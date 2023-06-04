Тур: 1. Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк.
0:0
Конец матча
0'
44' Желтая карточкаMoise Bombito
51' Вторая желтая карточкаMoise Bombito
59' Желтая карточкаКабрал Кевин
0:0
70' Не забитый пенальтиРонен Коннор
90'+7
Ход матча
44'
51'
59'
70'
0:0
Прогноз на матч от Liveresult
20
Ронен
Коннор
21
Акоста
Бриан
28
Николсон
Сэм
23
Бассетт
Коул
91
Кабрал
Кевин
26
Tonhao
15
Бисон
Таннер
14
Юилл
Джексон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Ронен КоннорПолузащитник
-
21 Акоста БрианПолузащитник
-
28 Николсон СэмПолузащитник
-
23 Бассетт КоулПолузащитник
-
91 Кабрал КевинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Лейва ДэнниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Robin Fraser
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 TonhaoЗащитник
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
- Защитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Акапо КарлосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
93 ЖудсонПолузащитник
- Полузащитник
-
-
24 Daniel Munie
-
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
История личных встреч
Колорадо Рэпидс
Сан-Хосе Эрткуэйкс
16 матчей
56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.3%
56.3%
9 побед 9 ничьих 0 побед
19 матчей
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
68.4%
31.6%
0 побед 13 ничьих 10 побед
Второй тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед
35 матчей
25.7%
37.1%
37.2%
9 побед 13 ничьих 13 побед
Первый тайм
20%
51.4%
28.6%
7 побед 18 ничьих 10 побед
Второй тайм
25.7%
42.9%
31.4%
9 побед 15 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
10
Голов в среднем за матч
1.41
0.56
Среднее время на гол
63
162
Всего голов
21
17
Голов в среднем за матч
1.17
1
Среднее время на гол
77
90
Всего голов
45
27
Голов в среднем за матч
1.29
0.77
Тотал матчей
2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
22
Больше 63%
Меньше 37%
13
12
Больше 34%
Меньше 66%
23
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
Среднее время на гол
70
116
Бомбардиры внутри турнира
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барриос Майкл
|2
|0.12
|Абубакар Лалас
|2
|0.12
|Бассетт Коул
|2
|0.12
|Кабрал Кевин
|2
|0.12
|Ронен Коннор
|1 (1)
|0.06
|Рубио Диего
|1
|0.06
|Уилсон Дэнни
|1
|0.06
|Николсон Сэм
|1
|0.06
|Льюис Джонатан
|1
|0.06
|Max Alves
|1
|0.06
|Харрис Кельвин
|0
|0
|Япи Даррен
|0
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эспиноса Кристиан
|8 (3)
|0.5
|Эбобисс Жереми
|6 (1)
|0.38
|Акапо Карлос
|1
|0.06
|Трауко Мигель
|1
|0.06
|Юилл Джексон
|1
|0.06
|Киканович Бенджамин
|1
|0.06
|Ousseni Bouda
|1
|0.06
|Монтейру Жамиру
|0
|0
|Груэсо Карлос
|0
|0
|Tonhao
|0
|0
|Марье Поль
|0
|0
|Кауэлл Кейд
|0
|0
|Бисон Таннер
|0
|0
Карточки
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабрал Кевин
|7
|0
|Николсон Сэм
|5
|0
|Акоста Бриан
|5
|0
|Абубакар Лалас
|4
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|4
|0
|Moise Bombito
|2
|1
|Уилсон Дэнни
|3
|0
|Max Alves
|3
|0
|Барриос Майкл
|2
|0
|Гальван Бриан
|0
|1
|Рубио Диего
|1
|0
|Прайс Джек
|1
|0
|Махсо Андреас
|1
|0
|Бассетт Коул
|1
|0
|Япи Даррен
|1
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жудсон
|4
|1
|Юилл Джексон
|4
|0
|Марье Поль
|4
|0
|Монтейру Жамиру
|2
|1
|Груэсо Карлос
|3
|0
|Tonhao
|3
|0
|Менса Джонатан
|2
|0
|Эспиноса Кристиан
|2
|0
|Киканович Бенджамин
|2
|0
|Трауко Мигель
|1
|0
|Акапо Карлос
|1
|0
|Кауэлл Кейд
|1
|0
|Бальдисимо Майкл
|1
|0
|Бисон Таннер
|1
|0
|Ousseni Bouda
|1
|0
Результаты матчей
Колорадо Рэпидс
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
5
7
Колорадо Рэпидс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
12
0
Волевые поражения
7
11
Колорадо Рэпидс
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
12
0
Волевые поражения
12
18
Голы по времени матча
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 9
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
3
38%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
1
20%
2
25%
76-90
Пропущено
9
15
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
11%
1
7%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
4
27%
31-45
3
33%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
11%
7
47%
76-90
Забито
9
11
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
2
22%
3
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
2
22%
3
27%
61-75
4
44%
3
27%
76-90
Пропущено
16
4
5 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
2
50%
