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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
ФК Монреаль
4:0
Конец матча
Миннесота Юнайтед
0'
1:0
7' Гол
Тойе Мейсон
2:0
13' Гол
Бро-Гийяр Закари
16' Желтая карточка
Салиба Натан
47' Желтая карточка
Тейлор Ди Джей
3:0
57' Гол
Тойе Мейсон
59' Желтая карточка
Боксолл Михаэл
69' Желтая карточка
Ласситер Ариэль
4:0
76' Гол
Камашо Руди
79' Желтая карточка
Камашо Руди
80' Желтая карточка
90' Желтая карточка
Корбо Габриэле
90'+3
40
Сируа
Жонатан
24
Кэмпбелл
Джордж
4
Камашо
Руди
25
Корбо
Габриэле
15
Бро-Гийяр
Закари
21
Лаппалайнен
Ласси
2
Ваньяма
Виктор
19
Салиба
Натан
29
Шуэньер
Матьё
14
Ibrahim
Sunusi
13
Тойе
Мейсон
97
Сент-Клэр
Дейн
3
Валентин
Зарек
15
Боксолл
Михаэл
4
Miguel
Tapias
27
Тейлор
Ди
Джей
31
Дотсон
Хассани
20
Трапп
Уилл
21
Хлонгвейн
Бонгокуле
8
Росалес
Джозеф
7
Фрагапане
Франко
28
Mender
Garcia
ФК Монреаль
3-4-1-2
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

ФК Монреаль
Миннесота Юнайтед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

М
2:3
М
2:0
М
2:3

Голы

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

2
2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

ФК Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оффор Чинонсо 3 0.18
Киото Ромель 3 (1) 0.18
Шуэньер Матьё 2 0.12
Тойе Мейсон 2 0.12
Ласситер Ариэль 1 0.06
Ibrahim Sunusi 1 0.06
Дюк Брайс 1 0.06
Камашо Руди 1 0.06
Лаппалайнен Ласси 1 0.06
Бро-Гийяр Закари 1 0.06
Уотерман Джоэл 1 0.06
Эррера Аарон 0 0
Кэмпбелл Джордж 0 0
Корбо Габриэле 0 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хлонгвейн Бонгокуле 4 0.24
Ариага Кервин 2 0.12
Mender Garcia 2 0.12
Амарилья Луис 2 (2) 0.12
Боксолл Михаэл 1 0.06
Miguel Tapias 1 0.06
Росалес Джозеф 1 0.06
Чжон Сан Бин 1 0.06
Валентин Зарек 0 0
Лод Робин 0 0
Фрагапане Франко 0 0
Дотсон Хассани 0 0

Карточки

ФК Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уотерман Джоэл 6 0
Камашо Руди 4 1
Ваньяма Виктор 4 0
Ilias Iliadis 2 1
Эррера Аарон 3 0
Корбо Габриэле 3 0
Ласситер Ариэль 2 0
Шуэньер Матьё 2 0
Кэмпбелл Джордж 2 0
Торкельссон Роберт-Орри 2 0
Дюк Брайс 2 0
Салиба Натан 2 0
Ри Шон 2 0
Киото Ромель 1 0
Пьетт Самюэль 1 0
Matko Miljevic 1 0
Хафиз Хуссейн Ахмед 1 0
Миллер Камаль 1 0
Оффор Чинонсо 1 0
Зухир Рида 1 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боксолл Михаэл 4 0
Трапп Уилл 4 0
Ариага Кервин 4 0
Miguel Tapias 3 0
Фрагапане Франко 2 0
Амарилья Луис 2 0
Тейлор Ди Джей 2 0
Хлонгвейн Бонгокуле 2 0
Чжон Сан Бин 2 0
Дотсон Хассани 1 0
Сент-Клэр Дейн 1 0
Zaydan Bello 1 0

Результаты матчей

ФК Монреаль
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Миннесота Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

0
4
ФК Монреаль
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
80% (8)
10% (1)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Миннесота Юнайтед
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
0% (0)
50% (5)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

