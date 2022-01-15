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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Астон Вилла
2:2
Конец матча

Стадион:
Манчестер Юнайтед
0'
0:1
6' Гол
Фернандеш Бруну
27' Желтая карточка
Динь Люка
31' Желтая карточка
Матич Неманья
46' Желтая карточка
Фернандеш Бруну
0:2
67' Гол
Фернандеш Бруну
1:2
77' Гол
Рамси Джакоб
2:2
82' Гол
Коутиньо Филиппе
90'+7

Ход матча

6'
0:1
Фернандеш Бруну
(Теллес Алекс)
27'
Динь Люка
 
31'
 
Матич Неманья
46'
Хаус Кортни
Конса Эзри
 
46'
 
Фернандеш Бруну
67'
0:2
Фернандеш Бруну
(Фред Сантос)
68'
Коутиньо Филиппе
Сансон Морган
 
76'
Чуквуэмека Карни
Ингс Дэнни
 
77'
Рамси Джакоб
1:2
78'
 
Санчо Джедон
Эланга Энтони
82'
Коутиньо Филиппе
(Рамси Джакоб)
2:2
89'
 
Лингард Джесси
Гринвуд Мэйсон
89'
 
Ван де Бек Донни
Фернандеш Бруну

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 5
  • 9 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 182
Астон Вилла 9.9% (18)
X 18.7% (34)
Манчестер Юнайтед 71.4% (130)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости LiveResult
Новости
1
Мартинес
Эмилиано
2
Кэш
Мэтти
4
Конса
Эзри
5
Мингс
Тайрон
27
Динь
Люка
8
Сансон
Морган
6
Соарес
Дуглас
41
Рамси
Джакоб
11
Уоткинс
Олли
10
Буэндия
Эмилиано
20
Ингс
Дэнни
1
Де
Хеа
Давид
20
Далот
Диогу
2
Линделоф
Виктор
19
Варан
Рафаэль
27
Теллес
Алекс
17
Фред
Сантос
31
Матич
Неманья
11
Гринвуд
Мэйсон
18
Фернандеш
Бруну
36
Эланга
Энтони
21
Кавани
Эдинсон
Астон Вилла
4-3-2-1
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Астон Вилла
Манчестер Юнайтед

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
71.4%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед

20 матчей

5%
95%
0 побед 1 ничья 19 побед

Первый тайм

15%
85%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Второй тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 побед

27 матчей

11.1%
18.5%
70.4%
3 победы 5 ничьих 19 побед

Первый тайм

18.5%
29.6%
51.9%
5 побед 8 ничьих 14 побед

Второй тайм

3.7%
48.1%
48.2%
1 победа 13 ничьих 13 побед

История матчей

К
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ТМС
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
4:1
ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
ПЛ
2:3
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
КC
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
К
0:2
ПЛ
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 5 0.25
Ингс Дэнни 4 (1) 0.2
Макгинн Джон 3 0.15
Рамси Джакоб 3 0.15
Конса Эзри 2 0.1
Буэндия Эмилиано 1 0.05
Бэйли Леон 1 0.05
Мингс Тайрон 1 0.05
Таргетт Мэтт 1 0.05
Эль-Гази Анвар 1 (1) 0.05
Коутиньо Филиппе 1 0.05
Хаус Кортни 1 0.05
Кэш Мэтти 1 0.05
Соарес Дуглас 0 0
Янг Эшли 0 0
Чуквуэмека Карни 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 8 (2) 0.4
Фернандеш Бруну 7 0.35
Гринвуд Мэйсон 4 0.2
Фред Сантос 2 0.1
Рэшфорд Маркус 2 0.1
Кавани Эдинсон 2 0.1
Лингард Джесси 2 0.1
Марсьяль Антони 1 0.05
Ван де Бек Донни 1 0.05
Мактоминай Скотт 1 0.05
Санчо Джедон 1 0.05
Погба Поль 0 0
Матич Неманья 0 0
Линделоф Виктор 0 0
Варан Рафаэль 0 0
Шоу Люк 0 0
Теллес Алекс 0 0

