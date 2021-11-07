Франция: Лига 1 2021-2022
3:2
Конец матча
Стадион: Жоффруа Гишар
0:1
59' ГолБайо Мохамед
0:2
64' ГолБертомье Жезон
68' Желтая карточкаБиллонг Жан-Клод
72' Желтая карточкаТрауко Мигель
1:2
78' ГолНорден Арно
2:2
90' ГолКрассо Жан-Филипп
3:2
90' ГолСоу Саиду
40
Грин
Этьен
28
Юссуф
Зейду
21
Амума
Ромен
10
Хазри
Вахби
20
Зедатка
Аким
21
Ожье
Флоран
27
Байо
Мохамед
- Основной состав
-
40 Грин ЭтьенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Амума РоменНападающий
-
10 Хазри ВахбиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Наде МикаэльЗащитник
- Защитник
-
27 Масон ИванЗащитник
-
25 Диуссе АссанПолузащитник
- Нападающий
-
18 Норден АрноНападающий
-
20 Буанга ДенисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пюэль Клод
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Зедатка АкимЗащитник
- Защитник
-
21 Ожье ФлоранЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Байо МохамедНападающий
- Запасные игроки
-
40 Джоко УпаринВратарь
- Защитник
-
15 Менди АриалЗащитник
-
36 Сейду АлидуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Доссу ЖодельПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Pascal Gastien
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
59'
0:1
64'
0:2
68'
72'
78'
1:2
90'
2:2
90'
3:2
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
12 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 4
-
9 Угловые 2
-
0 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
История личных встреч
Сент-Этьен
Клермон
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
6 матчей
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Этьен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хазри Вахби
|7 (3)
|0.54
|Соу Саиду
|2
|0.15
|Норден Арно
|1
|0.08
|Колодзейчак Тимоти
|1
|0.08
|Крассо Жан-Филипп
|1
|0.08
|Буанга Денис
|1
|0.08
|Наде Микаэль
|1
|0.08
|Аушиш Адиль
|0
|0
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байо Мохамед
|7
|0.54
|Рашани Эльбасан
|4
|0.31
|Бертомье Жезон
|1
|0.08
|Н'Симба Виталь
|1
|0.08
|Доссу Жодель
|1
|0.08
|Гастьен Йоан
|0
|0
|Телль Жордан
|0
|0
|Аллевина Джим
|0
|0
Карточки
Сент-Этьен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Махди
|3
|0
|Масон Иван
|3
|0
|Юссуф Зейду
|1
|1
|Колодзейчак Тимоти
|2
|0
|Хазри Вахби
|2
|0
|Амума Ромен
|2
|0
|Буанга Денис
|2
|0
|Гурна-Дуат Люка
|2
|0
|Соу Саиду
|2
|0
|Грин Этьен
|0
|1
|Трауко Мигель
|1
|0
|Мукуди Ароль
|1
|0
|Норден Арно
|1
|0
|Неу Иван
|1
|0
|Наде Микаэль
|1
|0
|Аушиш Адиль
|1
|0
|Сабан Матис
|1
|0
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гастьен Йоан
|2
|2
|Ожье Флоран
|2
|0
|Абдул-Самед Салис
|2
|0
|Рашани Эльбасан
|1
|0
|Хауи Саиф-Эдин
|1
|0
|Зедатка Аким
|1
|0
|Н'Симба Виталь
|1
|0
|Менди Ариал
|1
|0
|Биллонг Жан-Клод
|1
|0
|Телль Жордан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
8
0 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
33%
1
13%
61-75
6
67%
4
50%
76-90
Пропущено
12
20
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
17%
2
10%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
2
17%
5
25%
31-45
4
33%
4
20%
46-60
1
8%
3
15%
61-75
2
17%
4
20%
76-90
Забито
6
7
6 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
4
67%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
15
7
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
7%
1
14%
1-15
3
20%
2
29%
16-30
2
13%
1
14%
31-45
1
7%
2
29%
46-60
5
33%
0
0%
61-75
3
20%
1
14%
76-90
Забито
15
15
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
1
7%
2
13%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
4
27%
1
7%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
3
20%
3
20%
61-75
6
40%
4
27%
76-90
Пропущено
27
27
11 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
3
11%
3
11%
1-15
4
15%
4
15%
16-30
4
15%
6
22%
31-45
5
19%
6
22%
46-60
6
22%
3
11%
61-75
5
19%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Этьен
(20 матчей)
5%
45%
50%
1 победа 9 ничьих 10 поражений
Метц - Сент-Этьен 1:1 Сент-Этьен - Анже 2:2 Страсбург - Сент-Этьен 5:1 Сент-Этьен - Лион 1:1
Сент-Этьен - Ницца 0:3 Монако - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Бордо 1:2 Монпелье - Сент-Этьен 2:0 Марсель - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Лилль 1:1 Ланс - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Лорьян 1:1 Айнтрахт Фр - Сент-Этьен 2:1 Сент-Этьен - Марсель 1:2 Сент-Этьен - Клермон 2:3 Сент-Этьен - Гренобль 2:1 Сент-Этьен - Бур-Перонна 1:1 Сент-Этьен - Ле Пюи 2:2 Сент-Этьен - Дижон 0:1 Лилль - Сент-Этьен 0:0
Клермон
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Клермон - Марсель 0:1 Нант - Клермон 2:1 Клермон - Лилль 1:0 Лорьян - Клермон 1:1
