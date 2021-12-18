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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Кальяри
0:4
Конец матча

Стадион:
Удинезе
0'
0:1
4' Гол
Макенго Жан-Виктор
40' Желтая карточка
Марин Рэзван
43' Желтая карточка
Далберт Эстеван
0:2
45' Гол
Делофеу Херард
0:3
50' Гол
Молина Науэль
66' Вторая желтая карточка
Марин Рэзван
0:4
69' Гол
Делофеу Херард
70' Желтая карточка
Делофеу Херард
71' Желтая карточка
Белланова Рауль
84' Желтая карточка
Бекао Родриго
90'+1

Ход матча

4'
0:1
Макенго Жан-Виктор
(Удоги Дестини)
40'
Марин Рэзван
 
43'
Далберт Эстеван
 
45'
0:2
Делофеу Херард
46'
Кейта Бальде
Нандес Найтан
 
46'
Касерес Мартин
Карбони Андреа
 
46'
Ликояннис Хараламбос
Далберт Эстеван
 
50'
0:3
Молина Науэль
66'
Марин Рэзван
 
69'
0:4
Делофеу Херард
(Макенго Жан-Виктор)
70'
 
Делофеу Херард
70'
Дзаппа Габриэле
Чеппители Лука
 
70'
Дейола Алессандро
Паволетти Леонардо
 
71'
Белланова Рауль
 
75'
 
Яяло Мато
Арслан Толгай-Али
75'
 
Пуссетто Игнасио
Делофеу Херард
80'
 
Зеегелаар Марвин
Удоги Дестини
80'
 
Соппи Брэндон
Молина Науэль
84'
 
Бекао Родриго
87'
 
Самарджич Лазар
Гомеш Бету

Статистика матча

  • 0 Голы 4
  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 140
Кальяри 23.6% (33)
X 50.7% (71)
Удинезе 25.7% (36)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
28
Краньо
Алессио
23
Чеппители
Лука
2
Годин
Диего
44
Карбони
Андреа
12
Белланова
Рауль
18
Нандес
Найтан
8
Марин
Рэзван
27
Грасси
Альберто
29
Далберт
Эстеван
10
Педро
Жоао
30
Паволетти
Леонардо
1
Сильвестри
Марко
50
Бекао
Родриго
17
Нюйтинк
Брэм
3
Самир
Каэтано
16
Молина
Науэль
5
Арслан
Толгай-Али
11
Уолас
Соуза
6
Макенго
Жан-Виктор
13
Удоги
Дестини
9
Гомеш
Бету
10
Делофеу
Херард
Кальяри
3-5-2
Удинезе
3-5-2

История личных встреч

Кальяри
Удинезе

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.5%
54.5%
6 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 11 побед

26 матчей

30.8%
23.1%
46.1%
8 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

30.8%
34.6%
34.6%
8 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

23.1%
34.6%
42.3%
6 побед 9 ничьих 11 побед

История матчей

СA
0:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
2:1
СA
1:2
СA
2:0
СA
2:1
СA
0:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
4:3
СA
2:2
СA
3:0
СA
2:0
СA
0:1
СA
4:1
СA
0:0
СA
0:0
СA
0:4
СA
1:1
СA
2:2
СA
2:1
СA
6:2
СA
2:0
СA
0:2
СA
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Жоао 9 (3) 0.5
Кейта Бальде 3 0.17
Паволетти Леонардо 2 0.11
Касерес Мартин 1 0.06
Чеппители Лука 1 0.06
Дейола Алессандро 1 0.06
Марин Рэзван 0 0
Нандес Найтан 0 0
Годин Диего 0 0
Белланова Рауль 0 0
Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомеш Бету 7 0.39
Делофеу Херард 6 0.33
Молина Науэль 3 0.17
Форестьери Фернандо 2 0.11
Перейра Роберто 2 (1) 0.11
Саксесс Исаак 1 0.06
Макенго Жан-Виктор 1 0.06
Арслан Толгай-Али 1 0.06
Пуссетто Игнасио 1 0.06
Самарджич Лазар 1 0.06
Окака Стефано 0 0
Яяло Мато 0 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 0 0
Нюйтинк Брэм 0 0
Бекао Родриго 0 0
Удоги Дестини 0 0

