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Франция: Лига 1

2022-2023

Стадион:
Реймс
2:0
Первый тайм: 45'
Клермон
0'
7' Желтая карточка
Балогун Фоларин
17' Желтая карточка
Pascal Gastien
21' Желтая карточка
Ожье Флоран
1:0
23' Пенальти
Думбия Камори
29' Желтая карточка
Маньен Йоанн
2:0
30' Пенальти
Балогун Фоларин
35' Желтая карточка
Гастьен Йоан

Ход матча

7'
Балогун Фоларин
 
17'
 
Pascal Gastien
21'
 
Ожье Флоран
23'
Думбия Камори
1:0
29'
 
Маньен Йоанн
30'
Балогун Фоларин
2:0
35'
 
Гастьен Йоан

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 117
Реймс 93.2% (109)
X 6% (7)
Клермон 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реймс
Ничья
Клермон
2.22
3.52
70.52
Все Коэффициенты
1
Пенц
Патрик
6
Гравильон
Эндрю
24
Агбаду
Эммануэль
5
Абдельамид
Юнис
4
Бузи
Максим
21
Матусива
Азор
15
Манетси
Маршал
28
Локо
Банзузи
19
Ван
Берген
Митчелл
29
Балогун
Фоларин
3
Думбия
Камори
99
Диао
Мори
36
Сейду
Алиду
4
Ветеска
Матеуш
21
Ожье
Флоран
3
Борхес
Нето
7
Маньен
Йоанн
25
Гастьен
Йоан
11
Аллевина
Джим
70
Сарачевич
Мухаммед-Чам
18
Рашани
Эльбасан
9
Комнен
Андрич
Реймс
3-4-3
Клермон
4-2-3-1

