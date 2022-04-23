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США: МЛС 2022

2022
Филадельфия Юнион
1:1
Конец матча

Стадион:
Клёб де Фут Монреаль
0'
1:0
21' Пенальти
Карранса Хулиан
55' Желтая карточка
Бедойя Алехандро
1:1
59' Гол
Камара Кей
61' Желтая карточка
Уотерман Джоэль
82' Желтая карточка
Мартинес Хосе Андрес
90' Желтая карточка
Миллер Камаль
90' Желтая карточка
Вагнер Кай
90' Желтая карточка
Бассонг Зохран
90'+5
18
Блэйк
Андре
26
Харриэль
Натан
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
27
Вагнер
Кай
11
Бедойя
Алехандро
8
Мартинес
Хосе
Андрес
31
Флэк
Леон
6
Газдаг
Даниэль
7
Уре
Микаэль
9
Карранса
Хулиан
1
Бреза
Себастьян
16
Уотерман
Джоэль
4
Камашо
Руди
3
Миллер
Камаль
22
Джонстон
Алистер
28
Коне
Исмаэль
2
Ваньяма
Виктор
21
Лаппалайнен
Ласси
14
Ibrahim
Sunusi
8
Михайлович
Джордже
30
Киото
Ромель
Филадельфия Юнион
4-3-1-2
Клёб де Фут Монреаль
3-4-2-1

История личных встреч

Филадельфия Юнион
Клёб де Фут Монреаль

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 10 побед

25 матчей

32%
32%
36%
8 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

36%
28%
36%
9 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

32%
28%
40%
8 побед 7 ничьих 10 побед

История матчей

М
1:2
М
2:2
М
1:1
М
2:1
М
1:4
М
4:0
М
3:0
М
1:4
М
0:2
М
0:3
М
2:1
М
3:3
М
1:1
М
5:1
М
1:1
М
0:1
М
2:2
М
2:1
М
1:0
М
1:1
М
2:1
М
0:0
М
5:3
М
2:0
М
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Газдаг Даниэль 4 (1) 0.5
Карранса Хулиан 3 (1) 0.38
Бедойя Алехандро 2 0.25
Бёрк Кори 2 0.25
Сантос Сержио II 0 0
Глеснес Якоб 0 0
Уре Микаэль 0 0
Харриэль Натан 0 0
Клёб де Фут Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Михайлович Джордже 4 0.5
Киото Ромель 3 (1) 0.38
Камара Кей 2 0.25
Коне Исмаэль 1 0.13
Лаппалайнен Ласси 1 0.13
Торрес Хоакин 1 0.13
Камашо Руди 1 0.13
Бро-Гийяр Закари 1 0.13
Джонстон Алистер 0 0
Ваньяма Виктор 0 0
Миллер Камаль 0 0

Карточки

Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карранса Хулиан 3 1
Мартинес Хосе Андрес 3 0
Газдаг Даниэль 2 0
Вагнер Кай 2 0
Бедойя Алехандро 1 0
Глеснес Якоб 1 0
Бёрк Кори 1 0
Сантос Сержио II 1 0
Ааронсон Пакстен 1 0
Харриэль Натан 1 0
Салливан Куинн 1 0
Клёб де Фут Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ваньяма Виктор 4 0
Уотерман Джоэль 4 0
Коне Исмаэль 4 0
Киото Ромель 1 1
Matko Miljevic 2 0
Миллер Камаль 2 0
Джонстон Алистер 2 0
Торрес Хоакин 1 0
Камашо Руди 1 0
Лаппалайнен Ласси 1 0
Бреза Себастьян 1 0
Михайлович Джордже 1 0
Ahmed Hussein Hafez 1 0
Бассонг Зохран 1 0
Зухир Рида 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
12
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
3
25%
16-30
1
17%
4
33%
31-45
2
33%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

3
13
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
1
33%
4
31%
1-15
1
33%
2
15%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
15
7 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
2
18%
1
7%
1-15
2
18%
3
20%
16-30
3
27%
5
33%
31-45
4
36%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
1
7%
76-90

Пропущено

6
16
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
1
17%
4
25%
1-15
1
17%
2
13%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
4
25%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
0
0%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Филадельфия Юнион
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 1:0 Филадельфия Юнион - Charlotte FC 2:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 0:2
Филадельфия Юнион - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:0 Торонто - Филадельфия Юнион 2:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:0 Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 2:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 1:0
Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Атланта Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 3:3
Клёб де Фут Монреаль - Крус Асуль 1:1 Нью-Йорк Сити - Клёб де Фут Монреаль 4:1 Крус Асуль - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 1:2 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Сантос Лагуна 3:0 Сантос Лагуна - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Хьюстон Динамо 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 2:2 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:4 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 2:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 8 5 2 1 12 - 5 17
2. Орландо Сити 8 4 2 2 10 - 7 14
3. Клёб де Фут Монреаль 8 3 2 3 14 - 17 11
4. Нью-Йорк Ред Буллз 7 3 2 2 10 - 6 11
5. Атланта Юнайтед 7 3 2 2 9 - 9 11
6. Торонто 7 3 2 2 11 - 12 11
7. Чикаго Файр 0:0 8 2 5 1 5 - 2 11
8. Коламбус Кру 7 2 2 3 10 - 9 8
9. Нью-Йорк Сити 6 2 1 3 11 - 6 7
10. Нью-Инглэнд Революшн 7 2 1 4 10 - 13 7
11. Цинциннати 7 2 1 4 8 - 14 7
12. Интер Майами 7 2 1 4 7 - 15 7
13. Ди Си Юнайтед 6 2 0 4 7 - 8 6
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 7 5 1 1 17 - 7 16
2. Даллас 8 4 3 1 12 - 5 15
3. Остин 7 4 2 1 17 - 7 14
4. Лос-Анджелес Гэлакси 7 4 1 2 9 - 6 13
5. Миннесота Юнайтед 0:0 8 3 3 2 8 - 6 12
6. Хьюстон Динамо 8 3 3 2 11 - 9 12
7. Реал Солт-Лейк 8 3 3 2 9 - 13 12
8. Нэшвилл 7 3 2 2 8 - 8 11
9. Портленд Тимберс 8 2 4 2 10 - 13 10
10. Колорадо Рэпидс 7 2 2 3 9 - 11 8
11. Сиэтл Саундерс 6 2 1 3 6 - 7 7
12. Спортинг Канзас-Сити 8 2 0 6 6 - 14 6
13. Ванкувер Уайткэпс 7 1 1 5 6 - 14 4
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 7 0 3 4 11 - 17 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 5 3 2 0 7 - 2 11
2. Торонто 4 3 0 1 7 - 7 9
3. Атланта Юнайтед 4 2 2 0 8 - 5 8
4. Нью-Йорк Сити 3 2 0 1 10 - 3 6
5. Нью-Инглэнд Революшн 4 2 0 2 5 - 5 6
6. Орландо Сити 4 2 0 2 6 - 6 6
7. Коламбус Кру 4 2 0 2 6 - 4 6
8. Чикаго Файр 0:0 4 1 3 0 3 - 1 6
9. Интер Майами 4 1 1 2 4 - 7 4
10. Клёб де Фут Монреаль 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Ди Си Юнайтед 4 1 0 3 5 - 6 3
12. Цинциннати 3 1 0 2 6 - 6 3
13. Нью-Йорк Ред Буллз 4 0 2 2 2 - 4 2
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Даллас 5 4 1 0 12 - 4 13
2. Остин 4 3 1 0 12 - 2 10
3. Лос-Анджелес 4 3 1 0 10 - 3 10
4. Хьюстон Динамо 5 2 3 0 7 - 5 9
5. Миннесота Юнайтед 0:0 5 2 2 1 6 - 4 8
6. Реал Солт-Лейк 3 2 1 0 5 - 3 7
7. Колорадо Рэпидс 3 2 1 0 6 - 1 7
8. Спортинг Канзас-Сити 3 2 0 1 3 - 2 6
9. Лос-Анджелес Гэлакси 3 2 0 1 3 - 2 6
10. Портленд Тимберс 4 1 2 1 5 - 6 5
11. Ванкувер Уайткэпс 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Сиэтл Саундерс 3 1 0 2 3 - 4 3
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 4 0 3 1 8 - 10 3
14. Нэшвилл 0 0 0 0 0 - 0 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Орландо Сити 4 2 2 0 4 - 1 8
3. Клёб де Фут Монреаль 6 2 2 2 11 - 14 8
4. Филадельфия Юнион 3 2 0 1 5 - 3 6
5. Чикаго Файр 0:0 4 1 2 1 2 - 1 5
6. Цинциннати 4 1 1 2 2 - 8 4
7. Атланта Юнайтед 3 1 0 2 1 - 4 3
8. Ди Си Юнайтед 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Интер Майами 3 1 0 2 3 - 8 3
10. Коламбус Кру 3 0 2 1 4 - 5 2
11. Торонто 3 0 2 1 4 - 5 2
12. Нью-Йорк Сити 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Нью-Инглэнд Революшн 3 0 1 2 5 - 8 1
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 7 3 2 2 8 - 8 11
2. Лос-Анджелес Гэлакси 4 2 1 1 6 - 4 7
3. Лос-Анджелес 3 2 0 1 7 - 4 6
4. Портленд Тимберс 4 1 2 1 5 - 7 5
5. Реал Солт-Лейк 5 1 2 2 4 - 10 5
6. Сиэтл Саундерс 3 1 1 1 3 - 3 4
7. Остин 3 1 1 1 5 - 5 4
8. Миннесота Юнайтед 0:0 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Хьюстон Динамо 3 1 0 2 4 - 4 3
10. Даллас 3 0 2 1 0 - 1 2
11. Колорадо Рэпидс 4 0 1 3 3 - 10 1
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 3 0 0 3 3 - 7 0
13. Ванкувер Уайткэпс 4 0 0 4 3 - 11 0
14. Спортинг Канзас-Сити 5 0 0 5 3 - 12 0
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Карранса Хулиан из команды Филадельфия Юнион забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Филадельфия Юнион 1:1 Клёб де Фут Монреаль онлайн

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