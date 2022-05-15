Первый тайм

19' Краньо Алессио ловит мяч в руки после очередного подхода гостей, в этот раз ничего опасного не произошло, вратарь вводит мяч в игру.

18' Хараламбос Ликояннис выполнил навес в штрафную, но его партнёр не успел добежать да мяча и момент упущен.

18' Николо Барелла прилоился по мячу из дальней дистанции, но не получилось ему поразить ворота, мяч уходит за лицевую линию.

17' Алессандро Бастони выполняет навес в штрафную, но Джорджо Альтаре выносит мяч и разряжает обстановку у своих ворот.

15' Далберт создаёт нарушение правил за подножку против Милан Шкриньяр. Много борьбы в игре и нарушений правил, проходит настоящая неуступная битва за мяч.

14' Лука Чеппителли ударил по ногам на чужой половине поля Эдин Джеко. Штрафной удар.