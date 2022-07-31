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США: МЛС

2022

Стадион:
Клёб де Фут Монреаль
0:0
Конец матча
Нью-Йорк Сити
0'
35' Желтая карточка
Джонстон Алистер
53' Желтая карточка
Уотерман Джоэль
90'+4
41
Пантемис
Джеймс
16
Уотерман
Джоэль
4
Камашо
Руди
3
Миллер
Камаль
2
Ваньяма
Виктор
22
Джонстон
Алистер
6
Пьетт
Самуэль
8
Михайлович
Джордже
21
Лаппалайнен
Ласси
13
Тойе
Мейсон
30
Киото
Ромель
1
Джонсон
Шон
24
Грей
Тэйвон
5
Мартинс
Тьяго
II
6
Калленс
Александр
12
Амундсен
Мальте
10
Моралес
Максимильяно
80
Хаак
Джастин
38
Перейра
Габриэл
20
Родригес
Сантьяго
43
Talles
Magno
9
Эбер
Араужо
Клёб де Фут Монреаль
3-1-4-2
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Клёб де Фут Монреаль
Нью-Йорк Сити

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 6 побед

15 матчей

13.3%
26.7%
60%
2 победы 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

6.7%
40%
53.3%
1 победа 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

13.3%
46.7%
40%
2 победы 7 ничьих 6 побед

История матчей

М
4:1
М
1:0
М
2:1
М
3:1
М
0:2
М
0:0
М
1:1
М
3:0
М
0:1
М
1:1
М
1:3
М
1:1
М
2:3
М
1:2
М
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Клёб де Фут Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Киото Ромель 9 (2) 0.41
Михайлович Джордже 7 0.32
Камара Кей 3 0.14
Торрес Хоакин 3 0.14
Бро-Гийяр Закари 2 0.09
Уотерман Джоэль 2 0.09
Тойе Мейсон 2 0.09
Шуэньер Матьё 2 0.09
Миллер Камаль 1 0.05
Джонстон Алистер 1 0.05
Лаппалайнен Ласси 1 0.05
Коне Исмаэль 1 0.05
Камашо Руди 1 0.05
Ваньяма Виктор 0 0
Хафиз Хуссейн Ахмед 0 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастельянос Валентин 13 (5) 0.59
Эбер Араужо 6 (1) 0.27
Talles Magno 5 (1) 0.23
Хавьер Тиаго 4 0.18
Перейра Габриэл 4 0.18
Калленс Александр 3 0.14
Родригес Сантьяго 2 0.09
Паркс Китон 2 0.09
Моралес Максимильяно 1 0.05
Глостер Кристофер 1 0.05
Моралес Альфредо 0 0
Жассон Андрес 0 0

Карточки

Клёб де Фут Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уотерман Джоэль 8 0
Ваньяма Виктор 6 0
Коне Исмаэль 5 0
Киото Ромель 3 1
Миллер Камаль 3 1
Камашо Руди 4 0
Джонстон Алистер 4 0
Пьетт Самуэль 3 0
Торрес Хоакин 3 0
Михайлович Джордже 3 0
Matko Miljevic 3 0
Хафиз Хуссейн Ахмед 2 0
Лаппалайнен Ласси 1 0
Бро-Гийяр Закари 1 0
Бреза Себастьян 1 0
Корбо Габриэле 1 0
Бассонг Зохран 1 0
Зухир Рида 1 0
Jojea Kwizera 1 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастельянос Валентин 9 0
Моралес Альфредо 6 1
Родригес Сантьяго 6 0
Калленс Александр 5 0
Асеведо Николас 5 0
Мартинс Тьяго II 3 0
Моралес Максимильяно 2 0
Шано Максим 2 0
Паркс Китон 2 0
Хаак Джастин 2 0
Talles Magno 2 0
Хавьер Тиаго 1 0
Джонсон Шон 1 0
Зелалем Гедион 1 0
Амундсен Мальте 1 0
Грей Тэйвон 1 0
Жассон Андрес 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
12
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
5
29%
29%
1
8%
1-15
2
12%
2
17%
16-30
2
12%
5
42%
31-45
5
29%
29%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
18%
2
17%
76-90