21
2

Волевые поражения

4
4
ФК Монреаль
87.5%
12.5%
14 побед 2 поражения
Первый тайм
65% (11)
29% (5)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (12)
18% (3)
12% (2)
Миннесота Юнайтед
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
65% (11)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)

Сухие победы

12
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

25
3

Волевые поражения

4
8

Голы по времени матча

Забито

12
9
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
3
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
3
25%
3
33%
46-60
2
17%
1
11%
61-75
4
33%
3
33%
76-90

Пропущено

5
16
1 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 7
0
0%
3
19%
1-15
1
20%
4
25%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
3
60%
4
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
4
25%
76-90

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Пропущено

23
7
13 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
1
4%
0
0%
1-15
3
13%
1
14%
16-30
9
39%
1
14%
31-45
4
17%
2
29%
46-60
2
9%
1
14%
61-75
4
17%
2
29%
76-90

Забито

18
14
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
7 Не забивали 5
4
22%
1
7%
1-15
1
6%
2
14%
16-30
2
11%
2
14%
31-45
3
17%
4
29%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
6
33%
4
29%
76-90

Пропущено

28
23
14 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
1
4%
3
13%
1-15
4
14%
5
22%
16-30
9
32%
2
9%
31-45
7
25%
6
26%
46-60
3
11%
1
4%
61-75
4
14%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Монреаль
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 3:0 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 2:2 Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 2:1
Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:0 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Ванкувер Уайткэпс - Клёб де Фут Монреаль 5:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 3:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Остин - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 1:3 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 2:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 1:3 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 1:0
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Миннесота Юнайтед - Торонто 1:1 Остин - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 4:0
Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 3:0 Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 3:2 Миннесота Юнайтед - Даллас 0:0 Детройт Сити - Миннесота Юнайтед 1:3 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0 Миннесота Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Чикаго Файр - Миннесота Юнайтед 2:1 Сент-Луис Сити - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 0:2

Результаты матчей

ФК Монреаль
Миннесота Юнайтед

Точный счет

2:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:1
4 раза 57%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
6 раз 86%
0
1 раз 14%

Точный счет

2:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:1
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
7 раз 70%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%

Точный счет

2:0
5 раз 29%
1:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
2
5 раз 29%
1
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
11 раз 65%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

ФК Монреаль
Миннесота Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
5
2
1.5
2
5
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
7
0.5
Больше Меньше
7
3
2
8
1.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
13
4
7
10
1.5
2
15
2
15
2.5
1
16
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 9 1 5 32 - 16 28
2.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 18 8 4 6 24 - 17 28
3.
Лос-Анджелес
 0:3 Заявка 14 7 5 2 23 - 13 26
4.
Даллас
 Заявка 17 7 5 5 21 - 18 26
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 16 6 5 5 19 - 19 23
6.
Хьюстон Динамо
 3:0 Заявка 16 6 3 7 18 - 21 21
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 16 5 6 5 26 - 20 21
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 17 5 5 7 15 - 22 20
9.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 17 5 5 7 18 - 27 20
10.
Спортинг Канзас-Сити
 3:1 Заявка 18 5 5 8 19 - 25 20
11.
Остин
 1:3 Заявка 17 5 4 8 18 - 26 19
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 16 4 5 7 19 - 24 17
13.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 18 2 7 9 14 - 27 13
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 3 3 9 13 - 26 12

