29 38
10. Монпелье Заявка 26 11 4 11 41 - 38 37
11. Лилль Заявка 25 9 9 7 32 - 35 36
12. Брест Заявка 26 8 8 10 34 - 38 32
13. Реймс Заявка 26 7 10 9 30 - 30 31
14. Анже Заявка 26 7 8 11 31 - 38 29
15. Клермон Заявка 26 7 7 12 27 - 42 28
16. Лорьян Заявка 26 5 9 12 21 - 39 24
17. Бордо Заявка 26 4 10 12 38 - 63 22
18. Сент-Этьен Заявка 26 5 7 14 27 - 50 22
19. Метц Заявка 26 4 10 12 25 - 45 22
20. Труа 0:1 Заявка 26 5 6 15 22 - 41 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 12 1 0 31 - 7 37
2. Ренн Заявка 13 9 1 3 31 - 9 28
3. Лион Заявка 13 7 5 1 23 - 13 26
4. Нант Заявка 13 8 2 3 22 - 13 26
5. Монако Заявка 14 7 4 3 26 - 13 25
6. Страсбург Заявка 13 7 3 3 27 - 13 24
7. Монпелье Заявка 14 7 2 5 24 - 18 23
8. Ланс Заявка 13 6 5 2 23 - 14 23
9. Ницца Заявка 13 6 3 4 18 - 14 20
10. Лилль Заявка 12 5 5 2 15 - 16 20
11. Марсель 1:0 Заявка 13 5 5 3 22 - 15 20
12. Брест Заявка 13 5 3 5 20 - 18 18
13. Анже Заявка 13 5 1 7 15 - 17 16
14. Реймс Заявка 12 4 4 4 17 - 12 16
15. Лорьян Заявка 12 4 4 4 10 - 10 16
16. Клермон Заявка 13 3 5 5 14 - 17 14
17. Бордо Заявка 13 2 5 6 20 - 25 11
18. Сент-Этьен Заявка 13 2 5 6 16 - 26 11
19. Труа 0:1 Заявка 13 2 5 6 11 - 14 11
20. Метц Заявка 13 1 5 7 15 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель 1:0 Заявка 13 9 2 2 17 - 9 29
2. Ницца Заявка 13 8 2 3 20 - 7 26
3. ПСЖ Заявка 13 7 4 2 25 - 16 25
4. Страсбург Заявка 13 5 4 4 21 - 18 19
5. Ланс Заявка 13 5 2 6 19 - 23 17
6. Лилль Заявка 13 4 4 5 17 - 19 16
7. Реймс Заявка 14 3 6 5 13 - 18 15
8. Ренн Заявка 13 4 3 6 20 - 16 15
9. Монпелье Заявка 12 4 2 6 17 - 20 14
10. Метц Заявка 13 3 5 5 10 - 20 14
11. Брест Заявка 13 3 5 5 14 - 20 14
12. Клермон Заявка 13 4 2 7 13 - 25 14
13. Анже Заявка 13 2 7 4 16 - 21 13
14. Лион Заявка 12 3 4 5 11 - 18 13
15. Нант Заявка 13 3 4 6 12 - 16 13
16. Монако Заявка 12 3 4 5 13 - 16 13
17. Бордо Заявка 13 2 5 6 18 - 38 11
18. Сент-Этьен Заявка 13 3 2 8 11 - 24 11
19. Труа 0:1 Заявка 13 3 1 9 11 - 27 10
20. Лорьян Заявка 14 1 5 8 11 - 29 8
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Gabriel Montpied. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 119
Клермон 47.1% (56)
X 25.2% (30)
Бордо 27.7% (33)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Клермон 1:1 Бордо онлайн


Прогнозы на матч Клермон 1:1 Бордо

Исход игры
Клермон
47.1% (56)
Ничья
25.2% (30)
Бордо
27.7% (33)
Тотал 2.5
Больше
51.69% (61)
Меньше
48.31% (57)
Обе команды забьют
Да
69.49% (82)
Нет
30.51% (36)
Популярный счёт
2:1 Клермон
29.4% (35)
1:1 Ничья
19.3% (23)
1:2 Бордо
16% (19)
1:0 Клермон
15.1% (18)
0:1 Бордо
8.4% (10)
2:2 Ничья
3.4% (4)
0:2 Бордо
2.5% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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