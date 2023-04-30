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  4. МЛС 2023

США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Спортинг Канзас-Сити
0:2
Конец матча
Клёб де Фут Монреаль
0'
27' Желтая карточка
Ваньяма Виктор
30' Желтая карточка
Daniel Rosero
0:1
35' Гол
Дюк Брайс
0:2
45' Гол
Шуэньер Матьё
53' Желтая карточка
Пулидо Алан
57' Желтая карточка
Эспиноза Роджер
65' Желтая карточка
Уотерман Джоэл
90' Желтая карточка
Шуэньер Матьё
90'+10
29
Мелия
Тим
17
Jacob
Davis
5
Daniel
Rosero
4
Володер
Роберт
18
Нденбе
Логан
15
Эспиноза
Роджер
54
Вальтер
Реми
26
Томми
Эрик
7
Рассел
Джонни
9
Пулидо
Алан
20
Саллой
Даниэль
40
Сируа
Жонатан
25
Корбо
Габриэле
4
Камашо
Руди
16
Уотерман
Джоэл
22
Эррера
Аарон
2
Ваньяма
Виктор
29
Шуэньер
Матьё
11
Ласситер
Ариэль
10
Дюк
Брайс
9
Оффор
Чинонсо
27
Ри
Шон
Спортинг Канзас-Сити
4-3-3
Клёб де Фут Монреаль
3-4-3

История личных встреч

Спортинг Канзас-Сити
Клёб де Фут Монреаль

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
11.1%
8 побед 0 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед

15 матчей

53.3%
20%
26.7%
8 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

53.3%
6.7%
40%
8 побед 1 ничья 6 побед

История матчей

М
1:2
М
7:1
М
2:0
М
1:1
М
2:2
М
2:1
М
1:2
М
0:3
М
4:0
М
1:0
М
1:2
М
2:0
М
0:0
М
3:1
М
0:2

Голы

Всего голов

20
9

Голов в среднем за матч

2.5
1.29

Среднее время на гол

36
70

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

27
17

Голов в среднем за матч

1.8
1.13

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

50
79

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Канзас-Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саллой Даниэль 1 0.1
Рассел Джонни 1 0.1
William Agada 1 0.1
Клёб де Фут Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шуэньер Матьё 2 0.22
Киото Ромель 2 (1) 0.22
Оффор Чинонсо 1 0.11
Дюк Брайс 1 0.11
Эррера Аарон 0 0

Карточки

Спортинг Канзас-Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томми Эрик 3 0
Фонтас Андреу 1 1
Свит Бен 1 1
Эспиноза Роджер 2 0
Daniel Rosero 2 0
Володер Роберт 2 0
Кастелланос Роберт 0 1
Пулидо Алан 1 0
Вальтер Реми 1 0
William Agada 1 0
Клёб де Фут Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ваньяма Виктор 4 0
Уотерман Джоэл 4 0
Ilias Iliadis 2 1
Камашо Руди 1 1
Корбо Габриэле 2 0
Киото Ромель 1 0
Пьетт Самюэль 1 0
Эррера Аарон 1 0
Шуэньер Матьё 1 0
Хафиз Хуссейн Ахмед 1 0
Миллер Камаль 1 0
Оффор Чинонсо 1 0
Салиба Натан 1 0
Зухир Рида 1 0
Ри Шон 1 0

Результаты матчей

Спортинг Канзас-Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Клёб де Фут Монреаль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Спортинг Канзас-Сити
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Клёб де Фут Монреаль
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

8
1

Волевые поражения

0
4
Спортинг Канзас-Сити
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Клёб де Фут Монреаль
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

8
1

Волевые поражения

1
4

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
8 Не забивали 8
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
14
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
7%
16-30
0
0%
6
43%
31-45
1
20%
3
21%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
4
29%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Пропущено

8
4
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
2
25%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
2
67%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Пропущено

