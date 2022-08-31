Стадион: Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy
0'
1:0
19' ГолБамба Джонатан
1:1
22' ПенальтиДелор Анди
26' Желтая карточкаРосарио Пабло
1:2
29' ПенальтиПепе Николя
73' Желтая карточкаБар Мельвен
81' Желтая карточкаАталь Юсеф
85' Желтая карточкаБамба Джонатан
90' Желтая карточкаТюрам Кефрен
90'+5
Ход матча
19'
1:0
22'
1:1
26'
29'
1:2
73'
81'
85'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
9 Удары по воротам 0
-
6 Удары в створ 2
-
6 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 21
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
20
Гомес
Анхель
23
Жегрова
Эдон
11
Языджи
Юсуф
42
Вити
Маттиа
20
Аталь
Юсеф
26
Бар
Мельвен
16
Ремзи
Аарон
19
Тюрам
Кефрен
29
Пепе
Николя
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Гомес АнхельПолузащитник
-
23 Жегрова ЭдонПолузащитник
-
11 Языджи ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
- Защитник
-
13 Зедатка АкимЗащитник
-
15 Йоро ЛениЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Байо МохамедНападающий
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
42 Вити МаттиаЗащитник
-
20 Аталь ЮсефЗащитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
-
16 Ремзи АаронПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
-
29 Пепе НиколяНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Булка МарцинВратарь
- Защитник
-
33 Менди АнтуанЗащитник
-
34 Нахуну ЯнисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Илие РарешНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Фавр Люсьен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Лилль
Ницца
16 матчей
43.8%
56.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
43.8%
11 побед 7 ничьих 0 побед
16 матчей
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 13 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 4 победы
32 матча
21.9%
50%
28.1%
7 побед 16 ничьих 9 побед
Первый тайм
18.8%
40.6%
40.6%
6 побед 13 ничьих 13 побед
Второй тайм
34.4%
53.1%
12.5%
11 побед 17 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бамба Джонатан
|3
|0.6
|Дэвид Джонатан
|2
|0.4
|Исмаили Гонсалвес
|1
|0.2
|Языджи Юсуф
|1
|0.2
|Андре Бенжамин
|1
|0.2
|Зедатка Аким
|1
|0.2
|Джало Тьягу
|1
|0.2
|Кабелла Реми
|0
|0
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делор Анди
|2 (2)
|0.4
|Ремзи Аарон
|1
|0.2
|Пепе Николя
|1 (1)
|0.2
|Браими Билаль
|0
|0
Карточки
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре Бенжамин
|2
|0
|Джало Тьягу
|2
|0
|Фонте Жозе
|1
|0
|Бамба Джонатан
|1
|0
|Зедатка Аким
|1
|0
|Гомес Анхель
|1
|0
|Жегрова Эдон
|1
|0
|Дэвид Джонатан
|1
|0
|Диаките Бафоде
|1
|0
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Росарио Пабло
|3
|0
|Тодибо Жан-Клер
|1
|1
|Лемина Марио
|0
|1
|Данте Бонфим
|1
|0
|Аталь Юсеф
|1
|0
|Бар Мельвен
|1
|0
|Бека Бека Алексис
|1
|0
|Тюрам Кефрен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
3
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
2
67%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
10
3
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
10%
1
33%
1-15
3
30%
2
67%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
10
4
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
2
50%
16-30
2
20%
1
25%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
1
25%
76-90
Пропущено
12
7
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
8%
2
29%
1-15
4
33%
2
29%
16-30
2
17%
2
29%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лилль
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Аяччо - Лилль 1:3 Лилль - ПСЖ 1:7 Нант - Лилль 1:1 Лилль - Осер 4:1
Кадис - Лилль 0:1 Эспаньол - Лилль 2:0 Лилль - Лас-Пальмас 2:2 Лилль - Дюнкерк 5:0 Лилль - Ренн 2:2 Ницца - Лилль 1:3 Лилль - Монако 1:2 Труа - Лилль 3:0 Лилль - Страсбург 1:0 Реймс - Лилль 2:1 Лилль - Ланс 1:2 Анже - Лилль 1:1 Лилль - Бордо 0:0 Нант - Лилль 0:1 Лилль - Челси 1:2 Лилль - Сент-Этьен 0:0
Ницца
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ницца - Марсель 0:3 Ницца - Маккаби Тель-Авив 2:0 Клермон - Ницца 1:0 Маккаби Тель-Авив - Ницца 1:0
Ницца - Страсбург 1:1 Тулуза - Ницца 1:1 Ницца - Торино 1:0 Рома - Ницца 1:1 Ницца - Фулхэм 0:2 Бенфика - Ницца 3:0 Ницца - Серкль Брюгге 1:1 Реймс - Ницца 2:3 Ницца - Лилль 1:3 Ницца - Сент-Этьен 4:2 Ницца - Нант 0:1 Бордо - Ницца 0:1 Ницца - Труа 1:0 Монако - Ницца 1:0 Ницца - Лорьян 2:1 Ланс - Ницца 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|21 - 4
|13
|2.
|Ланс
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 6
|13
|3.
|Марсель
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|4.
|Лион
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|5.
|Монпелье
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|15 - 9
|9
|6.
|Ренн
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|7.
|Лорьян
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 8
|7
|8.
|Лилль
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 12
|7
|9.
|Осер
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|10.
|Труа
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 13
|6
|11.
|Нант
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|12.
|Клермон
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 10
|6
|13.
|Тулуза
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|14.
|Реймс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 12
|5
|15.
|Ницца
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|16.
|Монако
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|17.
|Брест
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 15
|4
|18.
|Страсбург
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|19.
|Анже
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 12
|2
|20.
|Аяччо
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|Лион
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|3.
|Ланс
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 5
|9
|4.
|Монпелье
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|5.
|Ренн
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|7.
|Нант
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|Осер
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Труа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Клермон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 5
|3
|12.
|Лилль
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 10
|3
|13.
|Страсбург
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|14.
|Тулуза
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|15.
|Реймс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|16.
|Аяччо
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Ницца
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|18.
|Анже
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|19.
|Брест
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 8
|1
|20.
|Монако
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|15 - 1
|9
|2.
|Марсель
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Ланс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|Лилль
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Монако
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Ницца
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|Реймс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|8.
|Лорьян
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|9.
|Монпелье
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|9 - 5
|3
|10.
|Тулуза
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|11.
|Клермон
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|12.
|Брест
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|13.
|Труа
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 9
|3
|14.
|Осер
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|15.
|Нант
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Лион
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Ренн
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|19.
|Анже
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|20.
|Аяччо
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
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Прогнозы на матч Лилль 1:2 Ницца
Исход игры
Лилль
83.8% (98)
Ничья
12.8% (15)
Ницца
3.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (76)
Меньше
33.33% (38)
Обе команды забьют
Да
75.44% (86)
Нет
24.56% (28)
Популярный счёт
2:1 Лилль
54.7% (64)
1:0 Лилль
13.7% (16)
2:0 Лилль
10.3% (12)
1:1 Ничья
8.5% (10)
2:2 Ничья
3.4% (4)
3:1 Лилль
3.4% (4)
1:2 Ницца
2.6% (3)
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