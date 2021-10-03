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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Анже
3:2
Конец матча

Стадион:
Метц
0'
0:1
10' Гол
Бронн Дилан
30' Желтая карточка
Маига Хабиб
39' Желтая карточка
Де Превиль Николя
52' Желтая карточка
Чо Мохамед-Али
1:1
53' Гол
Чо Мохамед-Али
1:2
58' Гол
Булая Фарид
2:2
65' Гол
Мангани Тома
90' Желтая карточка
Бронн Дилан
3:2
90' Гол
Баокен Стефан
90'+4
1
Бернардони
Поль
29
Мансо
Венсан
8
Траоре
Исмаэль
24
Томас
Ромейн
11
Кабо
Джимми
2
Менди
Батиста
5
Мангани
Тома
6
Эбосс
Энцо
10
Фюльжени
Анжело
21
Чо
Мохамед-Али
7
Буфаль
Софьян
16
Укиджа
Александр
18
Сентонз
Фабьен
2
Бронн
Дилан
4
Ньякате
Сику
3
Юдоль
Матьё
20
Гуйе
Ламин
15
Сарр
Пап
19
Маига
Хабиб
14
Пажо
Венсан
9
Де
Превиль
Николя
7
Ньяне
Ибраима
Анже
3-4-1-2
Метц
4-5-1

Ход матча

3'
 
Мбенге Амаду
Ньякате Сику
10'
0:1
Бронн Дилан
(Гуйе Ламин)
30'
 
Маига Хабиб
35'
 
Булая Фарид
Ньяне Ибраима
39'
 
Де Превиль Николя
52'
Чо Мохамед-Али
 
53'
Чо Мохамед-Али
(Кабо Джимми)
1:1
58'
Капель Пьеррик
Эбосс Энцо
 
58'
1:2
Булая Фарид
65'
Мангани Тома
(Кабо Джимми)
2:2
69'
Браими Билаль
Менди Батиста
 
69'
Унаи Аззедин
Фюльжени Анжело
 
77'
 
Траоре Бубакар
Сарр Пап
77'
 
Нгетте Опа
Гуйе Ламин
83'
Перейра-Лаже Матиаш
Буфаль Софьян
 
84'
Баокен Стефан
Чо Мохамед-Али
 
90'
 
Бронн Дилан
90'
Баокен Стефан
(Капель Пьеррик)
3:2

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 2
  • 12 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

История личных встреч

Анже
Метц

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

18 матчей

38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

27.8%
50%
22.2%
5 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
1:2
КЛ
1:0
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
2:0
Л2
2:2
Л2
1:0
Л2
1:1
Л2
2:0
Л2
0:0
Л2
1:1
Л2
1:0
Л2
0:1
Л2
1:1
Л2
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мангани Тома 3 (2) 0.33
Траоре Исмаэль 2 0.22
Баокен Стефан 2 0.22
Буфаль Софьян 2 0.22
Чо Мохамед-Али 2 0.22
Томас Ромейн 1 0.11
Унаи Аззедин 1 0.11
Кабо Джимми 0 0
Капель Пьеррик 0 0
Фюльжени Анжело 0 0
Перейра-Лаже Матиаш 0 0
Метц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сентонз Фабьен 3 0.33
Ньяне Ибраима 1 (1) 0.11
Де Превиль Николя 1 0.11
Булая Фарид 1 0.11
Юдоль Матьё 1 0.11
Бронн Дилан 1 0.11
Маига Хабиб 1 0.11
Куяте Кики 1 0.11
Гуйе Ламин 0 0
Делен Тома 0 0
Нгетте Опа 0 0
Сарр Пап 0 0

Карточки

Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мангани Тома 2 0
Фюльжени Анжело 2 0
Чо Мохамед-Али 2 0
Кабо Джимми 1 0
Томас Ромейн 1 0
Буфаль Софьян 1 0
Думбия Сулейман 1 0
Менди Батиста 1 0
Таиби Ванисс 1 0
Унаи Аззедин 1 0
Метц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бронн Дилан 4 1
Куяте Кики 2 1
Сентонз Фабьен 3 0
Маига Хабиб 3 0
Де Превиль Николя 2 0
Сарр Пап 2 0
Укиджа Александр 1 0
Вагнер да Силва 1 0
Траоре Бубакар 1 0
Алакуш Софьян 1 0
Ньяне Ибраима 1 0
Яде Папа Ндиага 1 0
Йосеф Ленни 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
6
2 В 1-ом тайме 4
6 Во 2-ом тайме 2
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
13%
2
33%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

