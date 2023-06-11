Тур: 1. Стадион: Сапуто.
4:0
Конец матча
0'
1:0
7' ГолТойе Мейсон
2:0
13' ГолБро-Гийяр Закари
16' Желтая карточкаСалиба Натан
47' Желтая карточкаТейлор Ди Джей
3:0
57' ГолТойе Мейсон
59' Желтая карточкаБоксолл Михаэл
69' Желтая карточкаЛасситер Ариэль
4:0
76' ГолКамашо Руди
79' Желтая карточкаКамашо Руди
90' Желтая карточкаКорбо Габриэле
90'+3
Ход матча
7'
1:0
13'
16'
47'
57'
3:0
59'
69'
76'
4:0
79'
80'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
19
Салиба
Натан
13
Тойе
Мейсон
20
Трапп
Уилл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Салиба НатанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Тойе МейсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Эррера АаронЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Ри ШонПолузащитник
-
10 Дюк БрайсПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Hernan Losada
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Трапп УиллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Дик ЭрикВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
42 Emmanuel Iwe
-
-
Главный тренер: Adrian Heath
История личных встреч
ФК Монреаль
Миннесота Юнайтед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
2
2
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
ФК Монреаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оффор Чинонсо
|3
|0.18
|Киото Ромель
|3 (1)
|0.18
|Шуэньер Матьё
|2
|0.12
|Тойе Мейсон
|2
|0.12
|Ласситер Ариэль
|1
|0.06
|Ibrahim Sunusi
|1
|0.06
|Дюк Брайс
|1
|0.06
|Камашо Руди
|1
|0.06
|Лаппалайнен Ласси
|1
|0.06
|Бро-Гийяр Закари
|1
|0.06
|Уотерман Джоэл
|1
|0.06
|Эррера Аарон
|0
|0
|Кэмпбелл Джордж
|0
|0
|Корбо Габриэле
|0
|0
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хлонгвейн Бонгокуле
|4
|0.24
|Ариага Кервин
|2
|0.12
|Mender Garcia
|2
|0.12
|Амарилья Луис
|2 (2)
|0.12
|Боксолл Михаэл
|1
|0.06
|Miguel Tapias
|1
|0.06
|Росалес Джозеф
|1
|0.06
|Чжон Сан Бин
|1
|0.06
|Валентин Зарек
|0
|0
|Лод Робин
|0
|0
|Фрагапане Франко
|0
|0
|Дотсон Хассани
|0
|0
Карточки
ФК Монреаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уотерман Джоэл
|6
|0
|Камашо Руди
|4
|1
|Ваньяма Виктор
|4
|0
|Ilias Iliadis
|2
|1
|Эррера Аарон
|3
|0
|Корбо Габриэле
|3
|0
|Ласситер Ариэль
|2
|0
|Шуэньер Матьё
|2
|0
|Кэмпбелл Джордж
|2
|0
|Торкельссон Роберт-Орри
|2
|0
|Дюк Брайс
|2
|0
|Салиба Натан
|2
|0
|Ри Шон
|2
|0
|Киото Ромель
|1
|0
|Пьетт Самюэль
|1
|0
|Matko Miljevic
|1
|0
|Хафиз Хуссейн Ахмед
|1
|0
|Миллер Камаль
|1
|0
|Оффор Чинонсо
|1
|0
|Зухир Рида
|1
|0
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боксолл Михаэл
|4
|0
|Трапп Уилл
|4
|0
|Ариага Кервин
|4
|0
|Miguel Tapias
|3
|0
|Фрагапане Франко
|2
|0
|Амарилья Луис
|2
|0
|Тейлор Ди Джей
|2
|0
|Хлонгвейн Бонгокуле
|2
|0
|Чжон Сан Бин
|2
|0
|Дотсон Хассани
|1
|0
|Сент-Клэр Дейн
|1
|0
|Zaydan Bello
|1
|0
Результаты матчей
ФК Монреаль
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Миннесота Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
0
4
ФК Монреаль
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
80% (8)
10% (1)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Миннесота Юнайтед
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
0% (0)
50% (5)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
21
2
Волевые поражения
4
4
ФК Монреаль
87.5%
12.5%
14 побед 2 поражения
Первый тайм
65% (11)
29% (5)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (12)
18% (3)
12% (2)
Миннесота Юнайтед
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
65% (11)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Сухие победы
12
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
25
3
Волевые поражения
4
8
Голы по времени матча
Забито
12
9
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
3
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
3
25%
3
33%
46-60
2
17%
1
11%
61-75
4
33%
3
33%
76-90
Пропущено
5
16
1 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 7
0
0%
3
19%
1-15
1
20%
4
25%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
3
60%
4
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
4
25%
76-90
Забито
6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Пропущено
23
7
13 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
1
4%
0
0%
1-15
3
13%
1
14%
16-30
9
39%
1
14%
31-45
4
17%
2
29%
46-60
2
9%
1
14%
61-75
4
17%
2
29%
76-90
Забито
18
14
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
7 Не забивали 5
4
22%
1
7%
1-15
1
6%
2
14%
16-30
2
11%
2
14%
31-45
3
17%
4
29%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
6
33%
4
29%
76-90
Пропущено
28
23
14 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
1
4%
3
13%
1-15
4
14%
5
22%
16-30
9
32%
2
9%
31-45
7
25%
6
26%
46-60
3
11%
1
4%
61-75
4
14%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Монреаль
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 3:0 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 2:2 Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 2:1
Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:0 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Ванкувер Уайткэпс - Клёб де Фут Монреаль 5:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 3:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Остин - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 1:3 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 2:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 1:3 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 1:0
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Миннесота Юнайтед - Торонто 1:1 Остин - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 4:0
Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 3:0 Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 3:2 Миннесота Юнайтед - Даллас 0:0 Детройт Сити - Миннесота Юнайтед 1:3 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0 Миннесота Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Чикаго Файр - Миннесота Юнайтед 2:1 Сент-Луис Сити - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 0:2
Результаты матчей
ФК Монреаль
Миннесота Юнайтед
Точный счет
2:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:1