13
18
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
3
23%
6
33%
31-45
3
23%
6
33%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Талса Атлетикс 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 0:1
Филадельфия Юнион - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:4 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Финикс Райзинг - Спортинг Канзас-Сити 2:4 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Луисвилл Сити 2:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 4:1 Спортинг Канзас-Сити - Ди Си Юнайтед 3:0 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2
Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Ванкувер Уайткэпс - Клёб де Фут Монреаль 5:0
Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 3:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Остин - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 1:3 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 2:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 1:3 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Коламбус Кру 2:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Чикаго Файр - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Хьюстон Динамо - Клёб де Фут Монреаль 2:3

Результаты матчей

Спортинг Канзас-Сити
Клёб де Фут Монреаль

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
0
5 раз 100%

Точный счет

0:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
6 раз 67%
1
3 раза 33%
0
6 раз 75%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Спортинг Канзас-Сити
Клёб де Фут Монреаль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
0.5
Больше Меньше
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Инглэнд Революшн
 10 6 3 1 16 - 9 21
2.
Цинциннати
 10 6 3 1 13 - 11 21
3.
Сиэтл Саундерс
 0:0 10 6 2 2 17 - 7 20
4.
Сент-Луис Сити
 10 6 1 3 22 - 12 19
5.
Лос-Анджелес
 8 5 3 0 16 - 6 18
6.
Атланта Юнайтед
 10 5 3 2 19 - 16 18
7.
Нэшвилл
 10 4 3 3 11 - 6 15
8.
Нью-Йорк Сити
 10 4 3 3 12 - 11 15
9.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 10 4 3 3 13 - 13 15
10.
Даллас
 9 4 2 3 12 - 11 14
11.
Орландо Сити
 9 4 2 3 10 - 10 14
12.
Коламбус Кру
 10 4 2 4 19 - 12 14
13.
Ди Си Юнайтед
 10 4 2 4 14 - 13 14
14.
Хьюстон Динамо
 8 4 1 3 10 - 8 13
15.
Торонто
 10 2 6 2 13 - 13 12
16.
Миннесота Юнайтед
 8 3 2 3 8 - 8 11
17.
Филадельфия Юнион
 9 3 2 4 14 - 13 11
18.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 9 2 5 2 11 - 7 11
19.
Чикаго Файр
 9 2 5 2 13 - 13 11
20.
Портленд Тимберс
 10 3 2 5 13 - 16 11
21.
Реал Солт-Лейк
 0:0 9 3 1 5 10 - 17 10
22.
Интер Майами
 9 3 0 6 8 - 10 9
23.
Клёб де Фут Монреаль
 9 3 0 6 7 - 17 9
24.
Остин
 9 2 3 4 8 - 14 9
25.
Шарлотт
 10 2 3 5 10 - 19 9
26.
Нью-Йорк Ред Буллз
 10 1 6 3 7 - 10 9
27.
Колорадо Рэпидс
 0:0 10 1 6 3 6 - 11 9
28.
Лос-Анджелес Гэлакси
 9 1 3 5 7 - 14 6
29.
Спортинг Канзас-Сити
 10 0 3 7 3 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 5 5 0 0 7 - 2 15
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 6 4 2 0 12 - 3 14
3.
Сиэтл Саундерс
 0:0 5 4 1 0 10 - 0 13
4.
Атланта Юнайтед
 5 4 1 0 11 - 4 13
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 5 4 1 0 8 - 2 13
6.
Нью-Йорк Сити
 5 4 1 0 10 - 5 13
7.
Лос-Анджелес
 4 4 0 0 12 - 3 12
8.
Хьюстон Динамо
 4 4 0 0 7 - 0 12
9.
Нэшвилл
 6 3 2 1 8 - 3 11
10.
Коламбус Кру
 5 3 1 1 14 - 4 10
11.
Филадельфия Юнион
 5 3 1 1 10 - 5 10
