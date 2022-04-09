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США: МЛС 2022

2022
Нью-Йорк Ред Буллз
1:2
Конец матча

Стадион:
Клёб де Фут Монреаль
0'
8' Желтая карточка
Ваньяма Виктор
1:0
14' Гол
Фернандес Омир
45' Желтая карточка
Коне Исмаэль
62' Желтая карточка
Уотерман Джоэль
63' Желтая карточка
Лонг Аарон
68' Желтая карточка
Эдвардс Томас
1:1
71' Гол
Камашо Руди
1:2
82' Гол
Киото Ромель
83' Желтая карточка
Михайлович Джордже
87' Желтая карточка
Кассерес Кристиан
90'+6
1
Карлос
Мигел
Коронел
7
Эдвардс
Томас
15
Нилис
Шон
33
Лонг
Аарон
10
Морган
Льюис
16
Йервуд
Дрю
21
Фернандес
Омир
47
Толкин
Джон
23
Кассерес
Кристиан
9
Климала
Патрик
82
Лима
Лукас
II
1
Бреза
Себастьян
16
Уотерман
Джоэль
4
Камашо
Руди
3
Миллер
Камаль
22
Джонстон
Алистер
28
Коне
Исмаэль
2
Ваньяма
Виктор
21
Лаппалайнен
Ласси
14
Ibrahim
Sunusi
23
Камара
Кей
8
Михайлович
Джордже
Нью-Йорк Ред Буллз
3-4-2-1
Клёб де Фут Монреаль
3-4-3

История личных встреч

Нью-Йорк Ред Буллз
Клёб де Фут Монреаль

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
41.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

25 матчей

44%
12%
44%
11 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

36%
40%
24%
9 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

40%
16%
44%
10 побед 4 ничьи 11 побед

История матчей

М
1:0
М
2:1
М
4:1
М
3:0
М
1:2
М
3:0
М
3:1
М
4:0
М
1:0
М
1:2
М
1:0
М
1:0
М
3:1
М
3:0
М
2:1
М
1:1
ЛЧК
1:1
ЛЧК
1:0
М
4:2
М
2:2
М
4:0
М
2:1
М
1:0
М
3:1
М
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морган Льюис 3 0.5
Фернандес Омир 2 0.33
Климала Патрик 1 0.17
Лонг Аарон 1 0.17
Барлоу Том 1 0.17
Амайя Фрэнки 0 0
Лима Лукас II 0 0
Кларк Кейден 0 0
Клёб де Фут Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Михайлович Джордже 3 0.5
Киото Ромель 2 (1) 0.33
Коне Исмаэль 1 0.17
Камара Кей 1 0.17
Лаппалайнен Ласси 1 0.17
Торрес Хоакин 1 0.17
Камашо Руди 1 0.17
Бро-Гийяр Закари 1 0.17
Ваньяма Виктор 0 0
Миллер Камаль 0 0
Джонстон Алистер 0 0

Карточки

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амайя Фрэнки 2 1
Йервуд Дрю 3 0
Кассерес Кристиан 3 0
Нилис Шон 2 0
Нилис Дилан 2 0
Лонг Аарон 1 0
Климала Патрик 1 0
Эдвардс Томас 1 0
Барлоу Том 1 0
Толкин Джон 1 0
Клёб де Фут Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ваньяма Виктор 4 0
Уотерман Джоэль 3 0
Коне Исмаэль 3 0
Киото Ромель 1 1
Matko Miljevic 2 0
Торрес Хоакин 1 0
Камашо Руди 1 0
Лаппалайнен Ласси 1 0
Бреза Себастьян 1 0
Михайлович Джордже 1 0
Миллер Камаль 1 0
Джонстон Алистер 1 0
Зухир Рида 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
11
1 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Пропущено

5
12
0 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
4
33%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
17%
46-60
1
20%
2
17%
61-75
3
60%
3
25%
76-90

Забито

7
1
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
3
43%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

8
12
6 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
3
25%
16-30
3
38%
5
42%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
1
13%
1
8%
76-90

