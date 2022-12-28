Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

85' Блажич Миха выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе

83' Баяла Сириль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Думбия Сулейман создает голевую возможность для своего партнера по команде.

81' Анже совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Анже совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Удар от ворот произведет Аяччо

79' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Менди Батиста выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Матч возобновлен

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Удар от ворот произведет Аяччо

71' Тиуб Сада не смог попасть в створ ударом издали

70' Аяччо совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Аяччо совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Аяччо совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Абдалла Сима навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Блажич Миха выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Эль-Идрисси Мунем создает голевую возможность для своего партнера по команде.

66' Удар от ворот произведет Анже

66' Нури Рияд из команды Аяччо своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

65' Маршетти Венсан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Аяччо совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Удар от ворот произведет Анже

62' Аяччо совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Матч возобновлен

61' Думбия Сулейман на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Думбия Сулейман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Эль-Мелали Фарид навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Салама Амин пробует нанести удар издали, но Бенжамин Лерой держит все под контролем

56' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Юссуф Мохамед - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

54' Удар от ворот произведет Аяччо

54' Эну Адриен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

54' Абдалла Сима создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Хорошую попытку сделал Абдалла Сима. Удар в створ, но вратарь начеку

52' Эну Адриен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Удар от ворот произведет Аяччо

49' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Удар от ворот произведет Анже

49' Эль-Идрисси Мунем оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Кутадьер Матьё создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Альфонс Микаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Аяччо совершает вбрасывание на своей половине поля