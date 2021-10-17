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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Метц
0:3
Конец матча

Стадион:
Ренн
0'
3' Желтая карточка
Омари Вармед
20' Желтая карточка
Пажо Венсан
0:1
24' Гол
Лаборд Гаэтан
0:2
37' Гол
Сулемана Камалдин
0:3
45' Гол
Терье Мартен
64' Желтая карточка
Яде Папа Ндиага
72' Желтая карточка
Мбенге Амаду
90'+4
16
Укиджа
Александр
33
Мбенге
Амаду
5
Жемерсон
де
Жесус
6
Н'Дорам
Кевин
3
Юдоль
Матьё
20
Гуйе
Ламин
15
Сарр
Пап
14
Пажо
Венсан
10
Булая
Фарид
11
Нгетте
Опа
9
Де
Превиль
Николя
16
Гомис
Альфред
27
Траоре
Амари
23
Омари
Вармед
6
Агер
Наиф
25
Мелинг
Биргер
14
Буриго
Бенжамен
28
Мартин
Йонас
20
Тэт
Флавьен
10
Сулемана
Камалдин
24
Лаборд
Гаэтан
7
Терье
Мартен
Метц
4-5-1
Ренн
4-4-2

Ход матча

3'
 
Омари Вармед
20'
Пажо Венсан
 
24'
0:1
Лаборд Гаэтан
(Траоре Амари)
37'
0:2
Сулемана Камалдин
(Тэт Флавьен)
45'
0:3
Терье Мартен
(Траоре Амари)
46'
Алакуш Софьян
Гуйе Ламин
 
46'
Траоре Бубакар
Пажо Венсан
 
46'
Яде Папа Ндиага
Нгетте Опа
 
57'
Тшимбембе Варрен
Сарр Пап
 
57'
 
Баде Луак
Омари Вармед
64'
Яде Папа Ндиага
 
68'
 
Трюффер Адриен
Мелинг Биргер
68'
 
Майер Ловро
Сулемана Камалдин
68'
 
Гирасси Серу
Лаборд Гаэтан
72'
Мбенге Амаду
 
76'
 
Сантамария Батист
Терье Мартен
80'
Сабали Шейх
Жемерсон де Жесус
 

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 9
  • 2 Удары в створ 9
  • 4 Угловые 10
  • 2 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

История личных встреч

Метц
Ренн

5 матчей

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

10 матчей

10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

Л1
1:3
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Метц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сентонз Фабьен 3 0.3
Ньяне Ибраима 1 (1) 0.1
Де Превиль Николя 1 0.1
Булая Фарид 1 0.1
Юдоль Матьё 1 0.1
Бронн Дилан 1 0.1
Маига Хабиб 1 0.1
Куяте Кики 1 0.1
Гуйе Ламин 0 0
Делен Тома 0 0
Нгетте Опа 0 0
Сарр Пап 0 0
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лаборд Гаэтан 4 0.4
Сулемана Камалдин 4 0.4
Терье Мартен 3 0.3
Тэт Флавьен 2 0.2
Мартин Йонас 1 0.1
Гирасси Серу 1 0.1
Траоре Амари 0 0
Буриго Бенжамен 0 0
Мелинг Биргер 0 0
Сантамария Батист 0 0

Карточки

Метц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бронн Дилан 4 1
Куяте Кики 2 1
Сентонз Фабьен 3 0
Маига Хабиб 3 0
Де Превиль Николя 2 0
Сарр Пап 2 0
Яде Папа Ндиага 2 0
Укиджа Александр 1 0
Вагнер да Силва 1 0
Пажо Венсан 1 0
Траоре Бубакар 1 0
Алакуш Софьян 1 0
Ньяне Ибраима 1 0
Йосеф Ленни 1 0
Мбенге Амаду 1 0
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баде Луак 2 1
Мартин Йонас 2 0
Сантамария Батист 2 0
Траоре Амари 2 0
Сулемана Камалдин 2 0
Омари Вармед 2 0
Буриго Бенжамен 1 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Мелинг Биргер 1 0
Агер Наиф 1 0
Угочукву Лесли 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
5
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
60%
2
40%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

