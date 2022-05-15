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Италия: Серия A

2021-2022

Стадион:
Кальяри
0:0
Первый тайм: 19'
Интер Милан
0'
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Шкриньяр Милан
19'

Ход матча

11'
 
Шкриньяр Милан

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Прогнозы 113
Кальяри 0% (0)
X 2.7% (3)
Интер Милан 97.3% (110)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кальяри
Ничья
Интер Милан
8.10
5.85
1.43
Все Коэффициенты
Новости
28
Краньо
Алессио
12
Белланова
Рауль
23
Чеппители
Лука
15
Альтаре
Джорджо
22
Ликояннис
Хараламбос
8
Марин
Рэзван
27
Грасси
Альберто
29
Далберт
Эстеван
6
Рог
Марко
30
Паволетти
Леонардо
10
Педро
Жоао
1
Ханданович
Самир
37
Шкриньяр
Милан
6
Де
Врей
Стефан
95
Бастони
Алессандро
36
Дармиан
Маттео
23
Барелла
Николо
77
Брозович
Марсело
20
Чалханоглу
Хакан
14
Перишич
Иван
9
Джеко
Эдин
10
Мартинес
Лаутаро
Кальяри
4-3-1-2
Интер Милан
3-5-2

История личных встреч

Кальяри
Интер Милан

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
85.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед

22 матча

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Второй тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 15 побед

29 матчей

17.2%
20.7%
62.1%
5 побед 6 ничьих 18 побед

Первый тайм

17.2%
37.9%
44.9%
5 побед 11 ничьих 13 побед

Второй тайм

13.8%
34.5%
51.7%
4 победы 10 ничьих 15 побед

История матчей

СA
4:0
СA
1:0
СA
1:3
СA
1:1
К
4:1
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:0
СA
4:0
СA
1:3
СA
1:5
СA
1:2
К
3:0
СA
1:2
СA
1:4
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
2:2
СA
2:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:1
СA
3:0
СA
1:2
СA
2:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Жоао 13 (3) 0.35
Паволетти Леонардо 5 0.14
Перейро Гастон 4 0.11
Дейола Алессандро 4 0.11
Кейта Бальде 3 0.08
Белланова Рауль 1 0.03
Касерес Мартин 1 0.03
Чеппители Лука 1 0.03
Альтаре Джорджо 1 0.03
Марин Рэзван 0 0
Грасси Альберто 0 0
Нандес Найтан 0 0
Далберт Эстеван 0 0
Годин Диего 0 0
Базелли Даниэле 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 19 (3) 0.51
Джеко Эдин 13 0.35
Чалханоглу Хакан 7 (3) 0.19
Перишич Иван 7 (1) 0.19
Дюмфрис Дензел 5 0.14
Санчес Алексис 5 0.14
Корреа Хоакин 4 0.11
Барелла Николо 3 0.08
Шкриньяр Милан 3 0.08
Димарко Федерико 2 0.05
Брозович Марсело 2 0.05
Гальярдини Роберто 2 0.05
Бастони Алессандро 1 0.03
Видаль Артуро 1 0.03
Дармиан Маттео 1 0.03
Д'Амброзио Данило 1 0.03
Весино Матиас 1 0.03
Госенс Робин 0 0

