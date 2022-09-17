Стадион: Стад де ля Моссон
0'
1:0
17' ГолНорден Арно
20' Желтая карточкаАолу Жан-Эде
30' Желтая карточкаШотар Жорис
41' Желтая карточкаНорден Арно
45' Undefined phrase: football_event_Коцца Николя
45' Желтая карточкаБеллегард Жан-Рикнер
64' Желтая карточкаЭстев Максим
69' Желтая карточкаДукуре Исмаэль
1:1
86' ГолДиалло Хабиб
90' Желтая карточкаДжику Александр
90' Желтая карточкаКоцца Николя
2:1
90' ПенальтиСаванье Тежи
90'+7
Ход матча
17'
1:0
20'
30'
41'
45'
64'
69'
84'
86'
1:1
90'
90'
90'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 2
-
8 Угловые 6
-
4 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 20
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
29
Тшато
Энзо
14
Эстев
Максим
31
Коцца
Николя
12
Ферри
Жордан
13
Шотар
Жорис
11
Саванье
Тежи
99
Хазри
Вахби
21
Вахи
Элю
19
Диарра
Хабиб
20
Диалло
Хабиб
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Тшато ЭнзоЗащитник
- Защитник
-
14 Эстев МаксимЗащитник
-
31 Коцца НиколяЗащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
-
99 Хазри ВахбиПолузащитник
-
21 Вахи ЭлюНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
77 Сако ФалаеЗащитник
-
18 Леруа ЛеоПолузащитник
-
19 Делайе СашаПолузащитник
-
22 Фаяд ХалилПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Макуана БениПолузащитник
-
36 Геген АксельНападающий
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Диарра ХабибПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Диалло ХабибНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Нусс АнтуанЗащитник
- Полузащитник
-
12 Мотиба ЛебоПолузащитник
- Полузащитник
-
-
33 Anas Nanah
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Монпелье
Страсбург
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
15 матчей
46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вахи Элю
|4
|0.5
|Норден Арно
|3
|0.38
|Саванье Тежи
|3 (1)
|0.38
|Хазри Вахби
|2
|0.25
|Жермен Валер
|2
|0.25
|Мауасса Фет
|1
|0.13
|Коцца Николя
|1
|0.13
|Сент-Люс Тео
|1
|0.13
|Тшато Энзо
|1
|0.13
|Сахо Мамаду
|1
|0.13
|Сако Фалае
|0
|0
|Ферри Жордан
|0
|0
|Фаяд Халил
|0
|0
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диалло Хабиб
|3
|0.38
|Гамейро Кевин
|1
|0.13
|Джику Александр
|1
|0.13
|Ажорк Людовик
|1 (1)
|0.13
|Томассон Адриен
|0
|0
|Прчич Саньин
|0
|0
|Делен Тома
|0
|0
Карточки
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ферри Жордан
|2
|0
|Норден Арно
|2
|0
|Леруа Лео
|2
|0
|Жермен Валер
|0
|1
|Саванье Тежи
|0
|1
|Омлин Йонас
|0
|1
|Фаяд Халил
|0
|1
|Сахо Мамаду
|1
|0
|Хазри Вахби
|1
|0
|Камара Бингуру
|1
|0
|Сако Фалае
|1
|0
|Коцца Николя
|1
|0
|Шотар Жорис
|1
|0
|Вахи Элю
|1
|0
|Макуана Бени
|1
|0
|Эстев Максим
|1
|0
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ле Маршан Максим
|2
|1
|Жюльен Стефан
|2
|1
|Джику Александр
|2
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0
|Прчич Саньин
|0
|1
|Селс Матц
|1
|0
|Томассон Адриен
|1
|0
|Аолу Жан-Эде
|1
|0
|Ажорк Людовик
|1
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|1
|0
|Делен Тома
|1
|0
|Ньямси Жерзино
|1
|0
|Дукуре Исмаэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
3
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
1
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
1
33%
76-90
Пропущено
8
5
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
13%
1
20%
1-15
1
13%
2
40%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
20%
76-90
Забито
11
3
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
4
36%
0
0%
1-15
1
9%
1
33%
16-30
2
18%
1
33%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
1
33%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
50%
76-90
Забито
20
6
13 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
6
30%
0
0%
1-15
4
20%
2
33%
16-30
3
15%
1
17%
31-45
1
5%
1
17%
46-60
1
5%
1
17%
61-75
5
25%
1
17%
76-90
Пропущено
14
9
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
14%
1
11%
1-15
1
7%
2
22%
16-30
2
14%
2
22%
31-45
2
14%
1
11%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
3
21%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Монпелье
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Анже - Монпелье 2:1 Монпелье - Лилль 1:3 Монпелье - Аяччо 2:0 Брест - Монпелье 0:7
Монпелье - Осер 1:2 ПСЖ - Монпелье 5:2 Монпелье - Труа 3:2 Кристал Пэлас - Монпелье 4:2 Монпелье - Тулуза 4:5 Монпелье - Клермон 0:2 Эспаньол - Монпелье 2:0 Монпелье - Родез 0:1 Анже - Монпелье 2:0 Монпелье - ПСЖ 0:4 Клермон - Монпелье 2:1 Монпелье - Мец 2:2 Лион - Монпелье 5:2 Ланс - Монпелье 2:0 Монпелье - Реймс 0:0 Марсель - Монпелье 2:0
Страсбург
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Страсбург - Клермон 0:0 Брест - Страсбург 1:1 Страсбург - Нант 1:1 Осер - Страсбург 1:0
Страсбург - Реймс 1:1 Ницца - Страсбург 1:1 Страсбург - Монако 1:2 Ливерпуль - Страсбург 0:3 Страсбург - Кальяри 1:2 Страсбург - Фрайбург 3:3 Брентфорд - Страсбург 2:2 Шарлеруа - Страсбург 1:2 Сьон - Страсбург 1:2 Марсель - Страсбург 4:0 Страсбург - Клермон 1:0 Брест - Страсбург 0:1 Страсбург - ПСЖ 3:3 Лилль - Страсбург 1:0 Страсбург - Ренн 2:1 Труа - Страсбург 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|25 - 4