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макгинн Джон 5 0
Мингс Тайрон 5 0
Конса Эзри 3 1
Накамба Марвелус 4 0
Кэш Мэтти 4 0
Уоткинс Олли 3 0
Соарес Дуглас 3 0
Рамси Джакоб 3 0
Мартинес Эмилиано 2 0
Эль-Гази Анвар 2 0
Таргетт Мэтт 2 0
Ингс Дэнни 1 0
Динь Люка 1 0
Буэндия Эмилиано 1 0
Бэйли Леон 1 0
Туанзебе Аксел 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магуайр Гарри 5 1
Фернандеш Бруну 6 0
Погба Поль 4 1
Шоу Люк 5 0
Мактоминай Скотт 5 0
Роналду Криштиану 4 0
Фред Сантос 4 0
Матич Неманья 2 0
Линделоф Виктор 2 0
Далот Диогу 2 0
Уан-Биссака Аарон 2 0
Байи Эрик 1 0
Рэшфорд Маркус 1 0
Гринвуд Мэйсон 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
16
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
11 Не забивали 10
1
7%
1
6%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
3
20%
3
19%
46-60
4
27%
4
25%
61-75
4
27%
4
25%
76-90

Пропущено

18
13
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
4
22%
1
8%
1-15
2
11%
2
15%
16-30
3
17%
2
15%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
6
33%
7
54%
76-90

Забито

11
17
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
1
9%
2
12%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
1
9%
4
24%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
3
27%
3
18%
61-75
5
45%
3
18%
76-90

Пропущено

15
15
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
3
20%
3
20%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
3
20%
4
27%
31-45
2
13%
4
27%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
3
20%
2
13%
76-90

Забито

26
33
7 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 13
4 Не забивали 3
2
8%
3
9%
1-15
2
8%
3
9%
16-30
3
12%
6
18%
31-45
3
12%
7
21%
46-60
7
27%
7
21%
61-75
9
35%
7
21%
76-90