Пропущено

15
8
3 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 4
2
13%
2
25%
1-15
1
7%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
5
33%
0
0%
46-60
7
47%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

19
30
11 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 18
2 Забивали первыми 8
13 Не забивали 12
1
5%
6
20%
1-15
4
21%
2
7%
16-30
6
32%
4
13%
31-45
3
16%
8
27%
46-60
4
21%
5
17%
61-75
1
5%
5
17%
76-90

Пропущено

21
12
10 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
6
29%
2
17%
1-15
3
14%
2
17%
16-30
1
5%
1
8%
31-45
5
24%
2
17%
46-60
2
10%
1
8%
61-75
4
19%
4
33%
76-90

Забито

36
42
20 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 12
5 Не забивали 5
6
17%
7
17%
1-15
6
17%
4
10%
16-30
8
22%
9
21%
31-45
8
22%
9
21%
46-60
4
11%
6
14%
61-75
4
11%
7
17%
76-90

Пропущено

36
20
13 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 10
8
22%
4
20%
1-15
4
11%
4
20%
16-30
1
3%
2
10%
31-45
10
28%
2
10%
46-60
9
25%
2
10%
61-75
4
11%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Клёб де Фут Монреаль 4:0
Сиэтл Саундерс - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Шарлотт 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Остин 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 4:3 Клёб де Фут Монреаль - Реал Солт-Лейк 1:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Шарлотт - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 4:1 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Атланта Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 3:3 Клёб де Фут Монреаль - Крус Асуль 1:1 Нью-Йорк Сити - Клёб де Фут Монреаль 4:1
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 0:1 Даллас - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 4:2
Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:4 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 2:0 Нью-Йорк Сити - Рочестер Ринос 3:1 Нью-Йорк Сити - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:4 Нью-Йорк Сити - Реал Солт-Лейк 6:0 Нью-Йорк Сити - Сиэтл Саундерс 1:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 23 12 9 2 40 - 15 45
2. Нью-Йорк Сити 22 12 6 4 41 - 21 42
3. Клёб де Фут Монреаль 22 11 3 8 36 - 36 36
4. Нью-Йорк Ред Буллз 22 10 6 6 34 - 25 36
5. Орландо Сити 22 8 6 8 26 - 31 30
6. Коламбус Кру 20 7 9 4 27 - 20 30
7. Цинциннати 23 7 8 8 37 - 42 29
8. Нью-Инглэнд Революшн 22 6 9 7 32 - 34 27
9. Чикаго Файр 23 7 6 10 24 - 28 27
10. Шарлотт 22 8 2 12 25 - 31 26
11. Интер Майами 22 7 5 10 26 - 37 26
12. Атланта Юнайтед 22 6 7 9 29 - 33 25
13. Торонто 23 6 5 12 30 - 39 23
14. Ди Си Юнайтед 20 5 3 12 26 - 43 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 21 14 3 4 42 - 23 45
2. Остин 23 13 5 5 47 - 28 44
3. Миннесота Юнайтед 23 10 5 8 35 - 30 35
4. Даллас 1:0 23 9 8 6 33 - 25 35
5. Реал Солт-Лейк 1:1 23 9 7 7 29 - 28 34
6. Нэшвилл 23 8 8 7 29 - 29 32
7. Портленд Тимберс 23 7 10 6 39 - 35 31
8. Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 22 9 3 10 30 - 28 30
9. Сиэтл Саундерс 22 9 2 11 29 - 27 29
10. Ванкувер Уайткэпс 23 7 6 10 25 - 38 27
11. Хьюстон Динамо 23 7 4 12 28 - 37 25
12. Колорадо Рэпидс 21 6 6 9 25 - 29 24
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 22 5 8 9 35 - 44 23
14. Спортинг Канзас-Сити 24 5 5 14 19 - 42 20

