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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Лидс
0:0
Первый тайм: 22'

Стадион:
Ньюкасл
0' 22'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Прогнозы 138
Лидс 80.4% (111)
X 13.8% (19)
Ньюкасл 5.8% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лидс
Ничья
Ньюкасл
1.99
4.00
4.10
Все Коэффициенты
Новости
1
Мелье
Иллан
2
Эйлинг
Люк
14
Льоренте
Диего
21
Стрёйк
Паскаль
15
Даллас
Стюарт
5
Кох
Робин
10
Рафинья
Диас
43
Клих
Матеуш
19
Морено
Родриго
22
Харрисон
Джек
20
Джеймс
Дэниэл
1
Дубравка
Мартин
15
Триппьер
Киран
6
Ласcеллс
Джамал
5
Шёр
Фабиан
3
Дамметт
Пол
28
Уиллок
Джо
8
Шелви
Джонджо
7
Жоэлинтон
21
Фрейзер
Райан
10
Сен-Максимен
Аллан
20
Вуд
Крис
Лидс
4-1-4-1
Ньюкасл
4-3-2-1

История личных встреч

Лидс
Ньюкасл

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
5:2
Ч
1:1
Ч
0:2
КЛ
2:0
ТМС
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рафинья Диас 8 (3) 0.38
Харрисон Джек 4 0.19
Бэмфорд Патрик 2 0.1
Джеймс Дэниэл 2 0.1
Морено Родриго 2 (1) 0.1
Эйлинг Люк 1 0.05
Клих Матеуш 1 0.05
Даллас Стюарт 1 0.05
Робертс Тайлер 1 0.05
Гелхардт Джо 1 0.05
Льоренте Диего 1 0.05
Купер Лиам 0 0
Форшоу Адам 0 0
Филлипс Кэлвин 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Каллум 6 (1) 0.29
Сен-Максимен Аллан 5 0.24
Манкильо Хави 1 0.05
Мёрфи Джейкоб 1 0.05
Жоэлинтон 1 0.05
Лонгстафф Шон 1 0.05
Шелви Джонджо 1 0.05
Хендрик Джефф 1 0.05
Ласcеллс Джамал 1 0.05
Хэйден Айзак 1 0.05
Ритчи Мэтт 0 0
Кларк Киран 0 0
Фрейзер Райан 0 0
Крафт Эмиль 0 0
Шёр Фабиан 0 0

Карточки

Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Льоренте Диего 5 0
Робертс Тайлер 5 0
Фирпо Жуниор 5 0
Стрёйк Паскаль 3 1
Купер Лиам 4 0
Морено Родриго 4 0
Рафинья Диас 4 0
Шеклтон Джейми 4 0
Клих Матеуш 2 0
Даллас Стюарт 2 0
Форшоу Адам 2 0
Бэмфорд Патрик 2 0
Кох Робин 2 0
Филлипс Кэлвин 2 0
Харрисон Джек 2 0
Мелье Иллан 2 0
Гелхардт Джо 2 0
Джеймс Дэниэл 1 0
Драме Коди 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шелви Джонджо 4 1
Ритчи Мэтт 5 0
Ласcеллс Джамал 5 0
Манкильо Хави 5 0
Хэйден Айзак 5 0
Уилсон Каллум 4 0
Жоэлинтон 4 0
Кларк Киран 2 1
Фрейзер Райан 2 0
Крафт Эмиль 2 0
Шёр Фабиан 2 0
Сен-Максимен Аллан 2 0
Мёрфи Джейкоб 2 0
Дарлоу Карл 1 0
Дамметт Пол 1 0
Альмирон Мигель 1 0
Лонгстафф Шон 1 0
Льюис Джамал 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
6
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
11 Не забивали 14
0
0%
1
17%
1-15
4
29%
1
17%
16-30
2
14%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
21%
2
33%
61-75
5
36%
0
0%
76-90

Пропущено

15
20
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
1
7%
0
0%
1-15
5
33%
4
20%
16-30
1
7%
3
15%
31-45
4
27%
4
20%
46-60
1
7%
4
20%
61-75
3
20%
5
25%
76-90

