Англия: Премьер-лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 45+'
Стадион: Викарадж Роад
36' Желтая карточкаДеннис Эммануэль
38' Желтая карточкаМаклин Кенни
Ход матча
36'
38'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
72 Владение мячом, % 28
Владение мячом
21
Фемения
Кико
14
Камара
Ассан
39
Каембе
Эдо
10
Педро
Жоао
28
Ганн
Энгус
17
Рашица
Милот
35
Айда
Адам
22
Пукки
Теэму
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Фемения КикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Камара АссанЗащитник
- Полузащитник
-
39 Каембе ЭдоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Педро ЖоаоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Сема КенПолузащитник
-
18 Туфан ОзанПолузащитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Флетчер ЭшлиНападающий
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Основной состав
-
28 Ганн ЭнгусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Рашица МилотПолузащитник
-
35 Айда АдамНападающий
-
22 Пукки ТеэмуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Кабак ОзанЗащитник
- Защитник
-
10 Дауэлл КиранПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Маклин КенниПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Смит Дин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Уотфорд
Норвич
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 7 побед
16 матчей
56.3%
12.5%
31.2%
9 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Уотфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Деннис Эммануэль
|8
|0.4
|Кинг Джошуа
|5 (1)
|0.25
|Сарр Исмаила
|5
|0.25
|Педро Жоао
|2
|0.1
|Эрнандес Хуан
|2
|0.1
|Куцка Юрай
|1
|0.05
|Фемения Кико
|0
|0
|Клеверли Том
|0
|0
|Каткарт Крейг
|0
|0
|Фостер Бен
|0
|0
|Сиссоко Мусса
|0
|0
Норвич
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пукки Теэму
|5 (2)
|0.23
|Норманн Матиас
|1
|0.05
|Хэнли Грант
|1
|0.05
|Айда Адам
|1
|0.05
|Омобамиделе Эндрю
|1
|0.05
|Рашица Милот
|0
|0
|Яннулис Димитрис
|0
|0
|Уильямс Брендон
|0
|0
|Гилмор Билли
|0
|0
|Ааронс Макс
|0
|0
Карточки
Уотфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Деннис Эммануэль
|7
|0
|Куцка Юрай
|3
|1
|Роуз Дэнни
|4
|0
|Каткарт Крейг
|3
|0
|Сиссоко Мусса
|3
|0
|Кинг Джошуа
|3
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|3
|0
|Этебо Огенекаро
|3
|0
|Луза Имран
|2
|0
|Самир Каэтано
|1
|0
|Клеверли Том
|1
|0
|Фемения Кико
|1
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Сема Кен
|1
|0
|Сарр Исмаила
|1
|0
Норвич
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ааронс Макс
|5
|0
|Гибсон Бен
|3
|1
|Лис-Мелу Пьерр
|4
|0
|Уильямс Брендон
|4
|0
|Норманн Матиас
|4
|0
|Пукки Теэму
|3
|0
|Маклин Кенни
|2
|0
|Байрам Сэм
|2
|0
|Кабак Озан
|2
|0
|Кантуэлл Тодд
|2
|0
|Гилмор Билли
|2
|0
|Крул Тим
|1
|0
|Хэнли Грант
|1
|0
|Яннулис Димитрис
|1
|0
|Сарджент Джош
|1
|0
|Омобамиделе Эндрю
|1
|0
|Плахета Пшемыслав
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
5
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 17
2
17%
2
40%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
33%
1
20%
61-75
2
17%
1
20%
76-90
Пропущено
21
23
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
2
10%
3
13%
1-15
5
24%
3
13%
16-30
2
10%
4
17%
31-45
4
19%
2
9%
46-60
3
14%
5
22%
61-75
5
24%
6
26%
76-90
Забито
12
6
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
14 Не забивали 16
1
8%
1
17%
1-15
3
25%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
6
50%
1
17%
76-90
Пропущено
15
21
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 9
2
13%
3
14%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
5
33%
2
10%
31-45
2
13%
3
14%
46-60
2
13%
5
24%
61-75
2
13%
5
24%
76-90
Забито
24
11
10 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
7 Не забивали 12
3
13%
3
27%
1-15
4
17%
2
18%
16-30
3
13%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
6
25%
1
9%
61-75
8
33%
2
18%
76-90
Пропущено
36
44
18 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 26
13 Пропускали первыми 16
19 Не пропускали 18
4
11%
6
14%
1-15
7
19%
6
14%
16-30
7
19%
6
14%
31-45
6
17%
5
11%
46-60
5
14%
10
23%
61-75
7
19%
11
25%
76-90
Результаты последних матчей
Уотфорд
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Ньюкасл - Уотфорд 1:1 Лестер - Уотфорд 4:1 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Уотфорд - Вест Хэм 1:4
Брентфорд - Уотфорд 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Уотфорд - Челси 1:2 Лестер - Уотфорд 4:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Арсенал - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Лидс - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Уотфорд - Сток Сити 1:3 Норвич - Уотфорд 1:3 Уотфорд - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:0
Норвич
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Норвич - Эвертон 2:1 Вест Хэм - Норвич 2:0 Чарльтон - Норвич 0:1 Кристал Пэлас - Норвич 3:0
