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США: МЛС

2022

Стадион:
Цинциннати
4:4
Конец матча
Нью-Йорк Сити
0'
1:0
16' Гол
Акоста Лусиано
2:0
24' Гол
Brenner da Silva
3:0
30' Гол
Brenner da Silva
31' Желтая карточка
Хаак Джастин
31' Желтая карточка
Калленс Александр
3:0
34' Не забитый пенальти
Моралес Максимильяно
3:1
45' Гол
Talles Magno
3:2
45' Гол
Эбер Араужо
3:3
45' Гол
Эбер Араужо
3:4
52' Гол
Перейра Габриэл
57' Желтая карточка
Нвободо Обинна
62' Желтая карточка
Крус Аллан
4:4
70' Гол
Brenner da Silva
90' Желтая карточка
Brenner da Silva
90'+6
18
Roman
Celentano
4
Хагглунд
Ник
20
Кэмерон
Джефф
24
Блэкетт
Тайлер
28
Гэддис
Рэймон
5
Нвободо
Обинна
6
Медунянин
Харис
31
Барреаль
Альваро
10
Акоста
Лусиано
19
Васкес
Брэндон
9
Brenner
da
Silva
1
Джонсон
Шон
24
Грей
Тэйвон
4
Шано
Максим
6
Калленс
Александр
12
Амундсен
Мальте
7
Моралес
Альфредо
26
Асеведо
Николас
38
Перейра
Габриэл
10
Моралес
Максимильяно
43
Talles
Magno
9
Эбер
Араужо
Цинциннати
3-4-1-2
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Цинциннати
Нью-Йорк Сити

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

История матчей

М
1:2
М
5:0
М
4:0
М
2:1
М
1:4
М
5:2

Бомбардиры внутри турнира

Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Брэндон 8 0.47
Акоста Лусиано 6 (2) 0.35
Brenner da Silva 4 0.24
Морено Хуниор 2 0.12
Барреаль Альваро 2 0.12
Матаррита Рональд 1 0.06
Харрис Кельвин 1 0.06
Ian Murphy 1 0.06
Баджи Доминик 0 0
Блэкетт Тайлер 0 0
Пауэлл Альвас 0 0
Хагглунд Ник 0 0
Нельсон Джон 0 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастельянос Валентин 8 (4) 0.5
Talles Magno 4 0.25
Хавьер Тиаго 4 0.25
Эбер Араужо 4 (1) 0.25
Перейра Габриэл 3 0.19
Калленс Александр 3 0.19
Родригес Сантьяго 2 0.13
Паркс Китон 2 0.13
Глостер Кристофер 1 0.06
Моралес Максимильяно 0 0
Моралес Альфредо 0 0
Жассон Андрес 0 0

Карточки

Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Блэкетт Тайлер 5 0
Нвободо Обинна 5 0
Хагглунд Ник 2 1
Кубо Юя 3 0
Морено Хуниор 3 0
Пауэлл Альвас 3 0
Баджи Доминик 3 0
Акоста Лусиано 3 0
Кэмерон Джефф 2 0
Канн Алек 2 0
Крус Аллан 2 0
Brenner da Silva 2 0
Медунянин Харис 1 0
Гэддис Рэймон 1 0
Матаррита Рональд 1 0
Васкес Брэндон 1 0
Барреаль Альваро 1 0
Нельсон Джон 1 0
Харрис Кельвин 1 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастельянос Валентин 7 0
Калленс Александр 5 0
Родригес Сантьяго 5 0
Моралес Альфредо 3 1
Асеведо Николас 4 0
Мартинс Тьяго II 3 0
Моралес Максимильяно 2 0
Паркс Китон 2 0
Хавьер Тиаго 1 0
Зелалем Гедион 1 0
Амундсен Мальте 1 0
Хаак Джастин 1 0
Talles Magno 1 0
Грей Тэйвон 1 0
Жассон Андрес 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
6
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
2
18%
1
17%
1-15
3
27%
1
17%
16-30
1
9%
2
33%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
2
33%
76-90

Пропущено

12
4
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
3
25%
1
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
2
50%
76-90

Забито

11
22
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
2
18%
4
18%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
2
18%
2
9%
31-45
3
27%
6
27%
46-60
1
9%
4
18%
61-75
3
27%
4
18%
76-90

Пропущено

15
8
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
3
20%
2
25%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
4
27%
1
13%
31-45
3
20%
1
13%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
1
7%
2
25%
76-90

Забито

22
28
10 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
4
18%
5
18%
1-15
3
14%
3
11%
16-30
3
14%
4
14%
31-45
5
23%
6
21%
46-60
3
14%
4
14%
61-75
4
18%
6
21%
76-90

