Франция: Лига 1 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Пьер Моруа
21' Желтая карточкаМаига Хабиб
67' Желтая карточкаКуяте Кики
79' Желтая карточкаКайяр Марк-Орель
83' Желтая карточкаЖегрова Эдон
87' Желтая карточкаФонте Жозе
90' Вторая желтая карточкаЖегрова Эдон
90' Красная карточкаФредерик Антонетти
90' Желтая карточкаДжало Тьягу
90' Желтая карточкаАмаду Ибраим
Ход матча
21'
67'
79'
83'
87'
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
10 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 0
-
10 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 2
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
30
Лео
Жардим
20
Гомес
Анхель
8
Шека
17
Йилмаз
Бурак
17
Делен
Тома
23
Куяте
Кики
32
Амаду
Ибраим
13
Канде
Фали
19
Маига
Хабиб
14
Пажо
Венсан
10
Булая
Фарид
- Основной состав
-
30 Лео ЖардимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Гомес АнхельПолузащитник
-
8 ШекаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Йилмаз БуракНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Пье ЖеремиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Онана АмадуПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Веа ТимотиПолузащитник
-
23 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гурвеннек Жослен
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Делен ТомаЗащитник
- Защитник
-
23 Куяте КикиЗащитник
-
32 Амаду ИбраимЗащитник
-
13 Канде ФалиЗащитник
-
19 Маига ХабибПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Пажо ВенсанПолузащитник
-
10 Булая ФаридПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Мбенге АмадуЗащитник
-
15 Сарр ПапПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Нгетте ОпаНападающий
-
24 Йосеф ЛенниНападающий
-
Главный тренер: Антонетти Фредерик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Лилль
Метц
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
11 матчей
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|12 (2)
|0.48
|Йилмаз Бурак
|5 (2)
|0.2
|Ботман Свен
|3
|0.12
|Андре Бенжамин
|2
|0.08
|Шека
|2
|0.08
|Саншеш Ренату
|1
|0.04
|Лихаджи Исаак
|1
|0.04
|Язиджи Юсуф
|1
|0.04
|Джало Тьягу
|1
|0.04
|Иконе Жонатан
|1
|0.04
|Мандава Рейнилду
|1
|0.04
|Веа Тимоти
|0
|0
|Фонте Жозе
|0
|0
|Бен Арфа Хатем
|0
|0
|Бамба Джонатан
|0
|0
Метц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Превиль Николя
|4
|0.16
|Сентонз Фабьен
|4
|0.16
|Булая Фарид
|3
|0.12
|Ньяне Ибраима
|3 (1)
|0.12
|Нгетте Опа
|2
|0.08
|Маига Хабиб
|2
|0.08
|Сарр Пап
|1
|0.04
|Бронн Дилан
|1
|0.04
|Юдоль Матьё
|1
|0.04
|Траоре Бубакар
|1
|0.04
|Куяте Кики
|1
|0.04
|Делен Тома
|0
|0
|Гуйе Ламин
|0
|0
|Канде Фали
|0
|0
Карточки
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре Бенжамин
|7
|1
|Челик Зеки
|8
|0
|Йилмаз Бурак
|7
|0
|Шека
|7
|0
|Мандава Рейнилду
|7
|0
|Саншеш Ренату
|4
|0
|Джало Тьягу
|4
|0
|Онана Амаду
|2
|1
|Грбич Иво
|3
|0
|Язиджи Юсуф
|3
|0
|Жегрова Эдон
|1
|1
|Фонте Жозе
|2
|0
|Гомес Анхель
|2
|0
|Бамба Джонатан
|1
|0
|Иконе Жонатан
|1
|0
|Веа Тимоти
|1
|0
|Брадарич Домагой
|1
|0
|Дэвид Джонатан
|1
|0
|Ботман Свен
|1
|0
|Ниассе Шейх
|1
|0
|Лихаджи Исаак
|1
|0
Метц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бронн Дилан
|7
|1
|Маига Хабиб
|7
|0
|Куяте Кики
|4
|1
|Пажо Венсан
|5
|0
|Сарр Пап
|5
|0
|Траоре Бубакар
|4
|0
|Мбенге Амаду
|4
|0
|Жемерсон де Жесус
|2
|1
|Сентонз Фабьен
|3
|0
|Яде Папа Ндиага
|3
|0
|Укиджа Александр
|2
|0
|Де Превиль Николя
|2
|0
|Амаду Ибраим
|2
|0
|Н'Дорам Кевин
|2
|0
|Ньяне Ибраима
|2
|0
|Булая Фарид
|0
|1
|Фредерик Антонетти
|0
|1
|Кана-Бийик Жан-Армель
|1
|0
|Вагнер да Силва
|1
|0
|Кайяр Марк-Орель
|1
|0
|Алакуш Софьян
|1
|0
|Ньякате Сику
|1
|0
|Делен Тома
|1
|0
|Йосеф Ленни
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
10
10 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
2
15%
2
20%
1-15
4
31%
1
10%
16-30
4
31%
3
30%
31-45
2
15%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Пропущено
18
20
11 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
4
22%
4
20%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
5
28%
3
15%
31-45
1
6%
5
25%
46-60
3
17%
2
10%
61-75
3
17%
4
20%
76-90
Забито
18
14
12 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 2
14 Не забивали 17
4
22%
3
21%
1-15
3
17%
1
7%
16-30
5
28%
4
29%
31-45
1
6%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
5
28%
1
7%
76-90
Пропущено
18
26
7 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
1
6%
3
12%
1-15
1
6%
5
19%
16-30
5
28%
5
19%
31-45
1
6%
4
15%
46-60
4
22%
2
8%
61-75
6
33%
7
27%
76-90
Забито
31
24
22 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 10
16 Забивали первыми 7
5 Не забивали 10
6
19%
5
21%
1-15
7
23%
2
8%
16-30
9
29%
29%
7
29%
29%
31-45
3
10%
5
21%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
6
19%
1
4%
76-90
Пропущено
36
46
18 В 1-м тайме 22
18 Во 2-м тайме 24
7 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 20
5
14%
7
15%
1-15
3
8%
7
15%
16-30
10
28%
8
17%
31-45
2
6%
9
20%
46-60
7
19%
4
9%
61-75
9
25%
11
24%
76-90
Результаты последних матчей
Лилль
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Монпелье - Лилль 0:1 Лилль - ПСЖ 1:5 Брест - Лилль 2:0 Лилль - Лорьян 3:1