11
6
6 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
36%
3
50%
76-90

Забито

6
10
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
2
33%
1
10%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
3
30%
31-45
1
17%
4
40%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

11
3
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
2
67%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
1
33%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Забито

11
15
8 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
3
27%
1
7%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
4
36%
5
33%
31-45
2
18%
5
33%
46-60
1
9%
1
7%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Пропущено

22
9
11 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
4
18%
0
0%
1-15
4
18%
2
22%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
4
18%
2
22%
46-60
2
9%
2
22%
61-75
5
23%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Метц
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Анже - Метц 3:2 Брест - Метц 1:2 Метц - ПСЖ 1:2 Страсбург - Метц 3:0
Метц - Труа 0:2 Метц - Осер 0:3 Клермон - Метц 2:2 Метц - Реймс 1:1 Нант - Метц 2:0 Метц - Лилль 3:3 Метц - Монпелье 1:0 Метц - Труа 2:1 Боруссия М - Метц 1:0 Прогрес - Метц 1:1 Метц - Серен Юнайтед 1:1 Метц - Нанси 3:2 Метц - Марсель 1:1 Лорьян - Метц 2:1 Метц - Ним 0:3 Дижон - Метц 1:5
Ренн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ренн - ПСЖ 2:0 Витесс - Ренн 1:2 Бордо - Ренн 1:1 Ренн - Клермон 6:0
Марсель - Ренн 2:0 Ренн - Тоттенхэм 2:2 Ренн - Реймс 0:2 Анже - Ренн 2:0 Русенборг - Ренн 1:3 Ренн - Нант 1:0 Ренн - Русенборг 2:0 Брест - Ренн 1:1 Ренн - Ланс 1:1 Ренн - Торино 1:0 Леванте - Ренн 3:1 Хетафе - Ренн 2:1 Стандард - Ренн 3:3 Ренн - Гавр 2:2 Ренн - Ним 2:0 Монако - Ренн 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 9 0 1 24 - 10 27
2. Ланс 0:1 Заявка 10 5 3 2 16 - 11 18
3. Ницца Заявка 9 5 2 2 18 - 5 16
4. Анже Заявка 10 4 4 2 15 - 11 16
5. Лион Заявка 10 4 4 2 16 - 13 16
6. Ренн Заявка 10 4 3 3 15 - 9 15
7. Марсель Заявка 8 4 2 2 14 - 11 14
8. Лорьян Заявка 9 3 5 1 10 - 9 14
9. Нант Заявка 10 4 2 4 14 - 11 14
10. Страсбург Заявка 10 4 2 4 18 - 15 14
11. Монако Заявка 10 4 2 4 14 - 13 14
12. Лилль Заявка 10 4 2 4 13 - 15 14
13. Монпелье 1:0 Заявка 10 3 4 3 17 - 16 13
14. Клермон Заявка 10 3 4 3 13 - 20 13
15. Реймс Заявка 10 2 5 3 11 - 12 11
16. Труа Заявка 10 2 3 5 9 - 14 9
17. Бордо Заявка 10 1 5 4 12 - 21 8
18. Метц Заявка 10 1 3 6 11 - 22 6
19. Брест Заявка 10 0 5 5 11 - 19 5
20. Сент-Этьен Заявка 10 0 4 6 9 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 5 0 0 14 - 4 15
2. Лион Заявка 6 3 3 0 13 - 7 12
3. Монпелье 1:0 Заявка 6 3 2 1 12 - 8 11
4. Лорьян Заявка 4 3 1 0 5 - 2 10
5. Анже Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
6. Ренн Заявка 5 3 1 1 10 - 3 10
7. Страсбург Заявка 6 3 1 2 13 - 7 10
8. Лилль Заявка 4 3 0 1 6 - 6 9
9. Нант Заявка 5 3 0 2 7 - 4 9
10. Ланс 0:1 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
11. Клермон Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
12. Марсель Заявка 4 2 1 1 9 - 6 7
13. Монако Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
14. Ницца Заявка 4 2 2 0 9 - 3 7
15. Реймс Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
16. Труа Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
17. Бордо Заявка 5 0 3 2 5 - 8 3
18. Брест Заявка 5 0 3 2 6 - 9 3
19. Сент-Этьен Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
20. Метц Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
2. Ланс 0:1 Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
3. Ницца Заявка 5 3 0 2 9 - 2 9
4. Марсель Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
5. Монако Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
6. Анже Заявка 5 1 3 1 6 - 5 6
7. Реймс Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
8. Ренн Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
9. Нант Заявка 5 1 2 2 7 - 7 5
10. Клермон Заявка 5 1 2 2 6 - 14 5
11. Бордо Заявка 5 1 2 2 7 - 13 5
12. Лилль Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
13. Лорьян Заявка 5 0 4 1 5 - 7 4
14. Лион Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
15. Труа Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
16. Страсбург Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
17. Метц Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
18. Монпелье 1:0 Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
19. Брест Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
20. Сент-Этьен Заявка 5 0 1 4 5 - 15 1
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Монпелье Лаборд Гаэтан 7 0 1
