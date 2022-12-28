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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Стина Жереми
Аяччо
1:0
Конец матча
Анже
0'
1:0
40' Пенальти
Белайли Юсеф
55' Желтая карточка
Юссуф Мохамед
90'+6

Ход матча

40'
Белайли Юсеф
1:0
55'
Юссуф Мохамед
 
68'
 
Тиуб Сада
Эну Адриен
71'
Баяла Сириль
Белайли Юсеф
 
77'
Муссити-Око Бевик
Тузгар Йоанн
 
90'
Ляци Казим
Нури Рияд
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 1
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Аяччо 65% (80)
X 26% (32)
Анже 8.9% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Леруа
Бенжамен
20
Юссуф
Мохамед
2
Альфонс
Микаэль
77
Майембо
Фернан
3
Диалло
Исмаэль
5
Нури
Рияд
8
Маршетти
Венсан
6
Кутадьер
Матьё
92
Белайли
Юсеф
7
Эль-Идрисси
Мунем
9
Тузгар
Йоанн
1
Бернардони
Поль
94
Валери
Ян
5
Блажич
Миха
22
Унтонджи
Седрик
3
Думбия
Сулейман
2
Менди
Батиста
10
Абделли
Химад
28
Эль-Мелали
Фарид
23
Эну
Адриен
19
Сима
Абдалла
11
Салама
Амин
Аяччо
4-4-2
Анже
4-2-3-1

История личных встреч

Аяччо
Анже

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

9 матчей

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы

История матчей

Л2
1:0
Л2
1:1
Л2
3:1
Л2
1:0
Л2
0:2
Л2
2:1
Л2
0:1
Л2
0:0
Л2
1:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.6
0.75

Среднее время на гол

150
120

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.5
0.8

Среднее время на гол

60
112

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1
0.78

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

90
115

Бомбардиры внутри турнира

Аяччо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Идрисси Мунем 3 0.19
Амума Ромен 2 0.13
Нури Рияд 1 0.06
Мангани Тома 1 (1) 0.06
Авинель Седрик 1 0.06
Баяла Сириль 1 0.06
Муссити-Око Бевик 1 0.06
Маршетти Венсан 0 0
Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буфаль Софиан 3 (2) 0.19
Эну Адриен 3 0.19
Салама Амин 3 0.19
Бенталеб Набиль 2 0.13
Блажич Миха 2 0.13
Дьони Лои 2 0.13
Капель Пьеррик 0 0
Тиуб Сада 0 0
Таиби Ванисс 0 0

Карточки

Аяччо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амума Ромен 3 2
Гонсалес Омар II 6 0
Эль-Идрисси Мунем 4 0
Коне Юссуф 3 0
Диалло Исмаэль 3 0
Баяла Сириль 3 0
Авинель Седрик 1 1
Видаль Клеман 1 1
Мангани Тома 2 0
Юссуф Мохамед 2 0
Нури Рияд 2 0
Маршетти Венсан 2 0
Спадануда Кевин 2 0
Альфонс Микаэль 1 0
Майембо Фернан 1 0
Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Батиста 5 1
Буфаль Софиан 2 1
Капель Пьеррик 3 0
Шабанович Халид 1 1
Бамба Абдулайе 2 0
Унтонджи Седрик 2 0
Думбия Сулейман 2 0
Тиуб Сада 2 0
Амаду Ибраим 1 0
Эну Адриен 1 0
Дьони Лои 1 0
Валери Ян 1 0
Фофана Яхья 1 0
Таиби Ванисс 1 0
Унаи Аззедин 1 0

Результаты матчей

Аяччо
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Анже
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
6
Аяччо
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Анже
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

7
16

Волевые поражения

5
2
Аяччо
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
Анже
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

9
16

Волевые поражения

7
8

Голы по времени матча

Забито

7
7
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
12 Не забивали 12
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
5
71%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
1
14%
2
29%
76-90

