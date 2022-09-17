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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023


Стадион:
Монпелье
2:1
Конец матча
Страсбург
0'
1:0
17' Гол
Норден Арно
20' Желтая карточка
Аолу Жан-Эде
30' Желтая карточка
Шотар Жорис
41' Желтая карточка
Норден Арно
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Коцца Николя
45' Желтая карточка
Беллегард Жан-Рикнер
64' Желтая карточка
Эстев Максим
69' Желтая карточка
Дукуре Исмаэль
1:1
86' Гол
Диалло Хабиб
90' Желтая карточка
Джику Александр
90' Желтая карточка
Коцца Николя
2:1
90' Пенальти
Саванье Тежи
90'+7

Ход матча

17'
Норден Арно
(Саванье Тежи)
1:0
20'
 
Аолу Жан-Эде
30'
Шотар Жорис
 
41'
Норден Арно
 
45'
Коцца Николя
 
45'
 
Беллегард Жан-Рикнер
64'
Эстев Максим
 
66'
Жермен Валер
Хазри Вахби
 
69'
 
Дукуре Исмаэль
70'
 
Сиссоко Ибраима
Аолу Жан-Эде
70'
 
Кандил Нордин
Пьер-Габриэль Ронаэль
82'
 
Мотиба Лебо
Диарра Хабиб
84'
Фаяд Халил
Норден Арно
 
84'
Делайе Саша
Вахи Элю
 
86'
1:1
Диалло Хабиб
90'
 
Джику Александр
90'
Коцца Николя
 
90'
Саванье Тежи
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 6
  • 4 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 20
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 111
Монпелье 74.8% (83)
X 18.9% (21)
Страсбург 6.3% (7)
-1
выиграет Монпелье, со счетом 2:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Омлин
Йонас
29
Тшато
Энзо
6
Жюльен
Кристофер
14
Эстев
Максим
31
Коцца
Николя
12
Ферри
Жордан
13
Шотар
Жорис
7
Норден
Арно
11
Саванье
Тежи
99
Хазри
Вахби
21
Вахи
Элю
1
Селс
Матц
29
Дукуре
Исмаэль
5
Перрен
Люка
24
Джику
Александр
18
Пьер-Габриэль
Ронаэль
11
Льенар
Димитри
17
Беллегард
Жан-Рикнер
19
Диарра
Хабиб
6
Аолу
Жан-Эде
20
Диалло
Хабиб
9
Гамейро
Кевин
Монпелье
4-2-3-1
Страсбург
3-5-2

История личных встреч

Монпелье
Страсбург

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

15 матчей

46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
3:1
К
1:0
Л1
1:1
Л1
2:3
К
0:2
Л1
4:3
ТМС
2:1
Л1
3:0
Л1
1:0
Л1
1:3
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
1:1
Л2
2:1
Л2
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вахи Элю 4 0.5
Норден Арно 3 0.38
Саванье Тежи 3 (1) 0.38
Хазри Вахби 2 0.25
Жермен Валер 2 0.25
Мауасса Фет 1 0.13
Коцца Николя 1 0.13
Сент-Люс Тео 1 0.13
Тшато Энзо 1 0.13
Сахо Мамаду 1 0.13
Сако Фалае 0 0
Ферри Жордан 0 0
Фаяд Халил 0 0
Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диалло Хабиб 3 0.38
Гамейро Кевин 1 0.13
Джику Александр 1 0.13
Ажорк Людовик 1 (1) 0.13
Томассон Адриен 0 0
Прчич Саньин 0 0
Делен Тома 0 0

