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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 9. Стадион: . Зрители: 14630 Главный судья: Батта Флоран
Осер
1:1
Конец матча
Брест
0'
4' Желтая карточка
Жанвье Жульян
4' Желтая карточка
Сахи Хамза
25' Желтая карточка
Слимани Ислам
52' Вторая желтая карточка
Жанвье Жульян
57' Желтая карточка
Шардонне Брендан
59' Желтая карточка
Ньянг М'Байе
0:1
64' Гол
Слимани Ислам
82' Желтая карточка
Дель Кастильо Ромен
85' Желтая карточка
Бизот Марко
1:1
86' Пенальти
Ньянг М'Байе
90'+6

Ход матча

4'
Жанвье Жульян
 
4'
Сахи Хамза
 
25'
 
Слимани Ислам
52'
Жанвье Жульян
 
55'
Бен Дени
М'Чангама Юссуф
 
57'
 
Шардонне Брендан
59'
Ньянг М'Байе
 
64'
0:1
Слимани Ислам
65'
Перрен Гаэтан
Да Кошта Нуну
 
73'
 
Кардона Ирвин
Ле Дуарон Жереми
78'
 
Дель Кастильо Ромен
Перейра-Лаже Матиаш
82'
 
Дель Кастильо Ромен
85'
 
Бизот Марко
86'
Ньянг М'Байе
1:1
87'
Равелсон Райан
Сахи Хамза
 
87'
Дюжимон Реми
Ньянг М'Байе
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 6
  • 0 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 18
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 2
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Осер 58.2% (71)
X 33.6% (41)
Брест 8.2% (10)
0
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
23
Костиль
Бенуа
26
Жоли
Поль
4
Жубал
Мендес
27
Жанвье
Жульян
3
Бернар
Кентин
12
Туре
Бирама
17
Синайоко
Лассин
22
Сахи
Хамза
6
М'Чангама
Юссуф
9
Да
Кошта
Нуну
11
Ньянг
М'Байе
40
Бизот
Марко
2
Дюверн
Жан-Кевин
5
Шардонне
Брендан
23
Эрей
Кристоф
3
Брассье
Лилиан
20
Лис-Мелу
Пьерр
7
Белькебла
Арис
9
Онора
Франк
22
Ле
Дуарон
Жереми
29
Перейра-Лаже
Матиаш
13
Слимани
Ислам
Осер
4-1-4-1
Брест
4-2-3-1

История личных встреч

Осер
Брест

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 4 победы

18 матчей

27.8%
27.8%
44.4%
5 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

27.8%
50%
22.2%
5 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

Л2
1:0
Л2
0:2
Л2
1:2
Л2
1:1
Л2
3:1
Л2
1:0
Л2
0:0
Л2
0:0
Л2
0:1
К
0:0
Л2
0:3
Л2
1:0
Л2
0:0
КЛ
1:4
Л1
4:0
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Осер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Отре Матиас 2 (1) 0.22
Перрен Гаэтан 1 0.11
Шарбонье Гаэтан 1 0.11
Жанвье Жульян 1 0.11
Да Кошта Нуну 1 0.11
Эн Готье 1 0.11
Ньянг М'Байе 1 (1) 0.11
Дюжимон Реми 0 0
Бернар Кентин 0 0
Жубал Мендес 0 0
Синайоко Лассин 0 0
Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лис-Мелу Пьерр 2 0.22
Ле Дуарон Жереми 2 0.22
Слимани Ислам 1 0.11
Онора Франк 1 0.11
Белькебла Арис 1 0.11
Дари Ашраф 1 0.11
Дель Кастильо Ромен 1 (1) 0.11
Белайли Юсеф 0 0

Карточки

Осер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жанвье Жульян 2 1
Да Кошта Нуну 2 1
Ньянг М'Байе 1 1
Синайоко Лассин 1 1
Жоли Поль 2 0
Шарбонье Гаэтан 1 0
Дюжимон Реми 1 0
Туре Бирама 1 0
Жубал Мендес 1 0
Сахи Хамза 1 0
Перрен Гаэтан 1 0
Менса Гидеон 1 0
Руис-Атиль Кайс 1 0
Jean-Marc Furlan 1 0
Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лис-Мелу Пьерр 2 1
Шардонне Брендан 3 0
Белайли Юсеф 3 0
Брассье Лилиан 2 0
Мишель Тер-Закарян 2 0
Слимани Ислам 1 0
Бизот Марко 1 0
Белькебла Арис 1 0
Дель Кастильо Ромен 1 0
Дюверн Жан-Кевин 1 0
Дари Ашраф 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
25%
1
14%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Пропущено

9
9
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
11%
3
33%
61-75
2
22%
3
33%
76-90

Забито

4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
75%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

12
10
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
3
25%
3
30%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
2
17%
2
20%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
2
20%
61-75
2
17%
1
10%
76-90

Забито

8
9
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
1
13%
2
22%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
3
38%
4
44%
61-75
2
25%
1
11%
76-90

