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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Зрители: 56191 Главный судья: Joao Goncalves
Бенфика
6:1
Конец матча
Визела
0'
1:0
16' Гол
Нерес Давид
2:0
25' Гол
Отаменди Николас
3:0
30' Гол
Говейя Тьягу
40' Желтая карточка
Кошта Бруну
4:0
45' Гол
Нерес Давид
5:0
45' Гол
Силва Рафа
5:1
48' Гол
Эссанд Самюэль
52' Желтая карточка
Оливейра Андерсон
59' Желтая карточка
Эссанд Самюэль
5:1
71' Не забитый пенальти
Эссанд Самюэль
73' Желтая карточка
Буснич Александар
6:1
88' Гол
Леонардо Маркос
90'+3

Ход матча

16'
Нерес Давид
1:0
25'
 
Бунтиц Фабиян
Руберто Франческо
25'
Отаменди Николас
(Нерес Давид)
2:0
30'
Говейя Тьягу
3:0
40'
 
Кошта Бруну
45'
Нерес Давид
(Силва Рафа)
4:0
45'
Силва Рафа
(Тенгстедт Каспер)
5:0
46'
Ди Мария Анхель
Силва Рафа
 
46'
 
Буснич Александар
Авуду Абдул
48'
5:1
Эссанд Самюэль
52'
 
Оливейра Андерсон
59'
 
Эссанд Самюэль
62'
 
Соро Альберто
Кина Домингуш
66'
Эурснес Фредрик
Невеш Жоау
 
71'
5:1
Эссанд Самюэль
73'
 
Буснич Александар
76'
Леонардо Маркос
Тенгстедт Каспер
 
85'
 
Рашид Осама
Кошта Бруну
88'
Леонардо Маркос
(Нерес Давид)
6:1
89'
Альваро Фернандес
Говейя Тьягу
 
89'
Рольхейсер Бенхамин
Нерес Давид
 
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Бенфика 99.2% (119)
X 0% (0)
Визела 0.8% (1)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Трубин
Анатолий
6
Бах
Александр
44
Араужу
Томаш
30
Отаменди
Николас
5
Родригес
Фелипе
II
20
Мариу
Жоау
87
Невеш
Жоау
7
Нерес
Давид
27
Силва
Рафа
47
Говейя
Тьягу
19
Тенгстедт
Каспер
1
Руберто
Франческо
4
Гонсалвеш
Жота
5
Оливейра
Андерсон
19
Лебеденко
Орест
82
Силва
Томаш
90
Наскименто
Диого
28
Кошта
Бруну
6
Перейра
Матеус
18
Авуду
Абдул
99
Эссанд
Самюэль
10
Кина
Домингуш
Бенфика
4-2-3-1
Визела
3-4-3

История личных встреч

Бенфика
Визела

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

К
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
К
1:2
КЛ
4:0

Голы

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

2.33
1.8

Среднее время на гол

38
50

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

1.25
1.38

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

72
65

Бомбардиры внутри турнира

Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Рафа 10 0.45
Ди Мария Анхель 7 (1) 0.32
Муса Петар 5 0.23
Кабрал Артур 4 0.18
Леонардо Маркос 4 0.18
Нерес Давид 3 0.14
Тенгстедт Каспер 3 0.14
Мариу Жоау 3 (1) 0.14
Эурснес Фредрик 2 0.09
Кекчю Оркун 2 0.09
Отаменди Николас 2 0.09
Невеш Жоау 2 0.09
Силва Антониу 2 0.09
Бах Александр 1 0.05
Говейя Тьягу 1 0.05
Родригес Фелипе II 0 0
Визела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эссанд Самюэль 11 0.5
Гарсия Самуэль 3 (2) 0.14
Соро Альберто 2 0.09
Морейра Нуну 1 0.05
Сан-Луи Дилан 1 0.05
Перейра Матеус 1 0.05
Оливейра Уго 0 0
Лакава Матиас 0 0
Силва Томаш 0 0
Лебеденко Орест 0 0
Мендес Алексис 0 0
Жардел 0 0
Наскименто Диого 0 0

Карточки

Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 7 0
Флорентину 5 0
Кекчю Оркун 5 0
Силва Антониу 4 0
Ди Мария Анхель 3 0
Мариу Жоау 3 0
Силва Рафа 3 0
Невеш Жоау 3 0
Муса Петар 1 1
Бах Александр 2 0
Кабрал Артур 2 0
Родригес Фелипе II 1 0
Эурснес Фредрик 1 0
Шикинью Франциску 1 0
Трубин Анатолий 1 0
Журасек Давид 1 0
Визела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Матеус 9 0
Эшковал Жоау 6 0
Гарсия Самуэль 5 0
Ортис Педро 5 0
Лакава Матиас 3 1
Оливейра Андерсон 4 0
Эссанд Самюэль 3 0
Наскименто Диого 3 0
Петров Сава 1 1
Силва Томаш 1 1
Буснич Александар 2 0
Соро Альберто 2 0
Бустаманте Рафаэль 2 0
Кошта Бруну 1 0
Сан-Луи Дилан 1 0
Вилсон Бруно 1 0
Бунтиц Фабиян 1 0
Лебеденко Орест 1 0
Мендес Алексис 1 0
Гонсалвеш Жота 1 0
Авуду Абдул 1 0
Морейра Нуну 1 0

