Тур: 28. Стадион: Артемио Франки. Главный судья: Масса Давиде
Позже
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
-
Главный тренер: Даниеле Де Росси
История личных встреч
Фиорентина
Рома
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
78.6%
42.9%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
14.3%
21.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед
24 матча
8.3%
91.7%
0 побед 2 ничьи 22 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 6 ничьих 15 побед
Второй тайм
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 20 побед
38 матчей
26.3%
15.8%
57.9%
10 побед 6 ничьих 22 победы
Первый тайм
28.9%
31.6%
39.5%
11 побед 12 ничьих 15 побед
Второй тайм
23.7%
23.7%
52.6%
9 побед 9 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
21
Голов в среднем за матч
1.61
1.05
Среднее время на гол
55
85
Всего голов
40
24
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
69
45
Голов в среднем за матч
1.82
1.18
Тотал матчей
2.5
31
Больше 82%
Меньше 18%
7
21
Больше 55%
Меньше 45%
17
12
Больше 32%
Меньше 68%
26
7
Больше 18%
Меньше 82%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
49
76
Бомбардиры внутри турнира
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонавентура Джакомо
|7
|0.26
|Гонсалес Николас
|7 (1)
|0.26
|Бельтран Лукас
|6 (1)
|0.22
|Мартинес Лукас II
|4
|0.15
|Мандрагора Роландо
|2
|0.07
|Нзола М'Бала
|2 (1)
|0.07
|Раньери Лука
|2
|0.07
|Дункан Альфред
|1
|0.04
|Бираги Кристиано
|1
|0.04
|Кайоде Майкл
|1
|0.04
|Соттиль Риккардо
|1
|0.04
|Куаме Кристиан
|1
|0.04
|Иконе Жонатан
|1
|0.04
|Барак Антонин
|1
|0.04
|Брекало Йосип
|1
|0.04
|Фараони Марко
|0
|0
|Мело Артур
|0
|0
|Паризи Фабьяно
|0
|0
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибала Пауло
|12 (6)
|0.44
|Лукаку Ромелу
|10
|0.37
|Пеллегрини Лоренцо
|6
|0.22
|Белотти Андреа
|4
|0.15
|Паредес Леандро
|3 (3)
|0.11
|Эль-Шаарави Стефан
|3
|0.11
|Манчини Джанлука
|3
|0.11
|Кристанте Бриан
|2
|0.07
|Азмун Сердар
|2
|0.07
|Ауа Уссем
|2
|0.07
|Хёйсен Дин
|2
|0.07
|Спинаццола Леонардо
|1
|0.04
|Кристенсен Расмус
|1
|0.04
|Саншеш Ренату
|1
|0.04
|Карсдорп Рик
|0
|0
|Бове Эдоардо
|0
|0
|Льоренте Диего
|0
|0
|Н'Дика Эван
|0
|0
|Залевски Никола
|0
|0
Карточки
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раньери Лука
|12
|0
|Бираги Кристиано
|7
|0
|Иконе Жонатан
|6
|0
|Мартинес Лукас II
|5
|0
|Бельтран Лукас
|5
|0
|Миленкович Никола
|3
|1
|Бонавентура Джакомо
|4
|0
|Терраччиано Пьетро
|3
|0
|Паризи Фабьяно
|3
|0
|Кайоде Майкл
|3
|0
|Итальяно Виченцо
|2
|0
|Дункан Альфред
|2
|0
|Мандрагора Роландо
|2
|0
|Барак Антонин
|2
|0
|Мело Артур
|2
|0
|Мина Йерри
|1
|0
|Нзола М'Бала
|1
|0
|Гонсалес Николас
|1
|0
|Инфантино Джино
|1
|0
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паредес Леандро
|11
|0
|Кристанте Бриан
|7
|0
|Манчини Джанлука
|7
|0
|Жозе Моуринью
|3
|2
|Кристенсен Расмус
|5
|0
|Лукаку Ромелу
|3
|1
|Льоренте Диего
|4
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|4
|0
|Залевски Никола
|2
|1
|Дибала Пауло
|3
|0
|Азмун Сердар
|3
|0
|Ауа Уссем
|3
|0
|Н'Дика Эван
|3
|0
|Хёйсен Дин
|3
|0
|Саншеш Ренату
|2
|0
|Бове Эдоардо
|2
|0
|Патрисиу Руй
|1
|0
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0
|Белотти Андреа
|1
|0
|Карсдорп Рик
|1
|0
|Анхелиньо Хосе
|1
|0
|Свилар Миле
|1
|0
Результаты матчей
Фиорентина
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Рома
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
4
5
Фиорентина
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Рома
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
12
5
Упущенные победы
13
30
Фиорентина
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (11)
22% (6)
37% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
33% (9)
19% (5)
Рома
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
15% (4)
41% (11)
44% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
19% (5)
48% (13)
Сухие победы
9
1
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
18
9
Упущенные победы
17
35
Голы по времени матча
Забито
24
20
11 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
3
13%
0
0%
1-15
5
21%
3
15%
16-30
3
13%
3
15%
31-45
4
17%
5
25%
46-60
2
8%
5
25%
61-75
7
29%
29%
4
20%
76-90
Пропущено
14
17
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
3
21%
3
18%
1-15
3
21%
1
6%
16-30
2
14%
3
18%
31-45
2
14%
2
12%
46-60
2
14%
2
12%
61-75
2
14%
6
35%
76-90
Забито
15
34
8 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 10
19 Не забивали 13
4
27%
4
12%
1-15
2
13%
7
21%
16-30
2
13%
3
9%
31-45
2
13%
5
15%
46-60
3
20%
1
3%
61-75
2
13%
14
41%
76-90
Пропущено
17
14
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
3
18%
2
14%
1-15
2
12%
1
7%
16-30
2
12%
3
21%
31-45
4
24%
4
29%
46-60
2
12%
2
14%
61-75
4
24%
2
14%
76-90
Забито
39
54
19 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 34
13 Забивали первыми 15
9 Не забивали 3
7
18%
4
7%
1-15
7
18%
10
19%
16-30
5
13%
6
11%
31-45
6
15%
10
19%
46-60
5
13%
6
11%
61-75
9
23%
18
33%
76-90
Пропущено
31
31
15 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 21
6
19%
5
16%
1-15
5
16%
2
6%
16-30
4
13%
6
19%
31-45
6
19%
6
19%
46-60
4
13%
4
13%
61-75
6
19%
8
26%
76-90
Результаты последних матчей
Фиорентина
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Маккаби Хайфа - Фиорентина 3:4 Торино - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Лацио 2:1 Эмполи - Фиорентина 1:1
Болонья - Фиорентина 2:0 Фиорентина - Фрозиноне 5:1 Лечче - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Интер Милан 0:1 Наполи - Фиорентина 3:0 Фиорентина - Удинезе 2:2 Фиорентина - Болонья 0:0 Сассуоло - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Торино 1:0 Монца - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Верона 1:0 Ференцварош - Фиорентина 1:1 Рома - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Парма 2:2 Фиорентина - Салернитана 3:0 Фиорентина - Генк 2:1
Рома
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Рома - Брайтон 4:0 Монца - Рома 1:4 Рома - Торино 3:2 Рома - Фейеноорд 1:1