7
11
4 В 1-ом тайме 5
3 Во 2-ом тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
3
43%
2
18%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
29%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
14%
1
9%
76-90

Забито

5
5
1 В 1-ом тайме 4
4 Во 2-ом тайме 1
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
3
60%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
2 В 1-ом тайме 3
1 Во 2-ом тайме 5
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
33%
2
25%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Забито

13
11
3 В 1-ом тайме 8
10 Во 2-ом тайме 3
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
1
8%
3
27%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
1
8%
4
36%
31-45
3
23%
2
18%
46-60
2
15%
1
9%
61-75
5
38%
0
0%
76-90

Пропущено

10
19
6 В 1-ом тайме 8
4 Во 2-ом тайме 11
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
4
40%
4
21%
1-15
2
20%
3
16%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
2
20%
4
21%
46-60
1
10%
2
11%
61-75
1
10%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Анже
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Труа - Анже 1:1 Анже - Марсель 0:0 Анже - Нант 1:4 Брест - Анже 1:1
Анже - Ренн 2:0 Бордо - Анже 1:1 Анже - Лион 3:0 Страсбург - Анже 0:2 Анже - Лорьян 0:1 Анже - Труа 3:0 Спортинг Л - Анже 2:0 Анже - Шатору 3:0 Анже - Ньор 2:2 Анже - Лилль 1:2 Марсель - Анже 3:2 Анже - Дижон 3:0 Лорьян - Анже 2:0 Анже - Монако 0:1 ПСЖ - Анже 5:0 Анже - Ренн 0:3
Метц
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Брест - Метц 1:2 Метц - ПСЖ 1:2 Страсбург - Метц 3:0 Метц - Труа 0:2
Метц - Осер 0:3 Клермон - Метц 2:2 Метц - Реймс 1:1 Нант - Метц 2:0 Метц - Лилль 3:3 Метц - Монпелье 1:0 Метц - Труа 2:1 Боруссия М - Метц 1:0 Прогрес - Метц 1:1 Метц - Серен Юнайтед 1:1 Метц - Нанси 3:2 Метц - Марсель 1:1 Лорьян - Метц 2:1 Метц - Ним 0:3 Дижон - Метц 1:5 Метц - ПСЖ 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 8 0 1 22 - 9 24
2. Ланс Заявка 9 5 3 1 16 - 10 18
3. Ницца Заявка 8 5 2 1 18 - 4 16
4. Анже Заявка 9 4 4 1 14 - 9 16
5. Марсель 0:0 Заявка 8 4 3 1 14 - 9 15
6. Лорьян Заявка 9 3 5 1 10 - 9 14
7. Монако Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
8. Нант Заявка 9 4 1 4 13 - 10 13
9. Лион Заявка 8 3 3 2 13 - 12 12
10. Ренн Заявка 9 3 3 3 12 - 9 12
11. Лилль 0:0 Заявка 9 3 3 3 11 - 14 12
12. Страсбург Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
13. Монпелье Заявка 9 2 4 3 16 - 16 10
14. Реймс Заявка 9 2 4 3 10 - 11 10
15. Клермон Заявка 9 2 4 3 12 - 20 10
16. Бордо Заявка 9 1 4 4 11 - 20 7
17. Труа Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
18. Метц Заявка 9 1 3 5 11 - 19 6
19. Брест Заявка 9 0 4 5 10 - 18 4
20. Сент-Этьен Заявка 8 0 3 5 7 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 12 - 3 12
2. Лорьян Заявка 4 3 1 0 5 - 2 10
3. Анже Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
4. Ренн Заявка 5 3 1 1 10 - 3 10
5. Лион Заявка 5 2 3 0 11 - 7 9
6. Нант Заявка 5 3 0 2 7 - 4 9
7. Монпелье Заявка 5 2 2 1 11 - 8 8
8. Ланс Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
9. Ницца Заявка 4 2 2 0 9 - 3 7
10. Марсель 0:0 Заявка 4 2 1 1 9 - 6 7
11. Лилль 0:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 6 7
12. Страсбург Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
13. Монако Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
14. Реймс Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
15. Клермон Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
16. Труа Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
17. Бордо Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
18. Метц Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
19. Брест Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
20. Сент-Этьен Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
2. Ланс Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
3. Ницца Заявка 4 3 0 1 9 - 1 9
4. Марсель 0:0 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
5. Монако Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
6. Анже Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
7. Лилль 0:0 Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
8. Реймс Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
9. Клермон Заявка 5 1 2 2 6 - 14 5
10. Бордо Заявка 5 1 2 2 7 - 13 5
11. Нант Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
12. Труа Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
13. Страсбург Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
14. Метц Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
15. Лорьян Заявка 5 0 4 1 5 - 7 4
16. Лион Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
17. Монпелье Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
18. Ренн Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
19. Брест Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
