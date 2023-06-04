  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2023

США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Колорадо Рэпидс
0:0
Конец матча
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0'
44' Желтая карточка
Moise Bombito
51' Вторая желтая карточка
Moise Bombito
59' Желтая карточка
Кабрал Кевин
0:0
70' Не забитый пенальти
Ронен Коннор
90'+7
1
Илич
Марко
4
Уилсон
Дэнни
5
Махсо
Андреас
64
Moise
Bombito
2
Розенберри
Киган
20
Ронен
Коннор
21
Акоста
Бриан
28
Николсон
Сэм
23
Бассетт
Коул
91
Кабрал
Кевин
7
Льюис
Джонатан
42
Daniel
Fusato1
3
Марье
Поль
26
Tonhao
15
Бисон
Таннер
21
Трауко
Мигель
14
Юилл
Джексон
7
Груэсо
Карлос
35
Монтейру
Жамиру
10
Эспиноса
Кристиан
11
Эбобисс
Жереми
28
Киканович
Бенджамин
Колорадо Рэпидс
3-5-2
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-3-3

История личных встреч

Колорадо Рэпидс
Сан-Хосе Эрткуэйкс

16 матчей

56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.3%
56.3%
9 побед 9 ничьих 0 побед

19 матчей

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

68.4%
31.6%
0 побед 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед

35 матчей

25.7%
37.1%
37.2%
9 побед 13 ничьих 13 побед

Первый тайм

20%
51.4%
28.6%
7 побед 18 ничьих 10 побед

Второй тайм

25.7%
42.9%
31.4%
9 побед 15 ничьих 11 побед

История матчей

М
1:0
М
2:1
М
1:0
М
0:1
М
1:1
М
5:0
М
1:1
М
2:1
М
3:1
М
0:0
М
2:1
М
1:0
М
3:0
М
2:1
М
0:0
М
1:0
М
1:0
М
1:1
М
1:1
М
0:0
М
0:0
М
1:0
М
1:2
М
1:1
М
1:4
М
4:1
М
2:1
М
1:1
М
1:2
М
1:0
М
1:0
М
1:1
М
1:1
М
1:1
М
0:2

Голы

Всего голов

24
10

Голов в среднем за матч

1.41
0.56

Среднее время на гол

63
162

Всего голов

21
17

Голов в среднем за матч

1.17
1

Среднее время на гол

77
90

Всего голов

45
27

Голов в среднем за матч

1.29
0.77

Тотал матчей

2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
22
Больше 63%
Меньше 37%
13
12
Больше 34%
Меньше 66%
23
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
3
Больше 9%
Меньше 91%
32

Среднее время на гол

70
116

Бомбардиры внутри турнира

Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барриос Майкл 2 0.12
Абубакар Лалас 2 0.12
Бассетт Коул 2 0.12
Кабрал Кевин 2 0.12
Ронен Коннор 1 (1) 0.06
Рубио Диего 1 0.06
Уилсон Дэнни 1 0.06
Николсон Сэм 1 0.06
Льюис Джонатан 1 0.06
Max Alves 1 0.06
Харрис Кельвин 0 0
Япи Даррен 0 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эспиноса Кристиан 8 (3) 0.5
Эбобисс Жереми 6 (1) 0.38
Акапо Карлос 1 0.06
Трауко Мигель 1 0.06
Юилл Джексон 1 0.06
Киканович Бенджамин 1 0.06
Ousseni Bouda 1 0.06
Монтейру Жамиру 0 0
Груэсо Карлос 0 0
Tonhao 0 0
Марье Поль 0 0
Кауэлл Кейд 0 0
Бисон Таннер 0 0

Карточки

Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабрал Кевин 7 0
Николсон Сэм 5 0
Акоста Бриан 5 0
Абубакар Лалас 4 0
Присо-Мбонге Ральф 4 0
Moise Bombito 2 1
Уилсон Дэнни 3 0
Max Alves 3 0
Барриос Майкл 2 0
Гальван Бриан 0 1
Рубио Диего 1 0
Прайс Джек 1 0
Махсо Андреас 1 0
Бассетт Коул 1 0
Япи Даррен 1 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жудсон 4 1
Юилл Джексон 4 0
Марье Поль 4 0
Монтейру Жамиру 2 1
Груэсо Карлос 3 0
Tonhao 3 0
Менса Джонатан 2 0
Эспиноса Кристиан 2 0
Киканович Бенджамин 2 0
Трауко Мигель 1 0
Акапо Карлос 1 0
Кауэлл Кейд 1 0
Бальдисимо Майкл 1 0
Бисон Таннер 1 0
Ousseni Bouda 1 0

