Стадион: Сапуто
0:0
Конец матча
Ход матча
13
Тойе
Мейсон
30
Киото
Ромель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Тойе МейсонНападающий
-
30 Киото РомельНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Камара КейНападающий
-
-
-
28 Коне Исмаэль
-
Главный тренер: Wilfried Nancy
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Грей ТэйвонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
80 Хаак ДжастинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Talles MagnoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Барраса ЛуисВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Овусу СэмюэлПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Nick Cushing
История личных встреч
Клёб де Фут Монреаль
Нью-Йорк Сити
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 6 побед
15 матчей
13.3%
26.7%
60%
2 победы 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
6.7%
40%
53.3%
1 победа 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
13.3%
46.7%
40%
2 победы 7 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Киото Ромель
|9 (2)
|0.41
|Михайлович Джордже
|7
|0.32
|Камара Кей
|3
|0.14
|Торрес Хоакин
|3
|0.14
|Бро-Гийяр Закари
|2
|0.09
|Уотерман Джоэль
|2
|0.09
|Тойе Мейсон
|2
|0.09
|Шуэньер Матьё
|2
|0.09
|Миллер Камаль
|1
|0.05
|Джонстон Алистер
|1
|0.05
|Лаппалайнен Ласси
|1
|0.05
|Коне Исмаэль
|1
|0.05
|Камашо Руди
|1
|0.05
|Ваньяма Виктор
|0
|0
|Хафиз Хуссейн Ахмед
|0
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастельянос Валентин
|13 (5)
|0.59
|Эбер Араужо
|6 (1)
|0.27
|Talles Magno
|5 (1)
|0.23
|Хавьер Тиаго
|4
|0.18
|Перейра Габриэл
|4
|0.18
|Калленс Александр
|3
|0.14
|Родригес Сантьяго
|2
|0.09
|Паркс Китон
|2
|0.09
|Моралес Максимильяно
|1
|0.05
|Глостер Кристофер
|1
|0.05
|Моралес Альфредо
|0
|0
|Жассон Андрес
|0
|0
Карточки
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уотерман Джоэль
|8
|0
|Ваньяма Виктор
|6
|0
|Коне Исмаэль
|5
|0
|Киото Ромель
|3
|1
|Миллер Камаль
|3
|1
|Камашо Руди
|4
|0
|Джонстон Алистер
|4
|0
|Пьетт Самуэль
|3
|0
|Торрес Хоакин
|3
|0
|Михайлович Джордже
|3
|0
|Matko Miljevic
|3
|0
|Хафиз Хуссейн Ахмед
|2
|0
|Лаппалайнен Ласси
|1
|0
|Бро-Гийяр Закари
|1
|0
|Бреза Себастьян
|1
|0
|Корбо Габриэле
|1
|0
|Бассонг Зохран
|1
|0
|Зухир Рида
|1
|0
|Jojea Kwizera
|1
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастельянос Валентин
|9
|0
|Моралес Альфредо
|6
|1
|Родригес Сантьяго
|6
|0
|Калленс Александр
|5
|0
|Асеведо Николас
|5
|0
|Мартинс Тьяго II
|3
|0
|Моралес Максимильяно
|2
|0
|Шано Максим
|2
|0
|Паркс Китон
|2
|0
|Хаак Джастин
|2
|0
|Talles Magno
|2
|0
|Хавьер Тиаго
|1
|0
|Джонсон Шон
|1
|0
|Зелалем Гедион
|1
|0
|Амундсен Мальте
|1
|0
|Грей Тэйвон
|1
|0
|Жассон Андрес
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
12
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
5
29%
29%
1
8%
1-15
2
12%
2
17%
16-30
2
12%
5
42%
31-45
5
29%
29%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
18%
2
17%
76-90
Пропущено
15
8
3 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 4
2
13%
2
25%
1-15
1
7%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
5
33%
0
0%
46-60
7
47%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
19
30
11 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 18
2 Забивали первыми 8
13 Не забивали 12
1
5%
6
20%
1-15
4
21%
2
7%
16-30
6
32%
4
13%
31-45
3
16%
8
27%
46-60
4
21%
5
17%
61-75
1
5%
5
17%
76-90
Пропущено
21
12