Марсель - Лилль 1:1 Ланс - Лилль 2:2 Бордо - Лилль 2:3 Лилль - Осер 3:1 Лилль - Лион 0:0 Вольфсбург - Лилль 1:3 Лилль - Труа 2:1 Ренн - Лилль 1:2 Лилль - Нант 1:1 Лилль - Ред Булл Зальцбург 1:0 Монако - Лилль 2:2 Лилль - Анже 1:1 Севилья - Лилль 1:2 ПСЖ - Лилль 2:1 Лилль - Брест 1:1 Лилль - Севилья 0:0
Метц
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Метц - Марсель 1:2 Труа - Метц 0:0 Метц - Ницца 0:2 Реймс - Метц 0:1
Метц - Страсбург 0:2 Лион - Метц 1:1 Бержерак - Метц 0:0 Метц - Лорьян 4:1 Монако - Метц 4:0 Метц - Монпелье 1:3 Ницца - Метц 0:1 Метц - Бордо 3:3 Метц - Кайзерслаутерн 2:1 Марсель - Метц 0:0 Метц - Сент-Этьен 1:1 Ланс - Метц 4:1 Метц - Ренн 0:3 Анже - Метц 3:2 Брест - Метц 1:2 Метц - ПСЖ 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|24
|18
|5
|1
|52 - 19
|59
|2.
|Марсель
|Заявка
|24
|13
|7
|4
|38 - 22
|46
|3.
|Ницца
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|37 - 21
|42
|4.
|Страсбург
|Заявка
|24
|12
|5
|7
|46 - 29
|41
|5.
|Лион
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|33 - 30
|38
|6.
|Монако
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|37 - 26
|37
|7.
|Ренн
|Заявка
|24
|11
|4
|9
|43 - 22
|37
|8.
|Ланс
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|39 - 35
|36
|9.
|Лилль
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|32 - 35
|36
|10.
|Нант
|Заявка
|24
|10
|5
|9
|31 - 28
|35
|11.
|Монпелье
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|38 - 34
|34
|12.
|Брест
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|33 - 36
|31
|13.
|Анже
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|30 - 35
|29
|14.
|Реймс
|Заявка
|24
|6
|9
|9
|27 - 28
|27
|15.
|Клермон
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|24 - 41
|24
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|24 - 45
|21
|17.
|Труа
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|21 - 36
|21
|18.
|Метц
|Заявка
|25
|4
|9
|12
|25 - 45
|21
|19.
|Лорьян
|Заявка
|24
|4
|9
|11
|20 - 38
|21
|20.
|Бордо
|Заявка
|24
|4
|8
|12
|36 - 61
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|28 - 6
|34
|2.
|Лион
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|23 - 13
|26
|3.
|Монако
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 11
|25
|4.
|Ренн
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|27 - 8
|25
|5.
|Страсбург
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|27 - 13
|23
|6.
|Монпелье
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 14
|23
|7.
|Нант
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|19 - 12
|23
|8.
|Ланс
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 13
|22
|9.
|Лилль
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|15 - 16
|20
|10.
|Марсель
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 13
|20
|11.
|Брест
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 17
|18
|12.
|Ницца
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 14
|17
|13.
|Анже
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|14 - 15
|16
|14.
|Лорьян
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|10 - 9
|16
|15.
|Реймс
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 11
|15
|16.
|Клермон
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 16
|13
|17.
|Труа
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 13
|11
|18.
|Бордо
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|19 - 24
|10
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 24
|10
|20.
|Метц
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|15 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|16 - 9
|26
|2.
|Ницца
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|20 - 7
|25
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|24 - 13
|25
|4.
|Страсбург
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 16
|18
|5.
|Лилль
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 19
|16
|6.
|Ланс
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 22
|14
|7.
|Метц
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|10 - 20
|14
|8.
|Анже
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|16 - 20
|13
|9.
|Брест
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|10.
|Монако
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 15
|12
|11.
|Реймс
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|11 - 17
|12
|12.
|Ренн
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 14
|12
|13.
|Лион
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 17
|12
|14.
|Нант
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 16
|12
|15.
|Монпелье
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|16 - 20
|11
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 21
|11
|17.
|Клермон
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 25
|11
|18.
|Бордо
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|17 - 37
|10
|19.
|Труа
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|10 - 23
|10
|20.
|Лорьян
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|10 - 29
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Лилль 0:0 Метц
Исход игры
Лилль
93.9% (138)
Ничья
5.4% (8)
Метц
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
38.69% (53)
Меньше
61.31% (84)
Обе команды забьют
Да
40.88% (56)
Нет
59.12% (81)
Популярный счёт
2:1 Лилль
28.6% (42)
1:0 Лилль
27.2% (40)
2:0 Лилль
25.9% (38)
3:1 Лилль
3.4% (5)
1:1 Ничья
3.4% (5)
3:2 Лилль
2% (3)
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