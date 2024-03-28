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  4. Серия A 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Коломбо Андреа
Лацио
 
Позже
Ювентус
Прогнозы 54
Лацио 7.4% (4)
X 18.5% (10)
Ювентус 74.1% (40)
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Лацио
Ювентус

История личных встреч

Лацио
Ювентус

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

27.3%
100%
3 победы 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
36.4%
9 побед 4 ничьи 0 побед

34 матча

11.8%
88.2%
0 побед 4 ничьи 30 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
0 побед 10 ничьих 21 победа

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 10 ничьих 22 победы

45 матчей

17.8%
15.6%
66.6%
8 побед 7 ничьих 30 побед

Первый тайм

6.7%
46.7%
46.6%
3 победы 21 ничья 21 победа

Второй тайм

20%
31.1%
48.9%
9 побед 14 ничьих 22 победы

История матчей

СA
3:1
СA
2:1
К
1:0
СA
3:0
СA
2:2
СA
0:2
СA
3:1
СA
1:1
СA
2:1
С
1:3
СA
3:1
СA
1:2
СA
2:0
СA
0:1
СA
1:2
С
2:3
К
2:0
СA
2:0
СA
0:1
СA
3:0
К
0:1
СA
0:2
С
2:0
К
2:1
СA
2:0
СA
0:3
СA
1:1
СA
4:1
СИ
4:0
СA
0:2
К
2:1
К
1:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
0:2
СA
2:0
К
1:2
К
2:1
СA
1:1
СA
5:2
СA
2:3

Голы

Всего голов

15
23

Голов в среднем за матч

0.79
0.88

Среднее время на гол

114
101

Всего голов

55
28

Голов в среднем за матч

2.12
1.47

Среднее время на гол

42
61

Всего голов

70
51

Голов в среднем за матч

1.56
1.13

Тотал матчей

2.5
44
Больше 98%
Меньше 2%
1
38
Больше 84%
Меньше 16%
7
23
Больше 51%
Меньше 49%
22
10
Больше 22%
Меньше 78%
35
4
Больше 9%
Меньше 91%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
44

Среднее время на гол

57
79

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 6 (4) 0.21
Альберто Луис 4 0.14
Кастельянос Валентин 4 0.14
Дзакканьи Маттиа 4 0.14
Андерсон Фелипе 3 0.1
Весино Матиас 3 0.1
Гендузи Маттео 2 0.07
Исаксен Густав 2 0.07
Камада Даити 1 0.03
Педро Родригес 1 0.03
Патрик 1 0.03
Катальди Данило 1 0.03
Пеллегрини Лука 1 0.03
Лаццари Мануэль 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 15 (2) 0.52
Кьеза Федерико 7 (1) 0.24
Рабио Адриен 4 0.14
Милик Аркадиуш 3 0.1
Гатти Федерико 3 0.1
Камбьясо Андреа 2 0.07
Ругани Даниэле 2 0.07
Бремер Глейсон 2 0.07
Локателли Мануэль 1 0.03
Айлинг Самуэль 1 0.03
Данило Луис 1 0.03
Миретти Фабио 1 0.03
Йылдыз Кенан 1 0.03
Маккенни Уэстон 0 0
Костич Филип 0 0
Веа Тимоти 0 0
Фаджоли Николо 0 0
Николусси Кавилья Ханс 0 0
Алькарас Карлос 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеллегрини Лука 6 1
Иммобиле Чиро 7 0
Маурицио Сарри 5 1
Альберто Луис 6 0
Весино Матиас 6 0
Романьоли Алессио 6 0
Катальди Данило 6 0
Дзакканьи Маттиа 5 0
Ровелла Николо 5 0
Марушич Адам 3 1
Лаццари Мануэль 3 1
Хила Марио 3 1
Гендузи Маттео 2 1
Педро Родригес 3 0
Патрик 3 0
Андерсон Фелипе 3 0
Исаксен Густав 3 0
Хюсай Эльсейд 2 0
Камада Даити 1 0
Кастельянос Валентин 1 0
Казале Николо 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Влахович Душан 6 1
Бремер Глейсон 7 0
Камбьясо Андреа 7 0
Данило Луис 6 0
Рабио Адриен 6 0
Локателли Мануэль 6 0
Маккенни Уэстон 6 0
Гатти Федерико 6 0
Милик Аркадиуш 2 1
Костич Филип 2 0
Ругани Даниэле 2 0
Кин Мойзе 2 0
Веа Тимоти 2 0
Миретти Фабио 2 0
Массимилиано Аллегри 2 0
Алекс Сандро 1 0
Кьеза Федерико 1 0
Николусси Кавилья Ханс 1 0
Йылдыз Кенан 1 0
Боэнде Джозеф 1 0