2. ПСЖ Мбаппе Килиан 6 1 4
3. Лилль Дэвид Джонатан 6 1 0
4. Клермон Байо Мохамед 5 0 2
5. Ницца Гуйри Амин 5 2 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 5 1
2. Метц Бронн Дилан 4 1
3. Лилль Шека 5 0
4. Марсель Балерди Леонардо 3 1
5. Лорьян Абергель Лоран 4 0
Весь список
Новости матча
  • Второй тайм
  • 94'
    Траоре Амари из команды Ренн сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 94'
    Ренн владели мячом большую часть игры и выиграли.
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Метц: 34%, Ренн: 66%.
  • 94'
    Хорошую попытку сделал Яде Папа Ндиага. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 94'
    Тшимбембе Варрен из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    93'
    Де Превиль Николя из команды Метц подал угловой слева.
  • 93'
    Лоик Баде предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 93'
    Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    93'
    Булая Фарид из команды Метц подал угловой справа.
  • 93'
    Тшимбембе Варрен мяч отрикошетил от ворот
  • 93'
    Буриго Бенжамен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 92'
    Яде Папа Ндиага из команды Метц идет с мячом вперед на обострение...
  • 92'
    Метц начинает контратаку
  • 92'
    Метц контролирует мяч.
  • 91'
    Ренн контролирует мяч.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • Фол, нарушение
    91'
    Судья сигнализирует, что Алакуш Софьян из команды Метц поставил подножку. Пострадал Мартин Йонас
  • 90'
    Ренн контролирует мяч.
  • 90'
    Контроль мяча: Метц: 35%, Ренн: 65%.
  • 89'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 89'
    Ренн контролирует мяч.
  • 88'
    Метц контролирует мяч.
  • 88'
    Н'Дорам Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 88'
    Сантамария Батист из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 88'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 87'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 87'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 87'
    Адриен Трюффер не смог попасть в створ ударом издали
  • 87'
    Адриен Трюффер из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
  • 86'
    Ренн контролирует мяч.
  • 85'
    Юдоль Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 85'
    Гирасси Серу нанес удар, мяч был парирован, но Александр Укиджа не удержал его в руках.
  • 85'
    Траоре Амари из команды Ренн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 85'
    Опасность! Майер Ловро из команды Ренн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 85'
    Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 85'
    Контроль мяча: Метц: 38%, Ренн: 62%.
  • 84'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 83'
    Ренн контролирует мяч.
  • 83'
    Гомис Альфред взял и забрал мяч на выходе
  • 83'
    Яде Папа Ндиага из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 83'
    Метц идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Фол, нарушение
    82'
    Судья сигнализирует, что Буриго Бенжамен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Алакуш Софьян
  • 82'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 82'
    Майер Ловро из команды Ренн попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
  • 82'
    Опасность! Тэт Флавьен из команды Ренн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 82'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 81'
    Команда Метц фактически перестала играть и ждет финального свистка.
  • Фол, нарушение
    81'
    Н'Дорам Кевин наказан за толчок Гирасси Серу
  • 80'
    Тактическая замена. Жемерсон де Жесус уходит с поля и его заменяет Шейк Сабали
  • 80'
    Контроль мяча: Метц: 38%, Ренн: 62%.
  • 80'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 80'
    Шанс! Агер Наиф из команды Ренн пробил головой, но мимо
  • Угловой
    80'
    Майер Ловро из команды Ренн подал угловой слева.
  • 79'
    Адриен Трюффер из команды Ренн отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 79'
    Опасность! Буриго Бенжамен из команды Ренн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 79'
    Ренн контролирует мяч.
  • 78'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    78'
    Траоре Амари из команды Ренн в офсайде
  • 78'
    Майер Ловро из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 77'
    Ренн контролирует мяч.
  • 76'
    Лоик Баде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 76'
    Яде Папа Ндиага из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 76'
    Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе
  • 76'
