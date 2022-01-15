Англия: Премьер-лига 2021-2022
2:2
Конец матча
Стадион: Вилла Парк
0:1
6' ГолФернандеш Бруну
27' Желтая карточкаДинь Люка
31' Желтая карточкаМатич Неманья
46' Желтая карточкаФернандеш Бруну
0:2
67' ГолФернандеш Бруну
1:2
77' ГолРамси Джакоб
2:2
82' ГолКоутиньо Филиппе
Ход матча
6'
0:1
27'
31'
46'
67'
0:2
77'
1:2
82'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
3 Удары по воротам 5
-
9 Удары в створ 6
-
3 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
27
Динь
Люка
41
Рамси
Джакоб
11
Уоткинс
Олли
20
Ингс
Дэнни
20
Далот
Диогу
27
Теллес
Алекс
17
Фред
Сантос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Динь ЛюкаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Рамси ДжакобПолузащитник
-
11 Уоткинс ОллиПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ингс ДэнниНападающий
- Запасные игроки
-
12 Стир ДжедВратарь
-
30 Хаус КортниЗащитник
- Защитник
-
29 Хейден КейнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Янг ЭшлиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джеррард Стивен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Далот ДиогуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Теллес АлексЗащитник
-
17 Фред СантосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Хитон ТомВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Санчо ДжедонПолузащитник
-
Главный тренер: Рангник Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Вызван в сборную
История личных встреч
Астон Вилла
Манчестер Юнайтед
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
71.4%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед
20 матчей
5%
95%
0 побед 1 ничья 19 побед
Первый тайм
15%
85%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Второй тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед
27 матчей
11.1%
18.5%
70.4%
3 победы 5 ничьих 19 побед
Первый тайм
18.5%
29.6%
51.9%
5 побед 8 ничьих 14 побед
Второй тайм
3.7%
48.1%
48.2%
1 победа 13 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|5
|0.25
|Ингс Дэнни
|4 (1)
|0.2
|Макгинн Джон
|3
|0.15
|Рамси Джакоб
|3
|0.15
|Конса Эзри
|2
|0.1
|Буэндия Эмилиано
|1
|0.05
|Бэйли Леон
|1
|0.05
|Мингс Тайрон
|1
|0.05
|Таргетт Мэтт
|1
|0.05
|Эль-Гази Анвар
|1 (1)
|0.05
|Коутиньо Филиппе
|1
|0.05
|Хаус Кортни
|1
|0.05
|Кэш Мэтти
|1
|0.05
|Соарес Дуглас
|0
|0
|Янг Эшли
|0
|0
|Чуквуэмека Карни
|0
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|8 (2)
|0.4
|Фернандеш Бруну
|7
|0.35
|Гринвуд Мэйсон
|4
|0.2
|Фред Сантос
|2
|0.1
|Рэшфорд Маркус
|2
|0.1
|Кавани Эдинсон
|2
|0.1
|Лингард Джесси
|2
|0.1
|Марсьяль Антони
|1
|0.05
|Ван де Бек Донни
|1
|0.05
|Мактоминай Скотт
|1
|0.05
|Санчо Джедон
|1
|0.05
|Погба Поль
|0
|0
|Матич Неманья
|0
|0
|Линделоф Виктор
|0
|0
|Варан Рафаэль
|0
|0
|Шоу Люк
|0
|0
|Теллес Алекс
|0
|0
Карточки
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макгинн Джон
|5
|0
|Мингс Тайрон
|5
|0
|Конса Эзри
|3
|1
|Накамба Марвелус
|4
|0
|Кэш Мэтти
|4
|0
|Уоткинс Олли
|3
|0
|Соарес Дуглас
|3
|0
|Рамси Джакоб
|3
|0
|Мартинес Эмилиано
|2
|0
|Эль-Гази Анвар
|2
|0
|Таргетт Мэтт
|2
|0
|Ингс Дэнни
|1
|0
|Динь Люка
|1
|0
|Буэндия Эмилиано
|1
|0
|Бэйли Леон
|1
|0
|Туанзебе Аксел
|1
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магуайр Гарри
|5
|1
|Фернандеш Бруну
|6
|0
|Погба Поль
|4
|1
|Шоу Люк
|5
|0
|Мактоминай Скотт
|5
|0
|Роналду Криштиану
|4
|0
|Фред Сантос
|4
|0
|Матич Неманья
|2
|0
|Линделоф Виктор
|2
|0
|Далот Диогу
|2
|0
|Уан-Биссака Аарон
|2
|0
|Байи Эрик
|1
|0
|Рэшфорд Маркус
|1
|0
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
16
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
11 Не забивали 10
1
7%
1
6%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
3
20%
3
19%
46-60
4
27%
4
25%
61-75
4
27%
4
25%
76-90
Пропущено
18
13
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
4
22%
1
8%
1-15
2
11%
2
15%
16-30
3
17%
2
15%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
6
33%
7
54%
76-90
Забито
11
17
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
1
9%
2
12%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
1
9%
4
24%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
3
27%
3
18%
61-75
5
45%
3
18%
76-90
Пропущено
15
15
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
3
20%
3
20%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
3
20%
4
27%
31-45
2
13%
4
27%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
3
20%
2
13%
76-90
Забито
26
33
7 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 13
4 Не забивали 3
2
8%
3
9%
1-15
2
8%
3
9%
16-30
3
12%
6
18%
31-45
3
12%
7
21%
46-60
7
27%
7
21%
61-75
9
35%
7
21%
76-90
Пропущено
33
28
17 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 15
7
21%
4
14%
1-15
4
12%
3
11%
16-30
6
18%
6
21%
31-45
3
9%
4
14%
46-60
4
12%
2
7%
61-75
9
27%
9
32%
76-90
Результаты последних матчей
Астон Вилла
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Брентфорд - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Челси 1:3 Норвич - Астон Вилла 0:2
