Олимпиада 2022
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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Лилль
0:0
Конец матча

Стадион:
Метц
0'
21' Желтая карточка
Маига Хабиб
67' Желтая карточка
Куяте Кики
79' Желтая карточка
Кайяр Марк-Орель
83' Желтая карточка
Жегрова Эдон
87' Желтая карточка
Фонте Жозе
90' Вторая желтая карточка
Жегрова Эдон
90' Красная карточка
Фредерик Антонетти
90' Желтая карточка
Джало Тьягу
90' Желтая карточка
Амаду Ибраим
90'+7

Ход матча

21'
 
Маига Хабиб
27'
Веа Тимоти
Гомес Анхель
 
67'
 
Куяте Кики
67'
Бен Арфа Хатем
Бамба Джонатан
 
78'
 
Нгетте Опа
Louis Mafouta
79'
 
Кайяр Марк-Орель
81'
Жегрова Эдон
Йилмаз Бурак
 
82'
Саншеш Ренату
Андре Бенжамин
 
83'
Жегрова Эдон
 
87'
Фонте Жозе
 
90'
 
Сарр Пап
Булая Фарид
90'
Жегрова Эдон
 
90'
 
Фредерик Антонетти
90'
Джало Тьягу
 
90'
 
Амаду Ибраим

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 10 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 0
  • 10 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 2
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 147
Лилль 93.9% (138)
X 5.4% (8)
Метц 0.7% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
30
Лео
Жардим
3
Джало
Тьягу
6
Фонте
Жозе
4
Ботман
Свен
5
Гудмундссон
Габриэль
20
Гомес
Анхель
8
Шека
21
Андре
Бенжамин
7
Бамба
Джонатан
9
Дэвид
Джонатан
17
Йилмаз
Бурак
30
Кайяр
Марк-Орель
17
Делен
Тома
2
Бронн
Дилан
23
Куяте
Кики
32
Амаду
Ибраим
13
Канде
Фали
19
Маига
Хабиб
8
Траоре
Бубакар
14
Пажо
Венсан
10
Булая
Фарид
34
Louis
Mafouta
Лилль
4-4-2
Метц
5-4-1

История личных встреч

Лилль
Метц

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

11 матчей

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

Л1
3:3
Л1
0:2
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
3:1
Л1
0:3
Л1
0:2
Л1
3:2
Л1
1:4
Л1
0:0
Л1
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 12 (2) 0.48
Йилмаз Бурак 5 (2) 0.2
Ботман Свен 3 0.12
Андре Бенжамин 2 0.08
Шека 2 0.08
Саншеш Ренату 1 0.04
Лихаджи Исаак 1 0.04
Язиджи Юсуф 1 0.04
Джало Тьягу 1 0.04
Иконе Жонатан 1 0.04
Мандава Рейнилду 1 0.04
Веа Тимоти 0 0
Фонте Жозе 0 0
Бен Арфа Хатем 0 0
Бамба Джонатан 0 0
Метц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Превиль Николя 4 0.16
Сентонз Фабьен 4 0.16
Булая Фарид 3 0.12
Ньяне Ибраима 3 (1) 0.12
Нгетте Опа 2 0.08
Маига Хабиб 2 0.08
Сарр Пап 1 0.04
Бронн Дилан 1 0.04
Юдоль Матьё 1 0.04
Траоре Бубакар 1 0.04
Куяте Кики 1 0.04
Делен Тома 0 0
Гуйе Ламин 0 0
Канде Фали 0 0

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Бенжамин 7 1
Челик Зеки 8 0
Йилмаз Бурак 7 0
Шека 7 0
Мандава Рейнилду 7 0
Саншеш Ренату 4 0
Джало Тьягу 4 0
Онана Амаду 2 1
Грбич Иво 3 0
Язиджи Юсуф 3 0
Жегрова Эдон 1 1
Фонте Жозе 2 0
Гомес Анхель 2 0
Бамба Джонатан 1 0
Иконе Жонатан 1 0
Веа Тимоти 1 0
Брадарич Домагой 1 0
Дэвид Джонатан 1 0
Ботман Свен 1 0
Ниассе Шейх 1 0
Лихаджи Исаак 1 0
Метц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бронн Дилан 7 1
Маига Хабиб 7 0
Куяте Кики 4 1
Пажо Венсан 5 0
Сарр Пап 5 0
Траоре Бубакар 4 0
Мбенге Амаду 4 0
Жемерсон де Жесус 2 1
Сентонз Фабьен 3 0
Яде Папа Ндиага 3 0
Укиджа Александр 2 0
Де Превиль Николя 2 0
Амаду Ибраим 2 0
Н'Дорам Кевин 2 0
Ньяне Ибраима 2 0
Булая Фарид 0 1
Фредерик Антонетти 0 1
Кана-Бийик Жан-Армель 1 0
Вагнер да Силва 1 0
Кайяр Марк-Орель 1 0
Алакуш Софьян 1 0
Ньякате Сику 1 0
Делен Тома 1 0
Йосеф Ленни 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
10
10 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
2
15%
2
20%
1-15
4
31%
1
10%
16-30
4
31%
3
30%
31-45
2
15%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Пропущено