Норвич - Арсенал 0:5 Норвич - Астон Вилла 0:2 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Тоттенхэм - Норвич 3:0 Ньюкасл - Норвич 1:1 Норвич - Вулверхэмптон 0:0 Норвич - Саутгемптон 2:1 Брентфорд - Норвич 1:2 Норвич - Лидс 1:2 Челси - Норвич 7:0 Норвич - Брайтон 0:0 Бёрнли - Норвич 0:0 Эвертон - Норвич 2:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Норвич - Уотфорд 1:3 Арсенал - Норвич 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|22
|18
|2
|2
|54 - 13
|56
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|21
|13
|6
|2
|55 - 18
|45
|3.
|Челси
|Заявка
|23
|12
|8
|3
|46 - 18
|44
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|22
|11
|4
|7
|41 - 30
|37
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|19
|11
|3
|5
|26 - 22
|36
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|35 - 30
|35
|7.
|Арсенал
|Заявка
|20
|11
|2
|7
|33 - 25
|35
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|17 - 15
|31
|9.
|Брайтон
|Заявка
|21
|6
|11
|4
|22 - 22
|29
|10.
|Лестер
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|33 - 36
|25
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|25 - 33
|24
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|30 - 31
|24
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|25 - 36
|23
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|20
|7
|2
|11
|27 - 32
|23
|15.
|Лидс
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|24 - 39
|22
|16.
|Эвертон
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|24 - 34
|19
|17.
|Уотфорд
|0:0 Заявка
|20
|4
|3
|13
|23 - 37
|15
|18.
|Норвич
|0:0 Заявка
|22
|3
|5
|14
|10 - 45
|14
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|20
|1
|9
|10
|20 - 43
|12
|20.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|16 - 27
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|32 - 6
|28
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|25 - 6
|24
|3.
|Арсенал
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|18 - 8
|22
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 10
|22
|5.
|Челси
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|25 - 10
|20
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 18
|17
|7.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|20 - 12
|17
|8.
|Лестер
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|18 - 15
|16
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|17 - 15
|16
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|13 - 9
|15
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|8 - 8
|14
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 16
|14
|13.
|Брайтон
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 11
|14
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|13 - 15
|13
|15.
|Эвертон
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 16
|13
|16.
|Лидс
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 16
|13
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|14 - 23
|9
|18.
|Уотфорд
|0:0 Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 22
|8
|19.
|Норвич
|0:0 Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 20
|8
|20.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|22 - 7
|28
|2.
|Челси
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 8
|24
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|30 - 12
|21
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 12
|20
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 15
|19
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|9 - 7
|17
|7.
|Брайтон
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|12 - 11
|15
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 12
|14
|9.
|Арсенал
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 17
|13
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 21
|10
|11.
|Лестер
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 21
|9
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 24
|9
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|10 - 16
|9
|14.
|Лидс
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 23
|9
|15.
|Уотфорд
|0:0 Заявка
|9
|2
|1
|6
|12 - 15
|7
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 19
|7
|17.
|Эвертон
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 18
|6
|18.
|Норвич
|0:0 Заявка
|11
|1
|3
|7
|3 - 25
|6
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|8 - 19
|4
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 20
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Уотфорд 0:0 Норвич
Исход игры
Уотфорд
78.9% (120)
Ничья
16.4% (25)
Норвич
4.6% (7)
Тотал 2.5
Больше
43.48% (60)
Меньше
56.52% (78)
Обе команды забьют
Да
56.52% (78)
Нет
43.48% (60)
Популярный счёт
2:1 Уотфорд
30.9% (47)
1:0 Уотфорд
29.6% (45)
1:1 Ничья
11.8% (18)
2:0 Уотфорд
9.2% (14)
1:2 Норвич
3.3% (5)
3:1 Уотфорд
2% (3)
2:2 Ничья
2% (3)
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