Карточки

Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Касерес Мартин 3 1
Марин Рэзван 3 1
Стротман Кевин 4 0
Далберт Эстеван 4 0
Дзаппа Габриэле 2 1
Годин Диего 3 0
Педро Жоао 3 0
Паволетти Леонардо 3 0
Дейола Алессандро 3 0
Нандес Найтан 3 0
Кейта Бальде 2 0
Грасси Альберто 2 0
Белланова Рауль 2 0
Чеппители Лука 1 0
Ликояннис Хараламбос 1 0
Краньо Алессио 1 0
Валюкевич Себастьян 1 0
Карбони Андреа 1 0
Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уолас Соуза 4 1
Перейра Роберто 4 1
Молина Науэль 4 1
Самир Каэтано 5 0
Бекао Родриго 4 0
Макенго Жан-Виктор 2 1
Арслан Толгай-Али 3 0
Делофеу Херард 3 0
Пуссетто Игнасио 3 0
Соппи Брэндон 2 0
Саксесс Исаак 0 1
Окака Стефано 1 0
Форестьери Фернандо 1 0
Зеегелаар Марвин 1 0
Несторовски Илья 1 0
Сильвестри Марко 1 0
Перес Неуэн 1 0
Гомеш Бету 1 0
Удоги Дестини 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
16
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
1
8%
2
13%
1-15
3
23%
3
19%
16-30
1
8%
4
25%
31-45
3
23%
1
6%
46-60
4
31%
1
6%
61-75
1
8%
5
31%
76-90

Пропущено

18
15
6 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
3
17%
1
7%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
3
17%
8
53%
46-60
4
22%
2
13%
61-75
5
28%
2
13%
76-90

Забито

5
10
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 4
15 Не забивали 12
1
20%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
2
20%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

19
13
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
11%
2
15%
1-15
4
21%
4
31%
16-30
4
21%
2
15%
31-45
5
26%
1
8%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
2
11%
3
23%
76-90

Забито

18
26
7 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
7 Не забивали 5
2
11%
4
15%
1-15
3
17%
5
19%
16-30
2
11%
4
15%
31-45
5
28%
3
12%
46-60
5
28%
2
8%
61-75
1
6%
8
31%
76-90

Пропущено

37
28
16 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 14
5
14%
3
11%
1-15
5
14%
4
14%
16-30
6
16%
4
14%
31-45
8
22%
9
32%
46-60
6
16%
3
11%
61-75
7
19%
5
18%
76-90

