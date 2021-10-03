Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Билал Браими пробует нанести удар издали, но Александр Укиджа держит все под контролем

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Кабо Джимми из команды Анже делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

46' Анже выполняет удар от ворот.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Матч возобновлен

43' Ох, нехорошо это выглядит. Маига Хабиб получил травму и медбригада забирает его с поля.

43' Ох, нехорошо это выглядит. Томас Ромейн получил травму и медбригада забирает его с поля.

42' Томас Ромейн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Маига Хабиб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Маига Хабиб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Матч возобновлен

41' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

40' Маига Хабиб предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

40' Мангани Тома навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

39' Де Превиль Николя совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

38' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе

35' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Пажо Венсан из команды Метц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

33' Матч возобновлен

33' Ох, нехорошо это выглядит. Ньяне Ибраима получил травму и медбригада забирает его с поля.

32' Ньяне Ибраима на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Удар от ворот произведет Метц

30' Маига Хабиб получил желтую карточку от судьи

30' Удар от ворот произведет Метц

30' ШТАНГА! Буфаль Софьян обвел стенку при ударе со штрафного и попал в каркас ворот!

27' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе

22' Маига Хабиб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Матч возобновлен

19' Ох, нехорошо это выглядит. Мансо Венсан получил травму и медбригада забирает его с поля.

18' Мансо Венсан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Матч возобновлен

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Томас Ромейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Томас Ромейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Буфаль Софьян из команды Анже направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

5' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Матч возобновлен

3' Ох, нехорошо это выглядит. Ньякате Сику получил травму и медбригада забирает его с поля.

2' Ньякате Сику на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Метц начинает с центра поля