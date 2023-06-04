Тур: 1. Стадион: Subaru Park.
3:0
Конец матча
0'
1:0
12' ГолКарранса Хулиан
31' Желтая карточкаКэмпбелл Джордж
2:0
36' ГолУре Микаэль
3:0
61' ГолКарранса Хулиан
76' Желтая карточкаТоркельссон Роберт-Орри
88' Желтая карточкаMatko Miljevic
88' Желтая карточкаМартинес Хосе Андрес
90'+5
Ход матча
12'
1:0
31'
36'
2:0
61'
64'
88'
Прогноз на матч от Liveresult
18
Блэйк
Андре
27
Вагнер
Кай
20
Jesus
Bueno
31
Флэк
Леон
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Jesus BuenoПолузащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бендик ДжоВратарь
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
-
17 Лоу ДэмионЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
21 Ричард Одада
-
-
Главный тренер: Jim Curtin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Дюк БрайсПолузащитник
-
19 Салиба НатанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
22 Эррера АаронЗащитник
-
27 Ри ШонПолузащитник
-
13 Тойе МейсонНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Hernan Losada
История личных встреч
Филадельфия Юнион
Клёб де Фут Монреаль
15 матчей
53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 11 побед
27 матчей
29.6%
33.3%
37.1%
8 побед 9 ничьих 10 побед
Первый тайм
37%
25.9%
37.1%
10 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
29.6%
29.6%
40.8%
8 побед 8 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
20
Голов в среднем за матч
1.46
1.43
Среднее время на гол
61
63
Всего голов
29
19
Голов в среднем за матч
2.07
1.46
Среднее время на гол
43
61
Всего голов
48
39
Голов в среднем за матч
1.78
1.44
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
50
62
Бомбардиры внутри турнира
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карранса Хулиан
|9
|0.56
|Газдаг Даниэль
|7 (6)
|0.44
|Уре Микаэль
|6
|0.38
|Торрес Хоакин
|1
|0.06
|Вагнер Кай
|1
|0.06
|Перея Андрес
|1
|0.06
|Бедойя Алехандро
|0
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
|Эллиотт Джек
|0
|0
|Реал Мэттью
|0
|0
|Мбезо Оливье
|0
|0
|Chris Donovan
|0
|0
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оффор Чинонсо
|3
|0.19
|Киото Ромель
|3 (1)
|0.19
|Шуэньер Матьё
|2
|0.13
|Ласситер Ариэль
|1
|0.06
|Ibrahim Sunusi
|1
|0.06
|Лаппалайнен Ласси
|1
|0.06
|Дюк Брайс
|1
|0.06
|Уотерман Джоэл
|1
|0.06
|Эррера Аарон
|0
|0
|Кэмпбелл Джордж
|0
|0
Карточки
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Хосе Андрес
|5
|0
|Карранса Хулиан
|3
|1
|Бедойя Алехандро
|4
|0
|Флэк Леон
|4
|0
|Глеснес Якоб
|3
|0
|Эллиотт Джек
|3
|0
|Jesus Bueno
|1
|1
|Газдаг Даниэль
|2
|0
|Торрес Хоакин
|2
|0
|Салливан Куинн
|2
|0
|Блэйк Андре
|1
|0
|Уре Микаэль
|1
|0
|Лоу Дэмион
|1
|0
|Вагнер Кай
|1
|0
|Реал Мэттью
|1
|0
|Мбезо Оливье
|1
|0
|Харриэль Натан
|1
|0
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уотерман Джоэл
|6
|0
|Камашо Руди
|3
|1
|Ваньяма Виктор
|4
|0
|Ilias Iliadis
|2
|1
|Эррера Аарон
|3
|0
|Корбо Габриэле
|2
|0
|Шуэньер Матьё
|2
|0
|Кэмпбелл Джордж
|2
|0
|Торкельссон Роберт-Орри
|2
|0
|Дюк Брайс
|2
|0
|Ри Шон
|2
|0
|Киото Ромель
|1
|0
|Пьетт Самюэль
|1
|0
|Ласситер Ариэль
|1
|0
|Matko Miljevic
|1
|0
|Хафиз Хуссейн Ахмед
|1
|0
|Миллер Камаль
|1
|0
|Оффор Чинонсо
|1
|0
|Салиба Натан
|1
|0
|Зухир Рида
|1
|0
Результаты матчей
Филадельфия Юнион
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Клёб де Фут Монреаль
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
1
4
Филадельфия Юнион
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Клёб де Фут Монреаль
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
10% (1)
80% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
6
1
Волевые поражения
9
8
Филадельфия Юнион
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Клёб де Фут Монреаль
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
6% (1)
31% (5)
63% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
19% (3)
69% (11)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
11
Волевые победы
10
1
Волевые поражения
10
12
Голы по времени матча
Забито
16
6
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
1
6%
1
17%
1-15
3
19%
1
17%
16-30
3
19%
2
33%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
3
19%
2
33%
76-90
Пропущено
6
23
3 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 8
3 Не пропускали 9
2
33%
1
4%
1-15
1
17%
3
13%
16-30
0
0%
9
39%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
2
33%
2
9%
61-75
1
17%
4
17%
76-90
Забито
11
8
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
5
45%
2
25%
46-60
2
18%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
9
5
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
20%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
27
14
11 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