20. Сент-Этьен Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Монпелье Лаборд Гаэтан 6 0 1
2. ПСЖ Мбаппе Килиан 5 0 3
3. Клермон Байо Мохамед 5 0 2
4. Ницца Гуйри Амин 5 2 2
5. Монако Бен-Йеддер Виссам 5 3 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 5 1
2. Метц Бронн Дилан 4 1
3. Лорьян Абергель Лоран 4 0
4. Лилль Шека 4 0
5. Реймс Гарсия Оскар 2 1
Весь список
Новости матча
  • Второй тайм
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Анже: 58%, Метц: 42%.
  • 93'
    Капель Пьеррик сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    93'
    Г О О О О О Л - Баокен Стефан из команды Анже легко посылает мяч в пустые ворота правой! Баокен Стефан легко с этим справился!
  • 93'
    Капель Пьеррик из команды Анже делает передачу одноклубнику.
  • 93'
    Мангани Тома из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 93'
    Перейра-Лаже Матиаш пробил со штрафного прямо в стенку
  • Желтая карточка
    92'
    Бронн Дилан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    92'
    Судья сигнализирует, что Бронн Дилан из команды Метц поставил подножку. Пострадал Билал Браими
  • 92'
    Анже начинает контратаку
  • 91'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 91'
    Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе
  • 91'
    Билал Браими из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 90'
    Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 90'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 90'
    Контроль мяча: Анже: 58%, Метц: 42%.
  • 90'
    Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе
  • 90'
    Баокен Стефан из команды Анже навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 89'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 88'
    Анже пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    88'
    Томас Ромейн наказан за толчок Маига Хабиб
  • Угловой
    87'
    Мангани Тома из команды Анже подал угловой слева.
  • 87'
    Билал Браими из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 87'
    Анже пытается что-то создать.
  • Офсайд
    87'
    Нгетте Опа из команды Метц в офсайде
  • 87'
    Булая Фарид из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • Офсайд
    86'
    Баокен Стефан из команды Анже в офсайде
  • 85'
    Контроль мяча: Анже: 57%, Метц: 43%.
  • 85'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 85'
    Шанс! Перейра-Лаже Матиаш из команды Анже пробил головой, но мимо
  • 85'
    Кабо Джимми из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    84'
    Мангани Тома из команды Анже подал угловой слева.
  • 84'
    Тактическая замена. Чо Мохамед-Али уходит с поля и его заменяет Баокен Стефан
  • 83'
    Тактическая замена. Буфаль Софьян уходит с поля и его заменяет Перейра-Лаже Матиаш
  • 83'
    Билал Браими из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 83'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 82'
    Аззеддин Унахи из команды Анже делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • Фол, нарушение
    82'
    Билал Браими из команды Анже заходит слишком далеко, он валит Нгетте Опа.
  • 81'
    Анже пытается что-то создать.
  • 81'
    Пажо Венсан из команды Метц направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • Фол, нарушение
    81'
    Булая Фарид наказан за толчок Томас Ромейн
  • 80'
    Контроль мяча: Анже: 57%, Метц: 43%.
  • Фол, нарушение
    80'
    Чо Мохамед-Али наказан за толчок Мбенге Амаду
  • 79'
    Анже контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    78'
    Судья сигнализирует, что Капель Пьеррик из команды Анже поставил подножку. Пострадал Нгетте Опа
  • 78'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 77'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 77'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 77'
    Тактическая замена. Гуйе Ламин уходит с поля и его заменяет Нгетте Опа
  • 77'
    Тактическая замена. Пап Матар Сарр уходит с поля и его заменяет Траоре Бубакар
  • 76'
    Анже пытается что-то создать.
  • 76'
    Кабо Джимми из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 75'
    Контроль мяча: Анже: 58%, Метц: 42%.
  • 74'
    Билал Браими пробует нанести удар издали, но Александр Укиджа держит все под контролем
  • Фол, нарушение
    74'
    Булая Фарид из команды Метц заходит слишком далеко, он валит Аззеддин Унахи.
  • 73'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 73'
    Гуйе Ламин из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 73'
    Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе
  • 73'
    Билал Браими из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    72'
    Маига Хабиб задерживает мяч рукой
  • 72'
    Чо Мохамед-Али нанес удар головой, но Александр Укиджа спокойно отбил мяч.
  • 72'
    Билал Браими из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 72'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 71'
