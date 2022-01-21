Деннис снова активничает на левом фланге и на сей раз простреливает во вратарскую, а там лишь соперники.

Проваливает "Норвич" вторую половину первого тайма, так как ничего не создаёт в атаке, да и вообще играет без мяча, уделяя внимание обороне.

Сарджент выполнил передачу вперёд по правому флангу на Ааронса, который проиграл в скорости Камара и за мяч не зацепился.

Жоао Педро получил мяч на правом фланге, вошёл в штрафную площадку и пробил в ближний угол, но слишком слабо - Энгус Ганн игровой снаряд забрал.

40' Эммануэль Деннис вошёл в штрафную площадку с левого фланга, ушёл от Гранта Хэнли и упал - арбитр показал, что фола не было.

39' Счёт по жёлтым карточкам становится 1-1. Маклин проиграл позицию Клеверли, а потом пошёл в отбор прямой ногой.

38' Некоторое время провёл на газоне Пьерр Лис-Мелу, держась за правую ногу, но вскорости поднялся и сообщил, что готов играть дальше.

37' Камара навесил с левого фланга и Лис-Мелу мяч перехватил, а потом получил по ногам от Денниса. А Эммануэль получил "горчичник".

36' Ассан Камара совершил рейд по левому флангу и прострелил во вратарскую - Энгус Ганн мяч забрал.

35' Слишком неудачную подачу выполнил Том Клеверли, отправив мяч в створ, но Энгус Ганн справился.

34' Лис-Мелу нарушил правила на своей половине поля, придержав руками Эммануэля Денниса, пытавшегося сместиться с левого фланга в центр.

33' Последовала подача с угла поля, Каэтано Самир выпрыгнул выше всех и пробил головой - в руки Энгусу Ганну.

32' Бен Гибсон прерывает подачу Фемении с правого фланга, отправляя мяч за лицевую линию. Давление со стороны "Уотфорда" продолжается.

31' Камара подаёт с левого фланга и попадает в соперника, а потом с того же фланга неточную передачу на дальнюю штангу выполняет Деннис.

30' Педро прорывается по правому флангу, доходит до штрафной и катит в центр на Сиссоко, который стреляет в касание и попадает в Хэнли.

29' "Уотфорд" быстро перешёл центральную линию, а потом выполнил передачу в сторону штрафной площадки и борьбу в воздухе проиграл.

27' Майкл Дин продолжает останавливать матч свистками. Сейчас он заметил фол со стороны Джошуа Кинга в чужой штрафной.

26' Милот Рашица нарушил правила перед штрафной площадкой "Уотфорда", подсев под Кико Фемению.

25' На левом фланге гости заработали штрафной. Последовала подача, с которой разобрался Самир, выбив мяч на левый фланг.

24' Жоао Педро выиграл позицию в чужой штрафной площадке и нанёс удар, который получился неточным.

23' Старается "Уотфорд" установить контроль над мячом. На своей половине поля это получается, так как "Норвич" не прессингует, а на чужой половине возникают сложности.

22' Эдо Каембе выиграл верховое единоборство в центральном круге, а потом ошибся в передаче, отправив мяч за боковую линию.

21' Замена в составе "Норвича". Не может продолжить встречу Соренсен, вместо него на поле выходит Маклин.

20' Угловой в исполнении "Уотфорда" не стал проблемой для Ааронса, который выбил мяч из штрафной площадки.

19' Том Клеверли вошёл в штрафную площадку с правого фланга и пробил - рикошетом от соперника мяч ушёл за лицевую.

18' Брендон Уильямс потерял мяч на чужой половине поля, а потом вступил в отбор и уложил на газон Эммануэля Денниса.

16' Ассан Камара навесил в штрафную с левого фланга. Деннис попытался пробить, но не получилось, да ещё и правила нарушил.

15' Майкл Дин останавливает встречу и разрешает врачам "Норвича" выйти на поле, чтобы они оказали помощь Якобу Соренсену.

14' Сарджент принимает мяч в штрафной площадке и катит в центр на Рашицу, который стреляет в касание, отправляя игровой снаряд над перекладиной.

13' Якоб Соренсен выполнил передачу в штрафную площадку на Теэму Пукки, которую успел перехватить Каэтано Самир.

12' Мусса Сиссоко перехватил мяч в центре поля, добрался до штрафной площадки и выполнил безадресную передачу.

10' Адам Айда принял мяч на правом крае штрафной площадки и прострелил - рикошетом от соперника круглый отправился к Бахманну.

9' С левого фланга "Норвич" исполнил штрафной, а затем правила на втором этаже нарушил Хэнли, толкнув Кинга.

8' Кико Фемения выполнил передачу вперёд по правому флангу и нашёл Клеверли, который выполнил неточную скидку.

7' По очереди команды владеют мячом, но удары по воротам пока не наносят, если не считать штрафной на второй минуте.

5' Перед чужой штрафной площадкой хозяева потеряли мяч, а потом Том Клеверли нарушил правила, не позволив соперникам разогнать контратаку.

4' Жоао Педро нарушил правила, ударив по голове Рашицу, а потом уже сам оказался на газоне - Сарджент отомстил.

3' Милот Рашица взялся за исполнение стандарта - отправил мяч под стенкой и попал в лежащего соперника.

2' Право на опасный штрафной удар получает "Норвич" - Адам Айда оказывается на газоне после контакта с Мусса Сиссоко.