Результаты матчей

Бенфика
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)
Визела
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
9
Бенфика
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
36% (4)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Визела
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

3
21

Упущенные победы

21
3
Бенфика
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
32% (7)
23% (5)
Визела
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (6)
55% (12)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
41% (9)
27% (6)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

7
21

Упущенные победы

23
12

Голы по времени матча

Забито

28
11
12 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
1
4%
2
18%
1-15
4
14%
0
0%
16-30
7
25%
0
0%
31-45
2
7%
4
36%
46-60
4
14%
3
27%
61-75
10
36%
2
18%
76-90

Пропущено

6
21
3 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
33%
4
19%
1-15
0
0%
5
24%
16-30
1
17%
2
10%
31-45
2
33%
3
14%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
1
17%
4
19%
76-90

Забито

23
9
11 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
3
13%
2
22%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
5
22%
0
0%
31-45
4
17%
2
22%
46-60
2
9%
3
33%
61-75
6
26%
2
22%
76-90

Пропущено

10
23
2 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
0
0%
2
9%
1-15
1
10%
2
9%
16-30
1
10%
7
30%
31-45
2
20%
4
17%
46-60
3
30%
3
13%
61-75
3
30%
5
22%
76-90

Забито

51
20
23 В 1-м тайме 4
28 Во 2-м тайме 16
15 Забивали первыми 7
1 Не забивали 6
4
8%
4
20%
1-15
7
14%
0
0%
16-30
12
24%
0
0%
31-45
6
12%
6
30%
46-60
6
12%
6
30%
61-75
16
31%
4
20%
76-90

Пропущено

16
44
5 В 1-м тайме 22
11 Во 2-м тайме 22
6 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 16
2
13%
6
14%
1-15
1
6%
7
16%
16-30
2
13%
9
20%
31-45
4
25%
7
16%
46-60
3
19%
6
14%
61-75
4
25%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

Бенфика
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Бенфика - Тулуза 2:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 2:2 Визела - Бенфика 1:2 Бенфика - Жил Висенте 3:0
Эштрела - Бенфика 1:4 Бенфика - Эшторил 1:1 Бенфика - Боавишта 2:0 Бенфика - Риу Аве 4:1 Бенфика - Брага 3:2 Арока - Бенфика 0:3 Бенфика - Фамаликан 3:0 Бенфика - АВС 4:1 Брага - Бенфика 0:1 Ред Булл Зальцбург - Бенфика 1:3 Бенфика - Фаренсе 1:1 Морейренсе - Бенфика 0:0 Бенфика - Интер Милан 3:3 Бенфика - Фамаликан 2:0 Бенфика - Спортинг Л 2:1 Реал Сосьедад - Бенфика 3:1
Визела
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Жил Висенте - Визела 0:1 Визела - Бенфика 1:2 Визела - Витория Гимарайнш 0:1 Арока - Визела 5:0
Визела - Спортинг Л 2:5 Визела - Боавишта 1:4 Визела - Арока 1:0 Эштрела - Визела 1:1 Визела - Морейренсе 0:0 Риу Аве - Визела 1:1 Визела - Брага 1:3 Шавиш - Визела 2:1 Визела - Эштрела 2:1 Визела - Фамаликан 0:0 Каса Пия - Визела 0:1 Визела - Порту 0:2 Атлетику КП - Визела 0:1 Фаренсе - Визела 0:0 Визела - Портимоненсе 2:3 Эшторил - Визела 2:2

Результаты матчей

Бенфика
Визела

Точный счет

1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%

Точное количество голов

1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
6
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%

Точный счет

2:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
4:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
0:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
0:0
3 раза 14%
0:1
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 32%
1
5 раз 23%
3
5 раз 23%
4
3 раза 14%
0
1 раз 5%
6
1 раз 5%
1
10 раз 45%
0
7 раз 32%
2
5 раз 23%