Пропущено

33
28
17 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 15
7
21%
4
14%
1-15
4
12%
3
11%
16-30
6
18%
6
21%
31-45
3
9%
4
14%
46-60
4
12%
2
7%
61-75
9
27%
9
32%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Брентфорд - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Челси 1:3 Норвич - Астон Вилла 0:2
Ливерпуль - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Лестер 2:1 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Брайтон 2:0 Саутгемптон - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Вест Хэм 1:4 Арсенал - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Эвертон 3:0 Челси - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Брентфорд 1:1 Барроу - Астон Вилла 0:6
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1
Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 22 18 2 2 54 - 13 56
2. Челси Заявка 22 12 7 3 45 - 17 43
3. Ливерпуль Заявка 20 12 6 2 52 - 18 42
4. Вест Хэм Заявка 21 11 4 6 39 - 27 37
5. Арсенал Заявка 20 11 2 7 33 - 25 35
6. Тоттенхэм Заявка 18 10 3 5 23 - 20 33
7. Манчестер Юнайтед Заявка 20 9 5 6 32 - 29 32
8. Вулверхэмптон Заявка 20 9 4 7 17 - 15 31
9. Брайтон Заявка 20 6 10 4 21 - 21 28
10. Лестер Заявка 18 7 4 7 31 - 33 25
11. Саутгемптон Заявка 21 5 9 7 25 - 33 24
12. Кристал Пэлас Заявка 21 5 9 7 30 - 31 24
13. Брентфорд Заявка 20 6 5 9 24 - 30 23
14. Астон Вилла Заявка 20 7 2 11 27 - 32 23
15. Эвертон Заявка 19 5 4 10 24 - 34 19
16. Лидс Заявка 19 4 7 8 21 - 37 19
17. Уотфорд Заявка 19 4 2 13 23 - 37 14
18. Норвич Заявка 21 3 4 14 10 - 45 13
19. Ньюкасл Заявка 20 1 9 10 20 - 43 12
20. Бёрнли Заявка 17 1 8 8 16 - 27 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 9 1 1 32 - 6 28
2. Арсенал Заявка 10 7 1 2 18 - 8 22
3. Тоттенхэм Заявка 10 7 1 2 16 - 10 22
4. Ливерпуль Заявка 9 6 3 0 22 - 6 21
5. Челси Заявка 11 5 5 1 25 - 10 20
6. Вест Хэм Заявка 10 5 2 3 20 - 15 17
7. Кристал Пэлас Заявка 11 4 5 2 20 - 12 17
8. Лестер Заявка 9 5 1 3 16 - 12 16
9. Манчестер Юнайтед Заявка 10 5 1 4 17 - 15 16
10. Саутгемптон Заявка 10 3 6 1 13 - 9 15
11. Вулверхэмптон Заявка 10 4 2 4 8 - 8 14
12. Астон Вилла Заявка 10 4 2 4 17 - 16 14
13. Брентфорд Заявка 10 4 1 5 12 - 12 13
14. Эвертон Заявка 9 4 1 4 15 - 16 13
15. Брайтон Заявка 10 3 4 3 9 - 10 13
16. Лидс Заявка 10 3 4 3 13 - 16 13
17. Ньюкасл Заявка 11 1 6 4 14 - 23 9
18. Норвич Заявка 11 2 2 7 7 - 20 8
19. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
20. Уотфорд Заявка 10 2 1 7 11 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 9 1 1 22 - 7 28
2. Челси Заявка 11 7 2 2 20 - 7 23
3. Ливерпуль Заявка 11 6 3 2 30 - 12 21
4. Вест Хэм Заявка 11 6 2 3 19 - 12 20
5. Вулверхэмптон Заявка 10 5 2 3 9 - 7 17
6. Манчестер Юнайтед Заявка 10 4 4 2 15 - 14 16
7. Брайтон Заявка 10 3 6 1 12 - 11 15
8. Арсенал Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
9. Тоттенхэм Заявка 8 3 2 3 7 - 10 11
10. Брентфорд Заявка 10 2 4 4 12 - 18 10
11. Лестер Заявка 9 2 3 4 15 - 21 9
12. Саутгемптон Заявка 11 2 3 6 12 - 24 9
13. Астон Вилла Заявка 10 3 0 7 10 - 16 9
14. Уотфорд Заявка 9 2 1 6 12 - 15 7
15. Кристал Пэлас Заявка 10 1 4 5 10 - 19 7
16. Эвертон Заявка 10 1 3 6 9 - 18 6
17. Лидс Заявка 9 1 3 5 8 - 21 6
18. Норвич Заявка 10 1 2 7 3 - 25 5
19. Бёрнли Заявка 10 0 4 6 8 - 19 4
20. Ньюкасл Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
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Новости матча
  • Второй тайм
  • Свисток
    Финальный свисток! Ничья на "Вилла Парк"! 2:2! "Вилла" отыгрывается со счета 0:2!
  • 90'
    Очередной удар от "Астон Виллы" - Де Хеа спокойно фиксирует снаряд в свои перчатки. Уверенные действия Давида в воротах В очередной раз.
  • 90'
    Кэш отдал мяч вперед, на одного из партнеров, но Линделеф отработал в обороне по полной программе, сумев удачно сыграть в подкате.
  • Замена
    89'
    Ван де Бек вместо Фернандеша на поле появился в составе "Юнайтед". MVP матча он точно не получит. Сегодня другой более явный претендент на это звание.
  • Замена
    88'
    Лингард попытается за пару минут что-то придумать на поле. Вместо Гринвуда он на газоне появляется.
  • 87'
    Показали нам, как отметил со своей публикой второй забитый гол Мартинес. Все фанаты уже и забыли, что именно по вине голкипера первый мяч влетел в ворота "вилланов".
  • 86'
    И снова Коутиньо! Получает он сферу в центр, после чего с 22-х метров наносит удар по воротам де Хеа. Давид забирает снаряд в свои перчатки.
