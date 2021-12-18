Италия: Серия A 2021-2022
0:4
Конец матча
Стадион: Unipol Domus
0:1
4' ГолМакенго Жан-Виктор
40' Желтая карточкаМарин Рэзван
43' Желтая карточкаДалберт Эстеван
0:2
45' ГолДелофеу Херард
0:3
50' ГолМолина Науэль
66' Вторая желтая карточкаМарин Рэзван
0:4
69' ГолДелофеу Херард
70' Желтая карточкаДелофеу Херард
71' Желтая карточкаБелланова Рауль
84' Желтая карточкаБекао Родриго
Ход матча
4'
40'
43'
45'
0:2
50'
0:3
66'
69'
70'
71'
84'
Статистика матча
-
0 Голы 4
-
1 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 5
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
10
Педро
Жоао
17
Нюйтинк
Брэм
11
Уолас
Соуза
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Педро ЖоаоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Оберт АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Фараго ПаолоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маццарри Вальтер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Gabriele Cioffi
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Кальяри
Удинезе
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
54.5%
54.5%
6 побед 6 ничьих 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 11 побед
26 матчей
30.8%
23.1%
46.1%
8 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
30.8%
34.6%
34.6%
8 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
23.1%
34.6%
42.3%
6 побед 9 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Жоао
|9 (3)
|0.5
|Кейта Бальде
|3
|0.17
|Паволетти Леонардо
|2
|0.11
|Касерес Мартин
|1
|0.06
|Чеппители Лука
|1
|0.06
|Дейола Алессандро
|1
|0.06
|Марин Рэзван
|0
|0
|Нандес Найтан
|0
|0
|Годин Диего
|0
|0
|Белланова Рауль
|0
|0
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомеш Бету
|7
|0.39
|Делофеу Херард
|6
|0.33
|Молина Науэль
|3
|0.17
|Форестьери Фернандо
|2
|0.11
|Перейра Роберто
|2 (1)
|0.11
|Саксесс Исаак
|1
|0.06
|Макенго Жан-Виктор
|1
|0.06
|Арслан Толгай-Али
|1
|0.06
|Пуссетто Игнасио
|1
|0.06
|Самарджич Лазар
|1
|0.06
|Окака Стефано
|0
|0
|Яяло Мато
|0
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|0
|0
|Нюйтинк Брэм
|0
|0
|Бекао Родриго
|0
|0
|Удоги Дестини
|0
|0
Карточки
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Касерес Мартин
|3
|1
|Марин Рэзван
|3
|1
|Стротман Кевин
|4
|0
|Далберт Эстеван
|4
|0
|Дзаппа Габриэле
|2
|1
|Годин Диего
|3
|0
|Педро Жоао
|3
|0
|Паволетти Леонардо
|3
|0
|Дейола Алессандро
|3
|0
|Нандес Найтан
|3
|0
|Кейта Бальде
|2
|0
|Грасси Альберто
|2
|0
|Белланова Рауль
|2
|0
|Чеппители Лука
|1
|0
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0
|Краньо Алессио
|1
|0
|Валюкевич Себастьян
|1
|0
|Карбони Андреа
|1
|0
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уолас Соуза
|4
|1
|Перейра Роберто
|4
|1
|Молина Науэль
|4
|1
|Самир Каэтано
|5
|0
|Бекао Родриго
|4
|0
|Макенго Жан-Виктор
|2
|1
|Арслан Толгай-Али
|3
|0
|Делофеу Херард
|3
|0
|Пуссетто Игнасио
|3
|0
|Соппи Брэндон
|2
|0
|Саксесс Исаак
|0
|1
|Окака Стефано
|1
|0
|Форестьери Фернандо
|1
|0
|Зеегелаар Марвин
|1
|0
|Несторовски Илья
|1
|0
|Сильвестри Марко
|1
|0
|Перес Неуэн
|1
|0
|Гомеш Бету
|1
|0
|Удоги Дестини
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
16
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
1
8%
2
13%
1-15
3
23%
3
19%
16-30
1
8%
4
25%
31-45
3
23%
1
6%
46-60
4
31%
1
6%
61-75
1
8%
5
31%
76-90
Пропущено
18
15
6 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
3
17%
1
7%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
3
17%
8
53%
46-60
4
22%
2
13%
61-75
5
28%
2
13%
76-90
Забито
5
10
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 4
15 Не забивали 12
1
20%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
2
20%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
19
13
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
11%
2
15%
1-15
4
21%
4
31%
16-30
4
21%
2
15%
31-45
5
26%
1
8%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
2
11%
3
23%
76-90
Забито
18
26
7 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
7 Не забивали 5
2
11%
4
15%
1-15
3
17%
5
19%
16-30
2
11%
4
15%
31-45
5
28%
3
12%
46-60
5
28%
2
8%
61-75
1
6%
8
31%
76-90
Пропущено
37
28
16 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 14
5
14%
3
11%
1-15
5
14%
4
14%
16-30
6
16%
4
14%
31-45
8
22%
9
32%
46-60
6
16%
3
11%
61-75
7
19%
5
18%
76-90
Результаты последних матчей
Кальяри
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Кальяри - Читтаделла 3:1 Интер Милан - Кальяри 4:0 Кальяри - Торино 1:1 Верона - Кальяри 0:0
Кальяри - Салернитана 1:1 Сассуоло - Кальяри 2:2 Кальяри - Аталанта 1:2 Болонья - Кальяри 2:0 Кальяри - Рома 1:2 Фиорентина - Кальяри 3:0 Кальяри - Сампдория 3:1 Кальяри - Венеция 1:1 Наполи - Кальяри 2:0 Кальяри - Эмполи 0:2 Лацио - Кальяри 2:2 Кальяри - Дженоа 2:3 Милан - Кальяри 4:1 Кальяри - Специя 2:2 Кальяри - Пиза 3:1 Мальорка - Кальяри 1:0
Удинезе
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Удинезе - Кротоне 4:0 Удинезе - Милан 1:1 Эмполи - Удинезе 3:1 Лацио - Удинезе 4:4
