Уормед Омари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Ох, нехорошо это выглядит. Камальдин Сулемана получил травму и медбригада забирает его с поля.

Тактическая замена. Уормед Омари уходит с поля и его заменяет Лоик Баде

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Лоик Баде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Адриен Трюффер не смог попасть в створ ударом издали

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Лоик Баде предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Это был отличный перфоманс от команды Ренн , есть о чем петь фанатам в перерыве.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Удар от ворот произведет Метц

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Г О О О О Л - Терье Мартен забивает с правой ноги!

44' Юдоль Матьё из команды Метц навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

43' Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе

43' Опасность! Буриго Бенжамен из команды Ренн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

42' Удар от ворот произведет Метц

42' Отличный пас сделал Тэт Флавьен из команды Ренн . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

41' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Камальдин Сулемана из команды Ренн пасует мяч, но его одноклубник не добежал до мяча вовремя.

37' Г О О О О Л - Камальдин Сулемана забивает с правой ноги!

37' Отличные скиллы показывает Камальдин Сулемана, обводя своих соперников

37' Юдоль Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Удар от ворот произведет Ренн

36' Юдоль Матьё из команды Метц наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

35' Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Пап Матар Сарр из команды Метц подал угловой справа.

35' Пап Матар Сарр мяч отрикошетил от ворот

33' Метц идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Хорошую попытку сделал Лаборд Гаэтан . Удар в створ, но вратарь начеку

32' Удар от ворот произведет Метц

32' Камальдин Сулемана из команды Ренн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

30' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Юдоль Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Пажо Венсан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

29' Камальдин Сулемана из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...

29' Нгетте Опа пробует нанести удар издали, но Альфред Гомис держит все под контролем

28' Мартин Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Г О О О О Л - Лаборд Гаэтан забивает с правой ноги!

23' О, нет. Из многообещающей позиции Пап Матар Сарр из команды Метц наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

23' Метц идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Пап Матар Сарр из команды Метц четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.

22' Лаборд Гаэтан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

22' Матч возобновлен

21' Буриго Бенжамен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Пажо Венсан получил желтую карточку от судьи

19' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Уормед Омари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Уормед Омари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Гомис Альфред взял и забрал мяч на выходе

12' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Метц

6' Уормед Омари из команды Ренн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

6' Нгетте Опа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

5' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Уормед Омари получил желтую карточку от судьи

3' Судья свистит. Уормед Омари атаковал сзади соперника. Это Де Превиль Николя заработал своей команде штрафной

3' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Мартин Йонас нанес удар головой, но Александр Укиджа спокойно отбил мяч.

2' Камальдин Сулемана из команды Ренн отправил кросс в штрафную...

2' Н'Дорам Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

2' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Мбенге Амаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Ренн начинает с центра поля