Тур: 1. Стадион: Children's Mercy Park.
0:2
Конец матча
0'
27' Желтая карточкаВаньяма Виктор
30' Желтая карточкаDaniel Rosero
0:1
35' ГолДюк Брайс
0:2
45' ГолШуэньер Матьё
53' Желтая карточкаПулидо Алан
57' Желтая карточкаЭспиноза Роджер
65' Желтая карточкаУотерман Джоэл
90' Желтая карточкаШуэньер Матьё
90'+10
Ход матча
27'
30'
35'
0:1
45'
0:2
53'
57'
62'
65'
75'
90'
29
Мелия
Тим
17
Jacob
Davis
18
Нденбе
Логан
54
Вальтер
Реми
26
Томми
Эрик
22
Эррера
Аарон
10
Дюк
Брайс
27
Ри
Шон
- Основной состав
-
29 Мелия ТимВратарь
-
17 Jacob DavisЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Нденбе ЛоганЗащитник
- Полузащитник
-
54 Вальтер РемиПолузащитник
-
26 Томми ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Дюк КэмеронЗащитник
- Полузащитник
-
10 Кинда ГадиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Шелтон КириНападающий
-
82 Chris Rindov
-
Главный тренер: Peter Vermes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Эррера АаронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дюк БрайсНападающий
- Нападающий
-
27 Ри ШонНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
19 Салиба НатанПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Hernan Losada
История личных встреч
Спортинг Канзас-Сити
Клёб де Фут Монреаль
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
88.9%
11.1%
8 побед 0 ничьих 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед
15 матчей
53.3%
20%
26.7%
8 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
53.3%
6.7%
40%
8 побед 1 ничья 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
9
Голов в среднем за матч
2.5
1.29
Среднее время на гол
36
70
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
27
17
Голов в среднем за матч
1.8
1.13
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
50
79
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саллой Даниэль
|1
|0.1
|Рассел Джонни
|1
|0.1
|William Agada
|1
|0.1
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шуэньер Матьё
|2
|0.22
|Киото Ромель
|2 (1)
|0.22
|Оффор Чинонсо
|1
|0.11
|Дюк Брайс
|1
|0.11
|Эррера Аарон
|0
|0
Карточки
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томми Эрик
|3
|0
|Фонтас Андреу
|1
|1
|Свит Бен
|1
|1
|Эспиноза Роджер
|2
|0
|Daniel Rosero
|2
|0
|Володер Роберт
|2
|0
|Кастелланос Роберт
|0
|1
|Пулидо Алан
|1
|0
|Вальтер Реми
|1
|0
|William Agada
|1
|0
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ваньяма Виктор
|4
|0
|Уотерман Джоэл
|4
|0
|Ilias Iliadis
|2
|1
|Камашо Руди
|1
|1
|Корбо Габриэле
|2
|0
|Киото Ромель
|1
|0
|Пьетт Самюэль
|1
|0
|Эррера Аарон
|1
|0
|Шуэньер Матьё
|1
|0
|Хафиз Хуссейн Ахмед
|1
|0
|Миллер Камаль
|1
|0
|Оффор Чинонсо
|1
|0
|Салиба Натан
|1
|0
|Зухир Рида
|1
|0
|Ри Шон
|1
|0
Результаты матчей
Спортинг Канзас-Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Клёб де Фут Монреаль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
0
Спортинг Канзас-Сити
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Клёб де Фут Монреаль
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
8
1
Волевые поражения
0
4
Спортинг Канзас-Сити
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Клёб де Фут Монреаль
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
8
1
Волевые поражения
1
4
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
8 Не забивали 8
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
14
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
7%
16-30
0
0%
6
43%
31-45
1
20%
3
21%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
4
29%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Пропущено
8
4
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
2
25%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
2
67%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Пропущено
13
18
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
3
23%
6
33%
31-45
3
23%
6
33%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Талса Атлетикс 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 0:1
Филадельфия Юнион - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:4 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Финикс Райзинг - Спортинг Канзас-Сити 2:4 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Луисвилл Сити 2:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 4:1 Спортинг Канзас-Сити - Ди Си Юнайтед 3:0 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2
Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Ванкувер Уайткэпс - Клёб де Фут Монреаль 5:0
Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 3:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Остин - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 1:3 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 2:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 1:3 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Коламбус Кру 2:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Чикаго Файр - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Хьюстон Динамо - Клёб де Фут Монреаль 2:3
Результаты матчей
Спортинг Канзас-Сити
Клёб де Фут Монреаль
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
0
5 раз 100%
Точный счет
0:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
6 раз 67%
1
3 раза 33%
0
6 раз 75%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Спортинг Канзас-Сити
Клёб де Фут Монреаль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
36
Больше Меньше
26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|3
|1
|16 - 9
|21
|2.
