Франция: Лига 1 2021-2022
Метц
0:3
Конец матча
Стадион: Сэн-Сэнфорьен
Ренн
3' Желтая карточкаОмари Вармед
20' Желтая карточкаПажо Венсан
0:1
24' ГолЛаборд Гаэтан
0:2
37' ГолСулемана Камалдин
0:3
45' ГолТерье Мартен
64' Желтая карточкаЯде Папа Ндиага
72' Желтая карточкаМбенге Амаду
33
Мбенге
Амаду
20
Гуйе
Ламин
15
Сарр
Пап
14
Пажо
Венсан
10
Булая
Фарид
11
Нгетте
Опа
27
Траоре
Амари
23
Омари
Вармед
28
Мартин
Йонас
20
Тэт
Флавьен
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Мбенге АмадуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Гуйе ЛаминПолузащитник
-
15 Сарр ПапПолузащитник
-
14 Пажо ВенсанПолузащитник
-
10 Булая ФаридПолузащитник
-
11 Нгетте ОпаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Лакруа ЛенниЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Сабали ШейхНападающий
-
Главный тренер: Антонетти Фредерик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
-
23 Омари ВармедЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Мартин ЙонасПолузащитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Майер ЛовроПолузащитник
- Нападающий
-
17 Чауна ЛумНападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Ход матча
3'
20'
24'
0:1
37'
0:2
45'
0:3
64'
72'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
4 Удары по воротам 9
-
2 Удары в створ 9
-
4 Угловые 10
-
2 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
34 Владение мячом, % 66
Владение мячом
История личных встреч
Метц
Ренн
5 матчей
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
10 матчей
10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Метц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сентонз Фабьен
|3
|0.3
|Ньяне Ибраима
|1 (1)
|0.1
|Де Превиль Николя
|1
|0.1
|Булая Фарид
|1
|0.1
|Юдоль Матьё
|1
|0.1
|Бронн Дилан
|1
|0.1
|Маига Хабиб
|1
|0.1
|Куяте Кики
|1
|0.1
|Гуйе Ламин
|0
|0
|Делен Тома
|0
|0
|Нгетте Опа
|0
|0
|Сарр Пап
|0
|0
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лаборд Гаэтан
|4
|0.4
|Сулемана Камалдин
|4
|0.4
|Терье Мартен
|3
|0.3
|Тэт Флавьен
|2
|0.2
|Мартин Йонас
|1
|0.1
|Гирасси Серу
|1
|0.1
|Траоре Амари
|0
|0
|Буриго Бенжамен
|0
|0
|Мелинг Биргер
|0
|0
|Сантамария Батист
|0
|0
Карточки
Метц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бронн Дилан
|4
|1
|Куяте Кики
|2
|1
|Сентонз Фабьен
|3
|0
|Маига Хабиб
|3
|0
|Де Превиль Николя
|2
|0
|Сарр Пап
|2
|0
|Яде Папа Ндиага
|2
|0
|Укиджа Александр
|1
|0
|Вагнер да Силва
|1
|0
|Пажо Венсан
|1
|0
|Траоре Бубакар
|1
|0
|Алакуш Софьян
|1
|0
|Ньяне Ибраима
|1
|0
|Йосеф Ленни
|1
|0
|Мбенге Амаду
|1
|0
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баде Луак
|2
|1
|Мартин Йонас
|2
|0
|Сантамария Батист
|2
|0
|Траоре Амари
|2
|0
|Сулемана Камалдин
|2
|0
|Омари Вармед
|2
|0
|Буриго Бенжамен
|1
|0
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
|Мелинг Биргер
|1
|0
|Агер Наиф
|1
|0
|Угочукву Лесли
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
5
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
60%
2
40%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
11
6
6 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
36%
3
50%
76-90
Забито
6
10
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
2
33%
1
10%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
3
30%
31-45
1
17%
4
40%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Пропущено
11
3
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
2
67%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
1
33%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Забито
11
15
8 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
3
27%
1
7%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
4
36%
5
33%
31-45
2
18%
5
33%
46-60
1
9%
1
7%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Пропущено
22
9
11 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
4
18%
0
0%
1-15
4
18%
2
22%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
4
18%
2
22%
46-60
2
9%
2
22%
61-75
5
23%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Метц
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Анже - Метц 3:2 Брест - Метц 1:2 Метц - ПСЖ 1:2 Страсбург - Метц 3:0
Метц - Труа 0:2 Метц - Осер 0:3 Клермон - Метц 2:2 Метц - Реймс 1:1 Нант - Метц 2:0 Метц - Лилль 3:3 Метц - Монпелье 1:0 Метц - Труа 2:1 Боруссия М - Метц 1:0 Прогрес - Метц 1:1 Метц - Серен Юнайтед 1:1 Метц - Нанси 3:2 Метц - Марсель 1:1 Лорьян - Метц 2:1 Метц - Ним 0:3 Дижон - Метц 1:5
Ренн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ренн - ПСЖ 2:0 Витесс - Ренн 1:2 Бордо - Ренн 1:1 Ренн - Клермон 6:0
Марсель - Ренн 2:0 Ренн - Тоттенхэм 2:2 Ренн - Реймс 0:2 Анже - Ренн 2:0 Русенборг - Ренн 1:3 Ренн - Нант 1:0 Ренн - Русенборг 2:0 Брест - Ренн 1:1 Ренн - Ланс 1:1 Ренн - Торино 1:0 Леванте - Ренн 3:1 Хетафе - Ренн 2:1 Стандард - Ренн 3:3 Ренн - Гавр 2:2 Ренн - Ним 2:0 Монако - Ренн 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|24 - 10
|27
|2.
