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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Сент-Этьен
3:2
Конец матча

Стадион:
Клермон
0'
0:1
59' Гол
Байо Мохамед
0:2
64' Гол
Бертомье Жезон
68' Желтая карточка
Биллонг Жан-Клод
72' Желтая карточка
Трауко Мигель
1:2
78' Гол
Норден Арно
2:2
90' Гол
Крассо Жан-Филипп
3:2
90' Гол
Соу Саиду
90'+6
40
Грин
Этьен
8
Камара
Махди
4
Соу
Саиду
5
Колодзейчак
Тимоти
11
Сильва
Габриэль
6
Гурна-Дуат
Люка
28
Юссуф
Зейду
29
Муэффек
Аймен
7
Будебуз
Риад
21
Амума
Ромен
10
Хазри
Вахби
1
Десма
Артур
20
Зедатка
Аким
4
Унтонджи
Седрик
21
Ожье
Флоран
12
Н'Симба
Виталь
19
Абдул-Самед
Салис
10
Иглесиас
Хонатан
11
Аллевина
Джим
8
Бертомье
Жезон
18
Рашани
Эльбасан
27
Байо
Мохамед
Сент-Этьен
4-3-1-2
Клермон
4-2-3-1

Ход матча

39'
Трауко Мигель
Сильва Габриэль
 
46'
Буанга Денис
Муэффек Аймен
 
55'
 
Биллонг Жан-Клод
Унтонджи Седрик
59'
0:1
Байо Мохамед
64'
0:2
Бертомье Жезон
(Аллевина Джим)
66'
Норден Арно
Юссуф Зейду
 
67'
Крассо Жан-Филипп
Амума Ромен
 
68'
 
Биллонг Жан-Клод
70'
 
Хауи Саиф-Эдин
Бертомье Жезон
70'
 
Доссу Жодель
Рашани Эльбасан
72'
Трауко Мигель
 
78'
Норден Арно
1:2
82'
Рамирес Игнасио
Гурна-Дуат Люка
 
87'
 
Амель Пьер-Ив
Байо Мохамед
88'
 
Телль Жордан
Аллевина Джим
90'
Крассо Жан-Филипп
(Норден Арно)
2:2
90'
Соу Саиду
(Норден Арно)
3:2

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 12 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 2
  • 0 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

История личных встреч

Сент-Этьен
Клермон

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

История матчей

ТМК
2:3
ТМК
1:1
ТМК
3:1
ТМС
2:1
К
0:2
ТМС
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Этьен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хазри Вахби 7 (3) 0.54
Соу Саиду 2 0.15
Норден Арно 1 0.08
Колодзейчак Тимоти 1 0.08
Крассо Жан-Филипп 1 0.08
Буанга Денис 1 0.08
Наде Микаэль 1 0.08
Аушиш Адиль 0 0
Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байо Мохамед 7 0.54
Рашани Эльбасан 4 0.31
Бертомье Жезон 1 0.08
Н'Симба Виталь 1 0.08
Доссу Жодель 1 0.08
Гастьен Йоан 0 0
Телль Жордан 0 0
Аллевина Джим 0 0

Карточки

Сент-Этьен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Махди 3 0
Масон Иван 3 0
Юссуф Зейду 1 1
Колодзейчак Тимоти 2 0
Хазри Вахби 2 0
Амума Ромен 2 0
Буанга Денис 2 0
Гурна-Дуат Люка 2 0
Соу Саиду 2 0
Грин Этьен 0 1
Трауко Мигель 1 0
Мукуди Ароль 1 0
Норден Арно 1 0
Неу Иван 1 0
Наде Микаэль 1 0
Аушиш Адиль 1 0
Сабан Матис 1 0
Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гастьен Йоан 2 2
Ожье Флоран 2 0
Абдул-Самед Салис 2 0
Рашани Эльбасан 1 0
Хауи Саиф-Эдин 1 0
Зедатка Аким 1 0
Н'Симба Виталь 1 0
Менди Ариал 1 0
Биллонг Жан-Клод 1 0
Телль Жордан 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
8
0 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
33%
1
13%
61-75
6
67%
4
50%
76-90

Пропущено

12
20
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
17%
2
10%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
2
17%
5
25%
31-45
4
33%
4
20%
46-60
1
8%
3
15%
61-75
2
17%
4
20%
76-90

Забито

6
7
6 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
4
67%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

15
7
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
7%
1
14%
1-15
3
20%
2
29%
16-30
2
13%
1
14%
31-45
1
7%
2
29%
46-60
5
33%
0
0%
61-75
3
20%
1
14%
76-90

Забито

15
15
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
1
7%
2
13%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
4
27%
1
7%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
3
20%
3
20%
61-75
6
40%
4
27%
76-90

