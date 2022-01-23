Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Селхерст Парк
12
Хьюз
Уилл
22
Эдуар
Одсонн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Хьюз УиллПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Эдуар ОдсоннНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Келли МартинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Эзе ЭберечиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Матип ЖоэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Джонс КёртисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Жота ДиогуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Гомес ДжоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
49 Гордон КайдНападающий
-
76 Уильямс НекоНападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
История личных встреч
Кристал Пэлас
Ливерпуль
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
120%
6 побед 0 ничьих 0 побед
14 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 14 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 13 побед
19 матчей
21.1%
5.3%
73.6%
4 победы 1 ничья 14 побед
Первый тайм
15.8%
42.1%
42.1%
3 победы 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
31.6%
68.4%
6 побед 0 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галлахер Конор
|7
|0.33
|Эдуар Одсонн
|5 (1)
|0.24
|Заха Уилфрид
|5 (2)
|0.24
|Бентеке Кристиан
|4
|0.19
|Олисе Майкл
|2
|0.1
|Шлупп Джеффри
|2
|0.1
|Гехи Марк
|2
|0.1
|Айю Джордан
|1
|0.05
|Томкинс Джеймс
|1
|0.05
|Матета Жан-Филипп
|1
|0.05
|Макартур Джеймс
|0
|0
|Куйяте Шейку
|0
|0
|Хьюз Уилл
|0
|0
|Андерсен Йоаким
|0
|0
|Митчелл Тайрик
|0
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|16 (2)
|0.76
|Жота Диогу
|10
|0.48
|Мане Садио
|8
|0.38
|Фирмино Роберто
|4
|0.19
|Александер-Арнольд Трент
|2
|0.1
|Хендерсон Джордан
|2
|0.1
|Фабиньо Энрике
|2
|0.1
|Кейта Наби
|2
|0.1
|Минамино Такуми
|2
|0.1
|Ориги Дивок
|2
|0.1
|Робертсон Эндрю
|1
|0.05
|Алькантара Тьяго
|1
|0.05
|Ван Дейк Виргил
|1
|0.05
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|1
|0.05
|Джонс Кёртис
|1
|0.05
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Цимикас Костас
|0
|0
|Уильямс Неко
|0
|0
Карточки
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Заха Уилфрид
|4
|1
|Уорд Джоэл
|5
|0
|Гехи Марк
|4
|0
|Галлахер Конор
|4
|0
|Бентеке Кристиан
|3
|0
|Андерсен Йоаким
|3
|0
|Томкинс Джеймс
|2
|0
|Макартур Джеймс
|2
|0
|Олисе Майкл
|2
|0
|Миливоевич Лука
|1
|0
|Гуаита Висенте
|1
|0
|Клайн Натаниэль
|1
|0
|Айю Джордан
|1
|0
|Хьюз Уилл
|1
|0
|Эдуар Одсонн
|1
|0
|Эзе Эберечи
|1
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Робертсон Эндрю
|4
|1
|Фабиньо Энрике
|4
|0
|Милнер Джеймс
|2
|0
|Хендерсон Джордан
|2
|0
|Ван Дейк Виргил
|2
|0
|Мане Садио
|2
|0
|Цимикас Костас
|2
|0
|Конате Ибраима
|2
|0
|Юрген Клопп
|2
|0
|Матип Жоэль
|1
|0
|Алькантара Тьяго
|1
|0
|Салах Мохамед
|1
|0
|Минамино Такуми
|1
|0
|Кейта Наби
|1
|0
|Жота Диогу
|1
|0
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0
|Мортон Тайлер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
31
6 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 8
11 Не забивали 11
2
10%
6
19%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
4
20%
6
19%
31-45
1
5%
5
16%
46-60
5
25%
5
16%
61-75
8
40%
5
16%
76-90
Пропущено
12
11
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
8%
1
9%
1-15
2
17%
1
9%
16-30
5
42%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
17%
4
36%
61-75
2
17%
1
9%
76-90
Забито
11
25
4 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 8
16 Не забивали 11
2
18%
2
8%
1-15
0
0%
4
16%
16-30
2
18%
6
24%
31-45
2
18%
3
12%
46-60
3
27%
4
16%
61-75
2
18%
6
24%
76-90
Пропущено
18
6
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
1
6%
1
17%
1-15
3
17%
1
17%
16-30
5
28%
1
17%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
2
11%
2
33%
61-75
5
28%
1
17%
76-90
Забито
31
56
10 В 1-м тайме 28
21 Во 2-м тайме 28
10 Забивали первыми 16
6 Не забивали 1
4
13%
8
14%
1-15
0
0%
8
14%
16-30
6
19%
12
21%
31-45
3
10%
8
14%
46-60
8
26%
9
16%
61-75
10
32%
11
20%
76-90
Пропущено
30
17
17 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 10
2
7%
2
12%
1-15
5
17%
2
12%
16-30
10
33%
4
24%
31-45
2
7%
1
6%
46-60
4
13%
6
35%
61-75
7
23%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
Кристал Пэлас
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Брайтон - Кристал Пэлас 1:1 Миллуолл - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Кристал Пэлас - Норвич 3:0
Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Саутгемптон 2:2 Кристал Пэлас - Эвертон 3:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2 Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0 Вест Хэм - Кристал Пэлас 2:2
Ливерпуль
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Ливерпуль - Арсенал 0:0 Ливерпуль - Шрусбери Таун 4:1