    Майер Ловро из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 76'
    Тактическая замена. Терье Мартен уходит с поля и его заменяет Сантамария Батист
  • Фол, нарушение
    75'
    Судья сигнализирует, что Жемерсон де Жесус из команды Метц поставил подножку. Пострадал Гирасси Серу
  • 75'
    Контроль мяча: Метц: 39%, Ренн: 61%.
  • 75'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 74'
    Ренн контролирует мяч.
  • 74'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 74'
    Майер Ловро оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 73'
    Адриен Трюффер из команды Ренн сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
  • 73'
    Адриен Трюффер из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
  • 73'
    Ренн пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    73'
    Судья сигнализирует, что Буриго Бенжамен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Траоре Бубакар
  • 72'
    Ренн контролирует мяч.
  • Желтая карточка
    72'
    Мбенге Амаду получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    72'
    Судья свистит. Мбенге Амаду атаковал сзади соперника. Это Тэт Флавьен заработал своей команде штрафной
  • 71'
    Ренн контролирует мяч.
  • 71'
    Гомис Альфред взял и забрал мяч на выходе
  • 71'
    Яде Папа Ндиага из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 71'
    Ренн выполняет удар от ворот.
  • 71'
    Булая Фарид оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 71'
    Лоик Баде ошибается в защите.
  • 71'
    Метц идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 70'
    Ренн контролирует мяч.
  • 70'
    Контроль мяча: Метц: 38%, Ренн: 62%.
  • 69'
    Метц контролирует мяч.
  • Травма, повреждение
    69'
    Терье Мартен возвращается на поле.
  • 69'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    69'
    Ох, нехорошо это выглядит. Терье Мартен получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 68'
    Тактическая замена. Лаборд Гаэтан уходит с поля и его заменяет Гирасси Серу
  • 68'
    Тактическая замена. Камальдин Сулемана уходит с поля и его заменяет Майер Ловро
  • 68'
    Тактическая замена. Мелинг Биргер уходит с поля и его заменяет Адриен Трюффер
  • Травма, повреждение
    67'
    Терье Мартен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 67'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 66'
    Яде Папа Ндиага из команды Метц навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 66'
    Метц контролирует мяч.
  • 66'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 65'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 65'
    Ренн контролирует мяч.
  • 65'
    Контроль мяча: Метц: 39%, Ренн: 61%.
  • Желтая карточка
    64'
    Яде Папа Ндиага получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    64'
    Судья сигнализирует, что Яде Папа Ндиага из команды Метц поставил подножку. Пострадал Траоре Амари
  • 64'
    Ренн контролирует мяч.
  • 63'
    Тэт Флавьен из команды Ренн делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен вратарем.
  • 63'
    Камальдин Сулемана из команды Ренн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • Угловой
    63'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн разыграл угловой с левого угла.
  • 63'
    Камальдин Сулемана из команды Ренн делает поперечный пас, но его заблокировал оппонент.
  • 63'
    Ренн контролирует мяч.
  • 62'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 62'
    Жемерсон де Жесус из команды Метц четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.
  • 62'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    61'
    Назначен штрафной. Пострадал Мелинг Биргер, его свалил Жемерсон де Жесус.
  • 61'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 60'
    Метц контролирует мяч.
  • 60'
    Игра в одни ворота сейчас. Ренн доминирует и владеет мячом
  • 60'
    Контроль мяча: Метц: 40%, Ренн: 60%.
  • 60'
    Терье Мартен нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
  • 60'
    Тэт Флавьен из команды Ренн делает пас партнеру.
  • 59'
    Ренн контролирует мяч.
  • 58'
    Метц контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    58'
    Терье Мартен из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Траоре Бубакар пострадал.
  • 58'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 58'
    Ренн контролирует мяч.
  • 58'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 57'
    Тактическая замена. Уормед Омари уходит с поля и его заменяет Лоик Баде
  • 57'
    Тактическая замена. Пап Матар Сарр уходит с поля и его заменяет Тшимбембе Варрен