10 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
6
29%
2
17%
1-15
3
14%
2
17%
16-30
1
5%
1
8%
31-45
5
24%
2
17%
46-60
2
10%
1
8%
61-75
4
19%
4
33%
76-90
Забито
36
42
20 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 12
5 Не забивали 5
6
17%
7
17%
1-15
6
17%
4
10%
16-30
8
22%
9
21%
31-45
8
22%
9
21%
46-60
4
11%
6
14%
61-75
4
11%
7
17%
76-90
Пропущено
36
20
13 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 10
8
22%
4
20%
1-15
4
11%
4
20%
16-30
1
3%
2
10%
31-45
10
28%
2
10%
46-60
9
25%
2
10%
61-75
4
11%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Клёб де Фут Монреаль 4:0
Сиэтл Саундерс - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Шарлотт 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Остин 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 4:3 Клёб де Фут Монреаль - Реал Солт-Лейк 1:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Шарлотт - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 4:1 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Атланта Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 3:3 Клёб де Фут Монреаль - Крус Асуль 1:1 Нью-Йорк Сити - Клёб де Фут Монреаль 4:1
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 0:1 Даллас - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 4:2
Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:4 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 2:0 Нью-Йорк Сити - Рочестер Ринос 3:1 Нью-Йорк Сити - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:4 Нью-Йорк Сити - Реал Солт-Лейк 6:0 Нью-Йорк Сити - Сиэтл Саундерс 1:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|23
|12
|9
|2
|40 - 15
|45
|2.
|Нью-Йорк Сити
|22
|12
|6
|4
|41 - 21
|42
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|22
|11
|3
|8
|36 - 36
|36
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|22
|10
|6
|6
|34 - 25
|36
|5.
|Орландо Сити
|22
|8
|6
|8
|26 - 31
|30
|6.
|Коламбус Кру
|20
|7
|9
|4
|27 - 20
|30
|7.
|Цинциннати
|23
|7
|8
|8
|37 - 42
|29
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|22
|6
|9
|7
|32 - 34
|27
|9.
|Чикаго Файр
|23
|7
|6
|10
|24 - 28
|27
|10.
|Шарлотт
|22
|8
|2
|12
|25 - 31
|26
|11.
|Интер Майами
|22
|7
|5
|10
|26 - 37
|26
|12.
|Атланта Юнайтед
|22
|6
|7
|9
|29 - 33
|25
|13.
|Торонто
|23
|6
|5
|12
|30 - 39
|23
|14.
|Ди Си Юнайтед
|20
|5
|3
|12
|26 - 43
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|21
|14
|3
|4
|42 - 23
|45
|2.
|Остин
|23
|13
|5
|5
|47 - 28
|44
|3.
|Миннесота Юнайтед
|23
|10
|5
|8
|35 - 30
|35
|4.
|Даллас
|1:0
|23
|9
|8
|6
|33 - 25
|35
|5.
|Реал Солт-Лейк
|1:1
|23
|9
|7
|7
|29 - 28
|34
|6.
|Нэшвилл
|23
|8
|8
|7
|29 - 29
|32
|7.
|Портленд Тимберс
|23
|7
|10
|6
|39 - 35
|31
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:1
|22
|9
|3
|10
|30 - 28
|30
|9.
|Сиэтл Саундерс
|22
|9
|2
|11
|29 - 27
|29
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|23
|7
|6
|10
|25 - 38
|27
|11.
|Хьюстон Динамо
|23
|7
|4
|12
|28 - 37
|25
|12.
|Колорадо Рэпидс
|21
|6
|6
|9
|25 - 29
|24
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:1
|22
|5
|8
|9
|35 - 44
|23
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|24
|5
|5
|14
|19 - 42
|20
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|12
|8
|3
|1
|30 - 12
|27
|2.
|Филадельфия Юнион
|12
|7
|5
|0
|26 - 6
|26
|3.
|Шарлотт
|10
|7
|0
|3
|15 - 7
|21
|4.
|Интер Майами
|12
|6
|3
|3
|22 - 20
|21
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|11
|6
|1
|4
|18 - 14
|19
|6.
