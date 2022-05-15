Стадион: Сардиния Арена
0:0
Первый тайм: 19'
11' Undefined phrase: football_event_Шкриньяр Милан
Ход матча
11'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
10
Педро
Жоао
14
Перишич
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Педро ЖоаоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Лувумбо ЗитоНападающий
-
Главный тренер: Alessandro Agostini
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Перишич ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Кордац АлексВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Госенс РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Кальяри
Интер Милан
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
85.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед
22 матча
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед
Первый тайм
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Второй тайм
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 15 побед
29 матчей
17.2%
20.7%
62.1%
5 побед 6 ничьих 18 побед
Первый тайм
17.2%
37.9%
44.9%
5 побед 11 ничьих 13 побед
Второй тайм
13.8%
34.5%
51.7%
4 победы 10 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Жоао
|13 (3)
|0.35
|Паволетти Леонардо
|5
|0.14
|Перейро Гастон
|4
|0.11
|Дейола Алессандро
|4
|0.11
|Кейта Бальде
|3
|0.08
|Белланова Рауль
|1
|0.03
|Касерес Мартин
|1
|0.03
|Чеппители Лука
|1
|0.03
|Альтаре Джорджо
|1
|0.03
|Марин Рэзван
|0
|0
|Грасси Альберто
|0
|0
|Нандес Найтан
|0
|0
|Далберт Эстеван
|0
|0
|Годин Диего
|0
|0
|Базелли Даниэле
|0
|0
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|19 (3)
|0.51
|Джеко Эдин
|13
|0.35
|Чалханоглу Хакан
|7 (3)
|0.19
|Перишич Иван
|7 (1)
|0.19
|Дюмфрис Дензел
|5
|0.14
|Санчес Алексис
|5
|0.14
|Корреа Хоакин
|4
|0.11
|Барелла Николо
|3
|0.08
|Шкриньяр Милан
|3
|0.08
|Димарко Федерико
|2
|0.05
|Брозович Марсело
|2
|0.05
|Гальярдини Роберто
|2
|0.05
|Бастони Алессандро
|1
|0.03
|Видаль Артуро
|1
|0.03
|Дармиан Маттео
|1
|0.03
|Д'Амброзио Данило
|1
|0.03
|Весино Матиас
|1
|0.03
|Госенс Робин
|0
|0
Карточки
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Педро Жоао
|9
|0
|Паволетти Леонардо
|9
|0
|Далберт Эстеван
|9
|0
|Грасси Альберто
|5
|1
|Марин Рэзван
|5
|1
|Карбони Андреа
|6
|0
|Дейола Алессандро
|5
|0
|Касерес Мартин
|3
|1
|Дзаппа Габриэле
|3
|1
|Стротман Кевин
|4
|0
|Альтаре Джорджо
|4
|0
|Ловато Маттео
|4
|0
|Годин Диего
|3
|0
|Краньо Алессио
|3
|0
|Гольданига Эдоардо
|3
|0
|Нандес Найтан
|3
|0
|Белланова Рауль
|3
|0
|Чеппители Лука
|2
|0
|Ликояннис Хараламбос
|2
|0
|Кейта Бальде
|2
|0
|Радунович Борис
|0
|1
|Базелли Даниэле
|1
|0
|Перейро Гастон
|1
|0
|Валюкевич Себастьян
|1
|0
|Вальтер Маццарри
|1
|0
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чалханоглу Хакан
|10
|0
|Барелла Николо
|8
|0
|Брозович Марсело
|7
|0
|Мартинес Лаутаро
|6
|0
|Индзаги Симоне
|3
|1
|Перишич Иван
|4
|0
|Бастони Алессандро
|4
|0
|Видаль Артуро
|3
|0
|Дармиан Маттео
|3
|0
|Де Врей Стефан
