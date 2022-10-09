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Голландия: Эредивизие
2022-2023

Тур: 9. Стадион: . Зрители: 9603 Главный судья: Ван де Грааф Эдвин
Гоу Эхед Иглс
0:0
Конец матча
Камбюр
0'
66' Желтая карточка
Теки Тесфальдет
70' Желтая карточка
Эдвардсен Оливер
90'+5

Ход матча

63'
 
Брей Майкл
Якобс Ями
63'
 
Самбисса Давид
Ван дер Ватер Силвестр
64'
Штоккерс Финн
Лидберг Исак
 
64'
Теки Тесфальдет
Линторст Эверт
 
66'
Теки Тесфальдет
 
70'
Эдвардсен Оливер
 
73'
 
Робертс Улдрикис
Tom Boere
73'
 
Мамбимби Феликс
Remco Balk
79'
Со Силла
Эдвардсен Оливер
 
79'
Martjin Berden
Адеканье Бобби
 
89'
 
Яспер тер Хейде
Паулиссен Митчелл
90'
Наубер Геррит
Амофа Джамал
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 12 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

1
Де
Ланге
Жеффри
2
Дейл
Матс
25
Амофа
Джамал
6
Идзес
Джей
5
Кюйперс
Бас
18
Виллюмссон
Виллюм
8
Линторст
Эверт
10
Ромменс
Филипп
23
Эдвардсен
Оливер
11
Адеканье
Бобби
9
Лидберг
Исак
1
Виржиния
Жоау
5
Шмидт
Доке
15
Тол
Марко
4
Бергсма
Леон
24
Ван
Вермескеркен
Саи
21
Ван
Кам
Даниэль
11
Ван
дер
Ватер
Силвестр
8
Якобс
Ями
10
Паулиссен
Митчелл
30
Remco
Balk
9
Tom
Boere
Гоу Эхед Иглс
4-4-2
Камбюр
4-1-4-1

История личных встреч

Гоу Эхед Иглс
Камбюр

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
41.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 9 побед

28 матчей

32.1%
25%
42.9%
9 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

25%
46.4%
28.6%
7 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

35.7%
32.1%
32.2%
10 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

Э
3:0
Э
5:2
ПД
0:0
К
1:2
ПД
0:2
ПД
5:0
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
1:3
Э
1:0
Э
1:2
Э
2:0
Э
0:0
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
4:1
ПД
4:3
ПД
1:2
ЭГГД
1:0
ЭГГД
2:0
ВД(GD
0:0
ВД(GD
1:2
ВД(GD
2:2
ВД(GD
2:0
ВД(GD
3:1
ВД(GD
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдвардсен Оливер 4 0.44
Лидберг Исак 2 0.22
Кюйперс Бас 2 0.22
Виллюмссон Виллюм 1 0.11
Адеканье Бобби 1 0.11
Дейл Матс 0 0
Штоккерс Финн 0 0
Камбюр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Худемакерс Меес 2 0.22
Брей Майкл 1 0.11
Паулиссен Митчелл 1 0.11
Ван Вермескеркен Саи 1 0.11
Ван дер Ватер Силвестр 1 0.11
Якобс Ями 1 0.11
Яспер тер Хейде 1 0.11
Tom Boere 0 0
Самбисса Давид 0 0
Мамбимби Феликс 0 0
Milan Smit 0 0

Карточки

Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фонтан Хосе 2 0
Линторст Эверт 2 0
Амофа Джамал 2 0
Дейл Матс 0 1
Фернандес Рашаан 0 1
Теки Тесфальдет 1 0
Ромменс Филипп 1 0
Баккер Юстин 1 0
Адеканье Бобби 1 0
Идзес Джей 1 0
Эдвардсен Оливер 1 0
Камбюр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паулиссен Митчелл 3 0
Якобс Ями 1 1
Худемакерс Меес 1 1
Remco Balk 2 0
Бангура Алекс 0 1
Henk de Jong 0 1
Шмидт Доке 1 0
Робертс Улдрикис 1 0
Брей Майкл 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
4
67%
76-90

Пропущено

11
9
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
18%
1
11%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
3
33%
31-45
1
9%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
27%
3
33%
76-90

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
2
67%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Забито

11
9
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 5
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
45%
6
67%
76-90

