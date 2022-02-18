Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Команда Лилль имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Удар от ворот произведет Метц

44' Бамба Джонатан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Матч возобновлен

44' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

43' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Удар от ворот произведет Метц

41' Андре Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Булая Фарид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

39' Удар от ворот произведет Метц

38' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Матч возобновлен

37' Ох, нехорошо это выглядит. Канде Фали получил травму и медбригада забирает его с поля.

37' Канде Фали на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Метц

30' Делен Тома выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Бамба Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Матч возобновлен

27' Ох, нехорошо это выглядит. Делен Тома получил травму и медбригада забирает его с поля.

26' Гомес Анхель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Делен Тома на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Маига Хабиб получил желтую карточку от судьи

21' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Плохо сыграл Амаду Ибраим - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

19' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Удар от ворот произведет Метц

17' Фонте Жозе из команды Лилль направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

17' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Джало Тьягу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Булая Фарид из команды Метц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

15' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Удар от ворот произведет Метц

13' Куяте Кики предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

12' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Матч возобновлен

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Лилль выполняет удар от ворот.

11' Маига Хабиб не смог попасть в створ ударом издали

9' Кайяр Марк-Орель взял и забрал мяч на выходе

9' Шека нанес удар, но промахнулся очень сильно.

9' Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Куяте Кики предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

7' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Лилль выполняет удар от ворот.

6' Пажо Венсан из команды Метц наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

5' Лилль выполняет удар от ворот.

4' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Лилль начинает с центра поля