Пропущено

8
14
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
4
29%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
4
29%
46-60
2
25%
2
14%
61-75
4
50%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Миннесота Юнайтед 0:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:3 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 1:0 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:4 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:1
Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Атланта Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 3:3 Клёб де Фут Монреаль - Крус Асуль 1:1 Нью-Йорк Сити - Клёб де Фут Монреаль 4:1
Крус Асуль - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 1:2 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Сантос Лагуна 3:0 Сантос Лагуна - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Хьюстон Динамо 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 2:2 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:4 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 2:0 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 1:0 6 5 1 0 10 - 2 16
2. Орландо Сити 7 3 2 2 8 - 7 11
3. Атланта Юнайтед 5 3 1 1 9 - 8 10
4. Нью-Йорк Ред Буллз 6 3 1 2 10 - 6 10
5. Чикаго Файр 6 2 3 1 5 - 2 9
6. Коламбус Кру 0:1 6 2 2 2 10 - 7 8
7. Торонто 5 2 1 2 7 - 9 7
8. Клёб де Фут Монреаль 6 2 1 3 11 - 15 7
9. Ди Си Юнайтед 5 2 0 3 5 - 5 6
10. Цинциннати 6 2 0 4 8 - 14 6
11. Нью-Йорк Сити 5 1 1 3 5 - 6 4
12. Интер Майами 6 1 1 4 6 - 15 4
13. Нью-Инглэнд Революшн 6 1 1 4 8 - 12 4
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 5 4 1 0 13 - 4 13
2. Реал Солт-Лейк 6 3 2 1 7 - 5 11
3. Лос-Анджелес Гэлакси 5 3 0 2 7 - 5 9
4. Остин 5 2 2 1 13 - 5 8
5. Даллас 5 2 2 1 7 - 3 8
6. Колорадо Рэпидс 5 2 2 1 7 - 5 8
7. Хьюстон Динамо 5 2 2 1 6 - 4 8
8. Миннесота Юнайтед 5 2 2 1 5 - 4 8
9. Нэшвилл 5 2 1 2 4 - 5 7
10. Сиэтл Саундерс 5 2 1 2 6 - 6 7
11. Спортинг Канзас-Сити 6 2 0 4 4 - 9 6
12. Портленд Тимберс 6 1 3 2 7 - 11 6
13. Ванкувер Уайткэпс 5 1 1 3 3 - 9 4
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 5 0 2 3 6 - 11 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 1:0 4 3 1 0 6 - 1 10
2. Атланта Юнайтед 3 2 1 0 8 - 5 7
3. Коламбус Кру 0:1 3 2 0 1 6 - 2 6
4. Торонто 3 2 0 1 5 - 6 6
5. Орландо Сити 4 2 0 2 6 - 6 6
6. Чикаго Файр 3 1 2 0 3 - 1 5
7. Интер Майами 4 1 1 2 4 - 7 4
8. Нью-Йорк Сити 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Ди Си Юнайтед 3 1 0 2 3 - 3 3
10. Цинциннати 3 1 0 2 6 - 6 3
11. Нью-Инглэнд Революшн 3 1 0 2 3 - 4 3
12. Нью-Йорк Ред Буллз 3 0 1 2 2 - 4 1
13. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Клёб де Фут Монреаль 1 0 0 1 1 - 2 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 3 2 1 0 11 - 2 7
2. Колорадо Рэпидс 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Даллас 3 2 1 0 7 - 2 7
4. Лос-Анджелес 3 2 1 0 7 - 2 7
5. Спортинг Канзас-Сити 2 2 0 0 2 - 0 6
6. Реал Солт-Лейк 2 2 0 0 3 - 1 6
7. Хьюстон Динамо 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Портленд Тимберс 4 1 2 1 5 - 6 5
9. Ванкувер Уайткэпс 2 1 1 0 1 - 0 4
10. Миннесота Юнайтед 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Сиэтл Саундерс 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Лос-Анджелес Гэлакси 2 1 0 1 1 - 1 3
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 3 0 2 1 6 - 8 2
14. Нэшвилл 0 0 0 0 0 - 0 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Клёб де Фут Монреаль 5 2 1 2 10 - 13 7
3. Филадельфия Юнион 1:0 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Орландо Сити 3 1 2 0 2 - 1 5
5. Чикаго Файр 3 1 1 1 2 - 1 4
6. Атланта Юнайтед 2 1 0 1 1 - 3 3
7. Ди Си Юнайтед 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Цинциннати 3 1 0 2 2 - 8 3
9. Коламбус Кру 0:1 3 0 2 1 4 - 5 2
10. Торонто 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Нью-Йорк Сити 3 0 1 2 1 - 3 1
12. Нью-Инглэнд Революшн 3 0 1 2 5 - 8 1
13. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0
14. Интер Майами 2 0 0 2 2 - 8 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 5 2 1 2 4 - 5 7
2. Лос-Анджелес 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Лос-Анджелес Гэлакси 3 2 0 1 6 - 4 6
4. Реал Солт-Лейк 4 1 2 1 4 - 4 5
5. Сиэтл Саундерс 3 1 1 1 3 - 3 4
6. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Хьюстон Динамо 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Даллас 2 0 1 1 0 - 1 1
9. Портленд Тимберс 2 0 1 1 2 - 5 1
10. Остин 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Колорадо Рэпидс 2 0 1 1 1 - 4 1
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2 0 0 2 0 - 3 0
13. Ванкувер Уайткэпс 3 0 0 3 2 - 9 0
14. Спортинг Канзас-Сити 4 0 0 4 2 - 9 0
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Ismael Kone получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Фернандес Омир бьет в цель!
  • Желтая карточка
    8'
    Ваньяма Виктор получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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