Результаты последних матчей

Кальяри
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Кальяри - Читтаделла 3:1 Интер Милан - Кальяри 4:0 Кальяри - Торино 1:1 Верона - Кальяри 0:0
Кальяри - Салернитана 1:1 Сассуоло - Кальяри 2:2 Кальяри - Аталанта 1:2 Болонья - Кальяри 2:0 Кальяри - Рома 1:2 Фиорентина - Кальяри 3:0 Кальяри - Сампдория 3:1 Кальяри - Венеция 1:1 Наполи - Кальяри 2:0 Кальяри - Эмполи 0:2 Лацио - Кальяри 2:2 Кальяри - Дженоа 2:3 Милан - Кальяри 4:1 Кальяри - Специя 2:2 Кальяри - Пиза 3:1 Мальорка - Кальяри 1:0
Удинезе
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Удинезе - Кротоне 4:0 Удинезе - Милан 1:1 Эмполи - Удинезе 3:1 Лацио - Удинезе 4:4
Удинезе - Дженоа 0:0 Торино - Удинезе 2:1 Удинезе - Копер 2:2 Удинезе - Сассуоло 3:2 Интер Милан - Удинезе 2:0 Удинезе - Верона 1:1 Аталанта - Удинезе 1:1 Удинезе - Болонья 1:1 Удинезе - Табор Сежана 2:1 Сампдория - Удинезе 3:3 Удинезе - Фиорентина 0:1 Рома - Удинезе 1:0 Удинезе - Наполи 0:4 Специя - Удинезе 0:1 Удинезе - Беллуно 4:1 Удинезе - Венеция 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 18 13 4 1 48 - 15 43
2. Милан Заявка 17 12 3 2 36 - 19 39
3. Аталанта Заявка 18 11 4 3 38 - 24 37
4. Наполи Заявка 17 11 3 3 34 - 13 36
5. Ювентус Заявка 18 9 4 5 25 - 17 31
6. Рома Заявка 18 10 1 7 30 - 20 31
7. Фиорентина Заявка 17 10 0 7 31 - 22 30
8. Лацио Заявка 18 8 4 6 36 - 33 28
9. Эмполи Заявка 17 8 2 7 27 - 29 26
10. Болонья Заявка 18 7 3 8 24 - 31 24
11. Сассуоло Заявка 17 6 5 6 28 - 26 23
12. Верона Заявка 17 6 5 6 33 - 30 23
13. Торино Заявка 17 6 4 7 22 - 18 22
14. Удинезе Заявка 18 4 8 6 26 - 28 20
15. Сампдория Заявка 17 5 3 9 25 - 33 18
16. Венеция Заявка 17 4 4 9 16 - 30 16
17. Специя Заявка 17 3 3 11 17 - 38 12
18. Дженоа Заявка 18 1 7 10 19 - 37 10
19. Кальяри Заявка 18 1 7 10 17 - 38 10
20. Салернитана Заявка 18 2 2 14 11 - 42 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 9 6 2 1 25 - 13 20
2. Интер Милан Заявка 8 6 2 0 24 - 6 20
3. Милан Заявка 8 6 1 1 16 - 7 19
4. Наполи Заявка 9 6 1 2 17 - 6 19
5. Рома Заявка 9 6 1 2 12 - 7 19
6. Фиорентина Заявка 8 6 0 2 21 - 10 18
7. Торино Заявка 9 5 2 2 18 - 10 17
8. Болонья Заявка 10 5 1 4 16 - 14 16
9. Верона Заявка 9 5 1 3 19 - 13 16
10. Ювентус Заявка 8 4 1 3 9 - 7 13
11. Аталанта Заявка 9 3 3 3 18 - 15 12
12. Сассуоло Заявка 9 3 3 3 12 - 11 12
13. Удинезе Заявка 9 2 5 2 11 - 12 11
14. Эмполи Заявка 9 3 1 5 14 - 20 10
15. Специя Заявка 8 2 2 4 9 - 11 8
16. Венеция Заявка 8 2 2 4 11 - 14 8
17. Сампдория Заявка 9 2 2 5 13 - 20 8
18. Кальяри Заявка 10 1 4 5 12 - 19 7
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 5 - 21 4
20. Дженоа Заявка 8 0 3 5 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 9 8 1 0 20 - 9 25
2. Интер Милан Заявка 10 7 2 1 24 - 9 23
3. Милан Заявка 9 6 2 1 20 - 12 20
4. Ювентус Заявка 10 5 3 2 16 - 10 18
5. Наполи Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
6. Эмполи Заявка 8 5 1 2 13 - 9 16
7. Рома Заявка 9 4 0 5 18 - 13 12
8. Фиорентина Заявка 9 4 0 5 10 - 12 12
9. Сассуоло Заявка 8 3 2 3 16 - 15 11
10. Сампдория Заявка 8 3 1 4 12 - 13 10
11. Удинезе Заявка 9 2 3 4 15 - 16 9
12. Болонья Заявка 8 2 2 4 8 - 17 8
13. Лацио Заявка 9 2 2 5 11 - 20 8
14. Венеция Заявка 9 2 2 5 5 - 16 8
15. Верона Заявка 8 1 4 3 14 - 17 7
16. Дженоа Заявка 10 1 4 5 11 - 20 7
17. Торино Заявка 8 1 2 5 4 - 8 5
18. Специя Заявка 9 1 1 7 8 - 27 4
19. Салернитана Заявка 9 1 1 7 6 - 21 4
20. Кальяри Заявка 8 0 3 5 5 - 19 3
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  • — Вылет в Серию Б
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Прогнозы 140
Кальяри 23.6% (33)
X 50.7% (71)
Удинезе 25.7% (36)
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Где смотреть матч Кальяри 0:4 Удинезе онлайн


Прогнозы на матч Кальяри 0:4 Удинезе

Исход игры
Кальяри
23.6% (33)
Ничья
50.7% (71)
Удинезе
25.7% (36)
Тотал 2.5
Больше
29.63% (40)
Меньше
70.37% (95)
Обе команды забьют
Да
76.3% (103)
Нет
23.7% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45% (63)
1:2 Удинезе
15.7% (22)
1:0 Кальяри
10% (14)
2:1 Кальяри
7.9% (11)
0:1 Удинезе
7.9% (11)
2:2 Ничья
3.6% (5)
0:0 Ничья
2.1% (3)
2:0 Кальяри
1.4% (2)
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