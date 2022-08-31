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Франция: Лига 1

2022-2023

Стадион:
Лилль
1:2
Конец матча
Ницца
0'
1:0
19' Гол
Бамба Джонатан
1:1
22' Пенальти
Делор Анди
26' Желтая карточка
Росарио Пабло
1:2
29' Пенальти
Пепе Николя
73' Желтая карточка
Бар Мельвен
81' Желтая карточка
Аталь Юсеф
85' Желтая карточка
Бамба Джонатан
90' Желтая карточка
Тюрам Кефрен
90'+5

Ход матча

19'
Бамба Джонатан
(Языджи Юсуф)
1:0
22'
1:1
Делор Анди
26'
 
Росарио Пабло
29'
1:2
Пепе Николя
68'
Байо Мохамед
Языджи Юсуф
 
73'
 
Бар Мельвен
80'
Гудмундссон Габриэль
Исмаили Гонсалвес
 
81'
 
Аталь Юсеф
85'
Бамба Джонатан
 
87'
 
Браими Билаль
Делор Анди
90'
Виржинюс Алан
Жегрова Эдон
 
90'
 
Тюрам Кефрен
90'
 
Бека Бека Алексис
Тюрам Кефрен

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 9 Удары по воротам 0
  • 6 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 21
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 117
Лилль 83.8% (98)
X 12.8% (15)
Ницца 3.4% (4)
0
выиграет Лилль, со счетом 3:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Лео
Жардим
18
Диаките
Бафоде
6
Фонте
Жозе
3
Джало
Тьягу
31
Исмаили
Гонсалвес
21
Андре
Бенжамин
20
Гомес
Анхель
23
Жегрова
Эдон
11
Языджи
Юсуф
7
Бамба
Джонатан
9
Дэвид
Джонатан
1
Шмейхель
Каспер
25
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
42
Вити
Маттиа
20
Аталь
Юсеф
26
Бар
Мельвен
16
Ремзи
Аарон
8
Росарио
Пабло
19
Тюрам
Кефрен
29
Пепе
Николя
7
Делор
Анди
Лилль
4-2-3-1
Ницца
3-5-2

История личных встреч

Лилль
Ницца

16 матчей

43.8%
56.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
43.8%
11 побед 7 ничьих 0 побед

16 матчей

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 4 победы

32 матча

21.9%
50%
28.1%
7 побед 16 ничьих 9 побед

Первый тайм

18.8%
40.6%
40.6%
6 побед 13 ничьих 13 побед

Второй тайм

34.4%
53.1%
12.5%
11 побед 17 ничьих 4 победы

История матчей

Л1
1:3
Л1
0:4
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
4:0
Л1
2:0
Л1
2:1
Л1
1:1
КЛ
1:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
0:2
Л1
0:2
Л1
2:2
Л1
0:1
Л1
4:4
К
0:2
Л1
0:2
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
0:1
ТМС
3:3
Л1
0:0
Л1
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бамба Джонатан 3 0.6
Дэвид Джонатан 2 0.4
Исмаили Гонсалвес 1 0.2
Языджи Юсуф 1 0.2
Андре Бенжамин 1 0.2
Зедатка Аким 1 0.2
Джало Тьягу 1 0.2
Кабелла Реми 0 0
Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делор Анди 2 (2) 0.4
Ремзи Аарон 1 0.2
Пепе Николя 1 (1) 0.2
Браими Билаль 0 0

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Бенжамин 2 0
Джало Тьягу 2 0
Фонте Жозе 1 0
Бамба Джонатан 1 0
Зедатка Аким 1 0
Гомес Анхель 1 0
Жегрова Эдон 1 0
Дэвид Джонатан 1 0
Диаките Бафоде 1 0
Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Росарио Пабло 3 0
Тодибо Жан-Клер 1 1
Лемина Марио 0 1
Данте Бонфим 1 0
Аталь Юсеф 1 0
Бар Мельвен 1 0
Бека Бека Алексис 1 0
Тюрам Кефрен 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
3
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
2
67%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

10
3
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
10%
1
33%
1-15
3
30%
2
67%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

10
4
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
2
50%
16-30
2
20%
1
25%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
1
25%
76-90