Пропущено

13
16
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
2
15%
3
19%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
5
31%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
2
15%
4
25%
61-75
4
31%
2
13%
76-90

Забито

7
10
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 0
10 Не забивали 10
0
0%
2
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
2
29%
2
20%
46-60
2
29%
3
30%
61-75
1
14%
2
20%
76-90

Пропущено

12
17
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
3
25%
3
18%
1-15
3
25%
2
12%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
1
8%
4
24%
46-60
2
17%
2
12%
61-75
3
25%
2
12%
76-90

Забито

14
17
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
3
18%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
6
43%
3
18%
31-45
2
14%
2
12%
46-60
3
21%
4
24%
61-75
2
14%
4
24%
76-90

Пропущено

25
33
12 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 14
13 Не пропускали 14
5
20%
6
18%
1-15
6
24%
2
6%
16-30
1
4%
9
27%
31-45
2
8%
6
18%
46-60
4
16%
6
18%
61-75
7
28%
4
12%
76-90

Результаты последних матчей

Аяччо
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сент-Этьен - Аяччо 0:1 Нант - Аяччо 2:2 Аяччо - Страсбург 4:2 Осер - Аяччо 1:0
Аяччо - ПСЖ 0:3 Труа - Аяччо 1:1 Марсель - Аяччо 1:2 Аяччо - Клермон 1:3 Брест - Аяччо 0:1 Аяччо - Ницца 0:1 Аяччо - Лорьян 0:1 Монпелье - Аяччо 2:0 Аяччо - Лилль 1:3 Ренн - Аяччо 2:1 Аяччо - Ланс 0:0 Лион - Аяччо 2:1 Лорьян - Аяччо 1:1 Париж - Аяччо 1:0 Шоле - Аяччо 1:3 Аяччо - Ньор 2:0
Анже
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Анже - Лаваль 2:1 Анже - Осер 2:2 Анже - Ньор 0:1 Роял Юнион - Анже 3:2
Лилль - Анже 1:0 Анже - Ланс 1:2 Монако - Анже 2:0 Анже - Ренн 1:2 Тулуза - Анже 3:2 Анже - Страсбург 2:3 Анже - Марсель 0:3 Ницца - Анже 0:1 Анже - Монпелье 2:1 Лион - Анже 5:0 Анже - Реймс 2:4 Труа - Анже 3:1 Анже - Брест 1:3 Осер - Анже 2:2 Анже - Нант 0:0 Анже - Специя 2:2

Результаты матчей

Аяччо
Анже

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
4
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

0:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%

Тоталы голов в матче

Аяччо
Анже

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
6
2
1
7
1.5
3
5
1
7
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
4
2
6
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
10
6
3
13
1.5
5
11
1
15
2.5
1
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 15 13 2 0 43 - 9 41
2.
Ланс
 Заявка 15 11 3 1 26 - 10 36
3.
Ренн
 Заявка 15 9 4 2 31 - 14 31
4.
Марсель
 Заявка 15 9 3 3 26 - 13 30
5.
Монако
 Заявка 16 9 3 4 32 - 23 30
6.
Лилль
 1:0 Заявка 16 9 2 5 28 - 23 29
7.
Лорьян
 Заявка 15 8 4 3 26 - 21 28
8.
Лион
 Заявка 15 6 3 6 23 - 18 21
9.
Ницца
 Заявка 15 5 5 5 15 - 17 20
10.
Клермон
 0:1 Заявка 16 5 4 7 19 - 24 19
11.
Реймс
 Заявка 15 3 8 4 16 - 21 17
12.
Тулуза
 Заявка 15 4 4 7 20 - 27 16
13.
Труа
 Заявка 16 3 6 7 26 - 31 15
14.
Аяччо
 Заявка 16 4 3 9 15 - 24 15
15.
Монпелье
 Заявка 15 4 2 9 24 - 29 14
16.
Нант
 Заявка 16 2 8 6 17 - 24 14
17.
Брест
 Заявка 15 3 4 8 16 - 28 13
18.
Осер
 Заявка 16 3 4 9 16 - 34 13
19.
Страсбург
 Заявка 15 1 8 6 17 - 26 11
20.
Анже
 Заявка 16 2 2 12 15 - 35 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 8 8 0 0 18 - 6 24
2.
Ренн
 Заявка 8 7 0 1 21 - 6 21
3.
ПСЖ
 Заявка 7 6 1 0 19 - 7 19
4.
Лион
 Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
5.
Марсель
 Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
6.
Лилль
 1:0 Заявка 8 5 1 2 15 - 15 16
7.
Лорьян
 Заявка 7 4 1 2 12 - 9 13
8.
Тулуза
 Заявка 8 3 3 2 13 - 14 12
9.
Монако
 Заявка 8 3 2 3 15 - 15 11
10.
Монпелье
 Заявка 8 3 1 4 11 - 13 10
11.
Клермон
 0:1 Заявка 8 3 1 4 8 - 14 10
12.
Нант
 Заявка 7 2 4 1 11 - 9 10
13.
Труа
 Заявка 8 1 6 1 10 - 11 9
14.
Реймс
 Заявка 7 2 3 2 7 - 10 9
15.
Осер
 Заявка 8 2 3 3 9 - 12 9
16.
Ницца
 Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
17.
Аяччо
 Заявка 8 2 1 5 7 - 13 7
18.
Брест
 Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
19.
Страсбург
 Заявка 8 0 5 3 7 - 13 5
20.
Анже
 Заявка 8 1 1 6 9 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 8 7 1 0 24 - 2 22
2.
Монако
 Заявка 8 6 1 1 17 - 8 19
3.
Лорьян
 Заявка 8 4 3 1 14 - 12 15
4.
Марсель
 Заявка 7 4 2 1 14 - 6 14
5.
Лилль
 1:0 Заявка 8 4 1 3 13 - 8 13
6.
Ланс
 Заявка 7 3 3 1 8 - 4 12
7.
Ницца
 Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
8.
Ренн
 Заявка 7 2 4 1 10 - 8 10
9.
Клермон
 0:1 Заявка 8 2 3 3 11 - 10 9
10.
Аяччо
 Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
11.
Реймс
 Заявка 8 1 5 2 9 - 11 8
12.
Брест
 Заявка 8 2 1 5 11 - 15 7
13.
Страсбург
 Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
14.
Труа
 Заявка 8 2 0 6 16 - 20 6
15.
Тулуза
 Заявка 7 1 1 5 7 - 13 4
16.
Лион
 Заявка 7 1 1 5 7 - 12 4
17.
Анже
 Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
18.
Осер
 Заявка 8 1 1 6 7 - 22 4
19.
Монпелье
 Заявка 7 1 1 5 13 - 16 4
20.
Нант
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 12 (2)
ПСЖ Неймар 11 (9)
Лорьян Моффи Теремас 10
Лион Ляказетт Александр 9 (3)
Лилль Дэвид Джонатан 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Анже Менди Батиста 1 5
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 3
Реймс Лопи Дион 2 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 92'
    Удар от ворот произведет Аяччо
  • 92'
    Шанс! Абдалла Сима из команды Анже пробил головой, но мимо
  • 92'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
  • 91'
    Шанс! Абдалла Сима из команды Анже пробил головой, но мимо
  • 91'
    Тиуб Сада из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 90'
    Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 90'
    Контроль мяча: Аяччо: 46%, Анже: 54%.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 90'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 90'
      Тактическая замена. Нури Рияд уходит с поля и его заменяет Ляци Казим
    • Фол, нарушение
      89'
      Муссити-Око Бевик наказан за толчок Унтонджи Седрик
    • 88'
      Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 88'
      Удар от ворот произведет Аяччо
    • 88'
      Тиуб Сада оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 88'
      Абдалла Сима нанес удар головой, но Бенжамин Лерой спокойно отбил мяч.
    • 88'
      Эль-Мелали Фарид из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Угловой
      87'
      Эль-Мелали Фарид из команды Анже разыграл угловой с правого угла.
    • 87'
      Майембо Фернан из команды Аяччо перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Контроль мяча: Аяччо: 59%, Анже: 41%.
    • 48'
      Эль-Идрисси Мунем нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
    • 48'
