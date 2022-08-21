Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Аззеддин Унахи решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

48' Команда Брест играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Матч возобновлен

47' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Хорошую попытку сделал Капель Пьеррик . Удар в створ, но вратарь начеку

45' Дьони Лои создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Жереми Ле Дуарон из команды Брест в офсайде

40' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Менди Батиста выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Г О О О О Л - Жереми Ле Дуарон первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

38' Жереми Ле Дуарон нанес удар головой, но Поль Бернардони спокойно отбил мяч.

38' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Матч возобновлен

37' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

36' Ох, нехорошо это выглядит. Лис-Мелу Пьерр получил травму и медбригада забирает его с поля.

35' Лис-Мелу Пьерр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Жереми Ле Дуарон выиграл воздушное противоборство у Блажич Миха

33' Удар от ворот произведет Брест

33' Удар от ворот произведет Брест

33' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Анже

28' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Жереми Ле Дуарон из команды Брест в офсайде

27' Перейра-Лаже Матиаш пробует нанести удар издали, но Поль Бернардони держит все под контролем

26' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Удар от ворот произведет Анже

23' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Матч возобновлен

23' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

23' Хорошую попытку сделал Аззеддин Унахи. Удар в створ, но вратарь начеку

21' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Белайли Юсеф навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Белькебла Арис выиграл воздушное противоборство у Аззеддин Унахи.

14' Матч возобновлен

14' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

13' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Лис-Мелу Пьерр нанес удар головой, но Поль Бернардони спокойно отбил мяч.

12' Удар от ворот произведет Анже

11' Команда Брест забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

10' ГОООООЛ - Жереми Ле Дуарон Брест забивает ударом головой

10' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Капель Пьеррик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Матч возобновлен

4' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

4' Хорошую попытку сделал Капель Пьеррик . Удар в створ, но вратарь начеку

4' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Анже начинает с центра поля