  • 84'
    Снова Фелипе Коутиньо рвался к воротам соперника. С левого фланга он катил мяч в центр, но прочитали за сей раз защитники "Юнайтед" его передачу.
  • 83'
    Линделеф неудачно отпасовал мяч на левый фланг, где его в подкате выбили соперники за боковую линию. Вынос слишком простой, но надежный.
  • 82'
    Вот это жара на "Вилла Парк". Ничто не предвещало в этой встрече интриги, но что сегодня делает Коутиньо, который вышел на поле на 20 минут, и уже смог собрать комбинацию "Гол + Пас".
  • Описание гола
    80'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КОУТИНЬО! 2:2!
    Что творится на поле! Вот она, магия бразильца! Прекрасная передача Рамси с левого фланга на дальнюю штангу, которую уверенно замыкает Фелипе!
  • 79'
    Стиви Джи поднялся на ноги. Сейчас он от кромки поля пытается завести свой коллектив. Мало что получается у "Юнайтед" в последние минуты. И в этом заслуга Стиви Джи!
  • 78'
    Поздравляем с вами Коутиньо, который отдал передачу на партнера, оформив первое результативное действие за команду в первом своем поединке за новый коллектив.
  • Описание гола
    77'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! РАМСИ! 1:2!
    Коутиньо получил мяч в чужой штрафной, но бить не стал, а отдал вдоль штрафной, прямо на Рамси. Тот нанес удар по воротам и сумел сократить отставание!
  • Замена
    76'
    Чуквуэмека вместо Ингса на поле появился тем временем в составе "вилланов".
  • 75'
    Коутиньо нанес удар по воротам, но мяч полетел слишком высоко. Не лучший удар от Фелипе, но в статистику игрока мы этот мяч запишем!
  • 74'
    Сподобится ли "Вилла" на гол? Очень хочется интриги в нашем поединке, но пока до нее далеко. Нужно хоть что-то придумать хозяевам.
  • 73'
    Немного моментов в этом матче у "Виллы". Де Хеа снова играет на выходе, фиксируя мяч в своих перчатках. Испанский кипер "красных дьяволов" действует просто здорово в этом противостоянии.
  • 71'
    Штрафной удар на левом фланге "вилланы" сейчас зарабатывают. Готовятся штрафной удар подать футболисты "Астон Виллы". Следует навес на дальнюю штангу - высоко.
  • Угловой
    70'
    Далот выбивает снова мяч на угловой. Коутиньо зарабатывает корнер. Сам же его выполняет, но подача стандартного положения получается не самой качественной.
  • 69'
    Поет стадион, приветствует Коутиньо и активно его поддерживает. Что-то мне подсказывает, что Фелипе сможет реанимировать свою карьеру в "Вилле".
  • 68'
    Сегодняшняя игра "Юнайтед" - самая живая в последние месяцы, и с этим сложно поспорить. Играют в этом поединке здорово манчестерцы.
  • Замена
    66'
    Коутиньо вместо Сансона на поле появляется в составе "Астон Виллы". Дебютирует бразилец за "Астон Виллу". Будет очень интересно.
  • 2 гола - дубль!
    65'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ФЕРНАНДЕШ! 0:2!
    Дубль оформляет Бруну! Фред выкатывает ему мяч с правого края в центр. Принимает мяч португалец, после чего мощным ударом сотрясает ворота оппонента!
  • 64'
    Свистит отчего-то стадион, пока готовится запасной игрок "Астон Виллы" выйти на поле. Быть может, свист адресован вовсе не ему, а группе футболистов "Юнайтед", которая разминается в отведенной зоне.
  • Травма, повреждение
    63'
    Готовятся в составе команд замены. Пока же у "Юнайтед" один из футболистов получил повреждение. Судя по всему, приводят в чувства Фернандеша сейчас.
  • 62'
    Де Хеа успевает сыграть на опережении и вынести мяч в центр поля. Рвался к воротам "Юнайтед" Ингс, но его опередил голкипер "красных дьяволов".
  • 61'
    Ингс с правого фланга ворвался в чужую штрафную. Выполнил он прострел в центр, но прямо на ногу Далоту, который уверенно выбил сферу подальше от собственной рамки.
  • 59'
    Матич срубил в центре поля одного из своих соперников. Нужно играть осторожнее игроку "Юнайтед" в этой встрече. Можно и в меньшинстве остаться.
  • 58'
    Мингс фолит в атаке, сбивая с ног одного из своих соперников. В руках рефери не появилась желтая карточка, что серьезно раззадорило стадион.
  • 57'
    Кстати говоря, Рафу Бенитеса все-таки увольняют. Вот так, останется его уже бывшая команда без тренера прямо накануне игры против "Астон Виллы".
  • 55'
    Пробивает сейчас сильно по воротам соперника Эланга - мяч улетает значительно левее цели. Не лучшая попытка выстрела от игрока "Юнайтед".