Забито

11
14
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 8
13 Не забивали 11
2
18%
4
29%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
4
29%
31-45
4
36%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
2
18%
1
7%
76-90

Пропущено

23
23
7 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 10
2
9%
3
13%
1-15
1
4%
4
17%
16-30
4
17%
2
9%
31-45
9
39%
1
4%
46-60
5
22%
6
26%
61-75
2
9%
7
30%
76-90

Забито

25
20
11 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 10
4 Не забивали 5
2
8%
5
25%
1-15
5
20%
1
5%
16-30
4
16%
5
25%
31-45
4
16%
3
15%
46-60
3
12%
5
25%
61-75
7
28%
1
5%
76-90

Пропущено

38
43
14 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 27
8 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 19
3
8%
3
7%
1-15
6
16%
8
19%
16-30
5
13%
5
12%
31-45
13
34%
5
12%
46-60
6
16%
10
23%
61-75
5
13%
12
28%
76-90

Результаты последних матчей

Лидс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Вест Хэм - Лидс 2:3 Вест Хэм - Лидс 2:0 Лидс - Бёрнли 3:1 Лидс - Арсенал 1:4
Манчестер Сити - Лидс 7:0 Челси - Лидс 3:2 Лидс - Брентфорд 2:2 Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Брайтон - Лидс 0:0 Тоттенхэм - Лидс 2:1 Лидс - Лестер 1:1 Норвич - Лидс 1:2 Арсенал - Лидс 2:0 Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон - Лидс 1:0 Лидс - Уотфорд 1:0 Лидс - Вест Хэм 1:2 Фулхэм - Лидс 0:0 Ньюкасл - Лидс 1:1 Лидс - Ливерпуль 0:3
Ньюкасл
(20 матчей)
5%
45%
50%
1 победа 9 ничьих 10 поражений
Ньюкасл - Уотфорд 1:1 Ньюкасл - Кембридж Юнайтед 0:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4
Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Лестер - Ньюкасл 4:0 Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Ньюкасл - Норвич 1:1 Арсенал - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брайтон - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Челси 0:3 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1 Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Лидс 1:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1 Ньюкасл - Саутгемптон 2:2 Ньюкасл - Бёрнли 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 22 18 2 2 54 - 13 56
2. Ливерпуль Заявка 21 13 6 2 55 - 18 45
3. Челси Заявка 23 12 8 3 46 - 18 44
4. Вест Хэм 0:0 Заявка 23 11 5 7 41 - 30 38
5. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 22 10 6 6 35 - 30 36
6. Тоттенхэм Заявка 19 11 3 5 26 - 22 36
7. Арсенал Заявка 20 11 2 7 33 - 25 35
8. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 21 9 5 7 17 - 15 32
9. Брайтон Заявка 21 6 11 4 22 - 22 29
10. Астон Вилла Заявка 21 8 2 11 28 - 32 26
11. Лестер Заявка 19 7 4 8 33 - 36 25
12. Саутгемптон Заявка 21 5 9 7 25 - 33 24
13. Кристал Пэлас Заявка 21 5 9 7 30 - 31 24
14. Брентфорд 0:0 Заявка 23 6 6 11 25 - 36 24
15. Лидс 0:0 Заявка 21 5 8 8 24 - 39 23
16. Эвертон Заявка 20 5 4 11 24 - 35 19
17. Норвич Заявка 22 4 4 14 13 - 45 16
18. Уотфорд Заявка 20 4 2 14 23 - 40 14
19. Ньюкасл 0:0 Заявка 21 1 10 10 20 - 43 13
20. Бёрнли Заявка 17 1 8 8 16 - 27 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 9 1 1 32 - 6 28
2. Ливерпуль Заявка 10 7 3 0 25 - 6 24
3. Арсенал Заявка 10 7 1 2 18 - 8 22
4. Тоттенхэм Заявка 10 7 1 2 16 - 10 22
5. Челси Заявка 11 5 5 1 25 - 10 20
6. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 11 5 2 4 17 - 15 17
7. Вест Хэм 0:0 Заявка 11 5 2 4 22 - 18 17
8. Кристал Пэлас Заявка 11 4 5 2 20 - 12 17
9. Лестер Заявка 10 5 1 4 18 - 15 16
10. Саутгемптон Заявка 10 3 6 1 13 - 9 15
11. Брентфорд 0:0 Заявка 12 4 2 6 13 - 15 14
12. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 10 4 2 4 8 - 8 14
13. Астон Вилла Заявка 10 4 2 4 17 - 16 14
14. Брайтон Заявка 11 3 5 3 10 - 11 14
15. Лидс 0:0 Заявка 11 3 5 3 13 - 16 14
16. Эвертон Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
17. Ньюкасл 0:0 Заявка 11 1 6 4 14 - 23 9
