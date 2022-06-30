Стадион: TQL Stadium
4:4
Конец матча
0'
1:0
16' ГолАкоста Лусиано
2:0
24' ГолBrenner da Silva
3:0
30' ГолBrenner da Silva
31' Желтая карточкаХаак Джастин
31' Желтая карточкаКалленс Александр
3:0
34' Не забитый пенальтиМоралес Максимильяно
3:1
45' ГолTalles Magno
3:2
45' ГолЭбер Араужо
3:3
45' ГолЭбер Араужо
3:4
52' ГолПерейра Габриэл
57' Желтая карточкаНвободо Обинна
62' Желтая карточкаКрус Аллан
4:4
70' ГолBrenner da Silva
90' Желтая карточкаBrenner da Silva
90'+6
Ход матча
16'
1:0
24'
30'
31'
34'
45'
3:1
45'
45'
52'
57'
62'
70'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Бейли ЗикоПолузащитник
- Полузащитник
-
7 Кубо ЮяПолузащитник
- Полузащитник
-
-
32 Ian Murphy
-
-
Главный тренер: Pat Noonan
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Грей ТэйвонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Talles MagnoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Барраса ЛуисВратарь
-
25 Мизелл КодиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
80 Хаак ДжастинПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Nick Cushing
История личных встреч
Цинциннати
Нью-Йорк Сити
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васкес Брэндон
|8
|0.47
|Акоста Лусиано
|6 (2)
|0.35
|Brenner da Silva
|4
|0.24
|Морено Хуниор
|2
|0.12
|Барреаль Альваро
|2
|0.12
|Матаррита Рональд
|1
|0.06
|Харрис Кельвин
|1
|0.06
|Ian Murphy
|1
|0.06
|Баджи Доминик
|0
|0
|Блэкетт Тайлер
|0
|0
|Пауэлл Альвас
|0
|0
|Хагглунд Ник
|0
|0
|Нельсон Джон
|0
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастельянос Валентин
|8 (4)
|0.5
|Talles Magno
|4
|0.25
|Хавьер Тиаго
|4
|0.25
|Эбер Араужо
|4 (1)
|0.25
|Перейра Габриэл
|3
|0.19
|Калленс Александр
|3
|0.19
|Родригес Сантьяго
|2
|0.13
|Паркс Китон
|2
|0.13
|Глостер Кристофер
|1
|0.06
|Моралес Максимильяно
|0
|0
|Моралес Альфредо
|0
|0
|Жассон Андрес
|0
|0
Карточки
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Блэкетт Тайлер
|5
|0
|Нвободо Обинна
|5
|0
|Хагглунд Ник
|2
|1
|Кубо Юя
|3
|0
|Морено Хуниор
|3
|0
|Пауэлл Альвас
|3
|0
|Баджи Доминик
|3
|0
|Акоста Лусиано
|3
|0
|Кэмерон Джефф
|2
|0
|Канн Алек
|2
|0
|Крус Аллан
|2
|0
|Brenner da Silva
|2
|0
|Медунянин Харис
|1
|0
|Гэддис Рэймон
|1
|0
|Матаррита Рональд
|1
|0
|Васкес Брэндон
|1
|0
|Барреаль Альваро
|1
|0
|Нельсон Джон
|1
|0
|Харрис Кельвин
|1
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастельянос Валентин
|7
|0
|Калленс Александр
|5
|0
|Родригес Сантьяго
|5
|0
|Моралес Альфредо
|3
|1
|Асеведо Николас
|4
|0
|Мартинс Тьяго II
|3
|0
|Моралес Максимильяно
|2
|0
|Паркс Китон
|2
|0
|Хавьер Тиаго
|1
|0
|Зелалем Гедион
|1
|0
|Амундсен Мальте
|1
|0
|Хаак Джастин
|1
|0
|Talles Magno
|1
|0
|Грей Тэйвон
|1
|0
|Жассон Андрес
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
6
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
2
18%
1
17%
1-15
3
27%
1
17%
16-30
1
9%
2
33%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
2
33%
76-90
Пропущено
12
4
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
3
25%
1
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
2
50%
76-90
Забито
11
22
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
2
18%
4
18%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
2
18%
2
9%
31-45
3
27%
6
27%
