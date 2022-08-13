Стадион: Gtech Community Stadium
Позже
16
Ми
Бен
17
Тони
Айвен
20
Далот
Диогу
23
Шоу
Люк
17
Фред
Сантос
25
Санчо
Джедон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Ми БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Тони АйвенНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Бех МадсЗащитник
-
14 Годдос СаманЗащитник
-
15 Ониика ФрэнкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Висса ЙоанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Франк Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Далот ДиогуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Шоу ЛюкЗащитник
- Полузащитник
-
17 Фред СантосПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Санчо ДжедонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Хитон ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Брентфорд
Манчестер Юнайтед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тони Айвен
|1
|1
|Дасилва Джошуа
|1
|1
|Генри Рико
|0
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магуайр Гарри
|1
|0
|Шоу Люк
|1
|0
|Мактоминай Скотт
|1
|0
|Мартинес Лисандро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Брентфорд
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лестер - Брентфорд 2:2 Брентфорд - Бетис 1:0 Арсенал - Брентфорд 1:2 Брайтон - Брентфорд 0:1
Вольфсбург - Брентфорд 4:0 Брентфорд - Страсбург 2:2 Штуттгарт - Брентфорд 2:1 Борэм Вуд - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Лидс 1:2 Эвертон - Брентфорд 2:3 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 3:0 Брентфорд - Тоттенхэм 0:0 Уотфорд - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Челси - Брентфорд 1:4 Лестер - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Бёрнли 2:0 Норвич - Брентфорд 1:3 Брентфорд - Ньюкасл 0:2
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2 Манчестер Юнайтед - Райо Вальекано 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:2
Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:1 Мельбурн Виктори - Манчестер Юнайтед 1:4 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 3:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Норвич 3:2 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Юнайтед - Лестер 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Уотфорд 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Арсенал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Брайтон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Лидс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|7.
|Челси
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Борнмут
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Фулхэм
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Лестер
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|16.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Эвертон
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Тоттенхэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Ньюкасл
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Арсенал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|5.
|Борнмут
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Лидс
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Брайтон
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Саутгемптон
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Лестер
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Фулхэм
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Челси
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Ливерпуль
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Эвертон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Арсенал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Брайтон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Челси
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Ньюкасл
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Лидс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Фулхэм
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Брентфорд
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Эвертон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Лестер
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|18.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Саутгемптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|20.
|Борнмут
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
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- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Брентфорд - Манчестер Юнайтед
Исход игры
Брентфорд
3.5% (5)
Ничья
11.3% (16)
Манчестер Юнайтед
85.1% (120)
Тотал 2.5
Больше
70.94% (83)
Меньше
29.06% (34)
Обе команды забьют
Да
76.92% (90)
Нет
23.08% (27)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
44% (62)
0:1 Манчестер Юнайтед
9.2% (13)
0:2 Манчестер Юнайтед
7.8% (11)
1:3 Манчестер Юнайтед
7.1% (10)
1:1 Ничья
5.7% (8)
2:2 Ничья
2.8% (4)
2:1 Брентфорд
1.4% (2)
1:4 Манчестер Юнайтед
1.4% (2)
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