18
20
11 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
4
22%
4
20%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
5
28%
3
15%
31-45
1
6%
5
25%
46-60
3
17%
2
10%
61-75
3
17%
4
20%
76-90

Забито

18
14
12 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 2
14 Не забивали 17
4
22%
3
21%
1-15
3
17%
1
7%
16-30
5
28%
4
29%
31-45
1
6%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
5
28%
1
7%
76-90

Пропущено

18
26
7 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
1
6%
3
12%
1-15
1
6%
5
19%
16-30
5
28%
5
19%
31-45
1
6%
4
15%
46-60
4
22%
2
8%
61-75
6
33%
7
27%
76-90

Забито

31
24
22 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 10
16 Забивали первыми 7
5 Не забивали 10
6
19%
5
21%
1-15
7
23%
2
8%
16-30
9
29%
29%
7
29%
29%
31-45
3
10%
5
21%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
6
19%
1
4%
76-90

Пропущено

36
46
18 В 1-м тайме 22
18 Во 2-м тайме 24
7 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 20
5
14%
7
15%
1-15
3
8%
7
15%
16-30
10
28%
8
17%
31-45
2
6%
9
20%
46-60
7
19%
4
9%
61-75
9
25%
11
24%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Монпелье - Лилль 0:1 Лилль - ПСЖ 1:5 Брест - Лилль 2:0 Лилль - Лорьян 3:1
Марсель - Лилль 1:1 Ланс - Лилль 2:2 Бордо - Лилль 2:3 Лилль - Осер 3:1 Лилль - Лион 0:0 Вольфсбург - Лилль 1:3 Лилль - Труа 2:1 Ренн - Лилль 1:2 Лилль - Нант 1:1 Лилль - Ред Булл Зальцбург 1:0 Монако - Лилль 2:2 Лилль - Анже 1:1 Севилья - Лилль 1:2 ПСЖ - Лилль 2:1 Лилль - Брест 1:1 Лилль - Севилья 0:0
Метц
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Метц - Марсель 1:2 Труа - Метц 0:0 Метц - Ницца 0:2 Реймс - Метц 0:1
Метц - Страсбург 0:2 Лион - Метц 1:1 Бержерак - Метц 0:0 Метц - Лорьян 4:1 Монако - Метц 4:0 Метц - Монпелье 1:3 Ницца - Метц 0:1 Метц - Бордо 3:3 Метц - Кайзерслаутерн 2:1 Марсель - Метц 0:0 Метц - Сент-Этьен 1:1 Ланс - Метц 4:1 Метц - Ренн 0:3 Анже - Метц 3:2 Брест - Метц 1:2 Метц - ПСЖ 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 24 18 5 1 52 - 19 59
2. Марсель Заявка 24 13 7 4 38 - 22 46
3. Ницца Заявка 24 13 4 7 37 - 21 42
4. Страсбург Заявка 24 12 5 7 46 - 29 41
5. Лион Заявка 24 10 8 6 33 - 30 38
6. Монако Заявка 24 10 7 7 37 - 26 37
7. Ренн Заявка 24 11 4 9 43 - 22 37
8. Ланс Заявка 24 10 6 8 39 - 35 36
9. Лилль Заявка 25 9 9 7 32 - 35 36
10. Нант Заявка 24 10 5 9 31 - 28 35
11. Монпелье Заявка 24 10 4 10 38 - 34 34
12. Брест Заявка 24 8 7 9 33 - 36 31
13. Анже Заявка 24 7 8 9 30 - 35 29
14. Реймс Заявка 24 6 9 9 27 - 28 27
15. Клермон Заявка 24 6 6 12 24 - 41 24
16. Сент-Этьен Заявка 24 5 6 13 24 - 45 21
17. Труа Заявка 24 5 6 13 21 - 36 21
18. Метц Заявка 25 4 9 12 25 - 45 21
19. Лорьян Заявка 24 4 9 11 20 - 38 21
20. Бордо Заявка 24 4 8 12 36 - 61 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 11 1 0 28 - 6 34
2. Лион Заявка 13 7 5 1 23 - 13 26
3. Монако Заявка 13 7 4 2 25 - 11 25
4. Ренн Заявка 12 8 1 3 27 - 8 25
5. Страсбург Заявка 12 7 2 3 27 - 13 23
6. Монпелье Заявка 13 7 2 4 22 - 14 23
7. Нант Заявка 12 7 2 3 19 - 12 23
8. Ланс Заявка 12 6 4 2 22 - 13 22
9. Лилль Заявка 12 5 5 2 15 - 16 20
10. Марсель Заявка 12 5 5 2 22 - 13 20
11. Брест Заявка 12 5 3 4 20 - 17 18
12. Ницца Заявка 12 5 3 4 17 - 14 17
13. Анже Заявка 12 5 1 6 14 - 15 16
14. Лорьян Заявка 11 4 4 3 10 - 9 16
15. Реймс Заявка 11 4 3 4 16 - 11 15
16. Клермон Заявка 12 3 4 5 13 - 16 13
17. Труа Заявка 12 2 5 5 11 - 13 11
18. Бордо Заявка 12 2 4 6 19 - 24 10
19. Сент-Этьен Заявка 12 2 4 6 14 - 24 10
20. Метц Заявка 12 1 4 7 15 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 12 8 2 2 16 - 9 26
2. Ницца Заявка 12 8 1 3 20 - 7 25
3. ПСЖ Заявка 12 7 4 1 24 - 13 25
4. Страсбург Заявка 12 5 3 4 19 - 16 18
5. Лилль Заявка 13 4 4 5 17 - 19 16
6. Ланс Заявка 12 4 2 6 17 - 22 14
7. Метц Заявка 13 3 5 5 10 - 20 14
8. Анже Заявка 12 2 7 3 16 - 20 13
9. Брест Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
10. Монако Заявка 11 3 3 5 12 - 15 12
11. Реймс Заявка 13 2 6 5 11 - 17 12
12. Ренн Заявка 12 3 3 6 16 - 14 12
13. Лион Заявка 11 3 3 5 10 - 17 12
14. Нант Заявка 12 3 3 6 12 - 16 12
15. Монпелье Заявка 11 3 2 6 16 - 20 11
16. Сент-Этьен Заявка 12 3 2 7 10 - 21 11
17. Клермон Заявка 12 3 2 7 11 - 25 11
18. Бордо Заявка 12 2 4 6 17 - 37 10
19. Труа Заявка 12 3 1 8 10 - 23 10
20. Лорьян Заявка 13 0 5 8 10 - 29 5
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Новости матча
  • Первый тайм
  • 48'
    Команда Лилль имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 47'