История личных встреч

Реймс
Клермон

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед

15 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

13.3%
80%
6.7%
2 победы 12 ничьих 1 победа

Второй тайм

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

Л1
0:0
Л1
1:0
Л2
2:1
Л2
1:0
Л2
0:1
Л2
2:1
Л2
2:2
Л2
1:0
Л2
1:1
К
1:3
Л2
1:3
Л2
1:0
Л2
1:1
Л2
0:0
Л2
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балогун Фоларин 1 0.5
Думбия Камори 1 (1) 0.5
Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балогун Фоларин 1 0
Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гоналон Максим 1 0
Ожье Флоран 1 0
Аллевина Джим 1 0
Pascal Gastien 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Реймс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Марсель - Реймс 4:1 Реймс - Сассуоло 2:2 Реймс - Вильярреал 0:1 Реймс - Мец 1:0
Осер - Реймс 0:2 Ломмель - Реймс 1:2 Реймс - Paris 13 Atl. 1:2 Реймс - Ницца 2:3 Сент-Этьен - Реймс 1:2 Реймс - Ланс 1:2 Лорьян - Реймс 1:2 Реймс - Марсель 0:1 Реймс - Лилль 2:1 Монпелье - Реймс 0:0 Реймс - Ренн 2:3 Труа - Реймс 1:0 Реймс - Лион 0:0 Анже - Реймс 0:1 Реймс - Страсбург 1:1 Монако - Реймс 1:2
Клермон
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Клермон - ПСЖ 0:5 Тулуза - Клермон 0:1 Клермон - Родез 2:0 Монпелье - Клермон 0:2
Ланс - Клермон 3:1 Клермон - ФППФ 4:2 Гренобль - Клермон 1:0 Клермон - Лион 1:2 Страсбург - Клермон 1:0 Клермон - Монпелье 2:1 Брест - Клермон 2:0 Клермон - Анже 2:2 Труа - Клермон 0:1 Мец - Клермон 1:1 Клермон - ПСЖ 1:6 Клермон - Нант 2:3 Ланс - Клермон 3:1 Клермон - Лорьян 0:2 Лилль - Клермон 4:0 Клермон - Бордо 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 10 - 2 6
2. Лилль Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
3. Монако Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Ланс 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Тулуза 1:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Марсель Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
7. Лион Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Лорьян Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Реймс 2:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
10. Осер 2:1 Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
11. Монпелье Заявка 2 1 0 1 5 - 7 3
12. Нант Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Ницца Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Аяччо 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Ренн Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Анже 1:2 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Страсбург Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Брест Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
19. Труа 0:1 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
20. Клермон 0:2 Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
2. Марсель Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Лилль Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4. Реймс 2:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Ланс 0:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Лион Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Осер 2:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Монпелье Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
9. Нант Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Аяччо 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Анже 1:2 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Тулуза 1:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Монако Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Лорьян Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Брест Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Ницца Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Ренн Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Страсбург Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Труа 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Клермон 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Лорьян Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Монако Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Тулуза 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Лилль Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Ницца Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Нант Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Ланс 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Страсбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Лион Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Марсель Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Анже 1:2 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Брест Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Труа 0:1 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Аяччо 0:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Реймс 2:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18. Клермон 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Осер 2:1 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20. Монпелье Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 46'
    Локо Банзузи из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    Агбаду Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 45'
    Контроль мяча: Реймс: 48%, Клермон: 52%.
  • 45'
    Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 44'
    Реймс пытается что-то создать.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Угловой
      37'
      Ван Берген Митчелл навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 36'
      Сейду Алиду из команды Клермон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Контроль мяча: Реймс: 49%, Клермон: 51%.
    • Желтая карточка
      35'
      Рефери не любит споров - именно за это Гастьен Йоан сейчас получил желтую
    • Фол, нарушение
      35'
      Судья сигнализирует, что Гастьен Йоан из команды Клермон поставил подножку. Пострадал Ван Берген Митчелл
    • 35'
      Хорошую попытку сделал Folarin Balogun. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 35'
      Kamory Doumbia выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Маньен Йоанн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 33'
      Ветеска Матеуш ослабляет давление, выбив мяч.
    • 33'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 33'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 32'
      Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Угловой
      32'
      Сарачевич Мухаммед-Чам навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 31'
      Бузи Максим успешно блокирует удар.
    • 31'
      Гастьен Йоан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 31'
      Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 31'
      Клермон контролирует мяч.
    • Описание гола
      30'
      'Г О О О О О Л - Folarin Balogun из команды Реймс забивает с пенальти! Он пробил правой. Mory Diaw был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
    • Желтая карточка
      29'
      Маньен Йоанн получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      29'
      ПЕНАЛЬТИ! - Маньен Йоанн играет рукой в штрафной! Маньен Йоанн вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
    • 29'
      Манетси Маршал нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 28'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 28'
      Манетси Маршал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      Клермон контролирует мяч.
    • 27'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 26'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 26'
      Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 26'
      Контроль мяча: Реймс: 55%, Клермон: 45%.
    • 26'
      Агбаду Эммануэль из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Удар от ворот произведет Клермон
    • 25'
      Ожье Флоран успешно блокирует удар.
    • 25'
      Folarin Balogun нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 24'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      24'
      Абдельамид Юнис наказан за толчок Сейду Алиду
    • 24'
      Манетси Маршал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Клермон контролирует мяч.
    • Описание гола
      23'
      Г О О О О О Л - Kamory Doumbia из команды Реймс забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Mory Diaw прыгнул не в ту сторону.
    • Желтая карточка
      21'
      Ожье Флоран получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      21'
      ПЕНАЛЬТИ! - Ожье Флоран дергает за футболку соперника (это был Folarin Balogun) и рефери назначает пенальти!
    • 21'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 21'
      Агбаду Эммануэль выиграл воздушное противоборство у Комнен Андрич.
    • 20'
      Kamory Doumbia пробует нанести удар издали, но Mory Diaw держит все под контролем
    • 20'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 20'
      Бузи Максим выиграл воздушное противоборство у Рашани Эльбасан.
    • Травма, повреждение
      20'
      Сарачевич Мухаммед-Чам возвращается на поле.
    • 20'
      Контроль мяча: Реймс: 58%, Клермон: 42%.
    • 19'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      19'
      Ох, нехорошо это выглядит. Сарачевич Мухаммед-Чам получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 19'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 18'
      Диао Мори из команды Клермон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Желтая карточка
      17'
      Рефери не любит споров - именно за это Pascal Gastien сейчас получил желтую
    • Фол, нарушение
      17'
      Сарачевич Мухаммед-Чам из команды Клермон опасно и грубо сыграл. Локо Банзузи пострадал.
    • 16'
      Контроль мяча: Реймс: 58%, Клермон: 42%.
    • 16'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 16'
      Аллевина Джим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 16'
      Сарачевич Мухаммед-Чам создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 15'
      Борхес Нето из команды Клермон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      15'
      Ван Берген Митчелл из команды Реймс заходит слишком далеко, он валит Гастьен Йоан.
    • 14'
      Реймс контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      13'
      Судья сигнализирует, что Бузи Максим из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Гастьен Йоан
    • 13'
      Манетси Маршал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 11'
      Контроль мяча: Реймс: 59%, Клермон: 41%.
    • 11'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 11'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 11'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 10'
      Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 10'
      Реймс контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      9'
      Агбаду Эммануэль наказан за толчок Комнен Андрич
    • 9'
      Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 8'
      Клермон контролирует мяч.
    • Желтая карточка
      7'
      Folarin Balogun получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      7'
      Безумный фол. Folarin Balogun грубо играет против соперника. Пострадал Ветеска Матеуш
    • Фол, нарушение
      7'
      Бузи Максим задерживает мяч рукой
    • 6'
      Сарачевич Мухаммед-Чам пробует нанести удар издали, но Патрик Пенц держит все под контролем
    • 5'
      Реймс контролирует мяч.
    • 5'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Реймс: 78%, Клермон: 22%.
    • 5'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 4'
      Реймс контролирует мяч.
    • 4'
      Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 3'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 3'
      Рашани Эльбасан из команды Клермон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      2'
      Гравильон Эндрю из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Рашани Эльбасан пострадал.
    • 2'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 2'
      Удар от ворот произведет Клермон
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Реймс начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Реймс 93.2% (109)
    X 6% (7)
    Клермон 0.9% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Реймс
    Ничья
    Клермон
    2.22
    3.52
    70.52
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Реймс 2:0 Клермон онлайн

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    Прогнозы на матч Реймс 2:0 Клермон

    Исход игры
    Реймс
    93.2% (110)
    Ничья
    5.9% (7)
    Клермон
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.77% (36)
    Меньше
    69.23% (81)
    Обе команды забьют
    Да
    36.75% (43)
    Нет
    63.25% (74)
    Популярный счёт
    1:0 Реймс
    44.9% (53)
    2:1 Реймс
    25.4% (30)
    2:0 Реймс
    17.8% (21)
    1:1 Ничья
    5.9% (7)
    3:1 Реймс
    1.7% (2)
    3:2 Реймс
    1.7% (2)
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