  • Опасный момент
    54'
    УХ! Динь получил сейчас мяч на левом краю штрафной. Выстрелил футболист в ближний угол, но угодил в сетку ворот с внешней стороны. Не повезло!
  • 53'
    Честно говоря, увязла у нас сейчас игра в районе центрального круга. Никто из соперников события на поле не форсирует. Время еще есть.
  • 52'
    При судействе Кута "Астон Вилла" дважды играла в нынешнем сезоне, и оба раза смогла выиграть "Ньюкасл" и "Норвич". Но сегодня хозяева проигрывают.
  • 51'
    Снова Мартинес в воротах играет! Гринвуд отдавал передачу на партнера, но голкипер сумел забрать сферу в перчатки, не позволив оппонентам произвести удар.
  • 49'
    Мингс на Диня отдал. Прострел на Рамси, который вторым касание пробивает в левый от себя нижний угол - де Хеа справляется с угрозой, отражая сферу в сторону!
  • Желтая карточка
    48'
    Фернандеш за подножку в адрес соперника получает карточку желтого цвета. Третье предупреждение в руках арбитр появляется.
  • Замена
    47'
    Хос вместо Консы на поле в перерыве появился. Замена в составе "Астон Виллы" в перерыве произошла. У "Юнайтед" без изменений в составе.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовал в нашей встрече второй тайм! Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Переиграли уже соперники. Судья смотрит на часы, но разрешает провести еще одну атаку "Юнайтед". Кавани отдал передачу на Фреда, который пробросил слишком сильно мяч себе на ход. Удалось сферу выбить хозяевам, и услышали мы свисток на перерыв!
  • Травма, повреждение
    44'
    Конса получил повреждение. Долгое время ему оказывалась помощь, пока игрок не поднялся на ноги и не выдвинулся в сторону бровки.
  • 43'
    При Рангнике уже 4 раза сыграли со счетом 1:0 игроки манчестерской команды. К слову, трижды "Юнайтед" выиграл с этим счетом, а однажды было зафиксировано поражение.
  • 42'
    Посматривает уже судья на свои часы, как будто намекая, что вскоре мы все с вами отправимся на перерыв. "Астон Вилла" еще больше подравнялась по проценту владения мячом - 42% против 58%.
  • 41'
    Эланга попытался выполнить прострел на дальнюю штангу, где никого из партнеров в очередной раз не оказалось. Сыграл на выходе голкипер.
  • 40'
    Эланга стал в последние минуты матча играть через "дом". Бодренько его встречают соперники, и приходится в отдельных эпизодах чересчур поспешные решения предпринимать игроку.
  • 39'
    Кавани слегка дернул за ногу Ингса, но рефери не среагировал, несмотря на тот факт, что все игроки "Астон Виллы" активно жестикулировали в его адрес.
  • 37'
    Совсем немного остается играть в первом тайме нашего поединка соперникам. "Астон Вилла" стала играть активнее, и это нельзя не отметить. Хозяева хотят отыграться.
  • 36'
    Не состоялся удар по воротам в исполнении "вилланов", но появляется шанс очередную подачу от угла поля выполнить футболистам хозяев.
  • Угловой
    35'
    Фернандеш сейчас успевает отработать в обороне. Выбивает футболист сферу за лицевую линию. Готовятся подать корнер хозяева.
  • 34'
    Теллес сейчас выполнил передачу с левого фланга на дальнюю штангу - Мингс уже успел прибежать в свою штрафную, отработал в защите по полной программе.
  • 33'
    Мингс прошел к воротам "Юнайтед" по левому флангу. Нанес он выстрел по рамке соперника, но прямиком в де Хеа сфера прилетела.
  • Желтая карточка
    32'
    Мингс получил сейчас удар по ногам. Матич его срубил на полном ходу. В руках главного арбитра встречи появилась очередная карточка желтого цвета.
  • Фол, нарушение
    31'
    Варан в рискованном подкате сейчас сыграл против соперника. Было очень опасно, и повезло ему, что судья и тут карточку не показал. 
  • 30'
    Полчаса отыграли соперники уже. Вышел Рангник к кромке поля и что-то крикнул в адрес одного из своих игроков. В неплохо расположении духа наставник "красных дьяволов".
  • 29'
    К слову, о победе "Астон Виллы" над "Манчестер Юнайтед". На "Вилле Парк" ей не удавалось переиграть соперника с октября 1999 года. Почти 23 года с тех пор прошло!
  • Желтая карточка
    28'
    "Астон Вилла", к слову, не побеждает "Юнайтед" давно. У нас же Динь получает первую карточку желтого цвета за фол против соперника.
  • 27'
    Динь в подкате свалил соперника на газон. Кстати говоря, чуть подравнялась статистика в нашем матче. Уже по проценту владения снарядом - 30% против 70%. Добавили футболисты "вилланов".
