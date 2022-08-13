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Англия: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Брентфорд
 
Позже
Манчестер Юнайтед
Прогнозы 140
Брентфорд 3.6% (5)
X 11.4% (16)
Манчестер Юнайтед 85% (119)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брентфорд
Ничья
Манчестер Юнайтед
4.38
3.90
2.08
Все Коэффициенты
Новости
1
Райя
Давид
2
Хикки
Аарон
18
Янссон
Понтус
16
Ми
Бен
3
Генри
Рико
30
Расмуссен
Мадс
6
Норгор
Кристиан
8
Йенсен
Матиас
19
Мбеумо
Брайан
17
Тони
Айвен
10
Дасилва
Джошуа
1
Де
Хеа
Давид
20
Далот
Диогу
5
Магуайр
Гарри
6
Мартинес
Лисандро
23
Шоу
Люк
14
Эриксен
Кристиан
17
Фред
Сантос
8
Фернандеш
Бруну
25
Санчо
Джедон
7
Роналду
Криштиану
10
Рэшфорд
Маркус
Брентфорд
4-3-3
Манчестер Юнайтед
4-3-3

История личных встреч

Брентфорд
Манчестер Юнайтед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
ТМК
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 1 1
Дасилва Джошуа 1 1
Генри Рико 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магуайр Гарри 1 0
Шоу Люк 1 0
Мактоминай Скотт 1 0
Мартинес Лисандро 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Брентфорд
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лестер - Брентфорд 2:2 Брентфорд - Бетис 1:0 Арсенал - Брентфорд 1:2 Брайтон - Брентфорд 0:1
Вольфсбург - Брентфорд 4:0 Брентфорд - Страсбург 2:2 Штуттгарт - Брентфорд 2:1 Борэм Вуд - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Лидс 1:2 Эвертон - Брентфорд 2:3 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 3:0 Брентфорд - Тоттенхэм 0:0 Уотфорд - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Челси - Брентфорд 1:4 Лестер - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Бёрнли 2:0 Норвич - Брентфорд 1:3 Брентфорд - Ньюкасл 0:2
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2 Манчестер Юнайтед - Райо Вальекано 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:2
Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:1 Мельбурн Виктори - Манчестер Юнайтед 1:4 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 3:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Норвич 3:2 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Юнайтед - Лестер 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Уотфорд 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Арсенал Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Ньюкасл Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Брайтон Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Лидс Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
6. Тоттенхэм Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
7. Челси Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Борнмут Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
9. Астон Вилла Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
10. Фулхэм Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Брентфорд Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Ливерпуль Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Вулверхэмптон Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Лестер Заявка 2 0 1 1 4 - 6 1
15. Саутгемптон Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
16. Манчестер Юнайтед Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Вест Хэм Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Ноттингем Форест Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Кристал Пэлас Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Эвертон Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Тоттенхэм Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Ньюкасл Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Арсенал Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
5. Борнмут Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Лидс Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Астон Вилла Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Брайтон Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Саутгемптон Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Лестер Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Вулверхэмптон Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Фулхэм Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Челси Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Брентфорд Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Ноттингем Форест Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Ливерпуль Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Манчестер Юнайтед Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Эвертон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Вест Хэм Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Кристал Пэлас Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Арсенал Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Брайтон Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Челси Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Ньюкасл Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Лидс Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Ливерпуль Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Фулхэм Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Брентфорд Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Манчестер Юнайтед Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Тоттенхэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Вест Хэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Кристал Пэлас Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Вулверхэмптон Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Астон Вилла Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Эвертон Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Лестер Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
18. Ноттингем Форест Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Саутгемптон Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20. Борнмут Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брентфорд - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 августа 2022, осталось 13 минут.

    Главный судья: Эттуэлл Стюарт

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 140
    Брентфорд 3.6% (5)
    X 11.4% (16)
    Манчестер Юнайтед 85% (119)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Брентфорд
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    4.38
    3.90
    2.08
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Брентфорд - Манчестер Юнайтед онлайн

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    Прогнозы на матч Брентфорд - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Брентфорд
    3.5% (5)
    Ничья
    11.3% (16)
    Манчестер Юнайтед
    85.1% (120)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.94% (83)
    Меньше
    29.06% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    76.92% (90)
    Нет
    23.08% (27)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    44% (62)
    0:1 Манчестер Юнайтед
    9.2% (13)
    0:2 Манчестер Юнайтед
    7.8% (11)
    1:3 Манчестер Юнайтед
    7.1% (10)
    1:1 Ничья
    5.7% (8)
    2:2 Ничья
    2.8% (4)
    2:1 Брентфорд
    1.4% (2)
    1:4 Манчестер Юнайтед
    1.4% (2)
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    Брентфорд
    Манчестер Юнайтед
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