|3
|0
|Шкриньяр Милан
|3
|0
|Дюмфрис Дензел
|3
|0
|Джеко Эдин
|2
|0
|Д'Амброзио Данило
|2
|0
|Весино Матиас
|2
|0
|Гальярдини Роберто
|2
|0
|Корреа Хоакин
|2
|0
|Ханданович Самир
|1
|0
|Раноккия Андреа
|1
|0
|Димарко Федерико
|1
|0
|Госенс Робин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
34
7 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 11
22 Не забивали 20
2
10%
6
18%
1-15
3
15%
3
9%
16-30
2
10%
8
24%
31-45
6
30%
6
18%
46-60
5
25%
2
6%
61-75
2
10%
9
26%
76-90
Пропущено
29
14
11 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 10
4
14%
3
21%
1-15
2
7%
3
21%
16-30
5
17%
1
7%
31-45
5
17%
1
7%
46-60
7
24%
2
14%
61-75
6
21%
4
29%
76-90
Забито
14
44
4 В 1-м тайме 22
10 Во 2-м тайме 22
3 Забивали первыми 13
27 Не забивали 19
1
7%
4
9%
1-15
1
7%
10
23%
16-30
2
14%
8
18%
31-45
4
29%
7
16%
46-60
4
29%
12
27%
61-75
2
14%
3
7%
76-90
Пропущено
35
17
16 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 7
14 Пропускали первыми 5
17 Не пропускали 11
2
6%
2
12%
1-15
5
14%
5
29%
29%
16-30
9
26%
3
18%
31-45
9
26%
1
6%
46-60
6
17%
1
6%
61-75
4
11%
5
29%
29%
76-90
Забито
34
78
11 В 1-м тайме 39
23 Во 2-м тайме 39
13 Забивали первыми 24
13 Не забивали 3
3
9%
10
13%
1-15
4
12%
13
17%
16-30
4
12%
16
21%
31-45
10
29%
29%
13
17%
46-60
9
26%
14
18%
61-75
4
12%
12
15%
76-90
Пропущено
64
31
27 В 1-м тайме 17
37 Во 2-м тайме 14
22 Пропускали первыми 10
33 Не пропускали 21
6
9%
5
16%
1-15
7
11%
8
26%
16-30
14
22%
4
13%
31-45
14
22%
2
6%
46-60
13
20%
3
10%
61-75
10
16%
9
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Кальяри
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Салернитана - Кальяри 1:1 Кальяри - Верона 1:2 Дженоа - Кальяри 1:0 Кальяри - Сассуоло 1:0
Кальяри - Ювентус 1:2 Удинезе - Кальяри 5:1 Кальяри - Милан 0:1 Специя - Кальяри 2:0 Кальяри - Лацио 0:3 Торино - Кальяри 1:2 Кальяри - Наполи 1:1 Эмполи - Кальяри 1:1 Аталанта - Кальяри 1:2 Кальяри - Фиорентина 1:1 Сассуоло - Кальяри 1:0 Рома - Кальяри 1:0 Кальяри - Болонья 2:1 Сампдория - Кальяри 1:2 Ювентус - Кальяри 2:0 Кальяри - Удинезе 0:4
Интер Милан
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ювентус - Интер Милан 2:4 Интер Милан - Эмполи 4:2 Удинезе - Интер Милан 1:2 Болонья - Интер Милан 2:1
Интер Милан - Рома 3:1 Интер Милан - Милан 3:0 Специя - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Верона 2:0 Ювентус - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Фиорентина 1:1 Торино - Интер Милан 1:1 Ливерпуль - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Салернитана 5:0 Милан - Интер Милан 0:0 Дженоа - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Сассуоло 0:2 Интер Милан - Ливерпуль 0:2 Наполи - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Рома 2:0 Интер Милан - Милан 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|37
|25
|8
|4
|66 - 31
|83
|2.
|Интер Милан
|0:0 Заявка
|37
|23
|10
|4
|78 - 31
|79
|3.
|Наполи
|Заявка
|37
|23
|7
|7
|71 - 31
|76
|4.
|Ювентус
|Заявка
|36
|20
|9
|7
|55 - 33
|69
|5.
|Лацио
|Заявка
|36
|18
|8
|10
|72 - 53
|62
|6.