    Мбенге Амаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    71'
    Буфаль Софьян из команды Анже подал угловой справа.
  • 71'
    Кабо Джимми из команды Анже делает поперечный пас, но его заблокировал оппонент.
  • 71'
    Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 71'
    Билал Браими из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 71'
    Анже пытается что-то создать.
  • 70'
    Гуйе Ламин из команды Метц навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 70'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 70'
    Контроль мяча: Анже: 58%, Метц: 42%.
  • 69'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 69'
    Тактическая замена. Фюльжени Анжело уходит с поля и его заменяет Аззеддин Унахи
  • 69'
    Тактическая замена. Менди Батиста уходит с поля и его заменяет Билал Браими
  • 69'
    Фюльжени Анжело нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Угловой
    69'
    Аззеддин Унахи из команды Анже подал угловой слева.
  • Угловой
    68'
    Аззеддин Унахи из команды Анже подал угловой слева.
  • 68'
    Буфаль Софьян нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 67'
    Анже контролирует мяч.
  • 67'
    Анже выполняет удар от ворот.
  • 67'
    Метц пытается что-то создать.
  • 65'
    Кабо Джимми сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    65'
    ГОООООЛ - Мангани Тома Анже забивает ударом головой
  • 65'
    Кабо Джимми из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    65'
    Аззеддин Унахи из команды Анже разыграл угловой с правого угла.
  • 65'
    Юдоль Матьё предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 65'
    Капель Пьеррик из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 65'
    Матч возобновлен
  • 64'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 64'
    Капель Пьеррик из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 63'
    Анже контролирует мяч.
  • 63'
    Юдоль Матьё из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 63'
    Метц пытается что-то создать.
  • 62'
    Кабо Джимми из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 62'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 62'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 62'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 62'
    Буфаль Софьян нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 61'
    Анже пытается что-то создать.
  • 60'
    Контроль мяча: Анже: 55%, Метц: 45%.
  • 60'
    Мансо Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 60'
    Булая Фарид из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • Описание гола
    58'
    Г О О О О Л - Булая Фарид забивает ударом с правой ноги!
  • 58'
    Бернардони Поль ошибается в защите.
  • 58'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 58'
    Тактическая замена. Эбосс Энцо уходит с поля и его заменяет Капель Пьеррик
  • 58'
    Кабо Джимми из команды Анже делает заброс на партнера в штрафную, но мяч блокирован соперником.
  • 57'
    Анже пытается что-то создать.
  • 57'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 57'
    Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    56'
    Мангани Тома из команды Анже подал угловой справа.
  • 56'
    Кабо Джимми из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 56'
    Анже контролирует мяч.
  • 55'
    Матч возобновлен
  • 55'
    Контроль мяча: Анже: 53%, Метц: 47%.
  • Травма, повреждение
    55'
    Бернардони Поль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 54'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 53'
    Кабо Джимми сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    53'
    Г О О О О Л - Чо Мохамед-Али забивает с левой ноги!
  • 53'
    Кабо Джимми из команды Анже делает навес прямо в штрафную.
  • 53'
    Кабо Джимми из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
  • 53'
    Юдоль Матьё ошибается в защите.
  • 53'
    Матч возобновлен
  • 52'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    52'
    Чо Мохамед-Али из команды Анже получает желтую после опасной игры.
  • Фол, нарушение
    52'
    Чо Мохамед-Али из команды Анже опасно и грубо сыграл. Бронн Дилан пострадал.
  • 51'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 51'
    Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе
  • 51'
    Кабо Джимми из команды Анже сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 50'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 50'
    Контроль мяча: Анже: 53%, Метц: 47%.
  • 50'
    Анже контролирует мяч.
  • 49'
    Метц пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    49'
    Мангани Тома наказан за толчок Де Превиль Николя
  • 48'
    Анже контролирует мяч.
  • 48'
    Гуйе Ламин из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 48'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Анже пытается что-то создать.