    Контроль мяча: Лилль: 62%, Метц: 38%.
  • Фол, нарушение
    47'
    Дэвид Джонатан задерживает мяч рукой
  • 47'
    Лилль контролирует мяч.
  • 47'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Лилль контролирует мяч.
  • 46'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 45'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: Лилль: 63%, Метц: 37%.
  • 45'
    Удар от ворот произведет Метц
  • Угловой
    44'
    Бамба Джонатан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 44'
    Матч возобновлен
  • 44'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 44'
    Бамба Джонатан мяч отрикошетил от ворот
  • 43'
    Лилль контролирует мяч.
  • 43'
    Метц контролирует мяч.
  • 43'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 42'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 42'
    Лилль контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    41'
    Маига Хабиб наказан за толчок Андре Бенжамин
  • 41'
    Андре Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 41'
    Булая Фарид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 40'
    Контроль мяча: Лилль: 62%, Метц: 38%.
  • Фол, нарушение
    40'
    Ботман Свен из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Булая Фарид пострадал.
  • 39'
    Метц контролирует мяч.
  • 39'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 39'
    Бамба Джонатан из команды Лилль пытался отдать пас партнеру, но сделал это очень неудачно.
  • 38'
    Йилмаз Бурак из команды Лилль делает пас партнеру.
  • 38'
    Лилль контролирует мяч.
  • 38'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Травма, повреждение
    38'
    Канде Фали возвращается на поле.
  • 38'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 37'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    37'
    Ох, нехорошо это выглядит. Канде Фали получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    37'
    Канде Фали на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 37'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 36'
    Метц контролирует мяч.
  • 36'
    Веа Тимоти из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 36'
    Дэвид Джонатан из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 35'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: Лилль: 62%, Метц: 38%.
  • 34'
    Лилль контролирует мяч.
  • 34'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 32'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 31'
    Лилль контролирует мяч.
  • 31'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 30'
    Контроль мяча: Лилль: 62%, Метц: 38%.
  • 30'
    Делен Тома выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 30'
    Бамба Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    29'
    Судья свистит. Куяте Кики атаковал сзади соперника. Это Йилмаз Бурак заработал своей команде штрафной
  • Фол, нарушение
    29'
    Канде Фали наказан за толчок Веа Тимоти
  • 28'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Лилль контролирует мяч.
  • Травма, повреждение
    27'
    Делен Тома возвращается на поле.
  • 27'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    27'
    Ох, нехорошо это выглядит. Делен Тома получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 27'
    Гомес Анхель получил травму и заменен. Веа Тимоти выходит на поле.
  • Травма, повреждение
    26'
    Гомес Анхель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Травма, повреждение
    25'
    Делен Тома на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 25'
    Контроль мяча: Лилль: 63%, Метц: 37%.
  • 25'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    25'
    Безумный фол. Гудмундссон Габриэль грубо играет против соперника. Пострадал Делен Тома
  • 24'
    Метц контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    24'
    Судья сигнализирует, что Траоре Бубакар из команды Метц поставил подножку. Пострадал Андре Бенжамин
  • 23'
    Лилль контролирует мяч.
  • 23'
    Метц контролирует мяч.
  • 22'
    Гомес Анхель из команды Лилль делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Желтая карточка
    21'
    Маига Хабиб получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    21'
    Судья свистит. Маига Хабиб атаковал сзади соперника. Это Гудмундссон Габриэль заработал своей команде штрафной
  • 21'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Лилль контролирует мяч.
