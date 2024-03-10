Тур: 29. Стадион: Пьерлуиджи Пенцо.
0'
1:0
3' ГолГюткьяр Кристиан
2:0
15' ГолАльтаре Джорджо
2:1
37' ГолПушкаш Георге
40' Желтая карточкаВикари Франческо
45' Желтая карточкаТессманн Таннер
3:1
90' ГолПохьянпало Йоэль
90' Желтая карточкаГиебр Абдул
90' Желтая карточкаЯяло Мато
90'+5
Ход матча
3'
15'
37'
2:1
40'
45'
90'
3:1
90'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 2
-
6 Угловые 6
-
2 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
451 Количество передач 407
-
52 Владение мячом, % 48
33
Сверко
Марин
22
Бренно
14
Лулич
Карло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Сверко МаринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
13 Модоло МаркоЗащитник
-
25 Дембеле АлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Лелла НунциоПолузащитник
-
18 Яяло МатоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ваноли Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
22 БренноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Лулич КарлоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Гиебр АбдулЗащитник
-
21 Жужек ЖанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
91 Каллон ЯяНападающий
-
11 Ismail Achik
-
Главный тренер: Якини Джузеппе
История личных встреч
Венеция
Бари
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
2
1.67
Среднее время на гол
45
54
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.33
1.5
Среднее время на гол
270
60
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
1
1.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
90
56
Бомбардиры внутри турнира
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Похьянпало Йоэль
|16 (4)
|0.55
|Гюткьяр Кристиан
|9 (1)
|0.31
|Пьерини Николас
|5
|0.17
|Бузио Джанлука
|5
|0.17
|Тессманн Таннер
|4
|0.14
|Альтаре Джорджо
|4
|0.14
|Йонсен Деннис
|3
|0.1
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|2
|0.07
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|2
|0.07
|Дзампано Франческо
|1
|0.03
|Оливьери Марко
|1
|0.03
|Дембеле Али
|1
|0.03
|Свобода Михаэль
|0
|0
|Кандела Антонио
|0
|0
|Андерсен Магнус II
|0
|0
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сибилли Джузеппе
|10 (3)
|0.34
|Насти Марко
|4
|0.14
|Куцупиас Илиас
|2
|0.07
|Ди Чезаре Валерио
|2
|0.07
|Пушкаш Георге
|2
|0.07
|Дьяв Давиде
|2
|0.07
|Риччи Джакомо
|1
|0.03
|Дорваль Мехди
|1
|0.03
|Викари Франческо
|1
|0.03
|Ismail Achik
|1
|0.03
|Бенали Ахмед
|1
|0.03
|Эджума Малком
|1
|0.03
|Akpa Chukwu Hemsley
|1
|0.03
|Майта Маттиа
|0
|0
|Каллон Яя
|0
|0
|Майелло Раффаэле
|0
|0
|Менез Жереми
|0
|0
|Араму Маттиа
|0
|0
|Акампора Дженнаро
|0
|0
|Моракьоли Грегорио
|0
|0
Карточки
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тессманн Таннер
|7
|0
|Дзампано Франческо
|5
|1
|Сверко Марин
|6
|0
|Альтаре Джорджо
|6
|0
|Йонсен Деннис
|4
|0
|Кандела Антонио
|4
|0
|Бузио Джанлука
|3
|0
|Оливьери Марко
|1
|1
|Лелла Нунцио
|2
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|2
|0
|Дембеле Али
|2
|0
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|0
|1
|Яяло Мато
|1
|0
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0
|Черышев Денис
|1
|0
|Похьянпало Йоэль
|1
|0
|Йоронен Йессе
|1
|0
|Ульманн Максимилиан
|1
|0
|Пьерини Николас
|1
|0
|Бертинато Бруно
|1
|0
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Чезаре Валерио
|13
|1
|Насти Марко
|9
|0
|Бенали Ахмед
|8
|0
|Сибилли Джузеппе
|8
|0
|Викари Франческо
|6
|0
|Риччи Джакомо
|6
|0
|Акампора Дженнаро
|5
|0
|Майта Маттиа
|3
|1
|Менез Жереми
|2
|1
|Бренно
|3
|0
|Дорваль Мехди
|3
|0
|Майелло Раффаэле
|2
|0
|Дьяв Давиде
|2
|0
|Эджума Малком
|2
|0
|Куцупиас Илиас
|2
|0
|Каллон Яя
|2
|0
|Ismail Achik
|2
|0
|Пучино Раффаэле
|1
|0
|Лулич Карло
|1
|0
|Матино Эммануэле
|1
|0
|Гиебр Абдул
|1
|0
|Akpa Chukwu Hemsley
|1
|0
Результаты матчей
Венеция
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
13% (2)
20% (3)
Бари
