Тур: 9. Стадион: Де Аделарсхорст. Зрители: 9603 Главный судья: Ван де Грааф Эдвин
0:0
Конец матча
Ход матча
63'
66'
70'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
9 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 2
-
12 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
25
Амофа
Джамал
15
Тол
Марко
30
Remco
Balk
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Амофа ДжамалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Янсен СвенВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Баккер ЮстинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Со СиллаНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Тол МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Remco BalkПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Руйтер РобинВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Брей МайклНападающий
- Нападающий
-
33 Floris Smand
-
39 Milan Smit
-
Главный тренер: Де Йонг Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Гоу Эхед Иглс
Камбюр
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
41.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 9 побед
28 матчей
32.1%
25%
42.9%
9 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
25%
46.4%
28.6%
7 побед 13 ничьих 8 побед
Второй тайм
35.7%
32.1%
32.2%
10 побед 9 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдвардсен Оливер
|4
|0.44
|Лидберг Исак
|2
|0.22
|Кюйперс Бас
|2
|0.22
|Виллюмссон Виллюм
|1
|0.11
|Адеканье Бобби
|1
|0.11
|Дейл Матс
|0
|0
|Штоккерс Финн
|0
|0
Камбюр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Худемакерс Меес
|2
|0.22
|Брей Майкл
|1
|0.11
|Паулиссен Митчелл
|1
|0.11
|Ван Вермескеркен Саи
|1
|0.11
|Ван дер Ватер Силвестр
|1
|0.11
|Якобс Ями
|1
|0.11
|Яспер тер Хейде
|1
|0.11
|Tom Boere
|0
|0
|Самбисса Давид
|0
|0
|Мамбимби Феликс
|0
|0
|Milan Smit
|0
|0
Карточки
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фонтан Хосе
|2
|0
|Линторст Эверт
|2
|0
|Амофа Джамал
|2
|0
|Дейл Матс
|0
|1
|Фернандес Рашаан
|0
|1
|Теки Тесфальдет
|1
|0
|Ромменс Филипп
|1
|0
|Баккер Юстин
|1
|0
|Адеканье Бобби
|1
|0
|Идзес Джей
|1
|0
|Эдвардсен Оливер
|1
|0
Камбюр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паулиссен Митчелл
|3
|0
|Якобс Ями
|1
|1
|Худемакерс Меес
|1
|1
|Remco Balk
|2
|0
|Бангура Алекс
|0
|1
|Henk de Jong
|0
|1
|Шмидт Доке
|1
|0
|Робертс Улдрикис
|1
|0
|Брей Майкл
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
4
67%
76-90
Пропущено
11
9
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
18%
1
11%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
3
33%
31-45
1
9%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
27%
3
33%
76-90
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
2
67%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
Забито
11
9
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 5
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
45%
6
67%
76-90
Пропущено
16
13
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
13%
2
15%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
5
31%
4
31%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
1
6%
2
15%
61-75
5
31%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 Дортмунд-2 - Гоу Эхед Иглс 2:4 Гоу Эхед Иглс - Эммен 2:0 Волендам - Гоу Эхед Иглс 2:3
Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 3:4 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 2:5 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - ОФИ 4:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт-2 0:2 Гоу Эхед Иглс - Рода 2:0 Хелмонд - Гоу Эхед Иглс 1:1 Ольденбург - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Локомотив Загреб 2:0 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 0:4 Terwolde - Гоу Эхед Иглс 1:15 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 3:1 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 0:1 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:0
Камбюр
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Камбюр - ПСВ 3:0 Ваалвейк - Камбюр 5:1 Камбюр - Гронинген 0:1 Аякс - Камбюр 4:0
Камбюр - АЗ Алкмаар 0:1 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:4 Утрехт - Камбюр 0:0 Камбюр - Эксельсиор 0:2 Ваалвейк - Камбюр 1:1 ПЕК Зволле - Камбюр 3:1 Камбюр - Телстар 2:1 Магдебург - Камбюр 4:2 Камбюр - Меппен 2:2 Гронинген - Камбюр 2:3 Камбюр - Виллем II 1:1 Камбюр - Ваалвейк 1:1 Херенвен - Камбюр 3:3 Камбюр - ПСВ 1:2 Витесс - Камбюр 1:0 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|9
|7
|1
|1
|27 - 8
|22
|2.
