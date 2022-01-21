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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Уотфорд
0:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Норвич
0'
36' Желтая карточка
Деннис Эммануэль
38' Желтая карточка
Маклин Кенни
45'+1

Ход матча

21'
 
Маклин Кенни
Соренсен Якоб
36'
Деннис Эммануэль
 
38'
 
Маклин Кенни

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

Прогнозы 152
Уотфорд 78.9% (120)
X 16.4% (25)
Норвич 4.6% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Уотфорд
Ничья
Норвич
2.25
3.62
4.49
Все Коэффициенты
Новости
26
Бахманн
Даниэль
21
Фемения
Кико
27
Кабаселе
Кристиан
22
Самир
Каэтано
14
Камара
Ассан
8
Клеверли
Том
39
Каембе
Эдо
19
Сиссоко
Мусса
25
Деннис
Эммануэль
7
Кинг
Джошуа
10
Педро
Жоао
28
Ганн
Энгус
2
Ааронс
Макс
5
Хэнли
Грант
4
Гибсон
Бен
21
Уильямс
Брендон
24
Сарджент
Джош
20
Лис-Мелу
Пьерр
19
Соренсен
Якоб
17
Рашица
Милот
35
Айда
Адам
22
Пукки
Теэму
Уотфорд
4-3-3
Норвич
4-4-2

История личных встреч

Уотфорд
Норвич

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 7 побед

16 матчей

56.3%
12.5%
31.2%
9 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

ПЛ
1:3
Ч
0:1
Ч
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:2
ПЛ
2:0
Ч
0:3
Ч
3:0
КЛ
2:3
Ч
2:2
Ч
2:3
Ч
2:0
Ч
2:1
Ч
1:1
Ч
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Уотфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Деннис Эммануэль 8 0.4
Кинг Джошуа 5 (1) 0.25
Сарр Исмаила 5 0.25
Педро Жоао 2 0.1
Эрнандес Хуан 2 0.1
Куцка Юрай 1 0.05
Фемения Кико 0 0
Клеверли Том 0 0
Каткарт Крейг 0 0
Фостер Бен 0 0
Сиссоко Мусса 0 0
Норвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пукки Теэму 5 (2) 0.23
Норманн Матиас 1 0.05
Хэнли Грант 1 0.05
Айда Адам 1 0.05
Омобамиделе Эндрю 1 0.05
Рашица Милот 0 0
Яннулис Димитрис 0 0
Уильямс Брендон 0 0
Гилмор Билли 0 0
Ааронс Макс 0 0

Карточки

Уотфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Деннис Эммануэль 7 0
Куцка Юрай 3 1
Роуз Дэнни 4 0
Каткарт Крейг 3 0
Сиссоко Мусса 3 0
Кинг Джошуа 3 0
Трост-Эконг Виллиам 3 0
Этебо Огенекаро 3 0
Луза Имран 2 0
Самир Каэтано 1 0
Клеверли Том 1 0
Фемения Кико 1 0
Педро Жоао 1 0
Сема Кен 1 0
Сарр Исмаила 1 0
Норвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ааронс Макс 5 0
Гибсон Бен 3 1
Лис-Мелу Пьерр 4 0
Уильямс Брендон 4 0
Норманн Матиас 4 0
Пукки Теэму 3 0
Маклин Кенни 2 0
Байрам Сэм 2 0
Кабак Озан 2 0
Кантуэлл Тодд 2 0
Гилмор Билли 2 0
Крул Тим 1 0
Хэнли Грант 1 0
Яннулис Димитрис 1 0
Сарджент Джош 1 0
Омобамиделе Эндрю 1 0
Плахета Пшемыслав 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
5
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 17
2
17%
2
40%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
33%
1
20%
61-75
2
17%
1
20%
76-90

Пропущено

21
23
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
2
10%
3
13%
1-15
5
24%
3
13%
16-30
2
10%
4
17%
31-45
4
19%
2
9%
46-60
3
14%
5
22%
61-75
5
24%
6
26%
76-90

Забито

12
6
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
14 Не забивали 16
1
8%
1
17%
1-15
3
25%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
6
50%
1
17%
76-90

Пропущено

15
21
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 9
2
13%
3
14%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
5
33%
2
10%
31-45
2
13%
3
14%
46-60
2
13%
5
24%
61-75
2
13%
5
24%
76-90

