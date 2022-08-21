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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1

2022-2023

Стадион:
Анже
1:3
Конец матча
Брест
0'
0:1
10' Гол
Ле Дуарон Жереми
35' Красная карточка
Шабанович Халид
0:2
38' Гол
Ле Дуарон Жереми
47' Желтая карточка
Тиуб Сада
49' Желтая карточка
Дьони Лои
0:3
65' Гол
Дари Ашраф
1:3
70' Гол
Буфаль Софьян
90'+4

Ход матча

10'
0:1
Ле Дуарон Жереми
(Белайли Юсеф)
35'
Шабанович Халид
 
38'
0:2
Ле Дуарон Жереми
42'
Бамба Абдулайе
Эну Адриен
 
47'
Тиуб Сада
 
49'
Дьони Лои
 
61'
Буфаль Софьян
Капель Пьеррик
 
62'
Таиби Ванисс
Тиуб Сада
 
62'
Салама Амин
Дьони Лои
 
65'
0:3
Дари Ашраф
(Белайли Юсеф)
66'
 
Онора Франк
Белайли Юсеф
70'
Буфаль Софьян
(Салама Амин)
1:3
86'
 
Кардона Ирвин
Ле Дуарон Жереми
86'
 
Дембеле Карамоко
Перейра-Лаже Матиаш
87'
Бобишон Антонен
Унаи Аззедин
 
90'
 
Мбок Хианга
Маньетти Уго

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 3 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 8
  • 3 Угловые 6
  • 4 Офсайды 4
  • 9 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 111
Анже 52.3% (58)
X 39.6% (44)
Брест 8.1% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Бернардони
Поль
4
Шабанович
Халид
22
Унтонджи
Седрик
5
Блажич
Миха
3
Думбия
Сулейман
15
Капель
Пьеррик
2
Менди
Батиста
92
Тиуб
Сада
8
Унаи
Аззедин
23
Эну
Адриен
9
Дьони
Лои
40
Бизот
Марко
2
Дюверн
Жан-Кевин
5
Шардонне
Брендан
4
Дари
Ашраф
3
Брассье
Лилиан
7
Белькебла
Арис
20
Лис-Мелу
Пьерр
8
Маньетти
Уго
31
Белайли
Юсеф
29
Перейра-Лаже
Матиаш
22
Ле
Дуарон
Жереми
Анже
4-2-3-1
Брест
4-2-3-1

История личных встреч

Анже
Брест

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы

15 матчей

26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

13.3%
53.3%
33.4%
2 победы 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
3 победы 9 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
3:2
Л1
0:1
Л1
0:1
Л2
1:2
Л2
0:0
Л2
1:0
Л2
2:1
Л2
2:0
Л2
1:2
Л2
2:1
Л2
1:2
Л2
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буфаль Софьян 1 0.33
Салама Амин 1 0.33
Дьони Лои 1 0.33
Тиуб Сада 0 0
Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ле Дуарон Жереми 2 0.67
Белькебла Арис 1 0.33
Лис-Мелу Пьерр 1 0.33
Дари Ашраф 1 0.33
Дель Кастильо Ромен 1 (1) 0.33
Белайли Юсеф 0 0
Онора Франк 0 0