Карточки

Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ферри Жордан 2 0
Норден Арно 2 0
Леруа Лео 2 0
Жермен Валер 0 1
Саванье Тежи 0 1
Омлин Йонас 0 1
Фаяд Халил 0 1
Сахо Мамаду 1 0
Хазри Вахби 1 0
Камара Бингуру 1 0
Сако Фалае 1 0
Коцца Николя 1 0
Шотар Жорис 1 0
Вахи Элю 1 0
Макуана Бени 1 0
Эстев Максим 1 0
Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Маршан Максим 2 1
Жюльен Стефан 2 1
Джику Александр 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 2 0
Прчич Саньин 0 1
Селс Матц 1 0
Томассон Адриен 1 0
Аолу Жан-Эде 1 0
Ажорк Людовик 1 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 1 0
Делен Тома 1 0
Ньямси Жерзино 1 0
Дукуре Исмаэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
3
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
1
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
1
33%
76-90

Пропущено

8
5
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
13%
1
20%
1-15
1
13%
2
40%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
20%
76-90

Забито

11
3
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
4
36%
0
0%
1-15
1
9%
1
33%
16-30
2
18%
1
33%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
1
33%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
50%
76-90

Забито

20
6
13 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
6
30%
0
0%
1-15
4
20%
2
33%
16-30
3
15%
1
17%
31-45
1
5%
1
17%
46-60
1
5%
1
17%
61-75
5
25%
1
17%
76-90