|Рома
|Заявка
|37
|17
|9
|11
|56 - 43
|60
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|36
|18
|5
|13
|56 - 47
|59
|8.
|Аталанта
|Заявка
|37
|16
|11
|10
|65 - 47
|59
|9.
|Верона
|Заявка
|37
|14
|10
|13
|62 - 56
|52
|10.
|Торино
|Заявка
|37
|13
|11
|13
|46 - 38
|50
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|37
|13
|11
|13
|64 - 63
|50
|12.
|Удинезе
|Заявка
|37
|10
|14
|13
|57 - 58
|44
|13.
|Болонья
|Заявка
|37
|11
|10
|16
|43 - 55
|43
|14.
|Эмполи
|Заявка
|37
|9
|11
|17
|49 - 70
|38
|15.
|Специя
|Заявка
|37
|10
|6
|21
|41 - 68
|36
|16.
|Сампдория
|Заявка
|36
|9
|6
|21
|42 - 59
|33
|17.
|Салернитана
|Заявка
|37
|7
|10
|20
|33 - 74
|31
|18.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|37
|6
|12
|19
|33 - 65
|30
|19.
|Дженоа
|Заявка
|37
|4
|16
|17
|27 - 59
|28
|20.
|Венеция
|Заявка
|37
|6
|8
|23
|34 - 69
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|0:0 Заявка
|18
|13
|3
|2
|45 - 16
|42
|2.
|Милан
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|28 - 12
|40
|3.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|36 - 20
|38
|4.
|Рома
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|26 - 16
|36
|5.
|Наполи
|Заявка
|19
|11
|3
|5
|37 - 16
|36
|6.
|Лацио
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|39 - 22
|35
|7.
|Ювентус
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|23 - 12
|34
|8.
|Верона
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|34 - 25
|30
|9.
|Торино
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|29 - 18
|29
|10.
|Болонья
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|25 - 24
|28
|11.
|Удинезе
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|31 - 29
|25
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|27 - 27
|24
|13.
|Аталанта
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|31 - 28
|20
|14.
|Специя
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|21 - 27
|18
|15.
|Сампдория
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|25 - 31
|18
|16.
|Дженоа
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|14 - 24
|17
|17.
|Эмполи
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|28 - 44
|17
|18.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|19
|3
|7
|9
|19 - 30
|16
|19.
|Салернитана
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|17 - 35
|15
|20.
|Венеция
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|21 - 38
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|38 - 19
|43
|2.
|Наполи
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|34 - 15
|40
|3.
|Аталанта
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|34 - 19
|39
|4.
|Интер Милан
|0:0 Заявка
|19
|10
|7
|2
|33 - 15
|37
|5.
|Ювентус
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|32 - 21
|35
|6.
|Лацио
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|33 - 31
|27
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|37 - 36
|26
|8.
|Рома
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|30 - 27
|24
|9.
|Верона
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|28 - 31
|22
|10.
|Торино
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|17 - 20
|21
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|20 - 27
|21
|12.
|Эмполи
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|21 - 26
|21
|13.
|Удинезе
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|26 - 29
|19
|14.
|Специя
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|20 - 41
|18
|15.
|Салернитана
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|16 - 39
|16
|16.
|Болонья
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|18 - 31
|15
|17.
|Сампдория
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|17 - 28
|15
|18.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|18
|3
|5
|10
|14 - 35
|14
|19.
|Венеция
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|13 - 31
|13
|20.
|Дженоа
|Заявка
|19
|1
|8
|10
|13 - 35
|11
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Кальяри 0:0 Интер Милан
Исход игры
Кальяри
0% (0)
Ничья
2.6% (3)
Интер Милан
97.4% (111)
Тотал 2.5
Больше
64.42% (67)
Меньше
35.58% (37)
Обе команды забьют
Да
60.58% (63)
Нет
39.42% (41)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
40.4% (46)
0:2 Интер Милан
24.6% (28)
1:3 Интер Милан
14.9% (17)
0:1 Интер Милан
7.9% (9)
0:3 Интер Милан
3.5% (4)
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