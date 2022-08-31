Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Маттиа Вити выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

47' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Команда Ницца имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Матч возобновлен

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

42' Исмаили Гонсалвес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Удар от ворот произведет Ницца

36' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Бар Мельвен из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Исмаили Гонсалвес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Маттиа Вити выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Бар Мельвен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Тюрам Кефрен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Данте Бонфим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Андре Бенжамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Г О О О О О Л - Пепе Николя из команды Ницца забивает пенальти левой ногой! Удар был по центру, но Лео прыгнул вправо!

29' Матч возобновлен

28' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

27' Делор Анди создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Тюрам Кефрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Росарио Пабло получил желтую карточку от судьи

25' Аталь Юсеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Маттиа Вити наказан за толчок Дэвид Джонатан

22' Г О О О О О Л - Делор Анди из команды Ницца забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Лео прыгнул не в ту сторону.

22' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

21' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Г О О О О Л - Бамба Джонатан наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

19' Языджи Юсуф из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' Матч возобновлен

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Исмаили Гонсалвес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Матч возобновлен

16' Делор Анди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Росарио Пабло на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Языджи Юсуф из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Жегрова Эдон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Маттиа Вити из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

9' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Ремзи Аарон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Удар от ворот произведет Ницца

6' Языджи Юсуф навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Маттиа Вити успешно блокирует удар.

5' Дэвид Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Ницца

4' Гомес Анхель из команды Лилль наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

4' Языджи Юсуф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Тодибо Жан-Клер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Аталь Юсеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Гомес Анхель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Маттиа Вити выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Ницца начинает с центра поля