  • 21'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 21'
    Канде Фали из команды Метц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 20'
    Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 20'
    Ботман Свен из команды Лилль нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • Угловой
    20'
    Бамба Джонатан из команды Лилль подал угловой слева.
  • 20'
    Контроль мяча: Лилль: 65%, Метц: 35%.
  • 20'
    Плохо сыграл Амаду Ибраим - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 19'
    Лилль контролирует мяч.
  • 19'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Метц контролирует мяч.
  • 19'
    Гудмундссон Габриэль из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 18'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 18'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 18'
    Лилль контролирует мяч.
  • 17'
    Фонте Жозе из команды Лилль направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 17'
    Лилль контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    17'
    Louis Mafouta наказан за толчок Гомес Анхель
  • 17'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Джало Тьягу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 16'
    Маига Хабиб из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 16'
    Булая Фарид из команды Метц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 15'
    Контроль мяча: Лилль: 71%, Метц: 29%.
  • 15'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Метц контролирует мяч.
  • 14'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 14'
    Дэвид Джонатан из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 14'
    Амаду Ибраим ошибается в защите.
  • 14'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 13'
    Шанс! Ботман Свен из команды Лилль пробил головой, но мимо
  • Угловой
    13'
    Бамба Джонатан из команды Лилль подал угловой справа.
  • 13'
    Куяте Кики предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 13'
    Йилмаз Бурак из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 12'
    Лилль контролирует мяч.
  • 12'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Матч возобновлен
  • 12'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 12'
    Лилль контролирует мяч.
  • 11'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Лилль выполняет удар от ворот.
  • 11'
    Маига Хабиб не смог попасть в створ ударом издали
  • 10'
    Контроль мяча: Лилль: 72%, Метц: 28%.
  • 10'
    Лилль контролирует мяч.
  • 9'
    Кайяр Марк-Орель взял и забрал мяч на выходе
  • 9'
    Шека нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 9'
    Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    9'
    Бамба Джонатан из команды Лилль подал угловой справа.
  • 9'
    Куяте Кики предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Фол, нарушение
    8'
    Судья сигнализирует, что Бронн Дилан из команды Метц поставил подножку. Пострадал Дэвид Джонатан
  • 8'
    Метц пытается что-то создать.
  • 7'
    Метц контролирует мяч.
  • 7'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Лилль выполняет удар от ворот.
  • 6'
    Пажо Венсан из команды Метц наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 6'
    Пажо Венсан из команды Метц идет с мячом вперед на обострение...
  • 6'
    Джало Тьягу ошибается в защите.
  • 5'
    Лилль выполняет удар от ворот.
  • 5'
    Контроль мяча: Лилль: 91%, Метц: 9%.
  • 5'
    Метц пытается что-то создать.
  • 4'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Йилмаз Бурак из команды Лилль пасует в штрафную, но Кайяр Марк-Орель выходит и ловит мяч.
  • 4'
    Йилмаз Бурак из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
  • 3'
    Лилль контролирует мяч.
  • 3'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Лилль начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 147
Лилль 93.9% (138)
X 5.4% (8)
Метц 0.7% (1)
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Где смотреть матч Лилль 0:0 Метц онлайн


Прогнозы на матч Лилль 0:0 Метц

Исход игры
Лилль
93.9% (138)
Ничья
5.4% (8)
Метц
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
38.69% (53)
Меньше
61.31% (84)
Обе команды забьют
Да
40.88% (56)
Нет
59.12% (81)
Популярный счёт
2:1 Лилль
28.6% (42)
1:0 Лилль
27.2% (40)
2:0 Лилль
25.9% (38)
3:1 Лилль
3.4% (5)
1:1 Ничья
3.4% (5)
3:2 Лилль
2% (3)
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