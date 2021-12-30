Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Брентфорд Коммьюнити
История личных встреч
Брентфорд
Астон Вилла
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тони Айвен
|4 (2)
|0.22
|Мбеумо Брайан
|3 (1)
|0.17
|Каньос Серхи
|2
|0.11
|Генри Рико
|2
|0.11
|Висса Йоан
|2
|0.11
|Янссон Понтус
|1
|0.06
|Норгор Кристиан
|1
|0.06
|Годдос Саман
|1
|0.06
|Пиннок Итан
|1
|0.06
|Йоргенсен Матиас
|1
|0.06
|Янельт Витали
|1
|0.06
|Баптист Шендон
|1
|0.06
|Йенсен Матиас
|0
|0
|Форсс Маркус
|0
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|5
|0.28
|Макгинн Джон
|3
|0.17
|Ингс Дэнни
|3 (1)
|0.17
|Конса Эзри
|2
|0.11
|Рамси Джакоб
|2
|0.11
|Буэндия Эмилиано
|1
|0.06
|Бэйли Леон
|1
|0.06
|Мингс Тайрон
|1
|0.06
|Таргетт Мэтт
|1
|0.06
|Эль-Гази Анвар
|1 (1)
|0.06
|Хаус Кортни
|1
|0.06
|Кэш Мэтти
|1
|0.06
|Соарес Дуглас
|0
|0
|Янг Эшли
|0
|0
|Чуквуэмека Карни
|0
|0
Карточки
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норгор Кристиан
|5
|0
|Каньос Серхи
|5
|0
|Янссон Понтус
|3
|0
|Тони Айвен
|3
|0
|Гуд Чарли
|3
|0
|Ониика Фрэнк
|3
|0
|Баптист Шендон
|1
|1
|Йоргенсен Матиас
|2
|0
|Генри Рико
|2
|0
|Годдос Саман
|2
|0
|Янельт Витали
|2
|0
|Мбеумо Брайан
|2
|0
|Айер Кристоффер
|1
|0
|Бех Мадс
|1
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мингс Тайрон
|5
|0
|Конса Эзри
|3
|1
|Макгинн Джон
|4
|0
|Накамба Марвелус
|4
|0
|Кэш Мэтти
|4
|0
|Уоткинс Олли
|3
|0
|Соарес Дуглас
|3
|0
|Мартинес Эмилиано
|2
|0
|Эль-Гази Анвар
|2
|0
|Таргетт Мэтт
|2
|0
|Рамси Джакоб
|2
|0
|Ингс Дэнни
|1
|0
|Буэндия Эмилиано
|1
|0
|Бэйли Леон
|1
|0
|Туанзебе Аксел
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
10
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
0
0%
1
10%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
3
30%
61-75
3
30%
5
50%
76-90
Пропущено
11
13
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
2
18%
3
23%
1-15
3
27%
2
15%
16-30
2
18%
2
15%
31-45
1
9%
2
15%
46-60
2
18%
2
15%
61-75
1
9%
2
15%
76-90
Забито
11
13
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
3
27%
1
8%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
2
18%
2
15%
31-45
1
9%
3
23%
46-60
1
9%
4
31%
61-75
2
18%
2
15%
76-90
Пропущено
14
16
9 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
3
21%
3
19%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
5
36%
3
19%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
21%
1
6%
61-75
2
14%
6
38%
76-90
Забито
21
23
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 7
5 Не забивали 4
3
14%
2
9%
1-15
5
24%
1
4%
16-30
2
10%
3
13%
31-45
3
14%
3
13%
46-60
3
14%
7
30%
61-75
5
24%
7
30%
76-90
Пропущено
25
29
16 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 14
5
20%
6
21%
1-15
4
16%
4
14%
16-30
7
28%
5
17%
31-45
1
4%
3
10%
46-60
5
20%
3
10%
61-75
3
12%
8
28%
76-90
Результаты последних матчей
Брентфорд
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Брентфорд - Манчестер Сити 0:1 Брайтон - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Челси 0:2 Брентфорд - Уотфорд 2:1
Лидс - Брентфорд 2:2 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Эвертон 1:0 Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Норвич 1:2 Бёрнли - Брентфорд 3:1 Сток Сити - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Лестер 1:2 Брентфорд - Челси 0:1 Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Брентфорд - Олдхэм Атлетик 7:0 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Брайтон 0:1 Астон Вилла - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Форест Грин 3:1
Астон Вилла
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Астон Вилла - Челси 1:3 Норвич - Астон Вилла 0:2 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Лестер 2:1
Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Брайтон 2:0 Саутгемптон - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Вест Хэм 1:4 Арсенал - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Эвертон 3:0 Челси - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Брентфорд 1:1 Барроу - Астон Вилла 0:6 Астон Вилла - Ньюкасл 2:0 Уотфорд - Астон Вилла 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|20
|16
|2
|2
|51 - 12
|50
|2.
|Челси
|Заявка
|20
|12
|6
|2
|43 - 14
|42
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|50 - 16
|41
|4.
|Арсенал
|Заявка
|19
|11
|2
|6
|32 - 23
|35
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|30 - 26
|31
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|34 - 25
|31
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|22 - 20
|30
|8.
|Лестер
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|31 - 33
|25
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|13 - 14
|25
|10.
|Брайтон
|Заявка
|18
|5
|9
|4
|17 - 18
|24
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|27 - 27
|23
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|18
|7
|1
|10
|24 - 28
|22
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|20 - 29
|21
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|21 - 25
|20
|15.
|Эвертон
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 29
|19
|16.
|Лидс
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|18 - 36
|16
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|17
|4
|1
|12
|22 - 35
|13
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|19
|1
|8
|10
|19 - 42
|11
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|15 - 24
|11
|20.
|Норвич
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|8 - 42
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|31 - 6
|25
|2.
|Арсенал
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 6
|22
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 10
|22
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 6
|21
|5.
|Челси
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|23 - 8
|19
|6.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|18 - 9
|17
|7.
|Лестер
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 12
|16
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|17 - 14
|16
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|18 - 15
|14
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 14
|13
|11.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 13
|13
|12.
|Брайтон
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|9 - 8
|12
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|5 - 7
|11
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 11
|10
|16.
|Лидс
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 15
|10
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|13 - 22
|8
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 21
|7
|20.
|Норвич
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|5 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|20 - 6
|25
|2.
|Челси
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 6
|23
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|28 - 10
|20
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 10
|17
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 7
|14
|7.
|Арсенал
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 17
|13
|8.
|Брайтон
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|9 - 9
|12
|9.
|Брентфорд
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 14
|10
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 21
|9
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 14
|9
|12.
|Лестер
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 21
|9
|13.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|14.
|Лидс
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 21
|6
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|11 - 14
|6
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 18
|6
|17.
|Эвертон
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 16
|6
|18.
|Норвич
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|3 - 23
|5
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|7 - 16
|4
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 20
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Брентфорд - Астон Вилла
Исход игры
Брентфорд
14.5% (9)
Ничья
59.7% (37)
Астон Вилла
25.8% (16)
Тотал 2.5
Больше
37.29% (22)
Меньше
62.71% (37)
Обе команды забьют
Да
91.53% (54)
Нет
8.47% (5)
Популярный счёт
1:1 Ничья
51.6% (32)
1:2 Астон Вилла
21% (13)
2:1 Брентфорд
9.7% (6)
1:0 Брентфорд
4.8% (3)
2:2 Ничья
4.8% (3)
0:1 Астон Вилла
3.2% (2)
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