Результаты матчей

Колорадо Рэпидс
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
7
Колорадо Рэпидс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

12
0

Волевые поражения

7
11
Колорадо Рэпидс
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

12
0

Волевые поражения

12
18

Голы по времени матча

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 9
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
3
38%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
1
20%
2
25%
76-90

Пропущено

9
15
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
11%
1
7%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
4
27%
31-45
3
33%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
11%
7
47%
76-90

Забито

9
11
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
2
22%
3
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
2
22%
3
27%
61-75
4
44%
3
27%
76-90

Пропущено

16
4
5 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
2
50%
16-30
2
13%
1
25%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
6
38%
1
25%
76-90

Забито

14
19
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
8 Не забивали 3
2
14%
4
21%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
14%
1
5%
31-45
2
14%
4
21%
46-60
3
21%
4
21%
61-75
5
36%
5
26%
76-90

Пропущено

25
19
10 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
2
8%
1
5%
1-15
3
12%
2
11%
16-30
5
20%
5
26%
31-45
4
16%
2
11%
46-60
4
16%
1
5%
61-75
7
28%
8
42%
76-90

Результаты последних матчей

Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Коламбус Кру - Колорадо Рэпидс 3:2 Колорадо Рэпидс - Цинциннати 0:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:3
Атланта Юнайтед - Колорадо Рэпидс 4:0 Колорадо Рэпидс - Филадельфия Юнион 1:2 Сакраменто Репаблик - Колорадо Рэпидс 2:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 0:0 Колорадо Рэпидс - Северный Колорадо Хейлсторм 3:1 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 1:1 Шарлотт - Колорадо Рэпидс 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 0:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 0:0 Остин - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 4:0 Филадельфия Юнион - Колорадо Рэпидс 4:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Фресно - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Торонто 0:0 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Атланта Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Монтерей Бей - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2

Результаты матчей

Колорадо Рэпидс
Сан-Хосе Эрткуэйкс

Точный счет

0:0
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

4:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
2:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

0:0
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:1
6 раз 38%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Колорадо Рэпидс
Сан-Хосе Эрткуэйкс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
6
1
1
7
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
7
2
3
6
1.5
1
8
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
13
3
4
13
1.5
5
11
1
16
2.5
1
15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 14 9 1 4 32 - 14 28
2.
Сиэтл Саундерс
 17 8 3 6 21 - 14 27
3.
Лос-Анджелес
 12 7 4 1 23 - 10 25
4.
Даллас
 16 6 5 5 19 - 18 23
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 16 6 5 5 19 - 19 23
6.
Ванкувер Уайткэпс
 1:1 16 5 6 5 26 - 20 21
7.
Миннесота Юнайтед
 16 5 5 6 15 - 18 20
8.
Остин
 1:2 16 5 4 7 17 - 23 19
9.
Реал Солт-Лейк
 2:1 16 5 4 7 18 - 27 19
10.
Хьюстон Динамо
 15 5 3 7 15 - 21 18
11.
Портленд Тимберс
 16 4 5 7 19 - 24 17
12.
Спортинг Канзас-Сити
 1:1 17 4 5 8 16 - 24 17
13.
Колорадо Рэпидс
 17 2 7 8 14 - 25 13
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 15 3 3 9 13 - 26 12

