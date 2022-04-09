США: МЛС 2022
1:2
Конец матча
Стадион: Ред Булл Арена
8' Желтая карточкаВаньяма Виктор
1:0
14' ГолФернандес Омир
45' Желтая карточкаКоне Исмаэль
62' Желтая карточкаУотерман Джоэль
63' Желтая карточкаЛонг Аарон
68' Желтая карточкаЭдвардс Томас
1:1
71' ГолКамашо Руди
1:2
82' ГолКиото Ромель
83' Желтая карточкаМихайлович Джордже
87' Желтая карточкаКассерес Кристиан
Ход матча
14'
1:0
45'
62'
63'
68'
71'
1:1
82'
1:2
15
Нилис
Шон
33
Лонг
Аарон
10
Морган
Льюис
16
Йервуд
Дрю
47
Толкин
Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
-
33 Лонг АаронЗащитник
-
10 Морган ЛьюисПолузащитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
- Полузащитник
-
47 Толкин ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
82 Лима ЛукасНападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
-
12 Нилис ДиланПолузащитник
-
11 Флетчер ЭшлиНападающий
-
74 Барлоу ТомНападающий
-
-
28 Zachary Ryan
-
-
40 AJ Marcucci
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Коне ИсмаэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Камара КейНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Зухир РидаПолузащитник
-
30 Киото РомельНападающий
-
-
-
Главный тренер: Wilfried Nancy
История личных встреч
Нью-Йорк Ред Буллз
Клёб де Фут Монреаль
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
41.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
25 матчей
44%
12%
44%
11 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
36%
40%
24%
9 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
40%
16%
44%
10 побед 4 ничьи 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морган Льюис
|3
|0.5
|Фернандес Омир
|2
|0.33
|Климала Патрик
|1
|0.17
|Лонг Аарон
|1
|0.17
|Барлоу Том
|1
|0.17
|Амайя Фрэнки
|0
|0
|Лима Лукас II
|0
|0
|Кларк Кейден
|0
|0
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Михайлович Джордже
|3
|0.5
|Киото Ромель
|2 (1)
|0.33
|Коне Исмаэль
|1
|0.17
|Камара Кей
|1
|0.17
|Лаппалайнен Ласси
|1
|0.17
|Торрес Хоакин
|1
|0.17
|Камашо Руди
|1
|0.17
|Бро-Гийяр Закари
|1
|0.17
|Ваньяма Виктор
|0
|0
|Миллер Камаль
|0
|0
|Джонстон Алистер
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амайя Фрэнки
|2
|1
|Йервуд Дрю
|3
|0
|Кассерес Кристиан
|3
|0
|Нилис Шон
|2
|0
|Нилис Дилан
|2
|0
|Лонг Аарон
|1
|0
|Климала Патрик
|1
|0
|Эдвардс Томас
|1
|0
|Барлоу Том
|1
|0
|Толкин Джон
|1
|0
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ваньяма Виктор
|4
|0
|Уотерман Джоэль
|3
|0
|Коне Исмаэль
|3
|0
|Киото Ромель
|1
|1
|Matko Miljevic
|2
|0
|Торрес Хоакин
|1
|0
|Камашо Руди
|1
|0
|Лаппалайнен Ласси
|1
|0
|Бреза Себастьян
|1
|0
|Михайлович Джордже
|1
|0
|Миллер Камаль
|1
|0
|Джонстон Алистер
|1
|0
|Зухир Рида
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
11
1 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Пропущено
5
12
0 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
4
33%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
17%
46-60
1
20%
2
17%
61-75
3
60%
3
25%
76-90
Забито
7
1
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
3
43%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
8
12
6 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
3
25%
16-30
3
38%
5
42%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
1
13%
1
8%
76-90
Пропущено
8
14
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
4
29%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
4
29%
46-60
2
25%
2
14%
61-75
4
50%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Миннесота Юнайтед 0:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:3 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 1:0 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:4 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:1
Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Атланта Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 3:3 Клёб де Фут Монреаль - Крус Асуль 1:1 Нью-Йорк Сити - Клёб де Фут Монреаль 4:1
Крус Асуль - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 1:2 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Сантос Лагуна 3:0 Сантос Лагуна - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Хьюстон Динамо 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 2:2 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:4 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 2:0 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|1:0
|6
|5
|1
|0
|10 - 2
|16
|2.
|Орландо Сити
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|3.
|Атланта Юнайтед
|5
|3
|1
|1
|9 - 8
|10
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|5.
|Чикаго Файр
|6
|2
|3
|1
|5 - 2
|9
|6.
|Коламбус Кру
|0:1
|6
|2
|2
|2
|10 - 7
|8
|7.
|Торонто
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|6
|2
|1
|3
|11 - 15
|7
|9.
|Ди Си Юнайтед
|5
|2
|0
|3
|5 - 5
|6
|10.
|Цинциннати
|6
|2
|0
|4
|8 - 14
|6
|11.
|Нью-Йорк Сити
|5
|1
|1
|3
|5 - 6
|4
|12.
|Интер Майами
|6
|1
|1
|4
|6 - 15
|4
|13.
|Нью-Инглэнд Революшн
|6
|1
|1
|4
|8 - 12
|4
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|5
|4
|1
|0
|13 - 4
|13
|2.
|Реал Солт-Лейк
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|4.
|Остин
|5
|2
|2
|1
|13 - 5
|8
|5.
|Даллас
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|6.
|Колорадо Рэпидс
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|Хьюстон Динамо
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|8.
|Миннесота Юнайтед
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|9.
|Нэшвилл
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|10.
|Сиэтл Саундерс
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|6
|2
|0
|4
|4 - 9
|6
|12.
|Портленд Тимберс
|6
|1
|3
|2
|7 - 11
|6
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|5
|0
|2
|3
|6 - 11
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|1:0
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|2.
|Атланта Юнайтед
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|3.
|Коламбус Кру
|0:1
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|4.
|Торонто
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|5.
|Орландо Сити
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|6.
|Чикаго Файр
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|7.
|Интер Майами
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|8.
|Нью-Йорк Сити
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Ди Си Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|10.
|Цинциннати
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|13.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Клёб де Фут Монреаль
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|3
|2
|1
|0
|11 - 2
|7
|2.
|Колорадо Рэпидс
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Даллас
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|4.
|Лос-Анджелес
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|5.
|Спортинг Канзас-Сити
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|6.
|Реал Солт-Лейк
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|7.
|Хьюстон Динамо
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Портленд Тимберс
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|10.
|Миннесота Юнайтед
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Сиэтл Саундерс
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|3
|0
|2
|1
|6 - 8
|2
|14.
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|5
|2
|1
|2
|10 - 13
|7
|3.
|Филадельфия Юнион
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Орландо Сити
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|5.
|Чикаго Файр
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|6.
|Атланта Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|7.
|Ди Си Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Цинциннати
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|9.
|Коламбус Кру
|0:1
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|10.
|Торонто
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Нью-Йорк Сити
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|12.
|Нью-Инглэнд Революшн
|3
|0
|1
|2
|5 - 8
|1
|13.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|14.
|Интер Майами
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|4.
|Реал Солт-Лейк
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|5.
|Сиэтл Саундерс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|6.
|Миннесота Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Хьюстон Динамо
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Даллас
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|9.
|Портленд Тимберс
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|10.
|Остин
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Колорадо Рэпидс
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0