Франция: Лига 1 2021-2022
Анже
3:2
Конец матча
Стадион: Раймон Копа
Метц
0:1
10' ГолБронн Дилан
30' Желтая карточкаМаига Хабиб
39' Желтая карточкаДе Превиль Николя
52' Желтая карточкаЧо Мохамед-Али
1:1
53' ГолЧо Мохамед-Али
1:2
58' ГолБулая Фарид
2:2
65' ГолМангани Тома
90' Желтая карточкаБронн Дилан
3:2
90' ГолБаокен Стефан
29
Мансо
Венсан
24
Томас
Ромейн
11
Кабо
Джимми
20
Гуйе
Ламин
15
Сарр
Пап
19
Маига
Хабиб
14
Пажо
Венсан
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Мансо ВенсанЗащитник
- Защитник
-
24 Томас РомейнЗащитник
-
11 Кабо ДжиммиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Унаи АззединПолузащитник
-
26 Таиби ВаниссПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Тиуб СадаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Gerald Baticle
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Гуйе ЛаминПолузащитник
-
15 Сарр ПапПолузащитник
-
19 Маига ХабибПолузащитник
-
14 Пажо ВенсанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Мбенге АмадуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Басси АминеПолузащитник
-
11 Нгетте ОпаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Булая ФаридНападающий
-
Главный тренер: Антонетти Фредерик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
10'
0:1
30'
52'
53'
1:1
58'
1:2
65'
2:2
77'
90'
90'
3:2
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
3 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 2
-
12 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
История личных встреч
Анже
Метц
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
18 матчей
38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
27.8%
50%
22.2%
5 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Анже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мангани Тома
|3 (2)
|0.33
|Траоре Исмаэль
|2
|0.22
|Баокен Стефан
|2
|0.22
|Буфаль Софьян
|2
|0.22
|Чо Мохамед-Али
|2
|0.22
|Томас Ромейн
|1
|0.11
|Унаи Аззедин
|1
|0.11
|Кабо Джимми
|0
|0
|Капель Пьеррик
|0
|0
|Фюльжени Анжело
|0
|0
|Перейра-Лаже Матиаш
|0
|0
Метц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сентонз Фабьен
|3
|0.33
|Ньяне Ибраима
|1 (1)
|0.11
|Де Превиль Николя
|1
|0.11
|Булая Фарид
|1
|0.11
|Юдоль Матьё
|1
|0.11
|Бронн Дилан
|1
|0.11
|Маига Хабиб
|1
|0.11
|Куяте Кики
|1
|0.11
|Гуйе Ламин
|0
|0
|Делен Тома
|0
|0
|Нгетте Опа
|0
|0
|Сарр Пап
|0
|0
Карточки
Анже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мангани Тома
|2
|0
|Фюльжени Анжело
|2
|0
|Чо Мохамед-Али
|2
|0
|Кабо Джимми
|1
|0
|Томас Ромейн
|1
|0
|Буфаль Софьян
|1
|0
|Думбия Сулейман
|1
|0
|Менди Батиста
|1
|0
|Таиби Ванисс
|1
|0
|Унаи Аззедин
|1
|0
Метц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бронн Дилан
|4
|1
|Куяте Кики
|2
|1
|Сентонз Фабьен
|3
|0
|Маига Хабиб
|3
|0
|Де Превиль Николя
|2
|0
|Сарр Пап
|2
|0
|Укиджа Александр
|1
|0
|Вагнер да Силва
|1
|0
|Траоре Бубакар
|1
|0
|Алакуш Софьян
|1
|0
|Ньяне Ибраима
|1
|0
|Яде Папа Ндиага
|1
|0
|Йосеф Ленни
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
6
2 В 1-ом тайме 4
6 Во 2-ом тайме 2
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
13%
2
33%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
7
11
4 В 1-ом тайме 5
3 Во 2-ом тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
3
43%
2
18%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
29%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
14%
1
9%
76-90
Забито
5
5
1 В 1-ом тайме 4
4 Во 2-ом тайме 1
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
3
60%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
3
8
2 В 1-ом тайме 3
1 Во 2-ом тайме 5
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
33%
2
25%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
4
50%
76-90
Забито
13
11
3 В 1-ом тайме 8
10 Во 2-ом тайме 3
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
1
8%
3
27%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
1
8%
4
36%
31-45
3
23%
2
18%
46-60
2
15%
1
9%
61-75
5
38%
0
0%
76-90
Пропущено
10
19
6 В 1-ом тайме 8
4 Во 2-ом тайме 11
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
4
40%
4
21%
1-15
2
20%
3
16%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
2
20%
4
21%
46-60
1
10%
2
11%
61-75
1
10%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Анже
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Труа - Анже 1:1 Анже - Марсель 0:0 Анже - Нант 1:4 Брест - Анже 1:1
Анже - Ренн 2:0 Бордо - Анже 1:1 Анже - Лион 3:0 Страсбург - Анже 0:2 Анже - Лорьян 0:1 Анже - Труа 3:0 Спортинг Л - Анже 2:0 Анже - Шатору 3:0 Анже - Ньор 2:2 Анже - Лилль 1:2 Марсель - Анже 3:2 Анже - Дижон 3:0 Лорьян - Анже 2:0 Анже - Монако 0:1 ПСЖ - Анже 5:0 Анже - Ренн 0:3
Метц
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Брест - Метц 1:2 Метц - ПСЖ 1:2 Страсбург - Метц 3:0 Метц - Труа 0:2
