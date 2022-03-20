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США: МЛС 2022

2022
Нью-Йорк Ред Буллз
1:1
Конец матча

Стадион:
Коламбус Кру
0'
34' Желтая карточка
Нилис Дилан
43' Желтая карточка
Нэйджби Дарлингтон
64' Желтая карточка
Амайя Фрэнки
80' Желтая карточка
Сантуш Педру
1:0
84' Гол в свои ворота
Барлоу Том
86' Желтая карточка
Кассерес Кристиан
1:1
90' Гол
Нэйджби Дарлингтон
90'+6
1
Карлос
Мигел
Коронел
7
Эдвардс
Томас
15
Нилис
Шон
33
Лонг
Аарон
12
Нилис
Дилан
8
Амайя
Фрэнки
16
Йервуд
Дрю
47
Толкин
Джон
10
Морган
Льюис
21
Фернандес
Омир
9
Климала
Патрик
1
Ром
Элой
31
Морейра
Стивен
4
Менса
Джонатан
5
Дегенек
Милош
7
Сантуш
Педру
8
Artur
Moraes
III
6
Нэйджби
Дарлингтон
14
Йебоа
Яв
10
Селараян
Лукас
22
Этьенн
Дерик
27
Берри
Мигель
Нью-Йорк Ред Буллз
3-4-2-1
Коламбус Кру
4-2-3-1

История личных встреч

Нью-Йорк Ред Буллз
Коламбус Кру

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.3%
43.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед

21 матч

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

19%
81%
0 побед 4 ничьи 13 побед

37 матчей

37.8%
18.9%
43.3%
14 побед 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

21.6%
51.4%
27%
8 побед 19 ничьих 10 побед

Второй тайм

35.1%
29.7%
35.2%
13 побед 11 ничьих 13 побед

История матчей

М
1:2
М
2:1
М
1:0
М
3:2
М
2:0
М
2:3
М
1:1
М
3:0
М
1:0
М
2:3
М
1:1
М
3:2
М
2:0
М
3:2
М
1:1
М
1:0
М
2:0
М
2:1
М
2:1
М
1:2
М
1:3
М
4:1
М
1:1
М
2:0
М
2:2
М
0:1
М
3:1
М
1:1
М
0:0
М
2:0
М
1:3
М
1:0
М
1:0
М
1:3
М
3:1
М
3:1
М
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морган Льюис 3 0.75
Климала Патрик 1 0.25
Лонг Аарон 1 0.25
Барлоу Том 1 0.25
Фернандес Омир 1 0.25
Амайя Фрэнки 0 0
Кларк Кейден 0 0
Коламбус Кру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селараян Лукас 4 1
Этьенн Дерик 2 0.5
Нэйджби Дарлингтон 1 0.25
Зардес Гьяси 1 0.25
Диас Луис III 1 0.25
Берри Мигель 1 0.25
Менса Джонатан 0 0
Морейра Стивен 0 0
Йебоа Яв 0 0

Карточки

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йервуд Дрю 2 0
Нилис Шон 2 0
Кассерес Кристиан 2 0
Нилис Дилан 2 0
Климала Патрик 1 0
Амайя Фрэнки 1 0
Толкин Джон 1 0
Коламбус Кру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сантуш Педру 2 0
Менса Джонатан 1 0
Нэйджби Дарлингтон 1 0
Анибаба Жалил 1 0
Селараян Лукас 1 0
Йебоа Яв 1 0
Этьенн Дерик 1 0
Artur Moraes III 1 0
Игбекеме Джеймс 1 0
Диас Луис III 1 0
Моррис Эйдан 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
67%
76-90