Пропущено

16
13
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
13%
2
15%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
5
31%
4
31%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
1
6%
2
15%
61-75
5
31%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 Дортмунд-2 - Гоу Эхед Иглс 2:4 Гоу Эхед Иглс - Эммен 2:0 Волендам - Гоу Эхед Иглс 2:3
Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 3:4 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 2:5 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - ОФИ 4:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт-2 0:2 Гоу Эхед Иглс - Рода 2:0 Хелмонд - Гоу Эхед Иглс 1:1 Ольденбург - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Локомотив Загреб 2:0 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 0:4 Terwolde - Гоу Эхед Иглс 1:15 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 3:1 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 0:1 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:0
Камбюр
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Камбюр - ПСВ 3:0 Ваалвейк - Камбюр 5:1 Камбюр - Гронинген 0:1 Аякс - Камбюр 4:0
Камбюр - АЗ Алкмаар 0:1 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:4 Утрехт - Камбюр 0:0 Камбюр - Эксельсиор 0:2 Ваалвейк - Камбюр 1:1 ПЕК Зволле - Камбюр 3:1 Камбюр - Телстар 2:1 Магдебург - Камбюр 4:2 Камбюр - Меппен 2:2 Гронинген - Камбюр 2:3 Камбюр - Виллем II 1:1 Камбюр - Ваалвейк 1:1 Херенвен - Камбюр 3:3 Камбюр - ПСВ 1:2 Витесс - Камбюр 1:0 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 9 7 1 1 27 - 8 22
2. АЗ Алкмаар 8 6 2 0 17 - 6 20
3. ПСВ 8 6 0 2 28 - 13 18
4. Фейеноорд 8 5 2 1 21 - 10 17
5. Твенте 8 5 1 2 15 - 5 16
6. Спарта Роттердам 9 4 2 3 14 - 11 14
7. Ваалвейк 9 3 4 2 20 - 14 13
8. Херенвен 8 3 4 1 8 - 7 13
9. Утрехт 8 3 3 2 10 - 10 12
10. НЕК Неймеген 9 1 7 1 9 - 7 10
11. Эксельсиор 9 3 1 5 11 - 20 10
12. Гоу Эхед Иглс 9 2 2 5 11 - 16 8
13. Гронинген 9 2 2 5 10 - 19 8
14. Камбюр 9 2 2 5 8 - 14 8
15. Фортуна Ситтард 8 2 1 5 11 - 17 7
16. Витесс 8 1 2 5 7 - 19 5
17. Эммен 9 1 2 6 7 - 21 5
18. Волендам 9 1 2 6 10 - 27 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Твенте 4 4 0 0 12 - 1 12
2. ПСВ 4 4 0 0 16 - 5 12
3. Аякс 4 3 1 0 16 - 2 10
4. Спарта Роттердам 5 3 0 2 11 - 6 9
5. Ваалвейк 5 2 2 1 14 - 8 8
6. АЗ Алкмаар 4 2 2 0 6 - 3 8
7. Херенвен 4 2 2 0 4 - 2 8
8. Фейеноорд 3 2 1 0 7 - 0 7
9. Фортуна Ситтард 5 2 0 3 9 - 11 6
10. Эксельсиор 4 2 0 2 6 - 9 6
11. Утрехт 4 1 2 1 1 - 2 5
12. Эммен 4 1 2 1 4 - 6 5
13. Гронинген 5 1 1 3 6 - 10 4
14. Гоу Эхед Иглс 5 1 1 3 7 - 10 4
15. НЕК Неймеген 5 0 4 1 4 - 5 4
16. Камбюр 4 1 0 3 3 - 4 3
17. Волендам 4 1 0 3 6 - 11 3
18. Витесс 4 0 2 2 5 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 4 4 0 0 11 - 3 12
2. Аякс 5 4 0 1 11 - 6 12
3. Фейеноорд 5 3 1 1 14 - 10 10
4. Утрехт 4 2 1 1 9 - 8 7
5. ПСВ 4 2 0 2 12 - 8 6
6. НЕК Неймеген 4 1 3 0 5 - 2 6
7. Херенвен 4 1 2 1 4 - 5 5
8. Спарта Роттердам 4 1 2 1 3 - 5 5
9. Ваалвейк 4 1 2 1 6 - 6 5
10. Камбюр 5 1 2 2 5 - 10 5
11. Твенте 4 1 1 2 3 - 4 4
12. Гронинген 4 1 1 2 4 - 9 4
13. Гоу Эхед Иглс 4 1 1 2 4 - 6 4
14. Эксельсиор 5 1 1 3 5 - 11 4
15. Витесс 4 1 0 3 2 - 7 3
16. Волендам 5 0 2 3 4 - 16 2
17. Фортуна Ситтард 3 0 1 2 2 - 6 1
18. Эммен 5 0 0 5 3 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 10 (6)
ПСВ Симонс Хави 6 (3)
Фейеноорд Перейра Данило II 7 (1)
Аякс Бергвейн Стевен 6
Спарта Роттердам Ван Крой Вито 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Фортуна Ситтард Ферати Арианит 4
Аякс Альварес Эдсон 4
Фортуна Ситтард Эрдоган Доган 1 2
Эммен Араухо Мигель 1 2
Весь список
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