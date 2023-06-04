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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Филадельфия Юнион
3:0
Конец матча
Клёб де Фут Монреаль
0'
1:0
12' Гол
Карранса Хулиан
31' Желтая карточка
Кэмпбелл Джордж
2:0
36' Гол
Уре Микаэль
3:0
61' Гол
Карранса Хулиан
76' Желтая карточка
Торкельссон Роберт-Орри
88' Желтая карточка
Matko Miljevic
88' Желтая карточка
Мартинес Хосе Андрес
90'+5
18
Блэйк
Андре
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
27
Вагнер
Кай
26
Харриэль
Натан
2
Реал
Мэттью
20
Jesus
Bueno
31
Флэк
Леон
10
Газдаг
Даниэль
9
Карранса
Хулиан
7
Уре
Микаэль
41
Пантемис
Джеймс
25
Корбо
Габриэле
24
Кэмпбелл
Джордж
26
Торкельссон
Роберт-Орри
15
Бро-Гийяр
Закари
10
Дюк
Брайс
19
Салиба
Натан
5
Ilias
Iliadis
7
Хафиз
Хуссейн
Ахмед
14
Ibrahim
Sunusi
21
Лаппалайнен
Ласси
Филадельфия Юнион
3-4-1-2
Клёб де Фут Монреаль
3-4-3

История личных встреч

Филадельфия Юнион
Клёб де Фут Монреаль

15 матчей

53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 11 побед

27 матчей

29.6%
33.3%
37.1%
8 побед 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

37%
25.9%
37.1%
10 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

29.6%
29.6%
40.8%
8 побед 8 ничьих 11 побед

История матчей

М
3:2
М
1:1
М
1:2
М
2:2
М
1:1
М
2:1
М
1:4
М
4:0
М
3:0
М
1:4
М
0:2
М
0:3
М
2:1
М
3:3
М
1:1
М
5:1
М
1:1
М
0:1
М
2:2
М
2:1
М
1:0
М
1:1
М
2:1
М
0:0
М
5:3
М
2:0
М
2:1

Голы

Всего голов

19
20

Голов в среднем за матч

1.46
1.43

Среднее время на гол

61
63

Всего голов

29
19

Голов в среднем за матч

2.07
1.46

Среднее время на гол

43
61

Всего голов

48
39

Голов в среднем за матч

1.78
1.44

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

50
62

Бомбардиры внутри турнира

Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карранса Хулиан 9 0.56
Газдаг Даниэль 7 (6) 0.44
Уре Микаэль 6 0.38
Торрес Хоакин 1 0.06
Вагнер Кай 1 0.06
Перея Андрес 1 0.06
Бедойя Алехандро 0 0
Мартинес Хосе Андрес 0 0
Эллиотт Джек 0 0
Реал Мэттью 0 0
Мбезо Оливье 0 0
Chris Donovan 0 0
Клёб де Фут Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оффор Чинонсо 3 0.19
Киото Ромель 3 (1) 0.19
Шуэньер Матьё 2 0.13
Ласситер Ариэль 1 0.06
Ibrahim Sunusi 1 0.06
Лаппалайнен Ласси 1 0.06
Дюк Брайс 1 0.06
Уотерман Джоэл 1 0.06
Эррера Аарон 0 0
Кэмпбелл Джордж 0 0

Карточки

Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Хосе Андрес 5 0
Карранса Хулиан 3 1
Бедойя Алехандро 4 0
Флэк Леон 4 0
Глеснес Якоб 3 0
Эллиотт Джек 3 0
Jesus Bueno 1 1
Газдаг Даниэль 2 0
Торрес Хоакин 2 0
Салливан Куинн 2 0
Блэйк Андре 1 0
Уре Микаэль 1 0
Лоу Дэмион 1 0
Вагнер Кай 1 0
Реал Мэттью 1 0
Мбезо Оливье 1 0
Харриэль Натан 1 0
Клёб де Фут Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уотерман Джоэл 6 0
Камашо Руди 3 1
Ваньяма Виктор 4 0
Ilias Iliadis 2 1
Эррера Аарон 3 0
Корбо Габриэле 2 0
Шуэньер Матьё 2 0
Кэмпбелл Джордж 2 0
Торкельссон Роберт-Орри 2 0
Дюк Брайс 2 0
Ри Шон 2 0
Киото Ромель 1 0
Пьетт Самюэль 1 0
Ласситер Ариэль 1 0
Matko Miljevic 1 0
Хафиз Хуссейн Ахмед 1 0
Миллер Камаль 1 0
Оффор Чинонсо 1 0
Салиба Натан 1 0
Зухир Рида 1 0

