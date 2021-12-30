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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Брентфорд
 
Позже

Стадион:
Астон Вилла
Прогнозы 64
Брентфорд 15.6% (10)
X 59.4% (38)
Астон Вилла 25% (16)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Брентфорд
Ничья
Астон Вилла
3.10
3.48
2.54
Все Коэффициенты

История личных встреч

Брентфорд
Астон Вилла

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
1:1
Ч
1:0
Ч
2:2
Ч
2:1
Ч
0:0
Ч
3:0
Ч
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 4 (2) 0.22
Мбеумо Брайан 3 (1) 0.17
Каньос Серхи 2 0.11
Генри Рико 2 0.11
Висса Йоан 2 0.11
Янссон Понтус 1 0.06
Норгор Кристиан 1 0.06
Годдос Саман 1 0.06
Пиннок Итан 1 0.06
Йоргенсен Матиас 1 0.06
Янельт Витали 1 0.06
Баптист Шендон 1 0.06
Йенсен Матиас 0 0
Форсс Маркус 0 0
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 5 0.28
Макгинн Джон 3 0.17
Ингс Дэнни 3 (1) 0.17
Конса Эзри 2 0.11
Рамси Джакоб 2 0.11
Буэндия Эмилиано 1 0.06
Бэйли Леон 1 0.06
Мингс Тайрон 1 0.06
Таргетт Мэтт 1 0.06
Эль-Гази Анвар 1 (1) 0.06
Хаус Кортни 1 0.06
Кэш Мэтти 1 0.06
Соарес Дуглас 0 0
Янг Эшли 0 0
Чуквуэмека Карни 0 0

Карточки

Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норгор Кристиан 5 0
Каньос Серхи 5 0
Янссон Понтус 3 0
Тони Айвен 3 0
Гуд Чарли 3 0
Ониика Фрэнк 3 0
Баптист Шендон 1 1
Йоргенсен Матиас 2 0
Генри Рико 2 0
Годдос Саман 2 0
Янельт Витали 2 0
Мбеумо Брайан 2 0
Айер Кристоффер 1 0
Бех Мадс 1 0
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мингс Тайрон 5 0
Конса Эзри 3 1
Макгинн Джон 4 0
Накамба Марвелус 4 0
Кэш Мэтти 4 0
Уоткинс Олли 3 0
Соарес Дуглас 3 0
Мартинес Эмилиано 2 0
Эль-Гази Анвар 2 0
Таргетт Мэтт 2 0
Рамси Джакоб 2 0
Ингс Дэнни 1 0
Буэндия Эмилиано 1 0
Бэйли Леон 1 0
Туанзебе Аксел 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
10
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
0
0%
1
10%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
3
30%
61-75
3
30%
5
50%
76-90

Пропущено

11
13
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
2
18%
3
23%
1-15
3
27%
2
15%
16-30
2
18%
2
15%
31-45
1
9%
2
15%
46-60
2
18%
2
15%
61-75
1
9%
2
15%
76-90

Забито

11
13
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
3
27%
1
8%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
2
18%
2
15%
31-45
1
9%
3
23%
46-60
1
9%
4
31%
61-75
2
18%
2
15%
76-90

Пропущено

14
16
9 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
3
21%
3
19%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
5
36%
3
19%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
21%
1
6%
61-75
2
14%
6
38%
76-90

Забито

21
23
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 7
5 Не забивали 4
3
14%
2
9%
1-15
5
24%
1
4%
16-30
2
10%
3
13%
31-45
3
14%
3
13%
46-60
3
14%
7
30%
61-75
5
24%
7
30%
76-90

Пропущено

25
29
16 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 14
5
20%
6
21%
1-15
4
16%
4
14%
16-30
7
28%
5
17%
31-45
1
4%
3
10%
46-60
5
20%
3
10%
61-75
3
12%
8
28%
76-90

