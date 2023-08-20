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  4. Серия B 2023-2024

Италия: Серия B
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Венеция
3:0
Конец матча
Комо
1
Йоронен
Йессе
27
Кандела
Антонио
4
Идзес
Джей
33
Сверко
Марин
7
Дзампано
Франческо
6
Бузио
Джанлука
8
Тессманн
Таннер
77
Эллертссон
Микаэль-Эгиль
10
Пьерини
Николас
17
Йонсен
Деннис
20
Похьянпало
Йоэль
1
Шемпер
Адриан
84
Кассандро
Томмазо
26
Одентал
Кас
93
Барба
Федерико
44
Иоанну
Николас
33
Да
Кунья
Лукас
28
Абильдгор
Оливер
14
Беллемо
Алессандро
10
Кутроне
Патрик
7
Чаджиа
Мутир
27
Черри
Альберто
Венеция
4-3-2-1
Комо
4-3-3

История личных встреч

Венеция
Комо

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

История матчей

СB
3:2
СB
1:0
ЛП
0:0
ЛП
0:0
ЛП
3:0
ППД
2:2
ППД
2:0

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

1.25
0

Среднее время на гол

72
0

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

1.57
0.57

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

57
157

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пьерини Николас 2 2
Похьянпало Йоэль 1 1
Дзампано Франческо 0 0
Йонсен Деннис 0 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 0 0
Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты матчей

Венеция
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Комо
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Венеция
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Комо
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Венеция
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Специя - Венеция 2:2 НЕК Неймеген - Венеция 3:1 Де Трефферс - Венеция 2:4 ПЕК Зволле - Венеция 1:1
Дженоа - Венеция 1:4 Кальяри - Венеция 2:1 Парма - Венеция 2:1 Венеция - Перуджа 3:2 Козенца - Венеция 1:1 Венеция - Модена 5:0 Тернана - Венеция 1:4 Венеция - Палермо 3:2 Реджина - Венеция 1:0 Венеция - Комо 3:2 Венеция - Эсте 4:1 Асколи - Венеция 0:1 Венеция - Брешия 1:1 Фрозиноне - Венеция 3:0 Бари - Венеция 1:0 Венеция - Кальяри 0:0
Комо
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Лечче - Комо 1:0 Комо - Пиза 1:1 Кальяри - Комо 2:1 Комо - Про Патрия 1:0
Комо - Торрес 1:0 Комо - Джиллингем 0:1 Читтаделла - Комо 0:0 Комо - Тернана 3:1 Реджина - Комо 2:1 Комо - Палермо 1:1 Комо - Асколи 1:1 Бари - Комо 2:2 Комо - Дженоа 2:2 Венеция - Комо 3:2 Комо - Лугано 2:2 Комо - Парма 2:0 Беневенто - Комо 0:0 Комо - Модена 1:0 Перуджа - Комо 0:0 Комо - Козенца 5:1

Результаты матчей

Венеция
Комо

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Венеция
Комо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Козенца
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Парма
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Читтаделла
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Сампдория
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Палермо
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Зюйдтироль
 1 0 1 0 3 - 3 1
8.
Бари
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Специя
 1 0 1 0 3 - 3 1
10.
Кремонезе
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Катанзаро
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Модена
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Пиза
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Реджо-Аудаче
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Тернана
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
ФералпиСало
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Комо
 1 0 0 1 0 - 3 0
19.
Асколи
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Козенца
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Парма
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Читтаделла
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Зюйдтироль
 1 0 1 0 3 - 3 1
6.
Бари
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Кремонезе
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Модена
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Катанзаро
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Пиза
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Специя
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Реджо-Аудаче
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Палермо
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сампдория
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
ФералпиСало
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Комо
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Асколи
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Тернана
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сампдория
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Палермо
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Специя
 1 0 1 0 3 - 3 1
4.
Катанзаро
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Кремонезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Парма
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Читтаделла
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Зюйдтироль
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Бари
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Козенца
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Венеция
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Пиза
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Тернана
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Модена
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Реджо-Аудаче
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
ФералпиСало
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Комо
 1 0 0 1 0 - 3 0
19.
Асколи
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Пьерини Николас 2
Специя Моро Лука 2
Зюйдтироль Казираги Даниэль 2
Венеция Похьянпало Йоэль 1
Зюйдтироль Одогву Рафаэль 1
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 1
Асколи Фаласко Никола 1 1
Асколи Бюхель Марсель 1
Бари Майта Маттиа 1
Асколи Форте Франческо 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 32'
    Йонсен Деннис сделал результативную передачу.
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