Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

37' Ван Берген Митчелл навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Рефери не любит споров - именно за это Гастьен Йоан сейчас получил желтую

35' Хорошую попытку сделал Folarin Balogun. Удар в створ, но вратарь начеку

35' Kamory Doumbia выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Маньен Йоанн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Удар от ворот произведет Реймс

32' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Сарачевич Мухаммед-Чам навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' 'Г О О О О О Л - Folarin Balogun из команды Реймс забивает с пенальти! Он пробил правой. Mory Diaw был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

29' Маньен Йоанн получил желтую карточку от судьи

28' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Манетси Маршал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Удар от ворот произведет Клермон

25' Folarin Balogun нанес удар, но тот был заблокирован.

24' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Манетси Маршал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Г О О О О О Л - Kamory Doumbia из команды Реймс забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Mory Diaw прыгнул не в ту сторону.

21' Ожье Флоран получил желтую карточку от судьи

21' ПЕНАЛЬТИ! - Ожье Флоран дергает за футболку соперника (это был Folarin Balogun) и рефери назначает пенальти!

21' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Kamory Doumbia пробует нанести удар издали, но Mory Diaw держит все под контролем

20' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Матч возобновлен

19' Ох, нехорошо это выглядит. Сарачевич Мухаммед-Чам получил травму и медбригада забирает его с поля.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Рефери не любит споров - именно за это Pascal Gastien сейчас получил желтую

16' Удар от ворот произведет Реймс

16' Аллевина Джим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

16' Сарачевич Мухаммед-Чам создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Манетси Маршал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Матч возобновится спорным мячом

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Folarin Balogun получил желтую карточку от судьи

7' Безумный фол. Folarin Balogun грубо играет против соперника. Пострадал Ветеска Матеуш

6' Сарачевич Мухаммед-Чам пробует нанести удар издали, но Патрик Пенц держит все под контролем

5' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Реймс

3' Рашани Эльбасан из команды Клермон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Удар от ворот произведет Клермон

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Реймс начинает с центра поля