16-30
2
13%
1
25%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
6
38%
1
25%
76-90
Забито
14
19
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
8 Не забивали 3
2
14%
4
21%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
14%
1
5%
31-45
2
14%
4
21%
46-60
3
21%
4
21%
61-75
5
36%
5
26%
76-90
Пропущено
25
19
10 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
2
8%
1
5%
1-15
3
12%
2
11%
16-30
5
20%
5
26%
31-45
4
16%
2
11%
46-60
4
16%
1
5%
61-75
7
28%
8
42%
76-90
Результаты последних матчей
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Коламбус Кру - Колорадо Рэпидс 3:2 Колорадо Рэпидс - Цинциннати 0:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:3
Атланта Юнайтед - Колорадо Рэпидс 4:0 Колорадо Рэпидс - Филадельфия Юнион 1:2 Сакраменто Репаблик - Колорадо Рэпидс 2:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 0:0 Колорадо Рэпидс - Северный Колорадо Хейлсторм 3:1 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 1:1 Шарлотт - Колорадо Рэпидс 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 0:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 0:0 Остин - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 4:0 Филадельфия Юнион - Колорадо Рэпидс 4:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Фресно - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Торонто 0:0 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Атланта Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Монтерей Бей - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2
Результаты матчей
Колорадо Рэпидс
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Точный счет
0:0
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
4:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
2:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
0:0
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:1
6 раз 38%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Колорадо Рэпидс
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
61
17
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
72
36
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
133
413
511
116
115
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|1
|4
|32 - 14
|28
|2.
|17
|8
|3
|6
|21 - 14
|27
|3.
|12
|7
|4
|1
|23 - 10
|25
|4.
|16
|6
|5
|5
|19 - 18
|23
|5.
|16
|6
|5
|5
|19 - 19
|23
|6.
|1:1
|16
|5
|6
|5
|26 - 20
|21
|7.
|16
|5
|5
|6
|15 - 18
|20
|8.
|1:2
|16
|5
|4
|7
|17 - 23
|19
|9.
|2:1
|16
|5
|4
|7
|18 - 27
|19
|10.
|15
|5
|3
|7
|15 - 21
|18
|11.
|16
|4
|5
|7
|19 - 24
|17
|12.
|1:1
|17
|4
|5
|8
|16 - 24
|17
|13.
|17
|2
|7
|8
|14 - 25
|13
|14.
|15
|3
|3
|9
|13 - 26
|12
Восточная конференция
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|0
|2
|22 - 6
|18
|2.
|1:1
|9
|5
|3
|1
|20 - 8
|18
|3.
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|4.
|10
|5
|2
|3
|13 - 5
|17
|5.
|6
|5
|1
|0
|15 - 5
|16
|6.
|7
|5
|1
|1
|9 - 2
|16
|7.
|8
|4
|2
|2
|12 - 9
|14
|8.
|1:2
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|9.
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|10.
|1:1
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|11.
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|12.
|2:1
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|13.
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|14.
|8
|0
|4
|4
|5 - 9
|4
Восточная конференция
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|4
|0
|5
|9 - 12
|12
|2.
|2:1
|8
|3
|2
|3
|9 - 13
|11
|3.
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|4.
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|5.
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|6.
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|7.
|9
|2
|3
|4
|9 - 16
|9
|8.
|1:2
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|9.
|1:1
|10
|1
|4
|5
|6 - 15
|7
|10.
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|11.
|9
|1
|3
|5
|8 - 17
|6
|12.
|8
|1
|2
|5
|4 - 15
|5
|13.
|1:1
|7
|0
|3
|4
|6 - 12
|3
|14.
|8
|0
|2
|6
|6 - 19
|2
Восточная конференция
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|10 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (1)
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|9 (2)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|9
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|9
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 7
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|1 6
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 6
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|7
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|7