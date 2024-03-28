Тур: 30. Стадион: Стадио Олимпико. Главный судья: Коломбо Андреа
Прогноз на матч от Liveresult
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Главный тренер: Тудор Игор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
-
Главный тренер: Аллегри Массимилиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Лацио
Ювентус
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
27.3%
100%
3 победы 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.8%
36.4%
9 побед 4 ничьи 0 побед
34 матча
11.8%
88.2%
0 побед 4 ничьи 30 побед
Первый тайм
29.4%
70.6%
0 побед 10 ничьих 21 победа
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 10 ничьих 22 победы
45 матчей
17.8%
15.6%
66.6%
8 побед 7 ничьих 30 побед
Первый тайм
6.7%
46.7%
46.6%
3 победы 21 ничья 21 победа
Второй тайм
20%
31.1%
48.9%
9 побед 14 ничьих 22 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
23
Голов в среднем за матч
0.79
0.88
Среднее время на гол
114
101
Всего голов
55
28
Голов в среднем за матч
2.12
1.47
Среднее время на гол
42
61
Всего голов
70
51
Голов в среднем за матч
1.56
1.13
Тотал матчей
2.5
44
Больше 98%
Меньше 2%
1
38
Больше 84%
Меньше 16%
7
23
Больше 51%
Меньше 49%
22
10
Больше 22%
Меньше 78%
35
4
Больше 9%
Меньше 91%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
Среднее время на гол
57
79
Бомбардиры внутри турнира
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|6 (4)
|0.21
|Альберто Луис
|4
|0.14
|Кастельянос Валентин
|4
|0.14
|Дзакканьи Маттиа
|4
|0.14
|Андерсон Фелипе
|3
|0.1
|Весино Матиас
|3
|0.1
|Гендузи Маттео
|2
|0.07
|Исаксен Густав
|2
|0.07
|Камада Даити
|1
|0.03
|Педро Родригес
|1
|0.03
|Патрик
|1
|0.03
|Катальди Данило
|1
|0.03
|Пеллегрини Лука
|1
|0.03
|Лаццари Мануэль
|0
|0
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|15 (2)
|0.52
|Кьеза Федерико
|7 (1)
|0.24
|Рабио Адриен
|4
|0.14
|Милик Аркадиуш
|3
|0.1
|Гатти Федерико
|3
|0.1
|Камбьясо Андреа
|2
|0.07
|Ругани Даниэле
|2
|0.07
|Бремер Глейсон
|2
|0.07
|Локателли Мануэль
|1
|0.03
|Айлинг Самуэль
|1
|0.03
|Данило Луис
|1
|0.03
|Миретти Фабио
|1
|0.03
|Йылдыз Кенан
|1
|0.03
|Маккенни Уэстон
|0
|0
|Костич Филип
|0
|0
|Веа Тимоти
|0
|0
|Фаджоли Николо
|0
|0
|Николусси Кавилья Ханс
|0
|0
|Алькарас Карлос
|0
|0
Карточки
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пеллегрини Лука
|6
|1
|Иммобиле Чиро
|7
|0
|Маурицио Сарри
|5
|1
|Альберто Луис
|6
|0
|Весино Матиас
|6
|0
|Романьоли Алессио
|6
|0
|Катальди Данило
|6
|0
|Дзакканьи Маттиа
|5
|0
|Ровелла Николо
|5
|0
|Марушич Адам
|3
|1
|Лаццари Мануэль
|3
|1
|Хила Марио
|3
|1
|Гендузи Маттео
|2
|1
|Педро Родригес
|3
|0
|Патрик
|3
|0
|Андерсон Фелипе
|3
|0
|Исаксен Густав
|3
|0
|Хюсай Эльсейд
|2
|0
|Камада Даити
|1
|0
|Кастельянос Валентин
|1
|0
|Казале Николо
|1
|0
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Влахович Душан
|6
|1
|Бремер Глейсон
|7
|0
|Камбьясо Андреа
|7
|0
|Данило Луис
|6
|0
|Рабио Адриен
|6
|0
|Локателли Мануэль
|6
|0
|Маккенни Уэстон
|6
|0
|Гатти Федерико
|6
|0
|Милик Аркадиуш
|2
|1
|Костич Филип
|2
|0
|Ругани Даниэле
|2
|0
|Кин Мойзе
|2
|0
|Веа Тимоти
|2
|0
|Миретти Фабио
|2
|0
|Массимилиано Аллегри
|2
|0
|Алекс Сандро
|1
|0
|Кьеза Федерико
|1
|0
|Николусси Кавилья Ханс
|1
|0
|Йылдыз Кенан
|1
|0
|Боэнде Джозеф
|1
|0
Результаты матчей
Лацио
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Ювентус
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (5)
67% (10)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
2
