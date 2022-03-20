США: МЛС 2022
1:1
Конец матча
Стадион: Ред Булл Арена
34' Желтая карточкаНилис Дилан
43' Желтая карточкаНэйджби Дарлингтон
64' Желтая карточкаАмайя Фрэнки
80' Желтая карточкаСантуш Педру
1:0
84' Гол в свои воротаБарлоу Том
86' Желтая карточкаКассерес Кристиан
1:1
90' ГолНэйджби Дарлингтон
Ход матча
34'
64'
80'
84'
1:0
90'
15
Нилис
Шон
33
Лонг
Аарон
12
Нилис
Дилан
16
Йервуд
Дрю
47
Толкин
Джон
10
Морган
Льюис
1
Ром
Элой
14
Йебоа
Яв
22
Этьенн
Дерик
27
Берри
Мигель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
-
33 Лонг АаронЗащитник
-
12 Нилис ДиланПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
-
47 Толкин ДжонПолузащитник
-
10 Морган ЛьюисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
- Полузащитник
-
37 Кларк КейденПолузащитник
-
82 Лима ЛукасПолузащитник
-
74 Барлоу ТомНападающий
-
11 Флетчер ЭшлиНападающий
-
22 Serge Ngoma
-
-
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Йебоа ЯвПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Этьенн ДерикПолузащитник
-
27 Берри МигельНападающий
- Запасные игроки
-
24 Буш ИвенВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Диас ЛуисПолузащитник
-
21 Моррис ЭйданПолузащитник
-
11 Зардес ГьясиНападающий
-
30 Will Sands
-
Главный тренер: Caleb Porter
История личных встреч
Нью-Йорк Ред Буллз
Коламбус Кру
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.3%
43.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед
21 матч
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
19%
81%
0 побед 4 ничьи 13 побед
37 матчей
37.8%
18.9%
43.3%
14 побед 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
21.6%
51.4%
27%
8 побед 19 ничьих 10 побед
Второй тайм
35.1%
29.7%
35.2%
13 побед 11 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морган Льюис
|3
|0.75
|Климала Патрик
|1
|0.25
|Лонг Аарон
|1
|0.25
|Барлоу Том
|1
|0.25
|Фернандес Омир
|1
|0.25
|Амайя Фрэнки
|0
|0
|Кларк Кейден
|0
|0
Коламбус Кру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селараян Лукас
|4
|1
|Этьенн Дерик
|2
|0.5
|Нэйджби Дарлингтон
|1
|0.25
|Зардес Гьяси
|1
|0.25
|Диас Луис III
|1
|0.25
|Берри Мигель
|1
|0.25
|Менса Джонатан
|0
|0
|Морейра Стивен
|0
|0
|Йебоа Яв
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йервуд Дрю
|2
|0
|Нилис Шон
|2
|0
|Кассерес Кристиан
|2
|0
|Нилис Дилан
|2
|0
|Климала Патрик
|1
|0
|Амайя Фрэнки
|1
|0
|Толкин Джон
|1
|0
Коламбус Кру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сантуш Педру
|2
|0
|Менса Джонатан
|1
|0
|Нэйджби Дарлингтон
|1
|0
|Анибаба Жалил
|1
|0
|Селараян Лукас
|1
|0
|Йебоа Яв
|1
|0
|Этьенн Дерик
|1
|0
|Artur Moraes III
|1
|0
|Игбекеме Джеймс
|1
|0
|Диас Луис III
|1
|0
|Моррис Эйдан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
67%
76-90
Забито
7
6
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
2
33%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
11
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
9%
1-15
2
29%
1
9%
16-30
3
43%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
14%
3
27%
61-75
1
14%
4
36%
76-90
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Миннесота Юнайтед 0:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:3 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0
Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 1:0 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:4 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:0
Коламбус Кру
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Коламбус Кру - Торонто 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Коламбус Кру 3:3 Коламбус Кру - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Коламбус Кру - Чикаго Файр 2:0
Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 1:3 Коламбус Кру - Орландо Сити 3:2 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нэшвилл - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Интер Майами 4:0 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 3:0 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Интер Майами - Коламбус Кру 1:0 Орландо Сити - Коламбус Кру 3:2 Коламбус Кру - Цинциннати 3:2 Коламбус Кру - Сиэтл Саундерс 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:0 Чикаго Файр - Коламбус Кру 1:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 2:3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|Коламбус Кру
|4
|2
|2
|0
|10 - 5
|8
|3.
|Чикаго Файр
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|5.
|Орландо Сити
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|6.
|Атланта Юнайтед
|4
|2
|1
|1
|8 - 8
|7
|7.
|Ди Си Юнайтед
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|8.
|Цинциннати
|4
|2
|0
|2
|5 - 8
|6
|9.
|Нью-Йорк Сити
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|11.
|Торонто
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|12.
|Клёб де Фут Монреаль
|4
|0
|1
|3
|5 - 11
|1
|13.
|Интер Майами
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|2.
|Миннесота Юнайтед
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|3.
|Лос-Анджелес
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|Остин
|0:0
|4
|2
|1
|1
|10 - 2
|7
|5.
|Даллас
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|6.
|Колорадо Рэпидс
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|8.
|Хьюстон Динамо
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|9.
|Портленд Тимберс
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|10.
|Нэшвилл
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|11.
|Сиэтл Саундерс
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|2.
|Коламбус Кру
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Чикаго Файр
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Филадельфия Юнион
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Нью-Йорк Сити
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|6.
|Ди Си Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|Цинциннати
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Орландо Сити
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Торонто
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Интер Майами
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|13.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Клёб де Фут Монреаль
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|0:0
|3
|2
|1
|0
|10 - 1
|7
|2.
|Даллас
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|3.
|Колорадо Рэпидс
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|Реал Солт-Лейк
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Хьюстон Динамо
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Портленд Тимберс
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Лос-Анджелес
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|8.
|Миннесота Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Сиэтл Саундерс
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|14.
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|Филадельфия Юнион
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Чикаго Файр
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Орландо Сити
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Ди Си Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|Цинциннати
|2
|1
|0
|1
|2 - 6
|3
|7.
|Коламбус Кру
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|8.
|Торонто
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|Нью-Йорк Сити
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|11.
|Клёб де Фут Монреаль
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
|12.
|Атланта Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|13.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|14.
|Интер Майами
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|2.
|Миннесота Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Реал Солт-Лейк
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Лос-Анджелес
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|Сиэтл Саундерс
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|7.
|Портленд Тимберс
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|8.
|Колорадо Рэпидс
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|12.
|Хьюстон Динамо
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Даллас
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Остин
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0