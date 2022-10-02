Тур: 9. Стадион: Аббе-Дешам. Зрители: 14630 Главный судья: Батта Флоран
0'
4' Желтая карточкаЖанвье Жульян
4' Желтая карточкаСахи Хамза
25' Желтая карточкаСлимани Ислам
52' Вторая желтая карточкаЖанвье Жульян
57' Желтая карточкаШардонне Брендан
59' Желтая карточкаНьянг М'Байе
0:1
64' ГолСлимани Ислам
82' Желтая карточкаДель Кастильо Ромен
85' Желтая карточкаБизот Марко
1:1
86' ПенальтиНьянг М'Байе
90'+6
Ход матча
4'
25'
52'
57'
59'
64'
0:1
85'
86'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 2
-
0 Угловые 6
-
0 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 2
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
26
Жоли
Поль
12
Туре
Бирама
22
Сахи
Хамза
11
Ньянг
М'Байе
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Жоли ПольЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Туре БирамаПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Сахи ХамзаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ньянг М'БайеНападающий
- Запасные игроки
-
16 Леон ДонованВратарь
- Защитник
-
14 Менса ГидеонЗащитник
- Защитник
-
32 Бен ДениЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Дюжимон РемиНападающий
-
Главный тренер: Фурлан Жан-Марк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Эрей КристофЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Уронен ЙереЗащитник
- Полузащитник
-
45 Камара МахдиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Alex Camblan
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Осер
Брест
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 4 победы
18 матчей
27.8%
27.8%
44.4%
5 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
27.8%
50%
22.2%
5 побед 9 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Осер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Отре Матиас
|2 (1)
|0.22
|Перрен Гаэтан
|1
|0.11
|Шарбонье Гаэтан
|1
|0.11
|Жанвье Жульян
|1
|0.11
|Да Кошта Нуну
|1
|0.11
|Эн Готье
|1
|0.11
|Ньянг М'Байе
|1 (1)
|0.11
|Дюжимон Реми
|0
|0
|Бернар Кентин
|0
|0
|Жубал Мендес
|0
|0
|Синайоко Лассин
|0
|0
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лис-Мелу Пьерр
|2
|0.22
|Ле Дуарон Жереми
|2
|0.22
|Слимани Ислам
|1
|0.11
|Онора Франк
|1
|0.11
|Белькебла Арис
|1
|0.11
|Дари Ашраф
|1
|0.11
|Дель Кастильо Ромен
|1 (1)
|0.11
|Белайли Юсеф
|0
|0
Карточки
Осер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жанвье Жульян
|2
|1
|Да Кошта Нуну
|2
|1
|Ньянг М'Байе
|1
|1
|Синайоко Лассин
|1
|1
|Жоли Поль
|2
|0
|Шарбонье Гаэтан
|1
|0
|Дюжимон Реми
|1
|0
|Туре Бирама
|1
|0
|Жубал Мендес
|1
|0
|Сахи Хамза
|1
|0
|Перрен Гаэтан
|1
|0
|Менса Гидеон
|1
|0
|Руис-Атиль Кайс
|1
|0
|Jean-Marc Furlan
|1
|0
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лис-Мелу Пьерр
|2
|1
|Шардонне Брендан
|3
|0
|Белайли Юсеф
|3
|0
|Брассье Лилиан
|2
|0
|Мишель Тер-Закарян
|2
|0
|Слимани Ислам
|1
|0
|Бизот Марко
|1
|0
|Белькебла Арис
|1
|0
|Дель Кастильо Ромен
|1
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0
|Дари Ашраф
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
25%
1
14%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
25%
1
14%
76-90
Пропущено
9
9
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
11%
3
33%
61-75
2
22%
3
33%
76-90
Забито
4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
75%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
12
10
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
3
25%
3
30%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
2
17%
2
20%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
2
20%
61-75
2
17%
1
10%
76-90
Забито
8
9
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
1
13%
2
22%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
3
38%
4
44%
61-75
2
25%
1
11%
76-90
Пропущено
21
19
12 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
6
29%
3
16%
1-15
2
10%
4
21%
16-30
4
19%
2
11%
31-45
1
5%
1
5%
46-60
4
19%
5
26%
61-75
4
19%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Осер
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Осер - Лорьян 1:3 Ренн - Осер 5:0 Осер - Марсель 0:2 Лион - Осер 2:1
Осер - Страсбург 1:0 Монпелье - Осер 1:2 Осер - Анже 2:2 Лилль - Осер 4:1 Осер - Red Star 3:2 Осер - Труа 1:0 Осер - ФППФ 3:1 Осер - Реймс 0:2 Орлеан - Осер 2:3 Осер - Амьен 2:3 Осер - Гренобль 1:2 Сент-Этьен - Осер 1:1 Осер - Сент-Этьен 1:1 Осер - Сошо 0:0 Осер - Амьен 2:1 Гавр - Осер 1:2
Брест
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Брест - Аяччо 0:1 ПСЖ - Брест 1:0 Брест - Страсбург 1:1 Ренн - Брест 3:1
Брест - Монпелье 0:7 Анже - Брест 1:3 Брест - Марсель 1:1 Ланс - Брест 3:2 Брест - Бордо 2:4 Монако - Брест 4:2 Брест - Страсбург 0:1 Брест - Клермон 2:0 Мец - Брест 0:1 Брест - Лион 2:1 Сент-Этьен - Брест 2:1 Брест - Нант 1:1 Монпелье - Брест 1:2 Анже - Брест 1:0 Брест - Марсель 1:4 Ланс - Брест 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|28 - 5
|25
|2.