  • 46'
    Анже контролирует мяч.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 50'
    Контроль мяча: Анже: 51%, Метц: 49%.
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 49'
    Анже пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    47'
    Фюльжени Анжело из команды Анже заходит слишком далеко, он валит Пап Матар Сарр.
  • 47'
    Кабо Джимми из команды Анже делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 46'
    Анже выполняет удар от ворот.
  • Фол, нарушение
    46'
    Судья сигнализирует, что Томас Ромейн из команды Анже поставил подножку. Пострадал Де Превиль Николя
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 45'
    Буфаль Софьян нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 45'
    Контроль мяча: Анже: 49%, Метц: 51%.
  • 45'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 44'
    Анже пытается что-то создать.
  • Травма, повреждение
    44'
    Маига Хабиб возвращается на поле.
  • Травма, повреждение
    44'
    Томас Ромейн возвращается на поле.
  • 44'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    43'
    Ох, нехорошо это выглядит. Маига Хабиб получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    43'
    Ох, нехорошо это выглядит. Томас Ромейн получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    42'
    Томас Ромейн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Травма, повреждение
    42'
    Маига Хабиб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 41'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 41'
    Маига Хабиб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    41'
    Мангани Тома из команды Анже подал угловой слева.
  • 41'
    Матч возобновлен
  • 41'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 40'
    Контроль мяча: Анже: 48%, Метц: 52%.
  • 40'
    Маига Хабиб предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 40'
    Мангани Тома навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    39'
    Де Превиль Николя совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    39'
    Судья сигнализирует, что Де Превиль Николя из команды Метц поставил подножку. Пострадал Эбосс Энцо
  • 39'
    Анже пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    38'
    Судья сигнализирует, что Томас Ромейн из команды Анже поставил подножку. Пострадал Гуйе Ламин
  • 38'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 37'
    Фюльжени Анжело из команды Анже делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 37'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Метц контролирует мяч.
  • 36'
    Контроль мяча: Анже: 48%, Метц: 52%.
  • 35'
    Ньяне Ибраима получил травму и заменен. Булая Фарид выходит на поле.
  • 35'
    Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе
  • 35'
    Мангани Тома из команды Анже навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 35'
    Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 34'
    Сентонз Фабьен из команды Метц идет с мячом вперед на обострение...
  • 34'
    Пажо Венсан из команды Метц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 33'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    33'
    Ох, нехорошо это выглядит. Ньяне Ибраима получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    32'
    Ньяне Ибраима на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 32'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 32'
    Удар от ворот произведет Метц
  • Угловой
    32'
    Буфаль Софьян из команды Анже разыграл угловой с правого угла.
  • 32'
    Мангани Тома нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Угловой
    31'
    Буфаль Софьян из команды Анже подал угловой справа.
  • 31'
    Контроль мяча: Анже: 47%, Метц: 53%.
  • 31'
    Анже пытается что-то создать.
  • Желтая карточка
    30'
    Маига Хабиб получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    30'
    Маига Хабиб из команды Метц заходит слишком далеко, он валит Чо Мохамед-Али.
  • 30'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 30'
    ШТАНГА! Буфаль Софьян обвел стенку при ударе со штрафного и попал в каркас ворот!
  • Фол, нарушение
    28'
    Сентонз Фабьен из команды Метц опасно и грубо сыграл. Буфаль Софьян пострадал.
  • Фол, нарушение
    28'
    Судья сигнализирует, что Мбенге Амаду из команды Метц поставил подножку. Пострадал Буфаль Софьян
  • 28'
    Анже пытается что-то создать.
  • 27'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Гуйе Ламин из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 26'
    Метц пытается что-то создать.
  • 25'
    Юдоль Матьё из команды Метц играет в стеночку с партнером по команде. Ньяне Ибраима это был.
  • 25'
    Метц контролирует мяч.
  • 25'
    Контроль мяча: Анже: 46%, Метц: 54%.
  • 25'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    23'