Забито

24
11
10 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
7 Не забивали 12
3
13%
3
27%
1-15
4
17%
2
18%
16-30
3
13%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
6
25%
1
9%
61-75
8
33%
2
18%
76-90

Пропущено

36
44
18 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 26
13 Пропускали первыми 16
19 Не пропускали 18
4
11%
6
14%
1-15
7
19%
6
14%
16-30
7
19%
6
14%
31-45
6
17%
5
11%
46-60
5
14%
10
23%
61-75
7
19%
11
25%
76-90

Результаты последних матчей

Уотфорд
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Ньюкасл - Уотфорд 1:1 Лестер - Уотфорд 4:1 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Уотфорд - Вест Хэм 1:4
Брентфорд - Уотфорд 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Уотфорд - Челси 1:2 Лестер - Уотфорд 4:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Арсенал - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Лидс - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Уотфорд - Сток Сити 1:3 Норвич - Уотфорд 1:3 Уотфорд - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:0
Норвич
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Норвич - Эвертон 2:1 Вест Хэм - Норвич 2:0 Чарльтон - Норвич 0:1 Кристал Пэлас - Норвич 3:0
Норвич - Арсенал 0:5 Норвич - Астон Вилла 0:2 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Тоттенхэм - Норвич 3:0 Ньюкасл - Норвич 1:1 Норвич - Вулверхэмптон 0:0 Норвич - Саутгемптон 2:1 Брентфорд - Норвич 1:2 Норвич - Лидс 1:2 Челси - Норвич 7:0 Норвич - Брайтон 0:0 Бёрнли - Норвич 0:0 Эвертон - Норвич 2:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Норвич - Уотфорд 1:3 Арсенал - Норвич 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 22 18 2 2 54 - 13 56
2. Ливерпуль Заявка 21 13 6 2 55 - 18 45
3. Челси Заявка 23 12 8 3 46 - 18 44
4. Вест Хэм Заявка 22 11 4 7 41 - 30 37
5. Тоттенхэм Заявка 19 11 3 5 26 - 22 36
6. Манчестер Юнайтед Заявка 21 10 5 6 35 - 30 35
7. Арсенал Заявка 20 11 2 7 33 - 25 35
8. Вулверхэмптон Заявка 20 9 4 7 17 - 15 31
9. Брайтон Заявка 21 6 11 4 22 - 22 29
10. Лестер Заявка 19 7 4 8 33 - 36 25
11. Саутгемптон Заявка 21 5 9 7 25 - 33 24
12. Кристал Пэлас Заявка 21 5 9 7 30 - 31 24
13. Брентфорд Заявка 22 6 5 11 25 - 36 23
14. Астон Вилла Заявка 20 7 2 11 27 - 32 23
15. Лидс Заявка 20 5 7 8 24 - 39 22
16. Эвертон Заявка 19 5 4 10 24 - 34 19
17. Уотфорд 0:0 Заявка 20 4 3 13 23 - 37 15
18. Норвич 0:0 Заявка 22 3 5 14 10 - 45 14
19. Ньюкасл Заявка 20 1 9 10 20 - 43 12
20. Бёрнли Заявка 17 1 8 8 16 - 27 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 9 1 1 32 - 6 28
2. Ливерпуль Заявка 10 7 3 0 25 - 6 24
3. Арсенал Заявка 10 7 1 2 18 - 8 22
4. Тоттенхэм Заявка 10 7 1 2 16 - 10 22
5. Челси Заявка 11 5 5 1 25 - 10 20
6. Вест Хэм Заявка 11 5 2 4 22 - 18 17
7. Кристал Пэлас Заявка 11 4 5 2 20 - 12 17
8. Лестер Заявка 10 5 1 4 18 - 15 16
9. Манчестер Юнайтед Заявка 10 5 1 4 17 - 15 16
10. Саутгемптон Заявка 10 3 6 1 13 - 9 15
11. Вулверхэмптон Заявка 10 4 2 4 8 - 8 14
12. Астон Вилла Заявка 10 4 2 4 17 - 16 14
13. Брайтон Заявка 11 3 5 3 10 - 11 14
14. Брентфорд Заявка 11 4 1 6 13 - 15 13
15. Эвертон Заявка 9 4 1 4 15 - 16 13
16. Лидс Заявка 10 3 4 3 13 - 16 13
17. Ньюкасл Заявка 11 1 6 4 14 - 23 9
18. Уотфорд 0:0 Заявка 11 2 2 7 11 - 22 8
19. Норвич 0:0 Заявка 11 2 2 7 7 - 20 8
20. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 9 1 1 22 - 7 28
2. Челси Заявка 12 7 3 2 21 - 8 24
3. Ливерпуль Заявка 11 6 3 2 30 - 12 21
4. Вест Хэм Заявка 11 6 2 3 19 - 12 20