Клермон - Монако 1:3 Ренн - Клермон 6:0 Клермон - Брест 1:1 ПСЖ - Клермон 4:0 Клермон - Метц 2:2 Лион - Клермон 3:3 Клермон - Труа 2:0 Бордо - Клермон 0:2 Сент-Этьен - Клермон 2:3 Клермон - УНФП 1:0 Клермон - Монпелье 3:2 Клермон - Родез 2:2 Клермон - Труа 2:1 Кан - Клермон 2:1 Клермон - Сошо 3:1 Гренобль - Клермон 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|29 - 13
|34
|2.
|Ницца
|0:0 Заявка
|13
|7
|4
|2
|24 - 9
|24
|3.
|Ланс
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 14
|24
|4.
|Марсель
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|20 - 13
|23
|5.
|Ренн
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 11
|19
|6.
|Лион
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 17
|19
|7.
|Страсбург
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|24 - 18
|18
|8.
|Нант
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 16
|18
|9.
|Монако
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 16
|18
|10.
|Анже
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|19 - 16
|18
|11.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|13
|4
|5
|4
|20 - 19
|17
|12.
|Лилль
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 19
|16
|13.
|Лорьян
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 20
|15
|14.
|Клермон
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 26
|13
|15.
|Труа
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 21
|13
|16.
|Реймс
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|14 - 17
|12
|17.
|Брест
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 21
|12
|18.
|Бордо
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|18 - 27
|12
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|15 - 28
|9
|20.
|Метц
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|13 - 27
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 5
|18
|2.
|Лион
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 8
|15
|3.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 8
|14
|4.
|Ланс
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 6
|14
|5.
|Ренн
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 3
|13
|6.
|Страсбург
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|17 - 7
|13
|7.
|Нант
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|8.
|Ницца
|0:0 Заявка
|7
|3
|4
|0
|13 - 6
|12
|9.
|Марсель
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|10.
|Лорьян
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|11.
|Лилль
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 8
|11
|12.
|Монако
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|13.
|Анже
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|14.
|Клермон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|16.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|17.
|Брест
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|18.
|Труа
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|19.
|Бордо
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|20.
|Метц
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 8
|16
|2.
|Ницца
|0:0 Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 3
|12
|3.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|4.
|Ланс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|5.
|Монако
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|6.
|Анже
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|9 - 8
|8
|7.
|Труа
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|8.
|Реймс
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|9.
|Ренн
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|10.
|Бордо
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 14
|6
|11.
|Брест
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|12.
|Лилль
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 11
|5
|13.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|14.
|Нант
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|15.
|Метц
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|16.
|Клермон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 19
|5
|17.
|Лорьян
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 15
|4
|18.
|Лион
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|19.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 11
|3
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 16
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Сент-Этьен 3:2 Клермон
Исход игры
Сент-Этьен
62.5% (85)
Ничья
29.4% (40)
Клермон
8.1% (11)
Тотал 2.5
Больше
34.59% (46)
Меньше
65.41% (87)
Обе команды забьют
Да
60.9% (81)
Нет
39.1% (52)
Популярный счёт
1:1 Ничья
25.7% (35)
1:0 Сент-Этьен
25.7% (35)
2:1 Сент-Этьен
22.8% (31)
2:0 Сент-Этьен
8.8% (12)
1:2 Клермон
5.1% (7)
3:1 Сент-Этьен
2.2% (3)
0:1 Клермон
2.2% (3)
2:2 Ничья
2.2% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!