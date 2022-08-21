Стадион: Раймон Копа
0'
0:1
10' ГолЛе Дуарон Жереми
35' Красная карточкаШабанович Халид
0:2
38' ГолЛе Дуарон Жереми
47' Желтая карточкаТиуб Сада
49' Желтая карточкаДьони Лои
0:3
65' ГолДари Ашраф
1:3
70' ГолБуфаль Софьян
90'+4
Ход матча
10'
0:1
35'
38'
0:2
47'
49'
62'
65'
0:3
70'
1:3
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
3 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 8
-
3 Угловые 6
-
4 Офсайды 4
-
9 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
92
Тиуб
Сада
23
Эну
Адриен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Тиуб СадаПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Эну АдриенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Фофана ЯхьяВратарь
- Защитник
-
29 Камара УсманЗащитник
-
31 Четти ИльесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Салама АминПолузащитник
-
26 Таиби ВаниссПолузащитник
-
Главный тренер: Батикль Жеральд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Белайли ЮсефПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
23 Эрей КристофЗащитник
-
21 Уронен ЙереЗащитник
- Полузащитник
-
28 Мбок ХиангаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Саид РафикиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Анже
Брест
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы
15 матчей
26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
13.3%
53.3%
33.4%
2 победы 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
20%
60%
20%
3 победы 9 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Анже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буфаль Софьян
|1
|0.33
|Салама Амин
|1
|0.33
|Дьони Лои
|1
|0.33
|Тиуб Сада
|0
|0
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ле Дуарон Жереми
|2
|0.67
|Белькебла Арис
|1
|0.33
|Лис-Мелу Пьерр
|1
|0.33
|Дари Ашраф
|1
|0.33
|Дель Кастильо Ромен
|1 (1)
|0.33
|Белайли Юсеф
|0
|0
|Онора Франк
|0
|0
Карточки
Анже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шабанович Халид
|1
|1
|Капель Пьеррик
|1
|0
|Унтонджи Седрик
|1
|0
|Думбия Сулейман
|1
|0
|Дьони Лои
|1
|0
|Тиуб Сада
|1
|0
|Менди Батиста
|1
|0
|Унаи Аззедин
|1
|0
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белайли Юсеф
|2
|0
|Шардонне Брендан
|1
|0
|Лис-Мелу Пьерр
|1
|0
|Брассье Лилиан
|1
|0
|Мишель Тер-Закарян
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
3
75%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
25%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
3
50%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
3
60%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Анже
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Осер - Анже 2:2 Анже - Нант 0:0 Анже - Специя 2:2 Севилья - Анже 6:0
Анже - Сент-Этьен 4:1 Динамо-Брест - Анже 2:0 Анже - Лаваль 0:0 Анже - Шоле 2:1 Анже - Ньор 2:1 Анже - Монпелье 2:0 Мец - Анже 1:0 Анже - Бордо 4:1 Монако - Анже 2:0 Клермон - Анже 2:2 Анже - ПСЖ 0:3 Нант - Анже 1:1 Анже - Лилль 1:1 Лион - Анже 3:2 Анже - Брест 1:0 Анже - Реймс 0:1
Брест
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Брест - Марсель 1:1 Ланс - Брест 3:2 Брест - Бордо 2:4 Монако - Брест 4:2
Брест - Страсбург 0:1 Брест - Клермон 2:0 Мец - Брест 0:1 Брест - Лион 2:1 Сент-Этьен - Брест 2:1 Брест - Нант 1:1 Монпелье - Брест 1:2 Анже - Брест 1:0 Брест - Марсель 1:4 Ланс - Брест 0:1 Брест - Лорьян 0:1 Реймс - Брест 1:1 Брест - Труа 5:1 Ренн - Брест 2:0 Нант - Брест 2:0 Брест - Лилль 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|Ланс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 2
|6
|4.
|Лион
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|5.
|Клермон
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 7
|6
|6.
|Тулуза
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|7.
|Лилль
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|8.
|Лорьян
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Брест
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|10.
|Ренн
|1:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|11.
|Монако
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|12.
|Осер
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|13.
|Монпелье
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 9
|3
|14.
|Страсбург
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|15.
|Нант
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Ницца
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Анже
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|18.
|Аяччо
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|19.
|Реймс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
|20.
|Труа
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Лион
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|4.
|Лилль
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|Ланс
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Монпелье
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|7.
|Ренн
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Клермон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 5
|3
|9.
|Тулуза
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|10.
|Аяччо
|0:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Ницца
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Нант
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Осер
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Анже
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Монако
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|18.
|Лорьян
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|20.
|Труа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|2.
|Лорьян
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|4.
|Тулуза
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Клермон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|6.
|Монако
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Брест
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|8.
|Осер
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|9.
|Лилль
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Ренн
|1:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Марсель
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Анже
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Нант
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Ницца
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Реймс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|17.
|Лион
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Монпелье
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|19.
|Аяччо
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|20.
|Труа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
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Прогнозы на матч Анже 1:3 Брест
Исход игры
Анже
52.3% (58)
Ничья
39.6% (44)
Брест
8.1% (9)
Тотал 2.5
Больше
22.73% (25)
Меньше
77.27% (85)
Обе команды забьют
Да
58.18% (64)
Нет
41.82% (46)
Популярный счёт
1:0 Анже
36.9% (41)
1:1 Ничья
35.1% (39)
2:1 Анже
13.5% (15)
1:2 Брест
5.4% (6)
2:2 Ничья
2.7% (3)
0:1 Брест
2.7% (3)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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