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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Кристал Пэлас
 
Позже

Стадион:
Ливерпуль
Прогнозы 147
Кристал Пэлас 1.4% (2)
X 4.8% (7)
Ливерпуль 93.9% (138)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кристал Пэлас
Ничья
Ливерпуль
6.30
4.32
1.70
Все Коэффициенты
Новости
13
Гуаита
Висенте
2
Уорд
Джоэл
16
Андерсен
Йоаким
6
Гехи
Марк
3
Митчелл
Тайрик
23
Галлахер
Конор
12
Хьюз
Уилл
15
Шлупп
Джеффри
7
Олисе
Майкл
22
Эдуар
Одсонн
14
Матета
Жан-Филипп
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
32
Матип
Жоэль
4
Ван
Дейк
Виргил
26
Робертсон
Эндрю
14
Хендерсон
Джордан
3
Фабиньо
Энрике
17
Джонс
Кёртис
15
Окслейд-Чемберлен
Алекс
9
Фирмино
Роберто
20
Жота
Диогу
Кристал Пэлас
4-3-3
Ливерпуль
4-3-3

История личных встреч

Кристал Пэлас
Ливерпуль

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

120%
6 побед 0 ничьих 0 побед

14 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 14 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 13 побед

19 матчей

21.1%
5.3%
73.6%
4 победы 1 ничья 14 побед

Первый тайм

15.8%
42.1%
42.1%
3 победы 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
6 побед 0 ничьих 13 побед

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:7
ПЛ
4:0
ПЛ
1:2
ПЛ
4:3
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:4
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
К
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
3:3
ПЛ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галлахер Конор 7 0.33
Эдуар Одсонн 5 (1) 0.24
Заха Уилфрид 5 (2) 0.24
Бентеке Кристиан 4 0.19
Олисе Майкл 2 0.1
Шлупп Джеффри 2 0.1
Гехи Марк 2 0.1
Айю Джордан 1 0.05
Томкинс Джеймс 1 0.05
Матета Жан-Филипп 1 0.05
Макартур Джеймс 0 0
Куйяте Шейку 0 0
Хьюз Уилл 0 0
Андерсен Йоаким 0 0
Митчелл Тайрик 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 16 (2) 0.76
Жота Диогу 10 0.48
Мане Садио 8 0.38
Фирмино Роберто 4 0.19
Александер-Арнольд Трент 2 0.1
Хендерсон Джордан 2 0.1
Фабиньо Энрике 2 0.1
Кейта Наби 2 0.1
Минамино Такуми 2 0.1
Ориги Дивок 2 0.1
Робертсон Эндрю 1 0.05
Алькантара Тьяго 1 0.05
Ван Дейк Виргил 1 0.05
Окслейд-Чемберлен Алекс 1 0.05
Джонс Кёртис 1 0.05
Милнер Джеймс 0 0
Цимикас Костас 0 0
Уильямс Неко 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Заха Уилфрид 4 1
Уорд Джоэл 5 0
Гехи Марк 4 0
Галлахер Конор 4 0
Бентеке Кристиан 3 0
Андерсен Йоаким 3 0
Томкинс Джеймс 2 0
Макартур Джеймс 2 0
Олисе Майкл 2 0
Миливоевич Лука 1 0
Гуаита Висенте 1 0
Клайн Натаниэль 1 0
Айю Джордан 1 0
Хьюз Уилл 1 0
Эдуар Одсонн 1 0
Эзе Эберечи 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робертсон Эндрю 4 1
Фабиньо Энрике 4 0
Милнер Джеймс 2 0
Хендерсон Джордан 2 0
Ван Дейк Виргил 2 0
Мане Садио 2 0
Цимикас Костас 2 0
Конате Ибраима 2 0
Юрген Клопп 2 0
Матип Жоэль 1 0
Алькантара Тьяго 1 0
Салах Мохамед 1 0
Минамино Такуми 1 0
Кейта Наби 1 0
Жота Диогу 1 0
Александер-Арнольд Трент 1 0
Мортон Тайлер 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
31
6 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 8
11 Не забивали 11
2
10%
6
19%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
4
20%
6
19%
31-45
1
5%
5
16%
46-60
5
25%
5
16%
61-75
8
40%
5
16%
76-90

Пропущено

12
11
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
8%
1
9%
1-15
2
17%
1
9%
16-30
5
42%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
17%
4
36%
61-75
2
17%
1
9%
76-90

Забито

11
25
4 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 8
16 Не забивали 11
2
18%
2
8%
1-15
0
0%
4
16%
16-30
2
18%
6
24%
31-45
2
18%
3
12%
46-60
3
27%
4
16%
61-75
2
18%
6
24%
76-90

Пропущено

18
6
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
1
6%
1
17%
1-15
3
17%
1
17%
16-30
5
28%
1
17%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
2
11%
2
33%
61-75
5
28%
1
17%
76-90

Забито

31
56
10 В 1-м тайме 28
21 Во 2-м тайме 28
10 Забивали первыми 16
6 Не забивали 1
4
13%
8
14%
1-15
0
0%
8
14%
16-30
6
19%
12
21%
31-45
3
10%
8
14%
46-60
8
26%
9
16%
61-75
10
32%
11
20%
76-90

Пропущено

30
17
17 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 10
2
7%
2
12%
1-15
5
17%
2
12%
16-30
10
33%
4
24%
31-45
2
7%
1
6%
46-60
4
13%
6
35%
61-75
7
23%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