46-60
1
9%
4
18%
61-75
3
27%
4
18%
76-90
Пропущено
15
8
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
3
20%
2
25%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
4
27%
1
13%
31-45
3
20%
1
13%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
1
7%
2
25%
76-90
Забито
22
28
10 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
4
18%
5
18%
1-15
3
14%
3
11%
16-30
3
14%
4
14%
31-45
5
23%
6
21%
46-60
3
14%
4
14%
61-75
4
18%
6
21%
76-90
Пропущено
27
12
16 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 7
3
11%
3
25%
1-15
6
22%
1
8%
16-30
7
26%
2
17%
31-45
4
15%
1
8%
46-60
3
11%
1
8%
61-75
4
15%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Цинциннати
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Цинциннати - Орландо Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 4:3 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:3
Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 5:1 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Торонто 2:0 Торонто - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Цинциннати - Питтсбург Риверхаундз 2:0 Атланта Юнайтед - Цинциннати 0:0 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Шарлотт - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Интер Майами 3:1 Орландо Сити - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:1 Остин - Цинциннати 5:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:2 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:0
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:1
Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 2:0 Нью-Йорк Сити - Рочестер Ринос 3:1 Нью-Йорк Сити - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:4 Нью-Йорк Сити - Реал Солт-Лейк 6:0 Нью-Йорк Сити - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Сити 3:1 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 0:2 Комуникасьонес - Нью-Йорк Сити 4:2 Нью-Йорк Сити - Клёб де Фут Монреаль 4:1 Нью-Йорк Сити - Комуникасьонес 3:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|0:1
|17
|7
|8
|2
|22 - 13
|29
|2.
|Нью-Йорк Сити
|16
|8
|4
|4
|31 - 17
|28
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|16
|8
|2
|6
|30 - 28
|26
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|17
|7
|5
|5
|26 - 19
|26
|5.
|Орландо Сити
|17
|7
|4
|6
|20 - 23
|25
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|17
|6
|6
|5
|27 - 26
|24
|7.
|Цинциннати
|17
|7
|3
|7
|27 - 30
|24
|8.
|Коламбус Кру
|15
|5
|6
|4
|20 - 16
|21
|9.
|Интер Майами
|16
|6
|3
|7
|17 - 25
|21
|10.
|Шарлотт
|17
|6
|2
|9
|17 - 21
|20
|11.
|Атланта Юнайтед
|15
|5
|4
|6
|23 - 22
|19
|12.
|Торонто
|17
|5
|3
|9
|24 - 32
|18
|13.
|Чикаго Файр
|1:0
|17
|4
|5
|8
|15 - 22
|17
|14.
|Ди Си Юнайтед
|15
|4
|2
|9
|18 - 27
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|15
|9
|3
|3
|30 - 17
|30
|2.
|Реал Солт-Лейк
|17
|8
|5
|4
|20 - 19
|29
|3.
|Остин
|16
|8
|4
|4
|31 - 20
|28
|4.
|Даллас
|16
|7
|5
|4
|26 - 17
|26
|5.
|Нэшвилл
|17
|7
|5
|5
|22 - 19
|26
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|7
|3
|5
|18 - 16
|24
|7.
|Сиэтл Саундерс
|15
|7
|2
|6
|23 - 17
|23
|8.
|Хьюстон Динамо
|16
|6
|3
|7
|20 - 19
|21
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|17
|6
|3
|8
|18 - 28
|21
|10.
|Портленд Тимберс
|17
|4
|7
|6
|25 - 26
|19
|11.
|Колорадо Рэпидс
|16
|5
|4
|7
|17 - 21
|19
|12.