7
Лацио
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Ювентус
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
15
1
Упущенные победы
16
22
Лацио
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
14% (4)
52% (15)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
34% (10)
31% (9)
Ювентус
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (9)
48% (14)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
45% (13)
41% (12)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
19
4
Упущенные победы
18
29
Голы по времени матча
Забито
12
23
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
21 Не забивали 16
3
25%
4
17%
1-15
1
8%
4
17%
16-30
0
0%
2
9%
31-45
2
17%
2
9%
46-60
3
25%
3
13%
61-75
3
25%
8
35%
76-90
Пропущено
14
12
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
7%
2
17%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
4
29%
3
25%
31-45
4
29%
3
25%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
3
25%
76-90
Забито
21
22
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 11
16 Не забивали 16
2
10%
3
14%
1-15
4
19%
2
9%
16-30
4
19%
2
9%
31-45
5
24%
6
27%
46-60
4
19%
5
23%
61-75
2
10%
4
18%
76-90
Пропущено
22
10
7 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
2
9%
1
10%
1-15
3
14%
3
30%
16-30
2
9%
2
20%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
6
27%
4
40%
61-75
4
18%
0
0%
76-90
Забито
33
45
14 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 28
15 Забивали первыми 20
8 Не забивали 3
5
15%
7
16%
1-15
5
15%
6
13%
16-30
4
12%
4
9%
31-45
7
21%
8
18%
46-60
7
21%
8
18%
61-75
5
15%
12
27%
76-90
Пропущено
36
22
13 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 15
3
8%
3
14%
1-15
4
11%
4
18%
16-30
6
17%
5
23%
31-45
9
25%
3
14%
46-60
8
22%
4
18%
61-75
6
17%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Лацио
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Фрозиноне - Лацио 2:3 Лацио - Удинезе 1:2 Бавария - Лацио 3:0 Лацио - Милан 0:1
Фиорентина - Лацио 2:1 Торино - Лацио 0:2 Лацио - Болонья 1:2 Лацио - Бавария 1:0 Кальяри - Лацио 1:3 Аталанта - Лацио 3:1 Лацио - Наполи 0:0 Интер Милан - Лацио 3:0 Лацио - Лечче 1:0 Лацио - Рома 1:0 Удинезе - Лацио 1:2 Лацио - Фрозиноне 3:1 Эмполи - Лацио 0:2 Лацио - Интер Милан 0:2 Атлетико М - Лацио 2:0 Верона - Лацио 1:1
Ювентус
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ювентус - Дженоа 0:0 Ювентус - Аталанта 2:2 Наполи - Ювентус 2:1 Ювентус - Фрозиноне 3:2
Верона - Ювентус 2:2 Ювентус - Удинезе 0:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Ювентус - Эмполи 1:1 Лечче - Ювентус 0:3 Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Фрозиноне 4:0 Салернитана - Ювентус 1:2 Ювентус - Салернитана 6:1 Ювентус - Рома 1:0 Фрозиноне - Ювентус 1:2 Дженоа - Ювентус 1:1 Ювентус - Наполи 1:0 Монца - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 1:1 Ювентус - Кальяри 2:1
Результаты матчей
Лацио
Ювентус
Точный счет
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
Точный счет
2:1
3 раза 20%
0:2
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Точный счет
0:2
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 41%
0
7 раз 24%
2
6 раз 21%
3
4 раза 14%
1
11 раз 38%
2
9 раз 31%
3
5 раз 17%
0
4 раза 14%
Тоталы голов в матче
Лацио
Ювентус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
132
311
69
212
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
122
78
86
213
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
227
Больше Меньше
254
1019
1415
425
524
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|24
|4
|1
|71 - 14
|76
|2.