18. Норвич Заявка 11 2 2 7 7 - 20 8
19. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
20. Уотфорд Заявка 11 2 1 8 11 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 9 1 1 22 - 7 28
2. Челси Заявка 12 7 3 2 21 - 8 24
3. Вест Хэм 0:0 Заявка 12 6 3 3 19 - 12 21
4. Ливерпуль Заявка 11 6 3 2 30 - 12 21
5. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 11 5 4 2 18 - 15 19
6. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 11 5 3 3 9 - 7 18
7. Брайтон Заявка 10 3 6 1 12 - 11 15
8. Тоттенхэм Заявка 9 4 2 3 10 - 12 14
9. Арсенал Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
10. Астон Вилла Заявка 11 4 0 7 11 - 16 12
11. Брентфорд 0:0 Заявка 11 2 4 5 12 - 21 10
12. Лестер Заявка 9 2 3 4 15 - 21 9
13. Саутгемптон Заявка 11 2 3 6 12 - 24 9
14. Лидс 0:0 Заявка 10 2 3 5 11 - 23 9
15. Норвич Заявка 11 2 2 7 6 - 25 8
16. Уотфорд Заявка 9 2 1 6 12 - 15 7
17. Кристал Пэлас Заявка 10 1 4 5 10 - 19 7
18. Эвертон Заявка 10 1 3 6 9 - 18 6
19. Ньюкасл 0:0 Заявка 10 0 4 6 6 - 20 4
20. Бёрнли Заявка 10 0 4 6 8 - 19 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    28'
    Харрисон с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Рафинья в падении головой пробил по воротам, мяч попал в Шёра, а затем уже Диас нарушил правила против Ласселлса. 
  • 27'
    Сен-Максимен получил мяч на правом углу штрафной площади, но в итоге Аллан ничего интересного придумать не смог и потерял мяч. 
  • Угловой
    26'
    Угловой у ворот "Ньюкасла". Харрисон выполнил подачу на дальний угол вратарской, Дубравка при игре на выходе смахнул мяч на правый угол штрафной площади, после паузы Рафинья пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • 25'
    Харрисон после очередного рывка вперёд по левому флангу выполнил подачу в центр штрафной площади, Джеймс под давлением Шёра не смог завершить момент ударом по воротам. 
  • 24'
    Триппьер неудачно сыграл при развитии атаки по правому флангу, на ровном месте Киран подарил мяч сопернику. 
  • Опасный момент
    23'
    Рафинья на правом фланге раскачал Дамметта, затем последовала передача к правому углу штрафной площади, Эйлинг пяткой выполнил передачу к правому углу вратарской, Клих пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • 22'
    Дубравка из своей штрафной площади сильно выбил мяч вперёд, в итоге он дошёл до левого угла штрафной площади "Ньюкасла", Вуд не смог зацепиться за мяч. 
  • 21'
    Даллас из центра поля выполнил заброс в центр штрафной площади на ход Родриго, Дубравка вовремя вышел из ворот и спокойно перехватил мяч. 
  • 20'
    Сен-Максимен с правой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил в левый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели. 
  • 19'
    Сен-Максимен от левого угла штрафной площади выполнил заброс к правому углу вратарской, а Уиллок ждал мяч в центре штрафной площади. 
  • 18'
    Вроде бы пришёл в себя Шёр, защитник "Ньюкасла" показал, что он готов продолжать игру. 
  • 17'
    Уже после удара по воротам Джеймс в падении невольно попал по голове Шёру коленом, с большим трудом поднялся защитник "Ньюкасла" и пока он выглядит немного потерянным. 
  • Травма, повреждение
    16'
    Шёр в прошлом эпизоде получил повреждение. Фабиан активно мешал Джеймсу, в подкате пришлось действовать защитнику "Ньюкасла", в итоге он получил повреждение, пауза в игре. 
  • Опасный момент
    15'
    Родриго разогнал атаку по левой половине поля, затем Морено выполнил передачу в центр штрафной площади, Джеймс не смог сразу пробить по воротам, но с правого угла штрафной Рафинья вернул мяч Дэниэлу, Джеймс пробил в ближний угол ворот от правого угла вратарской, Дубравка успел сократить дистанцию и спасти свою команду. 
  • 14'
    Харрисон с левого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, защитники "Ньюкасла" вновь сыграли внимательно и уверенно перехватили мяч. 