      Нури Рияд создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 48'
      Аяччо пытается что-то создать.
    • 47'
      Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      47'
      Маршетти Венсан наказан за толчок Эль-Мелали Фарид
    • 46'
      Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 45'
      Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 45'
      Валери Ян ослабляет давление, выбив мяч.
    • 45'
      Белайли Юсеф создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 45'
      Аяччо пытается что-то создать.
    • 45'
      Контроль мяча: Аяччо: 60%, Анже: 40%.
    • 44'
      Аяччо контролирует мяч.
    • 43'
      Анже пытается что-то создать.
    • 43'
      Эну Адриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 42'
      Абдалла Сима из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      42'
      Белайли Юсеф из команды Аяччо разыграл угловой с левого угла.
    • 42'
      Блажич Миха ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      Контроль мяча: Аяччо: 60%, Анже: 40%.
    • 41'
      Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Описание гола
      40'
      'Г О О О О О Л - Белайли Юсеф из команды Аяччо забивает с пенальти! Он пробил правой. Поль Бернардони был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
    • 39'
      После проверки VAR судья не изменил решения - Аяччо пробьет пенальти!
    • 38'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • Фол, нарушение
      38'
      ПЕНАЛЬТИ - Бернардони Поль из команды Анже привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Белайли Юсеф.
    • 37'
      Тузгар Йоанн создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 37'
      Думбия Сулейман успешно блокирует удар.
    • 37'
      Нури Рияд нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 36'
      Аяччо пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      36'
      Эль-Идрисси Мунем из команды Аяччо опасно и грубо сыграл. Абделли Химад пострадал.
    • 35'
      Контроль мяча: Аяччо: 61%, Анже: 39%.
    • 35'
      Альфонс Микаэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 34'
      Анже пытается что-то создать.
    • 34'
      Абделли Химад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Удар от ворот произведет Аяччо
    • 34'
      Абделли Химад не смог попасть в створ ударом издали
    • 34'
      Альфонс Микаэль из команды Аяччо перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 34'
      Анже пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      33'
      Майембо Фернан наказан за толчок Эну Адриен
    • 33'
      Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Офсайд
      32'
      Нури Рияд из команды Аяччо в офсайде
    • 31'
      Аяччо контролирует мяч.
    • 31'
      Леруа Бенжамен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 31'
      Анже пытается что-то создать.
    • 30'
      Диалло Исмаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Эну Адриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Контроль мяча: Аяччо: 61%, Анже: 39%.
    • 30'
      Аяччо совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 30'
      Аяччо пытается что-то создать.
    • 29'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Диалло Исмаэль из команды Аяччо перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      28'
      Думбия Сулейман навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 28'
      Майембо Фернан из команды Аяччо перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      27'
      Эль-Идрисси Мунем наказан за толчок Абдалла Сима
    • Фол, нарушение
      26'
      Судья сигнализирует, что Эль-Идрисси Мунем из команды Аяччо поставил подножку. Пострадал Думбия Сулейман
    • 26'
      Анже контролирует мяч.
    • 25'
      Контроль мяча: Аяччо: 62%, Анже: 38%.
    • Фол, нарушение
      24'
      Менди Батиста из команды Анже опасно и грубо сыграл. Белайли Юсеф пострадал.
    • 24'
      Анже пытается что-то создать.
    • 24'
      Блажич Миха выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Аяччо пытается что-то создать.
    • 23'
      Аяччо контролирует мяч.
    • 23'
      Диалло Исмаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Анже пытается что-то создать.
    • 23'
      Эль-Мелали Фарид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Унтонджи Седрик успешно блокирует удар.
    • 22'
      Эль-Идрисси Мунем нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 22'
      Нури Рияд создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 22'
      Аяччо пытается что-то создать.
    • 21'
      Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Аяччо контролирует мяч.