|Заявка
|29
|19
|5
|5
|55 - 33
|62
|3.
|Заявка
|29
|17
|8
|4
|44 - 23
|59
|4.
|Заявка
|29
|15
|9
|5
|42 - 25
|54
|5.
|Заявка
|29
|15
|6
|8
|55 - 35
|51
|6.
|Заявка
|28
|14
|5
|9
|51 - 32
|47
|7.
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|44 - 33
|45
|8.
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|41 - 32
|43
|9.
|Заявка
|29
|13
|4
|12
|36 - 33
|43
|10.
|Заявка
|29
|11
|9
|9
|32 - 36
|42
|11.
|Заявка
|29
|10
|11
|8
|28 - 26
|41
|12.
|Заявка
|29
|8
|10
|11
|31 - 36
|34
|13.
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|26 - 45
|28
|14.
|Заявка
|29
|4
|15
|10
|28 - 44
|27
|15.
|Заявка
|29
|6
|8
|15
|26 - 39
|26
|16.
|Заявка
|29
|6
|8
|15
|29 - 50
|26
|17.
|Заявка
|29
|6
|7
|16
|22 - 43
|25
|18.
|Заявка
|29
|6
|6
|17
|37 - 60
|24
|19.
|Заявка
|29
|6
|5
|18
|33 - 56
|23
|20.
|Заявка
|29
|2
|8
|19
|23 - 59
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|37 - 8
|38
|2.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|26 - 8
|35
|3.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|34 - 15
|33
|4.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|23 - 8
|32
|5.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|22 - 10
|32
|6.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|31 - 10
|31
|7.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|26 - 15
|27
|8.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|14 - 8
|24
|9.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 17
|23
|10.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 18
|22
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|14 - 12
|21
|12.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 26
|21
|13.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|19 - 19
|20
|14.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 24
|19
|15.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 22
|19
|16.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|16 - 19
|17
|17.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|18 - 25
|15
|18.
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|17 - 23
|12
|19.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|9 - 20
|10
|20.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|13 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|34 - 6
|38
|2.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|32 - 25
|30
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 13
|27
|4.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|24 - 15
|23
|5.
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|22 - 21
|22
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 19
|19
|7.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|16 - 17
|19
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 20
|18
|9.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|14 - 18
|17
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 17
|16
|11.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|20 - 22
|16
|12.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|13 - 23
|15
|13.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|11 - 21
|15
|14.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|12 - 17
|14
|15.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|10 - 20
|9
|16.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|11 - 23
|9
|17.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|15 - 31
|8
|18.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|10 - 29
|7
|19.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|9 - 26
|7
|20.
|Заявка
|14
|0
|3
|11
|12 - 34
|3
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- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|15 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|12 (8)
|Рома
|Дибала Пауло
|12 (7)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|11 (3)
|Рома
|Паредес Леандро
|12
|Фиорентина
|Раньери Лука
|12
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 8
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|11
|Лечче
|Понграчич Марин
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лацио - Ювентус
Исход игры
Лацио
7.4% (4)
Ничья
18.5% (10)
Ювентус
74.1% (40)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (34)
Меньше
33.33% (17)
Обе команды забьют
Да
84.31% (43)
Нет
15.69% (8)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
50% (27)
1:1 Ничья
16.7% (9)
0:1 Ювентус
13% (7)
2:1 Лацио
5.6% (3)
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