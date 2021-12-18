Второй тайм

91' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

90' Игрок из команды Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

90' Удар от ворот произведет Кальяри

90' Брэндон Соппи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

90' Самарджич Лазар разрезает оборону соперника отличным пасом

89' Сильвестри Марко взял и забрал мяч на выходе

89' Жуан Педро из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...

88' Жуан Педро задерживает мяч рукой

87' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Игра в одни ворота сейчас. Удинезе доминирует и владеет мячом

86' Сильвестри Марко взял и забрал мяч на выходе

85' Нюйтинк Брэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Ликояннис Хараламбос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

84' Бекао Родриго получает желтую карточку за толчок соперника.

83' Брэндон Соппи из команды Удинезе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

80' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Тактическая замена. Молина Науэль уходит с поля и его заменяет Брэндон Соппи

80' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Удинезе выполняет удар от ворот.

79' Отличный пас сделал Дзаппа Габриэле из команды Кальяри . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

77' Матч возобновлен

77' Ох, нехорошо это выглядит. Дзаппа Габриэле получил травму и медбригада забирает его с поля.

77' Дзаппа Габриэле на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Делофеу Херард получает желтую карточку за неспортивное поведение

69' Г О О О О Л - Делофеу Херард забивает с правой ноги!

69' Грасси Альберто предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

68' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Удар от ворот произведет Кальяри

67' Уолас Соуза не смог попасть в створ ударом издали

66' УДАЛЕНИЕ! - Марин Рэзван получает вторую желтую карточку за фол на сопернике

65' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Паволетти Леонардо из команды Кальяри делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

64' Молина Науэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Матч возобновлен

64' Ох, нехорошо это выглядит. Нюйтинк Брэм получил травму и медбригада забирает его с поля.

63' Нюйтинк Брэм на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Годин Диего из команды Кальяри сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

62' Удоги Дестини предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

61' Удар от ворот произведет Удинезе

59' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Нюйтинк Брэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Жуан Педро из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...

58' Нюйтинк Брэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Делофеу Херард из команды Удинезе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

54' Годин Диего из команды Кальяри делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

52' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Матч возобновлен

52' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

51' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Г О О О О Л - Молина Науэль правой ногой классно пробил с лета.

50' Плохо сыграл Касерес Мартин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

50' Плохо сыграл Чеппители Лука - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

50' Игрок из команды Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

50' Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Игрок из команды Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

49' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Матч возобновлен

47' Ох, нехорошо это выглядит. Самир Каэтано получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Самир Каэтано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Тактическая замена. Андреа Карбони уходит с поля и его заменяет Касерес Мартин