|Ланс
|0:1 Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 11
|18
|3.
|Ницца
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 5
|16
|4.
|Анже
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|5.
|Лион
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 13
|16
|6.
|Ренн
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 9
|15
|7.
|Марсель
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|8.
|Лорьян
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 9
|14
|9.
|Нант
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 11
|14
|10.
|Страсбург
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|18 - 15
|14
|11.
|Монако
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 13
|14
|12.
|Лилль
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 15
|14
|13.
|Монпелье
|1:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|17 - 16
|13
|14.
|Клермон
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 20
|13
|15.
|Реймс
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|11 - 12
|11
|16.
|Труа
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|17.
|Бордо
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|12 - 21
|8
|18.
|Метц
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 22
|6
|19.
|Брест
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|11 - 19
|5
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|9 - 23
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 4
|15
|2.
|Лион
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 7
|12
|3.
|Монпелье
|1:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|4.
|Лорьян
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|5.
|Анже
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|6.
|Ренн
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 3
|10
|7.
|Страсбург
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 7
|10
|8.
|Лилль
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 6
|9
|9.
|Нант
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|10.
|Ланс
|0:1 Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|11.
|Клермон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|12.
|Марсель
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|13.
|Монако
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|14.
|Ницца
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|7
|15.
|Реймс
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|16.
|Труа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|17.
|Бордо
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|18.
|Брест
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|20.
|Метц
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|2.
|Ланс
|0:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|3.
|Ницца
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 2
|9
|4.
|Марсель
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|5.
|Монако
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|6.
|Анже
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|7.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|8.
|Ренн
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|9.
|Нант
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|10.
|Клермон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 14
|5
|11.
|Бордо
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 13
|5
|12.
|Лилль
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|13.
|Лорьян
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|14.
|Лион
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|15.
|Труа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|16.
|Страсбург
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|17.
|Метц
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|18.
|Монпелье
|1:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|19.
|Брест
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 15
|1
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Монпелье
|Лаборд Гаэтан
|7
|0
|1
|2.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|6
|1
|4
|3.
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|6
|1
|0
|4.
|Клермон
|Байо Мохамед
|5
|0
|2
|5.
|Ницца
|Гуйри Амин
|5
|2
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|5
|1
|2.
|Метц
|Бронн Дилан
|4
|1
|3.
|Лилль
|Шека
|5
|0
|4.
|Марсель
|Балерди Леонардо
|3
|1
|5.
|Лорьян
|Абергель Лоран
|4
|0
Прогнозы на матч Метц 0:3 Ренн
Исход игры
Метц
8.1% (11)
Ничья
25.9% (35)
Ренн
65.9% (89)
Тотал 2.5
Больше
48.15% (65)
Меньше
51.85% (70)
Обе команды забьют
Да
71.85% (97)
Нет
28.15% (38)
Популярный счёт
1:2 Ренн
43% (58)
1:1 Ничья
23.7% (32)
0:1 Ренн
17.8% (24)
0:2 Ренн
4.4% (6)
2:1 Метц
4.4% (6)
2:0 Метц
2.2% (3)
0:0 Ничья
2.2% (3)
1:0 Метц
1.5% (2)
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