Результаты матчей

Филадельфия Юнион
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Клёб де Фут Монреаль
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

1
4
Филадельфия Юнион
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Клёб де Фут Монреаль
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
10% (1)
80% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

9
8
Филадельфия Юнион
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Клёб де Фут Монреаль
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
6% (1)
31% (5)
63% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
19% (3)
69% (11)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
11

Волевые победы

10
1

Волевые поражения

10
12

Голы по времени матча

Забито

16
6
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
1
6%
1
17%
1-15
3
19%
1
17%
16-30
3
19%
2
33%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
3
19%
2
33%
76-90

Пропущено

6
23
3 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 8
3 Не пропускали 9
2
33%
1
4%
1-15
1
17%
3
13%
16-30
0
0%
9
39%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
2
33%
2
9%
61-75
1
17%
4
17%
76-90

Забито

11
8
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
5
45%
2
25%
46-60
2
18%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

9
5
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
20%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

27
14
11 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
5 Не забивали 7
1
4%
2
14%
1-15
3
11%
1
7%
16-30
7
26%
2
14%
31-45
8
30%
30%
2
14%
46-60
5
19%
2
14%
61-75
3
11%
5
36%
76-90

Пропущено

15
28
8 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 13
3
20%
1
4%
1-15
3
20%
4
14%
16-30
2
13%
9
32%
31-45
0
0%
7
25%
46-60
3
20%
3
11%
61-75
4
27%
4
14%
76-90

Результаты последних матчей

Филадельфия Юнион
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0
Колорадо Рэпидс - Филадельфия Юнион 1:2 Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:1 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 3:0 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 1:1 Филадельфия Юнион - Торонто 4:2 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 2:2 Атлас - Филадельфия Юнион 2:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0 Филадельфия Юнион - Атлас 1:0 Филадельфия Юнион - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 3:2 Филадельфия Юнион - Альянса Сан-Сальвадор 4:0 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 1:0 Альянса Сан-Сальвадор - Филадельфия Юнион 0:0
Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 2:2 Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:0
Клёб де Фут Монреаль - Торонто 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Ванкувер Уайткэпс - Клёб де Фут Монреаль 5:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 3:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Остин - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 1:3 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 2:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 1:3 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 0:1

Результаты матчей

Филадельфия Юнион
Клёб де Фут Монреаль

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
2:0
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
2:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
7 раз 70%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:0
5 раз 31%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
2 раза 13%
0
8 раз 50%
2
5 раз 31%
1
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Филадельфия Юнион
Клёб де Фут Монреаль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
1
4
5
1.5
4
2
4
5
2.5
1
5
2
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
7
4
3
1.5
2
8
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
8
8
8
8
1.5
6
10
5
11
2.5
1
15
2
14
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 14 9 1 4 32 - 14 28
2.
Сиэтл Саундерс
 17 8 3 6 21 - 14 27
3.
Лос-Анджелес
 12 7 4 1 23 - 10 25
4.
Даллас
 16 6 5 5 19 - 18 23
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 16 6 5 5 19 - 19 23
6.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 16 5 6 5 25 - 19 21
7.
Миннесота Юнайтед
 16 5 5 6 15 - 18 20
8.
Остин
 15 5 4 6 16 - 22 19
9.
Хьюстон Динамо
 15 5 3 7 15 - 21 18
10.
Портленд Тимберс
 16 4 5 7 19 - 24 17
11.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 17 4 5 8 15 - 23 17
12.
Реал Солт-Лейк
 15 4 4 7 17 - 26 16
13.
Колорадо Рэпидс
 0:0 17 2 7 8 14 - 25 13
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 15 3 3 9 13 - 26 12