  • 56'
    Буриго Бенжамен нанес удар чуть мимо. Близко!
  • 56'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Лаборд Гаэтан мяча так и не получил
  • 55'
    Контроль мяча: Метц: 43%, Ренн: 57%.
  • 54'
    Ренн контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    54'
    Судья сигнализирует, что Буриго Бенжамен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Н'Дорам Кевин
  • 54'
    Лаборд Гаэтан нанес удар, мяч был парирован, но Александр Укиджа не удержал его в руках.
  • 54'
    ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Тэт Флавьен!
  • 53'
    Де Превиль Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    53'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
  • 53'
    Лаборд Гаэтан наносит удар через себя, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
  • 53'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
  • 52'
    Камальдин Сулемана из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 52'
    Ренн контролирует мяч.
  • Травма, повреждение
    52'
    Камальдин Сулемана возвращается на поле.
  • Травма, повреждение
    52'
    Ох, нехорошо это выглядит. Камальдин Сулемана получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 50'
    Ренн контролирует мяч.
  • 50'
    Уормед Омари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 50'
    Булая Фарид из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 50'
    Контроль мяча: Метц: 41%, Ренн: 59%.
  • 49'
    Метц контролирует мяч.
  • 48'
    Н'Дорам Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 48'
    Тэт Флавьен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 47'
    Ренн контролирует мяч.
  • 47'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    46'
    Судья сигнализирует, что Камальдин Сулемана из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Алакуш Софьян
  • 46'
    Тактическая замена. Нгетте Опа уходит с поля и его заменяет Яде Папа Ндиага
  • 46'
    Тактическая замена. Пажо Венсан уходит с поля и его заменяет Траоре Бубакар
  • 46'
    Тактическая замена. Гуйе Ламин уходит с поля и его заменяет Алакуш Софьян
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Это был отличный перфоманс от команды Ренн, есть о чем петь фанатам в перерыве.
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 48'
    Контроль мяча: Метц: 38%, Ренн: 62%.
  • 47'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 47'
    Юдоль Матьё из команды Метц пробил со штрафного, но очень мимо цели.
  • Фол, нарушение
    47'
    Судья сигнализирует, что Буриго Бенжамен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Юдоль Матьё
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 45'
    Траоре Амари сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Терье Мартен забивает с правой ноги!
  • 45'
    Терье Мартен из команды Ренн играет в стеночку с партнером по команде. Траоре Амари это был.
  • 45'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 45'
    Контроль мяча: Метц: 39%, Ренн: 61%.
  • 45'
    Метц контролирует мяч.
  • 44'
    Ренн контролирует мяч.
  • 44'
    Юдоль Матьё из команды Метц навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 44'
    Метц пытается что-то создать.
  • 43'
    Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    43'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
  • 43'
    Терье Мартен мяч отрикошетил от ворот
  • 43'
    Опасность! Буриго Бенжамен из команды Ренн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 42'
    Ренн пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    42'
    Булая Фарид из команды Метц толкнул локтем оппонента. Это Мартин Йонас заработал фол
  • 42'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 42'
    Отличный пас сделал Тэт Флавьен из команды Ренн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 41'
    Ренн контролирует мяч.
  • 41'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 40'
    Камальдин Сулемана из команды Ренн пасует мяч, но его одноклубник не добежал до мяча вовремя.
  • 40'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 40'
    Контроль мяча: Метц: 42%, Ренн: 58%.
  • Фол, нарушение
    40'
    Н'Дорам Кевин из команды Метц заходит слишком далеко, он валит Лаборд Гаэтан.
  • 39'
    Ренн контролирует мяч.
  • 37'
    Тэт Флавьен сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Камальдин Сулемана забивает с правой ноги!
  • 37'
    Отличные скиллы показывает Камальдин Сулемана, обводя своих соперников
  • 37'
    Тэт Флавьен из команды Ренн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 37'
