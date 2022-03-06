3:3
Конец матча
Стадион: PayPal Park
1:0
9' ПенальтиЭспиноса Кристиан
16' Желтая карточкаРемеди Эрик
33' Красная карточкаМонтейру Жамиру
1:1
40' ГолСелараян Лукас
45' Желтая карточкаСантуш Педру
1:2
68' ГолЗардес Гьяси
1:3
73' ГолСелараян Лукас
75' Желтая карточкаЖудсон
79' Желтая карточкаКиканович Бенджамин
83' Желтая карточкаИгбекеме Джеймс
2:3
84' ГолКальво Франсиско
90' Желтая карточкаСелараян Лукас
90' Желтая карточкаАнибаба Жалил
3:3
90' ГолКальво Франсиско
Ход матча
9'
16'
33'
40'
1:1
45'
68'
1:2
73'
1:3
75'
83'
84'
2:3
89'
90'
90'
90'
3:3
17
Грегуш
Ян
14
Юилл
Джексон
1
Ром
Элой
14
Йебоа
Яв
22
Этьенн
Дерик
27
Берри
Мигель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Лопес МаркосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Грегуш ЯнПолузащитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Берсано МэттВратарь
- Защитник
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
- Полузащитник
-
44 Кауэлл КейдПолузащитник
-
93 ЖудсонПолузащитник
-
19 Хаджи СиадПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Matias Almeyda
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Йебоа ЯвПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Этьенн ДерикПолузащитник
-
27 Берри МигельНападающий
- Запасные игроки
-
24 Буш ИвенВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Моррис ЭйданПолузащитник
-
11 Зардес ГьясиНападающий
-
19 Уртадо ЭрикНападающий
-
30 Will Sands
-
Главный тренер: Caleb Porter
История личных встреч
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Коламбус Кру
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
16 матчей
25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
4 победы 10 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 4:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 3:4 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1
Коламбус Кру
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Коламбус Кру - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Коламбус Кру - Чикаго Файр 2:0 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 1:3 Коламбус Кру - Орландо Сити 3:2
Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нэшвилл - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Интер Майами 4:0 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 3:0 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Интер Майами - Коламбус Кру 1:0 Орландо Сити - Коламбус Кру 3:2 Коламбус Кру - Цинциннати 3:2 Коламбус Кру - Сиэтл Саундерс 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:0 Чикаго Файр - Коламбус Кру 1:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 2:3 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 2:4 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 4:1