Ливерпуль - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Лестер 2:1 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Брайтон 2:0 Саутгемптон - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Вест Хэм 1:4 Арсенал - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Эвертон 3:0 Челси - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Брентфорд 1:1 Барроу - Астон Вилла 0:6
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1
Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|22
|18
|2
|2
|54 - 13
|56
|2.
|Челси
|Заявка
|22
|12
|7
|3
|45 - 17
|43
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|20
|12
|6
|2
|52 - 18
|42
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|39 - 27
|37
|5.
|Арсенал
|Заявка
|20
|11
|2
|7
|33 - 25
|35
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|23 - 20
|33
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|32 - 29
|32
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|17 - 15
|31
|9.
|Брайтон
|Заявка
|20
|6
|10
|4
|21 - 21
|28
|10.
|Лестер
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|31 - 33
|25
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|25 - 33
|24
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|30 - 31
|24
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|24 - 30
|23
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|20
|7
|2
|11
|27 - 32
|23
|15.
|Эвертон
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|24 - 34
|19
|16.
|Лидс
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|21 - 37
|19
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|19
|4
|2
|13
|23 - 37
|14
|18.
|Норвич
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|10 - 45
|13
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|20
|1
|9
|10
|20 - 43
|12
|20.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|16 - 27
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|32 - 6
|28
|2.
|Арсенал
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|18 - 8
|22
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 10
|22
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 6
|21
|5.
|Челси
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|25 - 10
|20
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|20 - 15
|17
|7.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|20 - 12
|17
|8.
|Лестер
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 12
|16
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|17 - 15
|16
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|13 - 9
|15
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|8 - 8
|14
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 16
|14
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 12
|13
|14.
|Эвертон
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 16
|13
|15.
|Брайтон
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 10
|13
|16.
|Лидс
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 16
|13
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|14 - 23
|9
|18.
|Норвич
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 20
|8
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|22 - 7
|28
|2.
|Челси
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 7
|23
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|30 - 12
|21
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 12
|20
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|9 - 7
|17
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 14
|16
|7.
|Брайтон
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|12 - 11
|15
|8.
|Арсенал
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 17
|13
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 10
|11
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|12 - 18
|10
|11.
|Лестер
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 21
|9
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 24
|9
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|10 - 16
|9
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|12 - 15
|7
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 19
|7
|16.
|Эвертон
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 18
|6
|17.
|Лидс
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 21
|6
|18.
|Норвич
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|3 - 25
|5
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|8 - 19
|4
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 20
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Астон Вилла 2:2 Манчестер Юнайтед
Исход игры
Астон Вилла
9.9% (18)
Ничья
18.7% (34)
Манчестер Юнайтед
71.4% (130)
Тотал 2.5
Больше
63.45% (92)
Меньше
36.55% (53)
Обе команды забьют
Да
80% (116)
Нет
20% (29)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
36.3% (66)
1:1 Ничья
13.2% (24)
0:1 Манчестер Юнайтед
10.4% (19)
2:1 Астон Вилла
6.6% (12)
1:3 Манчестер Юнайтед
3.8% (7)
0:2 Манчестер Юнайтед
3.3% (6)
2:3 Манчестер Юнайтед
1.6% (3)
2:2 Ничья
1.6% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!