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
8
11
Венеция
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
79% (11)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Бари
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
16
16
Венеция
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (9)
55% (16)
14% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (14)
21% (6)
31% (9)
Бари
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
21% (6)
48% (14)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
38% (11)
45% (13)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
19
6
Упущенные победы
24
27
Голы по времени матча
Забито
33
14
16 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 4
14 Не забивали 20
4
12%
2
14%
1-15
5
15%
1
7%
16-30
7
21%
3
21%
31-45
7
21%
4
29%
46-60
5
15%
0
0%
61-75
5
15%
4
29%
76-90
Пропущено
20
21
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
3
15%
7
33%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
3
15%
1
5%
31-45
3
15%
1
5%
46-60
5
25%
5
24%
61-75
4
20%
7
33%
76-90
Забито
20
16
6 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 9
19 Не забивали 19
1
5%
1
6%
1-15
3
15%
3
19%
16-30
2
10%
2
13%
31-45
1
5%
3
19%
46-60
2
10%
4
25%
61-75
11
55%
3
19%
76-90
Пропущено
15
14
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 10
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
3
21%
16-30
2
13%
2
14%
31-45
4
27%
1
7%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
4
27%
7
50%
76-90
Забито
53
30
22 В 1-м тайме 12
31 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 13
4 Не забивали 10
5
9%
3
10%
1-15
8
15%
4
13%
16-30
9
17%
5
17%
31-45
8
15%
7
23%
46-60
7
13%
4
13%
61-75
16
30%
7
23%
76-90
Пропущено
35
35
14 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 23
4
11%
7
20%
1-15
5
14%
3
9%
16-30
5
14%
3
9%
31-45
7
20%
2
6%
46-60
6
17%
6
17%
61-75
8
23%
14
40%
76-90
Результаты последних матчей
Венеция
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Комо - Венеция 2:1 Венеция - Читтаделла 2:0 Пиза - Венеция 1:2 Венеция - Модена 2:2
Зюйдтироль - Венеция 0:3 Парма - Венеция 2:1 Венеция - Тернана 1:0 Козенца - Венеция 4:2 Венеция - Сампдория 5:3 Байер Л - Венеция 4:1 ФералпиСало - Венеция 2:2 Венеция - Лекко 2:2 Венеция - Зюйдтироль 2:3 Кремонезе - Венеция 1:0 Венеция - Асколи 3:1 Бари - Венеция 0:3 Венеция - Копер 4:0 Венеция - Катанзаро 2:1 Тернана - Венеция 0:1 Венеция - Пиза 2:1
Бари
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Бари - Специя 1:1 Катанзаро - Бари 2:0 Зюйдтироль - Бари 1:0 Бари - ФералпиСало 1:0
Бари - Лекко 3:1 Палермо - Бари 3:0 Бари - Реджана 0:2 Асколи - Бари 2:2 Бари - Тернана 3:1 Сампдория - Бари 1:1 Бари - Козенца 0:0 Специя - Бари 1:0 Бари - Зюйдтироль 2:1 Лекко - Бари 1:0 Бари - Венеция 0:3 ФералпиСало - Бари 3:3 Бари - Асколи 1:0 Брешия - Бари 1:2 Бари - Модена 1:1 Реджана - Бари 1:1
Результаты матчей
Венеция
Бари
Точный счет
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:1
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:1
7 раз 24%
1:0
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
Точное количество голов
2
10 раз 34%
1
7 раз 24%
3
7 раз 24%
0
4 раза 14%
5
1 раз 3%
1
12 раз 41%
0
10 раз 34%
2
4 раза 14%
3
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Венеция
Бари
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
410
510
212
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
96
77
312
311
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
254
Больше Меньше
1910
1811
722
821
326
128
128
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|16 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|14 (2)
|Палермо
|Брунори Маттео
|12 (4)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|12 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 13
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 13
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 11
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 12
|Бьянко Алессандро
|13