    • 21'
      Хорошую попытку сделал Белайли Юсеф. Удар в створ, но вратарь начеку
    • Угловой
      20'
      Белайли Юсеф из команды Аяччо разыграл угловой с левого угла.
    • 20'
      Валери Ян из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Аяччо пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: Аяччо: 52%, Анже: 48%.
    • 19'
      Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 19'
      Аяччо контролирует мяч.
    • 18'
      Аяччо совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 18'
      ШТАНГА! Так было близко к голу - Эну Адриен нанес удар в каркас ворот!
    • 18'
      Эну Адриен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 18'
      Эну Адриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      Аяччо совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 17'
      Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      16'
      Судья сигнализирует, что Абдалла Сима из команды Анже поставил подножку. Пострадал Тузгар Йоанн
    • 15'
      Анже пытается что-то создать.
    • 15'
      Валери Ян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      14'
      Блажич Миха наказан за толчок Маршетти Венсан
    • 14'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Офсайд
      13'
      Эль-Идрисси Мунем из команды Аяччо в офсайде
    • 13'
      Маршетти Венсан пробует нанести удар издали, но Поль Бернардони держит все под контролем
    • 13'
      Белайли Юсеф создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Фол, нарушение
      12'
      Судья сигнализирует, что Эль-Мелали Фарид из команды Анже поставил подножку. Пострадал Белайли Юсеф
    • 11'
      Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Хорошую попытку сделал Эль-Мелали Фарид. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 10'
      Эну Адриен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 10'
      Бернардони Поль из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      10'
      Белайли Юсеф навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 9'
      Блажич Миха из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Маршетти Венсан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Анже контролирует мяч.
    • 9'
      Аяччо совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Офсайд
      8'
      Салама Амин из команды Анже в офсайде
    • 8'
      Эну Адриен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 8'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Анже пытается что-то создать.
    • 6'
      Абделли Химад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Альфонс Микаэль из команды Аяччо перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      6'
      Эль-Мелали Фарид навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 5'
      Диалло Исмаэль из команды Аяччо перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 4'
      Шанс! Эль-Идрисси Мунем из команды Аяччо пробил головой, но мимо
    • 4'
      Нури Рияд из команды Аяччо своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 4'
      Аяччо пытается что-то создать.
    • 4'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      ШТАНГА! Так было близко к голу - Тузгар Йоанн нанес удар в каркас ворот!
    • 3'
      Унтонджи Седрик успешно блокирует удар.
    • 2'
      Эль-Идрисси Мунем нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 2'
      Унтонджи Седрик из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Кутадьер Матьё выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Анже пытается что-то создать.
    • 2'
      Абдалла Сима выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Аяччо контролирует мяч.
    • 1'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Аяччо начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francois Coty. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Аяччо 65% (80)
    X 26% (32)
    Анже 8.9% (11)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Аяччо 1:0 Анже онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аяччо 1:0 Анже

    Исход игры
    Аяччо
    65% (80)
    Ничья
    26% (32)
    Анже
    8.9% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.48% (34)
    Меньше
    68.52% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    54.63% (59)
    Нет
    45.37% (49)
    Популярный счёт
    1:0 Аяччо
    31.7% (39)
    1:1 Ничья
    20.3% (25)
    2:1 Аяччо
    17.1% (21)
    1:2 Анже
    5.7% (7)
    2:0 Аяччо
    4.1% (5)
    0:0 Ничья
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
    4:2 Аяччо
    1.6% (2)
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