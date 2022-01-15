Лингард попытается за пару минут что-то придумать на поле. Вместо Гринвуда он на газоне появляется.

Ван де Бек вместо Фернандеша на поле появился в составе "Юнайтед". MVP матча он точно не получит. Сегодня другой более явный претендент на это звание.

Кэш отдал мяч вперед, на одного из партнеров, но Линделеф отработал в обороне по полной программе, сумев удачно сыграть в подкате.

Очередной удар от "Астон Виллы" - Де Хеа спокойно фиксирует снаряд в свои перчатки. Уверенные действия Давида в воротах В очередной раз.

87' Показали нам, как отметил со своей публикой второй забитый гол Мартинес. Все фанаты уже и забыли, что именно по вине голкипера первый мяч влетел в ворота "вилланов".

86' И снова Коутиньо! Получает он сферу в центр, после чего с 22-х метров наносит удар по воротам де Хеа. Давид забирает снаряд в свои перчатки.

84' Снова Фелипе Коутиньо рвался к воротам соперника. С левого фланга он катил мяч в центр, но прочитали за сей раз защитники "Юнайтед" его передачу.

83' Линделеф неудачно отпасовал мяч на левый фланг, где его в подкате выбили соперники за боковую линию. Вынос слишком простой, но надежный.

82' Вот это жара на "Вилла Парк". Ничто не предвещало в этой встрече интриги, но что сегодня делает Коутиньо, который вышел на поле на 20 минут, и уже смог собрать комбинацию "Гол + Пас".

80' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КОУТИНЬО! 2:2!

Что творится на поле! Вот она, магия бразильца! Прекрасная передача Рамси с левого фланга на дальнюю штангу, которую уверенно замыкает Фелипе!

79' Стиви Джи поднялся на ноги. Сейчас он от кромки поля пытается завести свой коллектив. Мало что получается у "Юнайтед" в последние минуты. И в этом заслуга Стиви Джи!

78' Поздравляем с вами Коутиньо, который отдал передачу на партнера, оформив первое результативное действие за команду в первом своем поединке за новый коллектив.

77' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! РАМСИ! 1:2!

Коутиньо получил мяч в чужой штрафной, но бить не стал, а отдал вдоль штрафной, прямо на Рамси. Тот нанес удар по воротам и сумел сократить отставание!

76' Чуквуэмека вместо Ингса на поле появился тем временем в составе "вилланов".

75' Коутиньо нанес удар по воротам, но мяч полетел слишком высоко. Не лучший удар от Фелипе, но в статистику игрока мы этот мяч запишем!

74' Сподобится ли "Вилла" на гол? Очень хочется интриги в нашем поединке, но пока до нее далеко. Нужно хоть что-то придумать хозяевам.

73' Немного моментов в этом матче у "Виллы". Де Хеа снова играет на выходе, фиксируя мяч в своих перчатках. Испанский кипер "красных дьяволов" действует просто здорово в этом противостоянии.

71' Штрафной удар на левом фланге "вилланы" сейчас зарабатывают. Готовятся штрафной удар подать футболисты "Астон Виллы". Следует навес на дальнюю штангу - высоко.

70' Далот выбивает снова мяч на угловой. Коутиньо зарабатывает корнер. Сам же его выполняет, но подача стандартного положения получается не самой качественной.

69' Поет стадион, приветствует Коутиньо и активно его поддерживает. Что-то мне подсказывает, что Фелипе сможет реанимировать свою карьеру в "Вилле".

68' Сегодняшняя игра "Юнайтед" - самая живая в последние месяцы, и с этим сложно поспорить. Играют в этом поединке здорово манчестерцы.

66' Коутиньо вместо Сансона на поле появляется в составе "Астон Виллы". Дебютирует бразилец за "Астон Виллу". Будет очень интересно.

65' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ФЕРНАНДЕШ! 0:2!

Дубль оформляет Бруну! Фред выкатывает ему мяч с правого края в центр. Принимает мяч португалец, после чего мощным ударом сотрясает ворота оппонента!

64' Свистит отчего-то стадион, пока готовится запасной игрок "Астон Виллы" выйти на поле. Быть может, свист адресован вовсе не ему, а группе футболистов "Юнайтед", которая разминается в отведенной зоне.

63' Готовятся в составе команд замены. Пока же у "Юнайтед" один из футболистов получил повреждение. Судя по всему, приводят в чувства Фернандеша сейчас.

62' Де Хеа успевает сыграть на опережении и вынести мяч в центр поля. Рвался к воротам "Юнайтед" Ингс, но его опередил голкипер "красных дьяволов".

61' Ингс с правого фланга ворвался в чужую штрафную. Выполнил он прострел в центр, но прямо на ногу Далоту, который уверенно выбил сферу подальше от собственной рамки.

59' Матич срубил в центре поля одного из своих соперников. Нужно играть осторожнее игроку "Юнайтед" в этой встрече. Можно и в меньшинстве остаться.

58' Мингс фолит в атаке, сбивая с ног одного из своих соперников. В руках рефери не появилась желтая карточка, что серьезно раззадорило стадион.

57' Кстати говоря, Рафу Бенитеса все-таки увольняют. Вот так, останется его уже бывшая команда без тренера прямо накануне игры против "Астон Виллы".

55' Пробивает сейчас сильно по воротам соперника Эланга - мяч улетает значительно левее цели. Не лучшая попытка выстрела от игрока "Юнайтед".

54' УХ! Динь получил сейчас мяч на левом краю штрафной. Выстрелил футболист в ближний угол, но угодил в сетку ворот с внешней стороны. Не повезло!

53' Честно говоря, увязла у нас сейчас игра в районе центрального круга. Никто из соперников события на поле не форсирует. Время еще есть.

52' При судействе Кута "Астон Вилла" дважды играла в нынешнем сезоне, и оба раза смогла выиграть "Ньюкасл" и "Норвич". Но сегодня хозяева проигрывают.

51' Снова Мартинес в воротах играет! Гринвуд отдавал передачу на партнера, но голкипер сумел забрать сферу в перчатки, не позволив оппонентам произвести удар.

49' Мингс на Диня отдал. Прострел на Рамси, который вторым касание пробивает в левый от себя нижний угол - де Хеа справляется с угрозой, отражая сферу в сторону!

48' Фернандеш за подножку в адрес соперника получает карточку желтого цвета. Третье предупреждение в руках арбитр появляется.

47' Хос вместо Консы на поле в перерыве появился. Замена в составе "Астон Виллы" в перерыве произошла. У "Юнайтед" без изменений в составе.