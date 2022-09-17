Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Нордине Кандил выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Первый тайм

50' Команда Монпелье играла лучше в этом тайме.

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

48' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Монпелье отменен из-за положения "вне игры".

48' Удар от ворот произведет Страсбург

46' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

45' Норден Арно создает голевую возможность для своего партнера по команде.

45' Саванье Тежи из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

44' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Удар от ворот произведет Монпелье

43' Дукуре Исмаэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Дукуре Исмаэль из команды Страсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Норден Арно получил желтую карточку от судьи

41' Диарра Хабиб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Беллегард Жан-Рикнер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Аолу Жан-Эде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Люка Перрен выиграл воздушное противоборство у Вахи Элю

38' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Пьер-Габриэль Ронаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Матч возобновлен

34' Ох, нехорошо это выглядит. Хазри Вахби получил травму и медбригада забирает его с поля.

33' Хазри Вахби на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Удар от ворот произведет Монпелье

32' Матч возобновлен

31' Беллегард Жан-Рикнер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Шотар Жорис получил желтую карточку от судьи

30' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Матч возобновлен

29' Ох, нехорошо это выглядит. Диарра Хабиб получил травму и медбригада забирает его с поля.

28' Диарра Хабиб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Саванье Тежи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Люка Перрен ослабляет давление, выбив мяч.

26' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Монпелье

23' Диалло Хабиб создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Гамейро Кевин из команды Страсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Беллегард Жан-Рикнер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Команда Монпелье забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

17' Люка Перрен из команды Страсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

15' ШТАНГА! Пробил головой Жюльен Кристофер прямо в каркас ворот!

15' Люка Перрен успешно блокирует удар.

14' Оооо... вот это был удар! Вахи Элю должен был забить с этой позиции.

14' Хорошую попытку сделал Вахи Элю . Удар в створ, но вратарь начеку

14' Люка Перрен ошибается в защите.

14' Саванье Тежи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет Страсбург

10' Саванье Тежи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' О, нет. Из многообещающей позиции Норден Арно из команды Монпелье наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

9' Тшато Энзо из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Саванье Тежи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Беллегард Жан-Рикнер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Шотар Жорис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Матч возобновлен

5' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

5' Хорошую попытку сделал Гамейро Кевин . Удар в створ, но вратарь начеку

5' Аолу Жан-Эде создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Монпелье начинает с центра поля