Результаты матчей

Лацио
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Ювентус
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (5)
67% (10)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

2
7
Лацио
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Ювентус
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

15
1

Упущенные победы

16
22
Лацио
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
14% (4)
52% (15)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
34% (10)
31% (9)
Ювентус
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (9)
48% (14)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
45% (13)
41% (12)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

19
4

Упущенные победы

18
29

Голы по времени матча

Забито

12
23
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
21 Не забивали 16
3
25%
4
17%
1-15
1
8%
4
17%
16-30
0
0%
2
9%
31-45
2
17%
2
9%
46-60
3
25%
3
13%
61-75
3
25%
8
35%
76-90

Пропущено

14
12
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
7%
2
17%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
4
29%
3
25%
31-45
4
29%
3
25%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
3
25%
76-90

Забито

21
22
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 11
16 Не забивали 16
2
10%
3
14%
1-15
4
19%
2
9%
16-30
4
19%
2
9%
31-45
5
24%
6
27%
46-60
4
19%
5
23%
61-75
2
10%
4
18%
76-90

Пропущено

22
10
7 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
2
9%
1
10%
1-15
3
14%
3
30%
16-30
2
9%
2
20%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
6
27%
4
40%
61-75
4
18%
0
0%
76-90

Забито

33
45
14 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 28
15 Забивали первыми 20
8 Не забивали 3
5
15%
7
16%
1-15
5
15%
6
13%
16-30
4
12%
4
9%
31-45
7
21%
8
18%
46-60
7
21%
8
18%
61-75
5
15%
12
27%
76-90

Пропущено

36
22
13 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 15
3
8%
3
14%
1-15
4
11%
4
18%
16-30
6
17%
5
23%
31-45
9
25%
3
14%
46-60
8
22%
4
18%
61-75
6
17%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Фрозиноне - Лацио 2:3 Лацио - Удинезе 1:2 Бавария - Лацио 3:0 Лацио - Милан 0:1
Фиорентина - Лацио 2:1 Торино - Лацио 0:2 Лацио - Болонья 1:2 Лацио - Бавария 1:0 Кальяри - Лацио 1:3 Аталанта - Лацио 3:1 Лацио - Наполи 0:0 Интер Милан - Лацио 3:0 Лацио - Лечче 1:0 Лацио - Рома 1:0 Удинезе - Лацио 1:2 Лацио - Фрозиноне 3:1 Эмполи - Лацио 0:2 Лацио - Интер Милан 0:2 Атлетико М - Лацио 2:0 Верона - Лацио 1:1
Ювентус
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ювентус - Дженоа 0:0 Ювентус - Аталанта 2:2 Наполи - Ювентус 2:1 Ювентус - Фрозиноне 3:2
Верона - Ювентус 2:2 Ювентус - Удинезе 0:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Ювентус - Эмполи 1:1 Лечче - Ювентус 0:3 Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Фрозиноне 4:0 Салернитана - Ювентус 1:2 Ювентус - Салернитана 6:1 Ювентус - Рома 1:0 Фрозиноне - Ювентус 1:2 Дженоа - Ювентус 1:1 Ювентус - Наполи 1:0 Монца - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 1:1 Ювентус - Кальяри 2:1

Результаты матчей

Лацио
Ювентус

Точный счет

1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
0:2
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Точный счет

0:2
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 41%
0
7 раз 24%
2
6 раз 21%
3
4 раза 14%
1
11 раз 38%
2
9 раз 31%
3
5 раз 17%
0
4 раза 14%