Пропущено

12
7
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
8%
2
29%
1-15
4
33%
2
29%
16-30
2
17%
2
29%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Аяччо - Лилль 1:3 Лилль - ПСЖ 1:7 Нант - Лилль 1:1 Лилль - Осер 4:1
Кадис - Лилль 0:1 Эспаньол - Лилль 2:0 Лилль - Лас-Пальмас 2:2 Лилль - Дюнкерк 5:0 Лилль - Ренн 2:2 Ницца - Лилль 1:3 Лилль - Монако 1:2 Труа - Лилль 3:0 Лилль - Страсбург 1:0 Реймс - Лилль 2:1 Лилль - Ланс 1:2 Анже - Лилль 1:1 Лилль - Бордо 0:0 Нант - Лилль 0:1 Лилль - Челси 1:2 Лилль - Сент-Этьен 0:0
Ницца
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ницца - Марсель 0:3 Ницца - Маккаби Тель-Авив 2:0 Клермон - Ницца 1:0 Маккаби Тель-Авив - Ницца 1:0
Ницца - Страсбург 1:1 Тулуза - Ницца 1:1 Ницца - Торино 1:0 Рома - Ницца 1:1 Ницца - Фулхэм 0:2 Бенфика - Ницца 3:0 Ницца - Серкль Брюгге 1:1 Реймс - Ницца 2:3 Ницца - Лилль 1:3 Ницца - Сент-Этьен 4:2 Ницца - Нант 0:1 Бордо - Ницца 0:1 Ницца - Труа 1:0 Монако - Ницца 1:0 Ницца - Лорьян 2:1 Ланс - Ницца 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 4 1 0 21 - 4 13
2. Ланс Заявка 5 4 1 0 14 - 6 13
3. Марсель Заявка 5 4 1 0 11 - 3 13
4. Лион Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
5. Монпелье Заявка 5 3 0 2 15 - 9 9
6. Ренн Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
7. Лорьян Заявка 4 2 1 1 7 - 8 7
8. Лилль Заявка 5 2 1 2 10 - 12 7
9. Осер Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
10. Труа Заявка 5 2 0 3 10 - 13 6
11. Нант Заявка 5 1 3 1 6 - 5 6
12. Клермон Заявка 5 2 0 3 6 - 10 6
13. Тулуза Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
14. Реймс Заявка 5 1 2 2 9 - 12 5
15. Ницца Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
16. Монако Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
17. Брест Заявка 5 1 1 3 7 - 15 4
18. Страсбург Заявка 5 0 3 2 4 - 6 3
19. Анже Заявка 5 0 2 3 6 - 12 2
20. Аяччо Заявка 5 0 1 4 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 3 3 0 0 7 - 2 9
2. Лион Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
3. Ланс Заявка 3 3 0 0 10 - 5 9
4. Монпелье Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
5. Ренн Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6. ПСЖ Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
7. Нант Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
8. Осер Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Лорьян Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Труа Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Клермон Заявка 2 1 0 1 1 - 5 3
12. Лилль Заявка 3 1 0 2 6 - 10 3
13. Страсбург Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
14. Тулуза Заявка 3 0 2 1 3 - 6 2
15. Реймс Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
16. Аяччо Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Ницца Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
18. Анже Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
19. Брест Заявка 2 0 1 1 1 - 8 1
20. Монако Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 15 - 1 9
2. Марсель Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Ланс Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
4. Лилль Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Монако Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Ницца Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
7. Реймс Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
8. Лорьян Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
9. Монпелье Заявка 2 1 0 1 9 - 5 3
10. Тулуза Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
11. Клермон Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
12. Брест Заявка 3 1 0 2 6 - 7 3
13. Труа Заявка 3 1 0 2 7 - 9 3
14. Осер Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
15. Нант Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16. Лион Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Страсбург Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Ренн Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
19. Анже Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
20. Аяччо Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
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Новости матча
  • Второй тайм
  • 95'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Ницца вырывает победу
  • 95'
    Данте Бонфим из команды Ницца сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Лилль: 63%, Ницца: 37%.
  • Фол, нарушение
    94'
    Бамба Джонатан наказан за толчок Аталь Юсеф
  • 93'
    Гомес Анхель пробует нанести удар издали, но Каспер Шмейхель держит все под контролем
  • 93'
    Данте Бонфим из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Бар Мельвен выиграл воздушное противоборство у Виржинюс Алан.
    • Желтая карточка
      91'
      Судья подбегает и показывает Тюрам Кефрен из команды Ницца отложенную желтую карточку за фол.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 91'
      Маттиа Вити из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 91'
      Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 90'
      Бар Мельвен из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 90'
      Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 90'
      Контроль мяча: Лилль: 62%, Ницца: 38%.
    • 90'
      Бар Мельвен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 90'
      Тактическая замена. Жегрова Эдон уходит с поля и его заменяет Виржинюс Алан
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Лилль 83.8% (98)
    X 12.8% (15)
    Ницца 3.4% (4)
    0
    выиграет Лилль, со счетом 3:1
    да
    Arii #
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    Где смотреть матч Лилль 1:2 Ницца онлайн

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    Прогнозы на матч Лилль 1:2 Ницца

    Исход игры
    Лилль
    83.8% (98)
    Ничья
    12.8% (15)
    Ницца
    3.4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (76)
    Меньше
    33.33% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    75.44% (86)
    Нет
    24.56% (28)
    Популярный счёт
    2:1 Лилль
    54.7% (64)
    1:0 Лилль
    13.7% (16)
    2:0 Лилль
    10.3% (12)
    1:1 Ничья
    8.5% (10)
    2:2 Ничья
    3.4% (4)
    3:1 Лилль
    3.4% (4)
    1:2 Ницца
    2.6% (3)
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