Пропущено

21
19
12 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
6
29%
3
16%
1-15
2
10%
4
21%
16-30
4
19%
2
11%
31-45
1
5%
1
5%
46-60
4
19%
5
26%
61-75
4
19%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Осер
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Осер - Лорьян 1:3 Ренн - Осер 5:0 Осер - Марсель 0:2 Лион - Осер 2:1
Осер - Страсбург 1:0 Монпелье - Осер 1:2 Осер - Анже 2:2 Лилль - Осер 4:1 Осер - Red Star 3:2 Осер - Труа 1:0 Осер - ФППФ 3:1 Осер - Реймс 0:2 Орлеан - Осер 2:3 Осер - Амьен 2:3 Осер - Гренобль 1:2 Сент-Этьен - Осер 1:1 Осер - Сент-Этьен 1:1 Осер - Сошо 0:0 Осер - Амьен 2:1 Гавр - Осер 1:2
Брест
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Брест - Аяччо 0:1 ПСЖ - Брест 1:0 Брест - Страсбург 1:1 Ренн - Брест 3:1
Брест - Монпелье 0:7 Анже - Брест 1:3 Брест - Марсель 1:1 Ланс - Брест 3:2 Брест - Бордо 2:4 Монако - Брест 4:2 Брест - Страсбург 0:1 Брест - Клермон 2:0 Мец - Брест 0:1 Брест - Лион 2:1 Сент-Этьен - Брест 2:1 Брест - Нант 1:1 Монпелье - Брест 1:2 Анже - Брест 1:0 Брест - Марсель 1:4 Ланс - Брест 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 8 1 0 28 - 5 25
2. Марсель Заявка 9 7 2 0 19 - 5 23
3. Лорьян Заявка 9 7 1 1 19 - 13 22
4. Ланс Заявка 8 5 3 0 16 - 7 18
5. Монако 3:0 Заявка 9 5 2 2 16 - 12 17
6. Ренн Заявка 9 4 3 2 17 - 9 15
7. Лион Заявка 8 4 1 3 16 - 10 13
8. Лилль Заявка 9 4 1 4 17 - 18 13
9. Клермон Заявка 9 4 1 4 12 - 14 13
10. Монпелье Заявка 9 4 0 5 21 - 19 12
11. Тулуза Заявка 9 3 2 4 13 - 15 11
12. Труа Заявка 9 3 2 4 16 - 18 11
13. Ницца Заявка 9 2 2 5 6 - 11 8
14. Анже Заявка 9 2 2 5 9 - 21 8
15. Осер Заявка 9 2 2 5 9 - 20 8
16. Нант 0:3 Заявка 9 1 4 4 8 - 14 7
17. Реймс Заявка 9 1 4 4 12 - 19 7
18. Брест Заявка 9 1 3 5 9 - 19 6
19. Страсбург Заявка 9 0 5 4 7 - 12 5
20. Аяччо Заявка 9 1 1 7 5 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 5 4 1 0 10 - 4 13
2. Лион Заявка 5 4 0 1 13 - 4 12
3. Ланс Заявка 4 4 0 0 11 - 5 12
4. Лорьян Заявка 4 4 0 0 10 - 5 12
5. ПСЖ Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
6. Ренн Заявка 4 3 0 1 10 - 3 9
7. Монпелье Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
8. Тулуза Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
9. Монако 3:0 Заявка 5 2 1 2 9 - 10 7
10. Лилль Заявка 4 2 0 2 8 - 11 6
11. Клермон Заявка 4 2 0 2 4 - 8 6
12. Труа Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
13. Нант 0:3 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
14. Осер Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15. Анже Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
16. Страсбург Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
17. Реймс Заявка 4 0 2 2 4 - 9 2
18. Брест Заявка 4 0 2 2 2 - 10 2
19. Ницца Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
20. Аяччо Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 5 0 0 19 - 1 15
2. Марсель Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
3. Монако 3:0 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
4. Лорьян Заявка 5 3 1 1 9 - 8 10
5. Клермон Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
6. Лилль Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
7. Ницца Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
8. Ланс Заявка 4 1 3 0 5 - 2 6
9. Ренн Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
10. Труа Заявка 5 2 0 3 10 - 11 6
11. Реймс Заявка 5 1 2 2 8 - 10 5
12. Брест Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
13. Анже Заявка 4 1 1 2 4 - 10 4
14. Монпелье Заявка 4 1 0 3 12 - 11 3
15. Тулуза Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
16. Аяччо Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
17. Осер Заявка 4 1 0 3 4 - 12 3
18. Страсбург Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
19. Нант 0:3 Заявка 5 0 2 3 4 - 9 2
20. Лион Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
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Топ бомбардиров
ПСЖ Неймар 10 (7)
ПСЖ Мбаппе Килиан 8
Лилль Дэвид Джонатан 6 (2)
Реймс Балогун Фоларин 8 (1)
Лорьян Моффи Теремас 7
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Амума Ромен 2 3
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 2
Марсель Жиго Самуэль 1 3
Анже Менди Батиста 1 3
Марсель Игорь Тудор 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de l'Abbe-Deschamps. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Осер 58.2% (71)
    X 33.6% (41)
    Брест 8.2% (10)
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 1:1
    да
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    Прогнозы на матч Осер 1:1 Брест

    Исход игры
    Осер
    58.2% (71)
    Ничья
    33.6% (41)
    Брест
    8.2% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    24.14% (28)
    Меньше
    75.86% (88)
    Обе команды забьют
    Да
    53.45% (62)
    Нет
    46.55% (54)
    Популярный счёт
    1:0 Осер
    30.3% (37)
    1:1 Ничья
    27.9% (34)
    2:1 Осер
    16.4% (20)
    2:0 Осер
    7.4% (9)
    0:1 Брест
    4.1% (5)
    3:1 Осер
    2.5% (3)
    1:2 Брест
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
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