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 16 12 3 1 26 - 15 39
2.
Нэшвилл
 16 9 4 3 24 - 11 31
3.
Филадельфия Юнион
 16 9 3 4 27 - 15 30
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 16 7 6 3 25 - 20 27
5.
Коламбус Кру
 16 7 3 6 33 - 24 24
6.
Атланта Юнайтед
 16 6 6 4 32 - 28 24
7.
Орландо Сити
 15 6 5 4 20 - 17 23
8.
Ди Си Юнайтед
 17 6 5 6 24 - 21 23
9.
Шарлотт
 17 6 3 8 22 - 30 21
10.
Клёб де Фут Монреаль
 16 6 1 9 15 - 27 19
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 17 4 7 6 11 - 16 19
12.
Торонто
 17 3 9 5 16 - 20 18
13.
Нью-Йорк Сити
 16 4 5 7 17 - 22 17
14.
Чикаго Файр
 16 3 8 5 21 - 25 17
15.
Интер Майами
 16 5 0 11 15 - 21 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 8 6 0 2 22 - 6 18
2.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 9 5 3 1 19 - 7 18
3.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 7 5 2 0 11 - 4 17
4.
Сиэтл Саундерс
 10 5 2 3 13 - 5 17
5.
Лос-Анджелес
 6 5 1 0 15 - 5 16
6.
Хьюстон Динамо
 7 5 1 1 9 - 2 16
7.
Даллас
 8 4 2 2 12 - 9 14
8.
Остин
 8 3 3 2 9 - 9 12
9.
Портленд Тимберс
 7 3 2 2 11 - 7 11
10.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 7 3 1 3 10 - 9 10
11.
Миннесота Юнайтед
 7 1 5 1 6 - 6 8
12.
Реал Солт-Лейк
 8 2 2 4 9 - 14 8
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 7 2 1 4 9 - 11 7
14.
Колорадо Рэпидс
 0:0 8 0 4 4 5 - 9 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 9 9 0 0 16 - 5 27
2.
Коламбус Кру
 9 6 2 1 25 - 10 20
3.
Филадельфия Юнион
 9 6 2 1 17 - 5 20
4.
Нэшвилл
 9 6 2 1 16 - 5 20
5.
Атланта Юнайтед
 8 5 2 1 19 - 10 17
6.
Клёб де Фут Монреаль
 6 5 0 1 10 - 3 15
7.
Нью-Инглэнд Революшн
 7 4 3 0 15 - 6 15
8.
Нью-Йорк Сити
 8 4 2 2 12 - 11 14
9.
Торонто
 9 3 5 1 10 - 8 14
10.
Ди Си Юнайтед
 8 3 3 2 14 - 10 12
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 8 3 3 2 7 - 8 12
12.
Чикаго Файр
 8 2 6 0 13 - 11 12
13.
Интер Майами
 9 4 0 5 12 - 12 12
14.
Шарлотт
 8 3 2 3 10 - 12 11
15.
Орландо Сити
 8 2 3 3 7 - 9 9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 9 4 0 5 9 - 12 12
2.
Сент-Луис Сити
 6 3 1 2 10 - 8 10
3.
Сиэтл Саундерс
 7 3 1 3 8 - 9 10
4.
Лос-Анджелес
 6 2 3 1 8 - 5 9
5.
Даллас
 8 2 3 3 7 - 9 9
6.
Колорадо Рэпидс
 0:0 9 2 3 4 9 - 16 9
7.
Реал Солт-Лейк
 7 2 2 3 8 - 12 8
8.
Остин
 7 2 1 4 7 - 13 7
9.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 10 1 4 5 5 - 14 7
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 9 1 3 5 8 - 15 6
11.
Портленд Тимберс
 9 1 3 5 8 - 17 6
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 8 1 2 5 4 - 15 5
13.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 7 0 3 4 6 - 12 3
14.
Хьюстон Динамо
 8 0 2 6 6 - 19 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 7 4 2 1 13 - 8 14
2.
Цинциннати
 7 3 3 1 10 - 10 12
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 9 3 3 3 10 - 14 12
4.
Нэшвилл
 7 3 2 2 8 - 6 11
5.
Ди Си Юнайтед
 9 3 2 4 10 - 11 11
6.
Филадельфия Юнион
 7 3 1 3 10 - 10 10
7.
Шарлотт
 9 3 1 5 12 - 18 10
8.
Атланта Юнайтед
 8 1 4 3 13 - 18 7
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 9 1 4 4 4 - 8 7
10.
Чикаго Файр
 8 1 2 5 8 - 14 5
11.
Коламбус Кру
 7 1 1 5 8 - 14 4
12.
Торонто
 8 0 4 4 6 - 12 4
13.
Клёб де Фут Монреаль
 10 1 1 8 5 - 24 4
14.
Интер Майами
 7 1 0 6 3 - 9 3
15.
Нью-Йорк Сити
 8 0 3 5 5 - 11 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 10 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 9 (2)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 9
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 9
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 7
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 6
Сент-Луис Сити Паркер Тим 7
Шарлотт Джонс Деррик 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      36'
      Г О О О О Л - Уре Микаэль бьет в цель!
    • Желтая карточка
      31'
      Джордж Кэмпбелл получил желтую карточку от судьи
    • 12'
      Реал Мэттью сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      12'
      Г О О О О Л - Карранса Хулиан бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Филадельфия Юнион 3:0 Клёб де Фут Монреаль онлайн

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