Пропущено

14
9
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
14%
1
11%
1-15
1
7%
2
22%
16-30
2
14%
2
22%
31-45
2
14%
1
11%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
3
21%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Монпелье
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Анже - Монпелье 2:1 Монпелье - Лилль 1:3 Монпелье - Аяччо 2:0 Брест - Монпелье 0:7
Монпелье - Осер 1:2 ПСЖ - Монпелье 5:2 Монпелье - Труа 3:2 Кристал Пэлас - Монпелье 4:2 Монпелье - Тулуза 4:5 Монпелье - Клермон 0:2 Эспаньол - Монпелье 2:0 Монпелье - Родез 0:1 Анже - Монпелье 2:0 Монпелье - ПСЖ 0:4 Клермон - Монпелье 2:1 Монпелье - Мец 2:2 Лион - Монпелье 5:2 Ланс - Монпелье 2:0 Монпелье - Реймс 0:0 Марсель - Монпелье 2:0
Страсбург
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Страсбург - Клермон 0:0 Брест - Страсбург 1:1 Страсбург - Нант 1:1 Осер - Страсбург 1:0
Страсбург - Реймс 1:1 Ницца - Страсбург 1:1 Страсбург - Монако 1:2 Ливерпуль - Страсбург 0:3 Страсбург - Кальяри 1:2 Страсбург - Фрайбург 3:3 Брентфорд - Страсбург 2:2 Шарлеруа - Страсбург 1:2 Сьон - Страсбург 1:2 Марсель - Страсбург 4:0 Страсбург - Клермон 1:0 Брест - Страсбург 0:1 Страсбург - ПСЖ 3:3 Лилль - Страсбург 1:0 Страсбург - Ренн 2:1 Труа - Страсбург 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 6 1 0 25 - 4 19
2. Марсель Заявка 7 6 1 0 15 - 4 19
3. Лорьян Заявка 8 6 1 1 17 - 12 19
4. Ланс Заявка 7 5 2 0 16 - 7 17
5. Лион Заявка 7 4 1 2 16 - 9 13
6. Лилль 1:0 Заявка 8 4 1 3 15 - 15 13
7. Монпелье Заявка 8 4 0 4 19 - 15 12
8. Ренн Заявка 7 3 2 2 13 - 7 11
9. Монако Заявка 7 3 2 2 10 - 12 11
10. Клермон Заявка 7 3 1 3 8 - 10 10
11. Ницца Заявка 7 2 2 3 5 - 8 8
12. Тулуза 0:1 Заявка 8 2 2 4 8 - 12 8
13. Труа Заявка 7 2 1 4 11 - 15 7
14. Осер Заявка 8 2 1 5 8 - 19 7
15. Нант Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
16. Реймс Заявка 7 1 3 3 10 - 14 6
17. Страсбург Заявка 8 0 5 3 6 - 9 5
18. Брест Заявка 7 1 2 4 8 - 17 5
19. Анже Заявка 7 1 2 4 8 - 18 5
20. Аяччо Заявка 7 0 1 6 3 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
2. Марсель Заявка 4 4 0 0 9 - 3 12
3. Ланс Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
4. Ренн Заявка 4 3 0 1 10 - 3 9
5. Лорьян Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
6. Монпелье Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
7. ПСЖ Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
8. Клермон Заявка 3 2 0 1 3 - 5 6
9. Лилль 1:0 Заявка 4 2 0 2 7 - 10 6
10. Тулуза 0:1 Заявка 4 1 2 1 4 - 6 5
11. Труа Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
12. Нант Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
13. Анже Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
14. Осер Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
15. Монако Заявка 4 1 1 2 6 - 10 4
16. Страсбург Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
17. Реймс Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
18. Брест Заявка 3 0 2 1 2 - 9 2
19. Ницца Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
20. Аяччо Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 18 - 1 12
2. Лорьян Заявка 5 3 1 1 9 - 8 10
3. Марсель Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
4. Монако Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Ницца Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
6. Лилль 1:0 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
7. Ланс Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
8. Клермон Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
9. Реймс Заявка 4 1 1 2 6 - 8 4
10. Монпелье Заявка 3 1 0 2 10 - 7 3
11. Тулуза 0:1 Заявка 4 1 0 3 4 - 6 3
12. Брест Заявка 4 1 0 3 6 - 8 3
13. Труа Заявка 4 1 0 3 7 - 10 3
14. Осер Заявка 4 1 0 3 4 - 12 3
15. Ренн Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Нант Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
17. Страсбург Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
18. Лион Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
19. Анже Заявка 3 0 1 2 3 - 10 1
20. Аяччо Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Неймар 10 (6)
ПСЖ Мбаппе Килиан 7
Лорьян Моффи Теремас 7
Ланс Сотока Флориан 5 (2)
Лилль Дэвид Джонатан 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Амума Ромен 2 2
Марсель Жиго Самуэль 1 3
Анже Менди Батиста 1 3
Ницца Росарио Пабло 4
Аяччо Гонсалес Омар II 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Монпелье вырывает победу
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Монпелье: 50%, Страсбург: 50%.
  • 97'
    Жюльен Кристофер ослабляет давление, выбив мяч.
  • 97'
    Страсбург контролирует мяч.
  • 96'
    Команда Монпелье забила решающий гол в последние минуты игры!
  • Описание гола
    95'
    'Г О О О О О Л - Саванье Тежи из команды Монпелье забивает с пенальти! Он пробил правой. Матц Зельс был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
  • Желтая карточка
    94'
    Коцца Николя получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • Желтая карточка
    94'
    Джику Александр получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 94'
    После проверки VAR судья не изменил решения - Монпелье пробьет пенальти!
  • 94'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • Фол, нарушение
    93'
    ПЕНАЛЬТИ - Беллегард Жан-Рикнер из команды Страсбург привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Жермен Валер.
  • 93'
    Хорошую попытку сделал Жермен Валер. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 93'
    Шотар Жорис создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 93'
    Монпелье пытается что-то создать.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 111
    Монпелье 74.8% (83)
    X 18.9% (21)
    Страсбург 6.3% (7)
    -1
    выиграет Монпелье, со счетом 2:1
    да
    Arii #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Монпелье 2:1 Страсбург онлайн

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    Прогнозы на матч Монпелье 2:1 Страсбург

    Исход игры
    Монпелье
    74.8% (83)
    Ничья
    18.9% (21)
    Страсбург
    6.3% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.46% (55)
    Меньше
    49.54% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    66.97% (73)
    Нет
    33.03% (36)
    Популярный счёт
    2:1 Монпелье
    41.4% (46)
    1:0 Монпелье
    24.3% (27)
    1:1 Ничья
    16.2% (18)
    2:0 Монпелье
    6.3% (7)
    1:2 Страсбург
    4.5% (5)
    3:1 Монпелье
    2.7% (3)
    0:1 Страсбург
    1.8% (2)
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