Фрозиноне - Рома 0:3 Фейеноорд - Рома 1:1 Рома - Интер Милан 2:4 Рома - Кальяри 4:0 Салернитана - Рома 1:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Рома 1:2 Рома - Верона 2:1 Милан - Рома 3:1 Лацио - Рома 1:0 Рома - Аталанта 1:1 Рома - Кремонезе 2:1 Ювентус - Рома 1:0 Рома - Наполи 2:0 Болонья - Рома 2:0 Рома - Шериф 3:0 Рома - Фиорентина 1:1
Результаты матчей
Фиорентина
Рома
Точный счет
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
5
1 раз 8%
2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
7
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:4
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
5 раз 19%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
1:4
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 33%
1
6 раз 22%
2
6 раз 22%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
8 раз 30%
2
8 раз 30%
0
4 раза 15%
3
3 раза 11%
4
3 раза 11%
7
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Фиорентина
Рома
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
85
104
49
410
112
212
112
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
94
410
58
212
310
113
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
189
Больше Меньше
234
1215
1512
621
720
225
423
126
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|23
|3
|1
|69 - 13
|72
|2.
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|42 - 21
|57
|3.
|Заявка
|27
|17
|5
|5
|51 - 32
|56
|4.
|Заявка
|27
|14
|9
|4
|41 - 24
|51
|5.
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|52 - 33
|47
|6.
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|49 - 30
|46
|7.
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|42 - 31
|43
|8.
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|39 - 30
|42
|9.
|Заявка
|27
|12
|4
|11
|32 - 29
|40
|10.
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|25 - 25
|37
|11.
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|28 - 34
|36
|12.
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|29 - 33
|33
|13.
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|22 - 41
|25
|14.
|Заявка
|27
|5
|10
|12
|25 - 44
|25
|15.
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|35 - 56
|24
|16.
|Заявка
|27
|3
|15
|9
|26 - 41
|24
|17.
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|24 - 36
|23
|18.
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|25 - 47
|23
|19.
|Заявка
|27
|5
|5
|17
|32 - 55
|20
|20.
|Заявка
|27
|2
|8
|17
|21 - 54
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|36 - 7
|37
|2.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|26 - 7
|35
|3.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|31 - 10
|31
|4.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|20 - 8
|30
|5.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|33 - 15
|30
|6.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|22 - 8
|29
|7.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|24 - 13
|26
|8.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|14 - 8
|24
|9.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|13 - 10
|21
|10.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 17
|21
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|23 - 23
|21
|12.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 16
|20
|13.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|17 - 17
|20
|14.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 21
|19
|15.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|15 - 16
|17
|16.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 22
|16
|17.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|17 - 25
|12
|18.
|Заявка
|14
|1
|9
|4
|17 - 21
|12
|19.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 19
|10
|20.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|13 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|33 - 6
|35
|2.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 13
|27
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 24
|27
|4.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|23 - 14
|22
|5.
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|19 - 19
|19
|6.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 18
|17
|7.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 17
|16
|8.
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|15 - 17
|16
|9.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 17
|16
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|18 - 20
|15
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 22
|15
|12.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 17
|13
|13.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 17
|13
|14.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|9 - 20
|12
|15.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|15 - 30
|8
|16.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|8 - 25
|7
|17.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|9 - 25
|7
|18.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 20
|6
|19.
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|10 - 23
|6
|20.
|Заявка
|13
|0
|3
|10
|12 - 33
|3
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|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|15 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|12 (8)
|Рома
|Дибала Пауло
|12 (7)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|11 (3)
|Фиорентина
|Раньери Лука
|12
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 8
|Рома
|Паредес Леандро
|11
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|10
|Аталанта
|Де Рон Мартен
|9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Фиорентина - Рома
Исход игры
Фиорентина
23.9% (11)
Ничья
37% (17)
Рома
39.1% (18)
Тотал 2.5
Больше
51.16% (22)
Меньше
48.84% (21)
Обе команды забьют
Да
86.05% (37)
Нет
13.95% (6)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.6% (15)
1:2 Рома
30.4% (14)
2:1 Фиорентина
10.9% (5)
1:0 Фиорентина
8.7% (4)
2:2 Ничья
4.3% (2)
0:1 Рома
4.3% (2)
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