|Марсель
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|19 - 5
|23
|3.
|Лорьян
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 13
|22
|4.
|Ланс
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|16 - 7
|18
|5.
|Монако
|3:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 12
|17
|6.
|Ренн
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 9
|15
|7.
|Лион
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 10
|13
|8.
|Лилль
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|17 - 18
|13
|9.
|Клермон
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 14
|13
|10.
|Монпелье
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|21 - 19
|12
|11.
|Тулуза
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 15
|11
|12.
|Труа
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|16 - 18
|11
|13.
|Ницца
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 11
|8
|14.
|Анже
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 21
|8
|15.
|Осер
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 20
|8
|16.
|Нант
|0:3 Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 14
|7
|17.
|Реймс
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 19
|7
|18.
|Брест
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 19
|6
|19.
|Страсбург
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|7 - 12
|5
|20.
|Аяччо
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|2.
|Лион
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 4
|12
|3.
|Ланс
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 5
|12
|4.
|Лорьян
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 5
|12
|5.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|6.
|Ренн
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 3
|9
|7.
|Монпелье
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|8.
|Тулуза
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|9.
|Монако
|3:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 10
|7
|10.
|Лилль
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 11
|6
|11.
|Клермон
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 8
|6
|12.
|Труа
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|13.
|Нант
|0:3 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|14.
|Осер
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|15.
|Анже
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|16.
|Страсбург
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|17.
|Реймс
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|18.
|Брест
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 10
|2
|19.
|Ницца
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|20.
|Аяччо
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|19 - 1
|15
|2.
|Марсель
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|3.
|Монако
|3:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|Лорьян
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 8
|10
|5.
|Клермон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|6.
|Лилль
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|7.
|Ницца
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|8.
|Ланс
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|9.
|Ренн
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|10.
|Труа
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 11
|6
|11.
|Реймс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|12.
|Брест
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|13.
|Анже
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|4
|14.
|Монпелье
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|12 - 11
|3
|15.
|Тулуза
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|16.
|Аяччо
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|17.
|Осер
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 12
|3
|18.
|Страсбург
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|19.
|Нант
|0:3 Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
|20.
|Лион
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой раунд Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Неймар
|10 (7)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|8
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|6 (2)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|8 (1)
|Лорьян
|Моффи Теремас
|7
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 2
|Марсель
|Жиго Самуэль
|1 3
|Анже
|Менди Батиста
|1 3
|Марсель
|Игорь Тудор
|4
Прогнозы на матч Осер 1:1 Брест
Исход игры
Осер
58.2% (71)
Ничья
33.6% (41)
Брест
8.2% (10)
Тотал 2.5
Больше
24.14% (28)
Меньше
75.86% (88)
Обе команды забьют
Да
53.45% (62)
Нет
46.55% (54)
Популярный счёт
1:0 Осер
30.3% (37)
1:1 Ничья
27.9% (34)
2:1 Осер
16.4% (20)
2:0 Осер
7.4% (9)
0:1 Брест
4.1% (5)
3:1 Осер
2.5% (3)
1:2 Брест
2.5% (3)
0:0 Ничья
2.5% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!