Результаты последних матчей

Брентфорд
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Брентфорд - Манчестер Сити 0:1 Брайтон - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Челси 0:2 Брентфорд - Уотфорд 2:1
Лидс - Брентфорд 2:2 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Эвертон 1:0 Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Норвич 1:2 Бёрнли - Брентфорд 3:1 Сток Сити - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Лестер 1:2 Брентфорд - Челси 0:1 Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Брентфорд - Олдхэм Атлетик 7:0 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Брайтон 0:1 Астон Вилла - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Форест Грин 3:1
Астон Вилла
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Астон Вилла - Челси 1:3 Норвич - Астон Вилла 0:2 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Лестер 2:1
Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Брайтон 2:0 Саутгемптон - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Вест Хэм 1:4 Арсенал - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Эвертон 3:0 Челси - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Брентфорд 1:1 Барроу - Астон Вилла 0:6 Астон Вилла - Ньюкасл 2:0 Уотфорд - Астон Вилла 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 20 16 2 2 51 - 12 50
2. Челси Заявка 20 12 6 2 43 - 14 42
3. Ливерпуль Заявка 19 12 5 2 50 - 16 41
4. Арсенал Заявка 19 11 2 6 32 - 23 35
5. Манчестер Юнайтед Заявка 18 9 4 5 30 - 26 31
6. Вест Хэм Заявка 19 9 4 6 34 - 25 31
7. Тоттенхэм Заявка 17 9 3 5 22 - 20 30
8. Лестер Заявка 18 7 4 7 31 - 33 25
9. Вулверхэмптон Заявка 18 7 4 7 13 - 14 25
10. Брайтон Заявка 18 5 9 4 17 - 18 24
11. Кристал Пэлас Заявка 19 5 8 6 27 - 27 23
12. Астон Вилла Заявка 18 7 1 10 24 - 28 22
13. Саутгемптон Заявка 19 4 9 6 20 - 29 21
14. Брентфорд Заявка 18 5 5 8 21 - 25 20
15. Эвертон Заявка 17 5 4 8 21 - 29 19
16. Лидс Заявка 18 3 7 8 18 - 36 16
17. Уотфорд Заявка 17 4 1 12 22 - 35 13
18. Ньюкасл Заявка 19 1 8 10 19 - 42 11
19. Бёрнли Заявка 16 1 8 7 15 - 24 11
20. Норвич Заявка 19 2 4 13 8 - 42 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 10 8 1 1 31 - 6 25
2. Арсенал Заявка 9 7 1 1 17 - 6 22
3. Тоттенхэм Заявка 10 7 1 2 16 - 10 22
4. Ливерпуль Заявка 9 6 3 0 22 - 6 21
5. Челси Заявка 10 5 4 1 23 - 8 19
6. Кристал Пэлас Заявка 10 4 5 1 18 - 9 17
7. Лестер Заявка 9 5 1 3 16 - 12 16
8. Манчестер Юнайтед Заявка 9 5 1 3 17 - 14 16
9. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 18 - 15 14
10. Астон Вилла Заявка 9 4 1 4 15 - 14 13
11. Эвертон Заявка 8 4 1 3 13 - 13 13
12. Брайтон Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
13. Саутгемптон Заявка 9 2 6 1 9 - 8 12
14. Вулверхэмптон Заявка 9 3 2 4 5 - 7 11
15. Брентфорд Заявка 9 3 1 5 10 - 11 10
16. Лидс Заявка 9 2 4 3 10 - 15 10
17. Ньюкасл Заявка 10 1 5 4 13 - 22 8
18. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
19. Уотфорд Заявка 9 2 1 6 11 - 21 7
20. Норвич Заявка 10 1 2 7 5 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 10 8 1 1 20 - 6 25
2. Челси Заявка 10 7 2 1 20 - 6 23
3. Ливерпуль Заявка 10 6 2 2 28 - 10 20
4. Вест Хэм Заявка 10 5 2 3 16 - 10 17
5. Манчестер Юнайтед Заявка 9 4 3 2 13 - 12 15
6. Вулверхэмптон Заявка 9 4 2 3 8 - 7 14
7. Арсенал Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
8. Брайтон Заявка 9 2 6 1 9 - 9 12
9. Брентфорд Заявка 9 2 4 3 11 - 14 10
10. Саутгемптон Заявка 10 2 3 5 11 - 21 9
11. Астон Вилла Заявка 9 3 0 6 9 - 14 9
12. Лестер Заявка 9 2 3 4 15 - 21 9
13. Тоттенхэм Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
14. Лидс Заявка 9 1 3 5 8 - 21 6
15. Уотфорд Заявка 8 2 0 6 11 - 14 6
16. Кристал Пэлас Заявка 9 1 3 5 9 - 18 6
17. Эвертон Заявка 9 1 3 5 8 - 16 6
18. Норвич Заявка 9 1 2 6 3 - 23 5
19. Бёрнли Заявка 9 0 4 5 7 - 16 4
20. Ньюкасл Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брентфорд - Астон Вилла от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 января 2022, осталось 2 дня 7 часов 26 минут.

    Главный судья: Поусон Крейг

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 64
    Брентфорд 15.6% (10)
    X 59.4% (38)
    Астон Вилла 25% (16)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брентфорд
    Ничья
    Астон Вилла
    3.10
    3.48
    2.54
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Брентфорд - Астон Вилла онлайн


    Прогнозы на матч Брентфорд - Астон Вилла

    Исход игры
    Брентфорд
    14.5% (9)
    Ничья
    59.7% (37)
    Астон Вилла
    25.8% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.29% (22)
    Меньше
    62.71% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    91.53% (54)
    Нет
    8.47% (5)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    51.6% (32)
    1:2 Астон Вилла
    21% (13)
    2:1 Брентфорд
    9.7% (6)
    1:0 Брентфорд
    4.8% (3)
    2:2 Ничья
    4.8% (3)
    0:1 Астон Вилла
    3.2% (2)
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    Астон Вилла

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