Кристал Пэлас
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Брайтон - Кристал Пэлас 1:1 Миллуолл - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Кристал Пэлас - Норвич 3:0
Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Саутгемптон 2:2 Кристал Пэлас - Эвертон 3:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2 Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0 Вест Хэм - Кристал Пэлас 2:2
Ливерпуль
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Ливерпуль - Арсенал 0:0 Ливерпуль - Шрусбери Таун 4:1
Челси - Ливерпуль 2:2 Лестер - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Лестер 3:3 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0 Милан - Ливерпуль 1:2 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Ливерпуль - Порту 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Ливерпуль - Брайтон 2:2 Престон Норт Энд - Ливерпуль 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 23 18 3 2 55 - 14 57
2. Ливерпуль Заявка 21 13 6 2 55 - 18 45
3. Челси Заявка 23 12 8 3 46 - 18 44
4. Манчестер Юнайтед Заявка 22 11 5 6 36 - 30 38
5. Вест Хэм Заявка 23 11 4 8 41 - 31 37
6. Тоттенхэм Заявка 19 11 3 5 26 - 22 36
7. Арсенал Заявка 20 11 2 7 33 - 25 35
8. Вулверхэмптон Заявка 21 10 4 7 19 - 16 34
9. Брайтон Заявка 21 6 11 4 22 - 22 29
10. Астон Вилла Заявка 21 8 2 11 28 - 32 26
11. Лестер Заявка 19 7 4 8 33 - 36 25
12. Саутгемптон Заявка 22 5 10 7 26 - 34 25
13. Кристал Пэлас Заявка 21 5 9 7 30 - 31 24
14. Брентфорд Заявка 23 6 5 12 26 - 38 23
15. Лидс Заявка 21 5 7 9 24 - 40 22
16. Эвертон Заявка 20 5 4 11 24 - 35 19
17. Норвич Заявка 22 4 4 14 13 - 45 16
18. Ньюкасл Заявка 21 2 9 10 21 - 43 15
19. Уотфорд Заявка 20 4 2 14 23 - 40 14
20. Бёрнли Заявка 17 1 8 8 16 - 27 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 9 1 1 32 - 6 28
2. Ливерпуль Заявка 10 7 3 0 25 - 6 24
3. Арсенал Заявка 10 7 1 2 18 - 8 22
4. Тоттенхэм Заявка 10 7 1 2 16 - 10 22
5. Челси Заявка 11 5 5 1 25 - 10 20
6. Манчестер Юнайтед Заявка 11 6 1 4 18 - 15 19
7. Вест Хэм Заявка 11 5 2 4 22 - 18 17
8. Кристал Пэлас Заявка 11 4 5 2 20 - 12 17
9. Лестер Заявка 10 5 1 4 18 - 15 16
10. Саутгемптон Заявка 11 3 7 1 14 - 10 16
11. Вулверхэмптон Заявка 10 4 2 4 8 - 8 14
12. Астон Вилла Заявка 10 4 2 4 17 - 16 14
13. Брайтон Заявка 11 3 5 3 10 - 11 14
14. Брентфорд Заявка 12 4 1 7 14 - 17 13
15. Эвертон Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
16. Лидс Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
17. Ньюкасл Заявка 11 1 6 4 14 - 23 9
18. Норвич Заявка 11 2 2 7 7 - 20 8
19. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
20. Уотфорд Заявка 11 2 1 8 11 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 9 2 1 23 - 8 29
2. Челси Заявка 12 7 3 2 21 - 8 24
3. Ливерпуль Заявка 11 6 3 2 30 - 12 21
4. Вулверхэмптон Заявка 11 6 2 3 11 - 8 20
5. Вест Хэм Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
6. Манчестер Юнайтед Заявка 11 5 4 2 18 - 15 19
7. Брайтон Заявка 10 3 6 1 12 - 11 15
8. Тоттенхэм Заявка 9 4 2 3 10 - 12 14
9. Арсенал Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
10. Астон Вилла Заявка 11 4 0 7 11 - 16 12
11. Брентфорд Заявка 11 2 4 5 12 - 21 10
12. Лестер Заявка 9 2 3 4 15 - 21 9
13. Саутгемптон Заявка 11 2 3 6 12 - 24 9
14. Лидс Заявка 10 2 3 5 11 - 23 9
15. Норвич Заявка 11 2 2 7 6 - 25 8
16. Уотфорд Заявка 9 2 1 6 12 - 15 7
17. Кристал Пэлас Заявка 10 1 4 5 10 - 19 7
18. Эвертон Заявка 10 1 3 6 9 - 18 6
19. Ньюкасл Заявка 10 1 3 6 7 - 20 6
20. Бёрнли Заявка 10 0 4 6 8 - 19 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кристал Пэлас - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 января 2022, осталось 22 минуты.

    Главный судья: Фрэнд Кевин

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 147
    Кристал Пэлас 1.4% (2)
    X 4.8% (7)
    Ливерпуль 93.9% (138)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кристал Пэлас
    Ничья
    Ливерпуль
    6.30
    4.32
    1.70
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Кристал Пэлас - Ливерпуль онлайн


    Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Ливерпуль

    Исход игры
    Кристал Пэлас
    1.4% (2)
    Ничья
    4.8% (7)
    Ливерпуль
    93.9% (138)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.94% (91)
    Меньше
    31.06% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    68.94% (91)
    Нет
    31.06% (41)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    40.1% (59)
    0:2 Ливерпуль
    17% (25)
    1:3 Ливерпуль
    15% (22)
    0:1 Ливерпуль
    8.8% (13)
    1:1 Ничья
    2% (3)
    0:3 Ливерпуль
    2% (3)
    2:3 Ливерпуль
    1.4% (2)
    2:2 Ничья
    1.4% (2)
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    Кристал Пэлас
    Ливерпуль

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