5 Не забивали 7
1
4%
2
14%
1-15
3
11%
1
7%
16-30
7
26%
2
14%
31-45
8
30%
30%
2
14%
46-60
5
19%
2
14%
61-75
3
11%
5
36%
76-90
Пропущено
15
28
8 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 13
3
20%
1
4%
1-15
3
20%
4
14%
16-30
2
13%
9
32%
31-45
0
0%
7
25%
46-60
3
20%
3
11%
61-75
4
27%
4
14%
76-90
Результаты последних матчей
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0
Колорадо Рэпидс - Филадельфия Юнион 1:2 Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:1 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 3:0 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 1:1 Филадельфия Юнион - Торонто 4:2 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 2:2 Атлас - Филадельфия Юнион 2:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0 Филадельфия Юнион - Атлас 1:0 Филадельфия Юнион - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 3:2 Филадельфия Юнион - Альянса Сан-Сальвадор 4:0 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 1:0 Альянса Сан-Сальвадор - Филадельфия Юнион 0:0
Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 2:2 Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:0
Клёб де Фут Монреаль - Торонто 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Ванкувер Уайткэпс - Клёб де Фут Монреаль 5:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 3:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Остин - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 1:3 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 2:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 1:3 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 0:1
Результаты матчей
Филадельфия Юнион
Клёб де Фут Монреаль
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
2:0
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
2:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
7 раз 70%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:0
5 раз 31%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
2 раза 13%
0
8 раз 50%
2
5 раз 31%
1
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Филадельфия Юнион
Клёб де Фут Монреаль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
51
45
42
45
15
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
37
43
28
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
88
88
610
511
115
214
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|1
|4
|32 - 14
|28
|2.
|17
|8
|3
|6
|21 - 14
|27
|3.
|12
|7
|4
|1
|23 - 10
|25
|4.
|16
|6
|5
|5
|19 - 18
|23
|5.
|0:0
|16
|6
|5
|5
|19 - 19
|23
|6.
|0:0
|16
|5
|6
|5
|25 - 19
|21
|7.
|16
|5
|5
|6
|15 - 18
|20
|8.
|15
|5
|4
|6
|16 - 22
|19
|9.
|15
|5
|3
|7
|15 - 21
|18
|10.
|16
|4
|5
|7
|19 - 24
|17
|11.
|0:0
|17
|4
|5
|8
|15 - 23
|17
|12.
|15
|4
|4
|7
|17 - 26
|16
|13.
|0:0
|17
|2
|7
|8
|14 - 25
|13
|14.
|15
|3
|3
|9
|13 - 26
|12
Восточная конференция
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|0
|2
|22 - 6
|18
|2.
|0:0
|9
|5
|3
|1
|19 - 7
|18
|3.
|0:0
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|4.
|10
|5
|2
|3
|13 - 5
|17
|5.
|6
|5
|1
|0
|15 - 5
|16
|6.
|7
|5
|1
|1
|9 - 2
|16
|7.
|8
|4
|2
|2
|12 - 9
|14
|8.
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|9.
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|10.
|0:0
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|11.
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|12.
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|13.
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|14.
|0:0
|8
|0
|4
|4
|5 - 9
|4
Восточная конференция
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|4
|0
|5
|9 - 12
|12
|2.
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|3.
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|4.
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|5.
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|6.
|0:0
|9
|2
|3
|4
|9 - 16
|9
|7.
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|8.
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|9.
|0:0
|10
|1
|4
|5
|5 - 14
|7
|10.
|0:0
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|11.
|9
|1
|3
|5
|8 - 17
|6
|12.
|8
|1
|2
|5
|4 - 15
|5
|13.
|0:0
|7
|0
|3
|4
|6 - 12
|3
|14.
|8
|0
|2
|6
|6 - 19
|2
Восточная конференция
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|10 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (1)
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|9 (2)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|9
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|9
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 7
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|1 6
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 6
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|7
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|7