Карточки

Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педро Жоао 9 0
Паволетти Леонардо 9 0
Далберт Эстеван 9 0
Грасси Альберто 5 1
Марин Рэзван 5 1
Карбони Андреа 6 0
Дейола Алессандро 5 0
Касерес Мартин 3 1
Дзаппа Габриэле 3 1
Стротман Кевин 4 0
Альтаре Джорджо 4 0
Ловато Маттео 4 0
Годин Диего 3 0
Краньо Алессио 3 0
Гольданига Эдоардо 3 0
Нандес Найтан 3 0
Белланова Рауль 3 0
Чеппители Лука 2 0
Ликояннис Хараламбос 2 0
Кейта Бальде 2 0
Радунович Борис 0 1
Базелли Даниэле 1 0
Перейро Гастон 1 0
Валюкевич Себастьян 1 0
Вальтер Маццарри 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалханоглу Хакан 10 0
Барелла Николо 8 0
Брозович Марсело 7 0
Мартинес Лаутаро 6 0
Индзаги Симоне 3 1
Перишич Иван 4 0
Бастони Алессандро 4 0
Видаль Артуро 3 0
Дармиан Маттео 3 0
Де Врей Стефан 3 0
Шкриньяр Милан 3 0
Дюмфрис Дензел 3 0
Джеко Эдин 2 0
Д'Амброзио Данило 2 0
Весино Матиас 2 0
Гальярдини Роберто 2 0
Корреа Хоакин 2 0
Ханданович Самир 1 0
Раноккия Андреа 1 0
Димарко Федерико 1 0
Госенс Робин 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
34
7 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 11
22 Не забивали 20
2
10%
6
18%
1-15
3
15%
3
9%
16-30
2
10%
8
24%
31-45
6
30%
6
18%
46-60
5
25%
2
6%
61-75
2
10%
9
26%
76-90

Пропущено

29
14
11 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 10
4
14%
3
21%
1-15
2
7%
3
21%
16-30
5
17%
1
7%
31-45
5
17%
1
7%
46-60
7
24%
2
14%
61-75
6
21%
4
29%
76-90

Забито

14
44
4 В 1-м тайме 22
10 Во 2-м тайме 22
3 Забивали первыми 13
27 Не забивали 19
1
7%
4
9%
1-15
1
7%
10
23%
16-30
2
14%
8
18%
31-45
4
29%
7
16%
46-60
4
29%
12
27%
61-75
2
14%
3
7%
76-90

Пропущено

35
17
16 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 7
14 Пропускали первыми 5
17 Не пропускали 11
2
6%
2
12%
1-15
5
14%
5
29%
29%
16-30
9
26%
3
18%
31-45
9
26%
1
6%
46-60
6
17%
1
6%
61-75
4
11%
5
29%
29%
76-90

Забито

34
78
11 В 1-м тайме 39
23 Во 2-м тайме 39
13 Забивали первыми 24
13 Не забивали 3
3
9%
10
13%
1-15
4
12%
13
17%
16-30
4
12%
16
21%
31-45
10
29%
29%
13
17%
46-60
9
26%
14
18%
61-75
4
12%
12
15%
76-90