  • 13'
    Харрисон прошёл вперёд по левому флангу и затем выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Ласселлса и улетел в аут. 
  • 12'
    Харрисон выполнил слишком сильную передачу на ход Джеймсу на левый угол штрафной площади, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
  • 11'
    Уиллок отправился прессинговать в штрафную площадь Мелье, голкипер "лидса" сыграл без ошибок и спокойно отправил мяч на левый фанг. 
  • Угловой
    10'
    Фрейзер с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Мелье грамотно сыграл на выходе и кулаками выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • 9'
    Вуд теперь уже неплохо поработал на левом фланге у штрафной площади "Лидса", первый угловой в матче заработал и "Ньюкасл". 
  • Угловой
    8'
    Рафинья с углового выполнил подачу на левый угол штрафной площади, мяч полетел слишком высоко и в итоге ушёл в аут. 
  • 7'
    Джеймс получил мяч на левом углу штрафной площади от Рафиньи, под давлением соперника Дэниэл заработал угловой для своей команды. 
  • 6'
    Жоэлинтон получил мяч в центре штрафной площади, форвард "Ньюкасла" тяжело обработал мяч, а затем уже у бразильца не получился и удар по воротам. 
  • 5'
    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт сегодня посетил Лидс, напомним, что скоро матчи национальных команд, а тут есть за кем посмотреть. 
  • 4'
    Джеймс выполнил передачу на ход Харрисону по левому флангу, Триппьер прочитал момент и перехватил мяч. 
  • 3'
    "Ньюкасл" ожидаемо начал матч от обороны, "сороки" пока присматриваются к действиям "Лидса". 
  • 2'
    Рафинья ворвался в штрафную площадь по правой половине поля, но Шелви грамотно отработал в обороне и вернул мяч для своей команды. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва за очки. "Лидс" сейчас находится в чуть более лучшей форме, но "Ньюкаслу" уже в каждом матче нужно стараться цепляться за любой положительный результат, чтобы не вылететь из АПЛ.
  • Первый тайм
  • 23'
    Лидс контролирует мяч.
  • 22'
    Сен-Максимен Аллан из команды Ньюкасл пасует в штрафную, но Мелье Иллан выходит и ловит мяч.
  • 22'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Удар от ворот произведет Ньюкасл
  • 21'
    Рафинья Диас не смог попасть в створ ударом издали
  • 21'
    Плохо сыграл Дубравка Мартин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • Угловой
    21'
    Даллас Стюарт из команды Лидс подал угловой слева.
  • 21'
    Игра в одни ворота сейчас. Лидс доминирует и владеет мячом
  • 20'
    Харрисон Джек из команды Лидс отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 20'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Харрисон Джек и Джеймс Дэниэл из команды Лидс.
  • 20'
    Игрок Джеймс Дэниэл из команды Лидс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 20'
    Харрисон Джек из команды Лидс отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Лидс начинает контратаку
  • 20'
    Контроль мяча: Лидс: 68%, Ньюкасл: 32%.
  • 19'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 19'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Клих Матеуш нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 18'
    Эйлинг Люк из команды Лидс находит одноклубника четким пасом пяткой.
  • 18'
    Лидс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Харрисон Джек из команды Лидс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 18'
    Льоренте Диего делает длинную передачу вперед
  • 17'
    Ньюкасл контролирует мяч.
  • 16'
    Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе
  • 16'
    Даллас Стюарт из команды Лидс отправил кросс в штрафную...
  • 16'
    Лидс выполняет удар от ворот.
  • 16'
    Сен-Максимен Аллан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 16'
    Ньюкасл пытается что-то создать.
  • 15'
    Лидс выполняет удар от ворот.
  • 15'
    Сен-Максимен Аллан из команды Ньюкасл делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.
  • 15'
    Ньюкасл идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 15'
    Контроль мяча: Лидс: 72%, Ньюкасл: 28%.
  • Травма, повреждение
    15'
    Шёр Фабиан возвращается на поле.
  • 15'
    Матч возобновится спорным мячом
  • Травма, повреждение
    14'
    Ох, нехорошо это выглядит. Шёр Фабиан получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 12'
    Шёр Фабиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 12'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 11'
    Джеймс Дэниэл имел все шансы забить, но Мартин Дубравка сделал отличный сейв!
  • 11'
    Рафинья Диас из команды Лидс увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
  • 11'
    Родриго из команды Лидс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 11'
    Лидс начинает контратаку
  • 11'
    Ньюкасл контролирует мяч.
  • 10'
    Дамметт Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 10'
    Харрисон Джек из команды Лидс отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Лидс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Харрисон Джек из команды Лидс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 10'
    Лидс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 10'
    Контроль мяча: Лидс: 75%, Ньюкасл: 25%.
  • 9'
    Удар от ворот произведет Ньюкасл
  • 9'
    Отличный пас сделал Родриго из команды Лидс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 8'
    Лидс контролирует мяч.
  • 8'
    Мелье Иллан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    8'
    Фрейзер Райан из команды Ньюкасл подал угловой слева.
  • 7'
    Вуд Крис нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 7'
    Плохо сыграл Льоренте Диего - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 7'
    Игрок из команды Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 6'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Угловой
    6'
    Рафинья Диас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 5'
    Жоэлинтон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 5'
    Джеймс Дэниэл из команды Лидс отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 5'
    Рафинья Диас из команды Лидс делает пас партнеру.
  • 5'
    Контроль мяча: Лидс: 74%, Ньюкасл: 26%.
  • 5'
    Лидс выполняет удар от ворот.
  • 4'
    Жоэлинтон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 4'
    Уиллок Джо из команды Ньюкасл делает пас партнеру.
  • 4'
    Сен-Максимен Аллан из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
  • 4'
    Сен-Максимен Аллан из команды Ньюкасл идет с мячом вперед на обострение...
  • 4'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Лидс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Лидс контролирует мяч.
  • 1'
    Лидс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Опасность предотвращена - Шелви Джонджо из команды Ньюкасл вступил в отбор удачно
  • 1'
    Лидс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Лидс начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Elland Road. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Лидс 0:0 Ньюкасл онлайн


Прогнозы на матч Лидс 0:0 Ньюкасл

Исход игры
Лидс
80.4% (111)
Ничья
13.8% (19)
Ньюкасл
5.8% (8)
Тотал 2.5
Больше
57.58% (76)
Меньше
42.42% (56)
Обе команды забьют
Да
67.42% (89)
Нет
32.58% (43)
Популярный счёт
2:1 Лидс
42% (58)
1:0 Лидс
23.9% (33)
1:1 Ничья
10.1% (14)
2:0 Лидс
6.5% (9)
1:2 Ньюкасл
5.1% (7)
3:1 Лидс
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.2% (3)
3:2 Лидс
1.4% (2)
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Лидс
Ньюкасл

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