Забито

7
6
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
2
33%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
11
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
9%
1-15
2
29%
1
9%
16-30
3
43%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
14%
3
27%
61-75
1
14%
4
36%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Миннесота Юнайтед 0:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:3 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0
Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 1:0 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:4 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:0
Коламбус Кру
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Коламбус Кру - Торонто 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Коламбус Кру 3:3 Коламбус Кру - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Коламбус Кру - Чикаго Файр 2:0
Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 1:3 Коламбус Кру - Орландо Сити 3:2 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нэшвилл - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Интер Майами 4:0 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 3:0 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Интер Майами - Коламбус Кру 1:0 Орландо Сити - Коламбус Кру 3:2 Коламбус Кру - Цинциннати 3:2 Коламбус Кру - Сиэтл Саундерс 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:0 Чикаго Файр - Коламбус Кру 1:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 2:3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 4 3 1 0 7 - 2 10
2. Коламбус Кру 4 2 2 0 10 - 5 8
3. Чикаго Файр 4 2 2 0 5 - 1 8
4. Нью-Йорк Ред Буллз 4 2 1 1 8 - 4 7
5. Орландо Сити 4 2 1 1 4 - 2 7
6. Атланта Юнайтед 4 2 1 1 8 - 8 7
7. Ди Си Юнайтед 4 2 0 2 5 - 4 6
8. Цинциннати 4 2 0 2 5 - 8 6
9. Нью-Йорк Сити 4 1 1 2 4 - 4 4
10. Нью-Инглэнд Революшн 4 1 1 2 6 - 8 4
11. Торонто 4 1 1 2 5 - 8 4
12. Клёб де Фут Монреаль 4 0 1 3 5 - 11 1
13. Интер Майами 4 0 1 3 2 - 10 1
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк 4 3 1 0 6 - 3 10
2. Миннесота Юнайтед 4 2 2 0 4 - 2 8
3. Лос-Анджелес 3 2 1 0 6 - 1 7
4. Остин 0:0 4 2 1 1 10 - 2 7
5. Даллас 4 2 1 1 7 - 3 7
6. Колорадо Рэпидс 4 2 1 1 6 - 4 7
7. Лос-Анджелес Гэлакси 4 2 0 2 4 - 4 6
8. Хьюстон Динамо 4 1 2 1 3 - 3 5
9. Портленд Тимберс 4 1 2 1 5 - 7 5
10. Нэшвилл 4 1 1 2 3 - 5 4
11. Сиэтл Саундерс 0:0 4 1 1 2 3 - 4 4
12. Спортинг Канзас-Сити 4 1 0 3 3 - 8 3
13. Ванкувер Уайткэпс 3 0 1 2 1 - 6 1
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 4 0 1 3 4 - 9 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атланта Юнайтед 3 2 1 0 8 - 5 7
2. Коламбус Кру 2 2 0 0 6 - 1 6
3. Чикаго Файр 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Филадельфия Юнион 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Нью-Йорк Сити 2 1 0 1 4 - 3 3
6. Ди Си Юнайтед 2 1 0 1 3 - 2 3
7. Цинциннати 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Орландо Сити 2 1 0 1 3 - 2 3
9. Нью-Инглэнд Революшн 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Торонто 2 1 0 1 3 - 5 3
11. Нью-Йорк Ред Буллз 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Интер Майами 2 0 1 1 0 - 2 1
13. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Клёб де Фут Монреаль 1 0 0 1 1 - 2 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 0:0 3 2 1 0 10 - 1 7
2. Даллас 3 2 1 0 7 - 2 7
3. Колорадо Рэпидс 2 2 0 0 5 - 0 6
4. Реал Солт-Лейк 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Хьюстон Динамо 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Портленд Тимберс 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Лос-Анджелес 2 1 1 0 4 - 1 4
8. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Спортинг Канзас-Сити 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Сиэтл Саундерс 0:0 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Лос-Анджелес Гэлакси 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Ванкувер Уайткэпс 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2 0 1 1 4 - 6 1
14. Нэшвилл 0 0 0 0 0 - 0 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 2 2 0 0 7 - 2 6
2. Филадельфия Юнион 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Чикаго Файр 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Орландо Сити 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Ди Си Юнайтед 2 1 0 1 2 - 2 3
6. Цинциннати 2 1 0 1 2 - 6 3
7. Коламбус Кру 2 0 2 0 4 - 4 2
8. Торонто 2 0 1 1 2 - 3 1
9. Нью-Йорк Сити 2 0 1 1 0 - 1 1
10. Нью-Инглэнд Революшн 2 0 1 1 3 - 5 1
11. Клёб де Фут Монреаль 3 0 1 2 4 - 9 1
12. Атланта Юнайтед 1 0 0 1 0 - 3 0
13. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0
14. Интер Майами 2 0 0 2 2 - 8 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 4 1 1 2 3 - 5 4
2. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Реал Солт-Лейк 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Лос-Анджелес 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Лос-Анджелес Гэлакси 2 1 0 1 3 - 3 3
6. Сиэтл Саундерс 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
7. Портленд Тимберс 2 0 1 1 2 - 5 1
8. Колорадо Рэпидс 2 0 1 1 1 - 4 1
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2 0 0 2 0 - 3 0
10. Ванкувер Уайткэпс 2 0 0 2 1 - 6 0
11. Спортинг Канзас-Сити 3 0 0 3 2 - 8 0
12. Хьюстон Динамо 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Даллас 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Остин 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Нэйджби Дарлингтон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Дилан Нилис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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