Пропущено

64
31
27 В 1-м тайме 17
37 Во 2-м тайме 14
22 Пропускали первыми 10
33 Не пропускали 21
6
9%
5
16%
1-15
7
11%
8
26%
16-30
14
22%
4
13%
31-45
14
22%
2
6%
46-60
13
20%
3
10%
61-75
10
16%
9
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Кальяри
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Салернитана - Кальяри 1:1 Кальяри - Верона 1:2 Дженоа - Кальяри 1:0 Кальяри - Сассуоло 1:0
Кальяри - Ювентус 1:2 Удинезе - Кальяри 5:1 Кальяри - Милан 0:1 Специя - Кальяри 2:0 Кальяри - Лацио 0:3 Торино - Кальяри 1:2 Кальяри - Наполи 1:1 Эмполи - Кальяри 1:1 Аталанта - Кальяри 1:2 Кальяри - Фиорентина 1:1 Сассуоло - Кальяри 1:0 Рома - Кальяри 1:0 Кальяри - Болонья 2:1 Сампдория - Кальяри 1:2 Ювентус - Кальяри 2:0 Кальяри - Удинезе 0:4
Интер Милан
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ювентус - Интер Милан 2:4 Интер Милан - Эмполи 4:2 Удинезе - Интер Милан 1:2 Болонья - Интер Милан 2:1
Интер Милан - Рома 3:1 Интер Милан - Милан 3:0 Специя - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Верона 2:0 Ювентус - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Фиорентина 1:1 Торино - Интер Милан 1:1 Ливерпуль - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Салернитана 5:0 Милан - Интер Милан 0:0 Дженоа - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Сассуоло 0:2 Интер Милан - Ливерпуль 0:2 Наполи - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Рома 2:0 Интер Милан - Милан 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 37 25 8 4 66 - 31 83
2. Интер Милан 0:0 Заявка 37 23 10 4 78 - 31 79
3. Наполи Заявка 37 23 7 7 71 - 31 76
4. Ювентус Заявка 36 20 9 7 55 - 33 69
5. Лацио Заявка 36 18 8 10 72 - 53 62
6. Рома Заявка 37 17 9 11 56 - 43 60
7. Фиорентина Заявка 36 18 5 13 56 - 47 59
8. Аталанта Заявка 37 16 11 10 65 - 47 59
9. Верона Заявка 37 14 10 13 62 - 56 52
10. Торино Заявка 37 13 11 13 46 - 38 50
11. Сассуоло Заявка 37 13 11 13 64 - 63 50
12. Удинезе Заявка 37 10 14 13 57 - 58 44
13. Болонья Заявка 37 11 10 16 43 - 55 43
14. Эмполи Заявка 37 9 11 17 49 - 70 38
15. Специя Заявка 37 10 6 21 41 - 68 36
16. Сампдория Заявка 36 9 6 21 42 - 59 33
17. Салернитана Заявка 37 7 10 20 33 - 74 31
18. Кальяри 0:0 Заявка 37 6 12 19 33 - 65 30
19. Дженоа Заявка 37 4 16 17 27 - 59 28
20. Венеция Заявка 37 6 8 23 34 - 69 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан 0:0 Заявка 18 13 3 2 45 - 16 42
2. Милан Заявка 19 12 4 3 28 - 12 40
3. Фиорентина Заявка 18 12 2 4 36 - 20 38
4. Рома Заявка 19 10 6 3 26 - 16 36
5. Наполи Заявка 19 11 3 5 37 - 16 36
6. Лацио Заявка 18 10 5 3 39 - 22 35
7. Ювентус Заявка 18 10 4 4 23 - 12 34
8. Верона Заявка 19 9 3 7 34 - 25 30
9. Торино Заявка 18 8 5 5 29 - 18 29
10. Болонья Заявка 19 8 4 7 25 - 24 28
11. Удинезе Заявка 19 6 7 6 31 - 29 25
12. Сассуоло Заявка 18 6 6 6 27 - 27 24
13. Аталанта Заявка 18 4 8 6 31 - 28 20
14. Специя Заявка 18 5 3 10 21 - 27 18
15. Сампдория Заявка 18 5 3 10 25 - 31 18
16. Дженоа Заявка 18 3 8 7 14 - 24 17
17. Эмполи Заявка 19 4 5 10 28 - 44 17
18. Кальяри 0:0 Заявка 19 3 7 9 19 - 30 16
19. Салернитана Заявка 18 3 6 9 17 - 35 15
20. Венеция Заявка 18 3 4 11 21 - 38 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 18 13 4 1 38 - 19 43
2. Наполи Заявка 18 12 4 2 34 - 15 40
3. Аталанта Заявка 19 12 3 4 34 - 19 39
4. Интер Милан 0:0 Заявка 19 10 7 2 33 - 15 37
5. Ювентус Заявка 18 10 5 3 32 - 21 35
6. Лацио Заявка 18 8 3 7 33 - 31 27
7. Сассуоло Заявка 19 7 5 7 37 - 36 26
8. Рома Заявка 18 7 3 8 30 - 27 24
9. Верона Заявка 18 5 7 6 28 - 31 22
10. Торино Заявка 19 5 6 8 17 - 20 21
11. Фиорентина Заявка 18 6 3 9 20 - 27 21
12. Эмполи Заявка 18 5 6 7 21 - 26 21
13. Удинезе Заявка 18 4 7 7 26 - 29 19