|10
|6
|3
|1
|13 - 11
|21
|3.
|0:0
|10
|6
|2
|2
|17 - 7
|20
|4.
|10
|6
|1
|3
|22 - 12
|19
|5.
|8
|5
|3
|0
|16 - 6
|18
|6.
|10
|5
|3
|2
|19 - 16
|18
|7.
|10
|4
|3
|3
|11 - 6
|15
|8.
|10
|4
|3
|3
|12 - 11
|15
|9.
|10
|4
|3
|3
|13 - 13
|15
|10.
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|11.
|9
|4
|2
|3
|10 - 10
|14
|12.
|10
|4
|2
|4
|19 - 12
|14
|13.
|10
|4
|2
|4
|14 - 13
|14
|14.
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|15.
|10
|2
|6
|2
|13 - 13
|12
|16.
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|17.
|9
|3
|2
|4
|14 - 13
|11
|18.
|0:0
|9
|2
|5
|2
|11 - 7
|11
|19.
|9
|2
|5
|2
|13 - 13
|11
|20.
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|21.
|0:0
|9
|3
|1
|5
|10 - 17
|10
|22.
|9
|3
|0
|6
|8 - 10
|9
|23.
|9
|3
|0
|6
|7 - 17
|9
|24.
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|25.
|10
|2
|3
|5
|10 - 19
|9
|26.
|10
|1
|6
|3
|7 - 10
|9
|27.
|0:0
|10
|1
|6
|3
|6 - 11
|9
|28.
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|29.
|10
|0
|3
|7
|3 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|7 - 2
|15
|2.
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|3.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|10 - 0
|13
|4.
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|5.
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|6.
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|7.
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|8.
|4
|4
|0
|0
|7 - 0
|12
|9.
|6
|3
|2
|1
|8 - 3
|11
|10.
|5
|3
|1
|1
|14 - 4
|10
|11.
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|12.
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|13.
|5
|3
|0
|2
|12 - 5
|9
|14.
|5
|2
|3
|0
|8 - 5
|9
|15.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|8 - 3
|8
|16.
|6
|1
|5
|0
|9 - 8
|8
|17.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|18.
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|19.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|20.
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|21.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|22.
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|23.
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|24.
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|25.
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|26.
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|27.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|28.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|29.
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|2.
|5
|3
|0
|2
|5 - 4
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|4 - 6
|7
|5.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|7.
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|8.
|5
|1
|3
|1
|6 - 9
|6
|9.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|10.
|5
|1
|2
|2
|8 - 12
|5
|11.
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|15.
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|16.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|17.
|0:0
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|18.
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|19.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|20.
|5
|1
|0
|4
|2 - 6
|3
|21.
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|22.
|6
|1
|0
|5
|2 - 14
|3
|23.
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|24.
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|25.
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|26.
|5
|0
|2
|3
|1 - 8
|2
|27.
|6
|0
|2
|4
|2 - 8
|2
|28.
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|29.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|7 (1)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|6 (3)
|Атланта Юнайтед
|Альмада Тьяго
|5 (5)
|Сент-Луис Сити
|Клаусс Жоао
|5 (2)
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|5
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Данкан Кайл
|5
|Сент-Луис Сити
|Страуд Джаред
|5
|Портленд Тимберс
|Макгро Зак
|5
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 3