Карточки

Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шабанович Халид 1 1
Капель Пьеррик 1 0
Унтонджи Седрик 1 0
Думбия Сулейман 1 0
Дьони Лои 1 0
Тиуб Сада 1 0
Менди Батиста 1 0
Унаи Аззедин 1 0
Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белайли Юсеф 2 0
Шардонне Брендан 1 0
Лис-Мелу Пьерр 1 0
Брассье Лилиан 1 0
Мишель Тер-Закарян 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
3
75%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
25%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
3
50%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
3
60%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Анже
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Осер - Анже 2:2 Анже - Нант 0:0 Анже - Специя 2:2 Севилья - Анже 6:0
Анже - Сент-Этьен 4:1 Динамо-Брест - Анже 2:0 Анже - Лаваль 0:0 Анже - Шоле 2:1 Анже - Ньор 2:1 Анже - Монпелье 2:0 Мец - Анже 1:0 Анже - Бордо 4:1 Монако - Анже 2:0 Клермон - Анже 2:2 Анже - ПСЖ 0:3 Нант - Анже 1:1 Анже - Лилль 1:1 Лион - Анже 3:2 Анже - Брест 1:0 Анже - Реймс 0:1
Брест
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Брест - Марсель 1:1 Ланс - Брест 3:2 Брест - Бордо 2:4 Монако - Брест 4:2
Брест - Страсбург 0:1 Брест - Клермон 2:0 Мец - Брест 0:1 Брест - Лион 2:1 Сент-Этьен - Брест 2:1 Брест - Нант 1:1 Монпелье - Брест 1:2 Анже - Брест 1:0 Брест - Марсель 1:4 Ланс - Брест 0:1 Брест - Лорьян 0:1 Реймс - Брест 1:1 Брест - Труа 5:1 Ренн - Брест 2:0 Нант - Брест 2:0 Брест - Лилль 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
2. Ланс Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 10 - 2 6
4. Лион Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
5. Клермон Заявка 3 2 0 1 5 - 7 6
6. Тулуза Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
7. Лилль Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
8. Лорьян Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Брест Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
10. Ренн 1:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
11. Монако Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
12. Осер Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
13. Монпелье Заявка 3 1 0 2 6 - 9 3
14. Страсбург Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
15. Нант Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16. Ницца Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Анже Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
18. Аяччо 0:1 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
19. Реймс Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
20. Труа Заявка 3 0 0 3 3 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Лион Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
4. Лилль Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
5. Ланс Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Монпелье Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
7. Ренн 1:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
8. Клермон Заявка 2 1 0 1 1 - 5 3
9. Тулуза Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
10. Аяччо 0:1 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Ницца Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Нант Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Осер Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Брест Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Страсбург Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Анже Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Монако Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
18. Лорьян Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Реймс Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Труа Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
2. Лорьян Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
4. Тулуза Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Клермон Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
6. Монако Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Брест Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
8. Осер Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
9. Лилль Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Ренн 1:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Марсель Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Страсбург Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Анже Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Нант Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Ницца Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Реймс Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
17. Лион Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Монпелье Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
19. Аяччо 0:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Труа Заявка 2 0 0 2 3 - 7 0
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  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2
Новости матча
  • Второй тайм
  • 94'
    Жереми Ле Дуарон из команды Брест сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 94'
    Брест заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Анже: 50%, Брест: 50%.
  • 94'
    Шардонне Брендан из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Анже пытается что-то создать.
  • 93'
    Брест контролирует мяч.
  • 92'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 92'
    Хорошую попытку сделал Дембеле Карамоко. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 92'
    Кардона Ирвин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 92'
    Брест пытается что-то создать.
  • 92'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 92'
    Дембеле Карамоко оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 92'