    Юдоль Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 37'
    Траоре Амари из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 37'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 37'
    Траоре Амари из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 36'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 36'
    Контроль мяча: Метц: 43%, Ренн: 57%.
  • 36'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 36'
    Юдоль Матьё из команды Метц наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 35'
    Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    35'
    Пап Матар Сарр из команды Метц подал угловой справа.
  • 35'
    Пап Матар Сарр мяч отрикошетил от ворот
  • 35'
    Нгетте Опа из команды Метц делает пас партнеру.
  • 34'
    Метц пытается что-то создать.
  • Угловой
    34'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
  • 33'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 33'
    Ренн контролирует мяч.
  • 33'
    Нгетте Опа нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 33'
    Метц идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 32'
    Хорошую попытку сделал Лаборд Гаэтан. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 32'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 32'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 32'
    Камальдин Сулемана из команды Ренн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • Фол, нарушение
    31'
    Мбенге Амаду из команды Метц опасно и грубо сыграл. Камальдин Сулемана пострадал.
  • 30'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Юдоль Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    30'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
  • 30'
    Контроль мяча: Метц: 45%, Ренн: 55%.
  • 29'
    Пажо Венсан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 29'
    Камальдин Сулемана из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
  • 29'
    Ренн пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    29'
    Пажо Венсан наказан за толчок Терье Мартен
  • 29'
    Нгетте Опа пробует нанести удар издали, но Альфред Гомис держит все под контролем
  • 28'
    Мартин Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 28'
    Булая Фарид из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 28'
    Метц пытается что-то создать.
  • Офсайд
    27'
    Гуйе Ламин из команды Метц в офсайде
  • 27'
    Булая Фарид из команды Метц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 27'
    Метц пытается что-то создать.
  • Офсайд
    27'
    Мелинг Биргер из команды Ренн в офсайде
  • 26'
    Мартин Йонас нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 26'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 25'
    Контроль мяча: Метц: 48%, Ренн: 52%.
  • 24'
    Отличный гол забил Лаборд Гаэтан
  • 24'
    Траоре Амари сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Лаборд Гаэтан забивает с правой ноги!
  • 24'
    Траоре Амари из команды Ренн сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
  • 24'
    Траоре Амари из команды Ренн играет в стеночку с партнером по команде. Терье Мартен это был.
  • 23'
    Ренн контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    23'
    Де Превиль Николя задерживает мяч рукой
  • 23'
    О, нет. Из многообещающей позиции Пап Матар Сарр из команды Метц наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
  • 23'
    Гуйе Ламин из команды Метц делает пас партнеру.
  • 23'
    Метц идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 22'
    Пап Матар Сарр из команды Метц четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.
  • 22'
    Лаборд Гаэтан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 22'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    21'
    Буриго Бенжамен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 21'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    20'
    Пажо Венсан получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    20'
    Безумный фол. Пажо Венсан грубо играет против соперника. Пострадал Буриго Бенжамен
  • 20'
    Метц контролирует мяч.
  • 20'
    Ренн контролирует мяч.
  • 20'
    Контроль мяча: Метц: 52%, Ренн: 48%.
  • Фол, нарушение
    19'
    Судья сигнализирует, что Гуйе Ламин из команды Метц поставил подножку. Пострадал Мартин Йонас
  • 19'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Булая Фарид из команды Метц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Угловой
    19'
    Гуйе Ламин из команды Метц разыграл угловой с левого угла.
  • 18'