|Атланта Юнайтед
|11
|5
|4
|2
|20 - 15
|19
|7.
|Чикаго Файр
|12
|5
|4
|3
|12 - 8
|19
|8.
|Торонто
|12
|6
|1
|5
|20 - 19
|19
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|11
|4
|5
|2
|15 - 12
|17
|10.
|Орландо Сити
|11
|5
|0
|6
|15 - 20
|15
|11.
|Коламбус Кру
|9
|4
|3
|2
|12 - 5
|15
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|10
|3
|4
|3
|14 - 11
|13
|13.
|Цинциннати
|11
|3
|4
|4
|20 - 19
|13
|14.
|Ди Си Юнайтед
|11
|3
|2
|6
|16 - 19
|11
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|12
|9
|2
|1
|28 - 13
|29
|2.
|Реал Солт-Лейк
|1:1
|11
|7
|3
|1
|18 - 7
|24
|3.
|Даллас
|1:0
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|4.
|Колорадо Рэпидс
|11
|6
|3
|2
|17 - 8
|21
|5.
|Портленд Тимберс
|11
|5
|4
|2
|20 - 13
|19
|6.
|Сиэтл Саундерс
|11
|6
|1
|4
|19 - 13
|19
|7.
|Миннесота Юнайтед
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:1
|12
|6
|1
|5
|20 - 16
|19
|9.
|Остин
|10
|5
|3
|2
|25 - 12
|18
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|11
|5
|3
|3
|14 - 14
|18
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:1
|11
|4
|5
|2
|21 - 20
|17
|12.
|Хьюстон Динамо
|12
|4
|4
|4
|16 - 14
|16
|13.
|Нэшвилл
|10
|3
|5
|2
|13 - 11
|14
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|11
|3
|2
|6
|8 - 13
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|12
|7
|2
|3
|20 - 14
|23
|2.
|Филадельфия Юнион
|11
|5
|4
|2
|14 - 9
|19
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|11
|5
|2
|4
|18 - 22
|17
|4.
|Цинциннати
|12
|4
|4
|4
|17 - 23
|16
|5.
|Нью-Йорк Сити
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|6.
|Орландо Сити
|11
|3
|6
|2
|11 - 11
|15
|7.
|Коламбус Кру
|11
|3
|6
|2
|15 - 15
|15
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|11
|2
|4
|5
|17 - 22
|10
|9.
|Чикаго Файр
|11
|2
|2
|7
|12 - 20
|8
|10.
|Ди Си Юнайтед
|9
|2
|1
|6
|10 - 24
|7
|11.
|Атланта Юнайтед
|11
|1
|3
|7
|9 - 18
|6
|12.
|Шарлотт
|12
|1
|2
|9
|10 - 24
|5
|13.
|Интер Майами
|10
|1
|2
|7
|4 - 17
|5
|14.
|Торонто
|11
|0
|4
|7
|10 - 20
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|13
|8
|2
|3
|22 - 16
|26
|2.
|Нэшвилл
|13
|5
|3
|5
|16 - 18
|18
|3.
|Лос-Анджелес
|9
|5
|1
|3
|14 - 10
|16
|4.
|Миннесота Юнайтед
|11
|5
|1
|5
|15 - 16
|16
|5.
|Даллас
|1:0
|11
|3
|5
|3
|15 - 14
|14
|6.
|Портленд Тимберс
|12
|2
|6
|4
|19 - 22
|12
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:1
|10
|3
|2
|5
|10 - 12
|11
|8.
|Реал Солт-Лейк
|1:1
|12
|2
|4
|6
|11 - 21
|10
|9.
|Сиэтл Саундерс
|11
|3
|1
|7
|10 - 14
|10
|10.
|Хьюстон Динамо
|11
|3
|0
|8
|12 - 23
|9
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|12
|2
|3
|7
|11 - 24
|9
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|13
|2
|3
|8
|11 - 29
|9
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:1
|11
|1
|3
|7
|14 - 24
|6
|14.
|Колорадо Рэпидс
|10
|0
|3
|7
|8 - 21
|3
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию