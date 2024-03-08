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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Масса Давиде
Фиорентина
 
Позже
Рома
Прогнозы 45
Фиорентина 24.4% (11)
X 35.6% (16)
Рома 40% (18)
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Фиорентина
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Фиорентина
Рома

История личных встреч

Фиорентина
Рома

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

78.6%
42.9%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
14.3%
21.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед

24 матча

8.3%
91.7%
0 побед 2 ничьи 22 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Второй тайм

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 20 побед

38 матчей

26.3%
15.8%
57.9%
10 побед 6 ничьих 22 победы

Первый тайм

28.9%
31.6%
39.5%
11 побед 12 ничьих 15 побед

Второй тайм

23.7%
23.7%
52.6%
9 побед 9 ничьих 20 побед

История матчей

СA
1:1
СA
2:1
СA
2:0
СA
2:0
СA
3:1
СA
1:2
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:4
СA
2:2
К
7:1
СA
1:1
СA
0:2
СA
2:4
СA
4:0
СA
1:0
СA
4:1
СA
1:2
ЛЕ
0:3
ЛЕ
1:1
К
0:2
СA
1:1
СA
2:0
СA
0:1
СA
2:1
СA
0:1
К
0:1
СA
4:2
СA
1:2
К
3:0
СA
3:0
СA
2:2
СA
3:2
СA
0:1
СA
3:1
СA
4:1
СA
1:0
СA
1:0

Голы

Всего голов

29
21

Голов в среднем за матч

1.61
1.05

Среднее время на гол

55
85

Всего голов

40
24

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

69
45

Голов в среднем за матч

1.82
1.18

Тотал матчей

2.5
31
Больше 82%
Меньше 18%
7
21
Больше 55%
Меньше 45%
17
12
Больше 32%
Меньше 68%
26
7
Больше 18%
Меньше 82%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

49
76

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонавентура Джакомо 7 0.26
Гонсалес Николас 7 (1) 0.26
Бельтран Лукас 6 (1) 0.22
Мартинес Лукас II 4 0.15
Мандрагора Роландо 2 0.07
Нзола М'Бала 2 (1) 0.07
Раньери Лука 2 0.07
Дункан Альфред 1 0.04
Бираги Кристиано 1 0.04
Кайоде Майкл 1 0.04
Соттиль Риккардо 1 0.04
Куаме Кристиан 1 0.04
Иконе Жонатан 1 0.04
Барак Антонин 1 0.04
Брекало Йосип 1 0.04
Фараони Марко 0 0
Мело Артур 0 0
Паризи Фабьяно 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 12 (6) 0.44
Лукаку Ромелу 10 0.37
Пеллегрини Лоренцо 6 0.22
Белотти Андреа 4 0.15
Паредес Леандро 3 (3) 0.11
Эль-Шаарави Стефан 3 0.11
Манчини Джанлука 3 0.11
Кристанте Бриан 2 0.07
Азмун Сердар 2 0.07
Ауа Уссем 2 0.07
Хёйсен Дин 2 0.07
Спинаццола Леонардо 1 0.04
Кристенсен Расмус 1 0.04
Саншеш Ренату 1 0.04
Карсдорп Рик 0 0
Бове Эдоардо 0 0
Льоренте Диего 0 0
Н'Дика Эван 0 0
Залевски Никола 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раньери Лука 12 0
Бираги Кристиано 7 0
Иконе Жонатан 6 0
Мартинес Лукас II 5 0
Бельтран Лукас 5 0
Миленкович Никола 3 1
Бонавентура Джакомо 4 0
Терраччиано Пьетро 3 0
Паризи Фабьяно 3 0
Кайоде Майкл 3 0
Итальяно Виченцо 2 0
Дункан Альфред 2 0
Мандрагора Роландо 2 0
Барак Антонин 2 0
Мело Артур 2 0
Мина Йерри 1 0
Нзола М'Бала 1 0
Гонсалес Николас 1 0
Инфантино Джино 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паредес Леандро 11 0
Кристанте Бриан 7 0
Манчини Джанлука 7 0
Жозе Моуринью 3 2
Кристенсен Расмус 5 0
Лукаку Ромелу 3 1
Льоренте Диего 4 0
Пеллегрини Лоренцо 4 0
Залевски Никола 2 1
Дибала Пауло 3 0
Азмун Сердар 3 0
Ауа Уссем 3 0
Н'Дика Эван 3 0
Хёйсен Дин 3 0
Саншеш Ренату 2 0
Бове Эдоардо 2 0
Патрисиу Руй 1 0
Эль-Шаарави Стефан 1 0
Белотти Андреа 1 0
Карсдорп Рик 1 0
Анхелиньо Хосе 1 0
Свилар Миле 1 0

Результаты матчей

Фиорентина
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Рома
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

4
5
Фиорентина
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Рома
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

12
5

Упущенные победы

13
30
Фиорентина
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (11)
22% (6)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
33% (9)
19% (5)
Рома
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
15% (4)
41% (11)
44% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
19% (5)
48% (13)

Сухие победы

9
1

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

18
9

Упущенные победы

17
35

Голы по времени матча

Забито

24
20
11 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
3
13%
0
0%
1-15
5
21%
3
15%
16-30
3
13%
3
15%
31-45
4
17%
5
25%
46-60
2
8%
5
25%
61-75
7
29%
29%
4
20%
76-90

Пропущено

14
17
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
3
21%
3
18%
1-15
3
21%
1
6%
16-30
2
14%
3
18%
31-45
2
14%
2
12%
46-60
2
14%
2
12%
61-75
2
14%
6
35%
76-90

Забито

15
34
8 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 10
19 Не забивали 13
4
27%
4
12%
1-15
2
13%
7
21%
16-30
2
13%
3
9%
31-45
2
13%
5
15%
46-60
3
20%
1
3%
61-75
2
13%
14
41%
76-90

Пропущено

17
14
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
3
18%
2
14%
1-15
2
12%
1
7%
16-30
2
12%
3
21%
31-45
4
24%
4
29%
46-60
2
12%
2
14%
61-75
4
24%
2
14%
76-90

Забито

39
54
19 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 34
13 Забивали первыми 15
9 Не забивали 3
7
18%
4
7%
1-15
7
18%
10
19%
16-30
5
13%
6
11%
31-45
6
15%
10
19%
46-60
5
13%
6
11%
61-75
9
23%
18
33%
76-90

Пропущено

31
31
15 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 21
6
19%
5
16%
1-15
5
16%
2
6%
16-30
4
13%
6
19%
31-45
6
19%
6
19%
46-60
4
13%
4
13%
61-75
6
19%
8
26%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Маккаби Хайфа - Фиорентина 3:4 Торино - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Лацио 2:1 Эмполи - Фиорентина 1:1
Болонья - Фиорентина 2:0 Фиорентина - Фрозиноне 5:1 Лечче - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Интер Милан 0:1 Наполи - Фиорентина 3:0 Фиорентина - Удинезе 2:2 Фиорентина - Болонья 0:0 Сассуоло - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Торино 1:0 Монца - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Верона 1:0 Ференцварош - Фиорентина 1:1 Рома - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Парма 2:2 Фиорентина - Салернитана 3:0 Фиорентина - Генк 2:1
Рома
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Рома - Брайтон 4:0 Монца - Рома 1:4 Рома - Торино 3:2 Рома - Фейеноорд 1:1
Фрозиноне - Рома 0:3 Фейеноорд - Рома 1:1 Рома - Интер Милан 2:4 Рома - Кальяри 4:0 Салернитана - Рома 1:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Рома 1:2 Рома - Верона 2:1 Милан - Рома 3:1 Лацио - Рома 1:0 Рома - Аталанта 1:1 Рома - Кремонезе 2:1 Ювентус - Рома 1:0 Рома - Наполи 2:0 Болонья - Рома 2:0 Рома - Шериф 3:0 Рома - Фиорентина 1:1

Результаты матчей

Фиорентина
Рома

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
5
1 раз 8%
2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
7
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:4
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
5 раз 19%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
1:4
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 33%
1
6 раз 22%
2
6 раз 22%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
8 раз 30%
2
8 раз 30%
0
4 раза 15%
3
3 раза 11%
4
3 раза 11%
7
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Фиорентина
Рома

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
8
5
1.5
10
4
4
9
2.5
4
10
1
12
3.5
2
12
1
12
4.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
9
4
4
10
1.5
5
8
2
12
2.5
3
10
1
13
3.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
9
0.5
Больше Меньше
23
4
12
15
1.5
15
12
6
21
2.5
7
20
2
25
3.5
4
23
1
26
4.5
1
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 27 23 3 1 69 - 13 72
2.
Ювентус
 Заявка 27 17 6 4 42 - 21 57
3.
Милан
 Заявка 27 17 5 5 51 - 32 56
4.
Болонья
 Заявка 27 14 9 4 41 - 24 51
5.
Рома
 Заявка 27 14 5 8 52 - 33 47
6.
Аталанта
 Заявка 27 14 4 9 49 - 30 46
7.
Наполи
 Заявка 27 12 7 8 42 - 31 43
8.
Фиорентина
 Заявка 27 12 6 9 39 - 30 42
9.
Лацио
 Заявка 27 12 4 11 32 - 29 40
10.
Торино
 Заявка 27 9 10 8 25 - 25 37
11.
Монца
 Заявка 27 9 9 9 28 - 34 36
12.
Дженоа
 Заявка 27 8 9 10 29 - 33 33
13.
Эмполи
 Заявка 27 6 7 14 22 - 41 25
14.
Лечче
 Заявка 27 5 10 12 25 - 44 25
15.
Фрозиноне
 Заявка 27 6 6 15 35 - 56 24
16.
Удинезе
 Заявка 27 3 15 9 26 - 41 24
17.
Верона
 Заявка 27 5 8 14 24 - 36 23
18.
Кальяри
 Заявка 27 5 8 14 25 - 47 23
19.
Сассуоло
 Заявка 27 5 5 17 32 - 55 20
20.
Салернитана
 Заявка 27 2 8 17 21 - 54 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 14 12 1 1 36 - 7 37
2.
Болонья
 Заявка 14 11 2 1 26 - 7 35
3.
Аталанта
 Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
4.
Ювентус
 Заявка 13 9 3 1 20 - 8 30
5.
Рома
 Заявка 14 9 3 2 33 - 15 30
6.
Милан
 Заявка 13 9 2 2 22 - 8 29
7.
Фиорентина
 Заявка 13 8 2 3 24 - 13 26
8.
Торино
 Заявка 14 6 6 2 14 - 8 24
9.
Лацио
 Заявка 13 6 3 4 13 - 10 21
10.
Наполи
 Заявка 13 6 3 4 19 - 17 21
11.
Фрозиноне
 Заявка 14 6 3 5 23 - 23 21
12.
Дженоа
 Заявка 13 5 5 3 17 - 16 20
13.
Монца
 Заявка 14 5 5 4 17 - 17 20
14.
Лечче
 Заявка 13 5 4 4 15 - 21 19
15.
Верона
 Заявка 13 4 5 4 15 - 16 17
16.
Кальяри
 Заявка 13 4 4 5 16 - 22 16
17.
Сассуоло
 Заявка 13 3 3 7 17 - 25 12
18.
Удинезе
 Заявка 14 1 9 4 17 - 21 12
19.
Эмполи
 Заявка 14 2 4 8 9 - 19 10
20.
Салернитана
 Заявка 14 1 4 9 13 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 13 11 2 0 33 - 6 35
2.
Ювентус
 Заявка 14 8 3 3 22 - 13 27
3.
Милан
 Заявка 14 8 3 3 29 - 24 27
4.
Наполи
 Заявка 14 6 4 4 23 - 14 22
5.
Лацио
 Заявка 14 6 1 7 19 - 19 19
6.
Рома
 Заявка 13 5 2 6 19 - 18 17
7.
Монца
 Заявка 13 4 4 5 11 - 17 16
8.
Болонья
 Заявка 13 3 7 3 15 - 17 16
9.
Фиорентина
 Заявка 14 4 4 6 15 - 17 16
10.
Аталанта
 Заявка 13 4 3 6 18 - 20 15
11.
Эмполи
 Заявка 13 4 3 6 13 - 22 15
12.
Торино
 Заявка 13 3 4 6 11 - 17 13
13.
Дженоа
 Заявка 14 3 4 7 12 - 17 13
14.
Удинезе
 Заявка 13 2 6 5 9 - 20 12
15.
Сассуоло
 Заявка 14 2 2 10 15 - 30 8
16.
Салернитана
 Заявка 13 1 4 8 8 - 25 7
17.
Кальяри
 Заявка 14 1 4 9 9 - 25 7
18.
Верона
 Заявка 14 1 3 10 9 - 20 6
19.
Лечче
 Заявка 14 0 6 8 10 - 23 6
20.
Фрозиноне
 Заявка 13 0 3 10 12 - 33 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 15 (4)
Милан Жиру Оливье 12 (8)
Рома Дибала Пауло 12 (7)
Наполи Осимхен Виктор 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Раньери Лука 12
Верона Дуда Ондрей 2 8
Рома Паредес Леандро 11
Лечче Рамадани Юльбер 10
Аталанта Де Рон Мартен 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Фиорентина - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 марта 2024, осталось 2 дня 12 часов 20 минут.

    Главный судья: Масса Давиде

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 38% завершится победой Фиорентина.
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    • Прогнозы 45
    Фиорентина 24.4% (11)
    X 35.6% (16)
    Рома 40% (18)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фиорентина
    Ничья
    Рома
    2.70
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    Прогнозы на матч Фиорентина - Рома

    Исход игры
    Фиорентина
    23.9% (11)
    Ничья
    37% (17)
    Рома
    39.1% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.16% (22)
    Меньше
    48.84% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    86.05% (37)
    Нет
    13.95% (6)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.6% (15)
    1:2 Рома
    30.4% (14)
    2:1 Фиорентина
    10.9% (5)
    1:0 Фиорентина
    8.7% (4)
    2:2 Ничья
    4.3% (2)
    0:1 Рома
    4.3% (2)
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