    Онора Франк из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 92'
    Брест начинает контратаку
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Команда Брест играла лучше в этом тайме.
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 47'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 47'
      Матч возобновлен
    • 47'
      Контроль мяча: Анже: 55%, Брест: 45%.
    • 47'
      Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 47'
      Брест контролирует мяч.
    • 46'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 46'
      Брест контролирует мяч.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 45'
      Хорошую попытку сделал Капель Пьеррик. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 45'
      Дьони Лои создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 45'
      Анже пытается что-то создать.
    • 45'
      Контроль мяча: Анже: 55%, Брест: 45%.
    • 45'
      Анже контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      44'
      Капель Пьеррик наказан за толчок Белькебла Арис
    • 44'
      Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 44'
      Анже пытается что-то создать.
    • 44'
      Анже контролирует мяч.
    • 43'
      Судья сигнализирует, что Дюверн Жан-Кевин из команды Брест поставил подножку. Пострадал Аззеддин Унахи
    • 43'
      Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 43'
      Анже with a clear defensive substitution as Эну Адриен comes off for the more defensively minded Бамба Абдулайе
    • 42'
      Тактическая замена. Эну Адриен уходит с поля и его заменяет Бамба Абдулайе
    • 42'
      Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 41'
      Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Офсайд
      41'
      Жереми Ле Дуарон из команды Брест в офсайде
    • 41'
      Брест пытается что-то создать.
    • 40'
      Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 40'
      Анже контролирует мяч.
    • 40'
      Менди Батиста выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 40'
      Контроль мяча: Анже: 57%, Брест: 43%.
    • Фол, нарушение
      40'
      Судья сигнализирует, что Аззеддин Унахи из команды Анже поставил подножку. Пострадал Брассье Лилиан
    • 39'
      Анже контролирует мяч.
    • Описание гола
      38'
      Г О О О О Л - Жереми Ле Дуарон первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
    • 38'
      Жереми Ле Дуарон нанес удар головой, но Поль Бернардони спокойно отбил мяч.
    • 38'
      Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 38'
      Перейра-Лаже Матиаш из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 38'
      Брест пытается что-то создать.
    • 37'
      Брест контролирует мяч.
    • Травма, повреждение
      37'
      Лис-Мелу Пьерр возвращается на поле.
    • 37'
      Матч возобновлен
    • 37'
      КАРТОЧКА! - После просмотра видео, судья подтвердил карточку, которую получил Дари Ашраф из команды Брест.
    • 37'
      VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.
    • Травма, повреждение
      36'
      Ох, нехорошо это выглядит. Лис-Мелу Пьерр получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 35'
      Контроль мяча: Анже: 58%, Брест: 42%.
    • Травма, повреждение
      35'
      Лис-Мелу Пьерр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 35'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 35'
      УДАЛЕНИЕ! - Шабанович Халид удален за серьёзный фол
    • Фол, нарушение
      35'
      Безумный фол. Шабанович Халид грубо играет против соперника. Пострадал Лис-Мелу Пьерр
    • 34'
      Анже пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      34'
      Лис-Мелу Пьерр из команды Брест опасно и грубо сыграл. Тиуб Сада пострадал.
    • 34'
      Жереми Ле Дуарон выиграл воздушное противоборство у Блажич Миха.
    • 33'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 33'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 33'
      Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 33'
      Брест контролирует мяч.
    • 32'
      Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 32'
      Перейра-Лаже Матиаш выиграл воздушное противоборство у Думбия Сулейман.
    • Офсайд
      32'
      Тиуб Сада из команды Анже в офсайде
    • 32'
      Анже пытается что-то создать.
    • 31'
      Анже контролирует мяч.
    • 31'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 30'
      Брест пытается что-то создать.
    • 30'
      Анже пытается что-то создать.
    • 30'
      Контроль мяча: Анже: 55%, Брест: 45%.
    • Фол, нарушение
      29'
      Шабанович Халид наказан за толчок Белайли Юсеф
    • 29'
      Анже пытается что-то создать.
    • 29'
      Шардонне Брендан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Анже пытается что-то создать.
    • 28'
      Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 28'
      Брест пытается что-то создать.
    • Офсайд
      27'
      Жереми Ле Дуарон из команды Брест в офсайде
    • 27'
      Перейра-Лаже Матиаш пробует нанести удар издали, но Поль Бернардони держит все под контролем
    • 27'
      Брест пытается что-то создать.
    • 26'
      Брест контролирует мяч.
    • 26'
      Анже пытается что-то создать.
    • 26'
      Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      26'
      Судья сигнализирует, что Тиуб Сада из команды Анже поставил подножку. Пострадал Белькебла Арис
    • 25'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 25'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 25'
      Контроль мяча: Анже: 60%, Брест: 40%.
    • 24'
      Брест пытается что-то создать.
    • 24'
      Брест контролирует мяч.
    • 23'
      Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 23'
      Матч возобновлен
    • 23'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 23'
      Дьони Лои нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Угловой
      23'
      Капель Пьеррик из команды Анже разыграл угловой с правого угла.
    • 23'
      Хорошую попытку сделал Аззеддин Унахи. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 22'
      Шардонне Брендан из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Шардонне Брендан выиграл воздушное противоборство у Дьони Лои.
    • 22'
      Анже пытается что-то создать.
    • 22'
      Анже контролирует мяч.
    • 21'
      Анже пытается что-то создать.
    • 21'
      Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 20'
      Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 20'
      Контроль мяча: Анже: 57%, Брест: 43%.
    • 19'
      Брест контролирует мяч.
    • 19'
      Анже контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      18'
      Судья сигнализирует, что Белайли Юсеф из команды Брест поставил подножку. Пострадал Тиуб Сада
    • 18'
      Бернардони Поль из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      18'
      Белайли Юсеф навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 18'
      Блажич Миха из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Брест пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      17'
      Унтонджи Седрик наказан за толчок Белайли Юсеф
    • 16'
      Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 16'
      Белькебла Арис выиграл воздушное противоборство у Аззеддин Унахи.
    • Офсайд
      15'
      Дьони Лои из команды Анже в офсайде
    • 15'
      Анже пытается что-то создать.
    • 15'
      Анже контролирует мяч.
    • 15'
      Контроль мяча: Анже: 59%, Брест: 41%.
    • 14'
      Матч возобновлен
    • 14'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • Фол, нарушение
      14'
      Судья сигнализирует, что Жереми Ле Дуарон из команды Брест поставил подножку. Пострадал Капель Пьеррик
    • 14'
      Анже контролирует мяч.
    • 13'
      Брест пытается что-то создать.
    • 13'
      Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 12'
      Лис-Мелу Пьерр нанес удар головой, но Поль Бернардони спокойно отбил мяч.
    • 12'
      Дюверн Жан-Кевин из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 12'
      Брест пытается что-то создать.
    • 12'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 12'
      Белайли Юсеф нанес удар чуть мимо. Близко!
    • 11'
      Брест пытается что-то создать.
    • 11'
      Анже контролирует мяч.
    • 11'
      Команда Брест забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 10'
      Контроль мяча: Анже: 73%, Брест: 27%.
    • 10'
      Белайли Юсеф сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      10'
      ГОООООЛ - Жереми Ле Дуарон Брест забивает ударом головой
    • 10'
      Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Угловой
      10'
      Белайли Юсеф из команды Брест подал угловой справа.
    • 9'
      Капель Пьеррик из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Брест пытается что-то создать.
    • 9'
      Бернардони Поль из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Брест пытается что-то создать.
    • 8'
      Брест пытается что-то создать.
    • 8'
      Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      8'
      Судья сигнализирует, что Брассье Лилиан из команды Брест поставил подножку. Пострадал Менди Батиста
    • 7'
      Анже контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      7'
      Капель Пьеррик наказан за толчок Перейра-Лаже Матиаш
    • 6'
      Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 6'
      Анже пытается что-то создать.
    • 6'
      Анже контролирует мяч.
    • 5'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 5'
      Шардонне Брендан из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      5'
      Капель Пьеррик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 5'
      Контроль мяча: Анже: 69%, Брест: 31%.
    • 5'
      Матч возобновлен
    • 4'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 4'
      Хорошую попытку сделал Капель Пьеррик. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 4'
      Белькебла Арис ошибается в защите.
    • 4'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 4'
      Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 3'
      Анже контролирует мяч.
    • 2'
      Брест пытается что-то создать.
    • 2'
      Брест контролирует мяч.
    • 2'
      Дари Ашраф выиграл воздушное противоборство у Дьони Лои.
    • 2'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Дари Ашраф выиграл воздушное противоборство у Дьони Лои.
    • 1'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      Анже контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Анже начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 111
    Анже 52.3% (58)
    X 39.6% (44)
    Брест 8.1% (9)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Анже 1:3 Брест

    Исход игры
    Анже
    52.3% (58)
    Ничья
    39.6% (44)
    Брест
    8.1% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    22.73% (25)
    Меньше
    77.27% (85)
    Обе команды забьют
    Да
    58.18% (64)
    Нет
    41.82% (46)
    Популярный счёт
    1:0 Анже
    36.9% (41)
    1:1 Ничья
    35.1% (39)
    2:1 Анже
    13.5% (15)
    1:2 Брест
    5.4% (6)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
    0:1 Брест
    2.7% (3)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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