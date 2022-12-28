Тур: 16. Стадион: Стад Франсуа Коти. Главный судья: Стина Жереми
Ход матча
40'
1:0
55'
68'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 4
-
3 Угловые 5
-
2 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 1
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
92
Белайли
Юсеф
94
Валери
Ян
23
Эну
Адриен
19
Сима
Абдалла
11
Салама
Амин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Белайли ЮсефПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Мангани ТомаЗащитник
-
10 Ляци КазимПолузащитник
-
14 Баяла СирильПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Ruan3
-
-
Главный тренер: Панталони Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
94 Валери ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Эну АдриенПолузащитник
-
19 Сима АбдаллаПолузащитник
-
11 Салама АминНападающий
- Запасные игроки
-
40 Борн ТеоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Четти ИльесЗащитник
-
26 Таиби ВаниссПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Камара УсманНападающий
-
92 Тиуб СадаНападающий
-
24 Jean Bahoya
-
Главный тренер: Abdel Bouhazama
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Аяччо
Анже
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
9 матчей
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.6
0.75
Среднее время на гол
150
120
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.5
0.8
Среднее время на гол
60
112
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1
0.78
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
90
115
Бомбардиры внутри турнира
Аяччо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Идрисси Мунем
|3
|0.19
|Амума Ромен
|2
|0.13
|Нури Рияд
|1
|0.06
|Мангани Тома
|1 (1)
|0.06
|Авинель Седрик
|1
|0.06
|Баяла Сириль
|1
|0.06
|Муссити-Око Бевик
|1
|0.06
|Маршетти Венсан
|0
|0
Анже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буфаль Софиан
|3 (2)
|0.19
|Эну Адриен
|3
|0.19
|Салама Амин
|3
|0.19
|Бенталеб Набиль
|2
|0.13
|Блажич Миха
|2
|0.13
|Дьони Лои
|2
|0.13
|Капель Пьеррик
|0
|0
|Тиуб Сада
|0
|0
|Таиби Ванисс
|0
|0
Карточки
Аяччо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амума Ромен
|3
|2
|Гонсалес Омар II
|6
|0
|Эль-Идрисси Мунем
|4
|0
|Коне Юссуф
|3
|0
|Диалло Исмаэль
|3
|0
|Баяла Сириль
|3
|0
|Авинель Седрик
|1
|1
|Видаль Клеман
|1
|1
|Мангани Тома
|2
|0
|Юссуф Мохамед
|2
|0
|Нури Рияд
|2
|0
|Маршетти Венсан
|2
|0
|Спадануда Кевин
|2
|0
|Альфонс Микаэль
|1
|0
|Майембо Фернан
|1
|0
Анже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менди Батиста
|5
|1
|Буфаль Софиан
|2
|1
|Капель Пьеррик
|3
|0
|Шабанович Халид
|1
|1
|Бамба Абдулайе
|2
|0
|Унтонджи Седрик
|2
|0
|Думбия Сулейман
|2
|0
|Тиуб Сада
|2
|0
|Амаду Ибраим
|1
|0
|Эну Адриен
|1
|0
|Дьони Лои
|1
|0
|Валери Ян
|1
|0
|Фофана Яхья
|1
|0
|Таиби Ванисс
|1
|0
|Унаи Аззедин
|1
|0
Результаты матчей
Аяччо
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Анже
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
2
6
Аяччо
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Анже
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
7
16
Волевые поражения
5
2
Аяччо
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
Анже
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
9
16
Волевые поражения
7
8
Голы по времени матча
Забито
7
7
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
12 Не забивали 12
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
5
71%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
1
14%
2
29%
76-90
Пропущено
13
16
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
2
15%
3
19%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
5
31%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
2
15%
4
25%
61-75
4
31%
2
13%
76-90
Забито
7
10
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 0
10 Не забивали 10
0
0%
2
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
2
29%
2
20%
46-60
2
29%
3
30%
61-75
1
14%
2
20%
76-90
Пропущено
12
17
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
3
25%
3
18%
1-15
3
25%
2
12%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
1
8%
4
24%
46-60
2
17%
2
12%
61-75
3
25%
2
12%
76-90
Забито
14
17
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
3
18%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
6
43%
3
18%
31-45
2
14%
2
12%
46-60
3
21%
4
24%
61-75
2
14%
4
24%
76-90
Пропущено
25
33
12 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 14
13 Не пропускали 14
5
20%
6
18%
1-15
6
24%
2
6%
16-30
1
4%
9
27%
31-45
2
8%
6
18%
46-60
4
16%
6
18%
61-75
7
28%
4
12%
76-90
Результаты последних матчей
Аяччо
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сент-Этьен - Аяччо 0:1 Нант - Аяччо 2:2 Аяччо - Страсбург 4:2 Осер - Аяччо 1:0
Аяччо - ПСЖ 0:3 Труа - Аяччо 1:1 Марсель - Аяччо 1:2 Аяччо - Клермон 1:3 Брест - Аяччо 0:1 Аяччо - Ницца 0:1 Аяччо - Лорьян 0:1 Монпелье - Аяччо 2:0 Аяччо - Лилль 1:3 Ренн - Аяччо 2:1 Аяччо - Ланс 0:0 Лион - Аяччо 2:1 Лорьян - Аяччо 1:1 Париж - Аяччо 1:0 Шоле - Аяччо 1:3 Аяччо - Ньор 2:0
Анже
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Анже - Лаваль 2:1 Анже - Осер 2:2 Анже - Ньор 0:1 Роял Юнион - Анже 3:2