5. Манчестер Юнайтед Заявка 11 5 4 2 18 - 15 19
6. Вулверхэмптон Заявка 10 5 2 3 9 - 7 17
7. Брайтон Заявка 10 3 6 1 12 - 11 15
8. Тоттенхэм Заявка 9 4 2 3 10 - 12 14
9. Арсенал Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
10. Брентфорд Заявка 11 2 4 5 12 - 21 10
11. Лестер Заявка 9 2 3 4 15 - 21 9
12. Саутгемптон Заявка 11 2 3 6 12 - 24 9
13. Астон Вилла Заявка 10 3 0 7 10 - 16 9
14. Лидс Заявка 10 2 3 5 11 - 23 9
15. Уотфорд 0:0 Заявка 9 2 1 6 12 - 15 7
16. Кристал Пэлас Заявка 10 1 4 5 10 - 19 7
17. Эвертон Заявка 10 1 3 6 9 - 18 6
18. Норвич 0:0 Заявка 11 1 3 7 3 - 25 6
19. Бёрнли Заявка 10 0 4 6 8 - 19 4
20. Ньюкасл Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    45'
    Жоао Педро получил мяч на правом фланге, вошёл в штрафную площадку и пробил в ближний угол, но слишком слабо - Энгус Ганн игровой снаряд забрал. 
  • Дополнительное время
    45'
    +2 минуты. 
  • 44'
    Сарджент выполнил передачу вперёд по правому флангу на Ааронса, который проиграл в скорости Камара и за мяч не зацепился. 
  • 43'
    Проваливает "Норвич" вторую половину первого тайма, так как ничего не создаёт в атаке, да и вообще играет без мяча, уделяя внимание обороне. 
  • 42'
    Деннис снова активничает на левом фланге и на сей раз простреливает во вратарскую, а там лишь соперники. 
  • Судья
    40'
    Эммануэль Деннис вошёл в штрафную площадку с левого фланга, ушёл от Гранта Хэнли и упал - арбитр показал, что фола не было. 
  • Желтая карточка
    39'
    Счёт по жёлтым карточкам становится 1-1. Маклин проиграл позицию Клеверли, а потом пошёл в отбор прямой ногой. 
  • Травма, повреждение
    38'
    Некоторое время провёл на газоне Пьерр Лис-Мелу, держась за правую ногу, но вскорости поднялся и сообщил, что готов играть дальше. 
  • Желтая карточка
    37'
    Камара навесил с левого фланга и Лис-Мелу мяч перехватил, а потом получил по ногам от Денниса. А Эммануэль получил "горчичник". 
  • 36'
    Ассан Камара совершил рейд по левому флангу и прострелил во вратарскую - Энгус Ганн мяч забрал. 
  • 35'
    Слишком неудачную подачу выполнил Том Клеверли, отправив мяч в створ, но Энгус Ганн справился. 
  • Фол, нарушение
    34'
    Лис-Мелу нарушил правила на своей половине поля, придержав руками Эммануэля Денниса, пытавшегося сместиться с левого фланга в центр. 
  • 33'
    Последовала подача с угла поля, Каэтано Самир выпрыгнул выше всех и пробил головой - в руки Энгусу Ганну. 
  • Угловой
    32'
    Бен Гибсон прерывает подачу Фемении с правого фланга, отправляя мяч за лицевую линию. Давление со стороны "Уотфорда" продолжается. 
  • 31'
    Камара подаёт с левого фланга и попадает в соперника, а потом с того же фланга неточную передачу на дальнюю штангу выполняет Деннис. 
  • Опасный момент
    30'
    Педро прорывается по правому флангу, доходит до штрафной и катит в центр на Сиссоко, который стреляет в касание и попадает в Хэнли. 
  • 29'
    "Уотфорд" быстро перешёл центральную линию, а потом выполнил передачу в сторону штрафной площадки и борьбу в воздухе проиграл. 
  • Фол, нарушение
    27'
    Майкл Дин продолжает останавливать матч свистками. Сейчас он заметил фол со стороны Джошуа Кинга в чужой штрафной. 
  • Фол, нарушение
    26'
    Милот Рашица нарушил правила перед штрафной площадкой "Уотфорда", подсев под Кико Фемению. 
  • Фол, нарушение
    25'
    На левом фланге гости заработали штрафной. Последовала подача, с которой разобрался Самир, выбив мяч на левый фланг. 
  • 24'
