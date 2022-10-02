Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Жереми Ле Дуарон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

Жереми Ле Дуарон нанес удар, но тот был заблокирован.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Первый тайм

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

42' Удар от ворот произведет Осер

42' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Жереми Ле Дуарон нанес удар, но тот был заблокирован.

41' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Удар от ворот произведет Брест

39' Удар от ворот произведет Осер

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Удар от ворот произведет Брест

36' Да Кошта Нуну не смог попасть в створ ударом издали

36' Туре Бирама выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Сахи Хамза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Хорошую попытку сделал Слимани Ислам . Удар в створ, но вратарь начеку

30' Брассье Лилиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Хорошую попытку сделал Да Кошта Нуну . Удар в створ, но вратарь начеку

26' Осер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

25' Слимани Ислам получает желтую карточку за неспортивное поведение

25' Удар от ворот произведет Брест

24' Жубал Мендес из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Синайоко Лассин и попал в перекладину!

24' Бернар Кентин из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Осер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Брассье Лилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Осер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Удар от ворот произведет Брест

21' Туре Бирама не смог попасть в створ ударом издали

17' Удар от ворот произведет Брест

17' Paul Joly нанес удар, но промахнулся очень сильно.

15' Удар от ворот произведет Осер

14' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Сахи Хамза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Онора Франк из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

4' Сахи Хамза получает желтую карточку за неспортивное поведение

4' Жанвье Жульян получил желтую карточку от судьи

1' Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Осер начинает с центра поля