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 16 12 3 1 26 - 15 39
2.
Нэшвилл
 Заявка 17 9 5 3 25 - 12 32
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 16 9 3 4 27 - 15 30
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 17 8 6 3 28 - 21 30
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 18 7 7 4 35 - 29 28
6.
Коламбус Кру
 1:0 Заявка 17 8 3 6 34 - 24 27
7.
Орландо Сити
 Заявка 16 7 5 4 22 - 17 26
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 18 6 5 7 25 - 24 23
9.
ФК Монреаль
 Заявка 17 7 1 9 19 - 27 22
10.
Шарлотт
 Заявка 18 6 4 8 25 - 33 22
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 17 4 7 6 11 - 16 19
12.
Торонто
 Заявка 18 3 10 5 17 - 21 19
13.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 17 4 6 7 17 - 22 18
14.
Чикаго Файр
 0:1 Заявка 17 3 8 6 21 - 26 17
15.
Интер Майами
 Заявка 17 5 0 12 16 - 24 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 3:0 Заявка 8 6 1 1 12 - 2 19
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 6 0 2 22 - 6 18
3.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 5 3 1 20 - 8 18
4.
Лос-Анджелес
 0:3 Заявка 7 5 2 0 15 - 5 17
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 7 5 2 0 11 - 4 17
6.
Даллас
 Заявка 9 5 2 2 14 - 9 17
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 10 5 2 3 13 - 5 17
8.
Спортинг Канзас-Сити
 3:1 Заявка 8 4 1 3 13 - 10 13
9.
Остин
 1:3 Заявка 9 3 3 3 10 - 10 12
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 7 3 2 2 11 - 7 11
11.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 9 2 3 4 9 - 14 9
12.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 7 2 1 4 9 - 11 7
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 8 0 4 4 5 - 9 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 9 9 0 0 16 - 5 27
2.
Коламбус Кру
 1:0 Заявка 9 6 2 1 25 - 10 20
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 9 6 2 1 17 - 5 20
4.
Атланта Юнайтед
 Заявка 9 6 2 1 22 - 11 20
5.
Нэшвилл
 Заявка 9 6 2 1 16 - 5 20
6.
ФК Монреаль
 Заявка 7 6 0 1 14 - 3 18
7.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 8 5 3 0 18 - 7 18
8.
Торонто
 Заявка 10 3 6 1 11 - 9 15
9.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 8 4 2 2 12 - 11 14
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 8 3 3 2 14 - 10 12
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 8 3 3 2 7 - 8 12
12.
Интер Майами
 Заявка 9 4 0 5 12 - 12 12
13.
Орландо Сити
 Заявка 9 3 3 3 9 - 9 12
14.
Шарлотт
 Заявка 9 3 3 3 13 - 15 12
15.
Чикаго Файр
 0:1 Заявка 9 2 6 1 13 - 12 12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 4 0 6 9 - 16 12
2.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 8 3 2 3 11 - 12 11
3.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 8 3 2 3 9 - 13 11
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
5.
Лос-Анджелес
 0:3 Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
6.
Даллас
 Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 10 2 3 5 9 - 18 9
8.
Остин
 1:3 Заявка 8 2 1 5 8 - 16 7
9.
Спортинг Канзас-Сити
 3:1 Заявка 10 1 4 5 6 - 15 7
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 1 3 5 8 - 15 6
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 9 1 3 5 8 - 17 6
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 8 1 2 5 4 - 15 5
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 7 0 3 4 6 - 12 3
14.
Хьюстон Динамо
 3:0 Заявка 8 0 2 6 6 - 19 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 7 4 2 1 13 - 8 14
2.
Цинциннати
 Заявка 7 3 3 1 10 - 10 12
3.
Нэшвилл
 Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 3 3 10 - 14 12
5.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 3 2 5 11 - 14 11
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
7.
Шарлотт
 Заявка 9 3 1 5 12 - 18 10
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 9 1 5 3 13 - 18 8
9.
Коламбус Кру
 1:0 Заявка 8 2 1 5 9 - 14 7
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 1 4 4 4 - 8 7
11.
Чикаго Файр
 0:1 Заявка 8 1 2 5 8 - 14 5
12.
Торонто
 Заявка 8 0 4 4 6 - 12 4
13.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 9 0 4 5 5 - 11 4
14.
ФК Монреаль
 Заявка 10 1 1 8 5 - 24 4
15.
Интер Майами
 Заявка 8 1 0 7 4 - 12 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 10 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 10
Даллас Феррейра Хесус 10
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 7
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 7
Шарлотт Джонс Деррик 8
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Сент-Луис Сити Паркер Тим 7
Весь список
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