    Жоао Педро выиграл позицию в чужой штрафной площадке и нанёс удар, который получился неточным. 
  • 23'
    Старается "Уотфорд" установить контроль над мячом. На своей половине поля это получается, так как "Норвич" не прессингует, а на чужой половине возникают сложности. 
  • 22'
    Эдо Каембе выиграл верховое единоборство в центральном круге, а потом ошибся в передаче, отправив мяч за боковую линию. 
  • Замена
    21'
    Замена в составе "Норвича". Не может продолжить встречу Соренсен, вместо него на поле выходит Маклин. 
  • Угловой
    20'
    Угловой в исполнении "Уотфорда" не стал проблемой для Ааронса, который выбил мяч из штрафной площадки. 
  • 19'
    Том Клеверли вошёл в штрафную площадку с правого фланга и пробил - рикошетом от соперника мяч ушёл за лицевую. 
  • Фол, нарушение
    18'
    Брендон Уильямс потерял мяч на чужой половине поля, а потом вступил в отбор и уложил на газон Эммануэля Денниса. 
  • Фол, нарушение
    16'
    Ассан Камара навесил в штрафную с левого фланга. Деннис попытался пробить, но не получилось, да ещё и правила нарушил. 
  • Травма, повреждение
    15'
    Майкл Дин останавливает встречу и разрешает врачам "Норвича" выйти на поле, чтобы они оказали помощь Якобу Соренсену. 
  • 14'
    Сарджент принимает мяч в штрафной площадке и катит в центр на Рашицу, который стреляет в касание, отправляя игровой снаряд над перекладиной. 
  • 13'
    Якоб Соренсен выполнил передачу в штрафную площадку на Теэму Пукки, которую успел перехватить Каэтано Самир. 
  • 12'
    Мусса Сиссоко перехватил мяч в центре поля, добрался до штрафной площадки и выполнил безадресную передачу. 
  • 10'
    Адам Айда принял мяч на правом крае штрафной площадки и прострелил - рикошетом от соперника круглый отправился к Бахманну. 
  • Фол, нарушение
    9'
    С левого фланга "Норвич" исполнил штрафной, а затем правила на втором этаже нарушил Хэнли, толкнув Кинга. 
  • 8'
    Кико Фемения выполнил передачу вперёд по правому флангу и нашёл Клеверли, который выполнил неточную скидку. 
  • 7'
    По очереди команды владеют мячом, но удары по воротам пока не наносят, если не считать штрафной на второй минуте. 
  • Фол, нарушение
    5'
    Перед чужой штрафной площадкой хозяева потеряли мяч, а потом Том Клеверли нарушил правила, не позволив соперникам разогнать контратаку. 
  • Фол, нарушение
    4'
    Жоао Педро нарушил правила, ударив по голове Рашицу, а потом уже сам оказался на газоне - Сарджент отомстил. 
  • 3'
    Милот Рашица взялся за исполнение стандарта - отправил мяч под стенкой и попал в лежащего соперника. 
  • Фол, нарушение
    2'
    Право на опасный штрафной удар получает "Норвич" - Адам Айда оказывается на газоне после контакта с Мусса Сиссоко. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Главный арбитр встречи Майкл Дин даёт свисток - поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vicarage Road Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Уотфорд 0:0 Норвич онлайн


Прогнозы на матч Уотфорд 0:0 Норвич

Исход игры
Уотфорд
78.9% (120)
Ничья
16.4% (25)
Норвич
4.6% (7)
Тотал 2.5
Больше
43.48% (60)
Меньше
56.52% (78)
Обе команды забьют
Да
56.52% (78)
Нет
43.48% (60)
Популярный счёт
2:1 Уотфорд
30.9% (47)
1:0 Уотфорд
29.6% (45)
1:1 Ничья
11.8% (18)
2:0 Уотфорд
9.2% (14)
1:2 Норвич
3.3% (5)
3:1 Уотфорд
2% (3)
2:2 Ничья
2% (3)
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Уотфорд
Норвич

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