Тоталы голов в матче

Лацио
Ювентус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
13
2
3
11
1.5
6
9
2
12
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
12
2
7
8
1.5
8
6
2
13
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
7
0.5
Больше Меньше
25
4
10
19
1.5
14
15
4
25
2.5
5
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 29 24 4 1 71 - 14 76
2.
Милан
 Заявка 29 19 5 5 55 - 33 62
3.
Ювентус
 Заявка 29 17 8 4 44 - 23 59
4.
Болонья
 Заявка 29 15 9 5 42 - 25 54
5.
Рома
 Заявка 29 15 6 8 55 - 35 51
6.
Аталанта
 Заявка 28 14 5 9 51 - 32 47
7.
Наполи
 Заявка 29 12 9 8 44 - 33 45
8.
Фиорентина
 Заявка 28 12 7 9 41 - 32 43
9.
Лацио
 Заявка 29 13 4 12 36 - 33 43
10.
Монца
 Заявка 29 11 9 9 32 - 36 42
11.
Торино
 Заявка 29 10 11 8 28 - 26 41
12.
Дженоа
 Заявка 29 8 10 11 31 - 36 34
13.
Лечче
 Заявка 29 6 10 13 26 - 45 28
14.
Удинезе
 Заявка 29 4 15 10 28 - 44 27
15.
Верона
 Заявка 29 6 8 15 26 - 39 26
16.
Кальяри
 Заявка 29 6 8 15 29 - 50 26
17.
Эмполи
 Заявка 29 6 7 16 22 - 43 25
18.
Фрозиноне
 Заявка 29 6 6 17 37 - 60 24
19.
Сассуоло
 Заявка 29 6 5 18 33 - 56 23
20.
Салернитана
 Заявка 29 2 8 19 23 - 59 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 15 12 2 1 37 - 8 38
2.
Болонья
 Заявка 15 11 2 2 26 - 8 35
3.
Рома
 Заявка 15 10 3 2 34 - 15 33
4.
Милан
 Заявка 14 10 2 2 23 - 8 32
5.
Ювентус
 Заявка 15 9 5 1 22 - 10 32
6.
Аталанта
 Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
7.
Фиорентина
 Заявка 14 8 3 3 26 - 15 27
8.
Торино
 Заявка 14 6 6 2 14 - 8 24
9.
Монца
 Заявка 15 6 5 4 18 - 17 23
10.
Наполи
 Заявка 14 6 4 4 20 - 18 22
11.
Лацио
 Заявка 14 6 3 5 14 - 12 21
12.
Фрозиноне
 Заявка 15 6 3 6 25 - 26 21
13.
Дженоа
 Заявка 14 5 5 4 19 - 19 20
14.
Кальяри
 Заявка 14 5 4 5 20 - 24 19
15.
Лечче
 Заявка 14 5 4 5 15 - 22 19
16.
Верона
 Заявка 14 4 5 5 16 - 19 17
17.
Сассуоло
 Заявка 14 4 3 7 18 - 25 15
18.
Удинезе
 Заявка 15 1 9 5 17 - 23 12
19.
Эмполи
 Заявка 15 2 4 9 9 - 20 10
20.
Салернитана
 Заявка 15 1 4 10 13 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 14 12 2 0 34 - 6 38
2.
Милан
 Заявка 15 9 3 3 32 - 25 30
3.
Ювентус
 Заявка 14 8 3 3 22 - 13 27
4.
Наполи
 Заявка 15 6 5 4 24 - 15 23
5.
Лацио
 Заявка 15 7 1 7 22 - 21 22
6.
Монца
 Заявка 14 5 4 5 14 - 19 19
7.
Болонья
 Заявка 14 4 7 3 16 - 17 19
8.
Рома
 Заявка 14 5 3 6 21 - 20 18
9.
Торино
 Заявка 15 4 5 6 14 - 18 17
10.
Фиорентина
 Заявка 14 4 4 6 15 - 17 16
11.
Аталанта
 Заявка 14 4 4 6 20 - 22 16
12.
Эмполи
 Заявка 14 4 3 7 13 - 23 15
13.
Удинезе
 Заявка 14 3 6 5 11 - 21 15
14.
Дженоа
 Заявка 15 3 5 7 12 - 17 14
15.
Верона
 Заявка 15 2 3 10 10 - 20 9
16.
Лечче
 Заявка 15 1 6 8 11 - 23 9
17.
Сассуоло
 Заявка 15 2 2 11 15 - 31 8
18.
Салернитана
 Заявка 14 1 4 9 10 - 29 7
19.
Кальяри
 Заявка 15 1 4 10 9 - 26 7
20.
Фрозиноне
 Заявка 14 0 3 11 12 - 34 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 15 (4)
Милан Жиру Оливье 12 (8)
Рома Дибала Пауло 12 (7)
Наполи Осимхен Виктор 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 12
Фиорентина Раньери Лука 12
Верона Дуда Ондрей 2 8
Лечче Рамадани Юльбер 11
Лечче Понграчич Марин 1 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Лацио - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 марта 2024, осталось 2 дня 11 часов 52 минуты.

    Главный судья: Коломбо Андреа

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 54
    Лацио 7.4% (4)
    X 18.5% (10)
    Ювентус 74.1% (40)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лацио
    Ничья
    Ювентус
    3.20
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    3.10
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лацио - Ювентус

    Исход игры
    Лацио
    7.4% (4)
    Ничья
    18.5% (10)
    Ювентус
    74.1% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (34)
    Меньше
    33.33% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    84.31% (43)
    Нет
    15.69% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Ювентус
    50% (27)
    1:1 Ничья
    16.7% (9)
    0:1 Ювентус
    13% (7)
    2:1 Лацио
    5.6% (3)
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