    Юдоль Матьё из команды Метц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 18'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Уормед Омари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 18'
    Юдоль Матьё из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 18'
    Метц пытается что-то создать.
  • 17'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Метц контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    17'
    Камальдин Сулемана наказан за толчок Н'Дорам Кевин
  • 17'
    Ренн контролирует мяч.
  • Офсайд
    16'
    Гуйе Ламин из команды Метц в офсайде
  • 16'
    Метц контролирует мяч.
  • 15'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Уормед Омари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 15'
    Булая Фарид из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 15'
    Метц пытается что-то создать.
  • 15'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 15'
    Контроль мяча: Метц: 49%, Ренн: 51%.
  • 14'
    Ренн контролирует мяч.
  • 14'
    Булая Фарид из команды Метц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 14'
    Де Превиль Николя из команды Метц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 13'
    Метц пытается что-то создать.
  • 13'
    Ренн контролирует мяч.
  • 13'
    Гомис Альфред взял и забрал мяч на выходе
  • 13'
    Пажо Венсан из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 12'
    Де Превиль Николя из команды Метц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 12'
    Метц контролирует мяч.
  • 12'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Метц контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    10'
    Судья сигнализирует, что Терье Мартен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Пажо Венсан
  • 10'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 10'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: Метц: 41%, Ренн: 59%.
  • 9'
    Ренн контролирует мяч.
  • 9'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Ренн контролирует мяч.
  • 8'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Гуйе Ламин из команды Метц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 8'
    Метц пытается что-то создать.
  • 7'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Метц контролирует мяч.
  • 6'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 6'
    Уормед Омари из команды Ренн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • Угловой
    6'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
  • 6'
    Нгетте Опа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 5'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Угловой
    5'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
  • 5'
    Контроль мяча: Метц: 13%, Ренн: 87%.
  • 5'
    Жемерсон де Жесус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 5'
    Терье Мартен из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
  • 5'
    Ренн контролирует мяч.
  • 4'
    Метц контролирует мяч.
  • 4'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Желтая карточка
    3'
    Уормед Омари получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья свистит. Уормед Омари атаковал сзади соперника. Это Де Превиль Николя заработал своей команде штрафной
  • 3'
    Ренн контролирует мяч.
  • 3'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Мартин Йонас нанес удар головой, но Александр Укиджа спокойно отбил мяч.
  • Угловой
    2'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
  • 2'
    Мартин Йонас мяч отрикошетил от ворот
  • 2'
    Камальдин Сулемана из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    2'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн разыграл угловой с правого угла.
  • 2'
    Н'Дорам Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 2'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Мбенге Амаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 1'
    Траоре Амари из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Ренн контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Ренн начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 135
Метц 8.1% (11)
X 25.9% (35)
Ренн 65.9% (89)
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Где смотреть матч Метц 0:3 Ренн онлайн


Прогнозы на матч Метц 0:3 Ренн

Исход игры
Метц
8.1% (11)
Ничья
25.9% (35)
Ренн
65.9% (89)
Тотал 2.5
Больше
48.15% (65)
Меньше
51.85% (70)
Обе команды забьют
Да
71.85% (97)
Нет
28.15% (38)
Популярный счёт
1:2 Ренн
43% (58)
1:1 Ничья
23.7% (32)
0:1 Ренн
17.8% (24)
0:2 Ренн
4.4% (6)
2:1 Метц
4.4% (6)
2:0 Метц
2.2% (3)
0:0 Ничья
2.2% (3)
1:0 Метц
1.5% (2)
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