|19
|2.
|Марсель
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 4
|19
|3.
|Лорьян
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 12
|19
|4.
|Ланс
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 7
|17
|5.
|Лион
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|16 - 9
|13
|6.
|Лилль
|1:0 Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 15
|13
|7.
|Монпелье
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|19 - 15
|12
|8.
|Ренн
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|9.
|Монако
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 12
|11
|10.
|Клермон
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 10
|10
|11.
|Ницца
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|12.
|Тулуза
|0:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|13.
|Труа
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 15
|7
|14.
|Осер
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 19
|7
|15.
|Нант
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|16.
|Реймс
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 14
|6
|17.
|Страсбург
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|6 - 9
|5
|18.
|Брест
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 17
|5
|19.
|Анже
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 18
|5
|20.
|Аяччо
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|2.
|Марсель
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 3
|12
|3.
|Ланс
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 5
|12
|4.
|Ренн
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 3
|9
|5.
|Лорьян
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|6.
|Монпелье
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|7.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|8.
|Клермон
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|9.
|Лилль
|1:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 10
|6
|10.
|Тулуза
|0:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|11.
|Труа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|12.
|Нант
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|13.
|Анже
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|14.
|Осер
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|15.
|Монако
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|16.
|Страсбург
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|17.
|Реймс
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|18.
|Брест
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 9
|2
|19.
|Ницца
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|20.
|Аяччо
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|18 - 1
|12
|2.
|Лорьян
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 8
|10
|3.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|Монако
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Ницца
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|6.
|Лилль
|1:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|7.
|Ланс
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|8.
|Клермон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|9.
|Реймс
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|10.
|Монпелье
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|10 - 7
|3
|11.
|Тулуза
|0:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|12.
|Брест
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|13.
|Труа
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|14.
|Осер
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 12
|3
|15.
|Ренн
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|Нант
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|17.
|Страсбург
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|18.
|Лион
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|19.
|Анже
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 10
|1
|20.
|Аяччо
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
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- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Неймар
|10 (6)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|7
|Лорьян
|Моффи Теремас
|7
|Ланс
|Сотока Флориан
|5 (2)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|5 (2)
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 2
|Марсель
|Жиго Самуэль
|1 3
|Анже
|Менди Батиста
|1 3
|Ницца
|Росарио Пабло
|4
|Аяччо
|Гонсалес Омар II
|4
Прогнозы на матч Монпелье 2:1 Страсбург
Исход игры
Монпелье
74.8% (83)
Ничья
18.9% (21)
Страсбург
6.3% (7)
Тотал 2.5
Больше
50.46% (55)
Меньше
49.54% (54)
Обе команды забьют
Да
66.97% (73)
Нет
33.03% (36)
Популярный счёт
2:1 Монпелье
41.4% (46)
1:0 Монпелье
24.3% (27)
1:1 Ничья
16.2% (18)
2:0 Монпелье
6.3% (7)
1:2 Страсбург
4.5% (5)
3:1 Монпелье
2.7% (3)
0:1 Страсбург
1.8% (2)
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