Пропущено

27
12
16 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 7
3
11%
3
25%
1-15
6
22%
1
8%
16-30
7
26%
2
17%
31-45
4
15%
1
8%
46-60
3
11%
1
8%
61-75
4
15%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Цинциннати
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Цинциннати - Орландо Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 4:3 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:3
Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 5:1 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Торонто 2:0 Торонто - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Цинциннати - Питтсбург Риверхаундз 2:0 Атланта Юнайтед - Цинциннати 0:0 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Шарлотт - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Интер Майами 3:1 Орландо Сити - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:1 Остин - Цинциннати 5:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:2 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:0
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:1
Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 2:0 Нью-Йорк Сити - Рочестер Ринос 3:1 Нью-Йорк Сити - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:4 Нью-Йорк Сити - Реал Солт-Лейк 6:0 Нью-Йорк Сити - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Сити 3:1 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 0:2 Комуникасьонес - Нью-Йорк Сити 4:2 Нью-Йорк Сити - Клёб де Фут Монреаль 4:1 Нью-Йорк Сити - Комуникасьонес 3:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 0:1 17 7 8 2 22 - 13 29
2. Нью-Йорк Сити 16 8 4 4 31 - 17 28
3. Клёб де Фут Монреаль 16 8 2 6 30 - 28 26
4. Нью-Йорк Ред Буллз 17 7 5 5 26 - 19 26
5. Орландо Сити 17 7 4 6 20 - 23 25
6. Нью-Инглэнд Революшн 17 6 6 5 27 - 26 24
7. Цинциннати 17 7 3 7 27 - 30 24
8. Коламбус Кру 15 5 6 4 20 - 16 21
9. Интер Майами 16 6 3 7 17 - 25 21
10. Шарлотт 17 6 2 9 17 - 21 20
11. Атланта Юнайтед 15 5 4 6 23 - 22 19
12. Торонто 17 5 3 9 24 - 32 18
13. Чикаго Файр 1:0 17 4 5 8 15 - 22 17
14. Ди Си Юнайтед 15 4 2 9 18 - 27 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 15 9 3 3 30 - 17 30
2. Реал Солт-Лейк 17 8 5 4 20 - 19 29
3. Остин 16 8 4 4 31 - 20 28
4. Даллас 16 7 5 4 26 - 17 26
5. Нэшвилл 17 7 5 5 22 - 19 26
6. Лос-Анджелес Гэлакси 15 7 3 5 18 - 16 24
7. Сиэтл Саундерс 15 7 2 6 23 - 17 23
8. Хьюстон Динамо 16 6 3 7 20 - 19 21
9. Ванкувер Уайткэпс 17 6 3 8 18 - 28 21
10. Портленд Тимберс 17 4 7 6 25 - 26 19
11. Колорадо Рэпидс 16 5 4 7 17 - 21 19
12. Миннесота Юнайтед 16 5 3 8 17 - 19 18
13. Спортинг Канзас-Сити 18 4 4 10 16 - 32 16
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 16 3 6 7 25 - 34 15

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 9 6 2 1 22 - 8 20
2. Шарлотт 8 6 0 2 11 - 5 18
3. Интер Майами 9 5 2 2 14 - 12 17
4. Филадельфия Юнион 0:1 9 4 5 0 11 - 5 17
5. Клёб де Фут Монреаль 8 5 0 3 16 - 12 15
6. Торонто 9 5 0 4 14 - 15 15
7. Нью-Инглэнд Революшн 9 4 3 2 13 - 10 15
8. Атланта Юнайтед 8 4 3 1 17 - 10 15
9. Орландо Сити 8 4 0 4 11 - 14 12
10. Чикаго Файр 1:0 8 3 3 2 7 - 5 12
11. Коламбус Кру 6 3 1 2 10 - 5 10
12. Цинциннати 8 3 1 4 16 - 15 10
13. Нью-Йорк Ред Буллз 8 2 4 2 12 - 9 10
14. Ди Си Юнайтед 9 3 1 5 13 - 15 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк 8 6 2 0 13 - 4 20
2. Лос-Анджелес 9 6 2 1 20 - 9 20
3. Колорадо Рэпидс 8 5 2 1 12 - 4 17
4. Даллас 8 5 1 2 15 - 8 16
5. Сиэтл Саундерс 8 5 1 2 16 - 7 16
6. Остин 8 4 3 1 19 - 7 15
7. Хьюстон Динамо 9 4 3 2 12 - 8 15
8. Ванкувер Уайткэпс 8 4 3 1 11 - 8 15
9. Лос-Анджелес Гэлакси 8 4 1 3 10 - 10 13
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 3 4 1 17 - 16 13
11. Портленд Тимберс 8 3 3 2 15 - 10 12
12. Миннесота Юнайтед 8 3 2 3 10 - 7 11
13. Спортинг Канзас-Сити 8 3 2 3 8 - 8 11
14. Нэшвилл 6 2 3 1 8 - 6 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 9 5 1 3 14 - 10 16
2. Цинциннати 9 4 2 3 11 - 15 14
3. Орландо Сити 9 3 4 2 9 - 9 13
4. Филадельфия Юнион 0:1 8 3 3 2 11 - 8 12
5. Клёб де Фут Монреаль 8 3 2 3 14 - 16 11
6. Коламбус Кру 9 2 5 2 10 - 11 11
7. Нью-Инглэнд Революшн 8 2 3 3 14 - 16 9
8. Нью-Йорк Сити 7 2 2 3 9 - 9 8
9. Чикаго Файр 1:0 9 1 2 6 8 - 17 5
10. Атланта Юнайтед 7 1 1 5 6 - 12 4
11. Ди Си Юнайтед 6 1 1 4 5 - 12 4
12. Интер Майами 7 1 1 5 3 - 13 4
13. Торонто 8 0 3 5 10 - 17 3
14. Шарлотт 9 0 2 7 6 - 16 2

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 11 5 2 4 14 - 13 17
2. Остин 8 4 1 3 12 - 13 13
3. Лос-Анджелес Гэлакси 7 3 2 2 8 - 6 11
4. Лос-Анджелес 6 3 1 2 10 - 8 10
5. Даллас 8 2 4 2 11 - 9 10
6. Реал Солт-Лейк 9 2 3 4 7 - 15 9
7. Сиэтл Саундерс 7 2 1 4 7 - 10 7
8. Миннесота Юнайтед 8 2 1 5 7 - 12 7
9. Портленд Тимберс 9 1 4 4 10 - 16 7
10. Хьюстон Динамо 7 2 0 5 8 - 11 6
11. Ванкувер Уайткэпс 9 2 0 7 7 - 20 6
12. Спортинг Канзас-Сити 10 1 2 7 8 - 24 5
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 0 2 6 8 - 18 2
14. Колорадо Рэпидс 8 0 2 6 5 - 17 2
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