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 16 12 3 1 26 - 15 39
2.
Нэшвилл
 16 9 4 3 24 - 11 31
3.
Филадельфия Юнион
 16 9 3 4 27 - 15 30
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 16 7 6 3 25 - 20 27
5.
Коламбус Кру
 16 7 3 6 33 - 24 24
6.
Атланта Юнайтед
 16 6 6 4 32 - 28 24
7.
Орландо Сити
 15 6 5 4 20 - 17 23
8.
Ди Си Юнайтед
 17 6 5 6 24 - 21 23
9.
Шарлотт
 17 6 3 8 22 - 30 21
10.
Клёб де Фут Монреаль
 16 6 1 9 15 - 27 19
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 17 4 7 6 11 - 16 19
12.
Торонто
 17 3 9 5 16 - 20 18
13.
Нью-Йорк Сити
 16 4 5 7 17 - 22 17
14.
Чикаго Файр
 16 3 8 5 21 - 25 17
15.
Интер Майами
 16 5 0 11 15 - 21 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 8 6 0 2 22 - 6 18
2.
Ванкувер Уайткэпс
 1:1 9 5 3 1 20 - 8 18
3.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 7 5 2 0 11 - 4 17
4.
Сиэтл Саундерс
 10 5 2 3 13 - 5 17
5.
Лос-Анджелес
 6 5 1 0 15 - 5 16
6.
Хьюстон Динамо
 7 5 1 1 9 - 2 16
7.
Даллас
 8 4 2 2 12 - 9 14
8.
Остин
 1:2 9 3 3 3 10 - 10 12
9.
Портленд Тимберс
 7 3 2 2 11 - 7 11
10.
Спортинг Канзас-Сити
 1:1 7 3 1 3 10 - 9 10
11.
Миннесота Юнайтед
 7 1 5 1 6 - 6 8
12.
Реал Солт-Лейк
 2:1 8 2 2 4 9 - 14 8
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 7 2 1 4 9 - 11 7
14.
Колорадо Рэпидс
 8 0 4 4 5 - 9 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 9 9 0 0 16 - 5 27
2.
Коламбус Кру
 9 6 2 1 25 - 10 20
3.
Филадельфия Юнион
 9 6 2 1 17 - 5 20
4.
Нэшвилл
 9 6 2 1 16 - 5 20
5.
Атланта Юнайтед
 8 5 2 1 19 - 10 17
6.
Клёб де Фут Монреаль
 6 5 0 1 10 - 3 15
7.
Нью-Инглэнд Революшн
 7 4 3 0 15 - 6 15
8.
Нью-Йорк Сити
 8 4 2 2 12 - 11 14
9.
Торонто
 9 3 5 1 10 - 8 14
10.
Ди Си Юнайтед
 8 3 3 2 14 - 10 12
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 8 3 3 2 7 - 8 12
12.
Чикаго Файр
 8 2 6 0 13 - 11 12
13.
Интер Майами
 9 4 0 5 12 - 12 12
14.
Шарлотт
 8 3 2 3 10 - 12 11
15.
Орландо Сити
 8 2 3 3 7 - 9 9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 9 4 0 5 9 - 12 12
2.
Реал Солт-Лейк
 2:1 8 3 2 3 9 - 13 11
3.
Сент-Луис Сити
 6 3 1 2 10 - 8 10
4.
Сиэтл Саундерс
 7 3 1 3 8 - 9 10
5.
Лос-Анджелес
 6 2 3 1 8 - 5 9
6.
Даллас
 8 2 3 3 7 - 9 9
7.
Колорадо Рэпидс
 9 2 3 4 9 - 16 9
8.
Остин
 1:2 7 2 1 4 7 - 13 7
9.
Спортинг Канзас-Сити
 1:1 10 1 4 5 6 - 15 7
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 9 1 3 5 8 - 15 6
11.
Портленд Тимберс
 9 1 3 5 8 - 17 6
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 8 1 2 5 4 - 15 5
13.
Ванкувер Уайткэпс
 1:1 7 0 3 4 6 - 12 3
14.
Хьюстон Динамо
 8 0 2 6 6 - 19 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 7 4 2 1 13 - 8 14
2.
Цинциннати
 7 3 3 1 10 - 10 12
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 9 3 3 3 10 - 14 12
4.
Нэшвилл
 7 3 2 2 8 - 6 11
5.
Ди Си Юнайтед
 9 3 2 4 10 - 11 11
6.
Филадельфия Юнион
 7 3 1 3 10 - 10 10
7.
Шарлотт
 9 3 1 5 12 - 18 10
8.
Атланта Юнайтед
 8 1 4 3 13 - 18 7
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 9 1 4 4 4 - 8 7
10.
Чикаго Файр
 8 1 2 5 8 - 14 5
11.
Коламбус Кру
 7 1 1 5 8 - 14 4
12.
Торонто
 8 0 4 4 6 - 12 4
13.
Клёб де Фут Монреаль
 10 1 1 8 5 - 24 4
14.
Интер Майами
 7 1 0 6 3 - 9 3
15.
Нью-Йорк Сити
 8 0 3 5 5 - 11 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 10 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 9 (2)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 9
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 9
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 7
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 6
Сент-Луис Сити Паркер Тим 7
Шарлотт Джонс Деррик 7
Весь список
  • Желтая карточка
    66'
    Барриос Майкл получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    59'
    Кабрал Кевин получил желтую карточку от судьи
  • 58'
    Бассетт Коул уходит с поля. Барриос Майкл выходит вместо него
  • Желтая карточка
    51'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 51'
    Moise Bombito получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Moise Bombito получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Колорадо Рэпидс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     