Тоталы голов в матче

Бенфика
Визела

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
1.5
Больше Меньше
3
8
5
6
2.5
3
8
3.5
1
10
4.5
1
10
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
8
3
8
3
1.5
2
9
4
7
2.5
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
1
0.5
Больше Меньше
15
7
16
6
1.5
5
17
9
13
2.5
4
18
3.5
1
21
4.5
1
21
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 22 17 4 1 52 - 15 55
2.
Спортинг Л
 Заявка 20 17 1 2 58 - 19 52
3.
Порту
 Заявка 22 15 3 4 37 - 16 48
4.
Брага
 0:0 Заявка 22 12 5 5 44 - 32 41
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 22 12 5 5 35 - 23 41
6.
Морейренсе
 Заявка 21 10 5 6 26 - 24 35
7.
Арока
 Заявка 22 8 4 10 35 - 30 28
8.
Фаренсе
 0:0 Заявка 22 7 6 9 29 - 29 27
9.
Фамаликан
 Заявка 21 6 8 7 21 - 25 26
10.
Жил Висенте
 Заявка 22 7 4 11 33 - 36 25
11.
Боавишта
 Заявка 22 6 6 10 30 - 40 24
12.
Каса Пия
 Заявка 22 6 5 11 20 - 35 23
13.
Портимоненсе
 Заявка 22 6 4 12 24 - 45 22
14.
Эшторил
 Заявка 22 6 3 13 36 - 40 21
15.
Эштрела
 Заявка 22 5 6 11 22 - 34 21
16.
Риу Аве
 Заявка 22 4 9 9 22 - 31 21
17.
Шавиш
 Заявка 22 4 5 13 22 - 48 17
18.
Визела
 Заявка 22 3 7 12 20 - 44 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 11 11 0 0 37 - 7 33
2.
Бенфика
 Заявка 11 9 2 0 29 - 5 29
3.
Порту
 Заявка 11 8 2 1 19 - 5 26
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 11 8 1 2 25 - 12 25
5.
Брага
 0:0 Заявка 11 5 4 2 20 - 10 19
6.
Жил Висенте
 Заявка 11 5 4 2 22 - 13 19
7.
Морейренсе
 Заявка 10 5 2 3 14 - 12 17
8.
Эшторил
 Заявка 11 5 1 5 21 - 13 16
9.
Риу Аве
 Заявка 11 4 4 3 15 - 14 16
10.
Фамаликан
 Заявка 10 4 3 3 12 - 13 15
11.
Фаренсе
 0:0 Заявка 11 4 3 4 16 - 13 15
12.
Арока
 Заявка 11 4 2 5 18 - 16 14
13.
Эштрела
 Заявка 11 4 1 6 14 - 18 13
14.
Боавишта
 Заявка 11 3 4 4 16 - 22 13
15.
Шавиш
 Заявка 11 3 3 5 15 - 21 12
16.
Портимоненсе
 Заявка 11 3 3 5 11 - 17 12
17.
Каса Пия
 Заявка 11 2 3 6 6 - 13 9
18.
Визела
 Заявка 11 1 3 7 10 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 11 8 2 1 23 - 10 26
2.
Порту
 Заявка 11 7 1 3 18 - 11 22
3.
Брага
 0:0 Заявка 11 7 1 3 24 - 22 22
4.
Спортинг Л
 Заявка 9 6 1 2 21 - 12 19
5.
Морейренсе
 Заявка 11 5 3 3 12 - 12 18
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 11 4 4 3 10 - 11 16
7.
Арока
 Заявка 11 4 2 5 17 - 14 14
8.
Каса Пия
 Заявка 11 4 2 5 14 - 22 14
9.
Фаренсе
 0:0 Заявка 11 3 3 5 13 - 16 12
10.
Боавишта
 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
11.
Фамаликан
 Заявка 11 2 5 4 9 - 12 11
12.
Портимоненсе
 Заявка 11 3 1 7 13 - 28 10
13.
Визела
 Заявка 11 2 4 5 10 - 22 10
14.
Эштрела
 Заявка 11 1 5 5 8 - 16 8
15.
Жил Висенте
 Заявка 11 2 0 9 11 - 23 6
16.
Эшторил
 Заявка 11 1 2 8 15 - 27 5
17.
Шавиш
 Заявка 11 1 2 8 7 - 27 5
18.
Риу Аве
 Заявка 11 0 5 6 7 - 17 5
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 16 (8)
Брага Банза Симон 14 (3)
Арока Мухика Рафаэль 13 (1)
Шавиш Эрнандес Эктор II 11 (1)
Визела Эссанд Самюэль 11
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 3 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Боавишта Перес Себастьян 1 8
Визела Перейра Матеус 9
Портимоненсе Денер Клементе 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Тактическая замена. Силва Рафа уходит с поля и его заменяет Ди Мария Анхель
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Тенгстедт Каспер сделал результативную передачу.
    • 49'
      Г О О О О Л - Силва Рафа забивает с правой ноги!
    • 46'
      Силва Рафа сделал результативную передачу.
    • 46'
      Г О О О О Л - Нерес Давид забивает с левой ноги!
    • 40'
      Кошта Бруну совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 30'
      Г О О О О О Л - Говейя Тьягу из команды Бенфика легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!
    • 25'
      Нерес Давид сделал результативную передачу.
    Прогнозы 120
    Бенфика 99.2% (119)
    X 0% (0)
    Визела 0.8% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бенфика 6:1 Визела

    Исход игры
    Бенфика
    99.2% (119)
    Ничья
    0% (0)
    Визела
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.43% (52)
    Меньше
    53.57% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    17.86% (20)
    Нет
    82.14% (92)
    Популярный счёт
    2:0 Бенфика
    47.5% (57)
    3:0 Бенфика
    25% (30)
    2:1 Бенфика
    9.2% (11)
    3:1 Бенфика
    5% (6)
    1:0 Бенфика
    2.5% (3)
    3:2 Бенфика
    1.7% (2)
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