|АЗ Алкмаар
|8
|6
|2
|0
|17 - 6
|20
|3.
|ПСВ
|8
|6
|0
|2
|28 - 13
|18
|4.
|Фейеноорд
|8
|5
|2
|1
|21 - 10
|17
|5.
|Твенте
|8
|5
|1
|2
|15 - 5
|16
|6.
|Спарта Роттердам
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|7.
|Ваалвейк
|9
|3
|4
|2
|20 - 14
|13
|8.
|Херенвен
|8
|3
|4
|1
|8 - 7
|13
|9.
|Утрехт
|8
|3
|3
|2
|10 - 10
|12
|10.
|НЕК Неймеген
|9
|1
|7
|1
|9 - 7
|10
|11.
|Эксельсиор
|9
|3
|1
|5
|11 - 20
|10
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|9
|2
|2
|5
|11 - 16
|8
|13.
|Гронинген
|9
|2
|2
|5
|10 - 19
|8
|14.
|Камбюр
|9
|2
|2
|5
|8 - 14
|8
|15.
|Фортуна Ситтард
|8
|2
|1
|5
|11 - 17
|7
|16.
|Витесс
|8
|1
|2
|5
|7 - 19
|5
|17.
|Эммен
|9
|1
|2
|6
|7 - 21
|5
|18.
|Волендам
|9
|1
|2
|6
|10 - 27
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Твенте
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|ПСВ
|4
|4
|0
|0
|16 - 5
|12
|3.
|Аякс
|4
|3
|1
|0
|16 - 2
|10
|4.
|Спарта Роттердам
|5
|3
|0
|2
|11 - 6
|9
|5.
|Ваалвейк
|5
|2
|2
|1
|14 - 8
|8
|6.
|АЗ Алкмаар
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|7.
|Херенвен
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|8.
|Фейеноорд
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|9.
|Фортуна Ситтард
|5
|2
|0
|3
|9 - 11
|6
|10.
|Эксельсиор
|4
|2
|0
|2
|6 - 9
|6
|11.
|Утрехт
|4
|1
|2
|1
|1 - 2
|5
|12.
|Эммен
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|13.
|Гронинген
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|14.
|Гоу Эхед Иглс
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|15.
|НЕК Неймеген
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|16.
|Камбюр
|4
|1
|0
|3
|3 - 4
|3
|17.
|Волендам
|4
|1
|0
|3
|6 - 11
|3
|18.
|Витесс
|4
|0
|2
|2
|5 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|Аякс
|5
|4
|0
|1
|11 - 6
|12
|3.
|Фейеноорд
|5
|3
|1
|1
|14 - 10
|10
|4.
|Утрехт
|4
|2
|1
|1
|9 - 8
|7
|5.
|ПСВ
|4
|2
|0
|2
|12 - 8
|6
|6.
|НЕК Неймеген
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|7.
|Херенвен
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|8.
|Спарта Роттердам
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|9.
|Ваалвейк
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|10.
|Камбюр
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|11.
|Твенте
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|12.
|Гронинген
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|Эксельсиор
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|15.
|Витесс
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|16.
|Волендам
|5
|0
|2
|3
|4 - 16
|2
|17.
|Фортуна Ситтард
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|18.
|Эммен
|5
|0
|0
|5
|3 - 15
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Гакпо Коди
|10 (6)
|ПСВ
|Симонс Хави
|6 (3)
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|7 (1)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|6
|Спарта Роттердам
|Ван Крой Вито
|6 (3)
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|1 4
|Фортуна Ситтард
|Ферати Арианит
|4
|Аякс
|Альварес Эдсон
|4
|Фортуна Ситтард
|Эрдоган Доган
|1 2
|Эммен
|Араухо Мигель
|1 2