Челси - Ливерпуль 2:2 Лестер - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Лестер 3:3 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0 Милан - Ливерпуль 1:2 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Ливерпуль - Порту 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Ливерпуль - Брайтон 2:2 Престон Норт Энд - Ливерпуль 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|23
|18
|3
|2
|55 - 14
|57
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|21
|13
|6
|2
|55 - 18
|45
|3.
|Челси
|Заявка
|23
|12
|8
|3
|46 - 18
|44
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|22
|11
|5
|6
|36 - 30
|38
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|41 - 31
|37
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|19
|11
|3
|5
|26 - 22
|36
|7.
|Арсенал
|Заявка
|20
|11
|2
|7
|33 - 25
|35
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|19 - 16
|34
|9.
|Брайтон
|Заявка
|21
|6
|11
|4
|22 - 22
|29
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|21
|8
|2
|11
|28 - 32
|26
|11.
|Лестер
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|33 - 36
|25
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|22
|5
|10
|7
|26 - 34
|25
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|30 - 31
|24
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|26 - 38
|23
|15.
|Лидс
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|24 - 40
|22
|16.
|Эвертон
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|24 - 35
|19
|17.
|Норвич
|Заявка
|22
|4
|4
|14
|13 - 45
|16
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|21
|2
|9
|10
|21 - 43
|15
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|20
|4
|2
|14
|23 - 40
|14
|20.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|16 - 27
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|32 - 6
|28
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|25 - 6
|24
|3.
|Арсенал
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|18 - 8
|22
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 10
|22
|5.
|Челси
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|25 - 10
|20
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 15
|19
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 18
|17
|8.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|20 - 12
|17
|9.
|Лестер
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|18 - 15
|16
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|3
|7
|1
|14 - 10
|16
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|8 - 8
|14
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 16
|14
|13.
|Брайтон
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 11
|14
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|14 - 17
|13
|15.
|Эвертон
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 17
|13
|16.
|Лидс
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 17
|13
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|14 - 23
|9
|18.
|Норвич
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 20
|8
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|11 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|23 - 8
|29
|2.
|Челси
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 8
|24
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|30 - 12
|21
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|11 - 8
|20
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 13
|20
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 15
|19
|7.
|Брайтон
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|12 - 11
|15
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 12
|14
|9.
|Арсенал
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 17
|13
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|11 - 16
|12
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 21
|10
|12.
|Лестер
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 21
|9
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 24
|9
|14.
|Лидс
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 23
|9
|15.
|Норвич
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 25
|8
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|12 - 15
|7
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 19
|7
|18.
|Эвертон
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 18
|6
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 20
|6
|20.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|8 - 19
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Ливерпуль
Исход игры
Кристал Пэлас
1.4% (2)
Ничья
4.8% (7)
Ливерпуль
93.9% (138)
Тотал 2.5
Больше
68.94% (91)
Меньше
31.06% (41)
Обе команды забьют
Да
68.94% (91)
Нет
31.06% (41)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
40.1% (59)
0:2 Ливерпуль
17% (25)
1:3 Ливерпуль
15% (22)
0:1 Ливерпуль
8.8% (13)
1:1 Ничья
2% (3)
0:3 Ливерпуль
2% (3)
2:3 Ливерпуль
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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