  • 25'
    И снова Кавани с мячом. Оказался он в чужой штрафной со снарядом. Выполнял игрок передачу на дальнюю штангу, но прямо в руки голкиперу сфера прилетела.
  • 24'
    Сансон выполнял передачу с левого фланга на дальнюю штангу - выносят соперники мяч подальше от собственной рамки.
  • 23'
    Кавани вернулся на поле. Все в порядке с Эдинсоном, хотя крайне тяжело он на поле возвращался, держась за свою ногу. Благо, все с ним обошлось.
  • 22'
    Еще раз нам показали мощнейшую грудь Мартинеса и невероятный удар по воротам соперника от Гринвуда. С огнем в глазах играют соперники, и такой футбол не может не нравиться.
  • Травма, повреждение
    20'
    Так, а у нас Кавани лежит на газоне и держится то ли за ногу, то ли за колено. Неужели Эдинсон завершит выступление в этом поединке?
  • 19'
    Гринвуд нанес удар по воротам соперника, но зарядил он прямо в грудь сопернику. Мартинес в рамке сыграл наилучшим образом.
  • 18'
    Подустали, как мне кажется, уже игроки "Виллы", потому как с физикой у команды явные проблемы. Тот темп, который задал "МЮ" на старте встречи, пока не выдерживают хозяева.
  • 17'
    Теллес получил мяч на левом фланге, но протиснуться вперед не позволил Фред, который толкнул плечом соперника, и тот тут же рухнул на газон. Свистка нет.
  • 16'
    Вбрасывание из-за боковой. Динь сбросил снаряд на своих партнеров, которые начинают свою атаку слева. Передача от Мингса получается весьма неточной. Сфера улетает за пределы поля. Бывает и у лидеров "вилланов" такие осечки.
  • 15'
    15 минут сыграли команды. Соперники перекатывают мяч в районе центрального круга. Стиви Джи на время присел на тренерскую скамейку.
  • 13'
    Да, весьма красноречивая статистика у нас. Впереди в контроле мяча манчестерцы. Причем преимущество гостей невероятно высокое - 85% против 15%.
  • Опасный момент
    12'
    МОМЕНТ! Подача в штрафную "Астон Виллы" Эланга головой пробивает с отскоком от газоне, и мяч пролетает в миллиметрах от левой стойки! Было крайне опасно!
  • 11'
    Дуглас Луис выполнил передачу с левого фланга, но до снаряда никому из партнеров добраться не удалось. Сфера улетела за пределы футбольного газона.
  • 10'
    10 минут отыграли в первом тайме команды. Здорово передвигаются по полю соперники. Но пока активнее, конечно же, манчестерцы.
  • 8'
    Возмущены и фанаты, которые завелись до предела. Буэндия выполнял передачу с левого края на дальнюю штангу - до мяча никто не добрался. 
  • 7'
    Пытался голкипер "вилланов" доказать рефери, что ему сильно мешали. В частности, Кавани был в офсайде. Склонен я согласиться с голкипером хозяев, но рефери уже гол засчитал.
  • Описание гола
    6'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ФЕРНАНДЕШ! 0:1!
    Ничего себе! Первый гол в этой встрече забивает коллектив гостей. Фернандеш нанес удар по воротам соперника из-за пределов штрафной. Кавани пробегал мимо голкипера, а мяч влетел в сетку, отскочив в ворота от игрока!
  • 5'
    Очередной стандарт для "Юнайтед". Манчестерцы выполнили подачу с левого края на дальнюю штангу - Кэш уверенно играет головой, выбивая снаряд за пределы поля.
  • Угловой
    3'
    Два угловых манчестерцы заработали на первых минутах встречи. Обе навесные передачи со стороны Фернандеша игроки "Виллы" смогли нейтрализовать. Было не слишком опасно.
  • 2'
    Футболисты "Астон Виллы" вышли сегодня на поле бордово-голубых футболках и белых трусах, в то время, как игроки "Манчестер Юнайтед" предстали перед нами в серо-синем обмундировании.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовала наша встреча! Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Villa Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Астон Вилла 2:2 Манчестер Юнайтед онлайн


Прогнозы на матч Астон Вилла 2:2 Манчестер Юнайтед

Исход игры
Астон Вилла
9.9% (18)
Ничья
18.7% (34)
Манчестер Юнайтед
71.4% (130)
Тотал 2.5
Больше
63.45% (92)
Меньше
36.55% (53)
Обе команды забьют
Да
80% (116)
Нет
20% (29)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
36.3% (66)
1:1 Ничья
13.2% (24)
0:1 Манчестер Юнайтед
10.4% (19)
2:1 Астон Вилла
6.6% (12)
1:3 Манчестер Юнайтед
3.8% (7)
0:2 Манчестер Юнайтед
3.3% (6)
2:3 Манчестер Юнайтед
1.6% (3)
2:2 Ничья
1.6% (3)
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