12.
Даллас
 5 3 1 1 8 - 5 10
13.
Сент-Луис Сити
 5 3 0 2 12 - 5 9
14.
Торонто
 5 2 3 0 8 - 5 9
15.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 5 2 2 1 8 - 3 8
16.
Чикаго Файр
 6 1 5 0 9 - 8 8
17.
Портленд Тимберс
 4 2 1 1 6 - 3 7
18.
Ди Си Юнайтед
 5 2 1 2 8 - 7 7
19.
Реал Солт-Лейк
 0:0 5 2 1 2 7 - 8 7
20.
Орландо Сити
 6 2 1 3 5 - 7 7
21.
Клёб де Фут Монреаль
 3 2 0 1 5 - 3 6
22.
Интер Майами
 4 2 0 2 6 - 4 6
23.
Нью-Йорк Ред Буллз
 4 1 3 0 4 - 3 6
24.
Остин
 5 1 3 1 6 - 6 6
25.
Шарлотт
 5 1 2 2 4 - 7 5
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 4 1 1 2 6 - 6 4
27.
Колорадо Рэпидс
 0:0 4 0 3 1 2 - 3 3
28.
Миннесота Юнайтед
 3 0 2 1 3 - 4 2
29.
Спортинг Канзас-Сити
 4 0 1 3 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 5 3 1 1 10 - 7 10
2.
Миннесота Юнайтед
 5 3 0 2 5 - 4 9
3.
Орландо Сити
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 4 2 1 1 4 - 6 7
5.
Сиэтл Саундерс
 0:0 5 2 1 2 7 - 7 7
6.
Ди Си Юнайтед
 5 2 1 2 6 - 6 7
7.
Лос-Анджелес
 4 1 3 0 4 - 3 6
8.
Цинциннати
 5 1 3 1 6 - 9 6
9.
Колорадо Рэпидс
 0:0 6 1 3 2 4 - 8 6
10.
Атланта Юнайтед
 5 1 2 2 8 - 12 5
11.
Нэшвилл
 4 1 1 2 3 - 3 4
12.
Даллас
 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
Коламбус Кру
 5 1 1 3 5 - 8 4
14.
Шарлотт
 5 1 1 3 6 - 12 4
15.
Портленд Тимберс
 6 1 1 4 7 - 13 4
16.
Чикаго Файр
 3 1 0 2 4 - 5 3
17.
Реал Солт-Лейк
 0:0 4 1 0 3 3 - 9 3
18.
Остин
 4 1 0 3 2 - 8 3
19.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 4 0 3 1 3 - 4 3
20.
Интер Майами
 5 1 0 4 2 - 6 3
21.
Торонто
 5 0 3 2 5 - 8 3
22.
Клёб де Фут Монреаль
 6 1 0 5 2 - 14 3
23.
Нью-Йорк Ред Буллз
 6 0 3 3 3 - 7 3
24.
Нью-Йорк Сити
 5 0 2 3 2 - 6 2
25.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 5 0 2 3 5 - 11 2
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 5 0 2 3 1 - 8 2
27.
Спортинг Канзас-Сити
 6 0 2 4 2 - 8 2
28.
Филадельфия Юнион
 4 0 1 3 4 - 8 1
29.
Хьюстон Динамо
 4 0 1 3 3 - 8 1
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Лос-Анджелес Буанга Денис 7 (1)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 6 (3)
Атланта Юнайтед Альмада Тьяго 5 (5)
Сент-Луис Сити Клаусс Жоао 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 5
Нью-Йорк Ред Буллз Данкан Кайл 5
Сент-Луис Сити Страуд Джаред 5
Портленд Тимберс Макгро Зак 5
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 3
Весь список
  • Желтая карточка
    65'
    Джоэль Уотерман получил желтую карточку от судьи
  • 62'
    Томми Эрик уходит с поля. Кинда Гади выходит вместо него
  • Желтая карточка
    57'
    Эспиноза Роджер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    53'
    Пулидо Алан получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Роберт Фолодер уходит с поля. Кастелланос Роберт выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Эррера Аарон сделал результативную передачу.
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    • Описание гола
      46'
      Г О О О О Л - Матье Чойниер бьет в цель!
    • 35'
      Матье Чойниер сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      35'
      Г О О О О Л - Брюс Дьюк бьет в цель!
    • Желтая карточка
      30'
      Daniel Rosero получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      27'
      Ваньяма Виктор получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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