14. Специя Заявка 19 5 3 11 20 - 41 18
15. Салернитана Заявка 19 4 4 11 16 - 39 16
16. Болонья Заявка 18 3 6 9 18 - 31 15
17. Сампдория Заявка 18 4 3 11 17 - 28 15
18. Кальяри 0:0 Заявка 18 3 5 10 14 - 35 14
19. Венеция Заявка 19 3 4 12 13 - 31 13
20. Дженоа Заявка 19 1 8 10 13 - 35 11
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • 19'
    Краньо Алессио ловит мяч в руки после очередного подхода гостей, в этот раз ничего опасного не произошло, вратарь вводит мяч в игру.
  • 18'
    Хараламбос Ликояннис выполнил навес в штрафную, но его партнёр не успел добежать да мяча и момент упущен.
  • 18'
    Николо Барелла прилоился по мячу из дальней дистанции, но не получилось ему поразить ворота, мяч уходит за лицевую линию.
  • 17'
    Алессандро Бастони выполняет навес в штрафную, но Джорджо Альтаре выносит мяч и разряжает обстановку у своих ворот.
  • Фол, нарушение
    15'
    Далберт создаёт нарушение правил за подножку против Милан Шкриньяр. Много борьбы в игре и нарушений правил, проходит настоящая неуступная битва за мяч.
  • Фол, нарушение
    14'
    Лука Чеппителли ударил по ногам на чужой половине поля Эдин Джеко. Штрафной удар.
  • Опасный момент
    13'
    Милан Шкриньяр забивает мяч в ворота, но судья отменяет гол из-за того что игрок нападения сыграл рукой.
  • Фол, нарушение
    12'
    Хараламбос Ликояннис нарушает правила против Маттео Дармиан. Фол в центре поля.
  • Опасный момент
    11'
    Хараламбос Ликояннис наносит улар из дальней дистанции, но Самир Ханданович отбивает мяч в непростой ситуации.
  • Фол, нарушение
    9'
    Маттео Дармиан ударил по ногам Марко Рог. Судья фиксирует нарушение правил на половине поля гостей.
  • 8'
    Хакан Чалханоглу наносит удар в створ ворот, мяч летит точно в руки вратарю.
  • Фол, нарушение
    7'
    Много остановок в начале матча. Эдин Джеко уронил на газон Рэзван Марин на своей половине поля.
  • Фол, нарушение
    6'
    Хакан Чалханоглу нарушает правила на чужой половине поля против Марко Рог. 
  • Фол, нарушение
    6'
    И теперь уже Жоау Педро ударил по ногам Марцело Брозовича. Судья фиксирует фол в центре поля.
  • Угловой
    5'
    Хакан Чалханоглу выполняет угловой, отправляя мяч на ближнюю штангу, но Джорджо Альтаре выносит мяч разряжая обстановку в своей штрафной.
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    • Опасный момент
      4'
      Иван Перишич наносит удар со средней дистанции, но отличный сейв сделал Алессио Краньо переводя мяч на угловой.
    • 3'
      “Интер” идет на втором месте, отставая от “Милана” на 2 очка, впереди игры с аутсайдерами и середняками – “Кальяри” и “Сампдорией”, а вот “Милану” придется потеть с “Аталантой” и “Сассуоло”. Есть ещё интрига в чемпионате.
    • Фол, нарушение
      2'
      И с разу нарушение правил в центре поля Марко Рог сфолил против Николо Барелла.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва на стадионе Сардиния. Противостояние между “Кальяри” и командой “Интер”. Будем надеяться, что команды покажут, яркий и качественный футбол.
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    Прогнозы на матч Кальяри 0:0 Интер Милан

    Исход игры
    Кальяри
    0% (0)
    Ничья
    2.6% (3)
    Интер Милан
    97.4% (111)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.42% (67)
    Меньше
    35.58% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    60.58% (63)
    Нет
    39.42% (41)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Милан
    40.4% (46)
    0:2 Интер Милан
    24.6% (28)
    1:3 Интер Милан
    14.9% (17)
    0:1 Интер Милан
    7.9% (9)
    0:3 Интер Милан
    3.5% (4)
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