    Томас Ромейн из команды Анже опасно и грубо сыграл. Гуйе Ламин пострадал.
  • 22'
    Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе
  • 22'
    Чо Мохамед-Али из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 22'
    Маига Хабиб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    22'
    Буфаль Софьян из команды Анже подал угловой справа.
  • 21'
    Буфаль Софьян мяч отрикошетил от ворот
  • Угловой
    21'
    Буфаль Софьян из команды Анже разыграл угловой с правого угла.
  • 21'
    Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 20'
    Де Превиль Николя из команды Метц делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.
  • 20'
    Контроль мяча: Анже: 44%, Метц: 56%.
  • Фол, нарушение
    20'
    Менди Батиста из команды Анже заходит слишком далеко, он валит Де Превиль Николя.
  • Травма, повреждение
    19'
    Мансо Венсан возвращается на поле.
  • 19'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    19'
    Ох, нехорошо это выглядит. Мансо Венсан получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    18'
    Мансо Венсан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 18'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    18'
    Судья сигнализирует, что Де Превиль Николя из команды Метц поставил подножку. Пострадал Мансо Венсан
  • 18'
    Ньяне Ибраима из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 17'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Метц пытается что-то создать.
  • 17'
    Матч возобновлен
  • 17'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 17'
    Метц пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    16'
    Кабо Джимми из команды Анже опасно и грубо сыграл. Пажо Венсан пострадал.
  • 15'
    Контроль мяча: Анже: 47%, Метц: 53%.
  • Фол, нарушение
    15'
    Фюльжени Анжело задерживает мяч рукой
  • 15'
    Фюльжени Анжело из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Фол, нарушение
    14'
    Судья сигнализирует, что Маига Хабиб из команды Метц поставил подножку. Пострадал Буфаль Софьян
  • 14'
    Томас Ромейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 14'
    Пажо Венсан из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 14'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Метц пытается что-то создать.
  • 13'
    Анже контролирует мяч.
  • 13'
    Томас Ромейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    12'
    Де Превиль Николя из команды Метц подал угловой слева.
  • 12'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Гуйе Ламин сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    10'
    ГОООООЛ - Бронн Дилан Метц забивает ударом головой
  • 10'
    Гуйе Ламин из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    10'
    Де Превиль Николя из команды Метц разыграл угловой с левого угла.
  • 10'
    Де Превиль Николя из команды Метц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 10'
    Контроль мяча: Анже: 54%, Метц: 46%.
  • 10'
    Метц контролирует мяч.
  • 9'
    Анже контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    8'
    Судья сигнализирует, что Менди Батиста из команды Анже поставил подножку. Пострадал Ньяне Ибраима
  • 8'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Анже контролирует мяч.
  • 7'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Буфаль Софьян из команды Анже направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 6'
    Анже контролирует мяч.
  • 5'
    Контроль мяча: Анже: 32%, Метц: 68%.
  • 5'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Метц пытается что-то создать.
  • 4'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Метц пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Мансо Венсан из команды Анже поставил подножку. Пострадал Де Превиль Николя
  • 3'
    Матч возобновлен
  • 3'
    Ньякате Сику получил травму и заменен. Мбенге Амаду выходит на поле.
  • Травма, повреждение
    3'
    Ох, нехорошо это выглядит. Ньякате Сику получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    2'
    Ньякате Сику на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 2'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 2'
    Анже контролирует мяч.
  • 1'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Метц начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 138
Анже 79% (109)
X 17.4% (24)
Метц 3.6% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Анже 3:2 Метц онлайн


Прогнозы на матч Анже 3:2 Метц

Исход игры
Анже
79% (109)
Ничья
17.4% (24)
Метц
3.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
34.78% (48)
Меньше
65.22% (90)
Обе команды забьют
Да
47.1% (65)
Нет
52.9% (73)
Популярный счёт
1:0 Анже
38.4% (53)
2:1 Анже
27.5% (38)
1:1 Ничья
14.5% (20)
2:0 Анже
10.1% (14)
1:2 Метц
2.9% (4)
0:0 Ничья
2.2% (3)
3:0 Анже
2.2% (3)
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