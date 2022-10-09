Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

85' Удар от ворот произведет Камбюр

84' Ромменс Филипп навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Ромменс Филипп создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Виллюмссон Виллюм создает голевую возможность для своего партнера по команде.

81' Паулиссен Митчелл навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Виржиния Жоау взял и забрал мяч на выходе

78' Ромменс Филипп навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' Штоккерс Финн создает голевую возможность для своего партнера по команде.

76' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Виржиния Жоау взял и забрал мяч на выходе

75' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Матч возобновлен

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Удар от ворот произведет Камбюр

73' Тактическая замена. Ремко Балк уходит с поля и его заменяет Мамбимби Феликс

71' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Эдвардсен Оливер совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

69' Удар от ворот произведет Камбюр

69' Матч возобновлен

69' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

69' Адеканье Бобби не смог попасть в створ ударом издали

68' Виллюмссон Виллюм создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' Бергсма Леон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Паулиссен Митчелл решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

66' Теки Тесфальдет получает желтую карточку за толчок соперника.

66' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Том Боер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

65' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Удар от ворот произведет Камбюр

65' Теки Тесфальдет не смог попасть в створ ударом издали

64' Удар от ворот произведет Камбюр

63' Лидберг Исак оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

62' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Ромменс Филипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Удар от ворот произведет Камбюр

58' Тол Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Ромменс Филипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Удар от ворот произведет Камбюр

56' Кюйперс Бас не смог попасть в створ ударом издали

55' Бергсма Леон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Дейл Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Удар от ворот произведет Камбюр

54' Ван Вермескеркен Саи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Ремко Балк из команды Камбюр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Удар от ворот произведет Камбюр

51' Лидберг Исак оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

50' Оооо... вот это был удар! Эдвардсен Оливер должен был забить с этой позиции.

50' Хорошую попытку сделал Эдвардсен Оливер . Удар в створ, но вратарь начеку

50' Лидберг Исак создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Матч возобновлен

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Амофа Джамал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Удар от ворот произведет Камбюр

48' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Виржиния Жоау взял и забрал мяч на выходе

46' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Идзес Джей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.