|Миннесота Юнайтед
|16
|5
|3
|8
|17 - 19
|18
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|18
|4
|4
|10
|16 - 32
|16
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|16
|3
|6
|7
|25 - 34
|15
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|9
|6
|2
|1
|22 - 8
|20
|2.
|Шарлотт
|8
|6
|0
|2
|11 - 5
|18
|3.
|Интер Майами
|9
|5
|2
|2
|14 - 12
|17
|4.
|Филадельфия Юнион
|0:1
|9
|4
|5
|0
|11 - 5
|17
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|8
|5
|0
|3
|16 - 12
|15
|6.
|Торонто
|9
|5
|0
|4
|14 - 15
|15
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|9
|4
|3
|2
|13 - 10
|15
|8.
|Атланта Юнайтед
|8
|4
|3
|1
|17 - 10
|15
|9.
|Орландо Сити
|8
|4
|0
|4
|11 - 14
|12
|10.
|Чикаго Файр
|1:0
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|11.
|Коламбус Кру
|6
|3
|1
|2
|10 - 5
|10
|12.
|Цинциннати
|8
|3
|1
|4
|16 - 15
|10
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|8
|2
|4
|2
|12 - 9
|10
|14.
|Ди Си Юнайтед
|9
|3
|1
|5
|13 - 15
|10
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|8
|6
|2
|0
|13 - 4
|20
|2.
|Лос-Анджелес
|9
|6
|2
|1
|20 - 9
|20
|3.
|Колорадо Рэпидс
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|4.
|Даллас
|8
|5
|1
|2
|15 - 8
|16
|5.
|Сиэтл Саундерс
|8
|5
|1
|2
|16 - 7
|16
|6.
|Остин
|8
|4
|3
|1
|19 - 7
|15
|7.
|Хьюстон Динамо
|9
|4
|3
|2
|12 - 8
|15
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|3
|4
|1
|17 - 16
|13
|11.
|Портленд Тимберс
|8
|3
|3
|2
|15 - 10
|12
|12.
|Миннесота Юнайтед
|8
|3
|2
|3
|10 - 7
|11
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|14.
|Нэшвилл
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|9
|5
|1
|3
|14 - 10
|16
|2.
|Цинциннати
|9
|4
|2
|3
|11 - 15
|14
|3.
|Орландо Сити
|9
|3
|4
|2
|9 - 9
|13
|4.
|Филадельфия Юнион
|0:1
|8
|3
|3
|2
|11 - 8
|12
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|8
|3
|2
|3
|14 - 16
|11
|6.
|Коламбус Кру
|9
|2
|5
|2
|10 - 11
|11
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|8
|2
|3
|3
|14 - 16
|9
|8.
|Нью-Йорк Сити
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|9.
|Чикаго Файр
|1:0
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|10.
|Атланта Юнайтед
|7
|1
|1
|5
|6 - 12
|4
|11.
|Ди Си Юнайтед
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|12.
|Интер Майами
|7
|1
|1
|5
|3 - 13
|4
|13.
|Торонто
|8
|0
|3
|5
|10 - 17
|3
|14.
|Шарлотт
|9
|0
|2
|7
|6 - 16
|2
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|11
|5
|2
|4
|14 - 13
|17
|2.
|Остин
|8
|4
|1
|3
|12 - 13
|13
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|4.
|Лос-Анджелес
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|5.
|Даллас
|8
|2
|4
|2
|11 - 9
|10
|6.
|Реал Солт-Лейк
|9
|2
|3
|4
|7 - 15
|9
|7.
|Сиэтл Саундерс
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|8.
|Миннесота Юнайтед
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|9.
|Портленд Тимберс
|9
|1
|4
|4
|10 - 16
|7
|10.
|Хьюстон Динамо
|7
|2
|0
|5
|8 - 11
|6
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|9
|2
|0
|7
|7 - 20
|6
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|10
|1
|2
|7
|8 - 24
|5
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|0
|2
|6
|8 - 18
|2
|14.
|Колорадо Рэпидс
|8
|0
|2
|6
|5 - 17
|2
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию