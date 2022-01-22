Триппьер неудачно сыграл при развитии атаки по правому флангу, на ровном месте Киран подарил мяч сопернику.

Харрисон после очередного рывка вперёд по левому флангу выполнил подачу в центр штрафной площади, Джеймс под давлением Шёра не смог завершить момент ударом по воротам.

Угловой у ворот "Ньюкасла". Харрисон выполнил подачу на дальний угол вратарской, Дубравка при игре на выходе смахнул мяч на правый угол штрафной площади, после паузы Рафинья пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

Сен-Максимен получил мяч на правом углу штрафной площади, но в итоге Аллан ничего интересного придумать не смог и потерял мяч.

Харрисон с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Рафинья в падении головой пробил по воротам, мяч попал в Шёра, а затем уже Диас нарушил правила против Ласселлса.

23' Рафинья на правом фланге раскачал Дамметта, затем последовала передача к правому углу штрафной площади, Эйлинг пяткой выполнил передачу к правому углу вратарской, Клих пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

22' Дубравка из своей штрафной площади сильно выбил мяч вперёд, в итоге он дошёл до левого угла штрафной площади "Ньюкасла", Вуд не смог зацепиться за мяч.

21' Даллас из центра поля выполнил заброс в центр штрафной площади на ход Родриго, Дубравка вовремя вышел из ворот и спокойно перехватил мяч.

20' Сен-Максимен с правой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил в левый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели.

19' Сен-Максимен от левого угла штрафной площади выполнил заброс к правому углу вратарской, а Уиллок ждал мяч в центре штрафной площади.

18' Вроде бы пришёл в себя Шёр, защитник "Ньюкасла" показал, что он готов продолжать игру.

17' Уже после удара по воротам Джеймс в падении невольно попал по голове Шёру коленом, с большим трудом поднялся защитник "Ньюкасла" и пока он выглядит немного потерянным.

16' Шёр в прошлом эпизоде получил повреждение. Фабиан активно мешал Джеймсу, в подкате пришлось действовать защитнику "Ньюкасла", в итоге он получил повреждение, пауза в игре.

15' Родриго разогнал атаку по левой половине поля, затем Морено выполнил передачу в центр штрафной площади, Джеймс не смог сразу пробить по воротам, но с правого угла штрафной Рафинья вернул мяч Дэниэлу, Джеймс пробил в ближний угол ворот от правого угла вратарской, Дубравка успел сократить дистанцию и спасти свою команду.

14' Харрисон с левого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, защитники "Ньюкасла" вновь сыграли внимательно и уверенно перехватили мяч.

13' Харрисон прошёл вперёд по левому флангу и затем выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Ласселлса и улетел в аут.

12' Харрисон выполнил слишком сильную передачу на ход Джеймсу на левый угол штрафной площади, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля.

11' Уиллок отправился прессинговать в штрафную площадь Мелье, голкипер "лидса" сыграл без ошибок и спокойно отправил мяч на левый фанг.

10' Фрейзер с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Мелье грамотно сыграл на выходе и кулаками выбил мяч за пределы штрафной площади.

9' Вуд теперь уже неплохо поработал на левом фланге у штрафной площади "Лидса", первый угловой в матче заработал и "Ньюкасл".

8' Рафинья с углового выполнил подачу на левый угол штрафной площади, мяч полетел слишком высоко и в итоге ушёл в аут.

7' Джеймс получил мяч на левом углу штрафной площади от Рафиньи, под давлением соперника Дэниэл заработал угловой для своей команды.

6' Жоэлинтон получил мяч в центре штрафной площади, форвард "Ньюкасла" тяжело обработал мяч, а затем уже у бразильца не получился и удар по воротам.

5' Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт сегодня посетил Лидс, напомним, что скоро матчи национальных команд, а тут есть за кем посмотреть.

4' Джеймс выполнил передачу на ход Харрисону по левому флангу, Триппьер прочитал момент и перехватил мяч.

3' "Ньюкасл" ожидаемо начал матч от обороны, "сороки" пока присматриваются к действиям "Лидса".

2' Рафинья ворвался в штрафную площадь по правой половине поля, но Шелви грамотно отработал в обороне и вернул мяч для своей команды.