Пропущено

27
27
11 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
3
11%
3
11%
1-15
4
15%
4
15%
16-30
4
15%
6
22%
31-45
5
19%
6
22%
46-60
6
22%
3
11%
61-75
5
19%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Этьен
(20 матчей)
5%
45%
50%
1 победа 9 ничьих 10 поражений
Метц - Сент-Этьен 1:1 Сент-Этьен - Анже 2:2 Страсбург - Сент-Этьен 5:1 Сент-Этьен - Лион 1:1
Сент-Этьен - Ницца 0:3 Монако - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Бордо 1:2 Монпелье - Сент-Этьен 2:0 Марсель - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Лилль 1:1 Ланс - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Лорьян 1:1 Айнтрахт Фр - Сент-Этьен 2:1 Сент-Этьен - Марсель 1:2 Сент-Этьен - Клермон 2:3 Сент-Этьен - Гренобль 2:1 Сент-Этьен - Бур-Перонна 1:1 Сент-Этьен - Ле Пюи 2:2 Сент-Этьен - Дижон 0:1 Лилль - Сент-Этьен 0:0
Клермон
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Клермон - Марсель 0:1 Нант - Клермон 2:1 Клермон - Лилль 1:0 Лорьян - Клермон 1:1
Клермон - Монако 1:3 Ренн - Клермон 6:0 Клермон - Брест 1:1 ПСЖ - Клермон 4:0 Клермон - Метц 2:2 Лион - Клермон 3:3 Клермон - Труа 2:0 Бордо - Клермон 0:2 Сент-Этьен - Клермон 2:3 Клермон - УНФП 1:0 Клермон - Монпелье 3:2 Клермон - Родез 2:2 Клермон - Труа 2:1 Кан - Клермон 2:1 Клермон - Сошо 3:1 Гренобль - Клермон 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 11 1 1 29 - 13 34
2. Ницца 0:0 Заявка 13 7 4 2 24 - 9 24
3. Ланс Заявка 13 7 3 3 25 - 14 24
4. Марсель Заявка 13 6 5 2 20 - 13 23
5. Ренн Заявка 12 5 4 3 18 - 11 19
6. Лион Заявка 12 5 4 3 20 - 17 19
7. Страсбург Заявка 13 5 3 5 24 - 18 18
8. Нант Заявка 13 5 3 5 18 - 16 18
9. Монако Заявка 13 5 3 5 17 - 16 18
10. Анже Заявка 13 4 6 3 19 - 16 18
11. Монпелье 0:0 Заявка 13 4 5 4 20 - 19 17
12. Лилль Заявка 13 4 4 5 16 - 19 16
13. Лорьян Заявка 13 3 6 4 13 - 20 15
14. Клермон Заявка 13 3 4 6 16 - 26 13
15. Труа Заявка 13 3 4 6 13 - 21 13
16. Реймс Заявка 13 2 6 5 14 - 17 12
17. Брест Заявка 13 2 6 5 16 - 21 12
18. Бордо Заявка 13 2 6 5 18 - 27 12
19. Сент-Этьен Заявка 13 1 6 6 15 - 28 9
20. Метц Заявка 13 1 5 7 13 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 6 0 0 16 - 5 18
2. Лион Заявка 7 4 3 0 15 - 8 15
3. Монпелье 0:0 Заявка 7 4 2 1 14 - 8 14
4. Ланс Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
5. Ренн Заявка 6 4 1 1 11 - 3 13
6. Страсбург Заявка 7 4 1 2 17 - 7 13
7. Нант Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
8. Ницца 0:0 Заявка 7 3 4 0 13 - 6 12
9. Марсель Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
10. Лорьян Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
11. Лилль Заявка 6 3 2 1 8 - 8 11
12. Монако Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
13. Анже Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
14. Клермон Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
15. Сент-Этьен Заявка 7 1 4 2 9 - 12 7
16. Реймс Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
17. Брест Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
18. Труа Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
19. Бордо Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
20. Метц Заявка 6 0 3 3 6 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 5 1 1 13 - 8 16
2. Ницца 0:0 Заявка 6 4 0 2 11 - 3 12
3. Марсель Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
4. Ланс Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
5. Монако Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
6. Анже Заявка 7 1 5 1 9 - 8 8
7. Труа Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
8. Реймс Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
9. Ренн Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
10. Бордо Заявка 6 1 3 2 8 - 14 6
11. Брест Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
12. Лилль Заявка 7 1 2 4 8 - 11 5
13. Страсбург Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
14. Нант Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
15. Метц Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
16. Клермон Заявка 7 1 2 4 9 - 19 5
17. Лорьян Заявка 7 0 4 3 6 - 15 4
18. Лион Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
19. Монпелье 0:0 Заявка 6 0 3 3 6 - 11 3
20. Сент-Этьен Заявка 6 0 2 4 6 - 16 2
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Новости матча
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 136
Сент-Этьен 62.5% (85)
X 29.4% (40)
Клермон 8.1% (11)
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Где смотреть матч Сент-Этьен 3:2 Клермон онлайн


Прогнозы на матч Сент-Этьен 3:2 Клермон

Исход игры
Сент-Этьен
62.5% (85)
Ничья
29.4% (40)
Клермон
8.1% (11)
Тотал 2.5
Больше
34.59% (46)
Меньше
65.41% (87)
Обе команды забьют
Да
60.9% (81)
Нет
39.1% (52)
Популярный счёт
1:1 Ничья
25.7% (35)
1:0 Сент-Этьен
25.7% (35)
2:1 Сент-Этьен
22.8% (31)
2:0 Сент-Этьен
8.8% (12)
1:2 Клермон
5.1% (7)
3:1 Сент-Этьен
2.2% (3)
0:1 Клермон
2.2% (3)
2:2 Ничья
2.2% (3)
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