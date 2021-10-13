Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Вилла Парк
История личных встреч
Астон Вилла
Вест Хэм
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 5 побед
20 матчей
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
15%
65%
20%
3 победы 13 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингс Дэнни
|3 (1)
|0.33
|Макгинн Джон
|2
|0.22
|Бэйли Леон
|1
|0.11
|Хаус Кортни
|1
|0.11
|Уоткинс Олли
|1
|0.11
|Буэндия Эмилиано
|1
|0.11
|Кэш Мэтти
|1
|0.11
|Рамси Джакоб
|1
|0.11
|Эль-Гази Анвар
|1 (1)
|0.11
|Соарес Дуглас
|0
|0
|Мингс Тайрон
|0
|0
|Таргетт Мэтт
|0
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонио Майкл
|6
|0.67
|Бенрахма Саид
|3
|0.33
|Форнальс Пабло
|2
|0.22
|Боуэн Джаррод
|1
|0.11
|Крессуэлл Арон
|1
|0.11
|Соучек Томаш
|1
|0.11
|Огбонна Анджело
|1
|0.11
|Райс Деклан
|0
|0
|Цоуфал Владимир
|0
|0
Карточки
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мингс Тайрон
|4
|0
|Макгинн Джон
|3
|0
|Таргетт Мэтт
|2
|0
|Уоткинс Олли
|2
|0
|Кэш Мэтти
|2
|0
|Соарес Дуглас
|2
|0
|Рамси Джакоб
|2
|0
|Ингс Дэнни
|1
|0
|Мартинес Эмилиано
|1
|0
|Эль-Гази Анвар
|1
|0
|Буэндия Эмилиано
|1
|0
|Бэйли Леон
|1
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антонио Майкл
|3
|1
|Райс Деклан
|3
|0
|Форнальс Пабло
|2
|0
|Огбонна Анджело
|1
|0
|Зума Курт
|1
|0
|Соучек Томаш
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
6
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
4
57%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Забито
6
9
0 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
50%
2
22%
61-75
3
50%
3
33%
76-90
Пропущено
10
7
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
1
10%
2
29%
61-75
1
10%
2
29%
76-90
Забито
13
15
2 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
7
54%
5
33%
61-75
3
23%
4
27%
76-90
Пропущено
15
11
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
3
20%
1
9%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
2
13%
3
27%
61-75
4
27%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Астон Вилла
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Арсенал - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1
Челси - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Эвертон 3:0 Челси - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Брентфорд 1:1 Барроу - Астон Вилла 0:6 Астон Вилла - Ньюкасл 2:0 Уотфорд - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Салернитана 3:1 Бристоль Сити - Астон Вилла 0:3 Сток Сити - Астон Вилла 2:0 Уолсолл - Астон Вилла 0:4 Астон Вилла - Челси 2:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Кристал Пэлас - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Эвертон 0:0 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:3
Вест Хэм
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Вест Хэм - Генк 3:0 Эвертон - Вест Хэм 0:1
Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Вест Хэм - Рапид Вена 2:0 Лидс - Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Динамо Загреб - Вест Хэм 0:2 Саутгемптон - Вест Хэм 0:0 Вест Хэм - Кристал Пэлас 2:2 Вест Хэм - Лестер 4:1 Ньюкасл - Вест Хэм 2:4 Вест Хэм - Аталанта 2:0 Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Селтик - Вест Хэм 2:6 Рединг - Вест Хэм 0:3 Нортгемптон - Вест Хэм 1:2 Лейтон Ориент - Вест Хэм 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|23 - 3
|22
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|27 - 6
|21
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 4
|20
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 10
|17
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|9 - 13
|15
|6.
|Брайтон
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|9 - 9
|15
|7.
|Эвертон
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|8.
|Лестер
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 15
|14
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 15
|14
|10.
|Арсенал
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 13
|14
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 9
|13
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 9
|12
|13.
|Уотфорд
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 17
|10
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 15
|10
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|11 - 14
|9
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 12
|8
|17.
|Лидс
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 16
|7
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|7 - 15
|4
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|11 - 20
|4
|20.
|Норвич
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|2 - 23
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|16 - 2
|12
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 0
|10
|3.
|Арсенал
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|4 - 4
|9
|5.
|Эвертон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 9
|7
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|10.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|11.
|Лестер
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|7 - 4
|7
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|14.
|Лидс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|4
|16.
|Брентфорд
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 10
|2
|20.
|Норвич
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|19 - 3
|13
|2.
|Челси
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|3.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|Брайтон
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|7.
|Брентфорд
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|8.
|Лестер
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|10.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|11.
|Уотфорд
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|12.
|Эвертон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|13.
|Арсенал
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 7
|4
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|15.
|Лидс
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 10
|2
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
|20.
|Норвич
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|0 - 15
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
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Прогнозы на матч Астон Вилла - Вест Хэм
Исход игры
Астон Вилла
20% (8)
Ничья
15% (6)
Вест Хэм
65% (26)
Тотал 2.5
Больше
85% (34)
Меньше
15% (6)
Обе команды забьют
Да
92.5% (37)
Нет
7.5% (3)
Популярный счёт
1:2 Вест Хэм
60% (24)
2:1 Астон Вилла
15% (6)
1:1 Ничья
10% (4)
2:2 Ничья
5% (2)
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