Метц - Осер 0:3 Клермон - Метц 2:2 Метц - Реймс 1:1 Нант - Метц 2:0 Метц - Лилль 3:3 Метц - Монпелье 1:0 Метц - Труа 2:1 Боруссия М - Метц 1:0 Прогрес - Метц 1:1 Метц - Серен Юнайтед 1:1 Метц - Нанси 3:2 Метц - Марсель 1:1 Лорьян - Метц 2:1 Метц - Ним 0:3 Дижон - Метц 1:5 Метц - ПСЖ 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|22 - 9
|24
|2.
|Ланс
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 10
|18
|3.
|Ницца
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 4
|16
|4.
|Анже
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 9
|16
|5.
|Марсель
|0:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 9
|15
|6.
|Лорьян
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 9
|14
|7.
|Монако
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|8.
|Нант
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 10
|13
|9.
|Лион
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 12
|12
|10.
|Ренн
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 9
|12
|11.
|Лилль
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 14
|12
|12.
|Страсбург
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|13.
|Монпелье
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|16 - 16
|10
|14.
|Реймс
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 11
|10
|15.
|Клермон
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 20
|10
|16.
|Бордо
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|11 - 20
|7
|17.
|Труа
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|18.
|Метц
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 19
|6
|19.
|Брест
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|10 - 18
|4
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|2.
|Лорьян
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|3.
|Анже
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|4.
|Ренн
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 3
|10
|5.
|Лион
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 7
|9
|6.
|Нант
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|7.
|Монпелье
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 8
|8
|8.
|Ланс
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|9.
|Ницца
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|7
|10.
|Марсель
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|11.
|Лилль
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 6
|7
|12.
|Страсбург
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|13.
|Монако
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|14.
|Реймс
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|15.
|Клермон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|16.
|Труа
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|17.
|Бордо
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|18.
|Метц
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|19.
|Брест
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|2.
|Ланс
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|3.
|Ницца
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 1
|9
|4.
|Марсель
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|5.
|Монако
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|6.
|Анже
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|7.
|Лилль
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|8.
|Реймс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|9.
|Клермон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 14
|5
|10.
|Бордо
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 13
|5
|11.
|Нант
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|12.
|Труа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|13.
|Страсбург
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|14.
|Метц
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|15.
|Лорьян
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|16.
|Лион
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|17.
|Монпелье
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|18.
|Ренн
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|19.
|Брест
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Монпелье
|Лаборд Гаэтан
|6
|0
|1
|2.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|5
|0
|3
|3.
|Клермон
|Байо Мохамед
|5
|0
|2
|4.
|Ницца
|Гуйри Амин
|5
|2
|2
|5.
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|5
|3
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|5
|1
|2.
|Метц
|Бронн Дилан
|4
|1
|3.
|Лорьян
|Абергель Лоран
|4
|0
|4.
|Лилль
|Шека
|4
|0
|5.
|Реймс
|Гарсия Оскар
|2
|1
Прогнозы на матч Анже 3:2 Метц
Исход игры
Анже
79% (109)
Ничья
17.4% (24)
Метц
3.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
34.78% (48)
Меньше
65.22% (90)
Обе команды забьют
Да
47.1% (65)
Нет
52.9% (73)
Популярный счёт
1:0 Анже
38.4% (53)
2:1 Анже
27.5% (38)
1:1 Ничья
14.5% (20)
2:0 Анже
10.1% (14)
1:2 Метц
2.9% (4)
0:0 Ничья
2.2% (3)
3:0 Анже
2.2% (3)
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