Лилль - Анже 1:0 Анже - Ланс 1:2 Монако - Анже 2:0 Анже - Ренн 1:2 Тулуза - Анже 3:2 Анже - Страсбург 2:3 Анже - Марсель 0:3 Ницца - Анже 0:1 Анже - Монпелье 2:1 Лион - Анже 5:0 Анже - Реймс 2:4 Труа - Анже 3:1 Анже - Брест 1:3 Осер - Анже 2:2 Анже - Нант 0:0 Анже - Специя 2:2
Результаты матчей
Аяччо
Анже
Точный счет
0:1
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
4
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
0:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
Тоталы голов в матче
Аяччо
Анже
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
62
17
35
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
44
26
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
106
313
511
115
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|43 - 9
|41
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|26 - 10
|36
|3.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|31 - 14
|31
|4.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|26 - 13
|30
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|32 - 23
|30
|6.
|1:0 Заявка
|16
|9
|2
|5
|28 - 23
|29
|7.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|26 - 21
|28
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 18
|21
|9.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 17
|20
|10.
|0:1 Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 24
|19
|11.
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|16 - 21
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|20 - 27
|16
|13.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|26 - 31
|15
|14.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|15 - 24
|15
|15.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|24 - 29
|14
|16.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|17 - 24
|14
|17.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 28
|13
|18.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|16 - 34
|13
|19.
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|17 - 26
|11
|20.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|15 - 35
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|18 - 6
|24
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|21 - 6
|21
|3.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|19 - 7
|19
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|5.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|6.
|1:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|15 - 15
|16
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|8.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 14
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|15 - 15
|11
|10.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 13
|10
|11.
|0:1 Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 14
|10
|12.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 9
|10
|13.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|10 - 11
|9
|14.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 10
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|16.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|17.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|18.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 13
|6
|19.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|7 - 13
|5
|20.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|9 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|24 - 2
|22
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 8
|19
|3.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 12
|15
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 6
|14
|5.
|1:0 Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 8
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 4
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|8.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|9.
|0:1 Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 10
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|11.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 11
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 15
|7
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|14.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|16 - 20
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 13
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 12
|4
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 22
|4
|19.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|13 - 16
|4
|20.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|12 (2)
|ПСЖ
|Неймар
|11 (9)
|Лорьян
|Моффи Теремас
|10
|Лион
|Ляказетт Александр
|9 (3)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|9 (3)
|Анже
|Менди Батиста
|1 5
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Марсель
|Жиго Самуэль
|2 3
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 3
|Реймс
|Лопи Дион
|2 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аяччо 1:0 Анже
Исход игры
Аяччо
65% (80)
Ничья
26% (32)
Анже
8.9% (11)
Тотал 2.5
Больше
31.48% (34)
Меньше
68.52% (74)
Обе команды забьют
Да
54.63% (59)
Нет
45.37% (49)
Популярный счёт
1:0 Аяччо
31.7% (39)
1:1 Ничья
20.3% (25)
2:1 Аяччо
17.1% (21)
1:2 Анже
5.7% (7)
2:0 Аяччо
4.1% (5)
0:0 Ничья
2.4% (3)
2:2 Ничья
2.4% (3)
4:2 Аяччо
1.6% (2)
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