Удинезе - Дженоа 0:0 Торино - Удинезе 2:1 Удинезе - Копер 2:2 Удинезе - Сассуоло 3:2 Интер Милан - Удинезе 2:0 Удинезе - Верона 1:1 Аталанта - Удинезе 1:1 Удинезе - Болонья 1:1 Удинезе - Табор Сежана 2:1 Сампдория - Удинезе 3:3 Удинезе - Фиорентина 0:1 Рома - Удинезе 1:0 Удинезе - Наполи 0:4 Специя - Удинезе 0:1 Удинезе - Беллуно 4:1 Удинезе - Венеция 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|48 - 15
|43
|2.
|Милан
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|36 - 19
|39
|3.
|Аталанта
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|38 - 24
|37
|4.
|Наполи
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|34 - 13
|36
|5.
|Ювентус
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|25 - 17
|31
|6.
|Рома
|Заявка
|18
|10
|1
|7
|30 - 20
|31
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|10
|0
|7
|31 - 22
|30
|8.
|Лацио
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|36 - 33
|28
|9.
|Эмполи
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|27 - 29
|26
|10.
|Болонья
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|24 - 31
|24
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|28 - 26
|23
|12.
|Верона
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|33 - 30
|23
|13.
|Торино
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 18
|22
|14.
|Удинезе
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|26 - 28
|20
|15.
|Сампдория
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|25 - 33
|18
|16.
|Венеция
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 30
|16
|17.
|Специя
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|17 - 38
|12
|18.
|Дженоа
|Заявка
|18
|1
|7
|10
|19 - 37
|10
|19.
|Кальяри
|Заявка
|18
|1
|7
|10
|17 - 38
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|18
|2
|2
|14
|11 - 42
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|25 - 13
|20
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|24 - 6
|20
|3.
|Милан
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 7
|19
|4.
|Наполи
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 6
|19
|5.
|Рома
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|12 - 7
|19
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|21 - 10
|18
|7.
|Торино
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 10
|17
|8.
|Болонья
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 14
|16
|9.
|Верона
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|19 - 13
|16
|10.
|Ювентус
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 7
|13
|11.
|Аталанта
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 15
|12
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|13.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 12
|11
|14.
|Эмполи
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|14 - 20
|10
|15.
|Специя
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|16.
|Венеция
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|17.
|Сампдория
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 20
|8
|18.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 19
|7
|19.
|Салернитана
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 21
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|8 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|20 - 9
|25
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|24 - 9
|23
|3.
|Милан
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 12
|20
|4.
|Ювентус
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 10
|18
|5.
|Наполи
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 7
|17
|6.
|Эмполи
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 9
|16
|7.
|Рома
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|18 - 13
|12
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|10 - 12
|12
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|16 - 15
|11
|10.
|Сампдория
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|11.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 16
|9
|12.
|Болонья
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 17
|8
|13.
|Лацио
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 20
|8
|14.
|Венеция
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 16
|8
|15.
|Верона
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|14 - 17
|7
|16.
|Дженоа
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|11 - 20
|7
|17.
|Торино
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 8
|5
|18.
|Специя
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|8 - 27
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 21
|4
|20.
|Кальяри
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 19
|3
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Кальяри 0:4 Удинезе
Исход игры
Кальяри
23.6% (33)
Ничья
50.7% (71)
Удинезе
25.7% (36)
Тотал 2.5
Больше
29.63% (40)
Меньше
70.37% (95)
Обе команды забьют
Да
76.3% (103)
Нет
23.7% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45% (63)
1:2 Удинезе
15.7% (22)
1:0 Кальяри
10% (14)
2:1 Кальяри
7.9% (11)
0:1 Удинезе
7.9% (11)
2:2 Ничья
3.6% (5)
0:0 Ничья
2.1% (3)
2:0 Кальяри
1.4% (2)
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