4 раза 57%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
6 раз 86%
0
1 раз 14%
Точный счет
2:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:1
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
7 раз 70%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
Точный счет
2:0
5 раз 29%
1:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
2
5 раз 29%
1
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
11 раз 65%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
ФК Монреаль
Миннесота Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
52
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
37
Больше Меньше
73
28
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
134
710
215
215
116
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|9
|1
|5
|32 - 16
|28
|2.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|24 - 17
|28
|3.
|0:3 Заявка
|14
|7
|5
|2
|23 - 13
|26
|4.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 18
|26
|5.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|19 - 19
|23
|6.
|3:0 Заявка
|16
|6
|3
|7
|18 - 21
|21
|7.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|26 - 20
|21
|8.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 22
|20
|9.
|0:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|18 - 27
|20
|10.
|3:1 Заявка
|18
|5
|5
|8
|19 - 25
|20
|11.
|1:3 Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 26
|19
|12.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 24
|17
|13.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|14 - 27
|13
|14.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|13 - 26
|12
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|26 - 15
|39
|2.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 12
|32
|3.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|27 - 15
|30
|4.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|28 - 21
|30
|5.
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|35 - 29
|28
|6.
|1:0 Заявка
|17
|8
|3
|6
|34 - 24
|27
|7.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|22 - 17
|26
|8.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|25 - 24
|23
|9.
|Заявка
|17
|7
|1
|9
|19 - 27
|22
|10.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|25 - 33
|22
|11.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|11 - 16
|19
|12.
|Заявка
|18
|3
|10
|5
|17 - 21
|19
|13.
|0:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|17 - 22
|18
|14.
|0:1 Заявка
|17
|3
|8
|6
|21 - 26
|17
|15.
|Заявка
|17
|5
|0
|12
|16 - 24
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|12 - 2
|19
|2.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|22 - 6
|18
|3.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 8
|18
|4.
|0:3 Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 5
|17
|5.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 5
|17
|8.
|3:1 Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 10
|13
|9.
|1:3 Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|10.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|11.
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 14
|9
|12.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|14.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 9
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|16 - 5
|27
|2.
|1:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|25 - 10
|20
|3.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 5
|20
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|22 - 11
|20
|5.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|16 - 5
|20
|6.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|14 - 3
|18
|7.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|18 - 7
|18
|8.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|11 - 9
|15
|9.
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 8
|12
|12.
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 12
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|14.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 15
|12
|15.
|0:1 Заявка
|9
|2
|6
|1
|13 - 12
|12
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|9 - 16
|12
|2.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|3.
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 13
|11
|4.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|5.
|0:3 Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|6.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|7.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|8.
|1:3 Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|9.
|3:1 Заявка
|10
|1
|4
|5
|6 - 15
|7
|10.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|11.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 17
|6
|12.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 15
|5
|13.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 12
|3
|14.
|3:0 Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 19
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 8
|14
|2.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 10
|12
|3.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|4.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 14
|12
|5.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 18
|10
|8.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|13 - 18
|8
|9.
|1:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|10.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|4 - 8
|7
|11.
|0:1 Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 14
|5
|12.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 12
|4
|13.
|0:0 Заявка
|9
|0
|4
|5
|5 - 11
|4
|14.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 24
|4
|15.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|4 - 12
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|10 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (1)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|10
|Даллас
|Феррейра Хесус
|10
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|9 (2)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 7
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 7
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|8
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|1 6
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|7