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 12 8 3 1 30 - 12 27
2. Филадельфия Юнион 12 7 5 0 26 - 6 26
3. Шарлотт 10 7 0 3 15 - 7 21
4. Интер Майами 12 6 3 3 22 - 20 21
5. Клёб де Фут Монреаль 11 6 1 4 18 - 14 19
6. Атланта Юнайтед 11 5 4 2 20 - 15 19
7. Чикаго Файр 12 5 4 3 12 - 8 19
8. Торонто 12 6 1 5 20 - 19 19
9. Нью-Инглэнд Революшн 11 4 5 2 15 - 12 17
10. Орландо Сити 11 5 0 6 15 - 20 15
11. Коламбус Кру 9 4 3 2 12 - 5 15
12. Нью-Йорк Ред Буллз 10 3 4 3 14 - 11 13
13. Цинциннати 11 3 4 4 20 - 19 13
14. Ди Си Юнайтед 11 3 2 6 16 - 19 11

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 12 9 2 1 28 - 13 29
2. Реал Солт-Лейк 1:1 11 7 3 1 18 - 7 24
3. Даллас 1:0 12 6 3 3 18 - 11 21
4. Колорадо Рэпидс 11 6 3 2 17 - 8 21
5. Портленд Тимберс 11 5 4 2 20 - 13 19
6. Сиэтл Саундерс 11 6 1 4 19 - 13 19
7. Миннесота Юнайтед 12 5 4 3 20 - 14 19
8. Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 12 6 1 5 20 - 16 19
9. Остин 10 5 3 2 25 - 12 18
10. Ванкувер Уайткэпс 11 5 3 3 14 - 14 18
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 11 4 5 2 21 - 20 17
12. Хьюстон Динамо 12 4 4 4 16 - 14 16
13. Нэшвилл 10 3 5 2 13 - 11 14
14. Спортинг Канзас-Сити 11 3 2 6 8 - 13 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 12 7 2 3 20 - 14 23
2. Филадельфия Юнион 11 5 4 2 14 - 9 19
3. Клёб де Фут Монреаль 11 5 2 4 18 - 22 17
4. Цинциннати 12 4 4 4 17 - 23 16
5. Нью-Йорк Сити 10 4 3 3 11 - 9 15
6. Орландо Сити 11 3 6 2 11 - 11 15
7. Коламбус Кру 11 3 6 2 15 - 15 15
8. Нью-Инглэнд Революшн 11 2 4 5 17 - 22 10
9. Чикаго Файр 11 2 2 7 12 - 20 8
10. Ди Си Юнайтед 9 2 1 6 10 - 24 7
11. Атланта Юнайтед 11 1 3 7 9 - 18 6
12. Шарлотт 12 1 2 9 10 - 24 5
13. Интер Майами 10 1 2 7 4 - 17 5
14. Торонто 11 0 4 7 10 - 20 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 13 8 2 3 22 - 16 26
2. Нэшвилл 13 5 3 5 16 - 18 18
3. Лос-Анджелес 9 5 1 3 14 - 10 16
4. Миннесота Юнайтед 11 5 1 5 15 - 16 16
5. Даллас 1:0 11 3 5 3 15 - 14 14
6. Портленд Тимберс 12 2 6 4 19 - 22 12
7. Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 10 3 2 5 10 - 12 11
8. Реал Солт-Лейк 1:1 12 2 4 6 11 - 21 10
9. Сиэтл Саундерс 11 3 1 7 10 - 14 10
10. Хьюстон Динамо 11 3 0 8 12 - 23 9
11. Ванкувер Уайткэпс 12 2 3 7 11 - 24 9
12. Спортинг Канзас-Сити 13 2 3 8 11 - 29 9
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 11 1 3 7 14 - 24 6
14. Колорадо Рэпидс 10 0 3 7 8 - 21 3
  • — Выход в финальную серию
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию
  • Желтая карточка
    53'
    Джоэль Уотерман получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 40'
    Моралес Максимильяно уходит с поля. Тиаго выходит вместо него
  • Желтая карточка
    35'
    Джонстон Алистер получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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